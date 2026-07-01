ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР НИКИТОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал авиации (1989).

Биография

Родился 2 марта 1929 года в городе Валуйки Центрально-Чернозёмной области (ныне — территория Белгородской области). В 1948 году окончил Курскую спецшколу ВВС, в 1951 году — Энгельсское ВАУЛ, в 1961 году — ВВА. Служил на командных должностях в различных авиационных частях. С 1969 года командовал бомбардировочной авиационной дивизией. В 1973 году окончил ВАГШ.

В 1979 году назначен командующим Военно-транспортной авиацией ВВС. С 1986 года — заместитель Главкома ВВС и одновременно член ВС ВВС.

В 1987 году стал министром гражданской авиации СССР, сменив на этом посту Маршала Б. П. Бугаева. Параллельно возглавлял деятельность Комиссии по делам Международной организации гражданской авиации. Являлся предпоследним руководителем этого ведомства, вскоре после его отставки расформированного.

Министр

На период его деятельности в качестве министра пришлись сложные времена — советская гражданская авиация, несмотря на предпринимаемые усилия по её модернизации, не вполне отвечала современным требованиям.

За время руководства Министерством Волкову удалось добиться значительного снижения эксплуатационных расходов, повышения показателей качества труда, увеличения экономической и социальной базы ведомства, повысить хозяйственную инициативу нижестоящих работников. Темпы роста пассажиро- и грузооборота были, несмотря на общий экономический кризис, охвативший Советский Союз в конце 1980-х годов, весьма высокими, и превосходили утверждённый государством план. Однако проблемы привели к увеличению цен на билеты и услуги по перевозке грузов. Из-за межнациональных конфликтов и всё углублявшегося топливного кризиса сократились перевозки в другие республики, а также международные рейсы, что значительно подорвало позиции Аэрофлота на мировом рынке.

Волков стремился бороться с диктатом авиационной промышленности, приведшему к неэффективному сотрудничеству между ней и ГВФ. Кроме того, в конце 1980-х годов возник серьёзный дефицит топлива из-за резкого ограничения выделяемых Министерству ресурсов плановыми органами. Волков сумел добиться от правительства дополнительного топлива, что позволило преодолеть кризис в пассажирских авиаперевозках. Пытался преодолеть технический кризис при помощи конверсии предприятий на производство гражданских самолётов и ускорении разработки и внедрения новых машин — Ту-204, Ил-96-300, Ил-114, Ан-70, Ан-74. Избирался депутатом Верховного Совета СССР.

После отставки

С апреля 1990 года — в ГГИ МО СССР. Умер 7 декабря 2005 года.