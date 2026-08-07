ВОЛОКОЛАМСКИЙ КРЕМЛЬ, МУЗЕЙ

Музейно-выставочный комплекс «Волоколамский Кремль».

Волоколамское городище - памятник истории и культуры XI-XVII веков федерального значения. На территории городища находится уникальный памятник истории и архитектуры - Волоколамский Кремль. Архитектурный ансамбль Волоколамского Кремля включает: белокаменный Никольский собор XIX века, колокольню XVIII века, Выставочный зал, Воскресенский собор XV века (один из древнейших соборов Подмосковья), архитектурную ограду с башенками XIX - начала XX веков. Музей находится в Никольском соборе.

Экспозиция музея начинает историю края с IV тысячелетия до н.э. - в это время на территории Волоколамского края появляются первые поселения людей. В железном веке (I-VII века н.э.) значительная часть населения выходит на мелкие речки. Но расцвет края связан с тремя великими славянскими племенами: вятичами, кривичами и новгородскими словенами - создавшими древнерусскую народность.

Наибольший интерес вызывают центральные разделы экспозиции, повествующие о древнерусском этапе развития Волоцкого княжества, существовавшего до 1513 года. В основе экспозиции находки Волоколамской археологической экспедиции МГУ имени М.В. Ломоносова.

Наиболее ценные предметы и коллекции: княжеские печати XI-XIII веков, оружие XII-XVI веков (в том числе - княжеский топор с чеканом XIV-XV веков с четырёхлепестковым клеймом), коллекция предметов славянского языческого культа: жертвенные предметы, амулеты (в том числе - подвеска из медвежьего клыка) и прочие вещи викингов (кресало-огниво X-XI веков и дугое), бронзовая иконка-мощевик XIV-XV века из двух половин: 1 - «Рождество Христово», 2 - «Крещение», клад серебряных монет XVI века (около 200), медных монет XVIII-XIX веков, коллекция кожаной обуви (сапоги, туфли, поршни) XII-XIII веков.

В музее хранятся вещи, связанные с жизнью преподобного Иосифа Волоцкого (1440-1515 годы). Верхний этаж экспозиции отражает героические этапы обороны города в Великую Отечественную войну. В выставочном зале на первом этаже находится экспозиция «Сказочный ларец» (по сказкам Афанасьева и Пушкина) с чучелами животных, птиц; на втором этаже - картинная галерея, где ежемесячно проводятся выставки талантливых художников.

Иллюстрации:

Музейно-выставочный комплекс «Волоколамский Кремль».