ВЕРЖБИЛОВИЧ, Александр Валерианович
Виолончелист, педагог. Заслуженный профессор (1911[?]). Солист Его Императорского Величества (1898). Почетный член Санкт-Петербургского Общества камерной музыки (с 1885). Потомственный дворянин польского происхождения.
Обучался игре на виолончели п/рук. отца. Окончил Училище Св. Анны в Санкт-Петербурге (1869) и Санкт-Петербургскую консерваторию по кл. игры на виолончели у К. Ю. Давыдова (1866[?]–1871), награжден большой серебряной медалью. Обучался у Л. С. Ауэра (кл. квартета) и у Т. Лешетицкого (кл. камерного ансамбля).
Первый солист-виолончелист Императорских театров Санкт-Петербурга: Итальянской оперы (1877–1882), Русской оперы (1882–1885). Один из учредителей Народной консерватории в Санкт-Петербурге (1908).
В Санкт-Петербургской консерватории: преподаватель (1882–1888; по др. данным — в 1885–1887 не работал), старший преподаватель (1888–1890, в некот. источн. с 1887), профессор 2-й степени (1890), профессор 1-й степени (1908–1911), заслуженный профессор (1911[?]). Преподавал игру на виолончели, вел кл. камерного ансамбля и кл. квартета.
В своей педагогической деятельности продолжал и развивал принципы школы К. Ю. Давыдова. Среди учеников-виолончелистов — Д. С. Бзуль, Ю. Н. Бологовская, А. А. Борисяк (преподаватель Харьковской консерватории), С. В. Вильконский (профессор Киевской консерватории), Е. В. Вольф-Израэль, М. Я. Гордель (профессор Саратовской консерватории), В. П. Гутор (профессор Одесской консерватории), В. С. Доброхотов, С. М. Козолупов (профессор Московской консерватории, окончил Санкт-Петербургскую консерваторию в 1907, обучался также в кл. игры на виолончели И. М. Зейферта), Е. А. Мальмгрен, М. М. Миклашевский (преподаватель Астраханского музыкального училища), Я. С. Розенталь, Л. В. Ростропович (профессор Саратовской и Азербайджанской консерваторий), П. П. Фёдоров и др.
Искусство игры на виолончели Вержбиловича высоко ценили композиторы и исполнители — А. Г. Рубинштейн, П. И. Чайковский, Д. Поппер, Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Глазунов, А. Б. Гольденвейзер, П. Казальс.
В репертуаре важнейшее место занимала музыка отечественных композиторов — сольные и камерные произведения М. И. Глинки, К. Б. Шуберта, А. Г. Рубинштейна, А. П. Бородина, Ц. А. Кюи, К. Ю. Давыдова, Э. Ф. Направника, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, Н. А. Соколова, А. С. Аренского, Я. Витола, А. К. Глазунова, Р. М. Глиэра и др. Одним из первых российских исполнителей стал включать в свои программы сонаты О. Ариости и Л. Боккерини. Также в репертуаре сочинения других зарубежных композиторов — И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, А. Серве, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, И. Брамса, К. Сен-Санса, М. Бруха, Ю. Свендсена, Д. Поппера, Р. Штрауса и др.
Записал на грампластинки пьесы И. С. Баха, М. И. Глинки, К. Ю, Давыдова, П. И. Чайковского.
На протяжении многих лет вел интенсивную концертную деятельность. Особенно активно выступал с конца 1870-х. В Санкт-Петербурге давал сольные концерты, играл в симфонических и квартетных собраниях Императорского Русского музыкального общества (ИРМО), концертах Санкт-Петербургского камерного общества, в Русских симфонических концертах, регулярно участвовал в собраниях Беляевского кружка. Выступал в петербургских в залах Дворянского собрания, Императорской Придворной певческой капеллы, Павловского музыкального вокзала, Училища Св. Анны, Петровского Коммерческого училища, Малом зале Санкт-Петербургской консерватории.
Гастролировал по всей России — в городах центральных, северо-западных и южных губерний, Украины, Поволжья, Прибалтики, Закавказья, Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Многократно концертировал за границей.
Особенно много выступал как участник разнообразных камерных ансамблей. В дуэте с Вержбиловичем выступали пианисты — М. А. Балакирев, Ф. М. Блуменфельд, И. А. Боровка, А. К. Глазунов, И. Гофман, А. Н. Есипова, А. И. Зилоти, Л. А. Кашперова, Д. Д. Климов, С. Ментер, П. А. Пабст, С. В. Рахманинов, А. Г. Рубинштейн, В. И. Сафонов и др., арфисты — Д. А. Андреев и А. Г. Цабель; вокалисты — М. И. Долина, И. В. Ершов, Е. И. Збруева, Е. А. Лавровская, А. В. Панаева-Карцова, М. И. Фигнер и др. Партнеры в трио: пианисты — А. С. Аренский, Д. И. Бем, Ф. М. Блуменфельд, Л. Брассен, И. Гофман, А. Н. Есипова, А. И. Зилоти, И. Падеревский, А. Г. Рубинштейн, С. И. Танеев; скрипачи — Л. С. Ауэр, И. В. Грижимали, П. Сарасате и др.
С 1872 участник Квартета Санкт-Петербургского Общества квартетной музыки. В 1880–1905 играл в составе квартета Санкт-Петербургского отделения ИРМО. Среди партнеров-ансамблистов — В. Ф. Алоиз (влч.), И. А. Венгерова (фп.), С. О. Давыдова (фп.), М. Т. Дулов (фп.), С. П. Коргуев (скр.), Э. Э. Крюгер, (скр., альт), А. В. Кузнецов, А. А. Розанова-Нечаева (фп.), П. А. Ронгенский и др.
С оркестром выступал п/у Л. С. Ауэра, Ф. М. Блуменфельда, А. К. Глазунова, Н. С. Кленовского, В. И. Малишевского, Э. Ф. Направника, Н. А. Римского-Корсакова, А. Г. Рубинштейна, В. И. Сафонова и др.
Автор романсов на ст. А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и др., пьес и переложений для виолончели и фортепиано сочинений М. И. Глинки, Ф. Шопена, П. И. Чайковского, Й. Блейхмана. Произведения Вержбиловича публиковались издательством «П. Юргенсон».
Виолончеллисту посвятили свои сочинения К. Ю. Давыдов, Э. Ф. Направник, Н. А. Римский-Корсаков, Д. Поппер, К. К. фон Бах, Н. А. Соколов, Ф. М. Блуменфельд, Я. Витол, А. К. Глазунов и др.
Облик Вержбиловича был в разные годы запечатлен И. Е. Репиным (1895), В. А. Беклемишевым, И. Я. Гинцбургом, А. И. Кравченко.
Нотография:
Музыкальные сочинения:
Этюд соль минор: Для влч. и фп. / ред. А. Стогорского. М., 1954. 8, 3 с.
Вальс: Для влч. и фп. / ред. и предисл. Л. Гинзбурга. М., 1963. 6, [1] с.
Этюд // Русская виолончельная музыка. Вып. 4: Для влч. и фп. / сост. и ред. В. Тонха. М., 1980. 56 с.
Переложения:
Чайковский П. И. Chanson triste: Op. 40, № 2 / transcr. pour le Violoncelle avec accomp. de Piano par A. Wierzbilowicz. М., б.г. 5 с.
Сочинения:
Письмо Коломийцеву // Коломийцев В. Статьи и письма. Л., 1971. С. 164.
Иллюстрация:
Портрет виолончелиста А. В. Вержбиловича работы И. Е. Репина. 1895. Холст, масло. Размер: 87 x 58. Государственный Русский музей // Арт-поиск, 2009–2015.
Авторы статьи: М. И. Алейников, Л. П. Махова