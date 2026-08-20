ВЕЙДЛЕ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Литературовед, эссеист, поэт, культуролог, историк русской эмиграции.

Происхождение и образование.

Вейдле был приемным сыном в семье российских немцев – предпринимателя Вильгельма Генриха Вейдле и его супруги. После окончания Реформатского училища в 1912 г. совершил с матерью поездку по Италии. Затем поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, который окончил в 1916 г. Среди его преподавателей были Д.В. Айналов и И.В. Гревс. Старшим товарищем Вейдле, с которым он познакомился еще в Италии, стал профессор Н.П. Отокар, историк-медиевист, доцент Петербургского университета, а в 1919-1921 гг. ректор Пермского университета. Вейдле писал стихи в духе акмеизма, близко знал молодых А. Ахматову и О. Мандельштама.

Университетская карьера.

После окончания университета Вейдле планировал заниматься научной деятельностью, оставшись в университете для защиты диссертации. В 1917 г., приняв приглашение своего учителя Н.П. Оттокара, он уезжает в Пермский университет, созданный сначала как филиал Петербургского. Там он преподавал и продолжал занятия в университете, полагая, что вдали от столицы, где уже начались перебои с продовольствием, подготовиться к магистерским экзаменам будет проще. С 1918 по 1921 гг. Вейдле профессор Пермского университета. К Октябрьской революции отнесся нейтрально, поскольку, как и многие профессора, полагал, что университет вне политики. Однако происходившие вокруг события мало способствовали спокойной работе. В декабре 1918 г. армия Колчака заняла Пермь, и Вейдле был призван на военную службу в Белую армию, но служил недолго. В связи с Гражданской войной университет сначала перевели из Перми в Томск, затем вернули обратно. Кроме того и сам Вейдле находился в поиске своего жизненного пути: он никак не мог решить быть ли ему литератором и поэтом или профессором всеобщей истории.

В 1921 г. вернулся в Петроград, где узнал о смерти А. Блока, что произвело на него сильное впечатление. Он читал лекции в университете в Петрограде.

Эмиграция.

В июле 1924 г. под предлогом научной командировки Вейдле эмигрировал из Советской России. В октябре он приехал в Париж, в котором прожил до конца жизни. С 20-х гг. Вейдле сотрудничал во многих изданиях русской эмиграции, был профессором церковного искусства парижского православного Свято-Сергиевского богословского института, стал духовным сыном известного богослова и общественного деятеля протоиерея Сергия Булгакова. С 1929 г. был членом Русско-французского литературного общества в Париже. Являлся многолетним автором, а в течение пяти лет и редактором «Радио Свобода». Его фигура, его личность и труды стали одним из важнейших центров русской культурной эмиграции.

После Второй мировой войны Вейдле преподавал в Европейском колледже в Брюгге, университетах Мюнхена, Принстона, Нью-Йорка. Свободно владел пятью европейскими языками. Писал на русском, французском и итальянском языках. Вейдле был удостоен престижной литературной Риварольевской премии, а министр культуры Франции Андре Мальро наградил его званием «Кавалера ордена литературных заслуг». Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

Творчество.

В целом все творчество Вейдле можно разделить на три части: исследование проблем исторического пути развития России и Европы, взаимного влияния европейской и российской культур и философия искусства. Его характеризуют как виднейшего представителя «нового русского западничества». Однако историософская концепция Вейдле пока не получила развернутой интерпретации исследователей. Он надеялся, что, переболев большевизмом, получив этот исторический урок и преподав его другим нациям, Россия сможет вернуться в Европу и там, своим примером, послужит предупреждением для самой Европы от новых возможных всплесков антикультурной, тоталитарной варваризации.

Сочинения:

Вечерний день: Отклики и очерки на западные темы. Нью-Йорк, 1952.

После «Двенадцати». Приношение кресту на могиле Александра Блока // Вестник русского студенческого христианского движения (Париж – Нью-Йорк), 1971. № 99.

О поэтах и поэзии. Париж, 1973.

Только в Россию и можно верить: о сборнике «Из-под глыб» // Вестник русского христианского движения. 1974. № 114.

Из архивов Страшного Суда // Новый журнал. 1975. Кн. 119.

Зимнее солнце: Из ранних воспоминаний. Вашингтон, 1976.

Почетный гражданин Флоренции (Н.П. Оттокар) // Новое Русское Слово. 17 июля 1977.

Россия. Революция. Религия // Русская литература. 1996. № 1.

Умирание искусства. М., 2001.

Эмбриология поэзии: статьи по поэтике и теории искусства. М., 2002.

Воспоминания. Публикация и комментарии И. Доронченкова // Диаспора: Новые материалы. Т. III. – СПб., 2002.

Задача России. Минск, 2011.