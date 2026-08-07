ВИЕЛЬГОРСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
Композитор, граф. Брат Матвея Виельгорского.
Ранние годы. Служба
Отец – граф Юрий Михайлович Виельгорский, польский шляхтич, состоявший в Тарговицкой конфедерации, впоследствии перешел на службу в Россию, был польским посланником во времена правления Екатерины Великой. Мать – фрейлина двора Екатерины II и известная красавица Софья Дмитриевна, урожденная графиня Матюшкина. Современники считали, что это был брак по расчету. У супругов, помимо старшего Михаила, было шестеро детей: Юрий, Иосиф, Александр, Матвей, Елизавета и Дарья. Однако Софья Дмитриевна умерла молодой в 1796 году, после этого дети воспитывались бабушкой графиней Матюшкиной. Отец же женился во второй раз – на польке и вдове Елизавете Станиславовне Сиверс. У пары был сын Александр.
Когда Михаилу было шесть лет, он и его братья были крещены в православную веру, их крестной матерью стала Екатерина II, к которой Виельгорские были близки. Через несколько лет, уже при Павле I маленький Михаил стал мальтийским рыцарем. В 1804 году юноша был уже камер-юнкером и начал государственную службу: восемь лет он провел в Коллегии иностранных дел, после чего служил в Министерстве народного просвещения, а затем в МВД. Данное ведомство он оставил в 1826 году, вернувшись в МНП. Некоторое время Виельгорский трудился попечителем Харьковского учебного округа, входил в Главное правление училищ, в Комитет дирекции театров. В начале 1830-х годов он возглавлял столичный опекунский совет и воспитательный дом, Мариинскую больницу и училище для глухонемых. Михаил Юрьевич дослужился до чина действительного статского советника и придворного титула обер-шенка.
Музыка
С самого детства Виельгорский обожал музыку. Эта любовь была присуща его отцу и брату Матвею. Вместе они устраивали дома музыкальные вечера: Юрий Михайлович играл на скрипке, Михаил – на альте, Матвей – на виолончели. С ранних лет старший из братьев также сочинял музыку. Впоследствии он получил профильное образование, обучаясь у европейских композиторов Висенте Мартин-и-Солера и Вильгельма Тауберта, затем в Париже – у Луиджи Керубини. В Австрии молодой человек свел знакомство с Людвигом ван Бетховеном, всегда оставаясь большим ценителем его таланта. Сам Виельгорский как композитор был автором оперы «Цыгане» (1810-е), Вариаций для виолончели с оркестром, нескольких симфоний и увертюр, струнного квартета. Также он создавал фортепианные пьесы, сочинения для хора. Большим успехом у слушателей пользовались его романсы.
Михаил Юрьевич находился в центре музыкальной жизни своего времени. В его столичном доме и курском имении Луизино собирались многие деятели искусств и их ценители, здесь гостили Ференц Лист и Гектор Берлиоз, исполнялись произведения Бетховена. Виельгорский помогал многим талантливым авторам. Он, например, много сделал для выкупа из крепостных крестьян Тараса Шевченко. Человек энциклопедических знаний, Михаил Юрьевич также был масоном.
Он был женат дважды. В 1812 году Виельгорский сочетался браком с придворной фрейлиной Екатериной Бирон, родственницей знаменитого царедворца. Во время Отечественной войны пара обитала в одном из своих имений. В 1813 году, вскоре после возвращения в Москву, Екатерина родила дочь Машу, однако затем скончалась.
Через три года Михаил Юрьевич пошел против закона и тайно женился на сестре Екатерины Луизе. Это все же навлекло на него недовольство властей, после чего вместе с супругой Виельгорский перебрался в свое курское имение. У четы было пятеро детей: Иосиф, Аполлинария, Софья, Михаил и Анна.
Композитор скончался в первопрестольной в 1856 году в возрасте 67 лет. Погребен на кладбище петербургской Александро-Невской лавры.