ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Наступательная операция войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов в Великой Отечественной войне, проведенная при содействии войск левого крыла 2-го Белорусского и правого крыла 4-го Украинского фронтов.

Придавая большое значение завершению освобождения Польши, Советское Верховное Главнокомандование для разгрома немецких войск, действовавших в районе Вислы, сконцентрировало мощную группировку. К началу операции только в составе 1-го Белорусского (командующий — маршал Г. К. Жуков) и 1-го Украинского (командующий — маршал И. С. Конев) фронтов имелось 16 общевойсковых, 4 танковые и 2 воздушные армии, а также несколько отдельных танковых, механизированных, кавалерийских корпусов и большое количество частей фронтового подчинения, в составе которых насчитывалось 2,2 млн человек, 33,5 тыс. орудий и минометов, 7 тыс. танков и САУ и 5 тыс. самолетов. Это была самая крупная стратегическая группировка советских войск, когда-либо ранее создававшаяся для проведения одной наступательной операции. Фронты действовали в 500-километровой полосе, удерживая три плацдарма на левом берегу Вислы — в районах Магнушева, Пулав и Сандомира. Перед ними оборонялись главные силы немецкой группы армий «А» (с 26 января — «Центр», командующий — генерал-полковник И. Гарпе, с 17 января — генерал-полковник Ф. Шернер), имевшие до 560 тыс. солдат и офицеров, ок. 5 тыс. орудий и минометов, свыше 1200 танков и штурмовых орудий и 630 самолетов. Сосредоточение советским командованием сил и средств, благодаря чему был достигнут большой численный перевес над противником на направлении главного удара, высокий уровень боевого мастерства и морально-боевых качеств советских воинов гарантировали прорыв обороны противника. Однако это еще не означало, что развить первоначальный успех будет легко и просто. Для отражения наступления советских войск в Польше немецкие генералы заблаговременно создали между Вислой и Одером развитую систему обороны, включавшую 7 оборонительных рубежей, эшелонированных на глубину до 500 км. С целью повышения их устойчивости, особенно в противотанковом отношении, были широко использованы водные преграды — реки Висла, Варта, Одер (Одра) и др. Система оборонительных рубежей включала также подготовленные к длительной обороне города и крепости — Модлин, Варшава, Радом, Познань, Бреслау и др. После удара советской артиллерии. Разрушенные вражеские укрепления на западном берегу Одераска и вынудить их отказаться от наступления на Берлин. Особенно сильно был укреплен вислинский рубеж, состоявший из четырех полос обороны общей глубиной 30-70 км. На нем были развернуты основные силы группы армий «А». От успешного преодоления их сопротивления во многом зависел весь последующий ход наступления. Для решения этой задачи советское командование сосредоточило силы и средства на захваченных ранее плацдармах на западном берегу Вислы. В соответствии с замыслом Ставки Верховного Главнокомандования 1-й Белорусский фронт подготовился нанести главный удар с Магнушевского плацдарма в направлении на Кутно и Познань. Здесь было развернуто 52% всех его стрелковых дивизий, 71% танковых и механизированных корпусов, ок. 60% отдельных танковых полков, 75% артиллерийских и 77% минометных бригад. 1-й Украинский фронт сосредоточил основные силы и средства на Сандомирском плацдарме (ок. 89% всей артиллерии и 100% танков и САУ), откуда ему предстояло нанести главный удар по городу Радомско и далее по Бреслау. Для поддержки ударных группировок обоих фронтов привлекалось 75% задействованной в операции авиации. По первоначальному замыслу наступление с целью освобождения Польши и выхода на подступы к Берлину намечалось начать 20 января 1945 г. Однако, учитывая просьбу западных союзников, поставленных в критическую ситуацию предпринятым против них контрнаступлением немецких войск в Арденнах, Ставка внесла коррективы в темпы подготовки новых наступательных операций и отдала указание командующим фронтами начать действия на 8 дней раньше запланированного срока. 1-й Украинский фронт должен был начать наступление не 20, а 12 января. Это указание не застало врасплох командование советских фронтов, которые к тому времени энергично заканчивали приготовления к выполнению поставленных задач. Но все же пришлось ускорить обучение вновь прибывших пополнений, в срочном порядке решить многие другие вопросы. Сплошные туманы и мокрые снегопады ограничивали артиллерийское наблюдение, делали невозможной запланированную широкую поддержку наступления советской авиацией. С военной точки зрения целесообразно было бы повременить с началом активных действий, выждать момент, когда стало бы возможно наиболее эффективное использование своего превосходства во всех видах оружия. 12 января войска 1-го Украинского фронта в 5 часов утра начали наступление с Сандомирского плацдарма, захваченного на западном берегу Вислы. Артиллерийская подготовка, проведенная по заранее установленным разведкой целям в тактической зоне обороны противника, была весьма эффективной. «Вражеские войска,— вспоминал маршал И. С. Конев,— в т. ч. и часть резервов, попали под мощный артиллерийский удар и были деморализованы и утратили способность выполнять свои задачи». 14 января в наступление перешел 1-й Белорусский фронт. Его войска в тот же день сокрушили на всю тактическую глубину оборону противника, обратив его в паническое бегство. Здесь, как и в полосе 1-го Украинского фронта, вся тяжесть подавления огневой системы и разрушения укреплений противника перед наступлением легла на артиллерию, т. к. из-за плотного тумана практически невозможно было использовать авиацию. 13 января 1945 г. в аналогичных погодных условиях войска 3-го и 2-го Белорусских фронтов начали Восточно-Прусскую операцию. Она проводилась с целью разгромить группу армий «Центр» и тем самым лишить немецкое командование возможности нанести удар из Восточной Пруссии по северному флангу советской группировки, наступавшей через Польшу в берлинском направлении. 16 января погода улучшилась, и советская авиация начала в полную силу поддерживать наступательные действия сухопутных войск в Польше и Восточной Пруссии. 23 января передовые советские части достигли реки Одер. 3 февраля основные силы 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов овладели восточным берегом Одера и захватили несколько плацдармов на противоположном берегу реки. Лишь 60 км отделяли их от Берлина. Мощное и стремительное наступление 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов с 12 января по 3 февраля 1945 г. в Польше составило содержание Висло-Одерской операции. Результаты ее были исключительными. Пройдя за эти дни с боями свыше 500 км, советские войска освободили западную часть Польши, вторглись в Германию и вплотную подошли к ее столице. В ходе наступления Красная Армия разгромила полностью 35 немецких дивизий, а еще 25 дивизий потеряли половину и более сил и средств. Советские войска взяли в плен 147,4 тыс. немецких солдат и офицеров, захватили до 1400 танков и штурмовых орудий, до 14 тыс. орудий и минометов, много другой боевой техники и вооружения. Для восстановления прорванного в Польше стратегического фронта обороны на востоке германское командование только в январе перебросило сюда 29 дивизий и 4 бригады. За успешное выполнение боевых задач при наступлении от Вислы до Одера 1192 соединения и части 1-го Белорусского и 1-го Украинских фронтов были награждены орденами, многим частям и соединениям присвоены почетные наименования в честь городов, при взятии которых они отличились. В ходе Висло-Одерской операции 1-й Белорусский и 1-й Украинский фронты потеряли убитыми и пропавшими без вести 43,5 тыс. солдат и офицеров и ранеными ок. 151 тыс. человек. Фронты лишились 374 орудий и минометов и 343 боевых самолетов, а также 1267 танков и самоходных артиллерийских установок, на которых лежала основная тяжесть борьбы с противником.

Исторические источники:

9 Мая 1945 года. М., 1970;

Каравацкий А. З. Маршрутами мужества. Минск, 1978;

Конев И. С. Сорок пятый. Изд. 2-е. М., 1970.

Автор статьи: Кульков Е. Н.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015