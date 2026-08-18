ВЕПСЫ

Этноним слова «вепсы»

Официальное наименование до 1917 г. - чудь. Наименование «вепсы» появилось в 1920 – 1930-х гг. Самоназвание: людикелед (северные в.), вепсляйжет (средние в.), чухарид (южные в.).

Территория расселения и численность

Исторически земли в. – территория Ладожского, Онежского и Белого озер. Вепсы из Шимозера в конце 1950-х гг. переселились в Южное Приладожье. Наибольшее число в. в Ленинградской области - Подпорожский, Бокситогорский, Лодейнопольский и Тихвинский районы.

Можно выделить следующие этнографические группы в.:

- северные (прионежские) в. – юго-западное побережье Онежского оз. – Карелия; здесь существует Вепсская национальная волость (центр – с. Шелтозеро) (1400 прионежских вепсов);

- средние (оятские) в. – верхнее и среднее течение р. Оять – северо-восток Ленинградской области и северо-запад Вологодской области;

- южные в. – южные склоны Вепсовской возвышенности – восточная часть Ленинградской области и северо-запад Вологодской области.

Историческая справка

Как утверждают источники, в. когда-то принадлежали группе прибалтийско-финских народов и выделились из нее во второй половине I тыс. н. э. Ряд исследователей считает, что предки в. - весь, впервые упоминающиеся в хрониках Иордана (VI в.), касающихся событий IV в. В Юго-Западном Белозерье сохранились памятники VI – VIII вв., ориентировочно принадлежавшие в. Большинство ученых относят курганы X – XIII вв., найденные на землях современных в., к племени весь.

Со славянизацией земель весь включается в строительство государства. Упоминается в связи с призванием варягов на Русь. Приняла христианство вместе со всем населением государства. Жители племени весь торговали (пушнина), основной торговый партнер – Волжская Булгария. По мнению современных ученых, позднее прибалтийско-финские племена, к которым относилась и весь, начали упоминаться в русских летописях под единым названием «чудь».

Вплоть до последней трети XV в. в. жили в Новгородской земле. С вхождением Новгорода в состав Московского государства в. стали черносошными крестьянами. В эпоху Петра Великого северные в. оказались приписными, работали на Олонецких металлургических и оружейных заводамх а оятские – на Подейнопольской судостроительной верфи.

Численность в. во второй трети XIX в. - 15617 человек, в 1897 г. – 25,6 тыс.

Вепсы в XX столетии

С установлением Советской власти на в. распространилась политика коренизации народов. В 1920 – 1930-е гг. создавались соответственно Винницкий (Ленинградская область) и Шелтозерский (Карельская АССР) районы. Однако в 1937 г. произошло упразднение Винницкого национального района, а в 1957 г. это же произошло и с Шелтозерским районом. С 1959 г. шимозерские в. Вологодской области уехали в Подпорожский и Винницкий районы Ленинградской области.

По данным на 1979 г. в СССР насчитывалось 8,1 тыс. в., в 1989 г. – 12,1 тыс.

С 2000 г. в. - коренной малочисленный народ России. В 2001 г. их было 12142, по данным на 2010 г. – 5936.

Занятия

В древние времена в. занимались подсечным земледелием. Вспомогательное значение – скотоводство, ремесло, охота и рыболовство. Вплоть до конца XIX в. народность занималась выращиванием племенного скота для Санкт-Петербурга, распространились заготовка и сплав леса.

Промыслы. До начала XVIII в. в. изготавливали оружие, изделия из серебра. В XIX в. широкое распространение получила оятская керамика (центр – с. Надпорожье). До 1930-х гг. существовало гончарное дело. Распространение получил камнеломно-камнетесный промысел.

Жилища и быт

Древние в. жили по берегам рек и озер, чуть позднее – на возвышенных местах. Первоначально дома – столбовые конструкции, затем – срубные полуземлянки. Прионежские в. сооружали как правило двухэтажные дома. Крыши были из соломы, позже – теса, дранки.

Одежда

Похожа на карельскую и северо-русскую. Материал - лен, полушерстяная и шерстяная домотканина, позднее – хлопчатобумажная, шелковая и шерстяная фабричные ткани.

Издревле вепсская женская одежда – рубаха и юбка. Верхняя юбка выполнялась из полушерсти или шерсти. Поверх юбки – пояса и передники.

Мужская одежда состояла из льняной рубахи-косоворотки, светлых и полосатых штанов, шейного платка.

Зимняя одежда - тулупы, зипуны, балахоны, кафтаны, кофты.

Семейные традиции

Жили большой семьей по 3 – 4 поколения. Главая семьи - ижанд – старейший мужчина, руководивший хозяйством семьи. Женщины и мужчины были равноправными.