ВЕРХНЕКАМСКИЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ

Районный исторический музей Верхнекамского района Кировской области. В музее пять залов.

Знакомство с доисторическим прошлым края, с зарождением первых городов, с предметами крестьянского быта происходит в этнографическом зале. В историческом зале отражена история образования ОАО «Кирскабель», этапы Гражданской войны , становление первых предприятий района.

В зале Боевой славы представлены награды, документы, фронтовые реликвии участников Великой Отечественной войны . Основная часть экспозиции зала истории промышленности района, посвящена человеку труда разных лет. Сберечь его образ - задача музея. Зал комсомольской славы (он же - лекционный) отражает историю комсомольской организации района.

Особую гордость представляет цветочная оранжерея, насчитывающая более 100 наименований растений.

Иллюстрации:

Районный исторический музей Верхнекамского района Кировской области.