ВКЛ
Государство в Восточной Европе в 13–16 вв.
Формирование ВКЛ. Союз литов. земель, включавший Лиетуву, области Упиты и Делтувы, Шяуляй и часть Жемайтии, впервые упоминается в 1219. В 1230–40-х гг. превращение этого союза во главе с князем Лиетувы Миндовгом (Миндаугасом) в единое гос-во было ускорено угрозой, исходившей от Тевтонского ордена. В борьбе с ним ВКЛ претендовало на роль объединителя земель балтов к югу от Зап. Двины. В 1236 в битве при Сауле литовцы и жемайты разгромили войско крестоносцев. К сер. 13 в. в состав ВКЛ вошла Чёрная Русь. С сер. 13 в. в Литве проповедовали монахи духовных орденов. Для сдерживания наступления ордена и усиления своей власти Миндовг принял католичество (1251), короновался (1253) и заручился обещанием папы Римского Александра IV на коронацию сына. Под давлением жемайтов, разбивших войска Ливонского ордена при Дурбене (1260), Миндовг порвал с католичеством. Однако с кон. 13 в., после убийства Миндовга и внутр. усобицы, конец которой положил Тройден (Трайдянис; 1269–1281/82), вопрос о принятии Литвой католичества вновь неоднократно поднимался. Литов. князья связывали его решение с прекращением агрессии Ливонского ордена.
ВКЛ развивалось как полиэтничное и поликонфессиональное гос-во, что способствовало установлению власти дуумвиров (обычно братьев) – вел. князя (резиденция – Вильно, ныне Вильнюс) и его соправителя (резиденция – Троки, ныне Тракай), между которыми распределялась политич. власть в разл. частях ВКЛ: Будикид (Бутигейдис) (1280-е гг. – ок. 1290) и Пукувер-Будивид (Пукуверас-Бутвидас) (1280-е гг. – ок. 1295); Витень (Витянис) (ок. 1295–1316) и Гедимин (Гедиминас).
Со 2-й пол. 13 в. развиваются города Вильно, Троки, Ковно (ныне Каунас), Гродно, Новогрудок и др., экономич. росту которых способствовала политика вел. князей, направленная на поощрение торговли, установление международных торговых связей, привлечение в ВКЛ европ. купцов и ремесленников. В 1307 к ВКЛ было присоединено Полоцкое княжество.
Расцвет ВКЛ. В период единоличного княжения родоначальника династии Гедиминовичей Гедимина (1316–1341) и правления его сыновей – Ольгерда (Альгирдаса) (1345–77) и Кейстута (Кястутиса) (1345–77, 1381–82) произошло значит. укрепление ВКЛ. В ходе наступления на рус. земли в 1310–1320-х гг. в состав ВКЛ вошли Друцкое, Витебское, Минское, Пинское, Туровское и Слуцкое княжества, ок. 1360 – Брянское кн-во, ок. 1362 – Киевское кн-во, в 1360-е гг. – Черниговское кн-во, в 1340–70-х гг. – Волынь. Присоединяемые княжества заключали с ВКЛ договор-ряд; сохранялись границы княжеств, структура управления, иммунитетные права местных феодалов, в мелких княжествах – местные династии. Вассальными повинностями знати были выплата дани и участие в воен. действиях. Некоторые представители знати (Ходкевичи, Острожские и др.) вошли в состав верхушки крупнейших землевладельцев ВКЛ, играли большую роль в политич. жизни. К сер. 14 в. было остановлено активное наступление крестоносцев на границах Литвы; начался период длительных позиционных войн с периодич. вторжениями ордена в Жемайтию и литовцев в Пруссию и Земгалию. Тогда же Жемайтия, сохраняя широкую автономию, постепенно интегрировалась в ВКЛ. Правители ВКЛ выступали соперниками моск. князей в объединении рус. земель: они поддерживали Тверское кн-во в борьбе с Моск. вел. кн-вом, а в ходе Ольгерда походов литов. войска трижды пытались захватить Москву.
Борьба за власть после смерти Ольгерда между его братом Кейстутом и сыном Ягайло, поддержанным Тевтонским орденом, закончилась в 1382 победой последнего. Возобновление войны с орденом в 1383 вынудило Ягайло обратиться к Польше. В результате Кревской унии 1385 Ягайло с 1386 стал одновременно королём Польши и вел. князем литовским. Привилеи Ягайло (1387, 1389) определили статус католичества как гос. религии и закрепили иммунитетные права католич. церкви. При этом вел. князья литовские неоднократно пытались добиться учреждения особой митрополии в ВКЛ, т. к. православие, хотя и не имевшее статуса гос. церкви, сохранялось в рус. землях и городах (православными были и некоторые князья, напр. Гедиминовичи, правившие в рус. княжествах). Одновременно принимались меры для предотвращения распространения православия на этнически литов. землях. В 1388 войну против Ягайло начал его двоюродный брат, сын Кейстута – Витовт (Витаутас), поддержанный жемайтами и Тевтонским орденом. Конфликт закончился подписанием Островского договора (1392), по которому Витовт стал правителем ВКЛ; был уточнён также статус ВКЛ в новом гос.-политич. образовании. В 1393 Витовт заключил мирный договор с Новгородом. С 1395 Витовт в документах официально именуется вел. князем. По Салинскому договору ВКЛ с Тевтонским орденом (1398) Новгород признавался зоной интересов Литвы, Псков – Ливонского ордена; Жемайтия была передана Тевтонскому ордену. По Виленско-Радомской унии 1401 ВКЛ оставалось самостоят. гос-вом в союзе с Польшей. В 1404 Витовту удалось присоединить к ВКЛ Смоленское кн-во. Уния с Польшей способствовала победам в борьбе с Тевтонским орденом (Грюнвальдская битва 1410; возвращение Жемайтии в 1409–10, окончательно в 1422). По Городельской унии 1413 на феодалов-католиков ВКЛ были распространены права польск. шляхты. Привилеи 1432, 1434 уравняли в некоторых экономич. и политич. правах православную и католич. знать. «Руским» (старобелорусским) был в 15–16 вв. язык канцелярии ВКЛ. К 1430-м гг. ВКЛ расширилось до верховьев р. Ока и Чёрного м., отвоевало часть южнорус. земель у Золотой Орды и включало территории совр. Литвы, Белоруссии, а также части совр. Украины и России. В 14–15 вв. в ВКЛ формировалось крупное феод. землевладение. Мн. города получили магдебургское право, стали центрами многонациональной культуры.
Развитие ВКЛ во 2-й пол. 15 – сер. 16 вв. В результате русско-литовских войн ВКЛ утратило Верховские княжества, Смоленск, Чернигов, Брянск, Новгород-Северский. С кон. 15 в. развернулась борьба ВКЛ с Крымским ханством. Вмешиваясь в войну между Рижским архиепископством и Ливонским орденом, правители ВКЛ стремились подчинить своему влиянию Ливонию. По Посвольским соглашениям 1557 создан союз ВКЛ и Ливонии для противостояния Рус. гос-ву. После начала Ливонской войны 1558–83 по Вильнюсскому договору 1559 установлен сюзеренитет ВКЛ над Ливонским орденом. После 2-го Виленского перемирия (28.11.1561) орденские владения в Ливонии подверглись секуляризации и перешли под совместное владение ВКЛ и Польши.
С кон. 15 в. собирались сеймы (местные и общегосударственные) дворянства ВКЛ; привилеи 1447 и 1492 фактически поставили власть вел. князя под контроль Рады панов – совета знати и высшего духовенства. Права феод. сословия ВКЛ закреплены Литовскими статутами (1529, 1566). В эпоху Реформации (сер. 16 в.) среди высшей знати ВКЛ (Радзивиллы и др.) широкое распространение получило протестантство (кальвинизм в форме реформатства). Некоторые магнаты рус. происхождения (Сапеги, Оршанские, Ходкевичи и др.) в 15 – нач. 16 вв. перешли в католичество.
В кон. 15 – нач. 16 вв. переход к денежной ренте сопровождался ростом эксплуатации крестьян и обострением борьбы между крестьянами и феодалами. В сер. 16 в. с развитием товарного хозяйства преобладала барщинная рента. С 1-й пол. 16 в. в ВКЛ развивалось книгопечатание на рус. и литов. языках.
ВКЛ в составе Речи Посполитой. По условиям Люблинской унии 1569 было создано новое гос-во – Речь Посполита во главе с польск. королём, являвшимся одновременно вел. князем литовским, которого на пожизненный срок выбирала шляхта Польши и ВКЛ. Создавался общий сейм, но ВКЛ и Польша сохраняли собств. администрацию, войско, финансы, судебную систему, законодательство. Шляхта получала равные права на владение землёй в любой части федерации. Под власть короля отошли Подляшское и Киевское воеводства, Волынь, Подолия.
Постепенно шло отмирание литов. государственности. В 1560-е гг. по польск. образцу было организовано местное шляхетское самоуправление. В 1579 в Вильнюсе открылся ун-т. В 1588 был издан новый литов. статут, закрепивший победу крепостничества. В 17–18 вв. происходила полонизация знати ВКЛ. К кон. 17 в. на польск. яз. говорила б. ч. шляхты, с 1697 польский – офиц. язык канцелярии ВКЛ. Полностью ВКЛ ликвидировано в соответствии с Третьего мая 1791 конституцией. В результате разделов Речи Посполитой территория ВКЛ отошла к Рос. империи.
Автор статьи: Е. Л. Назарова.