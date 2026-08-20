ВОЛКОВ ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ

Советский военачальник. участник Первой мировой , Гражданской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1945).

Биография

Родился 15 (по новому стилю – 17) февраля 1898 года в деревне Косколово (ныне – Кингисеппский район Ленинградской области). По окончании шести классов школы трудился молотобойцем в кузнице. подручным котельщика в кустарной мастерской. В марте 1916 года мобилизован в Российскую императорскую армию. Участвовал в Первой мировой войне, дослужившись до звания старшего унтер-офицера. После Октябрьской революции и роспуска старой армии Волков вернулся на родину, где вступил в красногвардейское формирование в городе Ямбурге .

В июне 1918 года призван в РККА . Участвовал в Гражданской войне. В мае 1919 года попал в плен к белогвардейцам, согласился служить у них. Спустя несколько дней новоиспечённый телефонист дезертировал и перешёл линию фронта, вернувшись к красным. За службу у белых ему грозил расстрел, однако трибунал счёл возможным дать Волкову шанс искупить вину в бою. В 1919 году он окончил оргинструкторские курсы, став командиром. Участвовал в боях против польских войск, установлении Советской власти в Белоруссии. В дальнейшем учился в Смоленской объединённой военной школе, будучи её курсантом, участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа .

По завершении боевых действий служил на различных командных должностях на Севере РСФСР, в Ленинградском и Московском военных округах, на Украине и на Дальнем Востоке. В декабре 1939 года Волков, занимавший к тому времени должность начальника строевого отдела УВС ДалВО, был уволен из рядов РККА. Жил в городе Калинине (ныне – Тверь), преподавал на военной кафедре местного пединститута. Здесь его застало начало Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная война

В августе 1941 года Волков повторно был призван в армию и назначен на должность начальника отделения штаба 30-й запасной стрелковой бригады. Спустя два месяца он принял командование на 2-м особым Люберецким полком, а несколько позднее стал командиром 1316-го стрелкового полка. В январе 1942 года стал командиром 145-й стрелковой дивизии. Во главе этих частей и соединений он участвовал в боях под Калинином, Демянском, Ржевом и Вязьмой.

21 августа 1943 года назначен командиром 91-го стрелкового корпуса. Во главе этого соединения он участвовал в освобождении Смоленской области, в том числе в прорыве мощной немецкой обороны под городами Духовщиной и Демидовом. Исключительно успешно корпус Волкова проявил себя при освобождении Белорусской ССР и Польши. Прорвав гитлеровскую оборону между Дольском и Ковелем, части под его командованием овладели городами Хелмом и Люблином, после чего, преследуя отходящего противника, вышел к Висле. В тех боях ярко проявилась способность Волкова организовывать взаимодействие различных родов войск, что позволяло со сравнительно небольшими потерями достигать поставленных целей. Командованием неизменно отмечалась его энергия и постоянное стремление к решительным действиям. Не оглядываясь на постоянные перебои со снабжением, он развивал достигнутые успехи, закрепляясь на всё новых и новых рубежах. В боях под Холмом Волков был контужен, но продолжал выполнять свои обязанности.

Ещё на подходе к Висле Волков направил вперёд сильные передовые отряды, которым удалось в результате ожесточённых боёв овладеть небольшим плацдармом на западном берегу Вислы в районе населённых пунктов Насилув и Войшин. Следом за ними на этот участок земли переправились главные силы корпуса. В условиях нехватки переправочных средств, при постоянном огневом и авиационном противодействии Волкову удалось наладить бесперебойное форсирование семисотметровой водной преграды при сильном течении. На протяжении всего августа корпус вёл непрерывные бои по отражению ожесточённых гитлеровских контратак, последовательно расширяя плацдарм. Противник потерял тысячи солдат и офицеров убитыми, сотни пленными, а также огромное количество боевой техники, но так и не добился успеха на данном участке. За эти заслуги Волков был удостоен звания Героя Советского Союза.

В дальнейшем корпус Волкова с боями дошёл до Германии, штурмовал Франкфурт-на-Одере и далее двигался на запад. где 5 мая 1945 года встретился на Эльбе с американскими войсками .

Послевоенная жизнь

Продолжал службу в Советской Армии. В 1949 году окончил Высшие академические курсы при ВВА имени К. Е. Ворошилова, после чего преподавал в данном высшем военном учебном заведении. Умер 23 декабря 1954 года.