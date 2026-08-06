ВИНТОВКА МОСИНА

5-зарядная магазинная винтовка, использовавшаяся в Российской и Советской армиях в 1890-1950-х годах.

Разработка и принятие на вооружение

В 1880-х годах в связи с активным развитием магазинных винтовок в Российском военном ведомстве встал вопрос о принятии подобной винтовки на вооружение. В 1883 году была создана Комиссия по испытанию магазинных ружей. Всего комиссией было рассмотрено более 150 моделей винтовок различных калибров. В конце 1880-х после ряда испытаний было решено остановиться на калибре в 7,62мм или 3 линии. К этому времени на конкурс подали свои винтовки капитан С.И. Мосин и бельгийский оружейник Леон Наган. Оба варианта были оценены в целом положительно, вместе с тем конструкторам было предложено доработать их винтовки.

Осенью 1890 года начались полномасштабные испытания обоих винтовок. Первоначально большая часть членов комиссии высказалась за винтовку Нагана, однако после углубленных испытаний выяснилось, что образец Мосина более надежен в эксплуатации и дешев в производстве. При этом полностью членов комиссии он не устроил, поэтому в конструкцию винтовки были внесены изменения, например, обойма была взята из винтовки Нагана. Из-за внесенных изменений в названии не стали использовать фамилию Мосина, и в 1891 году она была принята на вооружение как «Трехлинейная винтовка образца 1891 года».

Эксплуатация

Массовое производство винтовки началось в 1892 году на Тульском, Ижевском и Сестрорецком заводах. Кроме этого около 500 тыс. винтовок было заказано за рубежом, во французском Шательро. На вооружение были приняты 4 варианта винтовки: пехотная, казачья, драгунская и карабин. О первом боевом применении ведутся определенные споры: по одним данным впервые «трехлинейка» использовалась в 1894 году в одной из Памирских экспедиций Ионова, по другим в 1900 году при подавлении восстания «боксеров» в Китае.

В 1910 году винтовка была модернизирована для использования патрона с остроконечной пулей. К началу Первой мировой войны в российской армии насчитывалось около 4,5 миллионов винтовок. За годы войны было изготовлено еще 3 млн 286 тыс., однако и такого огромного количества было мало, поэтому военное ведомство вынуждено было заказать еще 1,5 миллиона винтовок у американских компаний Remington и Westinghouse.

После Гражданской войны на вооружении продолжили производство только одного варианта винтовки – драгунского. В 1930 году была проведена глубокая модернизация винтовки, которая стала называться винтовка образца 1891/1930 гг. Два года спустя был налажен выпуск снайперской модификации «трехлинейки».

В 1938 году на вооружение была принята самозарядная винтовка Токарева. Планировалось, что к началу 40-х годов она полностью заменит «мосинку» в РККА, однако к 1941 году этот процесс не был завершен. В условиях войны было решено сосредоточиться на выпуске более привычных для советской промышленности «трехлинеек», которые стали основным оружием советских солдат во время войны. В 1944 году был выпущен модернизированный карабин Мосина, с несъемным игольчатым штыком. Одновременно с этим, «трехлинейка» была снята с производства. Выпуск карабина продолжался вплоть до конца 40-х годов, после чего «мосинки» стали вытесняться автоматами Калашникова и СКС.

Современное использование

На Тульском оружейном заводе вплоть до сегодняшнего дня продолжается выпуск гражданских модификаций карабина Мосина, таких как ВПО-103. Также «мосинка» продолжает стоять на вооружении ВОХРа. Из-за своих превосходных баллистических качеств «мосинка» до сих пор используется в качестве снайперского оружия. В России выпускается ОЦ-48К - снайперская винтовка, созданная на основе «трехлинейки». Современные снайперские модификации «мосинки» есть также в Белоруссии и Украине: ВК-003 и ВМ МП-УОС соответственно.