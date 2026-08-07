ВИЕЛЬГОРСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

Композитор, граф. Брат Матвея Виельгорского .

Ранние годы. Служба

Отец – граф Юрий Михайлович Виельгорский, польский шляхтич, состоявший в Тарговицкой конфедерации , впоследствии перешел на службу в Россию, был польским посланником во времена правления Екатерины Великой . Мать – фрейлина двора Екатерины II и известная красавица Софья Дмитриевна, урожденная графиня Матюшкина. Современники считали, что это был брак по расчету. У супругов, помимо старшего Михаила, было шестеро детей: Юрий, Иосиф, Александр, Матвей, Елизавета и Дарья. Однако Софья Дмитриевна умерла молодой в 1796 году, после этого дети воспитывались бабушкой графиней Матюшкиной. Отец же женился во второй раз – на польке и вдове Елизавете Станиславовне Сиверс. У пары был сын Александр.

Когда Михаилу было шесть лет, он и его братья были крещены в православную веру, их крестной матерью стала Екатерина II, к которой Виельгорские были близки. Через несколько лет, уже при Павле I маленький Михаил стал мальтийским рыцарем. В 1804 году юноша был уже камер-юнкером и начал государственную службу: восемь лет он провел в Коллегии иностранных дел, после чего служил в Министерстве народного просвещения, а затем в МВД. Данное ведомство он оставил в 1826 году, вернувшись в МНП. Некоторое время Виельгорский трудился попечителем Харьковского учебного округа, входил в Главное правление училищ, в Комитет дирекции театров. В начале 1830-х годов он возглавлял столичный опекунский совет и воспитательный дом, Мариинскую больницу и училище для глухонемых. Михаил Юрьевич дослужился до чина действительного статского советника и придворного титула обер-шенка.

Музыка

С самого детства Виельгорский обожал музыку. Эта любовь была присуща его отцу и брату Матвею. Вместе они устраивали дома музыкальные вечера: Юрий Михайлович играл на скрипке, Михаил – на альте, Матвей – на виолончели. С ранних лет старший из братьев также сочинял музыку. Впоследствии он получил профильное образование, обучаясь у европейских композиторов Висенте Мартин-и-Солера и Вильгельма Тауберта, затем в Париже – у Луиджи Керубини. В Австрии молодой человек свел знакомство с Людвигом ван Бетховеном , всегда оставаясь большим ценителем его таланта. Сам Виельгорский как композитор был автором оперы «Цыгане» (1810-е), Вариаций для виолончели с оркестром, нескольких симфоний и увертюр, струнного квартета. Также он создавал фортепианные пьесы, сочинения для хора. Большим успехом у слушателей пользовались его романсы.

Михаил Юрьевич находился в центре музыкальной жизни своего времени. В его столичном доме и курском имении Луизино собирались многие деятели искусств и их ценители, здесь гостили Ференц Лист и Гектор Берлиоз, исполнялись произведения Бетховена. Виельгорский помогал многим талантливым авторам. Он, например, много сделал для выкупа из крепостных крестьян Тараса Шевченко . Человек энциклопедических знаний, Михаил Юрьевич также был масоном.

Он был женат дважды. В 1812 году Виельгорский сочетался браком с придворной фрейлиной Екатериной Бирон, родственницей знаменитого царедворца . Во время Отечественной войны пара обитала в одном из своих имений. В 1813 году, вскоре после возвращения в Москву, Екатерина родила дочь Машу, однако затем скончалась.

Через три года Михаил Юрьевич пошел против закона и тайно женился на сестре Екатерины Луизе. Это все же навлекло на него недовольство властей, после чего вместе с супругой Виельгорский перебрался в свое курское имение. У четы было пятеро детей: Иосиф, Аполлинария, Софья, Михаил и Анна.

Композитор скончался в первопрестольной в 1856 году в возрасте 67 лет. Погребен на кладбище петербургской Александро-Невской лавры.