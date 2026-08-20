ВЕРДЕНСКИЙ ДОГОВОР 843

Договор о разделе империи Карла I Великого.

Правление Людовика I Благочестивого

Сын и преемник Карла Великого Людовик I Благочестивый (814— 840), прозванный так за свою религиозность, приверженность христианской церкви, уже в 817 г. в Ахене обнародовал Акт «О порядке в Империи», по которому разделил империю между своими сыновьями: императорский титул получил Лотарь, который с этого времени становился соправителем отца; Пипин сохранял за собой Аквитанию, королем которой он был уже три года, а также Васконию и Испанскую марку; самый младший, Людовик, получал большую Баварию и земли, примыкающие к ней на востоке. Отсюда видно, что раздел коснулся лишь периферийных районов франкского королевства, а ядро оставалось неделимым. Более того, когда Лотарь сменит на престоле своего отца, то будут введены ограничения независимости отдельных королей, которые будут вынуждены подчиняться верховной императорской власти — в частности, в военной и дипломатической сферах. Главное же соединительное звено империи состояло в том, что братья Лотаря не смогут вступать в брак без его согласия. Наконец, в случае смерти одного из трех братьев новый раздел наследства не предусматривался. Но за этим разделом последовал ряд новых, которые и привели к длительным междоусобицам и смутам.

Более того, в 833 г. в Эльзасе на Красном поле произошло столкновение войск Людовика Благочестивого с собственными сыновьями. Последние предпринимали попытку разрешить все противоречия с помощью переговоров, но отец не хотел ни в чем уступать им, и только предательство собственных вассалов вынудило короля сдаться на милость победителя.

«Война трех братьев»

После его низложения, возвращения на престол и смерти, междоусобица вспыхнула с новой силой, получив название среди историков «война трех братьев»: на востоке — Людовик, на западе и на юге — Карл жаждали сохранить свои доли в целости и неприкосновенности, а возможно, и увеличить их. Лотарь же хотел получить все благодаря доступу к имперским сокровищам и к королевским налогам, располагая, таким образом, большими средствами для переманивания вассалов на собственную сторону, чем оба его брата. Тогда Карл, сплотивший во время своих походов вокруг себя аквитанцев, нейстрийцев и бургундцев, заключил союз с Людовиком против Лотаря. Два младших брата нанесли старшему поражение в кровавой битве, произошедшей 25 июня 841 г. в Фонтенуа-ан-Пюизе. Однако поверженный Лотарь не отказался от своих притязаний и вскоре вновь вторгся в королевство Карла. Тогда Людовик и Карл объединяли свои войска в Страсбурге и 14 февраля 842 г. обменялись клятвами, дошедшими до наших дней и представляющими в основном лингвистический интерес. Торжественные слова были произнесены о Боге, братьях и сеньорах. Слова «император», «короли», «королевства» не употреблялись вовсе. Характерно, что эта клятва произносилась на двух разных языках — романском (старофранцузском) и тевдийском диалекте франкского языка, что свидетельствовало о начале формирования в каролингской империи новых народностей, в частности французской и немецкой.

Верденский договор

Лотарь был вынужден пойти на уступки, и три брата, собравшись на берегу Соны, неподалеку от Макона, решили в июне 842 г. заключить мир и поделить империю на «возможно равные части». Сто двадцать экспертов, каждая треть из которых назначалась одним из королей, собрались в октябре в Кобленце, с тем, чтобы приступить к разделу, при этом для подготовки трактата провели подсчет вассалов, королевских резиденций, епископов, поскольку подобных сведений попросту не было. После длительных выяснений лишь 11 августа 843 г. в Вердене братья пришли к окончательному соглашению, и состоялся очередной и на этот раз окончательный раздел империи Каролингов . Каждый из братьев получал значительную часть наследия Каролингов (каждый имел во владении часть исконных земель франкской династии). В Вердене были достигнуты независимость и паритет королей и их королевств. Младший сын Карл II по прозвищу Лысый получил земли между Ланом и Парижем, в частности Аттиньи, Кьерзи и Компьень— Западно-Франкское королевство, в котором господствовал романский язык. Средний из братьев — Людовик II Немецкий — завладел территориями от Франкфурта до Вормса, население которых было чисто германским и говорило на германских диалектах. Королевство Людовика стало называться Восточно-Франкским, а позднее — Германией. Старший сын Людовика Лотарь сохранил за собой императорский титул, что еще больше укрепило позиции старшего брата, хотя титул этот был вместе с тем сугубо номинальным и личностным. Он уже не имел значения для империи в плане политического и идеологического единства, а еще меньше — в системе управления ею, так как император контролировал теперь лишь треть того, что раньше было империей. Его государство состояло из земель между Льежем и Ахеном, расположенных вдоль реки Рейн. Империя Лотаря представляла собой скорее искусственное соединение осколков различных политических и этнических образований, впоследствии получивших название Лотарингия. Несмотря на то, что Лотарь контролировал важнейшие торговые пути империи, территория его земель была меньше земель отца. Кроме того, количество отошедших к каждому из братьев епископств и графств было примерно равным.