ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКИЙ МУЗЕЙ

Верхнеуфалейский историко-краеведческий музей.

Дружный творческий коллектив музея на протяжении десятилетий успешно реализует музейно-педагогические программы по истории, культуре, этнографии , природе родного края и города. Обширные фонды музея - около 17 тысяч предметов - делают каждую встречу горожан с историей незабываемой и интересной. В наши дни музей легко идет навстречу новым веяниям. Здесь проводятся различные мастер-классы и для организованных групп, и для свободных посетителей. Понимая важность социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, сотрудники музея разработали цикл мероприятий с учётом психоэмоциональных и физических возможностей «особых» посетителей. Также здесь ежегодно проводится фотоконкурс «Город, в котором я живу». Принять участие в нем могут как фотолюбители, так и мастера фотодела.

Иллюстрации:

Верхнеуфалейский историко-краеведческий музей.