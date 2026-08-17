ВИКТОРИАТ

ВИКТОРИАТ (лат. Victoriatus) - римская серебряная монета, обращавшаяся в конце III – начале II веков до н.э.

Вес викториата составлял 3 скрупула (3,4 г), он был равен ¾ денария или 7½ ассам; чеканить его начали раньше денария. Такой странный номинал был обусловлен нуждами внешней торговли (по другой версии, это была плата наемникам): вес викториата равнялся ½ квадригата (римско-кампанской единице) или половине дидрахмы, обращавшейся в городах Великой Греции. В 217 г. до н.э., когда редуцировался денарий, вес викториата также уменьшился.

На аверсе викториата был изображен Юпитер, на реверсе – римская богиня победы Виктория. Предполагают, что эти изображения появились на монетах из-за того, что ими расплачивались с наемными солдатами.

Викториат перестает выпускаться около 170 г. до н.э., когда римский денарий уже укрепил свои позиции в качестве расчетной единицы для внешней торговли.

Иллюстрация :

Викториат. 214-212 гг. до н.э.