ВЛАДИСЛАВЛЕВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ

В 1892 г. зачислен на действительную службу. 11.9.1895 окончил Морской кадетский корпус с премией адмирала Краббе, произведен в мичманы с назначением в Балтийский флот и зачислением в 9-й флотский экипаж. 8.5.1896 назначен производителем гидрографических работ отдельной съемки Белого моря. 23.1.1898 назначен производителем гидрографических работ отдельной съемки Балтийского моря. 4.9.1898 поступил в Александровскую военно-юридическую академию. 4.9.1899 отчислен от академии, курс не окончил. 20.9.1899 назначен младшим штурманским офицером и вахтенным начальником крейсера II ранга «Азия». 15.10.1899 назначен вахтенным начальником эскадренного броненосца «Император Александр II» в составе отдельного отряда судов Средиземного моря. 1.1.1901 произведен в лейтенанты. 18.9.1902 прикомандирован к Главному Морскому штабу для занятий в военно-морском ученом отделе и к 14-му флотскому экипажу для довольствия. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 2.2.1904 откомандирован от Главного Морского штаба в свой экипаж. 27.2.1904 назначен вахтенным начальником крейсера I ранга «Громобой». 1.8.1904 в бою в Корейском проливе ранен в левую ногу. 29.4.1906 прикомандирован к Управлению Морского Генерального штаба. 24.5.1906 назначен обер-офицером Морского Генерального штаба. В 1906 г. командовал миноносцем № 115. 11.6.1907 произведен в старшие лейтенанты. 19.11.1907 назначен старшим офицером канонерской лодки «Хивинец». 6.12.1907 произведен в капитан-лейтенанты. 24.6.1908 отчислен от должности. 4.9.1908 прикомандирован к Морскому Генеральному штабу для занятий, 16.2.1909 зачислен во 2-й Балтийский флотский экипаж. 9.3.1909 назначен штаб-офицером Морского Генерального штаба низшего оклада. 12.4.1910 назначен командиром эскадренного миноносца «Внушительный». 6.12.1910 произведен в капитаны 2-го ранга. 1.11.1911 назначен командиром эскадренного миноносца «Забайкалец». 29.9.1914 назначен и. д. начальника 1-го дивизиона эскадренных миноносцев Балтийского флота. 6.12.1914 произведен в капитаны 1-го ранга за отличие по службе с утверждением в должности. 4.5.1915 назначен начальником 5-го дивизиона эскадренных миноносцев Балтийского флота. 10.8.1915 назначен командиром крейсера «Адмирал Макаров». 3.8.1916 назначен командиром линейного корабля «Севастополь». 11.4.1917 допущен к командованию, под брейд-вымпелом, дивизией подводных лодок Балт. моря. 25.4.1917 назначен на эту должность. 28.7.1917 произведен в контр-адмиралы за отличие по службе с утверждением начальником дивизии. Пропал без вести 5.10.1917. Последний раз В. видели на борту штабного транспорта «Тосно», стоявшего у стенки в Ганге, в 22 ч. 5.10.1917, отсутствие обнаружили около 8 ч. 30 мин. следующего утра, предполагалось убийство или несчастный случай. 23.12.1917 исключен из списков без вести пропавшим. По некоторым данным тело В. впоследствии было обнаружено в море.

Жена (с 31.8.1912): дочь гененрал-лейтенанта, разведенная жена подполковника по Адмиралтейству Анна Дмитриевна (урожденная Цикельн, в 1-м браке Алтухова). Дети (жены от 1-го брака): Наталья (род. 10.8.1899), Марина (род. 12.2.1901).