Великое переселение народов

Вели`кое переселе`ние наро`дов — условное название особого периода мировой истории, когда на значительном историческом пространстве (рубеж Древности и Средневековья), охваченном конкретными хронологическими рамками (II—VII вв. н. э.) и определенной территорией (Европа, Вост. Азия, Сев. Африка), взаимодействие варварства и цивилизации достигло своей наиболее интенсивной фазы. Результат этого взаимодействия — рождение новой средневековой цивилизации.

В. п. н. сопровождалось массовыми миграциями германских, гуннских, славянских и других племен. Европейский континент стал ареной этнических перемещений с периферии Римской империи на ее территорию и в ее пределах. Основные миграционные потоки здесь двигались с севера на юг и юго-восток. В Вост. Азии шли этнические перемещения с северных окраин Китайской империи на ее территорию и также в ее пределах. В ходе этих перемещений часть кочевых племен ушла на северо-запад, трансформировалась и в Сев. Причерноморье слилась в один поток с восточным крылом европейских варваров-мигрантов. Их дальнейшее движение было направлено к границам Римской империи.

В. п. н. было вызвано комплексом причин: изменение климатических условий среды обитания варварских племен, высокий уровень плотности населения, порождающий лавинообразный характер миграций, римское и китайское влияние на варваров. Втягивая германские племена в сферу своего влияния, Римская империя стимулировала их миграции. Взаимодействие включало военные (территориальная экспансия, войны), политические (предоставление римского гражданства), дипломатические («гостеприимство», институт заложничества), экономические (сеть торговых дорог, пунктов разрешенных торговых операций, право посреднической торговли) и иные контакты и влияния. Качественные сдвиги в экономике, происходившие у германцев и славян накануне В. п. н., привели к росту общественного богатства, что создавало возможность для содержания большого числа людей, не занятых производительным трудом. Возрастающая по численности знать испытывала потребность в накоплении богатств, средством добывания которых становились походы на земли Римской империи (у германцев) и Византии (у славян). Китайская империя также оказывала влияние на миграционную активность кочевых племен Вост. Азии. Причины миграций варваров-кочевников в большей степени были связаны с природными факторами, влияние которых на номадические общества сильнее, чем на земледельческие.

Эпоха В. п. н. условно делится на три этапа: германский (II—IV вв.) — от Маркоманских войн (166—180) до Адрианопольского сражения (9 августа 378); гуннский (IV—V вв.) — от Адрианопольского сражения до битвы на Каталаун­ских полях (451); славянский (VI—VII вв.) — передвижение славянских племен в Вост., Юго-Вост. и Центральной Европе. Этапы отличаются составом участников В. п. н., позицией племен в противостоянии и взаимодействии с империей, направлением миграций и их результатами.

Эпоху В. п. н. открыли опустошительные Маркоманские войны, в которых принимали участие племена, обитавшие вблизи границ Римской империи — германские (маркоманы, квады, гермундуры, наристы, лангобарды, убии, буры), сарматские (роксоланы), иллирийские (озы), кельтские (котины), возможно, славянские (костобоки). Серии вторжений подверглись Паннония, Реция, Норик и другие римские провинции.

Выиграв Маркоманские войны, Римская империя впервые стала селить германцев на своей территории. Торговать в империи варварам запретили, сосредоточив торговые операции на границе, под контролем военных, в определенные дни и в специальных местах. Войны спровоцировали массовые миграции германцев, обитавших между Рейном и Вислой, южным побережьем Балтийского моря и Дунаем. На протяжении III в. вторжения в империю осуществлялись в двух направлениях. Рейн­ско-дунайская граница стала центром вторжения племенных союзов алеманнов (гермундуры, семноны, ютунги, брисигавы, буцинобанты) и франков (ампсиварии, бруктеры, хамавы, хаттуарии, усипеты, тенктеры, тубанты). Балкано-малоазийские провинции подверглись в III в. опустошительным морским и сухопутным походам коалиций племен (австроготы, тервинги, грейтунги, визи, гепиды, певкины, герулы) во главе с готами. В результате Римская империя уступила варварам Десятинные поля (конец III в.), граничащие с Рецией, через которую шли вторжения на Апеннинский п-ов, а также Дакию (270), опорные базы которой прикрывали балканские провинции. Высокий уровень концентрации германцев у северных границ Римской империи усиливал их конфронтацию (войны рубежа III—IV вв.). Империя вторгалась в межплеменные конфликты, нейтрализуя одно племя другим (гото-сарматское противостояние 332). В конце первого этапа В. п. н. в лидеры племенного мира вышли готы, сплоченные вокруг амалов (остроготы) и балтов (везеготы). Остроготы (остготы) обитали в Сев. Причерноморье, везеготы (вест­готы) — в нижнедунайских землях восточнее Дакии. В качестве федератов вестготы втягивались в орбиту римской политики, начался процесс их христианизации (Ульфила). Появление в 375 в Сев. Причерноморье гуннов подтолкнуло вестготов к переселению в империю, где они были размещены в Мезии и Фракии как федераты. Притеснения чиновников вызвали в 377 восстание вестготов. Сражение с римской армией у Адрианополя (9 августа 378) завершилось разгромом римлян и гибелью императора Валента (328—378).

На первом этапе В. п. н. объединительно-разделительные процессы завершились образованием у германцев «больших племен»: алеманнов к югу от Майна, франков на Нижнем Рейне, саксов на Нижней Эльбе, вандалов в Паннонии, готов к северу от устья Дуная. Римская империя стала селить варваров в своих провинциях (реже в Италии). В пределы империи допускались в качестве летов, гентилов и федератов мелкие и не очень сильные племена (гепиды, бастарны) или части больших племен (тервинги). В IV в. институт федератов оформился окончательно. Он давал возможность переселенцам получать землю и денежное содержание, вменял им в обязанность защиту римской границы. Возникла зона «буферных государств», ставших барьером между варварами и Рим­ской империей. Натиск германцев во II—IV вв. ускорил окончательное разделение Римской империи на Западную и Восточную.

На втором этапе В. п. н. в европей­ские миграции включились многочисленные кочевые племена Приволжских и Прикаспийских степей. В 375—451 гунны-кочевники господствовали в степном коридоре Сев. Причерноморья, на Нижнем и Среднем Дунае. Появление в Европе кочевников, вошедших в азиатскую историю под именем сюнну (хуннов), а в европейскую — гуннов, — одно из последствий взаимодействия Китайской империи и кочевого варварского мира у ее северных границ. Племена сюнну, кочевавшие в Центр. Монголии и степном Забайкалье, тесно связанные с племенами Алтая, Южн. и Зап. Сибири, совершали грабительские вторжения в Китай. Для обороны от них была построена Великая Китайская стена, созданы военные поселения, заключались договоры и выплачивалась дань. В I в. усилился натиск сюнну на северо-западные границы Китая. Разгромленные империей, лишенные своих исконных кочевий, сюнну в середине I в. разделились: южные попали под влияние Китая, северные ушли на запад, ассимилировались с тюрко- и ираноязычными племенами и стали известны как гунны. В 370 они перешли Волгу, покорили в Предкавказье аланов, в 375 разгромили остготов Эрманариха. Появление гуннов на Дунае разрушило систему варварских «буферных государств», простимулировало новые миграции германских племен. В 404 коалиция племен (сарматы, гепиды, саксы, бургунды, алеманны, остготы, вандалы, свевы), возглавляемые Радагайсом (?—404), вторглись в Италию. Племена вандалов, аланов и свевов прорвались в 406 в Галлию, пройдя через нее, появились в 409 в Испании. В 407 возглавляемые Гундахаром (ок. 385 — ок. 435) бургунды заняли Майнц с прилегающей к нему долиной Рейна. Вестготы во главе с Аларихом (391/395—410), разграбив Грецию, совершили походы в Италию (400—402, 408, 410). Был взят и разграблен Рим (24 августа 410). Падение Вечного города произвело на современников сильное впечатление и воспринималось многими как крушение империи. Утвердившиеся в начале V в. на Сев. Дунае (Паннония) гунны создали здесь обширный военно-племенной союз (остготы, гепиды, герулы, аланы, славяне), возглавляемый Аттилой (434—453). В 451 гунны вторглись в Галлию, но были разбиты римским полководцем Аэцием в «битве народов» на Каталаунских полях (близ Труа). В 455 после «битвы племен» на р. Недао держава Аттилы распалась. Остатки гуннов перекочевали в Сев. Причерноморье, где постепенно смешались с идущими с востока тюркскими и угорскими племенами.

На втором этапе В. п. н. достигла апогея варваризация армии Зап. Римской империи. Будучи федератами, многие знатные германцы достигли высших военных должностей (Гайна, Фравитта, Аларих, Стилихон, Арбогаст, Рекимер). Предводитель германских федератов Одоакр низложил 23 августа 476 императора Ромула Августула, что знаменовало падение Зап. Римской империи.

В IV—V вв. германские племена перешли от переселения к расселению. В течение V в. они расселились по всей территории Зап. Римской империи, образовав здесь ряд варварских королевств: бургундов в Юго-Вост. Галлии с центром сначала в Вормсе (413), а впоследствии в Лионе (ок. 457); вестготов в Юго-Зап. Галлии с центром в Тулузе (418), позднее в Толедо (601); вандалов в Сев. Африке (429—439); остготов в Италии (493); франков в Сев. Галлии (486), поглотивших большую часть других варварских королевств. Англы, саксы, юты и фризы в середине V в. завоевали Британию, также образовав здесь в конце VI — VII в. ряд королевств (см. Великобритания). В 568 лангобарды утвердились в Сев. и Средней Италии с центром в Павии.

Массовые миграции славянских племен, а затем их переселение на территорию Византийской империи завершили В. п. н. Во II—IV вв. славяне, обитавшие в бассейне Вислы, включились в миграции и достигли Верхнего Поднестровья и Днепро-Дунайского междуречья. Единая общность венедов разделилась на славян (склавен) и антов, шло формирование двух племенных союзов. Появление гуннов и переселение германцев в пределы Римской империи определили дальнейшее направление славянской миграции. В конце IV в. славяне достигли пределов нынешней Чехии, в V в. — нынешней Словакии. На рубеже V—VI вв. появились в междуречье Одры (Одера) и Лабы (Эльбы); во второй половине V в. — на Нижнем и Среднем Дунае. При Юстиниане (527—565) шло наступление славян на византийские земли (походы 540—542, 545, 547—548, 549). С 551 славяне, поддерживаемые аварами и протоболгарами, начали массовое освоение земель Балканского полуострова. Сплошь заселенные славянами области Сев. Фракии, Македонии, Фессалии получили название Славинии. На территории бывшей римской провинции Мезии возникли объединения славян — Семь родов, в 681 — Болгарское государство. На Среднем Дунае сложилось объединение славян, возглавляемое франком Само. Часть славян расселилась в пределах Византийской империи в Малой Азии.

Последствия В. п. н. значительны: гибель античной цивилизации; падение Зап. Римской империи; образование варварских королевств; утверждение, несмотря на территориальные потери, Византийской империи; расселение германцев и славян от Британии, Галлии и Испании до Финского залива, Верхней Волги и Дона. После В. п. н. в «Варварской Европе», не знавшей государственного строя, стали формироваться новые государства, новые народности. Европа и Азия вышли на новый виток цивилизации — средневековой.

Ист.: Аммиан Марцеллин. Римская история / Пер. Ю. А. Кулаковского и А. И. Сони. СПб., 1994; Иордан. О происхождении и деяниях гетов (Getica) / Вст. ст., пер. и коммент. Е. Ч. Скржинской. СПб., 1997; Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. I (I—VII вв.), Т. II (VII—IX вв.). М., 1991.

Лит.: Буданова В. П. Варварский мир эпохи Великого переселения народов. М., 2000; Буданова В. П., Горский А. А., Ермолова И. Е. Великое переселение народов: этнополитические и социальные аспекты. М., 1999; Гавритухин И. О. Начало великого славянского расселения на юг и запад // Археологичнi студiï. Т. 1. Киïв—Чернiвцi, 2000; Засецкая И. П. Культура кочевников южнорусских степей в гунн­скую эпоху (конец IV—V вв.). СПб., 1994; Китай и соседи в древности и средневековье. М., 1970; Колосовская Ю. К. Рим и мир племен на Дунае. I—IV вв. н. э. М., 2000; Корсунский А. Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение германских королевств. М., 1984; Материалы по истории кочевых народов в Китае III—V вв. Вып. 1. М., 1989; Седов В. В. Славяне в древности. М., 1994; Его же. Славяне в раннем средневековье. М., 1995; Bona I. Das Hunnenreich. Budapest—Stuttgart, 1991; Die Germanen. Bd. I. Berlin, 1976, Bd. II. Berlin, 1983; Diesner H. J. Die Völkerwanderung. Leipzig, 1976; Heather P. L’impero e i barbari: Le grandi migrazioni e la nascita dell’Europa. Milano, 2010; Leguay J.-P. L’Europe des États barbares V—VIII siècles. Paris, 2002; Wolfram H. Das Reich und die Germanen: Zwischen Antike und Mittelalter. Berlin, 1990. В. П. Буданова.