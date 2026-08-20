ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ СССР, АВИАЦИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Один из видов Вооружённых сил СССР, в основные задачи которого входило прикрытие с воздуха Сухопутных войск (СВ) и Военно-морского флота (ВМФ), непосредственное уничтожение объектов и сил противника, участие в специальных операциях, воздушные переброски, а также решающая роль в завоевании господства в воздухе.

В предвоенные годы в СССР профессия военного летчика была особенно популярной. До декабря 1940 г. ВВС комплектовались исключительно добровольцами, проходившими строжайший отбор. Популярности авиации в среде молодежи способствовали многочисленные рекорды, установленные советскими авиаторами в 1930-е гг. Имена героевлетчиков В. П. Чкалова, Г. Ф. Байдукова, С. А. Леваневского, М. М. Громова, отважных летчиц В. С. Гризодубовой, М. М. Расковой были не менее известны, чем имена популярных актеров и музыкантов. Советская авиапромышленность, еще в кон. 1920-х гг. находившаяся в зачаточном состоянии, уже к концу первой пятилетки встала на ноги и смогла дать ВВС современную авиационную технику. Так, если в 1928 г. в СССР было всего 12 авиапредприятий, то к 1933 г. их число выросло до 31. К кон. 1930-х гг. по выпуску самолетов Советский Союз опередил все развитые капиталистические страны. Однако к тому времени обозначился и ряд серьезных проблем. Существенно отставало отечественное двигателестроение, не хватало легких авиационных материалов (алюминия, дюралюминия и др.); выпускаемые отечественной промышленностью самолеты, еще 2-3 года назад считавшиеся вполне современными, в силу быстрого развития конструкторской мысли на Западе начали стремительно устаревать. В 1939 г. советское правительство начинает принимать экстренные меры по модернизации самолетного парка ВВС. Создаются новые конструкторские бюро под руководством молодых инженеров А. С. Яковлева, С. А. Лавочкина, П. О. Сухого, А. И. Микояна и М. И. Гуревича. Над новыми машинами работают Н. Н. Поликарпов, С. В. Ильюшин, а также находящиеся в заключении А. Н. Туполев, В. М. Петляков и многие другие. К июню 1941 г. советские ВВС насчитывали ок. 16 000 боевых самолетов. Непосредственно в пяти западных приграничных округах было развернуто 10 243 самолета, из которых 7473 принадлежали ВВС РККА (фронтовая, армейская и корпусная авиация), 1437 самолетов Северного, Балтийского и Черноморского флотов и 1333 самолета дальнебомбардировочной авиации (ДБА), подчиненной непосредственно Главному командованию РККА. Большинство советских самолетов были устаревших типов: истребители И-15бис, И-16, И-153; бомбардировщики СБ, Ар-2, ТБ-3; разведчики Р-5, Р-Z, Р-10, МБР-2. Относительно современными можно было считать ближние бомбардировщики Су-2, Як-2, Як-4 и дальние ДБ-3 и ДБ-3ф (Ил-4). Все эти машины в той или иной степени уступали аналогичным самолетам противника, особенно сильный разрыв был в истребительной авиации. Даже устаревающему немецкому истребителю Ме-109Е советский И-16, в зависимости от модификации, проигрывал в скорости 60-100 км/ч, а новому Ме-109Ф, которых у немцев было большинство, — 120-150 км/ч. Положение могли бы исправить новые советские самолеты-истребители Як-1, МиГ-3 и ЛаГГ-3, штурмовики Ил-2, бомбардировщики Пе-2, однако эти машины не успели заменить в частях устаревшие образцы. Но даже в тех частях, которые получили новую технику, личный состав не успел ее освоить. Хотя на западе страны было уже 1540 самолетов новых типов, переучились на них только 208 экипажей. Уровень обучения советских пилотов также был ниже, чем у немецких. В течение 1939-1941 гг. в ряды ВВС влилось большое количество молодых летчиков, обученных по сокращенной программе. Лишь немногим более 3 тыс. советских летчиков имели хоть какой-то боевой опыт, полученный в Финляндии, Испании или на Халхин-Голе. Среди немецких пилотов абсолютное большинство имели опыт боев в Польше, Франции, над Англией, Югославией, Грецией и Критом. Многие немецкие летчики-истребители получили право называться асами. ВВС Германии (Люфтваффе) и ее союзников — Венгрии, Румынии, Финляндии и Словакии — насчитывали 4130 боевых самолетов. Осенью 1941 г. к ним присоединились самолеты ВВС Италии и Хорватии. И все же советские летчики оказывали яростное сопротивление. В первый же день войны противник потерял 78 самолетов, еще 89 были повреждены. 18 самолетов были сбиты таранными ударами советских летчиков. Вскоре стали известны имена первых советских асов Великой Отечественной: А. Антоненко, П. Бринько, Б. Сафонов. 22 июля 1941 г. немецкая авиация совершила первый налет на Москву. В ответ в ночь на 8 августа бомбардировщики ВВС КБФ бомбили Берлин. В июле-августе была изменена штатная структура полков и дивизий ВВС. Тогда же была введена должность командующего ВВС, которым стал начальник Управления ВВС генерал П. Ф. Жигарев (с апреля 1942 г.— генерал А. А. Новиков). Весной 1942 г. противник смог оправиться от полученного удара и, собрав на южном участке фронта огромные силы, вновь перешел в наступление. Действующий здесь 4 воздушный флот Люфтваффе насчитывал 1200 боевых машин, не считая ВВС Венгрии, Румынии и Италии. Эти самолеты поддерживали фашистские войска, рвущиеся к Сталинграду и на Кавказ. Действующая под Сталинградом советская авиация не имела и тысячи самолетов. В таких условиях началась грандиозная Сталинградская битва. Весной-летом 1942 г. организационная структура советских ВВС вновь подверглась изменениям. В марте ДБА была переформирована в авиацию дальнего действия (АДД, командующий — генерал А.Е. Голованов). В мае-июне началось формирование воздушных армий (ВА) — самостоятельных авиационных соединений. В отличие от ранее действующей системы, когда силы ВВС дробились между фронтом, армиями и даже корпусами, новая организация позволяла использовать авиацию более массированно, концентрируя ее усилия на важнейших участках фронта. Всего в годы войны было сформировано 18 воздушных армий (в 18-ю воздушную армию в 1944 г. была переформирована АДД). Для усиления ВА, действующих на направлениях главных ударов, осенью 1942 г. началось формирование авиационных корпусов резерва Верховного Главнокомандования. До кон. 1944 г. было сформировано 30 таких корпусов, к 1 января 1945 г. в их составе находилось 43% всех самолетов ВВС Красной Армии. Эти мероприятия стали возможны потому, что с 1942 г. советская промышленность развернула массовый выпуск современных боевых самолетов. Если в 1941 г. было выпущено 15 735 машин, то в 1942 г.— уже 25 436, в 1943 г.— 34 884, в 1944 г.— 40 261. Более высокими темпами работала лишь авиационная промышленность США, которой, однако, не нужно было эвакуировать свои предприятия и заново организовывать все производство. Не снижая темпов выпуска, советская авиапромышленность осваивала новые типы самолетов, одновременно продолжалось совершенствование более ранних. Существенную помощь оказали и союзники. С кон. 1941 г. до лета 1945 г. по ленд-лизу было получено 18 865 самолетов, в т. ч. истребители «Аэрокобра», «Киттихоук», «Кингкобра», «Тандерболт», «Харрикейн», «Спитфаир», бомбардировщики и торпедоносцы «Митчелл», «Бостон», «Хемпден», различные морские, транспортные и учебные самолеты. Из США, Великобритании и Канады поступали авиабензин и различные авиационные материалы. Весной-летом 1943 г. в ходе грандиозных воздушных сражений на Кубани (апрель-май) и на Курской дуге (июль-август) советские ВВС сломили сопротивление противника и уже не упускали своего превосходства в воздухе до самого конца войны. В 1944-1945 гг. советские ВВС прочно удерживали превосходство в воздухе, хотя противник периодически пытался перехватить инициативу на отдельных участках фронта. В советских ВВС в дополнение к уже действующему французскому авиаполку «Нормандия» появились польские и чехословацкие национальные авиационные формирования. С другой стороны, на вооружение Люфтваффе во все возрастающем объеме стала поступать новая совершенная боевая техника, в т. ч. реактивные истребители Ме-262 и бомбардировщики Ар-234. С приближением к границам Германии значительно возросло противодействие немецкой зенитной артиллерии, имевшей на вооружении орудия с радарным наведением. До последних дней войны фашистская авиация и ПВО оказывали яростное и упорное сопротивление. Так, за неполный месяц Берлинской наступательной операции потери советских ВВС составили 917 самолетов из более чем 7500 участвовавших. В августе 1945 г. ВВС Красной Армии и Тихоокеанского флота участвовали в разгроме японской Квантунской армии. С первого же дня наша авиация безраздельно господствовала в небе, поддерживая продвижение наземных частей. В годы Великой Отечественной войны советская авиация (без учета ВВС флота) совершила 3 млн 124 тыс. боевых самолетовылетов. На противника было сброшено 30 млн 450 тыс. бомб общим весом 660 тыс. т. В воздушных боях и на аэродромах было уничтожено 57 тыс. самолетов противника, а общие потери Германии и ее сателлитов на Восточном фронте составили 77 тыс. самолетов. Собственные потери составили 88 300 самолетов, в т. ч. 43 100 сбитыми и уничтоженными на аэродромах. За 1941-1945 гг. 2420 авиаторов были удостоены почетного звания Героя Советского Союза, 65 пилотов были удостоены этого звания дважды, а двое (И. Н. Кожедуб и А. И. Покрышкин) стали трижды Героями Советского Союза.

Исторические источники:

Перечень объединений и соединений советских вооруженных сил, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг: (справочник). М., 1992.

Автор статьи: Киселев О. Н.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015