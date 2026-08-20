ВОЕННАЯ ЭКОНОМИКА СССР На чтение: 1 минута

Отрасль экономики государства, которая охватывает все экономические вопросы военного дела, обеспечивает оборонный (военный) потенциал государства.

Перед войной Советский Союз достиг высокого уровня развития производства. В 1940-нач. 1941 г. происходил значительный рост важных отраслей индустрии, особенно военной, а по ряду промышленных показателей СССР даже опережал Германию. Однако темпы перевооружения и переоснащения войск новой техникой были в большинстве случаев ниже требований, выдвигаемых увеличивающимся числом механизированных дивизий и приближающейся войной. Так, в 1939-1940 гг. советские конструкторы создали новые типы танков — тяжелый (КВ) и средний (Т-34, позже зарекомендовавший себя лучшим средним танком 2-й мировой войны), но в войска их поступило незначительное количество. Недостаточными были объем добычи нефти, производства металлов и химической продукции, не хватало электроэнергии. Нацистский рейх, овладевший ресурсами европейских стран, в сер. 1941 г. примерно в два раза превосходил СССР по военно-экономическому потенциалу. С начала Великой Отечественной войны советское правительство приняло крутые меры по материальному обеспечению борьбы с мощным противником. Механизм и общие направления перестройки экономики были определены в первые же дни: введен в действие мобилизационный план на 3-й квартал 1941 г. по производству боеприпасов (23 июня); директивой СНК и ЦК ВКП(б) намечены пути концентрации всех сил народа на разгром врага (29 июня). Был разработан и 16 августа 1941 г. принят новый военно-хозяйственный план на 4-й квартал 1941 г. и на 1942 г. по форсированию экономического развития в восточных районах страны. Резкое увеличение темпов военного производства представлялось тем более необходимым, что Германия нацелилась на победу в «молниеносной» войне. А огромные потери СССР на фронте и в тылу поставили народное хозяйство во 2-м полугодии 1941 г. в исключительно тяжелые условия. Германия захватила важные в промышленном отношении районы СССР. На оккупированной ею к ноябрю 1941 г. территории проживало до войны 40% всего населения страны. Здесь производилось 63% всей довоенной добычи угля, 35% марганцевой руды, 68% всей выплавки чугуна, 58% выплавки стали, 60% всего производства алюминия. В стране резко сократилось производство стратегических материалов — чугуна, стали, проката, электроэнергии. Перестройка экономики на военный лад затронула все ее отрасли. Главные ресурсы страны направлялись в оборону. Крупные центры производства танков создавались в Горьком, Сталинграде, Челябинске, Нижнем Тагиле. Гражданская промышленность практически целиком переводилась на выпуск военной продукции. Москва освоила массовое производство пистолета-пулемета Шпагина, кондитерская фабрика «Рот-Фронт» перешла на поставку армии пищевых концентратов, небольшие галантерейные предприятия — на выпуск противотанковых гранат и взрывателей. Ленинград в первую блокадную зиму дал 95 тыс. корпусов снарядов и мин, 380 тыс. гранат. В июле-августе 1941 г. организаторы военной экономики, Совет по эвакуации и труженики тыла приложили гигантские усилия к перебазированию промышленности из фронтовых и прифронтовых районов в Поволжье, на Урал, в Западную Сибирь, Среднюю Азию, на Дальний Восток. Задача заключалась в том, чтобы не допустить уничтожения противником людских, промышленных и сельскохозяйственных ресурсов, создать в безопасных зонах мощный арсенал. В глубокий тыл были переведены авиационные заводы (свыше 100), предприятия наркоматов вооружения и боеприпасов, цеха ленинградского Кировского и Харьковского тракторных заводов, московских заводов «Серп и молот», «Электросталь» и многих других. 15 октября 1941 г., в разгар битвы под Москвой, ГКО принял постановление «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы». Оно коснулось не только предприятий и учреждений: столицу, как и другие центры, покидали тысячи «неорганизованного» населения. Основную массу рабочих, инженеров и техников с их семьями перевозили по железной дороге, а часть отправляли речным транспортом. За полгода в тыловые районы было эвакуировано более 10 млн человек, 1523 промышленных предприятия, другие материальные и культурные ценности. Для этого потребовалось свыше миллиона железнодорожных вагонов. Перемещение такого количества людей и техники, восстановление в кратчайшие сроки производства — беспрецедентное событие. Оно оказалось возможным благодаря мужеству и самоотверженному труду эвакуированного населения, железнодорожников и жителей восточных районов. Работа часто велась под открытым небом, при жгучих морозах. Но в тяжелейших жилищных условиях, в обстановке постоянной нехватки продуктов питания люди были готовы преодолевать любые трудности ради достижения победы. Потеря территорий, источников сырья и энергии, процесс эвакуации — все это неблагоприятно сказалось на промышленном производстве СССР. Последние два месяца 1941 г. явились самыми критическими для народного хозяйства. Валовая продукция промышленности с июня по ноябрь сократилась в 2,1 раза, выпуск проката черных металлов в декабре сократился против июня в 3,1 раза, а проката цветных металлов — в 430 раз. Ни тонны угля не дали Донецкий и Подмосковный угольные бассейны. Но танков, орудий и других видов вооружения было выпущено во 2-й пол. 1941 г. больше, чем в 1-м полугодии. Полностью восполнить потери, особенно в самолетах, стране не удалось. И все же к лету 1942 г. перестройка народного хозяйства на военный лад была в основном завершена. Потребовалось принятие государством жестких мер по перераспределению материальных и трудовых ресурсов в пользу военных отраслей, интенсификации труда рабочих и крестьян. Недостаток рабочей силы из-за ухода в армию мужского населения страны преодолевался за счет установления трудового режима и массового привлечения в промышленность новых рабочих. Был увеличен рабочий день, отменялись очередные и дополнительные отпуска, вводились обязательные сверхурочные работы. В оборонной промышленности рабочие и служащие закреплялись за предприятиями, значительно повысилось использование женского труда, на предприятия пришло большое число молодых юношей, девушек и подростков. В целом 1942 г. стал самым тяжелым для тыла в связи с критическим положением на разных участках фронта (Крым, Харьков, Северный Кавказ, Сталинград). В руки противника перешли запасы донецкого угля, осложнилось снабжение нефтью, металлом и артиллерийским оружием. Только в 4-м квартале 1942 г. удалось увеличить выпуск самолетов, танков, пулеметов и мин. С нач. 1943 г. принимались срочные меры для преодоления отставания топливной промышленности, металлургии, энергетики; активизировались работы по восстановлению Грозного, освоению месторождений нефти в Поволжье и на Урале. В 1943 г., несмотря на меньшую в сравнении с Германией военно-экономическую базу, СССР смог превзойти ее по количеству и качеству производства вооружения. В 1944 г. был достигнут максимальный за военные годы выпуск основных видов военной техники. Индекс объема валовой промышленной продукции в СССР впервые превысил довоенный уровень. Несколько увеличился и выпуск товаров для гражданского населения. Соотношение военной и гражданской продукции в общем объеме советского производства: в 1942 г.— 63,9 и 36,1%; в 1944 г.— 51,3 и 48,7%; в 1945 г.— 40,1 и 59,9%. С 1944 г. широко развернулось восстановление хозяйства в освобожденных от оккупантов районах. Рост военной продукции продолжался и в 1945 г., но алюминиевая, медная и некоторые другие отрасли промышленности все же не смогли к моменту победы достичь довоенного уровня. Аграрный сектор, больше всех других отраслей советской экономики пострадавший от войны и оккупации, к Дню Победы только приблизился к довоенному уровню сельскохозяйственного производства. Но в целом колхозам и совхозам — главным поставщикам хлеба и других продуктов питания — в основном удалось удовлетворить потребности фронта, в меньшей степени — тыла. Недостаток или отсутствие ряда необходимых для советской страны видов сырья (меди, алюминия и др.), военной продукции и продовольствия компенсировался за счет поставок из США, Великобритании и Канады. В общем объеме промышленного производства их доля была скромной. Это подчеркивали и многие объективно оценивающие значение ленд-лиза иностранные политики и ученые. Английский экономист Алек Нови не ставит под сомнение следующие факты: основную часть использованной СССР военной продукции он произвел сам; многие виды советской техники отличались очень высоким качеством; особенно эффективными были танки. «Огромное большинство лучших самолетов, танков и пушек было произведено в CCCP... западная помощь обеспечивала сравнительно небольшую часть советского вооружения». Объем достигнутого Советским Союзом особенно впечатляет, если вспомнить о колоссальных потерях, в т. ч. материальных, понесенных страной в войне с нацистской Германией. Ущерб от прямого уничтожения и разрушения материальных ценностей на территории СССР составил почти 41% от потерь всех стран — участниц войны. Захватчики полностью или частично разрушили и сожгли 1710 городов и поселков, более 70 тыс. сел и деревень, колоссальный урон нанесли сельскому хозяйству и железнодорожному транспорту; общие материальные издержки СССР составили 2 трлн 569 млрд руб. Эта сумма в 20 раз превысила национальный доход страны за 1940 г. Разрушительный эффект войны ощутили на себе разные группы советского общества. Население городов и сел, эвакуированные граждане — все испытали тяготы военной и трудовой повинности, миграции рабочей силы. Необыкновенно пострадало крестьянство, на плечи которого легло основное бремя снабжения армии и тыла продовольствием и сырьевыми материалами. В деревнях из-за призывов в армию постоянно уменьшалось число трудоспособных мужчин. Нелегкими, конечно, были и условия жизни городских женщин и подростков, заменивших мужей, отцов и братьев на заводах.

Исторические источники:

Русский архив: Великая Отечественная: Тыл Красной Армии в Великой Отечественной войне, 1941‑1945 гг.: Док. и материалы. Т.25(14). М., 1998.

Автор статьи: Поздеева Л. В.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015