ВЕЗЕРСКИЙ РЕНЕССАНС (WESERRENAISSANCE)

Название особого архитектурного стиля, получившего распространение в долине реки Везер в начале XVI— середине XVII вв. и соединившего в себе характерные черты возрожденческой​ и местной архитектуры.

На аутентичность стиля архитектуры Гессена, Северной Рейн-Вестфалии, Нижней Саксонии и Бремена обратил внимание искусствовед Р. Клапхеке в 1912 г., однако всесторонне его исследовал во второй половине века Ю. Зёнке. Для везерской архитектуры характерны камень, обработанный под рустику, искусно украшенные — ступенчатые — фронтоны, узорчатый завершающий фасад, небольшой балкон, строенные и сдвоенные узкие окна, обилие эркеров и в целом торжество горизонтальных линий (закругленный портал, горизонтальные карнизы фасада) и геометрических орнаментов.

Особенно характерны княжеские резиденции и усадьбы в везеровском стиле, расположившиеся на холмах и видные издалека (в Детмольде, Целле, Бюккебурге), а также мавзолей нижнесаксонского князя Эрнста, богатые здания городских ратуш (в Хальмене, Лемго, Бремене и др.), церкви, чья архитектурная логика подчеркивает значение проповеди (часовни в Целле, Бюкебурге, приходские церкви в Вольфенбюттеле), а также дома зажиточных горожан и крестьян (Хамельн, Геттинген, Ганновер, Бремен и др.).

Таким образом, везеровский стиль является яркой архитектурной иллюстрацией самобытности Северного Возрождения . Сохранилось достаточно много примеров зданий: экономика процветающего в XVI в. региона очень медленно восстанавливалась после Тридцатилетней войны (1618-1648), и на перестройку зданий в стиле барокко не нашлось средств.

Иллюстрации:

«Юлеум» в Хелмстедте;

Ратуша в Ганноверш-Мюндене;

Ратуша в Бремене;

Замок в Хемельшенбурге.

Автор статьи: Лурье З. А.