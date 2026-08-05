ВИНОГРАДОВ Владимир Вячеславович

Выпускник киноведческого отделения ВГИКа. На преподавательской работе в Институте кинематографии с 2002 г. В 2003 г. защитил кандидатскую диссертацию «Теории выразительного движения С. М. Эйзенштейна и Л. В. Кулешова: основные факторы их формирования», с 2004 г. старший научный сотрудник НИИкиноискусства. Доцент кафедры киноведения ВГИК (2010), заместитель заведующего кафедрой киноведения (с 2005 г.) В 2011 г. защитил докторскую диссертацию «Французский киноавангард 20-х гг. и неоавангард новой волны как факторы развития выразительных средств кинематографа». С 2011 г. заведующий сектором Кино стран Европы НИИкиноискусства ВГИКа.

Сочинения:

Антикинематограф Ж.-Л. Годара, или Мертвецы в отпуске. М., 2013;

Режиссерская энциклопедия. М., 2014;

Стилевые направления французского кинематографа. М., 2010;

Ж. Кокто. Когда птицы поют пальцами… . М., 2015.