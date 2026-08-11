ВЕРДЕРЕВСКИЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Сын присяжного поверенного, из дворян Рязанской губернии. 12.9.1887 поступил в Морское училище (с 11.2.1891 – Мор. кадетск. корпус). 17.9.1890 зачислен на действительную службу. 17.9.1893 окончил корпус произведен в мичманы с назначением в Черноморский флот. В 1894–1895 гг. служил вахтенным начальником на броненосце «Чесма», минном крейсере «Капитан Сакен» и транспорте «Казбек». 18.5.1895 назначен производителем работ Отдельной съемки Черного моря. 4.12.1895 зачислен в запас флота. 27.1.1897 определен на службу (со старшинством с 10.11.1894) с назначением в Балтийский флот. 19.4.1897 назначен вахтенным начальником парохода «Петербург». 23.9.1897 поступил в учебно-артиллерийскую команду. 20.9.1898 окончил курс команды. 30.9.1898 назначен артиллерийским офицером канонерской лодки «Гроза». 12.1.1899 назначен артиллерийским офицером броненосца береговой обороны «Адмирал Грейг». 1.4.1899 назначен старшим артиллерийским офицером того же броненосца. 6.12.1899 произведен в лейтенанты. 16.12.1899 назначен старшим артиллерийским офицером эскадр. броненосца «Ослябя». 24.8.1900 назначен старшим артиллерийским офицером крейсера I ранга «Герцог Эдинбургский». 1.9.1901 назначен артиллерийским офицером крейсера «Джигит». 1.10.1901 назначен членом комиссии для производства мор. арт. опытов в С.Петербурге. 25.3.1902 зачислен в запас флота. 30.3.1904 определен на службу (со старшинством с 11.12.1901) с назначением в Черноморский флот. 23.4.1904 назначен артиллерийским офицером мореходной канонерской лодки «Терец». 1.6.1905 назначен командующим миноносцем № 255. 7.11.1905 назначен помощником заведующего обучением в артиллерийском офицерском классе и классе гальванеров учебного артиллерийского отряда Балтийского флота. Во время мятежа матросов на крейсере I ранга «Память Азова» в ночь на 20.7.1906 сумел с группой офицеров бежал с судна на баркасе, но был ранен в ногу. 11.6.1907 произведен в капитан-лейтенанты. 6.12.1907 произведен в капитаны 2-го ранга. 14.1.1908 назначен старшим офицером учебного судна «Петр Великий» с оставлением в должности помощника заведующего обучением. 1.9.1908 назначен заведующим обучением в артиллерийском офицерском классе и классе гальванеров учебного артиллерийского отряда Балтийского флота, с оставлением в должности старшего офицера. 8.12.1908 отчислен от должности старшего офицера. 5.1.1909 назначен флагманским артиллерийским офицером штаба начальника соединенных отрядов Балтийского моря. 11.1.1910 назначен флагманским артиллерийским офицером штаба начальника действующего флота Балтийского моря. 5.4.1910 назначен командиром эскадренного миноносца «Генерал Кондратенко». 22.06.1911 назначен командиром эскадренного миноносца «Новик». 14.4.1913 произведен в капитаны 1-го ранга за отличие по службе. 20.1.1914 назначен командиром крейсера «Адмирал Макаров». 27.5.1914 уволен для занятий по управлению частным мореходным предприятием, с зачислением по флоту. 12.1.1915 зачислен во флот. 18.1.1915 назначен временно командующим крейсером «Богатырь». 19.9.1916 назначен временно командующим бригадой крейсеров Балтийского моря. 10.11.1916 назначен командующим, под брейд-вымпелом, дивизией подводных лодок Балтийского моря. 6.12.1916 произведен в контр-адмиралы за отличие по службе, с утверждением начальником дивизии. 3.4.1917 назначен начальником штаба командующего флотом Балтийского моря. 23.5.1917 назначен начальником 1-й бригады линейных кораблей Балтийского моря. 2.6.1917 назначен командующим флотом Балтийского моря. 5.7.1917 был отстранен от командования флотом за отказ выслать корабли в Петроград для подавления выступления большевиков. 7.7.1917 арестован за "разглашение служебной тайны и неподчинение центральным органам власти" и заключен под стражу в Комендантском управлении. 24.7.1917 освобожден под надзор начальства. В августе 1917 г. полностью оправдан. 30.8.1917 назначен морским министром. Входил в Директорию (Совет пяти). 25.9.1917 вошел в 3-е коалиционное правительство. 26.10.1917 арестован в Зимнем дворце вместе с другими членами правительства. 27.10.1917 освобожден под честное слово. 22.11.1917 уволен со службы. В марте 1918 г. оказался от службы в РККФ. В мае 1918 г. выехал в Лондон как представитель завода Эриксона. В РСФСР не вернулся. В 1920 г. переехал в Париж. Член и руководитель нескольких масонских лож. Член Комитета русской помощи гражда­нам СССР. С марта 1945 г. член «Объединения русской эмиграции для сближения с Советской Россией». 19.7.1946 принял советское гражданство. Погребен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Жена: дочь действительного статского советника Елена Михайловна (урожд. Плен) (14.12.1871–12.4.1944, Потсдам). Дети: Павел (16.7.1896–7.2.1985, Париж), Дмитрий (?.7.1903–30.10.1974, Кишинев).