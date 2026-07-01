ВИЛЬНЮС

Сто­ли­ца Лит­вы.

Нас. 542 тыс. чел. (2006). Рас­по­ло­жен в юго-вост. час­ти стра­ны, в мес­те слия­ния рек Ня­рис и Виль­ня. Глав­ный эко­но­мич., на­уч­ный и куль­тур­ный центр Лит­вы. Круп­ный транс­порт­ный узел. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт.

Ок. 1000 при слия­нии рек Ня­рис и Виль­ня бы­ли по­строе­ны де­рев. бург и язы­че­ский храм. В этом мес­те в 1251 ли­тов. кн. Мин­довг при­нял кре­ще­ние и за­ло­жил ка­мен­ную цер­ковь. Пред­по­ло­жи­тель­но в В. он ко­ро­но­вал­ся (1253) как ли­тов. ко­роль. Пер­во­на­чаль­ное на­зва­ние го­ро­да – Виль­ня (с 13 в. Виль­но). В 1323 при кн. Ге­ди­ми­не В. стал сто­ли­цей Ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва Ли­тов­ско­го. В 1387 в го­ро­де вве­де­но ма­где­бург­ское пра­во. В 15–16 вв. В. – важ­ный центр ре­мес­ла и ме­ж­ду­нар. тор­гов­ли, на­се­лён­ный ли­тов­ца­ми, по­ля­ка­ми, рус­ски­ми, нем­ца­ми, ев­рея­ми, ка­раи­ма­ми. В 1503–22 об­не­сён ка­мен­ной сте­ной. В В. в 1525 Ф. Ско­ри­на на­пе­ча­тал две пер­вые бе­ло­рус. кни­ги: «Апо­стол» и «Ма­лую по­до­рож­ную кни­жи­цу». По­сле Люб­лин­ской унии 1569 и об­ра­зо­ва­ния Ре­чи По­спо­ли­той эко­но­мич. и по­ли­тич. зна­че­ние В. ста­ло сни­жать­ся. В 1655–1660 за­нят рус. вой­ска­ми, в 1702 и 1706 за­хва­чен и силь­но раз­ру­шен шве­да­ми. С нач. 18 в. в ре­зуль­та­те дея­тель­но­сти из­вест­но­го тал­му­ди­ста Э. С. Заль­ма­на В. пре­вра­тил­ся в круп­ный центр евр. куль­ту­ры. Один из цен­тров Поль­ско­го вос­ста­ния 1794. По 3-му раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той в 1795 г. Виль­но ото­шёл к Рос. им­пе­рии. В со­ста­ве Рос. им­пе­рии го­род офи­ци­аль­но на­зы­вал­ся Виль­на. Центр Ви­лен­ской гу­бер­нии (1795–96; 1801–1920; в 1801–40 – Ли­тов­ско-Ви­лен­ской губ.), Ли­тов­ской гу­бер­нии (1796–1801). В 1812 центр соз­дан­но­го франц. вла­стя­ми Ли­тов­ско­го кн-ва. Один из цен­тров Поль­ско­го вос­ста­ния 1830–31, Поль­ско­го вос­ста­ния 1863–64. В 1915–1918 ок­ку­пи­ро­ван герм. вой­ска­ми. 16.2.1918 г. Виль­но про­воз­гла­шён сто­ли­цей не­за­ви­си­мой Лит­вы. В дек. 1918 – февр. 1919 сто­ли­ца Ли­тов­ской сов. рес­пуб­ли­ки, в февр. – апр. 1919 – Ли­тов­ско-Бе­ло­рус. ССР. 21.4.1919 за­нят польск. вой­ска­ми. 14.7.1920, в хо­де со­вет­ско-поль­ской вой­ны 1920, за­нят РККА, а 9.10.1920 – польск. вой­ска­ми.

В 1922 ре­ше­ни­ем польск. Сей­ма вклю­чён в со­став Поль­ши (ре­ше­ние не приз­на­но Лит­вой и РСФСР). В сент. 1939 за­нят Крас­ной Ар­ми­ей и 10.10.1939 пе­ре­дан СССР Лит­ве. В 1940 офи­ци­аль­но пе­ре­име­но­ван в В. С 21.7.1940 сто­ли­ца Ли­тов. ССР. 23.6.1941 ок­ку­пи­ро­ван герм. вой­ска­ми; в го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны силь­но раз­ру­шен (унич­то­же­но ок. 40% зда­ний); уби­то бо­лее 200 тыс. ев­ре­ев, со­дер­жав­ших­ся гит­ле­ров­ца­ми в виль­нюс­ском гет­то. 13.7.1944 ос­во­бо­ж­дён Крас­ной Ар­ми­ей. 11.3.1990 в В. про­воз­гла­шён Акт о не­за­ви­си­мо­сти Лит­вы, с 6.9.1991 сто­ли­ца Ли­тов. Рес­пуб­ли­ки.

В 13–14 вв. близ устья р. Виль­ня за­ло­жен ком­плекс ук­ре­п­ле­ний В., со­сто­яв­ший из трёх зам­ков: Верх­не­го (Ге­ди­ми­но; 14–15 вв.; со­хра­ни­лась зап. баш­ня, ос­тат­ки жи­ло­го двор­ца, об­вод­ных стен и въезд­ных во­рот), Ниж­не­го [со­хра­ни­лись: Ста­рый ар­се­нал, 15 в.; Но­вый ар­се­нал, 15 – сер. 16 вв., ны­не зда­ние Нац. му­зея Лит­вы; ка­фед­раль­ный со­бор на цен­траль­ной пл. Ге­ди­ми­на­са (Ге­ди­ми­но), ос­но­ван в 1387, пе­ре­стро­ен в 1783–1801, ар­хи­тек­то­ры Л. Стуо­ка-Гу­ця­ви­чюс, М. Шульц] и Кри­во­го (со­жжён кре­сто­нос­ца­ми в 1390; ны­не тер­ри­то­рия На­гор­но­го пар­ка). Ар­хит. ан­самб­ли: сфор­ми­ро­ван­ный кос­тё­ла­ми Св. Ан­ны (Онос, 15–18 вв.; фа­сад в сти­ле кир­пич­ной го­ти­ки, 16 в.), Св. Ми­хаи­ла (1594–1625; со­че­та­ние черт го­ти­ки и ре­нес­сан­са) и мо­на­сты­рём бер­нар­дин­цев (го­тич. кос­тёл; фрон­тон – кон. 17 в.); ком­плекс зда­ний и за­кры­тых дво­ри­ков Виль­нюс­ско­го ун-та (2-я пол. 16 – нач. 19 вв.). Сре­ди др. ар­хит. па­мят­ни­ков: го­тич. кос­тёл Св. Ни­ко­лая (14 в.), во­ро­та Ауш­рос (1503–22; в 1715 уст­рое­на над­врат­ная ча­сов­ня с ико­ной Ми­ло­серд­ной Бо­го­мате­ри, 16 в.), ре­нес­санс­ный дво­рец Алум­на­та (1582–1622, 18 в.), ба­роч­ные кос­тё­лы Св. Ка­зи­ми­ра (1604–18, ар­хи­тек­то­ры Й. Пра­хо­ви­чюс и П. Бок­ша), Св. Ду­ха (1610–33), Св. Те­ре­зы (1633–1650, арх. Уль­рик), Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (1668–86, арх. Й. За­ор; ба­роч­ный де­кор ин­терь­е­ра, 1677–1704), двор­цы Слу­шек (1690–1700) и Са­пег (1691–1769). В сти­ле клас­си­циз­ма по­строе­ны: Ра­ту­ша (1781–99, арх. Л. Стуо­ка-Гу­ця­ви­чюс; ны­не Ли­тов. ху­дож. му­зей), епи­скоп­ский дво­рец (1792, пе­рестро­ен в 1824–32 по про­ек­ту В. П. Ста­со­ва; ны­не ре­зи­ден­ция пре­зи­ден­та). Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. воз­ве­де­ны: Ни­коль­ская ц. (1865, нео­ро­ман­ский стиль), Зна­мен­ская ц. (1903, не­ови­зан­тий­ский стиль), дво­рец Ви­лей­ши­сов (1904–06) и др. Сре­ди по­стро­ек сер. – 2-й пол. 20 в.: гос­ти­ни­ца «Не­рин­га» (1960), Дво­рец бра­ко­со­че­та­ния (1972–74, арх. Г. Ба­ра­ви­кас), зда­ние Нац. те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та (1974, арх. Н. Бу­чю­те и др.), Дво­рец пра­ви­тель­ст­ва (1976–81, ар­хи­тек­то­ры А. и В. На­сви­ти­сы). Ис­то­рич. центр В. вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Па­мят­ни­ки: Ю. Мон­тви­ле (1931, скульп­тор Б. Бал­зу­кя­ви­чюс), И. Д. Чер­ня­хов­ско­му (1950, Н. В. Том­ский), А. С. Пуш­ки­ну (1955, Б. Виш­няу­скас), П. Цвир­ке (1948–59, Ю. Ми­ке­нас), Же­май­те (1970, П. Алек­сан­д­ра­ви­чюс), С. Не­рис (1974, В. Виль­джю­нас), К. Пят­рау­ска­су (1974, Г. Йо­ку­бо­нис).

Литов. АН (ос­но­ва­на в 1941), ок. 50 н.-и. уч­ре­ж­де­ний. Виль­нюс­ский уни­вер­си­тет (1579), Виль­нюс­ская ака­де­мия изо­бра­зит. иск-ва (ос­но­ва­на в 1805 как Шко­ла ис­кусств), Виль­нюс­ский пе­да­го­гич. ун-т (ос­но­ван как Ли­тов. пе­да­го­гич. ин-т в Клай­пе­де, с 1939 в В., с 1992 совр. назв.), Ли­тов. муз. ака­де­мия (1945), Виль­нюс­ский тех­нич. ун-т (1961), Ли­тов. юри­дич. ун-т (2002), Ли­тов. ака­де­мия му­зы­ки и те­ат­ра (1933). Ли­тов. нац. б-ка (1919). Му­зеи: Нац. му­зей Лит­вы (ос­но­ван в 1855 как Му­зей древ­но­стей; с 1992 совр. назв.), Гос. ев­рей­ский му­зей Ви­лен­ско­го гао­на (1913, неск. раз за­кры­вал­ся; вос­соз­дан в 1989), те­ат­ра и ки­но (1926), Ли­тов. ху­дож. му­зей (1941; вклю­ча­ет так­же Кар­тин­ную га­ле­рею с со­б­ра­ни­ем жи­во­пи­си 15–19 вв., дво­рец вое­во­ды Рад­ви­лы, кон. 17 в.), те­ат­ра и му­зы­ки (1964), ли­тов. ар­хи­тек­ту­ры (ос­но­ван в 1968 в кос­тё­ле Св. Ми­хаи­ла), при­клад­но­го иск-ва (1987; в зда­нии Ста­ро­го ар­се­на­ла), ян­та­ря (1995). Те­ат­ры: Нац. те­атр опе­ры и ба­ле­та (от­крыт в 1920 в Кау­на­се, с 1948 в В.), Нац. те­атр дра­мы (1940), Рус. дра­ма­ти­че­ский (1946), «Meno For­tas» (1998), два ку­коль­ных те­ат­ра и др. Нац. фи­лар­мо­ния (1940). Нац. сим­фо­нич. ор­кестр (1941 и с 1958). Ли­тов. ка­мер­ный ор­кестр под рук. С. Сон­дец­ки­са (1960). Ме­ж­ду­нар. кон­курс пиа­ни­стов и ор­га­ни­стов им. М. Чюр­лёни­са (с 1965). Ме­ж­ду­нар. ор­ган­ный фес­ти­валь (1968). Рес­пуб­ли­кан­ские пев­че­ские празд­ни­ки (1946, 1950, да­лее раз в 5 лет). Центр ду­хов­ной му­зы­ки ор­де­на ие­зуи­тов (1995).

Ве­ду­щие от­рас­ли пром-сти – при­бо­ро­строе­ние, стан­ко­строе­ние, элек­тро­тех­ни­че­ская. Раз­ви­ты ав­то­сбор­ка (бе­ло­рус.-ли­тов. пред­при­ятие «МАЗ–Бал­тия»), лёг­кая и пи­ще­вая пром-сть.

Иллюстрации:

Виль­нюс. Кос­тёл Святой Анны (Онос) (15–18 вв.) и мо­на­стырь бер­нар­дин­цев. Архив БРЭ;

Виль­нюс. Кос­тёл Свя­тых Пет­ра и Пав­ла. Ин­терь­ер. 1677–1704. Архив БРЭ.

Автор(ы) статьи: Е. Л. На­за­ро­ва (ис­то­рия); М. П. Ра­та­но­ва (эко­но­ми­ка).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)