ВИНОКУРОВА Марина Владимировна

Родилась в 1954 г. Окончила Ивановский государственный университет в 1976 г.

Кандидатская диссертация : Аграрные отношения в Англии в канун буржуазной революции середины XVII в. (Институт всеобщей истории АН СССР, 1985).

Докторская диссертация : Мир английского манора (на материалах земельных описей графств Ланкашир и Уилтшир второй половины XVI – первой трети XVII вв. ( ИВИ РАН , 2003).

Работает ведущим научным сотрудником Отдела западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени Института всеобщей истории РАН, доцент исторического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук.

Область интересов : История английского манора; социально-экон. и аграрная история средневековья и раннего нового времени.

Сочинения: Английский средневековый манор: традиции и перспективы изучения: Программа спецкурса. ИВИ РАН – Казанский гос. ун-т. М., 2001;

Английское крестьянство в канун буржуазной революции середины XVII в. (на материалах графства Уилтшир). М., 1992;

Мир английского манора: на материалах земельных описей графств Ланкашир и Уилтшир второй половины XVI – первой трети XVII вв. М., 2004.

Имущественные права женщин в средневековом английском маноре // Долгое Средневековье. Сборник в честь профессора А.А. Сванидзе / Отв. ред. А.К. Гладков, П.Ю. Уваров. М.: Кучково поле, 2011;

Генри Тилсон: человек, который мог бы остаться неизвестным // В тени великих: Образы и судьбы. СПб.: Алетейя, 2010;

«Старое» и «новое» в английском маноре XVI-первой трети XVII вв. // Средние века. М., 2009. Вып. 70 (1-2);

Проблема «последнего вилланства» в Англии XVI века в отечественной историографии // Известия Саратовского государственного университета. Серия «История, Международные отношения». 2009. Т. IX. Вып. 1;

Феномен «манор-город» в Англии раннего Нового времени // Михаил Абрамович Барг: наследие ученого в современной исторической науке / Отв. ред. М.С. Бобкова. М.: ИВИ РАН, 2006.