ВЕРЖБИЛОВИЧ, Александр Валерианович

Виолончелист, педагог. Заслуженный профессор (1911[?]). Солист Его Императорского Величества (1898). Почетный член Санкт-Петербургского Общества камерной музыки (с 1885). Потомственный дворянин польского происхождения.

Обучался игре на виолончели п/рук. отца. Окончил Училище Св. Анны в Санкт-Петербурге (1869) и Санкт-Петербургскую консерваторию по кл. игры на виолончели у К. Ю. Давыдова (1866[?]–1871), награжден большой серебряной медалью. Обучался у Л. С. Ауэра (кл. квартета) и у Т. Лешетицкого (кл. камерного ансамбля).

Первый солист-виолончелист Императорских театров Санкт-Петербурга: Итальянской оперы (1877–1882), Русской оперы (1882–1885). Один из учредителей Народной консерватории в Санкт-Петербурге (1908).

В Санкт-Петербургской консерватории : преподаватель (1882–1888; по др. данным — в 1885–1887 не работал), старший преподаватель (1888–1890, в некот. источн. с 1887), профессор 2-й степени (1890), профессор 1-й степени (1908–1911), заслуженный профессор (1911[?]). Преподавал игру на виолончели, вел кл. камерного ансамбля и кл. квартета.

В своей педагогической деятельности продолжал и развивал принципы школы К. Ю. Давыдова . Среди учеников-виолончелистов — Д. С. Бзуль, Ю. Н. Бологовская, А. А. Борисяк (преподаватель Харьковской консерватории), С. В. Вильконский (профессор Киевской консерватории), Е. В. Вольф-Израэль, М. Я. Гордель (профессор Саратовской консерватории ), В. П. Гутор (профессор Одесской консерватории), В. С. Доброхотов, С. М. Козолупов (профессор Московской консерватории, окончил Санкт-Петербургскую консерваторию в 1907, обучался также в кл. игры на виолончели И. М. Зейферта), Е. А. Мальмгрен, М. М. Миклашевский (преподаватель Астраханского музыкального училища), Я. С. Розенталь, Л. В. Ростропович (профессор Саратовской и Азербайджанской консерваторий), П. П. Фёдоров и др.

Искусство игры на виолончели Вержбиловича высоко ценили композиторы и исполнители — А. Г. Рубинштейн , П. И. Чайковский , Д. Поппер, Н. А. Римский-Корсаков , А. К. Глазунов , А. Б. Гольденвейзер , П. Казальс .

В репертуаре важнейшее место занимала музыка отечественных композиторов — сольные и камерные произведения М. И. Глинки , К. Б. Шуберта , А. Г. Рубинштейна , А. П. Бородина, Ц. А . Кюи , К. Ю. Давыдова , Э. Ф. Направника , П. И. Чайковского , Н. А. Римского-Корсакова , Н. А. Соколова, А. С. Аренского, Я. Витола , А. К. Глазунова, Р. М. Глиэра и др. Одним из первых российских исполнителей стал включать в свои программы сонаты О. Ариости и Л. Боккерини. Также в репертуаре сочинения других зарубежных композиторов — И. С. Баха , В. А. Моцарта , Л. Бетховена , Ф. Шуберта , А. Серве, Ф. Мендельсона , Р. Шумана, И. Брамса, К. Сен-Санса, М. Бруха, Ю. Свендсена, Д. Поппера, Р. Штрауса и др.

Записал на грампластинки пьесы И. С. Баха , М. И. Глинки , К. Ю, Давыдова , П. И. Чайковского .

На протяжении многих лет вел интенсивную концертную деятельность. Особенно активно выступал с конца 1870-х. В Санкт-Петербурге давал сольные концерты, играл в симфонических и квартетных собраниях Императорского Русского музыкального общества (ИРМО), концертах Санкт-Петербургского камерного общества, в Русских симфонических концертах, регулярно участвовал в собраниях Беляевского кружка . Выступал в петербургских в залах Дворянского собрания, Императорской Придворной певческой капеллы, Павловского музыкального вокзала, Училища Св. Анны, Петровского Коммерческого училища, Малом зале Санкт-Петербургской консерватории.

Гастролировал по всей России — в городах центральных, северо-западных и южных губерний, Украины, Поволжья, Прибалтики, Закавказья, Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Многократно концертировал за границей.

Особенно много выступал как участник разнообразных камерных ансамблей. В дуэте с Вержбиловичем выступали пианисты — М. А. Балакирев, Ф. М. Блуменфельд, И. А. Боровка, А. К. Глазунов, И. Гофман , А. Н. Есипова , А. И. Зилоти , Л. А. Кашперова, Д. Д. Климов, С. Ментер, П. А. Пабст , С. В. Рахманинов , А. Г. Рубинштейн , В. И. Сафонов и др., арфисты — Д. А. Андреев и А. Г. Цабель; вокалисты — М. И. Долина, И. В. Ершов, Е. И. Збруева, Е. А. Лавровская, А. В. Панаева-Карцова, М. И. Фигнер и др. Партнеры в трио: пианисты — А. С. Аренский, Д. И. Бем, Ф. М. Блуменфельд, Л. Брассен, И. Гофман , А. Н. Есипова, А. И. Зилоти , И. Падеревский , А. Г. Рубинштейн , С. И. Танеев; скрипачи — Л. С. Ауэр , И. В. Грижимали, П. Сарасате и др.

С 1872 участник Квартета Санкт-Петербургского Общества квартетной музыки. В 1880–1905 играл в составе квартета Санкт-Петербургского отделения ИРМО. Среди партнеров-ансамблистов — В. Ф. Алоиз (влч.), И. А. Венгерова (фп.), С. О. Давыдова (фп.), М. Т. Дулов (фп.), С. П. Коргуев (скр.), Э. Э. Крюгер, (скр., альт), А. В. Кузнецов, А. А. Розанова-Нечаева (фп.), П. А. Ронгенский и др.

С оркестром выступал п/у Л. С. Ауэра , Ф. М. Блуменфельда, А. К. Глазунова, Н. С. Кленовского, В. И. Малишевского, Э. Ф. Направника , Н. А. Римского-Корсакова , А. Г. Рубинштейна , В. И. Сафонова и др.

Автор романсов на ст. А. С. Пушкина , М. Ю. Лермонтова и др., пьес и переложений для виолончели и фортепиано сочинений М. И. Глинки , Ф. Шопена , П. И. Чайковского , Й. Блейхмана. Произведения Вержбиловича публиковались издательством «П. Юргенсон» .

Виолончеллисту посвятили свои сочинения К. Ю. Давыдов , Э. Ф. Направник , Н. А. Римский-Корсаков , Д. Поппер, К. К. фон Бах, Н. А. Соколов, Ф. М. Блуменфельд, Я. Витол , А. К. Глазунов и др.

Облик Вержбиловича был в разные годы запечатлен И. Е. Репиным (1895), В. А. Беклемишевым, И. Я. Гинцбургом , А. И. Кравченко .

Нотография:

Музыкальные сочинения:

Этюд соль минор: Для влч. и фп. / ред. А. Стогорского. М., 1954. 8, 3 с.

Вальс: Для влч. и фп. / ред. и предисл. Л. Гинзбурга . М., 1963. 6, [1] с.

Этюд // Русская виолончельная музыка. Вып. 4: Для влч. и фп. / сост. и ред. В. Тонха. М., 1980. 56 с.

Переложения:

Чайковский П. И. Chanson triste: Op. 40, № 2 / transcr. pour le Violoncelle avec accomp. de Piano par A. Wierzbilowicz. М., б.г. 5 с.

Сочинения:

Письмо Коломийцеву // Коломийцев В. Статьи и письма. Л., 1971. С. 164.

Иллюстрация:

Портрет виолончелиста А. В. Вержбиловича работы И. Е. Репина. 1895. Холст, масло. Размер: 87 x 58. Государственный Русский музей // Арт-поиск, 2009–2015 .

Авторы статьи: М. И. Алейников , Л. П. Махова