ВОЛЖСКИЙ МУЗЕЙ

Волжский краеведческий музей - муниципальное бюджетное учреждение «Волжский музейно-выставочный комплекс».

В настоящее время у Волжского музейно-выставочного комплекса есть три филиала: Выставочный зал имени Г.В. Черноскутова, Картинная галерея, Зал воинской славы.

Сейчас фонды учреждения насчитывают около 69 тысяч единиц хранения. К услугам посетителей предлагаются: выставочный зал, картинная галерея, где проходят встречи с художниками, в Зале воинской славы регулярно проходят уроки мужества. Постоянные экспозиции в МБУ «ВМВК»: «Быт и занятия жителей села Верхняя Ахтуба», «История строительства Сталинградской ГЭС», Экспозиция по археологии , «Казачья «комнатка», «Заволжье в годы Великой отечественной войны», «Наше искусство - наша история», «Волжский - город нашей судьбы», выездные экскурсии, музейные занятия и лекции.

Иллюстрации:

Волжский краеведческий музей.