ВИЛЬНЮС
Столица Литвы.
Нас. 542 тыс. чел. (2006). Расположен в юго-вост. части страны, в месте слияния рек Нярис и Вильня. Главный экономич., научный и культурный центр Литвы. Крупный транспортный узел. Междунар. аэропорт.
Ок. 1000 при слиянии рек Нярис и Вильня были построены дерев. бург и языческий храм. В этом месте в 1251 литов. кн. Миндовг принял крещение и заложил каменную церковь. Предположительно в В. он короновался (1253) как литов. король. Первоначальное название города – Вильня (с 13 в. Вильно). В 1323 при кн. Гедимине В. стал столицей Великого княжества Литовского. В 1387 в городе введено магдебургское право. В 15–16 вв. В. – важный центр ремесла и междунар. торговли, населённый литовцами, поляками, русскими, немцами, евреями, караимами. В 1503–22 обнесён каменной стеной. В В. в 1525 Ф. Скорина напечатал две первые белорус. книги: «Апостол» и «Малую подорожную книжицу». После Люблинской унии 1569 и образования Речи Посполитой экономич. и политич. значение В. стало снижаться. В 1655–1660 занят рус. войсками, в 1702 и 1706 захвачен и сильно разрушен шведами. С нач. 18 в. в результате деятельности известного талмудиста Э. С. Зальмана В. превратился в крупный центр евр. культуры. Один из центров Польского восстания 1794. По 3-му разделу Речи Посполитой в 1795 г. Вильно отошёл к Рос. империи. В составе Рос. империи город официально назывался Вильна. Центр Виленской губернии (1795–96; 1801–1920; в 1801–40 – Литовско-Виленской губ.), Литовской губернии (1796–1801). В 1812 центр созданного франц. властями Литовского кн-ва. Один из центров Польского восстания 1830–31, Польского восстания 1863–64. В 1915–1918 оккупирован герм. войсками. 16.2.1918 г. Вильно провозглашён столицей независимой Литвы. В дек. 1918 – февр. 1919 столица Литовской сов. республики, в февр. – апр. 1919 – Литовско-Белорус. ССР. 21.4.1919 занят польск. войсками. 14.7.1920, в ходе советско-польской войны 1920, занят РККА, а 9.10.1920 – польск. войсками.
В 1922 решением польск. Сейма включён в состав Польши (решение не признано Литвой и РСФСР). В сент. 1939 занят Красной Армией и 10.10.1939 передан СССР Литве. В 1940 официально переименован в В. С 21.7.1940 столица Литов. ССР. 23.6.1941 оккупирован герм. войсками; в годы 2-й мировой войны сильно разрушен (уничтожено ок. 40% зданий); убито более 200 тыс. евреев, содержавшихся гитлеровцами в вильнюсском гетто. 13.7.1944 освобождён Красной Армией. 11.3.1990 в В. провозглашён Акт о независимости Литвы, с 6.9.1991 столица Литов. Республики.
В 13–14 вв. близ устья р. Вильня заложен комплекс укреплений В., состоявший из трёх замков: Верхнего (Гедимино; 14–15 вв.; сохранилась зап. башня, остатки жилого дворца, обводных стен и въездных ворот), Нижнего [сохранились: Старый арсенал, 15 в.; Новый арсенал, 15 – сер. 16 вв., ныне здание Нац. музея Литвы; кафедральный собор на центральной пл. Гедиминаса (Гедимино), основан в 1387, перестроен в 1783–1801, архитекторы Л. Стуока-Гуцявичюс, М. Шульц] и Кривого (сожжён крестоносцами в 1390; ныне территория Нагорного парка). Архит. ансамбли: сформированный костёлами Св. Анны (Онос, 15–18 вв.; фасад в стиле кирпичной готики, 16 в.), Св. Михаила (1594–1625; сочетание черт готики и ренессанса) и монастырём бернардинцев (готич. костёл; фронтон – кон. 17 в.); комплекс зданий и закрытых двориков Вильнюсского ун-та (2-я пол. 16 – нач. 19 вв.). Среди др. архит. памятников: готич. костёл Св. Николая (14 в.), ворота Аушрос (1503–22; в 1715 устроена надвратная часовня с иконой Милосердной Богоматери, 16 в.), ренессансный дворец Алумната (1582–1622, 18 в.), барочные костёлы Св. Казимира (1604–18, архитекторы Й. Праховичюс и П. Бокша), Св. Духа (1610–33), Св. Терезы (1633–1650, арх. Ульрик), Святых Петра и Павла (1668–86, арх. Й. Заор; барочный декор интерьера, 1677–1704), дворцы Слушек (1690–1700) и Сапег (1691–1769). В стиле классицизма построены: Ратуша (1781–99, арх. Л. Стуока-Гуцявичюс; ныне Литов. худож. музей), епископский дворец (1792, перестроен в 1824–32 по проекту В. П. Стасова; ныне резиденция президента). Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. возведены: Никольская ц. (1865, неороманский стиль), Знаменская ц. (1903, неовизантийский стиль), дворец Вилейшисов (1904–06) и др. Среди построек сер. – 2-й пол. 20 в.: гостиница «Неринга» (1960), Дворец бракосочетания (1972–74, арх. Г. Баравикас), здание Нац. театра оперы и балета (1974, арх. Н. Бучюте и др.), Дворец правительства (1976–81, архитекторы А. и В. Насвитисы). Историч. центр В. включён в список Всемирного наследия.
Памятники: Ю. Монтвиле (1931, скульптор Б. Балзукявичюс), И. Д. Черняховскому (1950, Н. В. Томский), А. С. Пушкину (1955, Б. Вишняускас), П. Цвирке (1948–59, Ю. Микенас), Жемайте (1970, П. Александравичюс), С. Нерис (1974, В. Вильджюнас), К. Пятраускасу (1974, Г. Йокубонис).
Литов. АН (основана в 1941), ок. 50 н.-и. учреждений. Вильнюсский университет (1579), Вильнюсская академия изобразит. иск-ва (основана в 1805 как Школа искусств), Вильнюсский педагогич. ун-т (основан как Литов. педагогич. ин-т в Клайпеде, с 1939 в В., с 1992 совр. назв.), Литов. муз. академия (1945), Вильнюсский технич. ун-т (1961), Литов. юридич. ун-т (2002), Литов. академия музыки и театра (1933). Литов. нац. б-ка (1919). Музеи: Нац. музей Литвы (основан в 1855 как Музей древностей; с 1992 совр. назв.), Гос. еврейский музей Виленского гаона (1913, неск. раз закрывался; воссоздан в 1989), театра и кино (1926), Литов. худож. музей (1941; включает также Картинную галерею с собранием живописи 15–19 вв., дворец воеводы Радвилы, кон. 17 в.), театра и музыки (1964), литов. архитектуры (основан в 1968 в костёле Св. Михаила), прикладного иск-ва (1987; в здании Старого арсенала), янтаря (1995). Театры: Нац. театр оперы и балета (открыт в 1920 в Каунасе, с 1948 в В.), Нац. театр драмы (1940), Рус. драматический (1946), «Meno Fortas» (1998), два кукольных театра и др. Нац. филармония (1940). Нац. симфонич. оркестр (1941 и с 1958). Литов. камерный оркестр под рук. С. Сондецкиса (1960). Междунар. конкурс пианистов и органистов им. М. Чюрлёниса (с 1965). Междунар. органный фестиваль (1968). Республиканские певческие праздники (1946, 1950, далее раз в 5 лет). Центр духовной музыки ордена иезуитов (1995).
Ведущие отрасли пром-сти – приборостроение, станкостроение, электротехническая. Развиты автосборка (белорус.-литов. предприятие «МАЗ–Балтия»), лёгкая и пищевая пром-сть.
Иллюстрации:
Вильнюс. Костёл Святой Анны (Онос) (15–18 вв.) и монастырь бернардинцев. Архив БРЭ;
Вильнюс. Костёл Святых Петра и Павла. Интерьер. 1677–1704. Архив БРЭ.
Автор(ы) статьи: Е. Л. Назарова (история); М. П. Ратанова (экономика).
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)