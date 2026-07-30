ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ФИНЛЯНДСКОЕ

Административная единица в составе Российской империи в 1809-1917 гг.

Русско-шведская война 1808-1809 гг. и присоединение Финляндии к России.

В 1808 г. Россия начала против Швеции военные действия. Поводом к ним послужила дружественная по отношению к Великобритании и враждебная к наполеоновской Франции политика шведского короля Густава IV Адольфа. Россия, заключившая в 1807 г. мирный договор с Наполеоном и присоединившаяся к континентальной блокаде Великобритании, предлагала Швеции свое посредничество в нормализации отношений с Францией, но получила отказ. Наполеон официально заявил, что не будет препятствовать захвату Швеции Россией. В начале 1808 г. русские войска под руководством Ф. Буксгевдена вступили на территорию Финляндии, принадлежавшей Королевству Швеция, и вскоре заняли Гельсингфорс (Хельсинки). К марту 1808 г. русскими войска было занято несколько крепостей на территории Финляндии, Аландские острова и остров Готланд. Но к середине года Россия стала терпеть неудачи в сражениях со шведскими войсками. Ситуация усугублялась и начавшейся партизанской войной, которое вело против русских войск финское население.

Тем не менее, к ноябрю 1808 г. вся территория Финляндии была занята российской армией, а еще летом этого года император Александр I издал манифест «О присоединении Финляндии». Император назначил нового главнокомандующего русской армией Б. Кнорринга и приказал ему перенести военные действия непосредственно на территорию Швеции. Корпус П.И. Багратиона вновь занял Аландские острова, потерянные в середине 1808 г., а отряд под руководством Я.П. Кульнева перешел Ботнический залив по льду и остановился в 100 километрах от Стокгольма. В самой Швеции между тем росло недовольство войной, и в результате король Густав IV Адольф в марте 1809 г. был низложен в ходе государственного переворота. Между сторонами было заключено перемирие, оказавшееся недолгим. Однако попытки нового короля Швеции Карла XIII переломить ход войны в свою пользу оказались неудачными. В сентябре 1809 г. между Россией и Швецией был заключен Фридрихсгамский мирный договор, согласно которому Финляндия переходила под власть России.

Еще в феврале 1809 г. в финском городе Борго состоялся сейм – сословное собрание, на котором Александр I торжественно пообещал населению Финляндии сохранить в их стране конституционные порядки, установленные еще при господстве шведов, и «коренные» законы. Члены сейма принесли присягу Александру I, которому с тех пор стал принадлежать и титул Великого князя Финляндского.

Великое княжество Финляндское в период правления Александра I. Особый статус Финляндии в составе России.

На Боргоском сейме 1809 г. были заложены основы автономии Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Законодательной основой новой автономной области в составе государственно-правовые документы еще шведского периода: «Форма правления» 1722 г. и «Акт соединения и безопасности» 1789 г. Согласно этим документам власть монарха была ограничена сословиями. Хотя монарх и обладал единоличным правом созыва сейма, но в то же время он не мог без его согласия утверждать новые и изменять старые законы, вводить налоги и пересматривать привилегии самих сословий. Иными словами, монарх разделял право законодательной власти с сословиями. Однако для монарха не было сословных ограничений в законотворческой деятельности, связанной с экономикой. Без согласования с представителями сословий монарх мог издавать законы, касавшиеся хозяйства, налогов и доходов, поступавших от использования коронной собственности и таможни. Великий князь Финляндский мог выступать с законодательной инициативой перед сеймом, утверждал или отклонял законы и бюджет Финляндии, обладал правом помилования и возведения в графское и рыцарское достоинство. Только великий князь мог представлять интересы страны во внешней политике. Единолично решал он и вопросы, связанные с обороной. Согласно обещанию Александра I на Боргоском сейме, в Финляндии имелись только наемные войска, рекрутская повинность на финнов не распространялась. Иными словами, в Великом княжестве Финляндском царь обладал правами конституционного монарха.

Основными органами власти в княжестве были сейм, сенат, а также генерал-губернатор и министр статс-секретарь. Сейм состоял из четырех сословных палат, в которых были представлены следующие сословия: рыцарство, дворянство, духовенство, бюргерство (горожане) и крестьяне. Право представительства в палате дворянства принадлежало старшему в дворянском роде. Палата духовенства состояла из архиепископов, епископов и депутатов, избранных духовенством, университетом и преподавателями. Что касается палаты крестьян, то выборы депутатов производились электорами (выборщиками), лицами, избранными для этих целей. Хотя финляндский сейм должен был созываться каждые пять лет, со временем он стал собираться все реже и реже и в конце правления Александра I уже не созывался. Государственным языком Финляндии остался шведский, и именно на нем была первоначально узаконена переписка в пределах Финляндии, а также между государственными учреждениями Великого княжества Финляндского и Российской империи.

В июле 1809 г. было учреждено финляндское правительство – Правительственный Совет, преобразованный в 1816 г. в Императорский Финляндский Сенат. Его членами могли стать только местные уроженцы, назначавшиеся великим князем на три года. Сенат был полностью автономен во внутренних делах княжества. Он состоял из двух департаментов: экономического, в компетенции которого было общегражданское управление, и юридического, составлявшего высшую судебную инстанцию, и наблюдавшего за осуществлением правосудия в княжестве. При сенате состоял прокурор, обязанный следить за точным соблюдением должностными лицами законов. Правительственные решения, как правило, принимались на заседаниях экономического департамента, реже — на пленуме обоих департаментов. Представитель верховной императорской власти (генерал-губернатор) назначался царем и состоял по должности председателем Финляндского Сената. Он не обладал правом непосредственных докладов великому князю, но при этом он оказывал влияние на управление страной, представляя свое особое мнение о постановлениях Сената. Генерал-губернатор не мог приостанавливать уже принятые решения Сената, но именно он председательствовал на общих заседаниях (пленумах) обоих департаментов, когда рассматривались законопроекты, вносимые императором (великим князем) на сейм, а также законопроекты, представленные сеймом на утверждение императора. В вопросах поддержания общественного порядка генерал-губернатор руководил деятельностью губернаторов на местах независимо от Сената.

Сенат руководил деятельностью созданных в 1811-1816 гг. центральных правительственных учреждений Великого княжества: Коллегиума Медикума, Главной таможенной дирекции, Главного управления лоцманского и маячного ведомств, Почтовой дирекции, Управления по расчистке порогов и строительству каналов. Юридический департамент выполнял роль Верховного суда Финляндии и состоял из девяти членов и вице-председателя Сената. При экономическом департаменте существовало девять экспедиций, соответствовавших по статусу министерствам, важнейшими из которых были финансовая, камерная, юстиции, полиции и гражданская. Начальники экспедиций (министры) назначались императором на трехлетний срок и с 1857 г. стали носить звание сенатора. Экономический департамент возглавлялся вице-председателем Сената, который фактически исполнял роль премьер-министра. С 1809 г. в Петербурге стала действовать особая Комиссия (позже - Комитет) по делам Финляндии для представления финляндских дел на имя императора. В 1824 г. генерал-губернатору Финляндии было предоставлено право докладывать императору непосредственно, что поставило его выше Финляндского Сената.

Финляндия в период правления Николая I.

Император Николай I (1825—1855), вступая на престол, в особом манифесте к финскому народу гарантировал неприкосновенность основных законов Великого княжества Финляндского. Сейм в правление Николая не созывался, но решение о его созыве еще по шведским законам зависел всецело от великого князя Финляндского. В период царствования Николая I в 1826 г. был ликвидирован Комитет по делам Финляндии, функции которого перешли к вновь учрежденному Статс-секретариату по делам Великого княжества Финляндского. В декабре 1834 г. Статс-секретариат был преобразован в ведомство министра статс-секретаря Великого княжества Финляндского, т.е. это учреждение достигло ранга имперского министерства. В практике отношений между Великим княжеством Финляндским и Российской империей Статс-секретариат играл роль своеобразной внешнеполитической инстанции. Министр статс-секретарь мог докладывать о делах Финляндии непосредственно императору, минуя министра иностранных дел страны. В отличие от всех других царских министров его принимал сам император. Он имел доступ к председателю Совета министров России на доклад о делах своего ведомства. Все это, несомненно, ставило министра статс-секретаря в особое привилегированное положение. В 1831 г. в княжестве была проведена административная реформа, по которой Финляндия делилась на 8 губерний: Або-Бьернеборгскую, Вазаскую, Выборгскую, Куописскую, Нюландскую, Санкт-Михельскую, Тавастгусскую и Улеаборгскую.

В период Крымской войны 1853-1856 гг. англо-французский флот вошел в Балтику, высадил десант на Аландских островах и бомбардировал крепость Свеаборг (Суоменлинна).

Реформы в Великом княжестве Финляндском при Александре II.

Еще с 1840-х гг. в Великом княжестве Финляндском стали проводиться реформы в области просвещения: так, в программу местных школ был включен финский язык, было разрешено издание на финском языке религиозной, исторической, экономической литературы и памятников народного творчества. Эта политика продолжилась при императоре Александре II. В 1858 г. стали открываться лицеи с преподаванием на финском языке. Позже было признано равноправие шведского и финского языков в суде и администрации и принят рескрипт об официальном установлении финского языка как государственного языка Финляндии. Все это способствовало развитию национальной культуры и языка: если в начале XIX в. в Финляндии издавалась всего одна газета на шведском языке, то в начале XX в. уже 328 газет, в том числе 232 на финском, 92 на шведском, 3 на немецком и 2 на русском языке.

В 1863 г. в Гельсингфорсе после долгого перерыва собрался финляндский сейм. Он положил начало демократическим реформам, укрепившим автономный статус Великого княжества Финляндского. На сессиях сейма 1863 г. и 1867 г. окончательно складывается его четырехпалатная структура (дворянская, духовная, бюргерская и крестьянская курии). Реформа 1869 г. сохранила сословный принцип представительства в сейме и его структуру. Поначалу периодичность созыва сейма была один раз в пять лет, но уже с 1882 г. он стал созываться через каждые три года, а в дальнейшем еще чаще. Теперь сейм представлял императору свои заключения о военной организации Великого княжества, государственных налогах, финансах, учреждениях местного управления.

Были расширены и полномочия Сената. Его Общему собранию в 1869 г. было разрешено самостоятельно решать ряд дел, связанных с управлением княжеством. Сельская (1865 г.) и городская (1873 г.) реформы установили выборность органов местного самоуправления. В 1864- 1905 гг. на территории княжества существовал Финляндский военный округ. По военной реформе 1878 г. Финляндия получила право на формирование своих национальных вооруженных сил с собственными уставами.

Великое княжество Финляндское в последней трети XIX – начале XX вв.

После вступления на престол в 1881 г. императора Александр III в истории России начался период, известный как эпоха контрреформ. В императорском манифесте от 3 февраля 1890 г. и изданным на его основании законом из юрисдикции финляндского сейма были изъяты и переданы в верховные инстанции империи вопросы, «имеющие общегосударственное значение». Отныне все такого рода вопросы, касавшиеся Финляндии, должны были после их обсуждения на сейме проходить через Государственный совет империи с участием финляндских представителей. После этого они могли поступать на окончательное утверждение царя. Таким образом, с конца XIX в. дарованные Финляндии автономные привилегии стали подвергаться ограничениям. Курс на ограничение автономии Великого княжества Финляндского ярко проявился в программе генерал-губернатора Финляндии Н.И. Бобрикова, который ликвидировал финские вооруженные силы, усилил русификацию администрации и школьного образования, способствовал закрытию многих периодических изданий и высылке из страны оппозиционных политических деятелей. Уже при Николае II, в марте 1903 г. было издано положение, предоставлявшее Бобрикову «особые полномочия», в том числе право закрывать торговые и промышленные заведения, а также частные общества. Действия Бобрикова вызвали широкий протест финляндской общественности. Ответом на такую политику стала кампания массового неповиновения указам и распоряжениям центральной власти. В июне 1904 г. Бобриков был убит.

Начавшаяся в 1905 г. первая русская революция не обошла и Финляндию: в октябре этого года рабочие организовали стачку и обнародовали «Красный манифест», содержавший требования об отставке членов Сената и отмене всех ограничений финляндской автономии. Николай II был вынужден подписать манифест, которым отменялись все постановления генерал-губернатора Бобрикова, принятые ранее без согласия финляндского сейма. Кроме того, созывался чрезвычайный сейм для составления проекта нового устава на основе прямого, всеобщего, равного и тайного голосования. Новый однопалатный сейм был созван в мае 1907 г.

С июня 1908 г. все финляндские дела начали представлять на рассмотрение императора после их обсуждения в Совете министров. Это противоречило решениям Боргоского сейма 1809 г. и вызывало недовольство финляндских парламентариев. В 1907—1911 гг. финляндский сейм распускался четыре раза, а с 1909 г. в Сенат и другие структуры высшего управления вместо ушедших в отставку сенаторов стали назначаться русские чиновники. В 1910 г. был принят закон «О порядке издания касающихся Финляндии законов и постановлений общегосударственного значения», который предусматривал унификацию законодательства, государственной и экономической жизни Финляндии с общероссийскими нормами. Государственная Дума и Государственный совет наделялись правом издавать законы и для Финляндии.

В годы Первой мировой на территории Финляндии действовало военное положение: гражданское управление было подчинено военному командованию, свобода собраний, печати, объединений была ограничена. Автономия Финляндии была восстановлена после Февральской революции 1917 г., но после того, как финляндский сейм принял 5 июля «Закон о власти» Временное правительство распустило его. Тем не менее, 2 ноября 1917 г. сейм провозгласил себя носителем верховной власти в стране, а 23 ноября объявил Финляндию суверенным государством. Независимость Финляндии была признана Советом народным комиссаров Советской России и утверждена 22 декабря 1917 г. Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом.