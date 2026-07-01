ВЕРХНЕКАМСКИЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ
Районный исторический музей Верхнекамского района Кировской области. В музее пять залов.
Знакомство с доисторическим прошлым края, с зарождением первых городов, с предметами крестьянского быта происходит в этнографическом зале. В историческом зале отражена история образования ОАО «Кирскабель», этапы Гражданской войны, становление первых предприятий района.
В зале Боевой славы представлены награды, документы, фронтовые реликвии участников Великой Отечественной войны. Основная часть экспозиции зала истории промышленности района, посвящена человеку труда разных лет. Сберечь его образ - задача музея. Зал комсомольской славы (он же - лекционный) отражает историю комсомольской организации района.
Особую гордость представляет цветочная оранжерея, насчитывающая более 100 наименований растений.
Иллюстрации:
Районный исторический музей Верхнекамского района Кировской области.