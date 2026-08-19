ВИЕЙРА ДА СИЛВА МАРИЯ ЭЛЕНА

Франко-португальская художница.

Ранние годы

Родилась в семье дипломата Маркоса Виейра да Силвы и Марии до Сеу да Силва Граса, дочери известного журналиста, издателя и владельца газеты «О Секуло». За первые три года жизни девочка вместе с родителями посетила Швейцарию, Великобританию и Францию. Сформировавшаяся в детстве необходимость перемещений под влиянием должностных обязанностей отца превратилась в любовь к путешествиям, которая сохранялась на всем протяжении жизни да Силвы.

В 1911 г. отец Марии скончался. Воспитанием девочки занимались мать и бабушка Мария Матильда. Довольно рано в Марии Элене проснулся интерес к живописи. В 1919 г. да Силва начала обучение в Академии изящных искусств Лиссабона. Там она изучала живопись и скульптуру, посещала занятия по анатомии на медицинского факультете Университета Лиссабона.

Становление

В 1928 г. да Силва переехала в Париж. Она продолжила изучать живопись под руководством Ф. Леже , Ш. Дюфресне, Р. Бисьер. Также она продолжила создавать скульптуры, ее наставником стал Э. Бурдель, преподававший в Академии де ла Гранд Шомьер. В это же время да Силва увлеклась графикой, которую изучала под руководством английского художника и теоретика искусства Стэнли Хейтера, открывшего в 1927 г. в Париже собственную студию. Также среди ее интересов в этот период – керамика и книжная иллюстрация. В это время исследования разных видов искусства, техник и фактур да Силва испытывала влияние разных школ и направлений. Часть работ этого времени представляют собой геометрические абстракции, другие больше тяготеют к декоративности работы Пьера Бонна. Окунувшись в водоворот художественной жизни Парижа, вскоре да Силва свела знакомство со многими ключевыми фигурами «нового искусства»: П. Пикассо , А. Матиссом , Ж. Браком, П. Мондрианом , М. Дюшаном и др.

В 1928 г. да Силва путешествовала по Италии. После возвращения в Париж она решила отойти от скульптуры и сосредоточиться на живописи. В конце 1920-х творческая манера Марии Элены развивалась под влиянием футуризма , кубизма, конструктивизма и сюрреализма . В 1930 г. она вышла замуж за венгерского художника Арпада Сенеша, представителя «Парижской школы». В 1933 г. состоялась первая выставка да Силвы в галерее Жанны Бюше в Париже, на которой в числе прочего были представлены иллюстрации для детской книжки «Ко и Ко, два эскимоса» (1933). Живописные и графические работы Марии Элены были восприняты благожелательно. На волне успеха в 1934 г. итальянский живописец Массимо Кампильи заказал да Силве картину, что стало важной вехой в ее творческой карьере. За первой выставкой и первым заказом последовало признание и на родине да Силвы, в Португалии. Там ее персональные выставки состоялись в 1935 и 1936 гг. В своем творчестве Мария Элена обыгрывала идею пространства и его преломления. Для нее характерна работа в одной цветовой тональности, использование формирующих перспективу геометрических фигур.

Зрелые годы

С началом Второй мировой войны да Силва покинула Париж и отправилась в Португалию. В 1940 г. вместе с супругом она переехала в Бразилию. Именно там ее имя приобрело широкую известность и признание. В 1943 г. работы да Силвы были представлены на «Выставке 31 женщины», организованной Пегги Гуггенхайм в Нью-Йорке. Произведения Марии Элены во многом соединили живопись и архитектуру, чью тектонику да Силва передавала при помощи разнообразных технических приемов. Излюбленным сюжетом становится уходящий вдаль, часто спиралевидный лабиринт, отсылающий к идее бесконечности. Узорчатые поверхности и светящиеся элементы архитектурных конструкций соединялись в сложную многосоставную композицию. Созданные да Силвой образы невольно ассоциируются с «Лабиринтом» Ф. Кафки и стилистикой произведений Х. Борхеса. В период войны Мария Элена создавала картины, отражающие ее переживания современных событий («Военная катастрофа (1942), «Пожар» (1944), «Битва ножей» (1948)).

В 1947 г. да Силва вернулась в Париж, где проживала до конца своих дней, здесь ее дом стал местом встречи творческой интеллигенции. Ее палитра значительно посветлела, однако интерес к уходящим за пределы картины архитектурным формам оставался неизменным. Да Силву называют одной из самых последовательных в своем творчестве художниц. Взятая от Сезанна фигуративность, кубистический интерес к геометрии и сюрреалистическое преломление форм стали главными маркерами в творческой манере да Силвы.

В 1956 г. Мария Элена получила французское гражданство. В 1950-е к ней приходит мировой успех, она становится ключевой фигурой в европейской и американской абстракции. В 1961 г. ее работа получила главный приз на художественной выставке в Сан-Паулу. В 1966 г. она стала первой женщиной, награжденной Большой художественной премией Франции. В том же году да Силва начала работу над витражом для церкви св. Иакова в Реймсе, которую завершила в 1976 г. В 1970 г. стала членом Национальной художественной академии Португалии. В 1960-1970-х гг. Мария Элена активно выставлялась (Музей современного искусства в Париже в 1969-1970 г., ранее в 1964 г. в Музее Гренобля и др.). В 1979 г. да Силва стала кавалером ордена Почетного легиона Франции.

В 1984 г. была избрана членом Академии наук, искусств и литературы Франции. Одной из последних работ художницы стала разработка дизайна плитки для метро Лиссабона (1988). В том же году состоялись несколько ретроспективных выставок да Силвы, закрепивших за ней репутацию важнейшей современной художницы Португалии и Франции.