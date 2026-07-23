ВЕРХОВНЫЙ ТАЙНЫЙ СОВЕТ

После возведения на престол после смерти Петра I его супруги Екатерины I власть сосредоточилась в руках князя А. Д. Меншикова. Последний всячески стремился к снижению роли Сената, а с другой был вынужден пойти на соглашение в другими «птенцами гнезда Петрова».

Указом Екатерины I от 8 февраля 1726 г. был учрежден Верховный тайный совет, который фактически принимал на себя функции Сената, который, по мысли Петра I, во время его отсутствия осуществлял высшее руководство страной. Члены Совета формально должны были давать императрице «тайные советы о политических и о других важных Государственных делах». Сенат, которые теперь уже именовался не Правительствующим, а Высоким, а также коллегии были поставлены в подчиненное положение к Совету, в котором теперь были сосредоточены все основные рычаги власти в империи. Все указы скреплялись не только подписью императрицы, но и членами Совета.

Меншиков добился от Екатерины I, чтобы она перед смертью внесла в завещание пункт, что на время малолетства Петра II Совета получал ту же власть, что и царствующий монарх (фактически устанавливалось коллективное регентство), при этом Совету запрещено предпринимать какие-либо перемены в порядке престолонаследия.

В области внутренней политики деятельность Совета была сосредоточена на решении, прежде всего, финансовых, экономических и социальных проблем, связанных с кризисом в котором находилась Россия в последние годы правления Петра I. Совет считал его последствием реформ Петра, в связи с чем намеревался провести их корректировку в более традиционном для России ключе (например, столица страны была возвращена в Москву). В текущей практике Совет пытался упорядочить систему учета и контроля за государственными финансами, а также сократить расходы и найти дополнительные способы пополнения государственного бюджета, в т.ч сокращение расходов на армию, сокращение офицерского корпуса и т.д. Одновременно был ликвидирован ряд, учрежденным Петром, сокращено количество чиновников. В то же время для привлечения иностранных купцов был снят целый ряд ограничений на торговлю, в т.ч. пересмотрен протекционистский таможенный тариф 1724 г.

Состав Совета

Председательство в Совете императрица приняла на себя, а его членами были назначены:

– генерал-фельдмаршал светлейший князь Александр Данилович Меншиков,

– генерал-адмирал граф Федор Матвеевич Апраксин,

– государственный канцлер граф Гавриил Иванович Головкин,

– действительный тайный советник граф Петр Андреевич Толстой,

– действительный тайный советник князь Дмитрий Михайлович Голицын

– вице-канцлер барон Андрей Иванович Остерман.

Состав Совета менялся: в марте 1726 г. в его состав введен герцог Карл Фридрих Гольштйен-Готторпский, женатый на дочери императрицы царевне Анне Петровне.

Наиболее серьезные изменения в составе Совета произошли в связи со смертью Екатерины I. Из-за разногласий по поводу ее наследника граф Толстой в мае 1727 г. был приговорен к смертной казни (с заменой ссылкой), а после восшествия на престо Петра II герцог Гольштейн-Готторпский самоустранился от участия в Совете.

В состав Совета в 1727 г. были введены пользовавшиеся поддержкой Петра II князья Алексей Григорьевич и Василий Лукич Долгоруковы, генерал-фельдмаршал и президент Военной коллегии князь Михаил Михайлович Голицын, в 1828 г. – генерал-фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгоруков. Благодаря интригам Долгоруковых и Остермана Меншиков 7 сентября 1727 г. был отправлен в ссылку, а Петр II объявил, что все указания отныне будут исходить только от него. В ноябре 1828 г. скончался граф Апраксин.

Возведение на престол Анны Иоановны

После смерти в январе 1730 г. императора Петра II в России, где власть полностью контролировалась «верховниками», возник кризис престолонаследия. В решении вопросы о престолонаследии приняли участие семь членом Совета, а также фаворит Петра II князь Иван Алексеевич Долгоруков (сын члена Совета Алексей Григорьевича).

18(29) января начались заседания Совета по определению наследника. Кандидатура старшей дочери царя Иоанна Алексеевича Екатерины, которая была замужем за герцогом Мекленбург-Шверинским. Компромиссной кандидатурой стала ее младшая сестра Анна Иоановна, вдовствующая герцогиня Курляндская, не имевшая на при дворе, ни даже в Курляндии сильной поддержки. К 8 часам утра 19 (30) января решение было принято, толь князь А.Г. Долгоруков выступил против ее избрания. Одновременно с предложение избран герцогиню Анны, князь Д.М. Голицын предложил ограничит ее власть рядом условий, записанных в «Кондиции». В соответствии с ними императрица при восшествии на престол должна была обязаться сохранить состоявший из 8 человек Верховный тайный совет и при этом в будущем без его согласия: не начинать войны; не заключать мира; не вводить новых податей; не жаловать в чины (в придворные, гражданские и военные) старше полковника, а гвардию и армию передать под контроль Совета; не жаловать вотчины и имения. Кроме того, Совет должен был утверждать все приговоры по лишению дворян жизни, имущества или достоинства, а также получал полный контроль над государственными доходами и расходами. Позже князь Д.М. Голицын написал черновой проект конституции, по которой в России устанавливалось правления высшей аристократии при ограниченной власти монарха, предусматривавший создание в т.ч. представительных учреждений. Этот план, однако, не утверждался Советом, не достигнув согласия «верховники» решили вынести вопрос на рассмотрение собравшегося в Москве дворянства (будущей Уложенной комиссии). Различные группировки выступили со своими проектами (все подразумевали ограничении монархии), однако ни один та ки не был поддержал Советом.

Против «Кондиций» выступили князь В.В. Долгоруков, барон А.И. Остерман и граф Г.И. Головкин. Однако их мнение во внимание принято не было и князь В.Л. Долгоруков с «Кондициями» 20(31) января отбыл в Митаву к герцогине Анне. 28 января (8 февраля) Анна Иоановна подписала «Кондиции», после чего выехала в Москву.

В столицу она прибыла 15(26) февраля, где в Успенском соборе приняла присягу высшего чиновничества и войск. присягнули государыне. Борьба между группировками перешла в новую стадию: «верховными» старались добиться официального подтверждения («Кондиции» были лишь предварительным документом, «договором о намерениях»), а противостоящая им группировка (А. И. Остерман, П. И. Ягужинский и др.), пользовавшая поддержкой рядового дворянства, выступила в пользу возвращения к самодержавной монархии.

25 февраля (7 марта) большая группа дворян подала Анне Иоанновне челобитную с просьбой пересмотреть – совместно с дворянством – будущее устройство страны. Анна Иоановна челобитную подписал, после чего, после 4-часового совещания, дворянство подало новую, в которой выступили за восстановление самодержавия. «Верховными» не ожидавшие такого оборота событий, были вынуждены согласиться, и Анна Иоановна публично разорвала «Кондиции» и свое письмо, в котором ранее согласилась на их принятие.

Ликвидация Совета

Манифестом от 4(15) марта 1730 г. Совета был упразднен, а Сенат был восстановлен в своих прежних правах. Представители рода Долгоруковых, как наиболее активно участвовавшие в заговоре, были арестованы: И.А. и А.Г. Долгоруковы отправлены в ссылку, В.Л. Долгоруков – казнен. Остальные члены Совета формально не пострадали, князь В.В. Долгоруков был арестован только в 1731 г., князь Д.М. Голицын – в 1736 г.; князь М.М. Голицын скончался в декабре 1730 г. Г.И. Головкин и А.И. Остерман не только сохранили свои посты, но стали пользоваться благоволением новой императрицы.