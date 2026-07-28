ВОЛЬСКИЙ СИГИЗМУНД ВИКТОРОВИЧ

Из дворян Волынской губернии, католик. Окончил Владимирскую Киевскую военную гимназию. 5.8.1870 поступил в 1-е военное Павловское училище. 17.7.1872 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики с назначением 13-й лейб-гренадерский Эриванский полк. 1.10.1876. произведен в поручики за отличие по службе. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 12.4.1878 произведен в штабс-капитаны за боевые отличия (со старшинством 23.10.1877). 15.12.1878 назначен командиром роты. В 7.9.1879 назначен флигель-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 15.5.1883 произведен в капитаны за отличие по службе. 1.1.1889 произведен в подполковники с переводом в 149-й пехотный Черноморский полк. 4.11.1889 переведен в 4-й Кавказский стрелковый батальон. 4.11.1896 произведен в полковники с назначением командиром 3-го Кавказского стрелкового батальона. 7.5.1901 назначен командиром 13-го лейб-гренадерского Эриванского полка. 21.6.1905 произведен в генерал-майоры с назначением командиром 1-й бригады 38-й пехотной дивизии. 11.3.1906 назначен командиром 2-й бригады Кавказской гренадерской дивизии. 26.6.1907 назначен временным Елисаветпольским генерал-губернатором. 8.8.1907 назначен начальником 1-й Кавказской стрелковой бригады с оставлением временным генерал-губернатором. 12.3.1908 назначен военным губернатором Карсской области. 24.6.1908 назначен военным губернатором Дагестанской области. 6.12.1911 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 4.8.1914 назначен начальником войск Дагестанской области. 12.8.1914 назначен временным генерал-губернатором Дагестанской области. С 21.12.1914 по 30.1.1915 одновременно был комендантом и начальником гарнизона района Саганлуг-Белый Ключ-Манглис-Мцхет-Тифлис ником бласти Величеством с правами коменданта крепости 2-го класса, находящейся на осадном положении. 17.3.1915 назначен главным начальником Кавказского военного округа. 5.3.1917 сдал должность и выехал в ставку для сопровождения великого князя Николая Николаевича, назначенного верховным главнокомандующим. 8.4.1917 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. 26.5.1917 произведен в ген. от инфантерии с оставлением в отставке. На ноябрь 1917 г. проживал в Москве. Затем переехал в Тифлис. В начале 1918 г. переехал в Дагестан, где проживал в загородном доме генерала от артиллерии П.И. Мищенко. Дальнейшая судьба неизвестна.

Жена: дочь генерал-майора Александра Васильевна (урожденная Семчевская). Дети: Елизавета (род. 13.10.1889), Виктор (3.6.1891–11.11.1946, Франция).