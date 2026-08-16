ВИКЕМ ДЖОН КЛЕМЕНТС

Ранние годы

Джон Клементс родился 21 ноября 1798 г. в Лейте (территория Шотландии). Происходил из военной семьи. Отец Самуэль Викем – офицер Королевского флота, воевал в Америке на стороне английского правительства, затем обосновался в Шотландии. Мать – Эллен Сюзен Нейлор.

Военная карьера

В феврале 1812 г. В. связал свою жизнь с Королевским флотом. В 1815 г. мичманом начал плавать на корабле «Соловей», в 1818 г. – на «Гиперионе». С 1819 г. – лейтенант.

В 1825 г. В. назначили вторым лейтенантом на гидрографический корабль «Адвенчур», командиром которого был Ф.П. Кинг. В составе исследовательской экспедиции на кораблях «Адвенчур» и «Бигль» В. побывал в южных водах, изучая далекое побережье южной части Южной Америки и Огненной Земли.

Новые берега

В 1831 г. В. как первый лейтенант получил назначение на экспедиционный корабль «Бигль» (командир – Р. Фицрой). Экипаж обследовал обширные территории – Патагонию и Огненную Землю, берега Чили и Перу, Галапагосские о-ва, Таити, Западное Самоа, Фиджи и Новую Зеландию. В этой экспедиции был и юный исследователь Ч. Дарвин. Побывав в Австралии, экипаж «Бигля» прошел по Индийскому океану, зайдя на Кокосовые о-ва и Маврикий, вышел в Атлантику и побывал на о-ве Святой Елены и о-вах Вознесения. Успешно выполнив поставленные задачи, экспедиционный отряд возвратился в Англию в 1836 г.

10 января 1837 г. В. в чине капитана получил назначение на «Бигль». Теперь он – командир корабля. Стал участником очередной гидрографической экспедиции по изучению берегов Австралии.

В 1841 г. по состоянию здоровья В. ушел в отставку, передав «Бигль» своему другу по экспедициям Дж. Л. Стоксу, продолжившему исследование берегов Новой Зеландии, которое он закончил в 1843 г.

На гражданской службе

Выйдя в отставку с военной службы, В. перебрался в Австралию, обосновавшись в штате Новый Южный Уэльс и став полицейским судьей в районе Мортон-Бей. С 1853 г. – государственный представитель в Мортон-Бей. В 1859 г. В. покинул пост, уехал из Австралии и осел в Биарицце (Франция), где 6 января 1864 г. и скончался.