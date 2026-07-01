ВКЛ

Го­су­дар­ст­во в Восточной Ев­ро­пе в 13–16 вв.

Фор­ми­ро­ва­ние ВКЛ. Со­юз ли­тов. зе­мель, вклю­чав­ший Лие­ту­ву, об­лас­ти Упи­ты и Дел­ту­вы, Шяу­ляй и часть Же­май­тии, впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1219. В 1230–40-х гг. пре­вра­ще­ние это­го сою­за во гла­ве с кня­зем Лие­ту­вы Мин­дов­гом (Мин­дау­га­сом) в еди­ное гос-во бы­ло ус­ко­ре­но уг­ро­зой, ис­хо­див­шей от Тев­тон­ско­го ор­де­на. В борь­бе с ним ВКЛ пре­тен­до­ва­ло на роль объ­е­ди­ни­те­ля зе­мель бал­тов к югу от Зап. Дви­ны. В 1236 в бит­ве при Сау­ле ли­тов­цы и же­май­ты раз­гро­ми­ли вой­ско кре­сто­нос­цев . К сер. 13 в. в со­став ВКЛ во­шла Чёр­ная Русь. С сер. 13 в. в Лит­ве про­по­ве­до­ва­ли мо­на­хи ду­хов­ных ор­де­нов. Для сдер­жи­ва­ния на­сту­п­ле­ния ор­де­на и уси­ле­ния сво­ей вла­сти Мин­довг при­нял ка­то­ли­че­ст­во (1251), ко­ро­но­вал­ся (1253) и за­ру­чил­ся обе­ща­ни­ем па­пы Рим­ско­го Алек­сан­д­ра IV на ко­ро­на­цию сы­на. Под дав­ле­ни­ем же­май­тов, раз­бив­ших вой­ска Ли­вон­ско­го ор­де­на при Дур­бе­не (1260), Мин­довг по­рвал с ка­то­ли­че­ст­вом. Од­на­ко с кон. 13 в., по­сле убий­ст­ва Мин­дов­га и внутр. усо­би­цы, ко­нец ко­то­рой по­ло­жил Трой­ден (Трай­дя­нис; 1269–1281/82), во­прос о при­ня­тии Лит­вой ка­то­ли­че­ст­ва вновь не­од­но­крат­но под­ни­мал­ся. Ли­тов. кня­зья свя­зы­ва­ли его ре­ше­ние с пре­кра­ще­ни­ем аг­рес­сии Ли­вон­ско­го ор­де­на.

ВКЛ раз­ви­ва­лось как по­ли­эт­нич­ное и по­ли­кон­фес­сио­наль­ное гос-во, что спо­соб­ст­во­ва­ло ус­та­нов­ле­нию вла­сти ду­ум­ви­ров (обыч­но брать­ев) – вел. кня­зя (ре­зи­ден­ция – Виль­но, ны­не Виль­нюс) и его со­пра­ви­те­ля (ре­зи­ден­ция – Тро­ки, ны­не Тра­кай), ме­ж­ду ко­то­ры­ми рас­пре­де­ля­лась по­ли­тич. власть в разл. час­тях ВКЛ: Бу­ди­кид (Бу­ти­гей­дис) (1280-е гг. – ок. 1290) и Пу­ку­вер-Бу­ди­вид (Пу­ку­ве­рас-Бут­ви­дас) (1280-е гг. – ок. 1295); Ви­тень (Ви­тя­нис) (ок. 1295–1316) и Ге­ди­мин (Ге­ди­ми­нас).

Со 2-й пол. 13 в. раз­ви­ва­ют­ся го­ро­да Виль­но, Тро­ки, Ков­но (ныне Кау­нас), Грод­но, Но­во­гру­док и др., эко­но­мич. рос­ту ко­то­рых спо­соб­ст­во­ва­ла по­ли­ти­ка вел. кня­зей, на­прав­лен­ная на по­ощ­ре­ние тор­гов­ли, ус­та­нов­ле­ние ме­ж­ду­на­родных тор­го­вых свя­зей, при­вле­че­ние в ВКЛ ев­роп. куп­цов и ре­мес­лен­ни­ков. В 1307 к ВКЛ бы­ло при­сое­ди­не­но По­лоц­кое кня­же­ст­во.

Рас­цвет ВКЛ. В пе­ри­од еди­но­лич­но­го кня­же­ния ро­до­на­чаль­ни­ка ди­на­стии Ге­ди­ми­но­ви­чей Ге­ди­ми­на (1316–1341) и прав­ле­ния его сы­но­вей – Оль­гер­да (Аль­гир­да­са) (1345–77) и Кей­сту­та (Кяс­ту­ти­са) (1345–77, 1381–82) про­изош­ло зна­чит. ук­ре­п­ле­ние ВКЛ. В хо­де на­сту­п­ле­ния на рус. зем­ли в 1310–1320-х гг. в со­став ВКЛ во­шли Друц­кое, Ви­теб­ское, Мин­ское, Пин­ское, Ту­ров­ское и Слуц­кое кня­же­ст­ва, ок. 1360 – Брян­ское кн-во, ок. 1362 – Ки­ев­ское кн-во, в 1360-е гг. – Чер­ни­гов­ское кн-во, в 1340–70-х гг. – Во­лынь. При­сое­ди­няе­мые кня­же­ст­ва за­клю­ча­ли с ВКЛ до­го­вор-ряд; со­хра­ня­лись гра­ни­цы кня­жеств, струк­ту­ра управ­ле­ния, им­му­ни­тет­ные пра­ва ме­ст­ных фео­да­лов, в мел­ких кня­же­ст­вах – ме­ст­ные ди­на­стии. Вас­саль­ны­ми по­вин­но­стя­ми зна­ти бы­ли вы­пла­та да­ни и уча­стие в во­ен. дей­ст­ви­ях. Не­ко­то­рые пред­ста­ви­те­ли зна­ти (Ход­ке­вичи, Ост­рож­ские и др.) во­шли в со­став вер­хуш­ки круп­ней­ших зем­ле­вла­дель­цев ВКЛ, иг­ра­ли боль­шую роль в по­ли­тич. жиз­ни. К сер. 14 в. бы­ло ос­та­нов­ле­но ак­тив­ное на­сту­п­ле­ние кре­сто­нос­цев на гра­ни­цах Лит­вы; на­чал­ся пе­ри­од дли­тель­ных по­зи­ци­он­ных войн с пе­рио­дич. втор­же­ния­ми ор­де­на в Же­май­тию и ли­тов­цев в Прус­сию и Зем­га­лию. То­гда же Же­май­тия, со­хра­няя ши­ро­кую ав­то­но­мию, по­сте­пен­но ин­тег­ри­ро­ва­лась в ВКЛ. Пра­ви­те­ли ВКЛ вы­сту­па­ли со­пер­ни­ка­ми моск. кня­зей в объ­е­ди­не­нии рус. зе­мель: они под­дер­жи­ва­ли Твер­ское кн-во в борь­бе с Моск. вел. кн-вом, а в хо­де Оль­гер­да по­хо­дов ли­тов. вой­ска три­ж­ды пы­та­лись за­хва­тить Мо­ск­ву.

Борь­ба за власть по­сле смер­ти Оль­гер­да ме­ж­ду его бра­том Кей­сту­том и сы­ном Ягай­ло, под­дер­жан­ным Тев­тон­ским ор­де­ном , за­кон­чи­лась в 1382 по­бе­дой по­след­не­го. Во­зоб­нов­ле­ние вой­ны с ор­де­ном в 1383 вы­ну­ди­ло Ягай­ло об­ра­тить­ся к Поль­ше. В ре­зуль­та­те Крев­ской унии 1385 Ягай­ло с 1386 стал од­но­вре­мен­но ко­ро­лём Поль­ши и вел. кня­зем ли­тов­ским. При­ви­леи Ягай­ло (1387, 1389) оп­ре­де­ли­ли ста­тус ка­то­ли­че­ст­ва как гос. ре­ли­гии и за­кре­пи­ли им­му­ни­тет­ные пра­ва ка­то­лич. церк­ви. При этом вел. кня­зья ли­тов­ские не­од­но­крат­но пы­та­лись до­бить­ся уч­ре­ж­де­ния осо­бой ми­тро­по­лии в ВКЛ, т. к. пра­во­сла­вие, хо­тя и не имев­шее ста­ту­са гос. церк­ви, со­хра­ня­лось в рус. зем­лях и го­ро­дах (пра­во­слав­ны­ми бы­ли и не­ко­то­рые кня­зья, напр. Ге­ди­ми­но­ви­чи, пра­вив­шие в рус. кня­же­ст­вах). Од­но­вре­мен­но при­ни­ма­лись ме­ры для пре­дот­вра­ще­ния рас­про­стра­не­ния пра­во­сла­вия на эт­ни­че­ски ли­тов. зем­лях. В 1388 вой­ну про­тив Ягай­ло на­чал его двою­род­ный брат, сын Кей­сту­та – Ви­товт (Ви­тау­тас), под­дер­жан­ный же­май­та­ми и Тев­тон­ским ор­де­ном. Кон­фликт за­кон­чил­ся под­пи­са­ни­ем Ост­ров­ско­го до­го­во­ра (1392), по ко­то­ро­му Ви­товт стал пра­ви­те­лем ВКЛ; был уточ­нён так­же ста­тус ВКЛ в но­вом гос.-по­ли­тич. об­ра­зо­ва­нии. В 1393 Ви­товт за­клю­чил мир­ный до­го­вор с Нов­го­ро­дом. С 1395 Ви­товт в до­ку­мен­тах офи­ци­аль­но име­ну­ет­ся вел. кня­зем. По Са­лин­ско­му до­го­во­ру ВКЛ с Тев­тон­ским ор­де­ном (1398) Нов­го­род при­зна­вал­ся зо­ной ин­те­ре­сов Лит­вы, Псков – Ли­вон­ско­го ор­де­на; Же­май­тия бы­ла пе­ре­да­на Тев­тон­ско­му ор­де­ну. По Ви­лен­ско-Ра­дом­ской унии 1401 ВКЛ ос­та­ва­лось са­мо­сто­ят. гос-вом в сою­зе с Поль­шей. В 1404 Ви­тов­ту уда­лось при­сое­ди­нить к ВКЛ Смо­лен­ское кн-во. Уния с Поль­шей спо­соб­ст­во­ва­ла по­бе­дам в борь­бе с Тев­тон­ским ор­де­ном (Грюн­вальд­ская бит­ва 1410; воз­вра­ще­ние Же­май­тии в 1409–10, окон­ча­тель­но в 1422). По Го­ро­дель­ской унии 1413 на фео­да­лов-ка­то­ли­ков ВКЛ бы­ли рас­про­стра­не­ны пра­ва польск. шлях­ты. При­ви­леи 1432, 1434 урав­ня­ли в не­ко­то­рых эко­но­мич. и по­ли­тич. пра­вах пра­во­слав­ную и ка­то­лич. знать. «Рус­ким» (ста­ро­бе­ло­рус­ским) был в 15–16 вв. язык кан­це­ля­рии ВКЛ. К 1430-м гг. ВКЛ рас­ши­ри­лось до вер­ховь­ев р. Ока и Чёр­но­го м., от­вое­ва­ло часть юж­но­рус. зе­мель у Зо­ло­той Ор­ды и вклю­ча­ло тер­ри­то­рии совр. Лит­вы, Бе­ло­рус­сии, а так­же час­ти совр. Ук­раи­ны и Рос­сии. В 14–15 вв. в ВКЛ фор­ми­ро­ва­лось круп­ное феод. зем­ле­вла­де­ние. Мн. го­ро­да по­лу­чи­ли ма­где­бург­ское пра­во, ста­ли цен­тра­ми мно­го­на­цио­наль­ной куль­ту­ры.

Раз­ви­тие ВКЛ во 2-й пол. 15 – сер. 16 вв. В ре­зуль­та­те рус­ско-ли­тов­ских войн ВКЛ ут­ра­ти­ло Вер­хов­ские кня­же­ст­ва, Смо­ленск, Чер­ни­гов, Брянск, Нов­го­род-Се­вер­ский. С кон. 15 в. раз­вер­ну­лась борь­ба ВКЛ с Крым­ским хан­ст­вом. Вме­ши­ва­ясь в вой­ну ме­ж­ду Риж­ским ар­хи­епи­скоп­ст­вом и Ли­вон­ским ор­де­ном, пра­ви­те­ли ВКЛ стре­ми­лись под­чи­нить сво­ему влия­нию Ли­во­нию. По По­своль­ским со­гла­ше­ни­ям 1557 соз­дан со­юз ВКЛ и Ли­во­нии для про­ти­во­стоя­ния Рус. гос-ву. По­сле на­ча­ла Ли­вон­ской вой­ны 1558–83 по Виль­нюс­ско­му до­го­во­ру 1559 ус­та­нов­лен сю­зе­ре­ни­тет ВКЛ над Ли­вон­ским ор­де­ном. По­сле 2-го Ви­лен­ско­го пе­ре­ми­рия (28.11.1561) ор­ден­ские вла­де­ния в Ли­во­нии под­верг­лись се­ку­ля­ри­за­ции и пе­ре­шли под сов­ме­ст­ное вла­де­ние ВКЛ и Поль­ши.

С кон. 15 в. со­би­ра­лись сей­мы (ме­ст­ные и об­ще­го­су­дар­ст­вен­ные) дво­рян­ст­ва ВКЛ; при­ви­леи 1447 и 1492 фак­ти­чески по­ста­ви­ли власть вел. кня­зя под кон­троль Ра­ды па­нов – со­ве­та зна­ти и выс­ше­го ду­хо­вен­ст­ва. Пра­ва феод. со­сло­вия ВКЛ за­кре­п­ле­ны Ли­тов­ски­ми ста­ту­та­ми (1529, 1566). В эпо­ху Ре­фор­ма­ции (сер. 16 в.) сре­ди выс­шей зна­ти ВКЛ (Рад­зи­вил­лы и др.) ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ло про­тес­тант­ство (каль­ви­низм в фор­ме ре­фор­мат­ст­ва). Не­ко­то­рые маг­на­ты рус. про­ис­хо­ж­де­ния (Са­пе­ги, Ор­шан­ские, Ход­ке­ви­чи и др.) в 15 – нач. 16 вв. пе­ре­шли в ка­то­ли­че­ст­во.

В кон. 15 – нач. 16 вв. пе­ре­ход к де­неж­ной рен­те со­про­во­ж­дал­ся рос­том экс­плуа­та­ции кре­сть­ян и обо­ст­ре­ни­ем борь­бы ме­ж­ду кре­сть­я­на­ми и фео­да­ла­ми. В сер. 16 в. с раз­ви­ти­ем то­вар­но­го хо­зяй­ст­ва пре­об­ла­да­ла бар­щин­ная рен­та. С 1-й пол. 16 в. в ВКЛ раз­ви­ва­лось кни­го­пе­ча­та­ние на рус. и ли­тов. язы­ках.

ВКЛ в со­ста­ве Ре­чи По­спо­ли­той. По ус­ло­ви­ям Люб­лин­ской унии 1569 бы­ло соз­да­но но­вое гос-во – Речь По­спо­ли­та во гла­ве с польск. ко­ро­лём, яв­ляв­шим­ся од­но­вре­мен­но вел. кня­зем ли­тов­ским, ко­то­ро­го на по­жиз­нен­ный срок вы­би­ра­ла шлях­та Поль­ши и ВКЛ. Соз­да­вал­ся об­щий сейм, но ВКЛ и Поль­ша со­хра­ня­ли собств. ад­ми­ни­ст­ра­цию, вой­ско, фи­нан­сы, су­деб­ную сис­те­му, за­ко­но­да­тель­ст­во. Шлях­та по­лу­ча­ла рав­ные пра­ва на вла­де­ние зем­лёй в лю­бой час­ти фе­де­ра­ции. Под власть ко­ро­ля ото­шли Под­ляш­ское и Ки­ев­ское вое­вод­ст­ва, Во­лынь, По­до­лия.

По­сте­пен­но шло от­ми­ра­ние ли­тов. го­су­дар­ст­вен­но­сти. В 1560-е гг. по польск. об­раз­цу бы­ло ор­га­ни­зо­ва­но ме­ст­ное шля­хет­ское са­мо­управ­ле­ние. В 1579 в Виль­ню­се от­крыл­ся ун-т. В 1588 был из­дан но­вый ли­тов. ста­тут, за­кре­пив­ший по­бе­ду кре­по­ст­ни­че­ст­ва. В 17–18 вв. про­ис­хо­ди­ла по­ло­ни­за­ция зна­ти ВКЛ. К кон. 17 в. на польск. яз. го­во­ри­ла б. ч. шлях­ты, с 1697 поль­ский – офиц. язык кан­це­ля­рии ВКЛ. Пол­но­стью ВКЛ ли­к­ви­ди­ро­ва­но в со­от­вет­ст­вии с Третье­го мая 1791 кон­сти­ту­ци­ей. В ре­зуль­та­те раз­де­лов Ре­чи По­спо­ли­той тер­ри­то­рия ВКЛ ото­шла к Рос. им­пе­рии.

Автор статьи: Е. Л. На­за­ро­ва.