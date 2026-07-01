ВЕРШИНИН КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ

Советский военный деятель, Главный маршал авиации (1959), Герой Советского Союза (1944).

Биография

Родился 21 мая (по новому стилю — 3 июня) 1900 года в деревне Боркино (ныне не существует, находилась на территории современного Санчурского района Кировской области). Окончил три класса школы.

В июне 1919 года был призван на службу в РККА. Окончил пехотные курсы. Участвовал в Гражданской войне. В 1923 году окончил курсы «Выстрел», в 1932 году — Военно-воздушную академию. В 1935 году экстерном окончил Качинскую ВАШЛ. С 1940 года – заместитель командира 40-й авиационной дивизии, с мая 1941 года — начальник Липецких ВАКУ ВВС.

Великая Отечественная война

С сентября 1941 года – командующий ВВС Южного фронта. Приняв на себя эти обязанности в тяжелейший период отступления РККА, он напряжённой работой в короткое время организовал боевую работу ВВС, сумев как наладить действия лётных частей, так и организовав планирование боевой деятельности частей тыла, эксплуатации и восстановления материальной части. Во многом именно благодаря фронтовым ВВС был достигнут успех во время боёв на Дону.

С мая 1942 года – командующий 4-й воздушной армией, затем ВВС Закавказского и Северо-Кавказского фронтов. Под его руководством фронтовые лётные части сражались на Кавказе и Кубани, добившись в них больших успехов. В марте 1943 года вновь стал командующим 4-й воздушной армией, и оставался на этой должности вплоть до конца войны.

В дальнейшем армия Вершинина была переброшена на западное направление, где приняла активное участие в освобождении Белорусской ССР и Польши, боях в Восточной Пруссии и Берлинской операции. Большое внимание уделял взаимодействию между авиацией и наземными войсками фронта, особенно танковыми соединениями, как во время их ввода в прорыв, так и при действиях в оперативной глубине — эффективные действия штурмовых частей во многом способствовали успешным действиям во время освобождения Белорусской ССР и Польши. Кроме того, Вершинин умело провёл воздушную операцию по дезорганизации бомбардировочными действиями оперативного тыла врага — был разрушен ряд стратегических железнодорожных узлов, в районах сосредоточения своих отступающих войск противник понёс значительные потери. Хорошо поставил также воздушную разведку, неизменно обеспечивавшую командование фронта и наземных армий своевременными и достоверными данными о положении вражеских войск.

Послевоенная жизнь

В 1946-1950 и 1957-1969 годах – Главком ВВС. В 1951-1953 годах командовал Воздушной обороной приграничной линии, был замом Главкома ВВС, в 1953-1954 годах командовал войсками ПВО. С марта 1969 года – в Группе генеральных инспекторов МО СССР. Умер 30 декабря 1973 года.