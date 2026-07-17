ВЕРЕСАЕВ ВИКЕНТИЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ

Писатель, поэт-переводчик, литературовед.

Происхождение и образование. Начало литературного творчества.

Родился в семье врача. Учился в Тульской классической гимназии, увлекался историей, философией, физиологией, проявлял живой интерес к христианству и буддизму. Окончив гимназию с серебряной медалью, в 1884 г. поступил на филологический факультет Петербургского ун-та (историческое отделение). Первое выступление В. в печати относится к 1885, когда он (под псевдонимом В. Викентьев) опубликовал в журнале «Модный свет и модный магазин» стихотворение «Раздумье». Началом своей настоящей лит. работы сам считал рассказ «Загадка» (1887). После успешного завершения учебы в университете, в 1888 г. поступил в Дерптский ун-т на медицинский факультет. Но и там он не оставил литературную деятельность: появились рассказы «Порыв» (1889), «Товарищи» (1892).

Наиболее значительным произведением этого периода является повесть «Без дороги» (1894), которой В., по его словам, вступил в «большую» литературу.

Одной из определяющих в повести следует считать мысль героя и самого автора о «пропасти», разделяющей народ и интеллигенцию: «Мы всегда были им чужды и далеки, их ничто не связывало с нами».

Врачебная практика.

Окончив в 1894 г. медицинский факультет, В. приехал в Тулу для занятия частной практикой. В том же году он отправился в столицу, где стал ординатором Боткинской больницы. В это время В. начал серьезно интересоваться марксистскими идеями, что нашло отражение в его повести «Поветрие» (1897). Вслед за «Поветрием» В. создает серию рассказов о деревне («Лизар», «В сухом тумане», «В степи», «К спеху» и др.). В 1900 г. закончил одно из самых известных своих произведений, над которым работал с 1892,— «Записки врача».

В 1904 г. Вересаев в качестве врача был призван в армию и до 1906 находился в Маньчжурии, на полях русско-японской войны. Свои мысли, впечатления, переживания, связанные с этими событиями, он отразил в цикле «Рассказы о японской войне» (1904–06), а также в книге, написанной в жанре записок,— «На войне» (1906–07).

Основные темы и мотивы творчества писателя нашли развитие в философско-критическом исследовании «Живая жизнь». Первая его часть посвящена творчеству Л. Толстого и Ф. Достоевского (1910), вторая — «Аполлон и Дионис» — главным образом анализу идей Ф. Ницше (1914). В. противопоставляет Толстого Достоевскому, признавая, однако, правду за обоими художниками.

Литературная деятельность после революции.

События 1917 В. воспринял неоднозначно. С одной стороны, он увидел силу, пробудившую народ, а с другой — стихию, «взрыв» подспудных темных начал в массах. Тем не менее В. сотрудничал с новой властью: он стал председателем художественно-просветительской комиссии при Совете рабочих депутатов в Москве, с 1921 г. работал в литературной подсекции Государственного ученого совета Наркомпроса, а также стал редактором журнала «Красная новь». Вскоре его избрали председателем Всероссийского союза писателей. Главный творческий труд тех лет — роман «В тупике» (1920–23), одно из первых произведений о судьбах русской интеллигенции в годы Гражданской войны.

В 1926 В. выпустил 2-томное изд. «Пушкин в жизни», дающее богатый материал для изучения биографии поэта. Результатом дальнейшей работы В. стали книги «Гоголь в жизни» (1933), «Спутники Пушкина» (1937).

Переводчик.

В 1929 г. вышли «Гомеровы гимны», сб. переводов (Гомер, Гесиод, Алкей, Анакреон, Платон и др.). За эти переводы В. был удостоен РАН Пушкинской премии. В 1937 г. начал огромную работу по переводу «Илиады» и «Одиссеи» Гомера (более 28 000 стихов), которую завершил уже во время Великой Отечественной войны. Изданы были переводы уже после смерти писателя: «Илиада» — в 1949, а «Одиссея» — в 1953.