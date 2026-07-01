ВИЗИТ ХРУЩЁВА В США В 1959 Г.

Первый в истории визит отечественного высшего руководителя в США, состоявшийся 15-27 сентября 1959 г.

В 1959 г. он приехал в США. Это был первый в истории визит лидера нашей страны в Америку. Визит тщательно готовился, ему предшествовал обмен выставками достижений. Советская выставка в Нью-Йорке в мае-июне 1959 г. демонстрировала достижения техники, в которой можно было разглядеть возможности военного использования. Организаторы американской выставки в Москве в Сокольниках сделали акцент на качестве жизни, удобной бытовой техники и комфорте. 24 июля 1959 г. на открытии этой выставки произошли дебаты между Хрущевым и вице-президентом США Р. Никсоном . В это время большой резонанс вызвали и другие события культурной жизни –гастроли труппы Большого театра в Нью-Йорке, договоренность о прокате в США фильма М. Калатозова «Летят журавли».

Хрущёв прибыл в США на самолете, совершив первый трансатлантический перелет с главой правительства на борту, что тоже было свидетельством советских технических достижений. Хрущёв посетил с официальным визитом Вашингтон и Кэмп-Дэвид , где встретился с президентом Д. Эйзенхауэром и вице-президентом Р. Никсоном, а затем отправился в поездку по США. Хрущев посетил Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Де-Мойн и Эймс . Он встречался с генеральным секретарём ООН Д. Хаммаршельдом, с губернаторами Нью-Йорка (Н. Рокфеллер), Пенсильвании (Д. Лоренс), Айовы (Г. Лавлесс), сенаторами, журналистами, профсоюзными деятелями, предпринимателями, в том числе разводившим кукурузу Г. Росуэллом.

Хрущев приятно удивил американскую общественность своей открытостью и остроумием. Американское общество произвело большое впечатление на Хрущева . Особенно поразили его успехи сельского хозяйства — гораздо более эффективного, чем в СССР. В то же время в своих выступлениях Хрущев стремился доказать преимущества советского общества над американским с точки зрения социальной справедливости, успехов науки и техники, особенно в связи с освоением космоса.

Визит произошел во время короткого потепления в отношениях СССР и США, закончившегося уже в связи с инцидентом с У-2 1960 г. Однако визит создал своего рода модель последующей политик «Разрядки международной напряженности».

Исторические источники:

Лицом к лицу с Америкой. М., 1960;

Хрущев Н.С. Воспоминания. М., 1997.

Автор статьи Шубин А.В.