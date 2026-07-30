ВОЛОШИНОВ ФЁДОР АФАНАСЬЕВИЧ

Окончил Полоцкую военную гимназию. 10.8.1869 поступил в 1-е Павловское военное училище. 3.3.1871 получил звание портупей-юнкера. 25.8.1871 окончил училище по 1-му разряду и поступил в Михайловское артиллерийское училище.17.7.1872 окончил училище по 1-му разряду, произведен в подпоручики с назначением в 11-ю артиллерийскую бригаду и прикомандированием к лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригаде. 6.8.1873 переведен в лейб-гвардии 2-ю артиллерийскую бригаду прапорщиком. 31.3.1874 произведен в подпоручики. 21.10.1876 уволен со службы поручиком. Участник сербо-турецкой войны 1876 г. Поступил в сербскую армию капитаном 2-го класса. Командовал артиллерийской батареей в Ибарской армии. 4.12.1876 зачислен на службу подпоручиком в лейб-гвардии 2-ю артиллерийскую бригаду, время службы в сербской армии зачтено в действительную службу. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 10.10.1878 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 6.1.1879 произведен в поручики. 23.4.1881 окончил академию по 2-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Одесский военный округ. 27.11.1881 переведен в Генеральный штаб штабс-капитаном с назначением состоять для особых поручений при штабе 7-го армейского корпуса. 28.3.1882 произведен в капитаны. 2.1.1886 назначен и. д. штаб-офицера для поручений при штабе Виленского военного округа. 13.4.1886 произведен в подполковники с утверждением в должности. 5.12.1887 назначен старшим адъютантом штаба Виленского военного округа. С 22.10.1888 по 23.11.1889 прикомандирован к 105-му пехотному Оренбургскому полку для цензового командования батальоном.16.10.1889 назначен штаб-офицером при управлении 5-й стрелковой бригады. 1.4.1890 произведен в полковники. 22.7.1891 назначен начальником штаба 5-й кавалерийской дивизии. 27.1.1893 назначен командиром 5-го стрелкового полка. 26.11.1897 зачислен в запас армейской пехоты. 20.9.1898 определен и запаса на службу (со старшинством с 23.1.1891) с назначением командиром 45-го пехотного Азовского полка. 24.4.1902 произведен в генерал-майором назначением командиром 1-й бригады 39-й пехотной дивизии. 13.8.1905 назначен начальником 2-й Кавказской стрелковой бригады. 23.10.1908 произведен в генерал-лейтенанты с назначением 5-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизией. 9.4.1910 уволен от службы с мундиром и пенсией. 8.4.1911 определен на действительную службу (со старшинством с 22.10.1909) с назначением начальником 44-й пехотной дивизии. 1.5.1914 произведен в генералы от инфантерии с увольнением со службы по предельному возрасту с мундиром и пенсией. Участник Первой мировой войны. 20.7.1914 определен на действительную службу из отставки. 20.7.1914 назначен командующим 82-й пехотной дивизией. 2.11.1914 уволен со службы по домашним обстоятельствам с мундиром и пенсией. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге России.

Жена: дочь инженер-капитана Елена Робертовна (урожденная Трулевер). Дети: Ольга (р. 21.4.1878), Георгий (26.1.1887–9.7.1929, Москва), Ксения (р. 16.7.1890).