ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (United Kingdom, UK)
Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии . Неофициально именуется также Британией, Англией (по назв. основной части страны).
Общие сведения
В. – государство на северо-западе Европы. Расположено на Британских о-вах, отделённых от континента проливами Ла-Манш (Английский канал) и Па-де-Кале (Дуврский прол.); занимает о. Великобритания, сев.-вост. часть о. Ирландия и ряд более мелких островных групп (Гебридские о-ва, Оркнейские о-ва, Шетландские о-ва, о-ва Силли и др.) и островов (о. Уайт, о. Англси и др.). Омывается водами Атлантического ок. и его морей – Северного (вост. побережье о. Великобритания) и Ирландского (расположено между островами Великобритания и Ирландия), имеет сухопутную границу с Ирландией. В. осуществляет опеку над Нормандскими о-вами (в прол. Ла-Манш) и о. Мэн (в Ирландском м.), которые формально не входят в состав страны. Под контролем В. находится ряд заморских территорий, в т. ч.: Гибралтар (в Европе); о. Ангилья, часть Виргинских о-вов, о-ва Кайман, о. Монтсеррат, о-ва Теркс и Кайкос (в Вест-Индии); Бермудские о-ва, о. Вознесения, о. Св. Елены, о-ва Тристан-да-Кунья, Фолклендские о-ва (в Атлантическом ок.); о. Питкэрн (в Тихом ок.); о-ва Чагос (в Индийском ок.).
Пл. 242,9 тыс. км2. Нас. 60,4 млн. чел. (2005; 3-я по числу жителей страна в Зап. Европе после Германии и Франции). Столица – Лондон. Офиц. язык – английский. Денежная единица – фунт стерлингов.
Состоит из 4 адм.-политич. частей (историч. нац. провинций): Англия, Уэльс, Шотландия и Сев. Ирландия, которые имеют собственные органы законодат. власти и обладают широкой внутр. автономией. В адм. отношении территория Англии разделена на 34 сельских графства (non-metropolitan counties), 7 городов-графств (metropolitan counties) и 46 унитарных образований (unitary authorities) – все они объединены в 9 крупных районов (табл. 1); Уэльс разделён на 22 унитарных образования (unitary authorities), Шотландия – на 32 коммуны (council areas), Сев. Ирландия – на 26 дистриктов (district council areas).
В. – член ООН (1945), НАТО (1949), СЕ (1949), ЕС (1973), ОБСЕ (1973), МВФ (1945), МБРР (1945), ВТО (1995).
Автор раздела: В. М. Сокольский.
Государственный строй
В. – сложное унитарное гос-во. Действует «неписаная конституция», состоящая из статутов (законов), судебных прецедентов, конституционных обычаев и доктринальных положений (общепризнанных выводов выдающихся брит. юристов). Форма правления В. – парламентарная монархия. Престолонаследие осуществляется по кастильской системе: младший сын имеет преимущество перед старшей дочерью. Глава гос-ва – монарх, который царствует, но не правит, осуществляет в осн. представительские функции. Акты монарха недействительны без согласия правительства (премьер-министра). Монарх по совету премьер-министра издаёт «приказы в Совете» (Тайном совете), они нуждаются в утверждении парламента. Брит. монарх возглавляет Содружество.
Высший законодат. орган – парламент (монарх, Палата общин и Палата лордов). Палата общин (679 членов) избирается гражданами по одномандатным округам на основе мажоритарной системы относительного большинства. В Палате лордов (св. 600 чел.) пожизненно заседают лица, получившие от монарха титул графа, герцога, барона и др. С 1999 они не передают своё дворянское звание по наследству. Палата лордов имеет право вето (за исключением финансовых законопроектов), но применяет его очень редко (теоретически она может задержать законопроект на год, т. к. её вето преодолевается вторичным принятием законопроекта Палатой общин простым большинством голосов на следующей сессии парламента).
Высший орган исполнит. власти – правительство (95 членов) формируется нижней палатой по результатам парламентских выборов; не собирается в полном составе. Страной управляет кабинет (ок. 20 министров во главе с премьер-министром).
В В. существует многопартийная система; осн. политич. партии – Лейбористская партия, Консервативная партия, Партия либеральных демократов, Ольстерская демократич. юнионистская партия, Шотл. нац. партия, Уэльская нац. партия Plaid Cymru.
Автор раздела: В. Е. Чиркин.
Природа
Береговая линия Британских о-вов сильно изрезана. На севере о. Великобритания и прилегающих Гебридских, Оркнейских и Шетландских о-вах преобладают фьордовые берега, расчленённые узкими глубокими заливами Ферт-оф-Лорн, Ферт-оф-Клайд, Мори-Ферт и др. На западе – берега абразионно-аккумулятивные, с крупными эстуарными заливами, окаймлёнными в вершинах ши- рокими ваттами: Бристольский залив, заливы Кардиган, Солуэй-Ферт и др. На побережье зал. Барнстапл сформировалась система песчаных дюн выс. до 300 м. Абразионно-аккумулятивные берега юж. части о. Великобритания представлены чередованием высоких крутых и обрывистых мысов (побережья Дорсетшира и Вост. Девоншира, включённые в список Всемирного наследия) и широких бухт (зал. Лайм). Вост. побережье менее расчленено, распространены низменные аккумулятивные берега; высокие приливы сформировали крупные площади ваттов и маршей в районе зал. Уош. На северо-востоке о. Ирландия преобладают абразионно-аккумулятивные бухтовые берега с заливами Лох-Фойл, Странгфорд-Лох.
Рельеф. Для В. характерен пересечённый рельеф с чередованием преим. глыбовых среднегорий и низкогорий с возвышенными холмистыми равнинами на севере и западе о. Великобритания и в Сев. Ирландии; куэстовых плато и гряд с аккумулятивными низменностями на юге и востоке о. Великобритания.
Сев. часть о. Великобритания занимает Северо-Шотландское нагорье, глубоко расчленённое серией троговых долин сев.-вост. простирания с порожистыми реками, озёрами и фьордовыми заливами. Низменность Глен-Мор разделяет Северо-Шотландское нагорье на Северо-Западное нагорье со сглаженными вершинными поверхностями и Грампианские горы выс. до 1343 м (гора Бен-Невис, высшая точка В.) с альпинотипными вершинами, цирками и др. С юга Северо-Шотландское нагорье ограничено аккумулятивно-денудационной Среднешотландской низменностью. Ещё южнее располагается глыбовая Южно-Шотландская возвышенность выс. до 839 м (гора Брод-Лоу), расчленённая глубокими долинами рек Клайд, Туид и др. на отд. холмистые плато. В центр. части о. Великобритания с севера на юг протягиваются пологовершинные, частично закарстованные Пеннинские горы выс. до 893 м (гора Кросс-Фелл), на северо-западе к ним примыкают Камберлендские горы выс. до 978 м (гора Скофелл-Пайкс), радиально расчленённые глубокими речными долинами, с многочисл. ледниковыми озёрами. На п-ове Уэльс расположены плосковершинные Кембрийские горы выс. до 1085 м (гора Сноудон); п-ов Корнуолл занимают куполообразные останцовые возвышенности Эксмур и Дартмур выс. до 621 м (гора Хай-Уилхейс в Дартмуре) и разделяющие их всхолмлённые низменности. К югу от Пеннинских гор расположены холмистые, сильно расчленённые равнины Мидленда. Закарстованные куэстовые плато и гряды (Котсуолд-Хилс, Чилтерн-Хилс, Норт-Даунс, Саут-Даунс) образуют в плане овалы вокруг аккумулятивной равнины Лондонский басссейн. На востоке о. Великобритания вдоль побережья зал. Уош сформировалась периодически затапливаемая морем низменная равнина.
В центре Сев. Ирландии расположена котловина самого большого на Британских о-вах оз. Лох-Ней, окружённая аккумулятивными заболоченными низменностями и останцовыми холмистыми возвышенностями и глыбовыми низкогорьями, в т. ч. горами Сперрин (выс. до 683 м) на северо-западе и Морн (выс. до 862 м) на юго-востоке. На северо-востоке поднимается базальтовое плато Антрим выс. до 554 м с причудливыми столбчатыми формами выветривания, к северу от г. Белфаст образующими участок побережья «Мостовая гигантов», включённый в список Всемирного наследия.
Геологическое строение и полезные ископаемые. На территории В. выделяют область каледонской складчатости – британские каледониды (сев. часть о. Великобритания, сев. часть о. Ирландия, п-ов Уэльс) и область герцинской складчатости (часть европейских герцинид; в юж. части о. Великобритания). Территория северо-запада о. Великобритания и Гебридских о-вов принадлежит Гебридскому массиву, представляющему собой «отторженец» древнего североамериканского континента – Лаврентии. В основании массива – архейско-раннепротерозойский глубокометаморфизованный комплекс, перекрытый обломочными континентальными породами (возраст 1,2–1,0 млрд. лет), на которых несогласно залегают маломощные кембрийско-ордовикские шельфовые отложения. На Гебридский массив с юго-востока надвинуты складчато-покровные комплексы британских каледонид (по Мойнскому надвигу). В их сев. части выделяют зону Метаморфич. каледонид (Северо-Шотландское нагорье), в строении которой принимают участие два комплекса: верхнерифейский Мойнский (метаморфизов. обломочные и вулканогенные образования) и вендско-кембрийский Делредский (мелководно-морские карбонатно-терригенные породы с прослоями подушечных базальтов и тиллитов; турбидиты). В юж. части Северо-Шотландского нагорья имеются офиолиты – реликты коры древнего океана Япетус. Складчатость и метаморфизм датируются ранним ордовиком. Зона находит продолжение в Сев. Ирландии, на Оркнейских и Шетландских о-вах. В раннем девоне в зоне Метаморфич. каледонид происходило сдвигообразование (сдвиг Грейт-Глен и др.), внедрение крупных кольцевых массивов щелочных гранитов и образование рифтогенных грабенов, заполненных красноцветной молассой (Древний Красный песчаник, или Олд-Ред) с участием базальтов. Грабен Срединной долины, выполненный девонской молассой и угленосными отложениями карбона, отделяет зону Метаморфич. каледонид от Неметаморфич. каледонид (охватывает Южно-Шотландскую возвышенность, Камберлендские горы, п-ов Уэльс). Возраст складчатости в зоне Неметаморфич. каледонид – ранний – средний девон. Южно-Шотландская возвышенность сложена интенсивно деформированными глубоководными отложениями кембрия – силура (древняя аккреционная призма), прорванными позднесилурийскими гранитами. В Камберлендских горах в разрезе кембрийско-силурийских отложений присутствуют ордовикские вулканиты древних островных дуг, а п-ов Уэльс сложен мощной толщей терригенных окраинно-морских отложений (здесь в 19 в. были впервые выделены кембрийская, ордовикская и силурийская системы палеозоя). На юге британские каледониды надвинуты на массив Мидленд (Уэльс) с позднедокембрийским (кадомским) складчато-метаморфич. основанием (гнейсы, кристаллич. сланцы), б. ч. перекрытым неметаморфизованными обломочными отложениями венда, на которых залегает недеформированный палеозойский чехол. В юго-вост. части о. Великобритания (окрестности г. Лондон) расположен погребённый под чехлом молодой платформы каледонский массив, продолжающийся в Северном м. и на территории Бельгии (Лондонско-Брабантский массив). На западе этот массив надвинут на массив Мидленд. Эпикаледонский платформенный чехол развит фрагментарно и образован отложениями верхнего девона – триаса (Новый Красный песчаник, или Нью-Ред). Юж. часть о. Великобритания принадлежит Реногерцинской складчатой зоне европейских герцинид, сложенной толщей чёрных сланцев девона (мощность св. 10 км) с участием вулканитов и флишем раннего карбона. На мысе Лизард имеются девонские офиолиты – реликты коры окраинного моря. Отложения смяты в складки, нарушены надвигами и прорваны гранитами карбона. Герцинская, преим. континентальная угленосная, моласса (средний и верхний карбон) выполняет впадины Субварисского передового прогиба к северу от фронта герцинид. Складчатость на юге зоны проявилась в конце раннего карбона и мигрировала на север, достигнув в начале среднего карбона передового прогиба. Эпигерцинский платформенный чехол распространён в осн. на юге о. Великобритания; сложен пермскими, мезозойскими и кайнозойскими отложениями. На всей территории В. развит покров четвертичных отложений: ледниковых и водно-ледниковых (на севере), эолово-делювиальных, аллювиальных, морских и др. (на юге). На северо-востоке о. Ирландия – покровы кайнозойских базальтов.
Недра В. богаты нефтью, природным горючим газом, каменным углем, оловянными рудами, флюоритом, каолином. Пром. месторождения нефти и природного газа расположены на шельфе Северного м. в пределах Центральноевропейского нефтегазоносного бассейна; крупнейшие нефтяные месторождения – Фортис, Брент, Найниан, Брэ и др.; газовые – Лимен, Брюс и др. Угольные бассейны В. образуют четыре группы: Южную (Южно-Уэльский, Сомерсет-Бристольский, Кентский), Центральную (Йоркширский, Ноттингемширский, Ланкаширский, Уорикширский, Стаффордширский, Северо-Уэльский), Северную (Нортамберленд-Даремский, Камберлендский) и Шотландскую (Северо- и Южно-Шотландские). На п-ове Корнуолл – месторождения оловянных руд (Саут-Крофти, Маунт-Уэллингтон, Дживор), руды комплексные, содержат медь, цинк, вольфрам; на сев. побережье – оловорудные морские шельфовые россыпи. Месторождения флюорита, барита в Пеннинских горах, каолина на п-ове Корнуолл, каменной соли в р-не Ливерпуля, калийной соли на сев.-вост. побережье в районе Биллингема, целестина в районе Бристоля.
Климат. В В. климат умеренный океанический, формирующийся под круглогодичным воздействием атлантич. циклонов, приносящих обильные осадки и смягчающих температуру. В течение года погода очень неустойчивая, часто ветреная и дождливая. Зима тёплая и влажная; ср. темп-ра января на вост. и юж. побережьях о. Великобритания и на равнинах Сев. Ирландии 4–8 °С; на равнинах в центр. и сев. частях о. Великобритания 3–4 °С, в горах – до 2 °С. Зимой нередко наблюдаются морозы (в ср. до –5 °С), более частые на востоке и юго-востоке о. Великобритания, но снежный покров формируется только в горах. Лето прохладное, с частыми моросящими дождями; ср. темп-ра июля от 13–14 °С в Шотландии и Сев. Ирландии до 15–17 °С в юго-вост. части о. Великобритания. Осадков в год от 750 мм на юго-востоке страны до 850 мм на равнинах северо-востока; в горах Шотландии и Сев. Ирландии 1000–1250 мм. Осадки выпадают равномерно в течение года, с незначительным максимумом осенью и зимой. Для В. характерны значительная облачность и частые туманы, способствующие образованию смога в крупных пром. центрах страны (Лондон, Манчестер, Ньюкасл и др.). Зимой на побережьях часты штормовые ветры.
Внутренние воды. Речная сеть В. хорошо развита, реки многочисленны, но короткие, с незначит. колебаниями стока по сезонам, полноводные; судоходны круглый год; зимой не замерзают. Питание рек в осн. дождевое; весной наблюдается небольшое половодье из-за таяния снега в горах, а осенью – дождевые паводки. В Кембрийских горах берёт начало самая крупная река В. – Северн. Осн. реки: на равнинах Англии – Темза, в Шотландии – Клайд, Спей, в Сев. Ирландии – Банн. Со склонов Пеннинских гор стекают реки Трент, Уз, Тис, Тайн, Иден, Туид и др. Водоразделы рек на равнинах выражены слабо, бассейны рек часто соединены каналами, используемыми преим. в рекреационных целях. Много озёр, в осн. ледникового происхождения, особенно на севере о. Великобритания, в Камберлендских горах, на п-ове Уэльс и в Сев. Ирландии. Крупнейшие озёра В. имеют тектоническое и ледниково-тектоническое происхождение: Лох-Ней в Сев. Ирландии; Лох-Несс, Лох-Ломонд на Северо-Шотландском нагорье.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы В. составляют 147 км3, на каждого жителя страны приходится ок. 2,5 тыс. м3 воды в год. Для хозяйственных целей используется 8,3% имеющихся водных ресурсов (из них 77% потребляют пром. предприятия, 20% расходуется на коммунально-бытовое водоснабжение, 3% – на нужды с. х-ва).
Почвы, растительный и животный мир. Почвенный покров В. разнообразен и меняется в зависимости от широты местности, рельефа и подстилающих пород. На севере, на высоком кристаллич. Северо-Шотландском нагорье и на западе Южно-Шотландской возвышенности развиты оподзоленные бурозёмы и альфегумусовые почвы. На Среднешотландской низменности и на востоке Южно-Шотландской возвышенности преобладают бурозёмы. На плоских равнинах Англии распространены переувлажнённые, требующие искусственного дренирования глеевые почвы. В долинах рек, на более дренированных участках, они сменяются аллювиальными луговыми почвами, занятыми в осн. улучшенными пастбищами. На куэстовых плато и грядах юга и юго-востока Англии развиты наиболее плодородные дерново-карбонатные почвы, издавна используемые в с. х-ве под пашни и сеяные луга. Вблизи мор. побережий, в т. ч. вокруг зал. Уош, сформировались маршевые почвы. На равнинах Сев. Ирландии распространены влажные луговые почвы, отводимые под выпас. Для склонов Пеннинских гор, Кембрийских гор и возвышенностей п-ова Корнуолл характерны горно-луговые почвы и оподзоленные бурозёмы, используемые преим. под пастбища и сеяные луга.
Растительный покров В. существенно преобразован в результате длительного и интенсивного освоения территории. На месте сведённых лесов и осушенных болот преобладают пашни, пастбища и сеяные луга; характерно обилие вторичных вересковых пустошей, столетиями используемых для выпаса овец; широко распространены торфяники. Леса занимают ок. 10% территории страны (2002). Для сев. части о. Великобритания характерны смешанные леса из сосны, берёзы, иногда – с примесью дуба, в горах сменяющиеся верещатниками и лугами. На юге В., на куэстовых плато и грядах, местами произрастают вторичные буковые и дубово-буковые леса. Массивы дубовых лесов с примесью широколиственных пород сохранились в вост. части о. Великобритания и в Сев. Ирландии. До 70% лесопокрытой площади В. занимают искусственные лесные насаждения, имеющие важное противоэрозионное значение; средозащитные лесные полосы созданы вдоль дорог, каналов, рек и др. Древесная растительность, особенно в юго-вост. районах о. Великобритания, деградирует под воздействием кислотных дождей: на 2002 этому процессу в разной степени было подвержено св. 1/2 лесов В. Неблагоприятное воздействие на состояние окружающей среды в значит. степени связано с функционированием гор. ландшафтов, занимающих ок. 8% территории страны. Коренные представители животного мира в лесах В. практически истреблены; в зарослях вереска и среди лугов встречаются лисы, зайцы, ежи, землеройки, грызуны. В Шотландии обитают куропатки – шотландская и тундряная. На включённых в список Всемирного наследия о-вах Сент-Килда, к западу от Гебридских о-вов, – крупные колонии редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц, в т. ч. северной олуши и др.
Система охраняемых природных территорий В. включает 14 нац. парков общей пл. 1462 тыс. га, 163 водно-болотных угодья междунар. значения общей пл. 880,3 тыс. га, 9 биосферных резерватов общей пл. 41,9 тыс. га и др. Наиболее крупные нац. парки: Карнгорм в Грампианских горах, Лейк-Дистрикт в Камберлендских горах, Сноудония на севере п-ова Уэльс.
Дополнительная литература:
Ерамов Р. А. Физическая география зарубежной Европы. М., 1973;
Soil map of the European Communities. Luxembourg, 1985;
Романова Э. П. Современные ландшафты Европы. М., 1997;
Environment in the European Union at the turn of the century. Cph., 1999;
Karte der natürlichen Vegetation Europas. Bonn, 2000–2003. Bd 1–3;
Защита окружающей среды Европы. Люксембург, 2003.
Автор раздела: Э. П. Романова ; А. Ф. Лимонов (геологическое строение и полезные ископаемые).
Население
Коренные жители страны составляют 92,1% нас. В. (2001, перепись), из них англичане – 83,7%, шотландцы (в осн. в Шотландии) – 8,5%, уэльсцы (гл. обр. в Уэльсе) – 4,9%, ирландцы (в осн. в Сев. Ирландии) – 2,9%. Иммигранты и их дети (7,9% нас. страны, в т. ч. выходцы из Индии, Пакистана и Бангладеш – 3,6%, Китая – 0,4%, стран Африки – 0,8%, выходцы с о-вов Карибского м. – 1%) проживают гл. обр. в конурбациях Большого Лондона, Зап. Мидленда и Мерсисайда.
С 1801 (когда была проведена первая перепись) по 1901 численность населения В. (без Ирландии) увеличилась с 8,9 до 37,1 млн. чел.; максимум естеств. прироста пришёлся на 1870-е гг. К 1951 численность населения страны достигла 50,2 млн. чел. Во 2-й пол. 20 и в нач. 21 вв. наблюдаются низкие темпы роста населения (в среднем ок. 0,2% в год за период с 1971 по 2005). Гос. политика «мягкого» стимулирования рождаемости (выплата денежных пособий одиноким матерям с детьми и др.), а также рост числа иммигрантов (среди них рождаемость выше, чем в среднем по стране) с кон. 1990-х гг. привели к некоторому изменению демографич. показателей. Уровень рождаемости вырос до 12,1 на 1000 жит. в 2004 (11,7 в 2003); показатель фертильности 1,77 ребёнка на 1 женщину. Увеличивается число детей, родившихся вне брака (42% в 2004, в среднем по ЕС 23%). Уровень смертности 9,8 на 1000 жит. (10,3 в 2003); младенческая смертность 5,1 на 1000 живорождённых. Естественный прирост нас. 0,23% (0,14% в 2003). Общий прирост населения в значит. степени происходит за счёт иммиграции (63% от общего прироста в 2004). Миграционное сальдо ок. 2,5 на 1000 жит. (в среднем за год в 1996–2003). Сложная демографич. проблема В. – старение населения. Доля детей до 16 лет 19,7% (2003), лиц пенсионного возраста (65 лет для мужчин и 60 лет для женщин) – 18,5%, значительно выше среднеевропейского показателя; доля лиц трудоспособного возраста (16–65 лет для мужчин и 16–60 лет для женщин) 61,8%. В среднем на 100 женщин приходится 95 мужчин (2004). Средняя ожидаемая продолжительность жизни 78,2 года (мужчины – 75,9, женщины – 80,5 года).
Средняя плотность населения В. ок. 250 чел./км2 (2005) – 3-е место в Европе после Нидерландов и Бельгии (не считая карликовых государств). Наиболее плотно населён гл. промышленно-городской пояс страны, простирающийся от Лондона на юго-востоке до Ливерпуля на северо-западе, где плотность населения достигает 1000 чел./км2 и выше.
Доля гор. населения св. 90% (3-е место в Европе после Бельгии и Люксембурга). Крупные города – Лондон, Бирмингем, Манчестер, Ливерпуль, Лидс, Брадфорд, Шеффилд, Ньюкасл-апон-Тайн, Глазго и др. образуют конурбации (гор. агломерации). Выделяется 8 конурбаций с нас. св. 1 млн. чел.: Большого Лондона (7388 тыс. чел., 2003), Зап. Мидленда (2578 тыс. чел.; центр – Бирмингем), Большого Манчестера (2531 тыс. чел.), Зап. Йоркшира (2096 тыс. чел.; центры – Лидс и Брадфорд), Мерсисайда (1364 тыс. чел.; центр – Ливерпуль), Юж. Йоркшира (1273 тыс. чел.; центры – Шеффилд и Ротерем), Клайдсайда (св. 1600 тыс. чел.; центр – Глазго), Тайнсайда (1083 тыс. чел.; центр – Ньюкасл-апон-Тайн). Границы некоторых конурбаций соприкасаются, образуют гор. агломерации более высокого порядка – «двойные конурбации» Большого Манчестера – Мерсисайда (3895 тыс. чел.) и Зап. Йоркшира – Юж. Йоркшира (3369 тыс. чел.). Интенсивно развиваются процессы субурбанизации и рурбанизации. Св. 80% нас. В. проживает в собственных домах (один из самых высоких в мире показателей; во Франции – 55%, в Германии, Италии и Испании – 32–38%).
Всего в экономике В. занято 28,3 млн. чел. (2004), из них 26% трудятся неполный рабочий день, 4% имеют работу по совместительству. Общее число рабочих мест 30,3 млн., в т. ч. в сфере услуг 79,5% (включая занятых на предприятиях транспорта и связи – ок. 6%), в пром-сти и строительстве 19,1% (в т. ч. в строительстве ок. 7%), в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве св. 1,4%. Уровень безработицы (4,8% экономически активного населения, 2004) один из самых низких в ЕС. С 1984 по 2004 число безработных в стране сократилось в 2,3 раза.
Автор раздела: В. М. Сокольский.
Религия
Вопрос о религ. принадлежности впервые был поставлен в В. в ходе переписи 2001. Верующими назвали себя 77% опрошенных, неверующими 15%, 8% не дали ответа. Среди верующих 93% – христиане, из них ок. 50% связывают себя с Англиканской церковью. Её приходы (ок. 16 тыс.) объединены в границах епископств, которые составляют 2 церковные провинции: Южную (Кентерберийскую, 40 диоцезов) и Северную (Йоркскую, 14 диоцезов). В стране ок. 16 тыс. англиканских храмов, 42 собора. В нач. 21 в. число священников и храмов сокращается. 13,6% верующих – приверженцы Римско-католич. церкви. В В. 23 католич. диоцеза, 1 военный ординариат, 1 апостольский Экзархат (для украинцев визант. обряда). Католич. церкви принадлежит ок. 4500 храмов. Православные церкви представлены в В. Сурожской епархией Рус. православной церкви Московского патриархата (объединяет 32 прихода), Великобританской епархией Рус. православной церкви за границей (объединяет 6 приходов), 66 приходами Константинопольского патриархата и приходами Антиохийского патриархата, приходами Серб. православной церкви (в В. и Скандинавии – 22 прихода), немногочисл. приходами Рум. и Болг. православных церквей. На территории В. действуют также приходы неканонич. деноминаций: Белорус. православной автокефальной церкви, Укр. православной автокефальной церкви, Польск. православной церкви за границей, Укр. православной церкви. Церковь Шотландии объединяет более 1500 конгрегаций, ок. 25% нас. данной территории. В число т. н. Свободных церквей входят методисты, баптисты, пресвитериане, Армия Спасения и представители др. протестантских исповеданий. В Ольстере ок. 50% нас. – пресвитериане, 35% – англикане, 8% – методисты и 2% – баптисты. Среди прочих конфессий – мусульмане (2,7%), индуисты (1%), сикхи (0,6%), а также буддисты, иудеи. В В. ок. 1000 мечетей, ок. 300 синагог, 143 индуистских храма.
Исторический очерк
Британия в древности. Древнейшие свидетельства присутствия человека на Британских о-вах относятся приблизительно к 40–35-му тыс. до н. э., когда они были ещё частью Европейского континента, изредка посещавшейся охотниками и собирателями. Между 8-м и 6-м тыс. до н. э. Британские о-ва начали отделяться от континента, хотя не исключено, что ещё в 3-м тыс. между ними существовал сухопутный переход. В эпоху раннего неолита (3500–2500) на территории В. были распространены земледельч. культуры Уиндмиллхилл (юж. и юго-вост. Англия) и Клайд-Карлингорд (юго-зап. Шотландия и сев. Ирландия), схожие с культурами сев. Франции и Бельгии. В эпоху позднего неолита (ок. 2500–1700) по всей территории Британии оформилась местная культура Райнио-Клектон, с которой связаны ритуальные постройки – «хенджи». Наиболее известны Эйвбери (сев. Уилтшир) и Стонхендж. В раннем бронзовом веке (ок. 2000–1200) в Ирландии, Шотландии и сев. Англии распространилась культура кубков, предположительно принесённая переселившимися с континента иберами. Тогда же появились металлич. изделия. К нач. 16 в. в Уэссексе сложилась культура Уэссекс, с которой, возможно, связаны поздние этапы строительства Стонхенджа. В позднем бронзовом веке (1400–500) в юж. Англии распространилась культура Деверел-Римбери, в металлич. изделиях которой прослеживаются континентальные влияния.
Ок. 8–7 вв. начиналась колонизация Британии кимврскими кельтами, собирательное назв. которых – бритты – закрепилось за населением значит. части острова. Первыми проникли на Британские о-ва носители поздней фазы культуры Гальштат (по мнению ряда исследователей, гэлы или гойделы), в 3 в. – носители культуры Латен. Последняя фаза колонизации Британии кельтами относится к 1 в., когда появились белги. В этот период возникли города, началась чеканка золотой монеты по образцу греческой, сформировался институт жрецов-друидов.
В 55 и 54 до н. э. два похода на Британию предпринял Юлий Цезарь. Однако завоевание острова римлянами началось почти век спустя – при Клавдии в 43 н. э. Сев. границей рим. Британии стала построенная в 122–128 Адрианова стена, ок. 140 была присоединена часть Шотландии до линии Форт – Клайд, новая граница также была укреплена валом и рядом фортов. К югу от границы распространились рим. культура и система ведения с. х-ва, строились виллы, дороги, порты. К 3 в. относится начало христианизации. В кон. 4 – нач. 5 вв. из Британии были выведены рим. войска, хотя церковные и др. связи с империей сохранялись.
Складывание единого английского государства. Сложившаяся ситуация способствовала переселению в Британию варварских группировок с континента (см. Англосаксы). В течение 5 в. юж. и центр. части острова захватили англы, саксы, юты и фризы. В ходе англосаксонского завоевания часть бриттов была истреблена или оттеснена в Каледонию, Уэльс и Корнуолл, часть переселилась в Арморику (см. Бретань); оставшиеся попали в зависимость от завоевателей и в дальнейшем в качестве одного из компонентов приняли участие в формировании осн. народа В. – англичан.
На рубеже 5–6 вв. на территории Британии образовалось неск. англосаксонских королевств – Нортумбрия, Мерсия, Кент, Уэссекс, Суссекс, Эссекс, Восточная Англия. Сложилась местная аристократия, развились связи с Сев. Европой (см. Саттон-Ху). Важную роль играл Кент, ставший местом пребывания св. Августина Кентерберийского (в 597 он крестил короля Кента Этельберта и ок. 10 тыс. его подданных) и опорным районом для христианизации англосаксов, которая завершилась к кон. 7 в. В Нортумбрии жил и работал св. Беда Достопочтенный, творчество которого оказало большое влияние на духовную жизнь Зап. Европы периода раннего Средневековья
Ведущую роль в социальной структуре англосаксонских королевств на начальном этапе их развития играли свободные общинники (керлы) и знатные люди (эрлы). Большое влияние на гос. дела оказывал совет знати (уитенагемот). В 8 в. началось разложение свободной сельской общины; старая родовая знать стала вытесняться военно-служилой, вышедшей из числа королевских дружинников. Эрлы постепенно превращались в крупных землевладельцев. Этому способствовала политика королей, которые щедро жаловали земли знати и церкви (см. Бокленд).
Серьёзное влияние на развитие англосаксонских королевств оказали начавшиеся в кон. 8 в. вторжения викингов, которых в тот период в Британии называли датчанами. Викинги захватили сев.-вост. часть Британии (в 9–10 вв. она именовалась «областью датского права» – Денло) и установили там свои обычаи и порядки. Разорительные набеги датчан стимулировали процесс гос. объединения англосаксов. В 1-й трети 9 в. при короле Уэссекса Эгберте (802–839) началось объединение королевств на территории Британии в одно гос-во, которое стало называться Англией. При короле Альфреде Великом и его ближайших преемниках этот процесс завершился, был составлен первый общеанглийский свод законов, включивший положения более ранних англосаксонских правд. В дальнейшем (вплоть до сер. 11 в.) англ. корона принадлежала попеременно представителям уэссексской и датской династий.
Нормандское завоевание. Оформление феодальных отношений. В результате нормандского завоевания Англии 1066 на англ. престол взошёл герцог Нормандии Вильгельм (см. Вильгельм Завоеватель), который стал основателем Нормандской династии, правившей в Англии до 1154. Новый король, под властью которого были объединены Англия и ряд областей Франции (Нормандия, Мен), распространил на всё королевство франц. военно-ленную систему, что способствовало завершению процесса феодализации Англии и созданию специфич. англ. системы вассально-ленных отношений, при которой все феодалы оказались в непосредств. зависимости от короля. Земля в Англии была объявлена собственностью короны; феодалы могли быть только держателями земли, получая её от короля. Раздача феодов сподвижникам Вильгельма, составившим основу нового господствующего класса, осуществлялась за счёт конфискации земель англосаксонской знати. При этом владения новых хозяев были рассредоточены по разл. графствам, что должно было затруднить развитие центробежных тенденций в королевстве и образование независимых территориальных княжеств. Кроме того, за короной сохранялась приблизительно 1/7 часть всех земель, что обеспечило ей устойчивые позиции и упрочило её влияние. Королём был создан сильный аппарат центр. управления, во главе графств поставлены шерифы, ведавшие администрацией, судом, сбором налогов и податей в королевскую казну. В 1086 по указу короля была проведена всеобщая поземельная перепись, получившая в народе назв. Книга Страшного суда. По её итогам за каждым феодалом было закреплено земельное владение определённого размера и место в системе феод. иерархии, а мн. свободные крестьяне переведены в категорию зависимых – вилланов. Хотя свободное крестьянство в Англии (фригольдеры) не исчезло полностью, его численность сократилась, а правовое положение ухудшилось. Феод. вотчина (манор), существовавшая гл. обр. за счёт отработочной повинности зависимых крестьян, стала основой хозяйства на большей части территории Англии.
Укрепление феодальной монархии. Англия при Плантагенетах, Ланкастерах и Йорках. В 1130–50-х гг. Англия пережила период феод. усобиц, создавших угрозу её единству. В результате политич. компромисса, достигнутого крупными феодалами (баронами), в 1154 англ. престол перешёл к графу Анжуйскому Генриху Плантагенету, который был коронован под именем Генриха II и стал родоначальником новой правящей династии (см. Плантагенеты, Анжуйская династия). Владения англ. короны значительно расширились, под её власть перешёл ещё целый ряд франц. областей – Анжу, Пуату, Бретань, Овернь, а также Аквитания (в результате брака Генриха II с Алиенорой Аквитанской). Англия стала мощной европ. державой.
На протяжении 12–13 вв. происходили централизация и укрепление феод. монархии в Англии. Этому во многом способствовали быстрый рост городов как центров ремесла и торговли, развитие товарно-денежных отношений и рыночных связей. Наряду с Лондоном, являвшимся экономич. и политич. центром страны, важную роль играли Уинчестер, Кентербери, Йорк, Дувр и др. города. Горожане, фригольдеры и мелкие феодалы (рыцари) нуждались в сильной королевской власти как средстве защиты от произвола баронов и поддерживали короля, усиливая тем самым его позиции. В Англии возросла роль центр. финансовых и судебных учреждений, было введено единое для всей страны «общее право».
Располагая прочными позициями, короли стали злоупотреблять властью и проводить политику, противоречившую интересам как феодальной знати, так и большинства населения, на которое возлагались всё новые денежные поборы и повинности. В период правления Иоанна Безземельного действия королевской власти привели к восстанию баронов, которое поддержали рыцари и горожане. В 1215 король был вынужден подписать Великую хартию вольностей, содержавшую значит. уступки баронам и ставшую на долгое время краеугольным камнем англ. права. Новый конфликт возник в 1258, когда по требованию крупных феодалов Генрих III утвердил т. н. Оксфордские провизии, в соответствии с которыми создавался режим баронской олигархии. Недовольные этим рыцари в 1259 представили королю Вестминстерские провизии, направленные на защиту прав рыцарства и свободных крестьян от произвола крупных феодалов и королевской администрации. Рыцарей поддержали горожане и часть баронов во главе с С. де Монфором. Отказ Генриха III от соблюдения Оксфордских провизий привёл к гражд. войне 1263–67. В 1265 возник англ. парламент, который при Эдуарде I утвердился как институт сословного представительства. В 14 в. парламент стал двухпалатным. В верхней палате (Палате лордов) заседали бароны и прелаты. В нижней (Палате общин) – рыцари и гор. верхушка.
Увеличение крупными феодалами в 14 в. отработочной повинности неоднократно вызывало волнения среди малоземельных крестьян. Проявлением крестьянского протеста стало Уота Тайлера восстание 1381, охватившее большую часть Англии. Значит. роль в его подготовке сыграло плебейско-крестьянское движение лоллардов. Хотя восстание потерпело поражение, оно оказало большое влияние на развитие поземельных отношений в англ. королевстве. С кон. 14 в. начались переход от отработочной повинности к денежной ренте, передача феодалами земли в аренду крестьянам и превращение зависимых крестьян в копигольдеров.
Во 2-й пол. 11 – нач. 14 вв. Англия вела войны с целью покорения Ирландии. К 1282–83 ею был завоёван Уэльс. Попытки подчинить Шотландию (см. Англо-шотландские войны) в 1286–1314 закончились для англ. короны неудачей. Стремление Франции установить свой суверенитет над франц. землями, находившимися под властью англ. королей, а также англо-франц. соперничество из-за богатой Фландрии привели к Столетней войне 1337–1453. Добившись определённых успехов на начальном этапе войны, Англия в итоге потерпела в ней поражение и потеряла владения на континенте (за исключением г. Кале).
В период Столетней войны в Англии обострилась борьба между крупными феод. группировками. В 1399 король Ричард II Плантагенет был свергнут, на престол взошёл Генрих IV из династии Ланкастеров. Смена правящей династии не способствовала стабилизации обстановки в стране. Баронские мятежи продолжались, вспыхивали восстания против англ. завоевателей в Уэльсе и Ирландии. Произвол крупных феодалов и воен. неудачи вызвали в сер. 15 в. подъём нар. движения (см. Джэка Кэда восстание 1450), которое было использовано герцогами Йорками, выступившими с претензией на англ. престол. В 1455 началось открытое воен. противоборство Ланкастеров и Йорков, получившее назв. Алой и Белой Розы войн. В этих войнах погибла почти вся феод. знать из обеих группировок. В 1461 англ. корона перешла к Йоркам. В 1485 после поражения войска Йорков при Босворте на англ. престол взошёл родственник Ланкастеров Генрих Ричмонд из рода Тюдоров, который короновался как Генрих VII и стал родоначальником династии Тюдоров.
Кризис феодальных отношений. Правление Тюдоров и Стюартов. В течение 15 в. крупное феод. хозяйство в Англии пришло в упадок, его доходы сократились. Вовлечение крестьянства в товарно-денежные отношения вело к его имущественному расслоению. Зажиточная часть крестьян стала выступать в роли крупных арендаторов и использовать наёмный труд малоземельных и безземельных крестьян, число которых неуклонно увеличивалось. К кон. 15 – нач. 16 вв. изменился и облик англ. дворянства: оно существовало уже не столько за счёт феод. ренты, сколько за счёт использования наёмного труда; его ряды пополнялись выходцами из среды разбогатевшего крестьянства и богатых горожан, покупавших землю. Новое дворянство было тесно связано с рынком и по своим интересам близко стояло к нарождавшейся буржуазии.
В 16 в. организация шерстяной промышленности стала принимать форму капиталистич. мануфактуры. Мануфактурное произ-во развивалось и в хлопчатобумажной, металлообрабатывающей, горной пром-сти. Складывался нац. рынок. Быстрое развитие сукноделия, ставшего осн. отраслью англ. пром-сти, создавало повышенный спрос на шерсть и вызывало у новых дворян стремление расширять пастбища для овец. В Англии начался аграрный переворот, в ходе которого крупные землевладельцы, не довольствуясь захватом общинных полей, стали сгонять крестьян с земли, уничтожать их дома и деревни. Огораживание получило новый импульс при Генрихе VIII. В соответствии с принятыми в годы его правления законами лица, лишённые средств к существованию и бродившие по стране в поисках заработка или подаяния, начали подвергаться жестоким преследованиям. Крестьяне сопротивлялись сгону с земли (см. Роберта Кета восстание 1549). В Англии быстрее, чем в др. странах Европы, складывались капиталистич. отношения. Наиболее интенсивно они развивались в юго-вост., центр. и юго-зап. графствах. Однако в 16 – нач. 17 вв. в стране продолжало господствовать мелкое произ-во крестьянского и ремесленного типа. Быстрее всего накопление капитала шло в торговле, ориентированной на внешний рынок. Её развитию содействовало перемещение (после открытия Америки) гл. торговых путей в Атлантический ок. В 16 в. возникли английские Московская, Восточная, Ост-Индская и др. торговые компании.
При Тюдорах продолжалось укрепление позиций центр. власти. Новому дворянству и неокрепшей буржуазии требовалась сильная королевская власть, способная защитить их экономич. интересы. Феод. монархия, в свою очередь, нуждалась в их поддержке, прежде всего финансовой. Прекращение феод. усобиц, политич. объединение страны, укрепление экономич. связей между её отд. частями, складывание общенационального рынка способствовали консолидации англ. народа, создали предпосылки для возникновения англ. абсолютизма.
В период правления Генриха VIII произошёл разрыв королевской власти с Римско-католич. церковью, который был вызван в первую очередь экономич. и финансовыми соображениями. Закрытие монастырей и захват церковного имущества были выгодны королю и новым дворянам. Реформация ликвидировала власть папы над церковью в Англии; король стал главой церкви (Акт о супрематии, 1534), что положило начало формированию института гос. Англиканской церкви. На протяжении всего 16 в. в Англии продолжались реформац. процессы
Время правления Елизаветы I Тюдор, взошедшей на престол в 1558, характеризовалось укреплением англ. абсолютизма, своеобразие которого заключалось в отсутствии сильного и развитого бюрократич. аппарата, сохранении органов местного самоуправления и парламента, отсутствии регулярной армии. В силу островного положения Англии её воен. мощь сосредоточивалась гл. обр. на море. Расширение мор. торговли сопровождалось территориальными захватами, пиратством. Англия вступила в соперничество с могущественной колониальной державой того времени – Испанией (см. Англо-испанские войны 16–18 вв.). После гибели в 1588 исп. «Непобедимой армады» Англия стала одной из ведущих мор. держав, что позволило ей перейти к активной колониальной политике. В 1607 была основана первая англ. колония в Сев. Америке (см. Виргиния), в 1609 появился первый опорный пункт в Индии; в 17 в. Англия поставила под свой контроль Бермудские о-ва, о. Барбадос, о. Антигуа и ряд др. территорий (см. Британская империя).
После смерти Елизаветы, не оставившей прямых наследников, между Англией и Шотландией была заключена личная уния. Новым королём Англии стал сын Марии Стюарт, король Шотландии Яков VI, который взошёл в 1609 на престол под именем Якова I Стюарта.
Борьба между короной и парламентом, начавшаяся ещё в период правления Елизаветы, при Стюартах обострилась. Конфликт был вызван стремлением королевской власти самостоятельно, без санкции парламента, вводить налоги и определять внешнеполитич. курс страны. Вокруг короля объединились силы, выступавшие за сохранение феод. порядков. Им противостояли буржуазия и новое дворянство, которые стремились ликвидировать феод. ограничения и направлять политику гос-ва в своих интересах. Идеологич. знаменем оппозиции абсолютизму стал пуританизм (см. Пуритане), а её интересы выражала нижняя палата парламента.
Английская революция 17 в. Реставрация. «Славная революция» 1688–89. Во время правления Карла I Стюарта конфликт между королевской властью и парламентом достиг апогея. В 1628 парламентская оппозиция подала «Петицию о праве», которая содержала протест против злоупотреблений короны. В 1629 король распустил парламент и в течение 11 лет правил, не созывая его. Восстание в Шотландии 1639–40 заставило короля, нуждавшегося в деньгах для его подавления, созвать парламент: 13 апр. – 5 мая 1640 действовал Короткий парламент; с нояб. 1640 по апр. 1653 – парламент, получивший назв. Долгого (см. Английская революция 17 в.).
Зимой 1641–42 противостояние короля и парламента перешло в фазу воен. противоборства. В двух гражд. войнах (1642–46 и 1648) революц. армия во главе с О. Кромвелем разгромила войско короля. 30.1.1649 король был казнён. Новой формой правления в Англии стала республика. Власть перешла в руки индепендентов – религ.-политич. группировки, представлявшей интересы радикальных буржуазных кругов и нового дворянства. Индепенденты ликвидировали феод. собственность, но выступили против радикального решения аграрного вопроса. Они разгромили левеллеров (Дж. Лилберн и др.), требовавших обеспечения политич. равенства, и диггеров (Дж. Уинстэнли и др.), отстаивавших право свободного пользования землёй. В результате революции буржуазия и новое дворянство получили земли, ранее принадлежавшие феодалам, поддерживавшим короля. Крупные землевладельцы (лендлорды) были освобождены от феод. платежей, земля стала их частной собственностью. В то же время за б. ч. крестьян не было признано никаких прав на землю. Революция дала новый стимул аграрному перевороту и ускорила образование общеанглийского рынка. В годы республики была покорена Ирландия (1649–1652), временно присоединена Шотландия (1652).
Неустойчивость политич. режима республики (в 1653–58 он принял форму протектората – воен. диктатуры О. Кромвеля) и нар. выступления побудили буржуазию и новое дворянство после смерти Кромвеля восстановить монархию. После длительных переговоров и провозглашения Бредской декларации 1660 на англ. престол взошёл Карл II Стюарт. Период правления восстановленной династии, получивший назв. Реставрации, характеризовался стремлением Стюартов возродить в Англии абсолютистские порядки. Это привело к формированию в среде буржуазии и нового дворянства оппозиции, которая стала именоваться вигами (сторонники короля получили назв. тори). Чтобы исключить возможность преследования со стороны королевской власти, виги добились принятия спец. закона (см. Хабеас корпус акт 1679), который гарантировал неприкосновенность личности и устанавливал порядок рассмотрения дел в судах.
В период Реставрации обострились противоречия между Англией и Нидерландами, вызванные их экономич. конкуренцией в Европе и борьбой за колонии в Америке и Индии (см. Англо-голландские войны 17–18 вв.).
В 1685 после смерти Карла II англ. престол занял его брат Яков II, который попытался вернуться к абсолютистской форме правления и восстановить в стране католицизм. Это вызвало резкие протесты, и в 1688 Яков II был низложен. Попытки сторонников Стюартов заручиться политич. поддержкой в Шотландии не увенчались успехом. В 1688 парламент пригласил на англ. престол нидерл. статхаудера Вильгельма III Оранского, женатого на дочери Якова II Марии. Этот бескровный гос. переворот получил назв. «Славная революция». Парламент принял Билль о правах 1689, который содержал конституц. гарантии против восстановления абсолютизма, ограничил власть короля и гарантировал права и свободы парламента.
Великобритания в 18 – нач. 19 вв. Промышленный переворот. В 1702 после смерти Вильгельма III Оранского англ. престол перешёл к др. дочери Якова II – Анне Стюарт. В годы её правления завершился процесс политич. объединения Англии и Шотландии. В 1707 была принята англо-шотл. уния парламентов, за объединённым королевством утвердилось его офиц. назв. – Великобритания.
Ведущую роль в политич. жизни страны играли партии тори и вигов. Если Анна Стюарт правила, опираясь на тори, то при наследовавшем ей в 1714 Георге I – первом короле Ганноверской династии, при его преемнике Георге II и в начальный период правления (до 1770) Георга III правительственные кабинеты формировали виги (с перерывом в 1762–63). Роль парламента значительно возросла, правительство становилось всё более подконтрольным парламенту и независимым от короля. В политич. практику вошло назначение премьер-министром лидера партии, имевшей большинство в Палате общин. Чередование у власти соперничавших парламентских группировок заложило основу двухпартийной системы. Выборы в парламент проводились на основе сложившейся ещё в Средневековье избират. системы. В нач. 18 в. правом голоса обладала лишь незначит. часть населения. Около половины парламентариев представляли т. н. гнилые местечки, где депутаты не избирались, а фактически назначались местными лендлордами. В этих условиях в 1760–70-х гг. сформировался радикализм – политич. течение, сторонники которого выступали с требованием изменения системы парламентского представительства.
На междунар. арене в 18 в. В. проводила политику, целью которой являлся захват новых колоний и утверждение брит. лидерства в мировой торговле. Гл. соперником В. в этот период была Франция. В. приняла активное участие в войне за Испанское наследство, Австрийское наследство, а также в Семилетней войне 1756–63. В результате этих войн (см. также Англо-французские войны в Канаде 17–18 вв.) она смогла значительно расширить свои колониальные владения. По Утрехтскому миру 1713 под власть В. перешёл Гибралтар (захвачен англичанами ещё в 1704), а также ряд территорий в Сев. Америке, принадлежавших ранее Франции (Новая Шотландия, о. Ньюфаундленд и др.). В. получила право в течение 30 лет поставлять рабов в исп. колонии в Америке (асьенто). По условиям Парижского мирного договора 1763 в состав Брит. империи вошли отвоёванные у Франции Канада и земли к востоку от р. Миссисипи; Испания уступила В. Флориду; в Индии было фактически покончено с влиянием Франции. Но колониальная политика В. была отмечена не только успехами. В нач. 1770-х гг. усилилось освободит. движение в брит. колониях в Сев. Америке (см. Война за независимость в Северной Америке 1775–83). Не сумев разгромить его с помощью воен. силы, брит. правительство в 1783 было вынуждено признать независимость США. В 1798 власти В. жестоко подавили восстание в Ирландии. В 1801 вступила в силу англо-ирл. уния, которая ликвидировала остатки самостоятельности Ирландии. С этого времени и до 1922 брит. гос-во стало именоваться Соединённым Королевством Великобритании и Ирландии.
В В. раньше, чем в др. странах, начался пром. переворот. Англ. революция 16 в. устранила большинство препятствий для развития капиталистич. отношений, открыла путь для быстрого роста производит. сил и перехода от мануфактурной к фабричной системе произ-ва. В 1733 в В. был изобретён т. н. летучий челнок для выделки сукна, который в 2–2,5 раза увеличил производительность труда ткача. В 1765 Дж. Харгривс создал механич. прялку «Дженни», а в 1785 Э. Картрайт изобрёл механич. ткацкий станок, производительность которого в 40 раз превышала производительность труда ткача, работавшего вручную. В 1771 Р. Аркрайт открыл первую прядильную фабрику, в 1780 в В. действовало уже 20 прядильных фабрик, а в 1790 – 150. В 1782 Дж. Уатт зарегистрировал патент на универсальный паровой двигатель. Это изобретение произвело переворот в пром-сти и способствовало быстрому росту фабричного произ-ва. К 1800 в В. использовалось уже 320 паровых двигателей, которые применялись в разл. отраслях хозяйства. В стране появились новые пром. центры – Бирмингем, Манчестер и др., росла численность фабричных рабочих. Развитие пром-сти способствовало повышению обществ. статуса пром. буржуазии и её роли в политич. жизни В. Переход к машинному произ-ву стал причиной массовых увольнений рабочих, что, в свою очередь, привело во 2-й пол. 18 – нач. 19 вв. к возникновению движения разрушителей машин – луддитов.
В 1815–16 и в 1819 В. потрясли экономич. кризисы, в 1825 разразился первый мировой циклич. кризис, нанёсший удар по всем отраслям брит. экономики.
В 1790-х гг. под влиянием Французской революции 18 в. в В. активизировалось демократич. движение, возникли организации, выступавшие за изменение системы парламентского представительства. Правительство В. прибегло к репрессиям: в 1794 было приостановлено действие Хабеас корпус акта (возобновлено в 1801), начались аресты участников демократич. движения, в 1799 введён запрет на создание рабочих союзов.
Главной целью внешней политики брит. правительства на рубеже 18–19 вв. являлся разгром Франции, от которой исходила революц. опасность, а также угроза позициям В. как колониальной державы. Англичане вели войну против Франции св. 20 лет – с февр. 1793 по апр. 1814 (с перерывом в 1802–03) и в период «Ста дней» – с марта по июнь 1815. В. играла важную роль в организации антифранцузских коалиций, однако её правящие круги стремились ограничить брит. участие в войне предоставлением займов и субсидий союзникам, а также операциями на море. В Трафальгарском сражении 1805 брит. флот под команд. адм. Г. Нельсона разгромил франц. и исп. флоты. На суше брит. войска участвовали в боевых действиях гл. обр. в Португалии и Испании. На Пиренейском п-ове и в битве при Ватерлоо ими командовал А. Веллингтон.
С поражением наполеоновской Франции роль В. в европ. и мировой политике ещё больше возросла. Венский конгресс 1814–15 закрепил за В. б. ч. территорий, захваченных ею во время войны, в т. ч. Капскую колонию, острова Мальта, Цейлон, Маврикий, Тобаго. Значительно расширились брит. владения в Индии. В. стала крупнейшей колониальной империей, ведущей мор. державой, заняла лидирующие позиции в мировой торговле.
Великобритания в зените могущества (Викторианская эпоха). После окончания наполеоновских войн продолжалось бурное развитие брит. пром-сти. Ещё в 1814 Дж. Стефенсон построил паровоз, в 1825 в В. открылась первая железная дорога, а к 1850 были проложены уже тысячи километров ж.-д. путей. Ж.-д. строительство дало мощный толчок развитию металлургии, машиностроения, горнорудной пром-сти. К сер. 19 в. машинное произ-во получило распространение во всех осн. отраслях брит. экономики. В. стала неоспоримым мировым экономич. лидером, «мастерской мира». Она занимала 1-е место по уровню развития и темпам роста пром. произ-ва. Добыча каменного угля в стране составляла более половины мировой, выплавка чугуна – половину мирового произ-ва. На долю В. приходилось 35–40% всей междунар. торговли. Лондон превратился в мировой финансовый центр, а фунт стерлингов – в гл. расчётную единицу междунар. торговых операций.
Пром. рост обусловил изменение принципов экономич. политики. В 1846 правительство Р. Пиля отменило введённые в 1815 пошлины на импорт хлеба и зерна. Были значительно снижены ввозные пошлины на мн. виды продовольствия и сырья. В 1849 кабинет Дж. Рассела прекратил действие Навигационных актов 1650, 1651, 1660. В стране в полной мере восторжествовали принципы экономич. либерализма.
Центральное место в политич. жизни В. в 19 в., как и в предшествующий период, занимали вопросы, связанные с развитием парламентаризма, демократии и расширением избират. прав граждан. В 1810-х гг. в разл. районах В. возникли клубы и союзы для борьбы за изменение системы представительства. Важную роль в пропаганде идей избират. реформы играл радикал У. Коббет (1763–1835). С резкой критикой брит. общества выступал Р. Оуэн. Правящие круги пытались противодействовать демократич. движению. 16.8.1819 власти использовали войска для разгона многотысячного митинга в поддержку избират. реформы, проходившего на Поле Св. Петра в Манчестере. В ходе «побоища при Питерлоо» 11 чел. были убиты, неск. сотен ранены. В 1819 правительство утвердило законы, ужесточившие правила проведения собраний, увеличило налоги на печать, мн. радикалы были преданы суду.
В нач. 1820-х гг., с приходом в кабинет министров сторонников Дж. Каннинга («либеральные тори»), был взят курс на умеренные преобразования. В 1824 правительство отменило запрет на создание рабочих союзов, что позволило рабочим (первоначально – в осн. квалифицированным) объединиться в тред-юнионы. В 1832 под давлением сторонников демократич. реформ правительство Ч. Грея провело первую избират. реформу. 56 «гнилых местечек» лишились права посылать представителей в парламент, сократилось число парламентариев от мелких округов. 143 освободившихся места были распределены между графствами и крупными торгово-пром. центрами. Несмотря на то что число избирателей несколько возросло, правом голоса после этой реформы располагали лишь ок. 16% взрослого мужского населения. Рабочие и гор. средние слои по-прежнему не имели возможности участвовать в выборах, сохранялось открытое голосование и разделение страны на разные по численности избират. округа.
В 1830-х гг. правительство приняло ряд законов, имевших важное значение для дальнейшего развития страны. В 1833 была запрещена работорговля в колониях; вводились фабричные инспекции, ограничения на использование детского труда на фабриках, гор. самоуправление и гражд. регистрация браков; в целях оказания помощи беднякам создавались работные дома.
После восшествия на престол в 1837 королевы Виктории внутриполитич. преобразования в В. продолжались. Со 2-й пол. 1830-х гг. под лозунгом борьбы за «Народную хартию» в стране развернулось чартистское движение (см. Чартизм), в котором участвовали рабочие и представители средних слоёв. Они выдвигали требования введения всеобщего избират. права для мужчин старше 21 года, отмены имущественного ценза для кандидатов в депутаты, тайного голосования на выборах в парламент и др. Гл. центрами чартистского движения стали пром. районы сев. и зап. Англии, а также ряд областей Шотландии и Уэльса. Среди чартистов не было единства. Представители правого крыла (У. Ловетт, Ф. Плейс и др.) выступали за мирную пропаганду своих идей. Ф. Э. О’Коннор, Дж. О’Брайен считали возможным использование насилия лишь в целях самообороны. Левые чартисты Дж. Гарни и Э. Джонс, наоборот, полагали, что победы можно добиться, лишь прибегнув к революц. методам борьбы. После 1837 лозунги чартистского движения нашли широкий отклик в брит. обществе, однако отсутствие единства в рядах чартистов и отказ парламента поддержать «Народную хартию» обусловили спад движения после 1848.
В политич. жизни В. в кон. 1850-х – 1-й пол. 1860-х гг. ведущую роль играла Либеральная партия, которая была образована в результате объединения вигов, радикалов и пилитов (последователей Р. Пиля) и отражала интересы торгово-пром. буржуазии. Созданная в сер. 19 в. Консервативная партия, преемница тори, представлявшая интересы крупных землевладельцев и банковских кругов, переживала кризис, её влияние падало. В 1867 под давлением демократич. движения правительство Э. Дж. С. Дерби провело вторую избират. реформу, в результате которой возможность участвовать в выборах получили представители средних слоёв и высокооплачиваемые рабочие. В 1872 кабинет У. Ю. Гладстона принял закон о тайном голосовании на выборах в парламент. В 1884 была проведена третья избират. реформа, право голоса получили 58% взрослого мужского населения страны. В соответствии с законом, принятым в 1885, В. была разделена на округа с равным числом избирателей. Попытки Гладстона провести через парламент закон о самоуправлении Ирландии (см. Гомруль) закончились неудачей и привели в 1886 к расколу Либеральной партии, выходу из неё сторонников сохранения унии с Ирландией, т. н. либерал-юнионистов (значительная их часть впоследствии слилась с консерваторами).
После 1815 внешняя политика В., направляемая мин. ин. дел Р. С. Каслри, была ориентирована на поддержку Священного союза и преследовала цель обеспечить последовательное выполнение решений Венского конгресса. При сменившем Каслри на этом посту в 1822 Дж. Каннинге усилилось брит. влияние в Лат. Америке. В. не поддержала планы Священного союза подавить освободит. движение в амер. колониях Испании и солидаризовалась с Грецией, где в 1821–29 развернулась нац.-освободит. борьба против тур. владычества. Внешняя политика В. в 1830–65, в формировании которой важную роль играл Г. Дж. Т. Пальмерстон, была направлена на дальнейшее расширение Брит. империи. В 1839 колонией В. стал Аден, в 1840 – Новая Зеландия. В 1838–42 В. вела войну с целью покорения Афганистана (см. Англо-афганские войны), в 1840–42 – войну против Китая, в результате которой овладела Сянганом (Гонконгом) и добилась открытия ряда кит. портов для брит. торговли. В 1850–1860-х гг. она вновь развязала войну против Китая (см. Англо-франко-китайская война 1856–60) и приняла активное участие в разгроме Тайпинского восстания 1851–64. В 1852 к брит. владениям была присоединена часть Бирмы. К сер. 1850-х гг. было завершено завоевание Индии. В 1858 Брит. Ост-Индская компания была распущена, управление её владениями перешло к правительству В. (в 1876 королева Виктория провозглашена императрицей Индии). В 1860–1890-х гг. кабинеты У. Ю. Гладстона, Б. Дизраэли и Р. А. Т. Солсбери активно продолжали курс на укрепление колониального могущества В. В 1879 был фактически установлен брит. протекторат над Афганистаном, в 1882 подчинён Египет, в 1886 завершено покорение Бирмы (см. Англо-бирманские войны), завоёван ряд колоний в Тропич. и Юж. Африке. После англо-бурской войны 1899–1902 В. взяла под контроль государства на юге Африки – Трансвааль и Оранжевое свободное государство (аннексировано как колония Оранжевой Реки).
Политика колониальных захватов, проводившаяся В., осложнила её отношения с европ. державами. Острое рос.- брит. соперничество развернулось в Ср. Азии, на Дальнем и Ближнем Востоке. В. принимала активное участие в Крымской войне 1853–56, выступив против России в союзе с Турцией, Францией и Сардинским королевством. В последующие годы она активно противодействовала усилению рос. влияния на Балканах. В связи с начавшимся в 1880-х гг. герм. проникновением в Африку и на Ближний Восток обострились германо-брит. противоречия.
Характерной чертой брит. внешней политики во 2-й пол. 19 в. являлся отказ от вступления в длительные союзнич. отношения с др. государствами. В. активно использовала в своих интересах противоречия между европ. державами и заключала с ними лишь врем. соглашения для достижения конкретных внешнеполитич. целей (см. «Блестящая изоляция»).
Великобритания накануне и в годы 1-й мировой войны. В 1901 после смерти королевы Виктории брит. трон занял её сын Эдуард VII, в 1910 ему наследовал Георг V.
С кон. 19 в. В. постепенно начала терять статус мирового пром. лидера. В 1870–1913 объём её пром. произ-ва увеличился в 2,2 раза, в то время как в США – в 9 раз, в Германии – почти в 6 раз, во Франции – в 3 раза. Доля В. в мировом произ-ве сократилась с 32 до 13,6%. По этому показателю В. к 1913 обогнали США (35,8%) и Германия (15,7%). С сер. 1880-х гг. в В. стали складываться крупные монополистич. объединения, которые особенно быстро развивались в банковской сфере.
В кон. 1890-х гг. в стране начался подъём рабочего движения, важную роль в организации которого играл основанный в 1868 Британский конгресс тред-юнионов (БКТ). В 1900 по инициативе БКТ и ряда социалистич. организаций был образован К-т рабочего представительства, который с 1906 стал именоваться Лейбористской партией.
Активизация рабочего и социалистич. движения заставила брит. правительство предпринять шаги, направленные на решение наиболее острых социальных и политич. вопросов. Либеральные кабинеты Г. Кэмпбелл-Баннермана и Г. Г. Асквита провели через парламент ряд законов, заложивших основы системы социального обеспечения в В. Были приняты законы о пенсиях (с 70-летнего возраста), установлен 8-часовой рабочий день для горняков, введено социальное страхование по болезни, инвалидности и в случае потери работы, учреждены биржи труда. В 1911 была проведена парламентская реформа (срок полномочий парламента сокращён с 7 до 5 лет, депутаты стали получать жалованье). В том же году были ограничены права Палаты лордов в решении вопросов, связанных с формированием бюджета и использованием бюджетных средств. В целях укрепления Брит. империи и ослабления противоречий между метрополией и наиболее развитыми колониями последним было предоставлено внутр. самоуправление.
Изменение соотношения сил на мировой арене в кон. 19 – нач. 20 вв. в связи с быстрым экономич. развитием и усилением воен. мощи др. государств, резкое обострение германо-брит. соперничества в колониальной, торгово-пром. и воен.- мор. сферах заставили правительство В. отказаться от политики «блестящей изоляции» и взять курс на заключение воен.-политич. союзов в целях подготовки к войне. Достигнутые В. договорённости с Францией (см. Англо-французское соглашение 1904) и Россией (Русско-английское соглашение 1907) заложили основы Антанты – воен. блока, противостоявшего германо-австро-итал. Тройственному союзу 1882. На Дальнем Востоке В. заключила союз с Японией (см. Англо-японский союз 1902–21). Острые противоречия между странами Антанты и Тройственного союза сыграли первостепенную роль в возникновении 1-й мировой войны, начавшейся 1.8.1914.
В. вступила в войну 4.8.1914. Её целью был разгром Германии, захват герм. колоний, а также ряда владений Турции. Ведущие политич. партии В. поддержали решение правительства об объявлении войны Германии. Для консолидации брит. общества и мобилизации ресурсов страны на воен. нужды в мае 1915 Г. Г. Асквит распустил свой однопартийный либеральный кабинет и сформировал коалиц. правительство, в которое вошли либералы, консерваторы и лейбористы. В дек. 1916 новое коалиц. правительство возглавил Д. Ллойд Джордж. В условиях войны произошли значит. изменения в брит. обществе. Были расширены полномочия исполнит. власти, введена цензура, снизились роль и значение парламента; гос. органы начали активно вмешиваться в экономику, регламентировать распределение, внешнюю торговлю, регулировать производств. отношения. При ведении воен. действий брит. правительство широко использовало ресурсы своих колониальных владений.
В. завершила войну в лагере победителей и в соответствии с решениями Парижской мирной конференции 1919–20 получила мандат на управление значит. частью герм. колоний в Африке и некоторыми территориями на Ближнем Востоке, находившимися ранее в зависимости от Турции. После 1918 В. продолжала оставаться одной из ведущих пром. и торговых держав мира, однако её финансово-экономич. позиции за годы войны оказались заметно ослабленными. Победа далась В. дорогой ценой: её людские потери составили св. 720 тыс. убитых и ок. 2 млн. раненых, внешний долг увеличился в 12 раз и достиг 7,8 млpд. ф. ст., выпуск пром. продукции сократился на 20%, В. лишилась трети нац. богатства.
Великобритания в 1918–45. В 1919 брит. экономика пережила период краткого оживления, после чего с кон. 1920 до кон. 1921 была охвачена кризисом, вызвавшим значит. рост безработицы. После завершения кризиса полноценного экономич. подъёма не наступило. До кон. 1920-х гг. брит. экономика находилась в состоянии хронич. застоя, уровень безработицы не опускался ниже 10% от общего числа занятых. Доля В. в общемировом пром. произ-ве к 1928 снизилась до 9,9%. Только к 1929 (значительно позже, чем Франция и Германия) В. вышла по показателям пром. развития на уровень 1913. Мировой экономич. кризис 1929–33 серьёзно затронул все отрасли экономики и финансы страны. В 1932 пром. произ-во по сравнению с 1929 сократилось на 23%; к нач. 1930-х гг. в В. насчитывалось 3 млн. безработных (22% от общего числа занятых). Выходить из кризисного состояния брит. экономика начала с сер. 1933. К 1937 объём пром. произ-ва в В. превысил уровень 1929 почти на 25%. Однако в 1937 брит. экономику вновь поразил кризис, и лишь с расширением выпуска воен. продукции накануне и в начальный период 2-й мировой войны начался её быстрый рост.
Существенное влияние на внутриполитич. развитие В. в первые послевоенные годы оказали революц. события в Европе и активизация борьбы брит. рабочих за свои экономич. и политич. права. В 1918 в В. бастовало св. 900 тыс. рабочих, в 1919 – 2,4 млн., в 1920 – 1,7 млн. В 1920 образовалась Коммунистич. партия В. В мае 1926 прошла крупнейшая в брит. истории общенациональная стачка (5 млн. участников; см. Всеобщая забастовка 1926 в Великобритании), вызвавшая движение солидарности во всём мире. Др. важным фактором, повлиявшим на внутриполитич. процессы в В., стала нац.-освободит. борьба ирл. народа, развернувшаяся в 1919–21, в результате которой Ирландия (без сев. графств) добилась самоуправления (с 1922 в документах В. стала именоваться Соединённым Королевством Великобритании и Сев. Ирландии; официально с 1953).
Сложная внутриполитич. обстановка побудила коалиц. правительство Д. Ллойд Джорджа, находившееся у власти до 1922, провести серьёзные реформы. В 1918 был принят новый избират. закон, по которому право голоса получили все мужчины старше 21 года и женщины старше 30 лет (в 1928 возрастной ценз для женщин был снижен до 21 года). Число избирателей в В. увеличилось почти в 3 раза, правом голоса стали обладать более 21 млн. граждан. В 1919–20 брит. парламент принял ряд законов, по которым система гос. социального страхования распространялась на широкие слои населения; гос-во приступило к осуществлению широкой программы жилищного строительства; было создано Мин-во здравоохранения. В то же время в целях борьбы с рабочим движением и для предотвращения возможных революц. выступлений в 1920 был принят Закон о чрезвычайных полномочиях, позволивший правительству в мирное время вводить в стране чрезвычайное положение и использовать для восстановления обществ. порядка полицию и войска. После поражения всеобщей забастовки 1926 правительство консерваторов, возглавляемое С. Болдуином, инициировало принятие закона, заметно ограничившего права профсоюзов и запретившего проведение стачек солидарности и массовое пикетирование.
В партийно-политич. системе В. в 1920–30-х гг. произошли значит. перемены. Либеральная партия утратила положение одной из ведущих политич. сил. Её место заняла Лейбористская партия, провозгласившая в 1918 одной из своих целей «обобществление средств производства, распределения и обмена». В 1924 лейбористы под рук. Дж. Р. Макдональда впервые сформировали правительство, которое управляло страной в течение нескольких месяцев. В 1929–1931 они вновь находились у власти. Правительства лейбористов приняли ряд решений, которые улучшили положение в области жилищного строительства и социального страхования. В 1924 лейбористский кабинет де-юре признал СССР. В вопросах колониальной политики позиция лейбористов практически не отличалась от политики консерваторов. Находясь у власти, они проводили курс на укрепление Британской империи.
Гл. силой на политической сцене В. в 1920-х – сер. 1940-х гг. оставались консерваторы, возглавлявшие в этот период большинство кабинетов (А. Бонар Лоу, 1922–23; С. Болдуин, 1923–24, 1924–1929, 1935–37; Н. Чемберлен, 1937–40; У. Л. С. Черчилль, 1940–45). Они играли ведущую роль и в коалиц. правительстве, руководимом в 1931–35 Дж. Р. Макдональдом, который вместе с группой своих сторонников вышел из Лейбористской партии.
Роль брит. правящей династии (с 1917 она стала именоваться Виндзорской династией) в политич. жизни В. и решении гос. дел была незначительной и ограничивалась представительскими и церемониальными функциями. После смерти Георга V в нач. 1936 брит. королём стал Эдуард VIII. В кон. 1936 по причинам личного характера он был вынужден отречься от престола. На трон взошёл Георг VI.
По окончании 1-й мировой войны В. продолжала играть важную роль в мировой политике. Вместе с Францией она заняла лидирующие позиции в основанной в 1919 Лиге Наций. В. была одним из гл. вдохновителей и организаторов закончившихся провалом иностр. воен. интервенции против Сов. России (1918–22) и разл. рода антисоветских акций, имевших место в 1920-х гг. Однако в целом позиции В. как ведущей мировой державы в этот период оказались подорваны. На Вашингтонской конференции 1921–22 В. была вынуждена согласиться на паритет по численности линейных кораблей с США, что стало первым шагом на пути к утрате ею лидерства в воен.-мор. сфере.
Брит. империя в 1918–45 всё явственнее демонстрировала признаки углубляющегося кризиса. В Индии и ряде др. колоний усилилась борьба против брит. господства. В 1919 В. была вынуждена признать независимость Афганистана, в 1922 – Египта. В 1937 парламент Ирландии принял новую конституцию, объявившую страну суверенным и независимым гос-вом. Стремясь удержать под контролем заморские владения, правительство В. на имперской конференции 1926 (см. Имперские конференции) признало самостоятельность доминионов во внутр. и внешних делах (на деле влияние Лондона на внешнюю политику доминионов сохранялось). Вестминстерский статут 1931, принятый брит. парламентом, подтвердил решения имперской конференции и провозгласил образование Брит. Содружества наций (после 1947 – Содружество наций, или Содружество) – добровольного объединения В. и её доминионов. В годы 2-й мировой войны нац.-освободит. борьба в брит. колониях в Южной, Юго-Вост. Азии и на Ближнем Востоке испытала новый подъём.
Восстановление воен.-пром. потенциала Германии и её открытый отказ после установления в 1933 гитлеровской диктатуры от выполнения условий Версальского мирного договора 1919 создали прямую угрозу В. Предотвратить воен. конфликт с Германией кабинеты С. Болдуина и Н. Чемберлена попытались с помощью политики «умиротворения», надеясь, что путём уступок и достижения договорённостей с А. Гитлером по политич., воен. и территориальным вопросам им удастся направить герм. экспансию на восток, в конечном счёте – против СССР. Кульминацией этой политики стало Мюнхенское соглашение 1938. Летом 1939 в значит. мере по вине брит. стороны безрезультатно завершились переговоры В., Франции и СССР о совместном противодействии агрессии.
1.9.1939 с вторжения герм. войск в Польшу началась 2-я мировая война. 3.9.1939 В. объявила войну Германии. До весны 1940 В. и её союзница Франция не вели против Германии активных боевых действий (см. «Странная война») в надежде на воен. столкновение между Германией и СССР. Осенью 1939 – весной 1940 брит. и франц. военные разрабатывали планы нанесения ударов по Сов. Союзу с территории Финляндии и с Ближнего Востока. 10.5.1940 с началом наступления герм. армии в Зап. Европе, закончившегося разгромом и оккупацией Франции и др. стран, надежды брит. правящих кругов на то, что им удастся избежать полномасштабной войны с Германией, окончательно рухнули. Кабинет «миротворца» Н. Чемберлена был отправлен в отставку и сформировано коалиц. правительство во главе с У. Черчиллем, которое приняло чрезвычайные меры по переводу экономики страны на воен. рельсы, усилению армии и укреплению обороны Британских о-вов с целью предотвращения возможной высадки на них герм. войск. С авг. 1940 по май 1941 территория В. подверглась интенсивным бомбардировкам герм. авиации (см. Битва за Англию 1940–41).
После нападения Германии на СССР брит. правительство заявило о готовности сотрудничать с Сов. Союзом в деле борьбы с герм. агрессией. 12.7.1941 было подписано сов.-брит. соглашение о совместных действиях в войне против Германии. 8.12.1941, после нападения Японии на брит. и амер. владения в Тихом ок., В. вместе с США объявила ей войну. В нач. 1942 был образован Объединённый к-т начальников штабов амер. и брит. вооруж. сил. 26.5.1942 представители В. и СССР подписали Договор о союзе в войне против Германии и её сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны, однако сов.-брит. воен. сотрудничество развивалось непросто. Лидеры В. и США обязались ещё в 1942 открыть второй фронт в Европе, однако до сер. 1944 этого сделано не было. В годы 2-й мировой войны брит. войска провели ряд крупных воен. операций, в т. ч. в Сев. Африке (1942) и совм. с США в Юж. Италии (1943). 6.6.1944 американо-брит. войска с территории В. высадились во Франции. Тем самым был открыт второй фронт в Европе, что приблизило победу стран антигитлеровской коалиции над нацистской Германией и её сателлитами. В период войны в В. по мере расширения воен. произ-ва наблюдался рост машиностроит., авиац., судостроит., химич. пром-сти. В 1939–45 было выпущено: 131 тыс. самолётов, 25 тыс. танков, св. 300 тыс. пулемётов, 160 млн. арт. снарядов, ок. 1 млн. авиабомб. В годы войны в стране широко применялось гос. регулирование рынка труда, проводилась принудительная концентрация пром-сти, широко использовались людские и материальные ресурсы колоний.
Великобритания после 2-й мировой войны. В. вышла из войны победительницей. Являясь участником «большой тройки» антигитлеровской коалиции, одним из учредителей ООН и постоянным чл. Совета Безопасности этой организации, она продолжала играть заметную роль в мировой политике. Людские и материальные потери, понесённые В. за годы войны, по сравнению с потерями мн. др. государств были не столь велики. В. потеряла убитыми 245 тыс. чел., 278 тыс. чел. были ранены. На нужды войны В. израсходовала св. 25 млрд. ф. ст.; её гос. долг к 1946 достигал 23,7 млрд. ф. ст.; произ-во мирной продукции и внешняя торговля сократились; усилилась экономич. и политич. зависимость В. от США.
В последующие годы в условиях развернувшейся науч.-технич. революции В. обнаружила явное отставание от ведущих стран по темпам роста пром. произ-ва. В 1950–68 его объём в В. увеличился на 68%, в то время как в Японии – на 1068%, в Италии – на 319%, в ФРГ – на 256%, во Франции – на 156%. Доля В. в совокупном объёме продукции, производимой пром-стью капиталистич. стран, неуклонно снижалась. Если в 1947 она составляла 9,8%, то в 1960 – 8,3%, в 1965 – 7,2%, в 1972 – 5,8%.
В послевоенные годы в результате подъёма антиколониального движения начался распад Брит. империи. В 1947 В. была вынуждена предоставить независимость Индии, в 1948 – Бирме и Цейлону, в 1957 – Малайе. К сер. 1960-х гг. Брит. империя прекратила существование. Однако большинство быв. брит. владений остались в составе Содружества. Благодаря своевременным конституц. уступкам, технич. и определённой финансовой помощи В. сумела сохранить в этом объединении ключевые политич. и экономич. позиции.
В июле 1945 в В. были проведены парламентские выборы. Победу на них одержала Лейбористская партия, возглавлявшаяся К. Р. Эттли (в апр. 1950 лейбористы вновь выиграли выборы и руководили страной до окт. 1951). В 1948 правительство Эттли присоединилось к Маршалла плану, по которому В. получила от США поставки на сумму 2 млрд. 351 млн. долл. и займы в размере 337 млн. долл. К 1948 брит. пром-сть достигла довоенного уровня произ-ва. Лейбористское правительство национализировало центр. эмиссионный банк В. – Bank of England, а также (в целях санации, перестройки и модернизации) переживавшие кризис малорентабельные угольную и газовую пром-сть, железные дороги, внутр. водный транспорт, часть сталелитейных, автотранспортных и авиац. компаний. Их прежние владельцы получили денежную компенсацию. К 1951 в гос. секторе было сосредоточено от 20 до 25% пром. потенциала страны.
Существенные изменения произошли в социальной сфере. В 1946 была основана Нац. служба здравоохранения В., в рамках которой предусматривалось бесплатное предоставление ряда мед. услуг населению. В 1948 были объединены и расширены все виды социального обеспечения. Выплачивались пособия по безработице, болезни, в случае утраты трудоспособности, по рождению ребёнка, а также пенсии по старости, пенсии вдовам и инвалидам с детства. Страховые фонды более чем на треть формировались из взносов лиц наёмного труда, остальные средства вносились предпринимателями и гос-вом. Система социального страхования охватила ок. 23 млн. британцев (из 50 млн. чел., проживавших в В. в 1951). Предпринимались попытки регулировать внешнюю торговлю, рынок рабочей силы, а также планировать развитие произ-ва. Лейбористы значительно расширили строительство муниципального жилья, отменили закон 1927, ограничивавший права тред-юнионов. В целом реформы, проведённые ими, способствовали повышению уровня жизни широких слоёв населения страны.
Претворение в жизнь программы национализации и социальных реформ потребовало крупных затрат, что заставило лейбористов увеличить налоги, прибегнуть к внешним займам, а в 1947 провести девальвацию фунта стерлингов. Приоритетным направлением внешней политики лейбористских правительств являлось укрепление отношений с США. В. активно включилась в «холодную войну» против Сов. Союза. Сов.-брит. переговоры 1947 о продлении срока действия договора от 26.5.1942 закончились безрезультатно. В 1948 лейбористы подписали Брюссельский пакт, а в 1949 приняли активное участие в создании Орг-ции Североатлантич. договора (НАТО). Брит. правительство поддержало Трумэна доктрину и курс США на раскол Германии, направило войска в Корею для участия в воен. действиях (см. Корейская война 1950–53).
В окт. 1951 в результате досрочных выборов к власти в В. пришли консерваторы. В 1952 после смерти Георга VI королевой В. стала Елизавета II. Консервативные кабинеты, возглавлявшиеся У. Черчиллем (1951–55), А. Иденом (1955–57), Г. Макмилланом (1957–63), А. Дуглас-Хьюмом (1963–64), не отменили проведённые лейбористами реформы. Были реприватизированы лишь сталелитейная пром-сть и грузовой автотранспорт. Продолжалась реализация социальных программ.
1950-е гг. были временем относительно медленного, но стабильного роста брит. экономики. Объём пром. произ-ва за 10 лет увеличился на 18%. Одновременно увеличивались и потребительские цены. Их среднегодовой рост в В. в этот период был выше, чем в др. развитых странах Европы.
На междунар. арене консерваторы следовали в фарватере политики США. Парижские соглашения 1954, заключённые при активном участии В., легализовали перевооружение ФРГ и её вовлечение в НАТО. Эти действия противоречили сов.-брит. договору 1942, и в 1955 СССР денонсировал его.
В. активно включилась в гонку вооружений. Её прямые воен. ассигнования составляли в 1950-х гг. в среднем около трети гос. расходов. В 1952 В. разработала атомное оружие, в 1957 – водородное. В 1957 была провозглашена доктрина «взаимозависимости» В. и США, в соответствии с которой ядерные силы обеих держав объединялись для решения воен.-стратегич. задач. На Британских о-вах стали размещаться воен. базы США. В. участвовала в создании воен.-политич. блоков СЕАТО (1954) и Орг-ции Центр. договора (СЕНТО, 1955). В 1956 В. вместе с Францией и Израилем совершила вооруж. нападение на Египет, которое закончилось провалом, как и брит. интервенция в Иорданию в 1958. В 1963 В. подписала Договор о запрещении испытаний ядерного оружия.
Борясь за лидирующее положение в Зап. Европе, В. в противовес Европейскому экономическому сообществу (ЕЭС), которое объединило в 1957 6 стран, в т. ч. Францию и ФРГ, основала в 1960 Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ) в составе 7 стран. ЕАСТ не выдержала конкуренции с ЕЭС, и в 1961 и 1967 В. попыталась присоединиться к ЕЭС. Из-за противодействия Франции ей в тот момент не удалось сделать этого.
На парламентских выборах 1964 с небольшим перевесом победили лейбористы, возглавляемые Г. Вильсоном. В 1966 на внеочередных выборах они расширили своё представительство в парламенте. Правительство Вильсона осуществило повторную национализацию чёрной металлургии, на 20% повысило пенсии по старости, попыталось планировать экономич. развитие. Лейбористы поощряли концентрацию пром. и банковского капитала (крупным компаниям предоставлялись налоговые льготы, дешёвые кредиты, субсидии), оказывали содействие ускоренному развитию высокотехнологичных отраслей (авиастроения, электронной и химич. пром-сти, атомной энергетики). Однако темпы роста брит. экономики оставались низкими. Среднегодовой прирост национального продукта в В. в 1961–70 составил 2,9%, в то время как в Японии – 11,1%, во Франции – 5,8%, в ФРГ – 4,8%. В экономику В. активно внедрялся американский капитал, увеличивалась внешняя задолженность страны. В 1967 правительство девальвировало фунт стерлингов на 14,3%.
В 1968 кабинет Г. Вильсона провёл избирательную реформу, в результате которой возрастной ценз был снижен с 21 года до 18 лет (реформа вступила в силу в 1969).
В кон. 1960-х гг. обострился религ.-этнич. конфликт в Сев. Ирландии. Католики добивались присоединения Сев. Ирландии к Ирландской Республике, протестанты выступали за то, чтобы она оставалась в составе В. В 1969 брит. правительство ввело в Сев. Ирландию войска, что ещё больше осложнило ситуацию.
В отношениях между В. и США в этот период наметилось некоторое охлаждение. Правительство Г. Вильсона высказалось в поддержку войны США во Вьетнаме, но отказалось направить во Вьетнам свои войска. Оно сократило также брит. воен. присутствие в странах Ближнего Востока и Юго-Вост. Азии. В. подписала Договор о космосе 1967, а в 1968 Договор о нераспространении ядерного оружия.
В результате досрочных парламентских выборов в июне 1970 к власти пришла Консервативная партия. Кабинет возглавил Э. Хит. Консерваторы попытались ограничить гос. вмешательство в экономику, сократили капиталовложения в её национализированный сектор, уменьшили расходы на социальные нужды, «заморозили» заработную плату рабочих и служащих. В 1971 был принят закон «Об отношениях в промышленности», который ограничил права профсоюзов, что вызвало протесты с их стороны. Кабинет Хита провёл также ряд законов, направленных на ограничение въезда в В. выходцев из её быв. колоний. В 1972 в условиях углублявшегося кризиса в Сев. Ирландии брит. власти приостановили деятельность сев.-ирл. парламента (стормонта) и ввели прямое управление этой провинцией из Лондона.
Политика консерваторов в вопросах нац. обороны была направлена на укрепление НАТО и наращивание воен. потенциала страны. В период нахождения у власти кабинета Э. Хита В. занимала 1-е место среди стран Зап. Европы по расходам на вооружение.
В 1971 В. подписала Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в их недрах ядерного и др. видов оружия массового поражения. В 1973 она вступила в ЕЭС (членство В. в этой орг-ции было одобрено на общенациональном референдуме 1975).
Социально-экономич. политика консерваторов привела к снижению жизненного уровня населения и росту инфляции. Возросло число забастовок, крупнейшей из которых стала стачка шахтёров в нач. 1974.
По результатам парламентских выборов, состоявшихся в февр. 1974, был сформирован лейбористский кабинет во главе с Г. Вильсоном (в марте 1976 Вильсона сменил на посту премьер-министра Дж. Каллагэн). Лейбористы отменили закон «Об отношениях в промышленности», урегулировали конфликт с шахтёрами, увеличили социальные пособия и пенсии. По итогам внеочередных выборов, проведённых в окт. 1974, они укрепили свои позиции в парламенте, однако после дополнительных выборов 1977 лишились парламентского большинства. Стремясь удержаться у власти, лейбористы блокировались в Палате общин с либералами, а после разрыва с ними сотрудничали с депутатами от Шотл. нац. партии (с окт. 1978 до весны 1979).
Центр. проблемой, стоявшей перед лейбористскими кабинетами, являлось преодоление экономич. кризиса 1974–75. За годы кризиса пром. производство В. сократилось более чем на 10%, число безработных увеличилось в два раза – с 700 тыс. до 1 млн. 400 тыс. чел. По темпам инфляции В. обогнала большинство ведущих зап. стран. Остановить инфляцию лейбористы попытались путём сдерживания роста заработной платы и заключения соглашений с профсоюзами. К маю 1977 им удалось восстановить предкризисный уровень произ-ва и снизить инфляцию до 16% (в 1978 до 8%).
После визита Г. Вильсона в СССР в февр. 1975 наметилось оживление в сов.-брит. отношениях. Представители В. приняли активное участие в Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе. В авг. 1975 Вильсон вместе с главами др. европ. государств, а также США и Канады подписал Заключительный акт этого совещания.
В 1979, в условиях стагнации брит. экономики, к власти пришли консерваторы во главе с М. Тэтчер (в 1983 и 1987 она вновь привела партию к победе на выборах). Экономич. стратегия кабинетов, руководимых Тэтчер, получила назв. неоконсерватизма. Одним из гл. её элементов стала приватизация национализир. сектора экономики. В 1983–90 в частное владение перешли сталелитейные, авиац., нефтяные и газовые корпорации, электроэнергетика, судостроение, автомобилестроение, телефонная и телеграфная связь, телекоммуникации, грузовые перевозки и др. Были приняты меры по поддержанию брит. транснациональных корпораций и привлечению в страну иностр. инвестиций. Производилась распродажа муниципального жилья. Мелкий бизнес получил налоговые льготы. К кон. 1980-х гг. в сфере мелкого и среднего бизнеса была занята четвёртая часть самодеятельного населения страны. В рамках режима экономии сокращались расходы на социальные нужды и содержание гос. аппарата. Законы 1980, 1982, 1984 значительно ограничили права профсоюзов, что позволило правительству выйти победителем в борьбе с забастовочным движением.
Политика консерваторов способствовала структурно-отраслевой перестройке и определённому оживлению брит. экономики. Наряду с развитием новых наукоёмких отраслей пром-сти (атомная, электронная, нефтегазодобывающая, нефтеперерабатывающая, нефтехимич. и др.) осуществлялись модернизация произ-ва и создание новых совр. предприятий в традиц. отраслях (машиностроение, металлургия и др.). Коренным образом был преобразован топливно-энергетич. комплекс, быстрое развитие получила сфера услуг. С нач. 1980-х гг. по темпам экономич. роста (2,3%) В. опередила др. страны ЕС (в ср. 2,2%). Эта тенденция сохранилась и в 1990-е гг. (В. – 2,1%, ЕС – в ср. 2,0%). В 2000–03 среднегодовой прирост брит. ВВП достиг уровня 2,9–3,0%.
В результате реформ, проведённых консерваторами, перестройки экономики, а также разворачивавшегося параллельно с этим процесса автоматизации и компьютеризации произ-ва произошли изменения в социальной структуре брит. общества – сократилось число лиц, занятых физич. трудом, увеличилась численность работников непроизводств. сферы и лиц, относящих себя к т. н. среднему классу. Одновременно увеличился разрыв между богатой и бедной частями брит. общества.
На междунар. арене правительство М. Тэтчер проводило линию на жёсткое отстаивание брит. интересов, укрепляло вооруж. силы, прежде всего их ядерный потенциал. В 1980–86 воен. расходы В. увеличились с 10,7 млрд. до 18,5 млрд. ф. ст. Значит. часть этих средств пошла на вооружение брит. подводных лодок амер. ракетами «Трайдент-2». В 1982 В. взяла верх в вооруж. конфликте с Аргентиной из-за Фолклендских (Мальвинских) о-вов. В региональных конфликтах правительства консерваторов неизменно оказывали поддержку США. В Сев. Ирландии после провала предпринятой в 1982 попытки сформировать региональную ассамблею консерваторы усилили режим прямого управления и удвоили численность брит. войск.
В 1990 в рамках европ. интеграции В. присоединилась к Европ. валютной системе. Во 2-й пол. 1980-х гг., с началом политич. изменений в СССР, существенно улучшились сов.-брит. отношения, что привело к расширению связей между двумя странами во всех сферах.
В период нахождения у власти кабинетов М. Тэтчер на политич. сцене В. появилась новая сила. В 1983 в Палату общин по результатам выборов прошли 23 депутата от блока Социал-демократической (откололась от лейбористов в 1981) и Либеральной партий. В 1988 эти партии объединились в Социально-либеральную демократич. партию (с 1989 Партия либеральных демократов), которая в последующие годы заняла прочное место в партийно-политич. системе страны.
В нач. 1990 консерваторы провели реформу местного налогообложения. Вместо налога, размер которого исчислялся на основании стоимости недвижимого имущества граждан, был введён единый «подушный налог», что вызвало недовольство мн. британцев. Одновременно в Консервативной партии обострились разногласия по вопросу о степени участия В. в европ. интеграц. процессах. В конце нояб. 1990 новым лидером консерваторов и премьер-министром стал Дж. Мейджор. Под его руководством Консервативная партия победила на выборах в 1992. Мейджор отменил «подушный налог», но в целом в социально-экономич. вопросах продолжал следовать курсом, намеченным кабинетами М. Тэтчер. Была завершена приватизация электроэнергетики, продолжалась денационализация угледобывающей пром-сти и ж.-д. транспорта, оказывалась поддержка малому бизнесу. В решении сев.-ирл. вопроса правительство Мейджора достигло определённого прогресса – в 1995 участники конфликта подписали соглашение о прекращении огня.
Внешнеполитич. приоритетами брит. правительства по-прежнему являлись развитие союзнич. отношений с США и интеграция В. в европ. экономич., политич. и воен. структуры. В 1991 В. приняла активное участие в операции «Буря в пустыне»; в 1992 присоединилась к Маастрихтскому договору. Встречи Дж. Мейджора с рос. лидерами, а также визит в Россию в 1994 Елизаветы II способствовали налаживанию конструктивных отношений между двумя государствами.
В 1990-х гг. серьёзные изменения произошли в Лейбористской партии, которую в 1994 возглавил Э. Ч. Л. Блэр. Влияние тред-юнионов на выработку стратегии партии значительно уменьшилось. В 1995 Блэр добился отказа лейбористов от ряда программных установок, в т. ч. от требования обобществления средств производства, внесённого в парт. документы в 1918. Лейбористская партия взяла курс на представительство интересов всех слоёв брит. общества.
В 1997, 2001 и 2005 руководимые Э. Ч. Л. Блэром лейбористы выиграли парламентские выборы. Лейбористские правительства продолжили реформы, направленные на расширение сферы рыночных отношений, которые были начаты М. Тэтчер, поощряли свободную конкуренцию и развитие частной инициативы. Одновременно лейбористы попытались улучшить материальное положение бедных слоёв населения. В целях борьбы с безработицей были приняты меры по развитию системы проф. подготовки и переобучения лиц наёмного труда, созданы ок. 100 центров занятости. При их содействии рабочие места получили ок. 1,3 млн. чел. Предпринимались шаги по организации помощи детям из малообеспеченных семей, ликвидации безграмотности среди подростков и взрослого населения, технич. модернизации школ и др. Большое внимание уделялось проведению конституц. реформ. В 1997 состоялись референдумы в Шотландии и Уэльсе, по результатам которых были созданы органы самоуправления этих провинций – Шотл. парламент и Ассамблея Уэльса. В соответствии с законом 1999 о Палате лордов был отменён (за рядом исключений) наследств. принцип её формирования.
Кабинеты Э. Ч. Л. Блэра, подобно своим предшественникам-консерваторам, проводили курс на укрепление НАТО и развитие воен.-политич. сотрудничества с США. Они солидаризовались с амер. правительством по ключевым вопросам междунар. отношений. В 1999 В. участвовала в войне, которую начали США и НАТО против Югославии. В 2001 войска В. включились в воен. операцию, направленную на свержение режима талибов в Афганистане, а с 2003 участвуют в воен. акции и в Ираке. В. активно поддержала процесс «расширения НАТО на Восток». Лейбористы присоединились к Социальной хартии ЕС, но продолжают отстаивать право на сохранение фунта стерлингов в качестве нац. валюты. В отношениях с Россией правительство Блэра выступает за развитие диалога по осн. междунар. проблемам, оказывает содействие интеграции России в мировые и региональные экономич. структуры.
Дополнительная литература:
Тревельян Дж. М. Социальная история Англии. М., 1959;
Гутнова Е. В. Возникновение английского парламента. М., 1960;
Jacob E. F. The fifteenth century, 1399–1485. Oxf., 1961;
Woodward E. L. The age of reform, 1815–1870. 2nd ed. Oxf., 1962;
Seton-Watson R. W. Britain in Europe, 1789–1914: a survey of foreign policy. N. Y., 1968;
Монгайт А. Л. Археология Западной Европы. Каменный век. М., 1973;
он же. Археология Западной Европы. Бронзовый и железный века. М., 1974;
Bartlett C. J. A history of postwar Britain, 1945–1974. L., 1977;
Elton G. R. Reform and Reformation: England, 1509–1558. L., 1977;
Megaw J. V. S., Simpson D. D. A. Introduction to British prehistory. L., 1979;
Williams P. The Tudor regime. Oxf., 1979;
Webb R. Modern England: from the eighteenth century to the present. 2nd ed. L., 1980;
Полякова Е. А. Ольстер: истоки трагедии. М., 1982;
Morgan P., Thomas D. Wales: the shaping of a nation. Newton Abbot, 1984;
Havighurst A. F. Britain in transition: The twentieth century. 4th ed. Chi., 1985;
Kenyon J. P. Stuart England. 2nd ed. Harmondsworth, 1985;
Шервуд Е. А. От англосаксов к англичанам. М., 1988;
Jenner M. Scotland through the ages. L., 1989;
Stenton F. Anglo-Saxon England. 3rd ed. Oxf., 1989;
Frere S. Britannia: a history of Roman Britain. 3rd ed. L., 1991;
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Винокурова М. В. Английское крестьянство в канун буржуазной революции середины XVII в. М., 1992;
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Автор(ы) раздела: Л. А. Галофаст, Г. А. Зверева, М. П. Айзенштат, А. Ю. Прокопов, Г. С. Остапенко.
Хозяйство
В. входит в группу ведущих экономически развитых стран мира. По объёму ВВП (1826 млрд. долл. по паритету покупательной способности, 2005) занимает 6-е место в мире (после США, Китая, Японии, Индии и Германии), в расчёте на душу населения (св. 30 тыс. долл.) – 16-е место (11-е в Европе). Индекс человеческого развития 0,939 (2003; 15-е место среди 177 стран мира).
Структура экономики В. характерна для самых передовых постиндустриальных государств: 72,7% ВВП создаётся в сфере услуг, 26,3% – в пром-сти и строительстве, ок. 1% – в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве (2004). В. занимает 2-е место в мире (после США) по величине накопленных зарубежных прямых инвестиций, 3-е место (после США и Японии) по количеству компаний в списке 500 крупнейших ТНК мира.
В нач. 21 в. важное место в экономике В. занимают предприятия малого и среднего бизнеса. Из общего числа частных брит. компаний (ок. 4 млн. в 2003) ок. 90% – фирмы без наёмных работников или с персоналом от 1 до 4 чел., на их долю приходится ок. 1/4 занятых и 17% стоимости продаж в негосударственном секторе экономики; в компаниях с персоналом менее 50 чел. сосредоточено ок. 1/2 всех занятых. Роль гос. сектора незначительна; в ведении государства остаются Bank of England (центр. банк страны), телерадиовещательная корпорация Би-Би-Си, Нац. служба здравоохранения, Почтовая служба (в 2005 разработан план её частичной приватизации) и др.
Промышленность – один из ключевых секторов брит. экономики. На её долю приходится 20% ВВП страны (2003). По стоимости продаж (367 млрд. долл., 2002) пром-сть В. занимает 5-е место в мире (после США, Японии, Германии, Франции). В нач. 21 в. по сравнению с др. секторами экономики развивается замедленными темпами (в 2004 рост пром. произ-ва составил 0,9%).
Важнейшие отрасли брит. пром-сти: нефтегазовая и нефтехимич., машиностроение (особенно общее машиностроение, авиаракетостроение, электротехнич. и электронная пром-сть); среди старых отраслей выделяются пищевая (включает произ-во напитков, пряностей, специй и др.) и табачная, целлюлозно-бумажная и полиграфическая. Для отраслей пром-сти характерны значит. различия в степени технич. оснащённости.
С нач. 1990-х гг. энергопотребление в стране не увеличивается (ок. 220–230 млн. т в год в нефтяном эквиваленте), но его структура изменилась: за счёт снижения использования каменного угля и нефти возросла доля природного газа и атомной энергии. В структуре топливно-энергетич. баланса (2003) на природный газ приходится 40,6% (23% в 1984), нефть и нефтепродукты – 31,8% (36%), каменный уголь – 17,4% (35%), на атомную энергию – 8,6% (6%), возобновляемые виды энергии (в т. ч. на энергию ветра и гидроэнергию) – 1,6%. В нач. 21 в. В. (наряду с Норвегией и Нидерландами) – одна из немногих стран Зап. Европы, почти полностью покрывающих потребности в энергоносителях за счёт собств. ресурсов. В 2004 впервые за много лет баланс брит. внешней торговли энергоносителями стал отрицательным (баланс торговли нефтью и нефтепродуктами остаётся положительным соответственно на 2 млн. и 14 млн. т в нефтяном эквиваленте; баланс торговли природным газом и углем отрицательный – на 2 млн. и 24 млн. т). Добыча нефти (95,4 млн. т в 2004; 2-е место в Зап. Европе после Норвегии) с 1998 неуклонно снижается (на нач. 2005 разведанные запасы нефти в брит. секторе Северного м. 600,8 млн. т). Разрабатываются ок. 25 месторождений (из 131), крупнейшие: Фортис (до 1/3 добычи), Брент и др. Нефть по подводным трубопроводам поступает на побережье Англии (Порт-Кларенс в Тиссайде, сюда также подаётся нефть с норв. месторождения Экофиск), Шотландии (Круден-Бей), Шетландских (Саллом-Во) и Оркнейских (Флотта) о-вов. Газовый конденсат поступает на побережье Шотландии (Сент-Фергус) и Северо-Востока Англии (Коутэм-Сэндс, Тиссайд). Св. 80% добываемой нефти идёт на экспорт (79 млн. т в 2003). Ввозится более дешёвая нефть из стран Ближнего Востока (54 млн. т в 2003), являющаяся осн. сырьём 12 брит. НПЗ (общая мощность переработки сырой нефти в год ок. 90 млн. т), сгруппированных в 7 приморских узлах: близ Лондона и Саутгемптона на Юго-Востоке Англии (в сумме – ок. 25 млн. т в год), в Хамберсайде (21 млн. т), на юге Уэльса, на Северо-Западе и Северо-Востоке Англии, в Шотландии. Добыча природного газа (100,5 млрд. м3 в 2004) в нач. 21 в. также снижается (на нач. 2005 разведанные запасы 630,7 млрд. м3). Разрабатываются неск. десятков месторождений на шельфе Северного м., крупнейшие: Моркам, Британия, Лимен, Брюс, Брей, Брент и др. Осн. часть добываемого природного газа по подводным газопроводам подаётся в 3 пункта на побережье – Бэктон (Вост. Англия), Теддлторп (Вост. Мидленд) и Изингтон (Хамберсайд). С 1982 добыча газа ведётся также в Ирландском м. (для нужд Сев. Ирландии). Кроме брит. компаний в разработке нефтяных и газовых месторождений участвуют иностр. ТНК – амер. «ExxonMobil Corporation», «ConocoPhillips», франц. «Total», итал. «ENI» и др. Добыча угля 25 млн. т (2004). Осн. районы добычи – Йоркширский (ок. 2/3 добычи), Южно-Уэльский (ок. 1/5) и Нортамберленд-Даремский бассейны, в др. бассейнах добыча прекращена. Импорт угля (из США, Польши и ЮАР) 36 млн. т (2004).
Установленная мощность электростанций 80,4 тыс. МВт (2004). Произ-во электроэнергии 395,6 млрд. кВт·ч, потребление 401,8 млрд. кВт·ч; 74% произ-ва приходится на ТЭС, 20% – на АЭС, 2% – на ГЭС, 4% – на др. источники (гл. обр. на ветровые энергоустановки). Все электростанции В. объединены в единую энергосистему, которая через прол. Ла-Манш подводными кабелями связана с энергосистемами континентальной Европы. Св. 25 ТЭС – на природном газе, в осн. у побережья Северного м., вблизи газовых терминалов Хамберсайда и Вост. Англии (ок. 40% всего произ-ва электроэнергии в стране), 18 ТЭС – на каменном угле (ок. 33%). Число ТЭС, работающих на природном газе (в т. ч. газотурбинных), и их удельный вес в произ-ве электроэнергии постоянно растут. В В. (в Колдер-Холле, графство Камберленд) в 1956 была построена одна из первых в мире АЭС пром. назначения (ныне законсервирована). 12 действующих АЭС (на юге и севере Англии, в Шотландии и Уэльсе). Урановые концентраты ввозят из Канады и ЮАР (через порт Престон). В г. Олдермастон (Юго-Восток Англии) расположен Нац. центр ядерных исследований.
Чёрная металлургия В. в осн. базируется на импортном сырье (в 2003 ввезено 0,6 млн. т кокса, 6 млн. т коксующегося угля, 16,5 млн. т железной руды); ежегодно используется ок. 3 млн. т местного металлолома. Произ-во чугуна 10,3 млн. т, стали 13,3 млн. т (2003; 5-е место в Зап. Европе после Германии, Италии, Франции и Испании). Ок. 3/4 стали производится кислородно-конвертерным способом. Выпускаются автомобильный прокат, нержавеющая сталь, заготовки, проволока и др. готовая стальная продукция. Ведущий производитель чугуна и стали – компания «Corus» (ок. 90% всего объёма произ-ва в В.), по произ-ву стали занимает 2-е место в Зап. Европе. Металлургич. заводы полного цикла с произ-вом конвертерной стали расположены вблизи мор. побережья в Юж. Уэльсе (Порт-Толбот), на Северо-Востоке Англии (Тиссайд) и в Хамберсайде (Сканторп); электросталеплавильные произ-ва размещаются в конурбации Юж. Йоркшира (в Шеффилде и Ротереме).
Цветная металлургия В. существует в условиях острой конкуренции с импортной продукцией: в страну ввозятся все виды цветных металлов (кроме свинца). В 1998 ликвидировано произ-во олова, в 1999 – меди, практически свёрнуто произ-во цинка (17 тыс. т в 2003). За исключением алюминия отрасль производит только вторичные металлы (из импортных и отеч. лома и отходов). Произ-во алюминия (из импортного глинозёма) 343 тыс. т (2003); гл. заводы – в Холихеде на о. Холи-Айленд в Сев. Уэльсе (вблизи АЭС на соседнем о. Англси), в Лайнмуте (Северо-Восток Англии); неск. небольших заводов действуют в Шотландии (на базе электроэнергии местных ГЭС). Произ-во свинца 356 тыс. т (2003; 2-е место в Зап. Европе после Германии), никеля 27 тыс. т (3-е место после Норвегии и Финляндии); осн. центры – Большой Лондон, Ливерпуль, Бристоль, Суонси (на юге Уэльса).
Машиностроение – ведущая отрасль брит. пром-сти (ок. 1/3 общего числа занятых в пром. произ-ве); по объёму продаж занимает 5-е место в мире (после США, Японии, Германии и Франции). Для машиностроения характерен выпуск технически сложной, нестандартной продукции, для произ-ва которой требуется высокая квалификация работников. По разнообразию номенклатуры изделий машиностроение В. уступает только США и Германии.
Общее машиностроение представлено произ-вом станков и оборудования для разл. отраслей хозяйства. В. – один из мировых лидеров по произ-ву металлорежущих станков, оборудования для химич., текстильной и пищевой пром-сти. Развито произ-во с.-х. (в т. ч. колёсных тракторов) и дорожных машин, металлоконструкций и др. Осн. предприятия подотрасли расположены на Юго-Востоке, в Зап. Мидленде и на Северо-Западе Англии.
Электротехнич. и электронная пром-сть (ЭЭП) – наиболее важная отрасль брит. машиностроения (св. 1/3 всех занятых и св. 1/3 общего объёма продаж продукции машиностроения, 2003), по масштабам произ-ва занимает 5-е место в мире после США, Японии, Китая и Германии. В структуре ЭЭП 74% стоимости продаж приходится на продукцию электронной пром-сти, из них 29% – пром. электроника (радары, радиопередающие устройства, телекоммуникац. оборудование и др.), 23% – продукция приборостроения (мед. оборудование, приборы высокой точности, оптич. приборы), 22% – офисная и бытовая электроника. По объёму произ-ва брит. электронная пром-сть занимает 6-е место в мире. Электротехнич. пром-сть даёт 26% стоимости продаж ЭЭП; осн. продукция – турбины, генераторы, электродвигатели, бытовые электроприборы и др. В ЭЭП около 10 тыс. компаний, среди которых преобладают зарубежные фирмы. Амер. ТНК («IBM», «Hewlett Packard» и др.) специализируются на произ-ве электронно-вычислит. техники; японские («Sony», «Sharp», «Toshiba» и др.), юж.-кор. («Samsung») и зап.-европ. («Phillips», «Siemens» и др.) – на произ-ве бытовой техники. Брит. фирмы действуют гл. обр. в сфере НИОКР (В. – европ. лидер в области науч. исследований в электронике, в т. ч. в разработке интегральных схем и полупроводниковых приборов). Предприятия ЭЭП, как правило, невелики по размерам, большими группами размещаются вблизи крупных городов, вузовских и гос. н.-и. центров. Осн. часть предприятий сосредоточена на юге Англии, где выделяются район Большого Лондона, а также ареалы вдоль автомагистрали Лондон – Бристоль и вокруг Кембриджа («Силиконовые фены»); в нач. 21 в. предприятия отрасли создаются и в периферийных районах Англии. Ок. 1/4 стоимости продукции ЭЭП приходится на Шотландию; здесь в районе центр. части Шотландии возник крупный ареал предприятий электронной пром-сти («Силиконовый глен») – ок. 30% общеевропейского произ-ва персональных компьютеров и ноутбуков, ок. 80% – компьютерных рабочих станций, 65% – автоответчиков, 15% – полупроводников. На предприятиях Уэльса (ок. 6–8% стоимости продукции ЭЭП), гл. обр. расположенных на юге провинции, в осн. производится бытовая электротехника и электроника (телевизоры, холодильники, стиральные машины и др.).
Авиаракетостроение (ок. 15% занятых в машиностроении, 2003) – одна из отраслей междунар. специализации В. В нач. 21 в. ок. 60% продукции отрасли экспортируется (2-е место в мире по объёму экспорта авиац. и ракетно-космич. техники после США). По объёму продаж (св. 20 млрд. ф. ст. в 2003) отрасль занимает 1-е место в Зап. Европе и 2-е – среди стран НАТО (после США). Структура произ-ва характеризуется высокой долей воен. продукции (ок. 45% стоимости в 2000). В. – 2-й среди стран НАТО производитель боевых самолётов (ок. 25% выпуска), авиадвигателей (18%), авионики (13%), 4-й – гражд. самолётов (после США, Франции и Канады) и 5-й – космич. аппаратов (после США, Франции, Германии и Италии). В номенклатуре изделий – пассажирский самолёт-аэробус «Эрбас», пассажирский самолёт «ВАE-146» (аналог «Боинга-737»), многоцелевой боевой самолёт «Торнадо», истребители «Хок» и «Еврофайтер» («Тайфун»), истребитель с вертикальным взлётом «Харриер», военно-транспортные самолёты, вертолёты, ракеты, космич. аппараты, авиадвигатели и др. Значит. часть продукции производится в рамках междунар. кооперации: аэробусы «Эрбас» – совм. с Францией, Германией и Испанией, самолёты «Торнадо» – с Германией и Италией, «Еврофайтер» – с Германией, Италией и Испанией. В отрасли действует большое число фирм (гл. обр. британских), осн. часть которых специализируется на произ-ве комплектующих деталей, узлов и агрегатов. Ведущие фирмы: «BAE Systems», «Rolls-Royce» и «Westland». «BAE Systems» занимает 4-е место в мире по объёму продаж авиац. и ракетно-космич. техники (ок. 20 млрд. долл. в 2002); выпускает разл. типы самолё- тов, вертолётов и ракет. «Rolls-Royсе» (объём продаж ок. 10 млрд. долл. в 2003) – один из мировых лидеров по произ-ву авиадвигателей, «Westland» – по произ-ву вертолётов. Ок. 37% всех занятых в отрасли сосредоточено на юге Англии, 20% – в Мидленде, 22% – на севере Англии (2003). Произ-во и испытание летательных аппаратов – в осн. на юге Англии (районы Большого Лондона, Бристоля, побережья пролива Ла-Манш). Сборка самолётов «Торнадо» ведётся в графстве Ланкашир на Северо-Западе Англии (Манчестер, Престон, Уортон). Авиадвигатели производят на заводах «Rolls-Royce» в Вост. Мидленде (Дерби) и Зап. Мидленде (Ковентри, Солихалл), а также в Шотландии (Глазго), комплектующие – на большом числе мелких специализир. предприятий, тяготеющих к крупным городам (Лондон, Бирмингем, Ливерпуль и др.).
По произ-ву автомобилей (1,7 млн. шт. в 2003) В. занимает 4-е место в Зап. Европе (после Германии, Франции и Испании) и 10-е место в мире (по выпуску легковых автомобилей – 7-е). Импорт автомобилей традиционно превышает экспорт. Экспортируются гл. обр. автомобильные двигатели (произ-во ок. 3 млн. шт. в 2003), а также легковые автомобили престижных марок («Роллс-Ройс», «Бентли», «Ягуар», «Астон Мартин», «Ровер» и др.). После спада 1970-х гг. брит. автостроение в осн. развивается за счёт инвестиций фирм США, Японии и стран Зап. Европы. Япон. автомобильные фирмы внедрялись на брит. рынок, создавая новые заводы, амер. и европейские – скупая действующие брит. предприятия. В нач. 21 в. на долю иностр. фирм приходится св. 95% объёма продаж брит. автостроения, в т. ч. компаний США – 44%, Японии – 30%, стран Зап. Европы – 20%. Ок. 2/3 объёма произ-ва отрасли приходится на старые пром. центры: Бирмингем и Ковентри (Зап. Мидленд), Лондон, Лутон, Оксфорд, Саутгемптон (Юго-Восток Англии), Элсмир-Порт, Кру, Хейлвуд, Лейланд (Северо-Запад Англии). Растёт значение новых центров автомобилестроения: Сандерленд на Северо-Востоке Англии (новый завод фирмы «Nissan» мощностью 350 тыс. автомобилей в год), район г. Дерби в Вост. Мидленде (завод фирмы «Toyota» мощностью 180 тыс. автомобилей в год), Суиндон на Юго-Западе Англии (завод фирмы «Honda» мощностью 75 тыс. автомобилей в год). В Уэльсе действуют новые крупные моторные заводы компаний «Toyota» (в Шоттоне) и «Ford» (в Бридженде).
Судостроение (ок. 25 тыс. занятых в 2003) – традиц. отрасль брит. машиностроения – переживает структурный кризис, мн. верфи закрыты. В. остаётся одним из мировых лидеров воен. кораблестроения (произ-во авианосцев, эсминцев, подлодок и др.), крупным экспортёром воен. кораблей. Произ-во коммерч. судов 28 тыс. рег. бр.-т в 2002 (менее 1% общего объёма произ-ва стран Зап. Европы). Коммерч. судостроение В. пытается выжить за счёт выпуска технически сложных судов (контейнеровозов, паромов, в т. ч. судов класса «ро-ро», многоцелевых танкеров и т. д.). Быстро растёт произ-во маломерных судов – прогулочных яхт, катеров, лодок и др. на экспорт. В стране действуют ок. 10 фирм по строительству гражд. судов, крупнейшая – «BAE Systems», а также «Harland and Wolff» (на её верфи в Белфасте в 1911 был спущен на воду «Титаник»), «Swan Hunter», «Appledore», «Cammell Laird». Произ-вом воен. кораблей занимаются также компании «Vosper Thornycroft», «Yarrows», «Kvaerner-Govan»; крупнейший производитель судовых двигателей – «Rolls-Royce». Осн. центры судостроения: Саутгемптон и Портсмут (Юго-Восток Англии), Барроу-ин-Фернесс и Беркенхед (Северо-Запад), Тайнсайд и Тиссайд (Северо-Восток), Клайдсайд (Шотландия), Белфаст (Сев. Ирландия). В Девонпорте (пригород Плимута, Юго-Запад Англии) расположена самая крупная и совр. в Зап. Европе судоремонтная верфь.
Химич. пром-сть – важная отрасль междунар. специализации В. (по объёму продаж уступает только машиностроению и пищевой пром-сти). Опирается преим. на разнообразные произ-ва органич. синтеза, основанные на переработке нефти и газа. По объёму произ-ва занимает 4-е место в Зап. Европе и 7-е – в мире; имеет огромное положительное сальдо в междунар. торговле химич. продукцией (8 млрд. долл. в 2003). В структуре произ-ва доминируют подотрасли т. н. тонкой химии – фармацевтич., парфюмерно-косметич. пром-сть, произ-во моющих средств, лакокрасочных материалов, красителей, химич. средств защиты растений. По уровню развития биотехнологий, в т. ч. по разработке новых лекарственных препаратов, В. уступает только США (в нач. 21 в. 10 из 50 наиболее продаваемых в мире фармацевтич. препаратов – брит. происхождения). Произ-во полимеров и минер. удобрений играет вспомогат. роль. В отрасли действуют крупные фирмы как широкого профиля («ICI», «Dow» и др.), так и узкоспециализир., особенно фармацевтич. и нефтехимические. Иностр. фирмам (амер. и зап.-европ.) принадлежит св. 50% всех химич. предприятий в стране. Ок. 1/3 всего объёма произ-ва брит. химич. пром-сти сосредоточено на Юго-Востоке Англии; в районе Большого Лондона преобладают предприятия фармацевтич. и парфюмерно-косметич. пром-сти; в Фоли, пригороде Саутгемптона на побережье прол. Ла-Манш, – крупный нефтехимич. комплекс. Северо-Запад Англии – старейший (с сер. 19 в.) район брит. химич. пром-сти; здесь, в конурбациях Большого Манчестера и Мерсисайда, а также в зоне Манчестерского канала, расположены предприятия по произ-ву продуктов неорганич. химии (хлор, кальцинированная сода и др.), а также конечной химич. продукции на их основе (гл. обр. моющие средства). На Северо-Востоке Англии – развитая нефтехимич. пром-сть (произ-во пластмасс, синтетич. волокон и каучука); район Тиссайда – крупнейшее средоточие химич. производств в стране. Крупные узлы нефтехимич. пром-сти – Киллингхолм-Иммингем-Гримсби (в Хамберсайде), а также Грейнджмут и Моссморан (в Шотландии). Столица Шотландии Эдинбург – крупный центр фармацевтической пром-сти. В Зап. и Вост. Мидленде выпускается широкая номенклатура полимерных материалов и изделий из них (химич. волокна, резинотехнич. изделия, автопокрышки, изделия из пластмасс и др.) для местных предприятий авто- и авиастроения, а также лёгкой (в т. ч. текстильной) пром-сти.
Целлюлозно-бумажная, полиграфич. пром-сть и издательское дело выделяются брит. статистикой как единая отрасль. Общий объём её продаж ок. 45 млрд. ф. ст. (2003), в т. ч. целлюлозно-бумажной пром-сти 11 млрд. (ок. 25%), полиграфич. пром-сти 14 млрд. (30%), издательского дела 20 млрд. (45%). Производство бумаги и картона 6,2 млн. т (2003; экспорт 1,3 млн. т, импорт св. 7 млн. т). В целлюлозно-бумажной пром-сти В. насчитывается ок. 80 предприятий с общим числом занятых 15,8 тыс. чел. Как правило, это крупные фабрики, работающие на импортном сырье и расположенные вблизи мор. портов (в сев. части графства Кент, в районе Большого Лондона; в графстве Ланкашир, вблизи Бристоля; на побережье Шотландии и др.). Значит. часть сырья – макулатура (в т. ч. импортная), из неё, в частности, производится ок. 65% газетной бумаги. Важнейшие производители целлюлозы, бумаги и картона: «Unilever», «Bunzl», «Kimberly-Clark», «Iggesund Paperboard», «Unique Images», «Inveresk», «Procter & Gamble» и др. Ежегодно в В. издаётся ок. 150 тыс. наименований разл. видов печатной продукции. Экспорт печатной продукции 2,8 млрд. ф. ст. (2003), в т. ч. в США (ок. 1/6 общего объёма), Ирландию, Канаду и др.; экспорт книг, газет и журналов 2,0 млрд. ф. ст., прочей печатной продукции и услуг 0,8 млрд. ф. ст. В брит. полиграфич. пром-сти и издательском деле ок. 32 тыс. предприятий (в т. ч. 17 тыс. – полиграфич. профиля) с общим числом занятых ок. 190 тыс. чел. (2003). Св. 1/2 всех издательств и типографий сосредоточено на Юго-Востоке Англии, гл. обр. в пределах Большого Лондона. Издательская группа «Pearson» занимает 1-е место на рынке массовой печатной продукции В., Австралии, Новой Зеландии, Индии и 2-е место на рынке США и Канады (объём продаж 4,0 млрд. ф. ст. в 2003); в состав группы входят изд-ва: «Penguin» (мировой лидер по выпуску книг для массового читателя в бумажных переплётах), «Файнаншел таймс» (издатель одноим. газеты и ряда др. периодич. изданий), «Dorling Kindersley» (иллюстрир. и справочные издания, в т. ч. энциклопедии, географич. атласы и др.), «Longman», «Allen Lane» и др. Англо-голл. издательская группа «Reed Elsevier» – мировой лидер в области издания лит-ры по образованию, медицине, праву и бизнесу (объём продаж 4,9 млрд. ф. ст. в 2003). Широко известны университетские науч. изд-ва «Cambridge University Press» и «Oxford University Press». Изд-во «Haymarket Publishing» – лидер брит. деловой журналистики, крупнейшего сегмента на журнальном рынке страны.
Текстильная пром-сть – традиц. отрасль лёгкой пром-сти В.; брит. шерстяные (в т. ч. твид), льняные и хлопчатобумажные ткани, мохер и кружева с 18 в. пользовались широкой известностью в мире. В 20 в. отрасль утратила своё значение как экспортная. Особенно сократилось хлопчатобумажное произ-во (преобладает выпуск смесовых тканей с использованием химич. волокон); шерстяная и льняная пром-сть, ориентировавшиеся в осн. на внутр. рынок, пережили меньший спад; получило развитие трикотажное произ-во. В нач. 21 в. по общему объёму произ-ва текстильная пром-сть В. занимает 3-е место в Зап. Европе (после Италии и Германии), однако импорт текстиля превышает экспорт. В. имеет активное сальдо во внешней торговле тканями из шерсти и льна, отд. видами технич. текстиля, трикотажа, а также кружевами. Ведущие фирмы – «Coats Viyella» и «Sara Lee Courtaulds». Осн. район хлопчатобумажной пром-сти – конурбация Большого Манчестера, шерстяной – конурбация Зап. Йоркшира (Лидс и Брадфорд); льняная пром-сть наиболее развита в Сев. Ирландии; предприятия разл. отраслей текстильной пром-сти сохранились в Шотландии. Гл. центр произ-ва трикотажа – Ноттингем (Вост. Мидленд).
Швейная пром-сть в 20 в. также испытала спад; импорт швейных изделий значительно превышает экспорт. По общему объёму произ-ва одежды в Зап. Европе В. уступает только Италии; в ассортименте изделий преобладает модная и дорогая одежда, которую производят компании «Burberry», «Paul Smith», «Aquascutum» и др. Гл. центры отрасли – конурбации Большого Лондона и Зап. Йоркшира (Лидс). Швейная пром-сть развивается в Сев. Ирландии (Белфаст, Лондондерри), на Северо-Востоке Англии (Тиссайд) и в ряде др. районов страны с относительно более дешёвой рабочей силой.
Обувная пром-сть В. в нач. 21 в. по общему объёму произ-ва находится в конце первой десятки среди стран Зап. Европы. Экспорт модной и качественной обуви невелик (по стоимости примерно в 6 раз меньше импорта). В отрасли остаются лишь 2 крупные фирмы – «Clark» и «R. Griggs». Осн. центры произ-ва обуви – Нортгемптон и Лестер в Вост. Мидленде (ок. 1/2 всего произ-ва), Лондон (гл. центр произ-ва элитной обуви), а также район Бристоля на Юго-Западе Англии.
Пищевая и табачная пром-сть по масштабам произ-ва среди отраслей брит. пром-сти занимает 2-е место после машиностроения (объём продаж 76,7 млрд. ф. ст., 527 тыс. занятых, 7560 предприятий в 2003); среди стран Зап. Европы – 3-е место (после Германии и Франции). Брит. экспорт продовольственных товаров традиционно меньше импорта, важное исключение составляют алкогольные напитки (ок. 1/3 стоимости экспорта продукции отрасли). Произ-во виски 3,9 млн. гл (2003), джина и водки ок. 0,6 млн. гл, пива 58 млн. гл. Экспортируются св. 90% всего объёма произ-ва виски, 80% джина, 20% водки, до 10% пива, а также ячменный солод. Гл. район произ-ва виски – Шотландия (ок. 90%; в Спейсайде и в горных районах; 90 предприятий, ок. 40 тыс. занятых), виски изготавливают также в Сев. Ирландии и Уэльсе. На Шотландию приходится ок. 70% произ-ва джина и водки (16 заводов). Пивоварение размещено по территории страны более равномерно. В произ-ве алкогольных напитков доминируют брит. компании: «Diageo» (осн. бренды – «Смирнофф», «Джонни Уокер», «Гордон», «Гиннес», «Бейлис» и др.) и «Allied Domecq» (осн. бренды – «Баллантайн», «Бифитер» и др.). В. – крупнейший в мире импортёр чёрного чая, занимает ведущее место в мире по произ-ву и экспорту фасованного чая – до 30 тыс. т в год; осн. производители: «Lipton» (дочерняя компания корпорации «Unilever») с широким набором брендов и «Twinings» (дочерняя фирма корпорации «Associated British Foods»). В. – один из крупнейших в мире производителей и экспортёров готовых табачных изделий; табачные компании: «British American Tobacco», «Imperial Tobacco», «Gallaher». В. – крупный экспортёр сыров (св. 400 сортов, в т. ч. «чеддер», «кэрфилли», «чешир», «глостер», «стилтон», «уэнслидэйл») и шоколадных изделий – брит. компания «Cadbury- Schweppes» и др. Предприятия сахарной, мукомольной, маслобойной пром-сти расположены преим. в пределах с.-х. районов – на Юго-Востоке, в Вост. Англии, в Вост. Мидленде; предприятия рыбоконсервной пром-сти – в портах Хамберсайда (Гримсби) и Шотландии (Абердин); чайная, шоколадная, табачная и др. отрасли, использующие импортное сырьё, тяготеют к портовым городам (Лондон, Бристоль, Ливерпуль, Кингстон-апон-Халл и др.). Предприятия кондитерской, хлебопекарной, молочной пром-сти размещаются преим. в крупных городах.
Сельское хозяйство отличается высокой интенсивностью; во 2-й пол. 20 в. при поддержке гос-ва выросло в крупную отрасль хозяйства. Доля с.-х. произ-ва в структуре ВВП самая низкая среди стран ЕС (0,8% в 2003). При этом брит. с. х-во обеспечивает ок. 2/3 (63% в 2003) потребностей В. в продовольствии (до 1939 менее 1/3), в т. ч. в зерне – на 120%, в молоке – на 102%, в мясе птицы – на 91%, в баранине – на 87%, в говядине и свинине – более чем на 70%, в куриных яйцах – на 87%, в картофеле – более чем на 80%, в овощах – на 63%. Недостающие виды с.-х. продукции (гл. обр. фрукты и овощи) импортируются. По объёму с.-х. произ-ва В. занимает 5-е место в ЕС (после Франции, Германии, Италии и Испании), а по объёму экспорта с.-х. продукции – 4-е (после Франции, Германии и Нидерландов).
С.-х. угодья занимают ок. 70% территории, из них под культурными лугами и естеств. пастбищами – 61%, под пашней – 39%. Преобладают фермерские хозяйства (304 тыс. в 2003), ок. 2/3 фермеров – собственники, остальные – арендаторы. По ср. размеру ферм (56,4 га) В. занимает 1-е место в ЕС. Широко используется совр. с.-х. техника (в ср. 1 трактор на 12 га пашни), минер. удобрения (480 кг на 1 га).
Ведущая отрасль – животноводство (ок. 60% стоимости с.-х. продукции в 2003), в т. ч. молочно-мясное скотоводство (35%), птицеводство (10%) и свиноводство со специализацией на беконном откорме (7%); развито овцеводство. Поголовье (млн. голов, 2003): крупного рогатого скота 10,5, cвиней 5, домашней птицы 167, овец 36. Произ-во (тыс. т, 2003): цельного коровьего молока 14370, говядины 687, баранины 316, свинины 577, мяса птицы 1566. В. – родина многих известных пород крупного рогатого скота (мясные породы: герефордская, абердин-ангусская и др.; молочные породы: джерсейская, айрширская и др.), овец (ок. 60 пород, в т. ч. суффолкская, ромни-марш и др.) и свиней (в т. ч. крупная белая порода). Продуктивность животноводства высокая (напр., ср. удой молока на 1 корову в год 6620 л, ср. яйценоскость кур св. 300 шт., 2003). Молочное скотоводство характерно для более влажной зап. полосы Англии и юго-западной Шотландии с их естеств. пастбищами. Благодаря организации быстрой доставки молока в крупные города эти районы успешно конкурируют с молочным хозяйством пригородных зон. Особенность брит. мясного скотоводства – разведение молодняка в предгорьях и на возвышенностях (Пеннины, Юго-Запад Англии, Уэльс, Шотландия, Сев. Ирландия) и его специализир. откорм на культурных лугах в вост. полосе Англии (Вост. Мидленд, Северо-Восток, Юго-Восток) и Шотландии. Овцеводство, в прошлом распространённое почти повсеместно, теперь вытеснено с низменностей на горные пастбища Уэльса, Пеннин, Камберленда, Шотландии и Сев. Ирландии. Птицеводство и свиноводство преим. сосредоточены в крупных специализир. хозяйствах, развиваются на индустриальной основе; гл. районы – Юго-Восток, Юго-Запад и Северо-Запад Англии (в т. ч. графства Ланкашир и Чешир).
На растениеводство приходится ок. 40% стоимости аграрной продукции (на полеводство – 28%, овощеводство и садоводство – 12%). Структура обрабатываемых угодий (2003): зернобобовые культуры занимают 74% площади (в т. ч. пшеница – 41%, ячмень – 24%, овёс – 3%, горох и фасоль – 5%), технич. культуры – 15% (в т. ч. рапс – 10%, сахарная свёкла – 4%, хмель, лён и др. – 1%), картофель – 3%, овощи – 3%, плодово-ягодные культуры – 1%, прочие – 4%. Пшеницу, сахарную свёклу, рапс, фасоль и горох высевают преим. в вост. части страны, особенно на Юго-Востоке Англии, где климат теплее и суше. Ячмень и картофель возделывают повсеместно, овёс (как пищевую культуру) и лён – преим. в более влажных горных районах на западе страны. Сбор (млн. т, 2003): зерновые 21,5, картофель 5,9, сахарная свёкла 9,3, рапс 1,8; сбор льна 28 тыс. т, хмеля 3 тыс. т. Ср. урожайность (ц с 1 га, 2003): пшеницы 78, ячменя 54, овса 52, сахарной свёклы 573, картофеля 407. Фрукты и овощи, а также хмель выращивают преим. на Юго-Востоке Англии, в т. ч. в графстве Кент («сад Англии»), а также в Зап. Мидленде (долина р. Ившем). Развито пригородное овощеводство и садоводство. Сбор (тыс. т, 2004): моркови 650, капусты 233, томатов 80, огурцов 63, яблок 125, груш 30, клубники 42, сливы 15 и др. Выращивают цветы и декоративные растения (особенно на Юго-Востоке Англии).
Сфера услуг – крупнейший сектор экономики; по общему объёму услуг (1,1 трлн. долл. в 2003) В. занимает 4-е место в мире (после США, Японии и Германии), а по их экспорту (130 млрд. долл.) – 2-е место (после США). В сфере услуг выделяются: финансовые, деловые и проф. услуги (30,2% ВВП страны в 2003), оптовая и розничная торговля (12,7%), гостиничный бизнес и обществ. питание (3,4%), образование и здравоохранение (13,0%), транспорт и связь (7,7%), адм. услуги, включая оборону (5,2%), прочие услуги (ок. 0,5%).
Финансовые услуги (5,3% ВВП) во многом определяют междунар. специализацию страны; включают банковско-кредитный сектор, страховой бизнес, биржевую деятельность. Банковско-кредитный сектор экономики В. по масштабам сопоставим только с амер. и японским. В него входят ок. 600 брит. банков с общим объёмом активов ок. 7 трлн. долл. (2003), а также св. 550 междунар. и иностр. банков, включая Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). В. – один из крупнейших в мире рынков ссудного капитала, услуг по управлению финансовыми фондами, фьючерсами и др. Частью сектора является система офшорных кредитных организаций, контролируемых брит. банковским капиталом (в Гибралтаре, на Бермудских и Каймановых о-вах, о. Мэн, о. Гернси и др.). Страховой бизнес В. – один из ведущих в мире, осуществляет огромный объём страховых операций и междунар. операций перестрахования. Выделяются брит. страховые компании: «Lloyds TSB Bank» (рынок «Lloyds» – крупнейший в мире в области мор. и авиац. страхования), «AVIVA» (лидер европ. рынка личного страхования), «Prudential», «Royal Exchange» и др., а также ок. 170 иностр. фирм. Среди бирж В. – ряд ведущих в мире учреждений. Лондонская фондовая биржа занимает 3-е место в мире по объёму операций после Токийской и Нью-Йоркской (оборот ок. 7 трлн. долл. в 2005). В отличие от рынков акций др. европ. стран, которые в осн. национально ориентированы, здесь котируются ценные бумаги св. 500 ТНК (св. 1/2 мировой торговли иностр. акциями). Лондонская биржа обмена валют – крупнейший мировой валютный рынок (объём операций ок. 750 млрд. долл. в день, или ок. 1/3 валютных операций в мире). Междунар. нефтяная биржа устанавливает котировки мировых цен на нефть; Лондонская биржа металлов определяет мировые цены на цветные металлы, через неё осуществляется продажа св. 60% добываемых в мире алмазов; Лондонский рынок драгоценных металлов устанавливает мировые цены, в т. ч. на золото; биржи по продаже мехов, разл. видов с.-х. сырья и др. К биржевой деятельности можно отнести специализацию всемирно известных брит. фирм «Baltic Exchange» – мор. фрахт, «Sotheby’s» и «Cristie’s» – торговля предметами иск-ва. Подавляющая часть финансовых услуг сосредоточена в Лондоне – крупнейшем в мире (наряду с Нью-Йорком и Токио) финансовом центре. Крупные финансовые центры в масштабе страны – Эдинбург и Глазго (осн. специализация – управление финансовыми фондами), а также Бирмингем, Бристоль, Лидс, Манчестер.
Деловые, или бизнес-услуги (24,9% ВВП), – чрезвычайно разнообразный по составу сегмент брит. сферы услуг, включает: сбор и распространение деловой информации, в т. ч. общеэкономической и по фондовым рынкам (ведущая фирма – Рейтер), котировок цен на нефть и др. виды топлива («Platts»), на химикаты («ICIS» и др.); услуги бизнес-консалтинга, в т. ч. отраслевого («Chem Systems»), юридич. («Allen and Overy»), экологич. («Dames and Moore» и др.); услуги менеджмент-консалтинга (ок. 70 тыс. фирм с объёмом продаж ок. 10 млрд. ф. ст.; св. 50% всего объёма продаж приходится на 40 крупнейших компаний, в т. ч. «Price Waterhouse Coopers»); рыночные исследования (ок. 300 фирм с объёмом продаж 1,2 млрд. ф. ст., в т. ч. 10 крупнейших, обеспечивающих 40% продаж); услуги в сфере торговли недвижимостью и аренды; инжиниринговые, лизинговые, аудиторско-бухгалтерские и прочие деловые и проф. услуги.
Торговля, гостиничный бизнес и общественное питание (в сумме 16,1% ВВП) – совокупность отраслей междунар. специализации В. Действуют св. 106 тыс. предприятий оптовой торговли (объём продаж 383 млрд. ф. ст. в 2003), 189 тыс. предприятий розничной торговли (236 млрд. ф. ст.), а также множество гостиниц, ресторанов, кафе и пабов (62 млрд. ф. ст.). Ведущие брит. торговые компании с сетями супермаркетов входят в число крупнейших в мире: «Tesco» (крупнейший частный работодатель в стране с персоналом ок. 200 тыс. чел.), «Sainsbury», «Morrison’s». Среди фирм, занятых в гостиничном бизнесе, выделяется компания «Intercontinental Hotels» (1-е место в мире по числу гостиничных номеров и 4-е по объёму продаж в отрасли).
Министерство культуры, информации и спорта В. в рамках сферы услуг выделяет «креативные отрасли», а также рекреационные услуги. «Креативные отрасли» – новый, динамичный сектор экономики В. (ок. 5% ВВП в 2003; в нач. 21 в. ср.-годовые темпы роста ок. 8%), включают (объёмы продаж в 2003/04 финансовом году, млрд. ф. ст.): книгоиздательское дело (34), рекламный бизнес (17), кино- и телевизионный бизнес (12), театральный и шоу-бизнес (св. 10), муз. бизнес (ок. 6), деятельность в области архитектуры (ок. 10), дизайна (ок. 10), высокой моды (ок. 1), создание развлекат. и образоват. компьютерных программ и т. п., а также платные услуги в области образования. Только ежегодные зарубежные поступления за услуги образования оцениваются более чем в 6 млрд. долл., в т. ч. 1 млрд. долл. за обучение иностранцев англ. языку и св. 5 млрд. долл. за их обучение в брит. университетах. Общий объём продаж сектора «креативных отраслей» св. 100 млрд. ф. ст. (2003; в т. ч. экспорт ок. 10 млрд. ф. ст.).
Рекреационные услуги (ок. 3% ВВП в 2003). Общий объём доходов от туризма оценивается в 70 млрд. ф. ст., в т. ч. от иностранного – 12 млрд. ф. ст. (2003). По числу посещающих страну иностр. туристов (25 млн. чел. в 2003) В. занимает 4-е место в Европе (после Франции, Испании и Италии). Ок. 30% всех поездок в В. – туризм с деловыми целями, 29% – для отдыха, 26% – для посещения друзей и родственников, 15% – для учёбы и др. Наиболее быстрыми темпами развивается деловой туризм, в т. ч. посещение междунар. конференций (Лондон – 4-й в мире центр их проведения после Парижа, Вены и Брюсселя).
Транспорт. В. имеет одну из самых густых в мире сетей внутр. транспортных коммуникаций. Из общего объёма внутр. грузоперевозок (св. 250 млрд. т6 км в 2003) 64% приходится на автомобильный транспорт, 24% – на мор. каботаж, 8% – на ж.-д. транспорт, 4% – на трубопроводный транспорт. Из общего объёма внутр. перевозок пассажиров (793 млрд. пассажиро-км) на автомобильный транспорт приходится 92% (в т. ч. 85% пассажиров перевезено легковыми автомобилями, 6% – автобусами, ок. 1% – мотоциклами и мопедами), ж.-д. транспорт – 6%, авиац. транспорт – ок. 1%, др. виды – ок. 1%.
Длина автодорог 392,3 тыс. км (2003; все дороги имеют твёрдое покрытие), в т. ч. скоростных автомагистралей – 9340 км, из них повышенной классности – 3476 км. По плотности автодорожной сети (1708 км на 1000 км2) В. уступает в ЕС только странам Бенилюкса. Обеспеченность населения автомобилями 464 шт. на 1000 чел. (2003). В гор. конурбациях остро стоит проблема транспортной загруженности автодорог, что стимулирует строительство платных магистралей.
Длина железных дорог 17274 км (2004), из них 16814 км со стандартной шириной колеи (1435 мм), 460 км с широкой колеёй (1600 мм) – в Сев. Ирландии; электрифицир. железных дорог – 5296 тыс. км. По густоте ж.-д. сети В. занимает 4-е место в ЕС (после Бельгии, Люксембурга и Германии). Скоростные пассажирские поезда по ж.-д. тоннелю под Ла-Маншем (действует с 1993) курсируют из Лондона в Париж (продолжительность поездки 2 ч 35 мин) и Брюссель (2 ч 15 мин); перевозятся также грузы и автотранспорт (3,6 млн. легковых и грузовых автомобилей, 72 тыс. автобусов в 2003). Метрополитен в Лондоне (с 1863, старейший в мире; в 2005 длина линий 408 км, 275 станций) и Глазго (с 1896; 10 км, 15 станций); линии лёгкого наземного метро (скоростных трамваев) в Тайнсайде, Манчестере, конурбации Зап. Мидленда, Шеффилде, Ноттингеме и в пригородах Лондона (Кройдоне и Докленде).
Авиационный транспорт перевозит до 200 млн. пассажиров (включая транзитных) и св. 2 млн. т грузов (без учёта почты и багажа, 2003), на его долю приходится ок. 3/4 всех междунар. пассажирских перевозок. В стране 140 аэропортов, в т. ч. 35 с оборотом св. 100 тыс. чел. в год каждый. Аэропорты Лондона в 2003 обслужили св. 120 млн. чел. (ок. 60% всех авиапассажиров), в т. ч. аэропорт «Хитроу» (крупнейший междунар. аэропорт мира) – 63 млн. чел., «Гатуик» – 30 млн. чел., «Станстед» – 19 млн. чел., «Сити-оф-Лондон» – ок. 10 млн. чел. Др. крупные аэропорты (млн. чел., 2003): Манчестер (19), Бирмингем (9), Глазго (8), Эдинбург (7). Ведущая брит. авиакомпания и крупнейший в мире междунар. авиаперевозчик – «British airways» (в 2002 перевезла св. 40 млн. чел.).
Морской транспорт осуществляет осн. часть внешнеторговых грузоперевозок (ок. 95% по весу и 75% по стоимости грузов) и ок. 1/4 внутренних. В стране св. 100 мор. портов, которые обрабатывают (2004) 573,1 млн. т грузов, из них 47% (по массе) – наливные, 26% – контейнерные, 21% – сухие навалочные и насыпные, ок. 6% – прочие грузы. Ок. 97% всего объёма грузов перевалено в 52 портах с грузооборотом св. 1 млн. т каждый, в т. ч. 2/3 – в 10 крупнейших портах: Гримсби-Иммингем в Хамберсайде (грузооборот 57,6 млн. т), Тис-Хартлпул на Северо-Востоке Англии (53,8 млн. т), Лондон (53,3 млн. т), Милфорд-Хейвен в Юж. Уэльсе (38,5 млн. т), Саутгемптон (38,4 млн. т), порты эстуария р. Форт в Шотландии (34,9 млн. т), Ливерпуль (32,2 млн. т), Саллом-Во на Шетландских о-вах (23,9 млн. т), Филикстоу в Вост. Англии (23,4 млн. т, в т. ч. 19,6 млн. т – контейнерные грузы; крупнейший контейнерный порт страны, ок. 40% нац. грузооборота мор. контейнеров), Дувр (20,8 млн. т; крупнейший порт по перевалке грузов способом «ро-ро», а также осн. мор. пассажирский порт страны). В собственности брит. фирм находится 671 мор. торговое судно (св. 100 рег.-бр. т каждое; всего 16305 тыс. т дедвейта, 2004), из них 628 грузовых (16240 тыс. т) и 43 пассажирских (65 тыс. т). Ок. 72% торговых судов ходят под флагом В. и её территорий. С учётом косвенного владения (через зарубежные филиалы) под контролем брит. компаний находится 913 мор. торговых судов (24,9 млн. т дедвейта), а с учётом судов, находящихся в их оперативном управлении, – 1417 (52,9 млн. т дедвейта).
Протяжённость внутр. водных путей 3,2 тыс. км (2004; используются гл. обр. в рекреационных целях). Для перевозки грузов используется 620 км водных путей (7540 км в 1839); 45% перевозок осуществляется по р. Темза, 12% – по р. Хамбер.
Протяжённость магистральных трубопроводов св. 20 тыс. км (2005), в т. ч. подводных 10,9 тыс. км (из них нефтепроводы 38%, газопроводы 62%), проходящих по суше св. 9,5 тыс. км (из них нефтепродуктопроводы 4,2 тыс. км, газопроводы ок. 4 тыс. км, этиленопроводы 825 км, нефтепроводы 500 км). Система трубопроводов включает также подводный магистральный газопровод от Бэктона до Зебрюгге (Бельгия) длиной 232 км (с 1998).
Внешнеэкономические связи. В. занимает 6-е место в мире по экспорту товаров и 2-е – по экспорту капиталов и услуг. На В. приходится св. 4% мирового товарооборота. С сер. 1980-х гг. баланс внешней торговли отрицательный (положительное сальдо характерно только для торговли продукцией химич. и нефтехимич. пром-сти, нефтью и нефтепродуктами). Стоимость товарного экспорта 347,2 млрд. долл., импорта – 439,4 млрд. долл. (2004). Немногим менее половины стоимости экспорта (46,2% в 2003) приходится на продукцию отраслей машиностроения. Гл. товарные группы экспорта: продукция электронной и электротехнич. пром-сти 19,5%, транспортные средства 17,2% (в т. ч. легковые автомобили 10,6%, авиац. техника 6,6%), продукция общего машиностроения 8,9%, химич. и нефтехимич. пром-сти 19,1% (в т. ч. фармацевтич. препараты 6,6%), нефть и нефтепродукты 9,0%, продовольствие и напитки 4,8%, ткани, одежда и обувь 3,2%. В структуре брит. импорта на продукцию отраслей машиностроения также приходится немногим менее половины стоимости (46,9% в 2003). Важнейшие статьи импорта: изделия электронной и электротехнич. пром-сти 20,8%, транспортные средства 18,8%, продукция общего машиностроения 7,3%, химич. и нефтехимич. пром-сти 13,5% (в т. ч. фармацевтич. препараты 3,9%), одежда, ткани и обувь 7,3%, продовольствие и напитки 6,8%, металлы и метизы 5,5%, нефть и др. минер. сырьё 4,5%, с.-х. сырьё 2,4%. Ок. 56% внешнеторгового оборота В. приходится на 15 стран Зап. Европы – членов ЕС (2003), гл. обр. Германию (11,0% экспорта и 14,2% импорта), Францию (10,0% и 8,6%), Нидерланды (7,2% и 7,0%), Бельгию (6,0% и 5,6%), Ирландию (6,5% и 4,2%), Италию (4,7% и 4,8%) и Испанию (4,5% и 3,9%). Видное место во внешней торговле В. занимают США (15,4% экспорта и 9,7% импорта) и страны Содружества (7,3% и 6,8%), среди которых выделяются Канада, Индия, ЮАР, Австралия, Сингапур.
Большое значение для В. имеет внешняя торговля услугами, в которой она традиционно имеет положительное сальдо. Общая стоимость экспорта услуг 89,7 млрд. ф. ст., импорта 75,1 млрд. ф. ст. (2003). В структуре экспорта услуг гл. место занимают деловые (31%), финансовые (15%), страховые (7%), информационные (5%) услуги. В импорте выделяются рекреационные услуги.
В целом платёжный баланс В. складывается с равновесием, что обеспечивается положительным сальдо от внешней торговли услугами (14,6 млрд. ф. ст.), притока зарубежных инвестиций (22,1 млрд. ф. ст.), движения капиталов (17,5 млрд. ф. ст.) и нефинансовых активов (платежи за использование авторских прав и др. – 1,2 млрд. ф. ст.).
В. играет огромную роль в междунар. движении капиталов. Объём брит. накопленных прямых инвестиций за рубежом 337 млрд. ф. ст. (547 млрд. долл., 2003), общая стоимость иностр. прямых капиталовложений в экономику страны 354 млрд. ф. ст. (574 млрд. долл.). Больше всего средств вкладывают в экономику В. фирмы США (39% суммы всех инвестиционных проектов в 2003/04 финансовом году), стран Европы (24%), Канады и Японии (по 6%).
Дополнительная литература:
Польская Н. М. Великобритания. Экономические районы и города. М., 1974;
The changing geography of United Kingdom. 3rd ed. L.; N. Y., 2000; . [Раздел] 4.3. Гл. 1;
The UK economy / Ed. M. Sawyer. 16th ed. Oxf., 2005.
Автор раздела: В. М. Сокольский.
Вооружённые силы
Вооруж. силы (ВС) В. состоят из стратегич. сил, Сухопутных войск (СВ), ВВС, ВМС и резерва; общая численность регулярных ВС 212,7 тыс. чел., резерва 312,9 тыс. чел. (2004). Воен. годовой бюджет 43 млрд. долл. (2004).
Верховным главнокомандующим ВС номинально является монарх В., ответственность за обеспечение обороноспособности В. возложена на К-т обороны в составе: премьер-министра (пред.), ряда министров и председателей обеих палат парламента. Все мероприятия по руководству ВС К-т обороны осуществляет через Мин-во обороны. Мин. обороны (гражд. лицо) непосредственно руководит ВС через нач. штаба обороны. Высшим коллегиальным органом руководства ВС в мирное время является Совет обороны, который решает все вопросы строительства ВС, определяет направления развития ВС и контролирует их деятельность. В его состав на постоянной основе входят: мин. обороны (пред.), его заместители, нач. штаба обороны, начальники штабов СВ, ВВС и ВМС. Нач. штаба обороны является гл. воен. советником Мин-ва обороны. На эту должность поочерёдно сроком на 3 года назначаются представители разных видов ВС. Нач. штаба обороны осуществляет руководство ВС через штаб обороны, начальников штабов видов ВС, объединённый оперативный штаб и объединённое командование тыла. Объединённый оперативный штаб предназначен для планирования операций и управления войсками (силами), действующими на удалённых ТВД, а также для повседневного руководства контингентами брит. войск на о. Кипр, Фолклендских о-вах, в Брунее, Белизе и на п-ове Гибралтар. Объединённое командование тыла – единый орган, осуществляющий тыловое обеспечение СВ, ВВС и ВМС.
Строительство ВС осуществляется в соответствии с долгосрочной правительств. программой «Основы военной политики Великобритании», рассчитанной на период до 2015. Программа развития ВС разработана в соответствии с воен. доктриной В., предусматривающей возможность нанесения превентивных ударов. ВС должны быть способны противодействовать любым угрозам, решать широкий спектр задач, в т. ч. за пределами страны.
В воен.-адм. отношении территория страны разделена на 3 зоны. Ответственность за их оборону несут мотопехотные дивизии: 2-я – в Сев. зоне, 5-я – в Зап. зоне и 4-я – в Юж. зоне.
Стратегич. силы включают 4 ПЛАРБ типа «Вэнгард». Каждая способна нести 16 амер. БРПЛ системы «Трайдент-2» с разделяющимися головными частями индивидуального наведения брит. произ-ва (8 боеголовок на БРПЛ). СВ (116,7 тыс. чел.) состоят из регулярных и территориальных войск. В составе регулярных войск 5 дивизий (3 мотопехотные, механизир. и бронетанковая) и 5 отд. бригад. Одна дивизия постоянно дислоцируется на территории Германии. На вооружении СВ имеется: 543 танка («Челенджер-2» и «Челенджер-1»); св. 1 тыс. орудий полевой артиллерии, миномётов и РСЗО; ок. 3 тыс. боевых брониров. машин и БТР; 1,1 тыс. ПТРК; 150 ПУ ЗУР; 400 ПЗРК; 274 боевых вертолёта; 8 беспилотных летат. аппаратов «Феникс». ВВС (св. 43,6 тыс. чел.) в боевом составе имеют: 26 эскадрилий самолётов боевой авиации, в т. ч. 7 эскадрилий самолётов-носителей ядерного оружия, 16 эскадрилий вспомогат. авиации, 14 вертолётных эскадрилий и 4 батареи ЗУР «Рапира». На вооружении ВВС состоит ок. 350 боевых самолётов в составе регулярных войск и 150 – в резерве, св. 500 самолётов вспомогат. авиации и 175 вертолётов, 30 ПУ ЗУР малой дальности. Осн. воен.-возд. базы – Хай-Уиком (район Лондона), Марем, Лимпинг, Лоссимут, Коттсмор. ВМС (42,4 тыс. чел.) включают флот, авиацию ВМС и мор. пехоту. В боевом составе ВМС: 78 боевых кораблей, в т. ч. 16 атомных ПЛ, 8 дизельных ПЛ, 3 лёгких авианосца, 11 эсминцев УРО, 40 фрегатов; 70 боевых катеров; ок. 200 вспомогат. судов; 32 самолёта-носителя ядерного оружия и 130 боевых вертолётов. Осн. воен.-мор. базы – Плимут, Портсмут, Девонпорт, Нортвуд, Фаслейн, Росайт.
ВС комплектуются по контрактному принципу добровольцами в возрасте от 17 до 30 лет. Лица, поступающие на воен. службу, заключают осн. контракт на 22 года или краткосрочный до 12 лет в СВ и ВВС и до 16 лет в ВМС. Подготовка офицерского состава осуществляется в воен. училищах и колледжах, младшего командного состава – в школах и на курсах сержантов.
Автор раздела: В. В. Горбачёв.
Здравоохранение
В В. на 100 тыс. жит. приходится: врачей 166,4, лиц ср. мед. персонала 539,8, стоматологов 40,3, фармакологов 58,9; больничных коек – 390 (2004). Расходы на здравоохранение составляют 7,7% ВВП (бюджетное финансирование – 83,4%, частный сектор – 16,6%) (2003). Система здравоохранения государственная, финансирование осуществляется за счёт доходов от налогообложения и частично – страхования здоровья. Первичная мед. помощь оплачивается местной администрацией. Всё население получает бесплатную, т. н. базовую, мед. помощь, частное мед. страхование развито слабо. Преобладают врачи общей практики, которые оказывают первичную мед. помощь по контракту – индивидуально или в рамках групповой врачебной практики; в больницах мед. персонал работает на фиксированной ставке. Действует план развития нац. системы здравоохранения, который предлагает пациентам широкий выбор мед. учреждений, но ограниченный выбор видов лечения. Мед. обслуживание в частном секторе проводится на договорной основе. Деятельность трастовых мед. служб постепенно переводится в категорию фондов и контролируется независимой комиссией по здравоохранению. Заболеваемость на 100 тыс. жит. составляет: туберкулёзом 10,8, вирусным гепатитом 15,2 (2003), сифилисом 2,6 (2004), раком 458,2 (в т. ч. рак груди 134,7) (2001) случаев. Осн. причины смерти взрослого населения – сердечно-сосудистые заболевания, рак и травмы. Курорты: Бат, Блэкпул, Борнмут, Брайтон, Гастингс, Дувр, Мэн, Уайт, Харрогит и др.
Автор раздела: В. С. Нечаев.
Спорт
В. нередко называют родиной совр. спорта. Среди видов спорта, зародившихся в В., – гольф (Шотландия, сер. 18 в.), академич. гребля (Англия, 18 в.), регби (г. Регби, Англия, 1823), лёгкая атлетика (Англия, 1830–40-е гг.), футбол (сер. 19 в.), бокс (Англия, 1865), бадминтон (г. Бадминтон, 1873), роликобежный спорт (Англия, на рубеже 19–20 вв.) и др.
В В. основаны многие первые спортивные организации: ипподром (Ньюмаркет, нач. 17 в.), жокейский клуб (Ньюмаркет, 1750), старейший гольф-клуб (Сент-Эндрюс, Шотландия, 1754), клуб по хоккею с мячом – «Бери-Фен Бенди Клаб» (г. Бери-Фен, 18 в.), спортивная ассоциация по плаванию (Лондон, 1837), клубы по конькобежному спорту (Эдинбург, 1742) и по фигурному катанию (Лондон, 1842), футбольный клуб (Англия, 1863); состоялись первые соревнования по ряду видов спорта: регата с участием графа Йоркского и Карла II (1660), матч по крикету между графствами Кент и Суррей (1709), междунар. шахматный турнир (Лондон, 1851), футбольный турнир (Кубок Англ. ассоциации, 1871–72); разработаны и утверждены правила игры в теннис (Англия, 1875) и состоялся Уимблдонский турнир (1877) и др.
Развитием любительского спорта и физич. отдыха занимается Спортивный совет (с 1965). В Англии существует 10 региональных спортивных советов, в Шотландии и Уэльсе – по одному, в Сев. Ирландии – Совет по делам молодёжи и спорта. Наиболее популярные виды спорта: футбол, регби, теннис, плавание, рыболовство, гольф, крикет, кегли, парусный, конный спорт, шахматы.
Как правило, в большинстве офиц. соревнований Англия, Уэльс, Сев. Ирландия и Шотландия выступают самостоятельными командами, но на Олимпийских играх они объединены под флагом Великобритании. Брит. олимпийская ассоциация создана в 1905. Представители В. участвовали во всех летних (с 1896) и зимних (с 1924) Олимпийских играх. В В. дважды проводились Олимпиады – в 1908 и 1948 (обе – в Лондоне); столица В. вновь избрана местом проведения Олимпийских игр (2012).
Всего на счету брит. спортсменов 189 золотых, 242 серебряные, 237 бронзовых медалей, полученных на летних Олимпийских играх и, соответственно, 7, 2, 10 – на Олимпийских зимних играх.
На I Олимпийских играх (1896) представители Великобритании завоевали 3 золотые медали (2 – теннисист Дж. Боленд, 1 – штангист Л. Эллиот в упражнении одной рукой). На IV Олимпийских играх 1908 спортсмены В. удостоены наибольшего числа наград и заняли 1-е место в неофиц. командном зачёте (56 золотых, 51 серебряная, 38 бронзовых медалей).
Крупных успехов на Олимпиадах добивались: гребец Дж. Бересфорд, завоевавший 3 золотые и 2 серебряные медали (1920, 1924, 1928, 1932 и 1936), пловец Х. Тэйлор – 3 золотые и 2 бронзовые медали (1908, 1912 и 1920), ватерполист и пловец П. Радмилович – 4 золотые медали (1908, 1912 и 1920), конник Р. Мид – 3 золотые медали (1968 и 1972), легкоатлет С. Коэ – 2 золотые медали (1980 и 1984) в беге на 1500 м, гребец С. Редгрейв – 5 золотых медалей на Олимпийских играх (1984–2000) и 9 – на чемпионатах мира (1986–99).
На Олимпийских зимних играх наиболее успешно выступал танцевальный дуэт Дж. Торвилл и К. Дин – победители соревнований по фигурному катанию в г. Сараево (1984) и 4-кратные чемпионы мира (1981–84).
Футболисты сборной Англии – чемпионы мира 1966, а сильнейшие клубы «Арсенал» (Лондон), «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси» (Лондон) – неоднократные победители разл. европ. турниров. Лучшие футбольные клубы Шотландии – «Селтик» и «Глазго Рейнджерс». Знаменитые футболисты и тренеры В.: С. Мэтьюз, братья Р. и Дж. Чарлтон, Дж. Бест, М. Хьюз, И. Раш, П. Дженнигс, Д. Риви, П. Шилтон, Г. Линекер, Д. Симен, М. Оуэн, Д. Бекхэм, А. Ширер, А. Рамсей, Г. Чепмен, Б. Шенкли, М. Басби, А. Фергюсон.
В стране богатые шахматные традиции. В сер. 19 в. Г. Стаунтон считался сильнейшим шахматистом мира, в кон. 19 в. успешно выступал маэстро Дж. Блэкберн, во 2-й пол. 20 в. – гроссмейстеры А. Майлс, Дж. Спилмен, М. Адамс, Н. Шорт, участвовавший в матче (1993) на первенство мира с Г. К. Каспаровым. Наиболее известные соревнования – матчи на первенство мира Г. К. Каспаров – А. Е. Карпов (1986), Г. К. Каспаров – В. Б. Крамник (2000); в историю шахмат вошли турниры в Гастингсе (1895), Лондоне (1883, 1899, 1922), Ноттингеме (1936) и др.
Ежегодный Уимблдонский теннисный турнир называют неофиц. чемпионатом мира на травяных кортах. Мужская сборная Англии по теннису 9 раз (в 1903–1936) выигрывала Кубок Дэвиса (всего играла в финалах 17 раз в 1900–78).
Боксёр Л. Льюис – неоднократный чемпион мира среди профессионалов (в 1992–2003) в супертяжёлом весе.
На автодроме в Силверстоне ежегодно проводится этап чемпионата мира «Формула-1», одним из лидеров которого является брит. команда «Макларен» (руководители М. Джаггер и Р. Деннис).
Открытый чемпионат В. («Бритиш опен») по гольфу считается старейшим проф. турниром в мире; впервые проведён в окт. 1860 в шотл. гольф-клубе Прествик. Наиболее известные поля: Сент-Эндрюс, Ройал-Трун, Ройал-Бёркдейл и др. Лучшие гольфисты в истории В. – Г. Вардон, Н. Фалдо, К. Монтгомери.
В В. работают 400 конноспортивных школ; 17,3 млн. любителей конного спорта, из них 2,4 млн. чел. активно занимаются этим видом спорта. В Англии и Сев. Ирландии 17 ипподромов для гладких скачек, 24 – для скачек с препятствиями, 18 – для смешанных скачек, в проф. спорте св. 65 тыс. лошадей. Самые известные традиц. соревнования: дерби в Эпсоме, королевские скачки в Эскоте, ливерпульский стипл-чейз. Среди знаменитых жокеев – победители мн. призовых скачек – К. Фэлон, М. Кинейн (гладкие скачки), Т. Маккой, Р. Джонсон (скачки с препятствиями).
Дополнительная литература:
Все о спорте: Справочник. М., 1976. Ч. 3;
Шахматы: Энциклопедический словарь. М., 1990;
Фоменко Б. Ф. Кубок Дэвиса: 99 ступеней к вершине. М., 2003;
Якимович В. С. Культура в мире спорта. М., 2006.
Автор раздела: В. И. Линдер.
Образование. Учреждения наукии культуры
В соответствии с адм. делением и сложившимися традициями система образования В. подразделяется на три подсистемы: Англия и Уэльс; Сев. Ирландия; Шотландия. Управление образоват. учреждениями осуществляют четыре правительств. департамента: Деп-т образования и занятости в Англии, Деп-ты образования в Уэльсе и Сев. Ирландии; Деп-т образования и промышленности в Шотландии. Осн. регламентирующими документами являются: законы Англии и Уэльса – «О дальнейшем и высшем образовании» (1992), «О школьных стандартах и ограничениях» (1998), «Об обучении и навыках» (2000), «Об образовании» (2002); приказы Сев. Ирландии – «Об образовательной реформе» (1989), «О дальнейшем образовании» (1997); законы Шотландии – «Об образовании» (1980), «О дальнейшем и высшем образовании» (1992). Система образования В. включает: дошкольное воспитание, начальное, общее среднее, дальнейшее и высшее образование. В неё входят: учреждения дошкольного обучения и воспитания (для детей 3–5 лет), 2- и 4-летние начальные школы (1–6-е классы) для детей 5–11 лет (в Сев. Ирландии – для детей 4–11 лет; в Шотландии – для детей 5–12 лет); неполные средние школы (7–11-е классы) – объединённые, грамматич., технич., современные, спец. и частные школы, среди которых особо выделяются элитарные паблик скулз (Итон, Харроу, Винчестер и др.). Наиболее широко распространённый тип школ – объединённые школы, в них обучается ок. 90% уч-ся Англии и Уэльса. 11-летнее образование завершается в 16 лет. Окончившие 11 классов грамматич. школы продолжают обучение в 12–13-х классах, после окончания которых поступают в университет или колледж высшего образования. В 2003 в Англии и Уэльсе насчитывалось ок. 30 тыс. гос. школ (8,5 млн. уч-ся), в Шотландии – св. 2,7 тыс. школ (ок. 780 тыс. уч-ся), в Сев. Ирландии – 1300 школ (св. 300 тыс. уч-ся). В частных школах В. обучались св. 500 тыс. детей.
Дальнейшее (послешкольное) образование В. представлено разнообразными колледжами, учебными центрами, институтами (ок. 700), а также вечерними центрами обучения взрослых (св. 7 тыс.), которые осуществляют подготовку на разл. уровнях – от проф.-технического до высшего.
В систему высшего образования входят университеты, политехнич. колледжи и др. Обучение в университетах ведётся как по образовательным, так и по исследовательским программам с присвоением учёных степеней. В соответствии с законом «О дальнейшем и высшем образовании» (1992) все политехнич. колледжи и некоторые др. высшие учебные заведения получили университетский статус и стали называться «новыми» университетами. В Англии функционируют (2005) 144 вуза (св. 1,7 млн. студентов), в Шотландии – 22 вуза (89 тыс.), в Уэльсе – 14 вузов (89 тыс.), в Сев. Ирландии – 2 ун-та (38 тыс. студентов). Старейшие университеты: Оксфордский университет (основан в 1167), Кембриджский университет (1209), Абердинский (1495), Эдинбургский университет (1583), Лондонский университет (1836), ун-т Уэльса в Кардиффе (1893), ун-т Белфаста (1908) и др.
Крупнейшие науч. учреждения В.: Лондонское королевское общество (основано в 1660), Королевская академия искусств в Лондоне (1768), Королевское об-во в Эдинбурге (1783), Королевская шотл. академия в Эдинбурге (1826), Британская академия (1901), Брит. совет (1934), Королевская инж. академия (1976). В В. св. 600 науч. обществ, ассоциаций, центров, н.-и. ин-тов, в т. ч. старейшие науч. общества: математич. (1707), ботанич. (1721), Линнеевское (1788), бирмингемское «Лунное общество» (1775), Лондонское об-во естеств. истории (1858).
Главные музеи: Британский музей (1753), Национальная галерея (1824), Музей Виктории и Альберта (1852), Нац. портретная галерея (1856), Науч. музей (1857; содержит уникальную коллекцию машин), галерея Тейт (1897) – все в Лондоне; Нац. музей шотл. редкостей (1780), Шотл. королевский музей, Нац. галерея Шотландии – все в Эдинбурге; Нац. музей Уэльса в Кардиффе (1907), Дом-музей У. Шекспира в г. Стратфорд-апон-Эйвон и др.
Крупнейшие библиотеки: Б-ка Брит. музея в Лондоне (1753; с 1972 входит в состав Брит. б-ки), б-ка Оксфордского ун-та (б-ка Бодли, 1602), Нац. б-ка Шотландии в Эдинбурге (1680), Нац. б-ка Уэльса в Аберистуите (1907), Британская библиотека (1972) и др.
Средства массовой информации
Информационные агентства. Крупнейшее информац. агентство, работающее исключительно на территории В., – Press Association, основано в 1868. Оно является кооперативным объединением 120 провинц. газет и имеет свои представительства в Лондоне и 12 др. городах В.; занимается сбором и распространением информации, обеспечивая ею все столичные и провинц. ежедневные и воскресные газеты и др. периодич. издания. Акционерное информац. агентство Exchange Telegraph основано в 1872, собирает и распространяет экономич., финансовую, спортивную информацию, парламентские, судебные новости. Междунар. проблемы освещает агентство Рейтер – одно из пяти ведущих мировых информац. агентств, основанное П. Дж. Рейтером в 1851 (штаб-квартира – в Лондоне).
Пресса. Первое периодич. издание – «English Mercury» – вышло в Британии в 1588, первая ежедневная газ. «Daily Courant» – в 1702. В последующие три столетия брит. газетный рынок быстро развивался. В 1785 появилась газ. «Таймс», в 1821 – «Manchester Guardian», в 1822 – «Санди таймс». В 1829 в В. насчитывалось уже 308 газет, в 1891 – 2263.
В В. выходит (2005) св. 1,4 тыс. газет, из них 29 общенациональных (14 ежедневных и 15 воскресных). Наиболее популярные общенациональные ежедневные газеты – «Sun» (3,5 млн. экз., 2001), «Daily Mirror» (1,7 млн. экз., 2005), «Дейли телеграф» (1,01 млн. экз., 2000), «Таймс» (712 тыс. экз., 2000), «Гардиан» (398 тыс. экз., 2000), «Файнаншел таймс» (483 тыс. экз., 2000), «Индепендент» (240 тыс. экз., 2000) и др. Наиболее популярная воскресная газета – «News of the World» (4 млн. экз., 2001). Общий тираж общенациональных ежедневных газет 14 млн. экз.; воскресных – 15 млн. экз. (2001). В В. издаётся св. 1,3 тыс. местных газет (в осн. еженедельных), которые освещают гл. обр. события своего региона. Еженедельный тираж брит. местной прессы составляет св. 32,5 млн. экз. Почти 90% регионального газетного бизнеса принадлежит 20 компаниям, среди которых одно из ведущих мест занимает «Trinity Mirror».
Традиционно газеты В. делятся на «качественные» (широкоформатные) и массовые (часто малоформатные – таблоиды). Для «качественных» изданий характерен глубокий анализ вопросов политики, финансов, междунар. положения. Такими газетами являются «Таймс», «Файнаншел таймс», «Гардиан», «Дейли телеграф» и др. Массовая (или популярная) пресса ориентирована на широкий круг читателей, в ней преобладают развлекательные материалы, публикации, посвящённые жизни известных людей, звёзд шоу-бизнеса и пр. К такого рода газетам относятся «Sun», «Mail of Sunday» (2,3 млн. экз., 2005), «Daily Mail» (2,4 млн. экз., 2005), «News of the World», «Daily Mirror» и др.
В В. издаётся св. 8 тыс. журналов (2001), из которых 6 тыс. принадлежат к категории «деловых и профессиональных». Самый большой тираж имеют ж. «Sky Customer Magazine» (св. 4,75 млн. подписчиков), ж. «What’s on TV» (1,7 млн. экз.), «Radio Times» (1,2 млн. экз.).
Брит. газеты формально не связаны с конкретными политич. партиями. Однако большинство изданий стоит на определённых политич. позициях, которые зачастую отражают взгляды их владельцев. Респектабельная газ. «Дейли телеграф» и массовая газ. «Daily Mail» поддерживают консерваторов, широкоформатная «Гардиан» и таблоид «Mirror» занимают пролейбористские позиции. Нередко газеты меняют свои политич. пристрастия. В 2004 газ. «Daily Express» перестала оказывать поддержку лейбористам и встала на сторону консерваторов. Газ. «Sun» в нач. 1970-х гг. выступала на стороне лейбористов, с приходом к власти в 1979 М. Тэтчер начала поддерживать консерваторов, с 1997 вновь встала на сторону лейбористов.
Брит. правительство не владеет ни одним газетным изданием, однако располагает эффективными инструментами воздействия на прессу (брифинги, пресс-конференции, предоставление материалов и др.). Кроме того, через К-т по монополиям оно контролирует совершение сделок по купле-продаже газет.
Большинство брит. газет находится в собственности семи компаний. Четырём из них принадлежит 90% продаж периодич. изданий: «News International», владелец Руперт Мёрдок; «Таймс», «Санди таймс», «Sun», «News of the World» и др.; «Daily Mail and General Trust», владелец виконт Ротермир; «Daily Mail», «Mail of Sunday» и др.; «Trinity Mirror»; ок. 250 газет, из них 240 местных; среди общенациональных изданий – «Daily Mirror», «Sunday Mirror», «People», «Daily Record», «Sunday Mail» и др.; «Northern and Shell», владелец Ричард К. Дезмонд; «Daily Ex- press», «Sunday Express», «Daily Star». Большинство газет, в т. ч. 85% местных, имеют свои сайты в Интернете.
Радио и телевидение. В 1922 в В. вышла в эфир первая радиопередача Брит. вещательной корпорации – Би-Би-Си (ВВС). В 1936 началась регулярная трансляция телевизионных программ. До 1954 Би-Би-Си имела монополию на радио- и телевещание. В В. действуют 5 каналов эфирного телевидения, неск. сотен радиостанций и каналов спутникового и кабельного телевидения (2005). Радиоорганизация (Radio Authority) отвечает за коммерч. радио, а Независимая телевизионная комиссия (Independent Television Commission – ITC), состоящая из назначаемых мин. внутр. дел 10 членов, осуществляет контроль за деятельностью коммерч. телевидения, включая спутниковое и кабельное.
Самая крупная брит. теле- и радиовещательная компания – Би-Би-Си [52% радиослушателей и 40% телезрителей В. (2001)]. В стране действуют 3 коммерч. нац. радиостанции. 15 компаний контролируют практически всё коммерч. радио в стране.
Один из гл. конкурентов Би-Би-Си – компания «Independent Television – ITV», начавшая свою деятельность в 1955 и вещающая на 3-м канале брит. нац. телевидения. Преобладающее влияние в ITV имеют компании «Carlton» и «Granada». Программы ITV смотрят ок. 29% брит. телезрителей (2001).
С 1982 выходят в эфир программы 4-го канала (Channel 4) и с 1997 – 5-го канала (Channel 5), являющиеся, как и 3-й канал, общенациональными коммерч. каналами, финансирование которых осуществляется от продажи рекламы. С 1982 работает спутниковое телевещание. На этом рынке лидирует «British Sky Broadcasting» – ВSkyB, предоставляющая доступ потребителей к 200 каналам. BSkyB контролируется компанией «News International» Р. Мёрдока. В 2001 более 5,5 млн. домашних телеприёмников принимали спутниковые программы. К кабельному телевидению (начало развиваться с сер. 1980-х гг.) подключены св. 2 млн. телеприёмников; на этом рынке доминировали «National Transcommunications Limited – NTL» и Telewest, которые в марте 2006 объединились в компанию «NTL Incorporated», ставшую ведущим кабельным оператором в Великобритании. В 1998 появилось цифровое телевидение, передачи которого в 2000 могли смотреть 20–25% брит. телезрителей, а с 1999 начало развиваться цифровое радио. Цифровые службы имеют Би-Би-Си, компании ITV, BSkyB, операторы кабельного телевидения.
Философия
Для англ. философии на всём протяжении её развития характерно преобладание эмпирич. и сенсуалистич. тенденций, ориентация на практич. опыт – научный, социальный, психологический (отсюда большое внимание к проблемам этики), тесная связь с эксперим. естествознанием и математикой. В отличие от континентальной (прежде всего немецкой) философии, англ. мыслители не были склонны к всеохватывающим дедуктивным конструкциям и построению универсальных филос. систем, предпочитая индуктивную методологию и углублённое аналитич. исследование отд. проблем. Но при общем преобладании эмпиризма существовали и менее влиятельные рационалистич. направления, составлявшие немаловажный фон для филос. дискуссий в разл. историч. периоды.
Англ., шотл. и ирл. философы и богословы участвовали в формировании и развитии общеевропейской схоластич. традиции (см. Схоластика). В период раннего Средневековья в европ. школах подвизались мн. выходцы из Британии (Алкуин, Иоанн Скот Эриугена, Аделард Батский, Иоанн Солсберийский и др.). Одним из наиболее ярких представителей ср.-век. реализма явился Ансельм Кентерберийский, впервые сформулировавший онтологич. доказательство бытия Бога и нередко называемый «отцом схоластики». Александр Гэльский впервые задал форму схоластич. изложения обсуждаемого вопроса. В работах представителей оксфордской школы августинианский платонизм сочетается с повышенным интересом к математике и наукам о природе. Роберт Гроссетест разработал метафизику света как тончайшей субстанции, лежащей в основе всех вещей, так что геометрич. законы распространения света обретают у него статус всеобщих законов естествознания. Его ученик Р. Бэкон считал опыт – как внешний (науч. эксперимент), так и внутренний (мистич. «озарение») – основой всякого познания, а математику – «вратами и ключом» ко всем остальным наукам. Математич. описание физич. процессов разрабатывалось Ф. Брадвардином и его учениками из Мертонского колледжа в Оксфорде.
Труды Р. Бэкона, Дунса Скота и У. Оккама положили начало самобытной англ. философии. Дунс Скот, утверждавший примат воли над интеллектом и примат единично-конкретного над абстрактно-всеобщим, явился основоположником целого направления францисканской схоластики (скотизм), противостоящего схоластике доминиканского ордена – томизму. Оккам, крупнейший представитель номинализма 14 в., считал, что реальным существованием обладают только единичные вещи и их свойства, и ведущую роль в познании отводил интуиции. Согласно сформулированному им принципу «бритвы Оккама», понятия, несводимые к интуитивному и опытному познанию, должны удаляться из науки. Доктрины и методы Оккама, подвергшего радикальному пересмотру осн. предпосылки схоластич. философии, ещё при его жизни быстро распространились среди теологов и философов в Париже и Оксфорде. Критика естеств. теологии и традиц. метафизики содержится в сочинениях мн. последователей Оккама, в т. ч. у оксфордских схоластов – францисканца А. Уодхема (ум. 1349) и теолога-доминиканца Р. Холкота (ум. 1349).
Начиная с эпохи Возрождения англ. университеты, в которых (особенно в Оксфорде) преподавание всё ещё велось в духе схоластич. аристотелизма, утрачивают ведущую роль в развитии филос. мысли. В 1-й пол. 16 в. создаёт свою социальную утопию Т. Мор, тесно связанный с кружком англ. гуманистов во главе с Дж. Колетом (1466–1519), в котором закладывались принципы гуманистич. системы школьного образования. Один из провозвестников европ. философии Нового времени – Ф. Бэкон выдвинул проект «великого восстановления наук», основанного на эксперименте и методе индукции, и выступил с критикой «идолов» (ложных образов и установок) человеческого разума, препятствующих опытному познанию. Его технократич. утопия «Новая Атлантида» как бы противостояла социальной утопии Т. Мора. Индуктивизм и эксперим. подход Ф. Бэкона был воспринят Р. Бойлем, который в полемике со схоластич. учением о «скрытых качествах» ввёл различение первичных и вторичных качеств, развитое затем Дж. Локком.
Создателем первой филос. системы, основанной на принципах механико-математич. естествознания 17 в., явился Т. Гоббс. Вслед за Г. Галилеем он считал геометрию единственно возможной основой познания природы, понимаемой как совокупность естеств. и «искусственных» (государство) тел. Учение Гоббса о государстве, призванном обуздать эгоистич. природу человека и возникающем на основе «обществ. договора» из естеств. состояния «войны всех против всех», вызвало бурную полемику и оказало большое влияние на последующее развитие социальной философии. Натуралистич. и утилитаристской концепции Гоббса противостояло учение религ.-филос. школы кембриджских платоников (Р. Кедворт, Г. Мор и др.).
Дж. Локк в полемике с теорией врождённых идей Р. Декарта разрабатывал эмпирич. теорию познания, обосновывая происхождение всех идей из опыта – внешнего (ощущения) и внутреннего (рефлексия). Социально-политич. концепции Локка, прежде всего его учение о разделении властей и суверенитете народа, противостоящее абсолютистской концепции государства Т. Гоббса, стали идейной основой брит. демократии и оказали большое влияние на франц. просветителей 18 в.
С рационалистич. обоснованием «естественной религии» как «религии разума» выступили в 17–18 вв. представители деизма – Э. Чербери, Дж. Толанд, А. Коллинз (1676–1729), М. Тиндаль (ок. 1655–1733), Г. С. Дж. Болингброк, А. Шефтсбери и др. Влиятельная в 18 в. философия «морального чувства», изначально присущего человеку в неразрывной связи с его внутр. чувством красоты, развивалась Шефтсбери и Ф. Хатчесоном, затем Д. Юмом и А. Смитом. Б. Мандевиль в своей полемике с Шефтсбери вслед за Т. Гоббсом считал гл. побудительным мотивом человеческого поведения эгоистич. расчёт, притом что «частные пороки» отд. лиц обеспечивают благо общественного целого.
Дж. Беркли в своей критике рационализма придал радикальный характер сенсуалистич. установкам Дж. Локка, полагая, что «быть» означает «быть воспринимаемым» («esse est percipi»). В русле идей Локка и Беркли с эмпирико-психологич. обоснованием своей агностич. концепции выступил Юм, считавший проблематичными все человеческие представления («идеи»), в т. ч. понятия субстанции и причинности, сводя их к привычным ассоциативным связям чувственных «впечатлений». Юм и Д. Гартли (1705–57) явились основоположниками ассоциативной психологии, разрабатывавшейся в 19 в. Т. Брауном (1778–1820), Джеймсом Миллем и др.
Складывающаяся с сер. 18 в. шотландская школа [Т. Рид, Д. Стюарт (1753–1828), У. Гамильтон (1788–1856)] развивала в противовес учениям Дж. Беркли и Д. Юма реалистич. философию «здравого смысла», понимаемого как совокупность интуитивно воспринимаемых принципов, заложенных в человеческом уме Богом. В кон. 18 – нач. 19 вв. философия «здравого смысла» утвердилась в ун-тах Глазго, Эдинбурга, Абердина – ведущих брит. университетах этого времени.
В 19 в. традиция брит. эмпиризма получила дальнейшее развитие в этич. и социально-реформистской доктринах утилитаризма (И. Бентам, Джеймс Милль), в позитивизме Джона Стюарта Милля (его индуктивная логика, понимаемая как общая методология науки, восходит к идеям Ф. Бэкона), в эволюционизме Ч. Дарвина и Г. Спенсера, в феноменализме К. Пирсона, близком философии Э. Маха. Одним из основоположников математич. логики явился Дж. Буль, разработавший алгебру логики. Влияние нем. классич. идеализма испытали в 19 в. представители шотл. школы (У. Гамильтон), англ. романтизма (С. Т. Колридж, Т. Карлейль) и неогегельянства (Дж. Х. Стирлинг, Э. Керд, Т. Х. Грин), кульминацией которого явилась концепция абсолютного идеализма в работах Ф. Г. Брэдли, Б. Бозанкета и Дж. Э. Мак-Таггарта, истолковывавшего гегелевский Абсолют с позиций радикального персонализма как «духовное сообщество» личностей. Абсолютный идеализм стал доминирующим направлением в брит. университетах в кон. 19 в. Принципы свободной от схоластич. рамок «открытой теологии» защищал Дж. Г. Ньюмен. Своеобразный вариант неогегельянской философии культуры был предложен в 20 в. историком Р. Дж. Коллингвудом. В концепции Ф. К. Шиллера (1864–1937) прагматизм сочетался с персоналистич. трактовкой опыта и телеологич. эволюционизмом.
В противостоянии как абсолютному идеализму, так и прагматизму на рубеже 19–20 вв. возникло направление неореализма. Представителями его были Дж. Э. Мур, Б. Рассел, А. Н. Уайтхед, Ч. Д. Броуд (1887–1971), С. Александер (1859–1938), разрабатывавший наряду с К. Л. Морганом (1852–1936) концепцию «эмерджентной эволюции», и др. Фундам. труд Рассела и Уайтхеда «Principia Mathematica» (vol. 1–3, 1910–1913) во многом определил дальнейшее развитие математич. логики. Рассел и Мур стояли у истоков логич. атомизма – начального этапа аналитической философии, в формулировании и развитии которой видную роль сыграл Л. Витгенштейн. Логич. анализ языковых высказываний, ставший центр. темой аналитич. философии, сопровождался отказом от традиц. «метафизических» проблем как лишённых к.-л. науч. смысла (доктрина логич. позитивизма, классич. выражение которой дал А. Айер). Под влиянием поздних работ Витгенштейна в 1930–60-х гг. cложилась философия лингвистич. анализа, ориентированная не на построение формализованных языков науки, а на анализ естеств. языка, – в Кембридже [Дж. Уиздом (1904–93) и др.] и с кон. 1940-х гг. в Оксфорде (школа философии «обыденного языка» – Г. Райл, Дж. Остин, П. Стросон, Р. Хеар). К. Поппер, испытавший влияние логич. позитивизма, в дальнейшем подверг его критике в своих работах по философии науки. Его концепция, получившая назв. критического рационализма, развивалась его учениками и последователями И. Лакатосом и Дж. Уоткинсом. Отталкиваясь от О. Шпенглера, всеобъемлющую филос.- историч. концепцию круговорота локальных цивилизаций создал А. Дж. Тойнби. Направление «истории идей» представлено многочисл. работами И. Берлина по истории обществ. мысли.
Гл. центры филос. образования в В.: Королевский филос. ин-т, Оксфордский, Кембриджский и Лондонский ун-ты. Основные филос. общества: Филос. об-во Англии, Аристотелевское об-во, Майнд, Филос. об-во при Кембриджском ун-те, Оксфордское филос. об-во, Британское об-во философии науки. Ведущие филос. журналы – «Mind» (с 1876) и «Philosophy» (с 1926).
Дополнительная литература:
Sorley W. R. A history of british philosophy to 1900. Camb., 1965;
Богомолов А. С. Английская буржуазная философия XX в. М., 1973;
Stephen L. History of English thought in the eighteenth century. Bristol, 1991. Vol. 1–2;
Aster E. von. Geschichte der englischen Philosophie. 18. Aufl. Stuttg., 1998;
Пассмор Д. Сто лет философии. М., 1998;
он же. Современные философы. М., 2002;
Никоненко С. В. Английская философия XX в. СПб., 2003 (библ.).
Автор раздела: Ю. Н. Попов.
Литература
Литература В. развивается гл. обр. на англ. яз. Пришедшие с континента предки англичан – англосаксы, оттеснившие кельтов на запад и север страны, принесли с собой герм. мифы и легенды. Основой ранней поэзии на англосаксонском (древнеанглийском) яз. служил аллитерационный стих; среди её образцов (7–11 вв.) – героич. эпос («Беовульф»), христианский эпос («Елена» Кюневульфа, поэтич. переложения библейских книг и др.), небольшие поэмы («Видсид», «Жалоба Деора», «Мореплаватель», «Странник»), песни на историч. темы («Битва при Мальдоне», после 991), гимны (древнейший создан Кедмоном, кон. 7 в.). Появляются историч. сочинения – сначала на лат. яз. («Церковная история англов» Беды Достопочтенного, 8 в.), позднее – на англосаксонском яз. («Англосаксонская хроника»). Импульс к созданию прозы дал Альфред Великий, по указанию и при участии которого в кон. 9 в. были переведены произведения Августина, Боэция, Григория I Великого, псалмы и др. Ранняя оригинальная лит. проза (кон. 10 – нач. 11 вв.) представлена проповедями монаха Эльфрика Грамматика и епископа Вульфстана.
В 12–13 вв. лит-ра существовала на трёх языках. На латыни создавалась учёная поэзия, а также историч. сочинения, среди которых выделяется «История бриттов» Гальфрида Монмутского (1135), способствовавшая распространению артуровских легенд в европ. лит-ре. Французский был языком стихотв. хроник и романов, обработок бретонских ле. Под франц. влиянием (использование рифмованного стиха, заимствование сюжетов) возникла англ. светская поэзия (поэма «Сова и соловей», нач. 13 в.). Лайамон в эпич. поэме на историч. сюжет «Брут» (ок. 1205) сочетал традиции англосаксонской и франц. куртуазной лит-ры. Древнейший из сохранившихся рыцарских романов на англ. яз. – «Король Хорн» (ок. 1225). Появляются «двуязычные» англо-нормандские менестрели, любовная лирика. 14 в. – период возрождения аллитерац. стиха: в анонимном рыцарском романе «Сэр Гавейн и Зелёный рыцарь» (2-я пол. 14 в.), аллегорич. поэме «Видение о Петре Пахаре» У. Ленгленда (ок. 1367–70). Дж. Гауэр в любовно-аллегорич. поэме «Исповедь влюблённого» (1390-е гг.) ввёл в англ. словесность мотивы античной мифологии. «Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера (кон. 14 в.) стали поэтич. энциклопедией эпохи, предвосхитив вместе с тем умонастроения ренессансного гуманизма. Выбрав для своего произведения лондонский диалект, Чосер заложил основу совр. англ. лит. языка. В 14 в. появляется первое значит. произведение шотл. лит-ры (развивалась на англ. и гэльском языках; cм. также Гэльская литература) – поэма-хроника «Брюс» Дж. Барбора (ок. 1375), посвящённая борьбе шотландцев за свою независимость. В 1-й четв. 15 в. стихотв. «Хронику Шотландии» создал Эндрю из Уинтона.
Столетняя война 1337–1453, войны Алой и Белой Розы задержали развитие лит-ры. Среди лит. памятников 14–15 вв.: религиозно-мистич. произведения Юлианы Норвичской и Марджери Кемп; «Смерть Артура» Т. Мэлори (1469, опубл. в 1485) – изложение в прозе артуровских легенд; первые значит. памятники драматургии – мистерии из т. н. Йоркского и Уэйкфилдского циклов, моралите («Всякий человек» и др.). Крупные шотл. поэты 15 – нач. 16 вв.: Гарри Слепой, или Гарри Менестрель (поэма «Уоллес»); Р. Хенрисон, последователь Дж. Чосера (поэма «Завещание Крессиды», басни); У. Данбар (аллегорич. поэма «Золотой щит», сатиры и др.), Г. Дуглас (поэмы «Дворец чести», «Король Сердце»).
С установлением абсолютизма Тюдоров начинается эпоха англ. Возрождения. В англ. культуру проникают идеи гуманизма, нашедшие отражение в «Утопии» Т. Мора (1516). Последователи Ф. Петрарки – поэты Т. Уайет и Г. Х. Сарри вводят в англ. поэзию форму сонета; на нац. традицию (в т. ч. фольклорную поэзию) ориентируется Дж. Скелтон, создатель т. н. скелтоновского стиха. Со 2-й пол. 16 в. утверждается гуманистич. мировоззрение. Любовная лирика, вслед за поэтами-петраркистами, представлена творчеством Дж. Гаскойна, Т. Кэмпиона. «Поэтом поэтов» был признан Э. Спенсер: к сложному аллегорико-метафорич. языку его поэзии (поэма «Королева фей», 1590–96) и разработанной им спенсеровой строфе англ. поэты будут обращаться вплоть до эпохи романтизма. Ф. Сидни создал манифест англ. гуманистич. лит-ры – трактат «Защита поэзии» (1583), пасторальный стихотв. роман «Аркадия» (1590) и сонеты, оказавшие влияние на развитие сонетной лирики С. Дэниела, Г. Констебла, М. Дрейтона, У. Шекспира. Фундаментальный трактат по поэтике был написан Дж. Патнемом («Искусство английской поэзии», 1589). Начинается бурный расцвет драматургии, соединившей две традиции – учёно-гуманистич. и народно-средневековую: творчество Р. Грина, Т. Кида, Дж. Лили, а также реформатора англ. драмы К. Марло – первого великого англ. трагика, заменившего рифмованный стих белым, а рыхлую композиц. структуру – концентрацией действия вокруг судьбы титанич. личности.
Кон. 16 – нач. 17 вв. – вершинный этап в развитии англ. драмы. Он представлен прежде всего произведениями У. Шекспира, выразившего осн. тенденцию ренессансной лит-ры – интерес к человеческой личности, исполненной противоречивых страстей; создавшего новый тип рефлектирующего героя («Гамлет», 1601). Драматургия Шекспира, синтезировавшая традиции античного, нар. средневекового и ренессансного театра, расширила образный диапазон драмы, смело соединив комич. стихию и трагедийный пафос, аристократизм и грубоватый нар. юмор, социально-политич., филос. проблематику и проникновенный лиризм. Среди крупных драматургов этой эпохи – Дж. Уэбстер, Т. Деккер, Т. Хейвуд, Ф. Бомонт и Дж. Флетчер, а также мастер социальной сатиры Б. Джонсон. Кризис гуманизма, перерождение гуманистич. идеалов в мораль гедонизма и эпикурейства ощутимы в драматургии Ф. Мессинджера, Дж. Шерли, У. Роули. С закрытием театров по настоянию пуритан (1642) завершился золотой век англ. драматургии.
В 17 в. стиль барокко нашёл наиболее полное выражение в творчестве поэтов метафизической школы (Дж. Донн, Дж. Херберт, Р. Крэшо, Г. Воэн, Э. Марвелл, А. Каули и др.) с их склонностью к причудливым метафорам, иронией, мистико-религ. тематикой. Новый взлёт поэтич. эпоса – творчество Дж. Мильтона, использовавшего белый стих, типичный для драматургии У. Шекспира, в грандиозной поэме на библейский сюжет «Потерянный рай» (1667). Ироикомическая поэма «Гудибрас» С. Батлера (1663–78) высмеивает ханжеские нравы пуритан. Проза 2-й пол. 17 в. представлена романом – религиозно-аллегорическим («Путь паломника» Дж. Беньяна, 1678–84), философским, прециозно-галантным («Оруноко, или Царственный раб» А. Бен, 1688). Принципы классицизма утверждаются в творчестве поэта, драматурга, автора теоретич. трактатов Дж. Драйдена. В драматургии высокий образец героич. трагедии создал Дж. Мильтон («Самсон-борец», 1671), однако преобладает комедия, видные мастера которой – У. Уичерли и У. Конгрив; их последователи Дж. Ванбру и Дж. Фаркер – авторы классич. англ. комедии нравов.
Рубеж 17–18 вв. – начало эпохи англ. Просвещения. Манифестом англ. просветительского классицизма стало «Эссе о критике» (1711) А. Попа – автора поэм и сатир, стихотворных трактатов о политике, морали, эстетике. Формировался жанр бытового нравоучительского очерка (Дж. Аддисон, Р. Стил). Создателем просветительского романа стал Д. Дефо («Робинзон Крузо», 1719). Драматургия представлена трагедиями Дж. Аддисона («Катон», 1713) и С. Джонсона («Ирена», 1749), выступившего также автором критич. работ, теоретическая основа которых – принцип «здравого смысла». Заметное влияние на европ. драму оказал Дж. Лилло, сделавший объектом трагедии повседневный быт «среднего класса» («Лондонский купец», 1731). Развивалась сатирич. драматургия: «Опера нищих» Дж. Гея (1728), комедии Г. Филдинга; «Школа злословия» Р. Б. Шеридана (1777) – выдающийся образец комедии нравов. В прозе сатирич. тенденции проявились в творчестве Дж. Свифта, основоположника англ. антиутопии (роман «Путешествия Гулливера», 1726), романах Т. Смоллетта. «Комический эпос в прозе» создал Г. Филдинг («История Тома Джонса, найдёныша», 1749). Черты сентиментализма нашли выражение в семейно-бытовых и психологич. эпистолярных романах С. Ричардсона, повести «Векфильдский священник» О. Голдсмита (1766). Тонкий психологизм, новаторские повествовательные приёмы, предвосхитившие технику потока сознания, присущи произведениям Л. Стерна («Жизнь и мнения Тристрама Шенди», 1759–67; «Сентиментальное путешествие», 1768). В поэзии сентиментализма (Т. Грей, У. Каупер, О. Голдсмит, Дж. Крабб, Дж. Томсон, Э. Юнг) преобладают описания природы и сельской жизни, проникнутые меланхолич. размышлениями о жизни и смерти; предромантич. тенденции проявились в лирич. одах У. Коллинза, псевдосредневековых поэтич. мистификациях Т. Чаттертона. Особое место занимают произведения шотландских поэтов – поэмы Дж. Макферсона («Сочинения Оссиана», 1765), отразившие увлечение национальным фольклором и стариной, фольклорная по духу поэзия Р. Бёрнса. В русле предромантизма возник жанр готического романа «ужасов и тайн» (Х. Уолпол, А. Радклиф, У. Бекфорд, М. Г. Льюис), позднее своеобразно претворённый романтиками («Франкенштейн» М. Шелли, 1818; «Мельмот-скиталец» Ч. Мэтьюрина, 1820, и др.). Социально-политический роман («Калеб Вильямс», 1794) создал У. Годвин – просветитель-утопист, веривший в естественное «природное» равенство людей.
В 1790-е гг. в лит-ре В. зарождается романтизм. Первое поколение англ. романтиков – поэты «озёрной школы» («лейкисты») У. Вордсворт и С. Т. Колридж; манифестом англ. романтизма стало предисловие У. Вордсворта ко 2-му изданию их сб. «Лирические баллады» (1800). В поэзии «лейкистов», пронизанной идеей единства человека и природы, был разработан гибкий, близкий к разговорному поэтич. язык, передающий широкую гамму чувств. Романтич. культ воображения как высшей творч. силы, свойственный поэтам «озёрной школы», характерен и для У. Блейка, создавшего грандиозный цикл мистико-визионерских поэм – «пророческих книг». Ко второму поколению англ. романтиков, во многом не принявшему патриархальную умиротворённость «лейкистов», принадлежат П. Б. Шелли и Дж. Г. Байрон – поэты-бунтари, передавшие в лирике и поэмах ощущение несовершенства миропорядка; Дж. Китс, утончённый певец красоты и радостей жизни; ирландец Т. Мур. В прозе кон. 18 – 1-й трети 19 вв. развивается традиция семейно-бытового и психологич. романа, представленная в творчестве женщин-романисток – Ф. Бёрни, Дж. Остин, ирландки М. Эджуорт. Жанр историч. романа, свободно соединяющего правду и романтич. вымысел, создал шотландец В. Скотт, который в шотл. цикле («Пуритане», 1816; «Эдинбургская темница», 1818, и др.) отразил мучительный процесс объединения Англии и Шотландии.
Роман – ведущий жанр лит-ры Викторианской эпохи (годы правления королевы Виктории, 1837–1901). Широкая панорама жизни общества В. представлена в романах одного из крупнейших писателей-реалистов Ч. Диккенса, раскрывшего характерные черты англ. нац. характера («Посмертные записки Пиквикского клуба», 1837, и др.). Сатиру на высшие круги англ. общества создал У. Теккерей, автор романа «Ярмарка тщеславия» (1847–48). В русле реалистич. манеры – затрагивающие острые социальные проблемы эпохи романы сестёр Бронте и Э. Гаскелл. Автор первого англ. детективного романа – У. Коллинз («Лунный камень», 1868). Романисты-викторианцы «второй волны» – Дж. Мередит, Дж. Элиот, соединившие социальную проблематику с психологич. анализом; А. Троллоп – создатель социально-критич. романов о провинц. жизни. В прозе Э. Дж. Булвер-Литтона романтич. черты сочетаются с влиянием просветительской прозы 18 в.
С сер. 19 в. в лит-ре В. заметно усиливается увлечение идеей «чистого искусства». В 1848 под влиянием работ Дж. Рёскина возникло объединившее писателей и художников содружество прерафаэлитов (Д. Г. Россетти и др.). К ним был близок У. Моррис. Позднеромантич. поэзия представлена творчеством А. Теннисона, автора цикла поэм «Королевские идиллии» (1859), Р. Браунинга и его жены Э. Б. Браунинг, а также близкого к прерафаэлитам А. Ч. Суинберна, в виртуозных по форме стихах прославлявшего чувственность и гедонизм. Специфич. место в поэзии сер. 19 в. занимает творчество Э. Лира, известность которому принесли написанные в духе лит. эксцентриады и иллюстрированные им самим книги «нелепиц»; эту традицию в дальнейшем продолжили сказочные повести Л. Кэрролла. Крупное явление в поэзии В. 2-й пол. 19 в. – филос. лирика Дж. М. Хопкинса, отмеченная смелым экспериментаторством в области поэтич. формы. Символизм кон. 19 в. представлен в творчестве ирландца У. Б. Йейтса, виднейшего поэта Ирландского возрождения. Прерафаэлиты оказали существенное влияние на эстетизм – направление в иск-ве и лит-ре В. (писатель, теоретик и историк иск-ва У. Патер и группа поэтов и художников – А. Саймонс, О. Бёрдсли, О. Уайльд и др.). Натуралистич. тенденции проявились в прозе Дж. Мура, Дж. Гиссинга. Как противовес натуралистическому роману возник приключенческий роман Т. М. Рида, Р. Л. Стивенсона. Родоначальником жанра науч.- фантастич. романа, прославляющего технич. прогресс, стал Г. Уэллс («Машина времени», 1895, и др.). Малый жанр детективного рассказа разрабатывал А. К. Дойл. Эпич. картина нравов В. кон. 19 – нач. 20 вв. представлена в социально-психологич. романах Дж. Голсуорси («Сага о Форсайтах», 1906–21), а также Т. Харди, в центре творчества которого – трагизм человеческой жизни, подвластной неумолимому року. Пафосом прославления колонизаторской политики В. как цивилизационной миссии проникнуты поэзия и проза Р. Киплинга. Миф о миссии белого человека развенчивает Дж. Конрад – предтеча англ. модернизма. Яркое явление в драматургии кон. 19 – 1-й пол. 20 вв. – интеллектуальные драмы-дискуссии Б. Шоу, в которых конфликт строится вокруг столкновения филос. идей. Его постоянный оппонент – писатель-католик Г. К. Честертон, воплотивший свои филос. идеи в книгах с детективными сюжетами.
Смена веков ознаменована в англ. литературе возникновением модернизма. Один из основных его идеологов – философ и поэт, теоретик имажизма Т. Э. Хьюм. Цель возникших в 1910–20-х гг. разнообразных худож. направлений и лит. групп – георгианцев (Р. Брук, Э. Марш, Х. Монро, Дж. Мейсфилд и др.), «Блумсбери» (В. Вулф, Л. Вулф, Э. М. Форстер и др.), имажизма, вортицизма (его основатели – писатель и художник У. Льюис, поэт Э. Паунд) – пересмотр викторианских эстетич. канонов, обновление форм худож. выражения в поэзии и прозе. 1-я мировая война, катализатор смены эпох и мироощущений, породила «военную поэзию» (З. Сассун, У. Оуэн, Р. Брук и др.). Высшие достижения англ. модернизма – роман «Улисс» ирландца Дж. Джойса (1922), давший мощный импульс лит-ре потока сознания; творчество Т. С. Элиота (поэма «Бесплодная земля», 1922, и др.), передавшего мироощущение «городского человека», утратившего романтич. иллюзии прошлого, языком, адекватным новой эпохе; новаторская психологич. проза В. Вулф и Д. Г. Лоуренса, творчество Р. Грейвса. Элиот также стал, наряду с А. Ричардсом и У. Эмпсоном, одним из основоположников новой критики – направления в литературоведении В., получившего всемирную известность. Настроения «потерянного поколения», пережившего войну, нашли отражение в антивоенной прозе Р. Олдингтона (роман «Смерть героя», 1929, и др.). 1920-е гг. отмечены расцветом шотл. поэзии на родном языке (Х. Макдиармид, Э. Мьюр, Э. Янг, Р. Гариок и др.).
В 1920–40-х гг. приобрела популярность новеллистика К. Мэнсфилд и А. Э. Коппарда – бытописателя жизни маленьких людей; драматургия Н. Коуарда, Дж. Барри, Дж. Б. Пристли. Переживают расцвет жанры детектива (Э. Беркли, Д. Сейерс, А. Кристи), а также антиутопии, представленной романами О. Хаксли («О дивный новый мир», 1932), Дж. Оруэлла («1984», 1949) и др. Заметные явления поэзии – творчество «оксфордских поэтов» (У. Х. Оден, С. Дей-Льюис, С. Спендер) с их критикой зап. цивилизации, неприятием пессимизма и элитарности модернизма; неоромантическая по духу лирика Д. Томаса.
«Новую волну» в лит-ре 1950-х гг. представляли «рассерженные молодые люди» – драматурги и прозаики (К. Эмис, Дж. Осборн, А. Силлитоу, Дж. Уэйн и др.). Пьеса Осборна «Оглянись во гневе» (1956) положила начало оживлению драмы (Ш. Дилени, А. Уэскер, Р. Болт). Ощущение бессмысленности существования, бессилия перед объективными обстоятельствами и одиночества человека выразил в 1950–60-х гг. абсурда театр (ирландец С. Беккет, Х. Пинтер и Н. Ф. Симпсон, позднее – Т. Стоппард). С именами Дж. Р. Толкина, К. С. Льюиса, Ч. Уильямса связан золотой век жанра фэнтези. Классич. тип детектива в 1960-е гг. возродили Ф. Д. Джеймс, склонная к этич. проблематике, и Р. Ренделл, сосредоточенная на психологии преступления. Философия экзистенциализма в значит. мере повлияла на прозу У. Голдинга и А. Мёрдок. Эксцентриада, ирония, сатира и вместе с тем глубокие размышления о вере, искуплении, выборе между добром и злом сближают прозу писателей-католиков И. Во, М. Спарк и Грэма Грина. Своеобразная ностальгия по «великому прошлому» определила обращение к викторианским образцам прозы, к созданию эпич. циклов (Ч. П. Сноу, О. Мэннинг, Д. Лессинг). 1950–60-е гг. – время лит. объединений, расцвета поп-культуры, размывания границ между лирикой и др. видами иск-ва, свободы поэтич. самовыражения. «Группа» во главе с Ф. Хобсбаумом (затем Э. Люси-Смитом) выступала за эстетич. плюрализм; небывалым успехом пользовалась музыка и поэзия группы «Битлз»; «ливерпульские поэты» (Б. Пэттен, А. Генри, Р. Макгаф) представили творчество молодёжного андерграунда, мир контркультуры.
В прозе 2-й пол. 20 в. важное место занимала тема критики технократич. цивилизации, отражённая в антиутопии «Заводной апельсин» (1962) и романе-эссе «1985» (1978) А. Бёрджесса, а также в романах Дж. Балларда («Бетонный остров», 1974), в которых приёмы науч. фантастики сочетаются с иносказательным изображением политич. реалий совр. мира. Иронией и интеллектуальной игрой в духе постмодернизма отмечены романы П. Акройда («Процесс Элизабет Кри», 1994), Дж. Барнса («История мира в 101/2 главах», 1989), Дж. Уинтерсон («Книга власти, или Ноутбук», 2000), Дж. Фаулза, М. Эмиса («Ночной поезд», 1997), а также романы из жизни интеллектуальной элиты – т. н. университетская проза М. Брэдбери, Д. Лоджа. Cреди крупнейших поэтов 2-й пол. 20 в. – Т. Хьюз, в рамках натурфилософской темы воссоздавший беспощадную, небывалого масштаба картину «последнего кризиса» совр. цивилизации. Особняком стоит многожанровое творчество К. Уилсона, создателя философии «нового экзистенциализма». На рубеже 20–21 вв. заметным явлением стало творчество писателей из быв. колоний В.: романы Т. Мо, Б. Окри («Страждущая дорога», 1991), С. Рушди («Сатанинские стихи», 1988; «Прощальный вздох мавра», 1995) и др.
Издания:
The new Oxford book of English verse, 1250–1950. Oxf., 1973;
Английские и шотландские баллады. М., 1973;
Поэзия английского романтизма. М., 1975; Английская новелла ХХ в. М., 1981;
Английская поэзия в русских переводах. ХIV–ХIХ вв. М., 1981;
Английская поэзия в русских переводах. ХХ в. М., 1984;
Современная английская драма. М., 1984;
Прекрасное пленяет навсегда: Из английской поэзии XVIII–XIX вв. М., 1988;
Английский сонет XVI–XIX вв. М., 1990;
О дивный новый мир: Английская антиутопия. М., 1990;
Антология имажизма. М., 2001;
The new Oxford book of eighteenth century verse. Oxf., 2003.
Дополнительная литература:
The Cambridge history of English literature. Camb., 1949–1953. Vol. 1–15;
Daiches D. A critical history of English literature. 2nd ed. N. Y., 1970;
A dictionary of literature in the English language. Oxf., 1978–1980. Vol. 1–3;
The new Pelican guide to English literature. [L.], 1982–1988. Vol. 1–9;
Watson R. The literature of Scotland. Basingstoke, 1984;
A new critical history of old English literature. N. Y., 1986;
Peterson D. L. The English lyric from Wyatt to Donne. 2nd ed. N. Y., 1990;
Hume R. D. The development of English drama in the late seventeenth century. L., 1990;
Алексеев М. П. Английская литература. Очерки и исследования. Л., 1991;
Modernism: 1890–1930. L., 1991;
English drama to 1710. L., 1993;
English poetry and prose, 1540–1674. L., 1993;
The Victorians. L., 1993;
Taylor D. J. After the war: the novel and English society since 1945. L., 1993;
Corcoran N. English poetry since 1940. L., 1993;
Wandor M. Drama today: a critical guide to British drama, 1970–1990. L., 1993;
Красавченко Т. Н. Английская литературная критика XX в. М., 1994;
Bradbury M. The modern British novel. L., 1994;
Thwaite A. Poetry today: a critical guide to British poetry, 1960–1995. L., 1996;
The Oxford companion to English literature. 6th ed. Oxf., 2000;
Conrad P. Cassell’s history of English literature. L., 2003;
Энциклопедический словарь английской литературы ХХ в. М., 2005;
The new Cambridge bibliography of English literature. L., 1969–1974. Vol. 1–5.
Автор раздела: Т. Н. Красавченко.
Архитектура и изобразительное искусство
На территории В. сохранились крупнейшие мегалитич. комплексы эпохи энеолита и бронзового века (Стонхендж, Эйвбери), остатки рим. построек 1–5 вв. (в т. ч. Адрианова стена, термы в Бате и Лондоне), памятники иск-ва кельтов, англосаксов, пиктов («брохи» – цилиндрич. башни в Шотландии). К 7–10 вв. относятся церкви в т. н. англосаксонском стиле, восходящие к нар. каркасным постройкам (в Брадуэлле, Бриксуорте, Брадфорде-он-Эйвон, Гринстеде, Бартоне-он-Хамбер, Эрлс-Бартоне). В 7–8 вв. в монастырях развивались книжная миниатюра с причудливым плетёным орнаментом, включавшим стилизованные фигуры животных, и декоративно-прикладное иск-во (изделия из металла, дерева, драгоценных камней). Образцами дороманского иск-ва являются миниатюры сер. 10–12 вв. (в т. ч. уинчестерской школы) с энергичными криволинейными узорами, выполненные лёгким штрихом. В 11–12 вв. развивался романский стиль: храмы в Норидже, Уинчестере с вытянутыми в длину нефом, хором и трансептом и мощными квадратными башнями; романско-готич. соборы в Уэльсе (Сент-Дейвидс, Кардифф); крепостная архитектура – башнеобразные замки в Лондоне (Тауэр), Уэльсе (Кардифф, Карнарвон), Шотландии (Дерлтон, Ботуэлл, Танталлон и др.). В миниатюрах и монументальной живописи этого времени становятся заметны визант. влияния. С 12 в. получила развитие готика (первые в В. нервюрные крестовые своды центр. нефа собора в Дареме, ок. 1130–33, предвосхитили принципы готич. архитектуры); готич. декор часто покрывал романское ядро (хор собора в Глостере, собор в Уинчестере). Для готич. построек В. (соборы в Кентербери, Линкольне, Солсбери, Эксетере, Глостере, Йорке, г. Уэльс, Вестминстерское аббатство в Лондоне и др.) характерно сочетание простых и массивных вытянутых объёмов со всё возрастающим обилием декоративной резьбы на фасадах, сложными узорами нервюрных сводов, смелыми декоративными и конструктивными эффектами («раннеанглийская» готика, до 2-й пол. 13 в.; «украшенная» готика, до 2-й пол. 14 в.; см. также Норманнский стиль). В церковном зодчестве Шотландии отдавалось предпочтение дерев. перекрытиям над центр. нефом (соборы в Абердине, строился с 1164, и Глазго, с 1181). В эпоху поздней готики (см. Перпендикулярный стиль) усложнённое переплетение веерообразных, сетчатых и звездчатых сводов в сочетании с применением уплощённой «арки Тюдоров» придаёт праздничность просторным интерьерам с большими окнами как в церковных, так и светских зданиях (капеллы Кингс-колледжа в Кембридже, 1446–1515, Сент-Джордж в Виндзоре, 1474–1528, Генриха VII в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, 1503–19; банкетные залы, колледжи; см. также Тюдоровский стиль). В кон. 14 в. появляется станковая живопись (в т. ч. портрет). Декоративное изящество отличает росписи, миниатюру, скульптуру, надгробия с каменными и гравированными на медных плитах фигурами. Тонкостью и изысканностью отмечены ср.-век. ткачество, вышивка (т. н. opus anglicanum), ковроделие, резьба по дереву и кости, ювелирное дело.
После разрыва с Рим. церковью (1534) мн. монастыри были разрушены, прекратили существование их худож. мастерские. Вплоть до 17 в. не велось строительство культовых зданий. Светская архитектура эпохи Возрождения развивалась под влиянием зодчества Италии, Германии, Нидерландов и Франции: капелла замка Стерлинг в Шотландии (кон. 15 в.; считается первой ренессансной постройкой в В.), дворец Хэмптон-корт в графстве Мидлсекс (ныне – в Лондоне; 1515–36), несохранившаяся роскошная королевская резиденция Нонсач в Суррее (строилась с 1538). В строительстве и бытовом укладе утвердилось стремление к рациональности и комфорту. В это время сложился тип центрич. дома-усадьбы (загородного дворца) с его гибкой свободой композиции, пристрастием к большим окнам и эркерам, органич. связью с природой, искусным применением в строительстве и отделке дерева, камня: дворцы в елизаветинском стиле – Лонглит-хаус в Уилтшире (1568–80), Уоллатон-холл в Ноттингемшире (ок. 1580–88; оба – арх. Р. Смитсон), Хардуик-холл в Дербишире (1590–97) и др. В Шотландии в 16–17 вв. возводятся башенные замки в т. н. баронском стиле (Келберн, 1581; Фрейзер, 1576–1617; Стюарт, 1625, и др.). Во многих постройках 16 в., особенно на западе и юге В., использовался фахверк.
В живописи 16–17 вв. гл. роль играл портрет. Традиции портретного иск-ва Сев. Возрождения были принесены на Британские о-ва в 16 в. нем. художником Х. Хольбейном Младшим, работавшим при англ. дворе в 1520–40-х гг.; появились англ. мастера портрета-миниатюры – Н. Хиллиард, А. Оливер, С. Купер. Их произведения соединяли тонкость техники с индивидуализированной характеристикой, поэтичностью и изысканной декоративностью изображений. Тип парадного аристократич. портрета 17 в., привнесённый работавшими в В. иностр. живописцами А. ван Дейком, П. Лели и Г. Неллером, приобрёл у их последователей (У. Добсона, Р. Уокера, Дж. Райли) бóльшую объективность, строгость и простоту. В области скульптуры представляет интерес мемориальная пластика Э. Эвешема (нач. 17 в.).
В архитектуре В. с нач. 17 в. получил распространение классицизм, одним из первых мастеров которого был И. Джонс: его постройки в духе палладианства опередили зодчество др. европ. стран (Банкетный зал неосуществлённого дворца Уайтхолл в Лондоне, 1619–22; Куинс-хаус в Гринвиче, 1616–35, и др.). В архитектуре классицизма практичность и удобство сочетались с импозантностью и строгой сдержанностью форм; высокого уровня достигли планировка и убранство интерьеров. Гор. ансамбли, созданные в Реставрации стиле и т. н. стиле Якова I (Гринвичский госпиталь, 1696–1728, архитекторы К. Рен, Дж. Ванбру; застройка Бата в 18 в., архитекторы Дж. Вуд Старший и его сын), усадебные дворцы, построенные Ванбру (Хоуард в Йоркшире, 1701–24; Бленейм в Оксфордшире, 1705–25), Н. Хоксмором и др., отличались строгой торжественностью и композиц. логикой. Величественной стройностью, разнообразием пространственных решений и богатством классич. архит. мотивов отличались церковная архитектура (собор Св. Павла, 1675–1710, и 52 др. церкви, построенные К. Реном после пожара 1666 в Лондоне; постройки Дж. Гиббса), обществ. здания (б-ка Рэдклиффа в Оксфорде, 1737–49, арх. Гиббс; Сомерсет-хаус в Лондоне, 1776–86, арх. У. Чеймберс), ряд усадебных и гор. домов (Кенвуд-хаус, 1767–69, арх. Р. Адам; Фицрой-сквер, ок. 1790–1800, архитекторы бр. Р. и Дж. Адам – в Лондоне; пл. Шарлотты в Эдинбурге, 1792–1807, по проекту арх. Р. Адама). Помимо бр. Адам, Ванбру, Гиббса, представителями классицизма были др. шотл. архитекторы – У. Брюс, Р. Рид, У. Плейфер и Ч. Камерон (создавший свои лучшие произведения в России). С эпохой предромантизма связано зарождение псевдоготики в англ. архитектуре (Дж. Уайет, Г. Грэм, Т. Хамилтон и др.) и формирование пейзажных «английских» парков (У. Кент, Чеймберс), естеств. живописность которых отвечала характерной для эпохи сентиментализма тяге к природе.
В изобразит. иск-ве 18 в. отразилось воздействие идей Просвещения, проявившихся наиболее полно в творчестве У. Хогарта – в его жизнеутверждающих портретах и в циклах сатирич. кар- тин и гравюр на совр. темы. Высокого расцвета достигло в 18 – нач. 19 вв. иск-во портрета (Дж. Рейнолдс, Т. Гейнсборо, Дж. Опи, Дж. Ромни, А. Рэмзи, Г. Ребёрн, Т. Лоуренс), в котором барочные традиции, тенденции классицизма и предромантизма сочетались с естественностью и одухотворённостью образов, точностью индивидуальной характеристики, виртуозной лёгкостью и свободой живописи. Во 2-й пол. 18 в. сложились нац. школа пейзажа (поэтич. работы Гейнсборо, пейзажи Р. Уилсона, Дж. Крома, акварелистов Дж. Р. Козенса, Т. Гёртина и др.) и проникнутая идиллическими, а порой и романтич. нотами жанровая живопись (Дж. Морленд, Дж. Райт). В иск-ве этого времени важная роль принадлежала политич. и бытовой карикатуре (Дж. Гилрей, Т. Роулендсон) и репродукционной гравюре (Т. Бьюик). Европ. известностью в 17–18 вв. пользовалось брит. декоративно-прикладное иск-во: отличавшаяся изяществом и удобством мебель Т. Чиппендейла, Т. Шератона, строгие и изысканные фаянсовые изделия мануфактуры Дж. Уэджвуда с рельефами Дж. Флаксмена в античном духе, шпалеры мануфактуры в Мортлейке, изделия фарфоровых заводов (в Боу, Челси, Вустере, Дерби) и др.
В архитектуре 1-й пол. – сер. 19 в. позднеромантич. увлечение экзотикой (Дж. Нэш, создатель Королевского павильона в Брайтоне, 1815–23, и др.; Э. Блор, один из архитекторов Букингемского дворца, 1825–37, также автор проекта Воронцовского дворца в Алупке в Крыму) сосуществовало со стилизаторскими направлениями – поздним классицизмом, примерами которого являются здания Английского банка (1788–1833, арх. Дж. Соун) и Британского музея (1823–52, арх. Р. Смёрк; читальный зал – 1854–57, арх. С. Смёрк) в Лондоне, творчество У. Инвуда, Ч. Коккерелла, Х. Элмса, и неоготикой [Парламент (1840–68, архитекторы Ч. и Э. Бэрри, О. Пьюджин) и Мемориал Альберта (1872, арх. Дж. Г. Скотт Старший) близ Альберт-холла в Лондоне]. Мастерами исторических стилей были также У. Баттерфилд, Дж. Брукс, А. Уотерхаус, Р. Шоу, Дж. Бентли (Вестминстерский собор в Лондоне, 1895–1903) и др. Разработка сложных металлич. конструкций для мостов и перекрытий (инженеры Т. Телфорд, Р. Стивенсон), сборный металлич. каркас со стеклянным заполнением в т. н. Хрустальном дворце на Всемирной выставке в Лондоне (1851, арх. Дж. Пакстон) подготавливали рациональные строит. методы новой архитектуры. Однако гл. внимание уделялось парадной застройке гор. центров и буржуазных кварталов (см. также Викторианский стиль). Одновременно велись поиски рациональной простоты и уюта в архитектуре жилища, гл. обр. загородных домов (Р. Шоу, Ч. Войзи, Б. Скотт).
В изобразит. иск-ве 1-й пол. 19 в. наряду с романтиками – графиком У. Блейком и живописцем У. Тёрнером, пейзажи которого отмечены новаторски смелыми колористич. исканиями, выделяются родоначальники пленэрного пейзажа – Дж. Констебл и Р. Бонингтон, мастер жанровой живописи Д. Уилки, портретисты Э. Геддес и работавший в России Дж. Доу, классицизирующий скульптор и иллюстратор Дж. Флаксмен. В сер. 19 в., в период господства салонно-академич. иск-ва, Ф. М. Браун и прерафаэлиты (Д. Г. Россетти, Дж. Миллес, У. X. Хант) стремились вернуться к искренности и духовности ср.-век. и раннеренессансного иск-ва. Характерная для прерафаэлитов утончённая декоративная стилизация приобрела у их последователей черты декадентства (О. Бёрдсли). Вместе с тем поздние прерафаэлиты (У. Моррис, Э. Бёрн-Джонс) пытались внести эстетич. начало в совр. быт, противопоставить обезличенной машинной продукции ручное ремесло (мебель, ткани, витражи, оформление книг и интерьеров, выполненные в мастерских Морриса; возникновение выставочного об-ва «Искусства и ремёсла», первым президентом которого был У. Крейн). Жанровая живопись во 2-й пол. 19 в. отмечена сентиментальностью и сюжетной занимательностью (Л. Альма-Тадема, У. Фрит, X. Херкомер, Ф. Лейтон). Более живое чувство современности присуще творчеству офортиста С. Хейдена, а также шотл. художников (мастеров «школы Глазго») У. Макгрегора и У. Мак-Таггарта. Близкий к импрессионизму амер. живописец Дж. Уистлер, работавший в В., привнёс в брит. живопись 2-й пол. 19 в. острую реалистич. наблюдательность, изысканную цветовую гармонию. К импрессионистической технике обращались в своих жанровых композициях Дж. Клаузен, У. Сиккерт и У. Стир.
В 20 в. хаотич. рост городов породил новые тенденции в градостроительстве: Э. Хоуард и Р. Ануин впервые выступили с идеями городов-садов (Лечуорт, строился с 1902) и городов-спутников, П. Геддес и Л. П. Аберкромби создали проекты комплексной застройки пром. районов. В нач. 20 в. наряду с представителями неоклассицизма (Э. Лаченс, Р. Бломфилд) и неоготики (Дж. Г. Скотт Младший) выступали инициаторы стиля модерн и рационализма (Ч. Р. Макинтош), в 1920–30-е гг. – функционализма (М. Фрай, О. Уильямс). После 2-й мировой войны реконструированы разрушенные гор. районы (центр Ковентри, с 1946, архитекторы Д. Гибсон, А. Линг). Принцип микрорайонирования использовался до сер. 1960-х гг. при создании свободных и разнообразных по планировке жилых комплексов (Холлфилд в Лондоне, 1949–56) и городов-спутников (с 1946 – Харлоу, близ Лондона, арх. Ф. Гибберд, и др.), органически вписанных в природную среду. Среди построек выделяются Королевский концертный зал в Лондоне (1949–1951, архитекторы Р. Мэтью, Л. Мартин), собор в Ковентри (1954–62, арх. Б. Спенс). В нач. 1950-х гг. в В. зародилось направление архит. брутализма (А. и П. Смитсоны). С 1960–70-х гг. в архитектуре В. развивались тенденции постмодернизма, сформулированные теоретиком Ч. Дженксом и проявившиеся в творчестве таких мастеров, как Дж. Стерлинг, К. Терри и др. Тогда же В. стала центром формирования архитектуры хай-тек, получившей впоследствии мировое распространение. К нач. 21 в. наряду с проектами, изящно трактующими стилистику хай-тек [типография «Файнаншел таймс» в Лондоне, 1987–88; павильон В. на Экспо’92 в Барселоне, арх. Н. Гримшоу], появились монументальные сооружения с драматизированными архитектурными формами, рассчитанными на зрелищный эффект [«Купол Тысячелетия» (1999–2000, арх. Р. Роджерс), высотное здание компании «Swiss Re»; 1997–2004, архит. фирма Н. Фостера, оба – в Лондоне, и др.]. К участию в совр. строительстве В. привлекаются иностр. архитекторы, в т. ч. приверженец постмодернизма Р. Вентури и представитель деконструктивизма Д. Либскинд (оба – из США).
В изобразит. иск-ве В. 20 в. расцвет портретной и жанровой живописи и графики (О. Джон, У. Орпен, Ф. Брэнгвин) сочетался с влиянием разл. течений европ. авангардизма – фовизма (М. Смит, А. Хитченс), футуризма и кубизма (У. Льюис), тяготеющих к изощрённо-утончённой фантастике (С. Спенсер, Г. Сазерленд, П. Нэш) или абстракционизму (Б. Николсон). К сюрреализму и абстракции эволюционировал скульптор Г. Мур, создавший ряд пластически целостных символич. образов. В 1950-х гг. сформировалась группа «социальных реалистов» (графики А. П. Хогарт, Э. Ардизон; живописцы Л. Лаури, Д. Гривс, Э. Мидлдич; скульпторы Л. Брэдшо, Б. Ри и др.). Совр. иск-во В. отдало дань поп-арту (П. Блейк), перформансу (Гилберт и Джордж), фигуративной живописи с элементами экспрессионизма (Ф. Бэкон).
Дополнительная литература:
Виппер Б. Р. Английское искусство. Краткий исторический очерк. М., 1945;
Cursiter S. Scottish art to the close of the nineteenth century. L., 1949;
Baker J. English stained glass. L., 1960;
Taylor H., Taylor J. Anglo-Saxon architecture. Camb., 1965–1978. Vol. 1–3;
Willis R. The architectural history of some English cathedrals. Newport Pagnell, 1972–1973. Vol. 1–2;
Caw J. L. Scottish painting past and present, 1620–1908. Bath, 1975;
Некрасова Е. А. Романтизм в английском искусстве. М., 1975;
Pride G. Glossary of Scottish building. Glasgow, 1977;
The century of change: British painting since 1900. Oxf., 1977;
Painters in Scotland, 1301–1700. A biographical dictionary. Edinburgh, 1978;
Dunbar J. G. The architecture of Scotland. 2nd ed. L., 1978;
Kidson P., Murray P., Thompson P. A history of English architecture. Harmondsworth, 1979;
Wilson S. British art: from Holbein to the present day. L., 1979;
Bony J. The English decorated style. Oxf., 1979;
Morris R. Cathedrals and abbeys of England and Wales. L., 1979;
Contemporary British artists. L., 1979;
Garner P. Twentieth-century furniture. Oxf., 1980;
Ritchie J., Ritchie A. Scotland: archaeology and early history. L., 1981;
Fernie E. The architecture of the Anglo-Saxons. L., 1983;
Farr D. English art, 1870–1940. Oxf., 1984;
Rothenstein J. Modern English painters. L., 1984. Vol. 1–3;
English Romanesque art, 1066–1200. (Cat.). L., 1984;
Clifton-Taylor A. The pattern of English building. 4th ed. L., 1987;
Colchester L. S. Wells Cathedral. L., 1987;
British art in the 20th century. (Cat.). L., 1987;
Calloway S. Twentieth-century decoration. L., 1988;
The Cambridge guide to the arts in Britain / Ed. by B. Ford. Camb., 1988–1991. Vol. 1–9;
Platt C. The architecture of medieval Britain. L., 1990;
Massey A. Interior design of the 20th century. L., 1990;
Spalding F. 20th century painters and sculptors. Woodbridge, 1991.
Музыка
Муз. культура В. восходит к культуре кельтов и германцев. Один из старейших памятников (и одна из старейших в Сев. Европе археологич. находок струнных инструментов) – крота из комплекса Саттон-Ху в Юж. Англии – датируется сер. 7 в. Приблизительно в 8 в. у кельт. населения Британских о-вов появилась арфа. Оба инструмента были связаны с иск-вом кельтских проф. поэтов-певцов – бардов. Традиция игры на кельтской арфе не прерывалась до кон. 18 в. С 15 в. известна волынка – характерный шотл. инструмент. К 12 в. восходят первые образцы англ. рождественских песен (гимнов) – кэрол.
В Средневековье центрами проф. английской муз. культуры были католич. храмы и монастыри в Уинчестере (Винчестере), Саруме (Солсбери), Вустере. В рамках богослужения расцвели нац. традиции григорианского хорала (важнейшие памятники – Сарумский градуал и Сарумский антифонарий 13 в., Вустерский антифонарий 13 в.) и многоголосия: органум, дискант (Винчестерский тропарь кон. 10 – 1-й пол. 11 вв.), гимель, фобурдон (с характерным «английским» терцово-секстовым параллелизмом созвучий), мотет (Вустер, 13 в.). Ярким примером ранней англ. полифонии является т. н. Летний канон («Sumer is icumen in», 2-я пол. 13 в.) – бесконечный канон в унисон. В 1-й пол. 15 в. выдвинулась школа полифонистов во главе с Дж. Данстейблом. Имена Л. Пауэра, Пикарда содержит важнейшая англ. муз. рукопись кон. 14 – нач. 15 вв. (Кодекс Олд-Холл). Мн. сочинения средних веков и раннего Возрождения, представляющие худож. ценность (напр., месса «Caput», приписывавшаяся Г. Дюфаи), были анонимными. Со 2-й пол. 16 в. в англиканском богослужении принято пение псалмов и гимнов – т. н. англиканское пение. Центрами шотл. муз. культуры Средневековья были Абердин и Стерлинг, где возникли первые проф. хоры.
Cо 2-й пол. 16 в. в Англии переживает расцвет светская инструментальная (для вирджинала, лютни, консорта) и вокальная музыка. Наиболее значит. композиторы этого периода: Дж. Тавернер, К. Тай, Т. Таллис; позднее У. Бёрд, Дж. Булл (автор уникальной Гексахордовой фантазии, с обходом всех тональностей квинтового круга), Дж. Дауленд (прославился собств. сочинениями и мн. обработками песен для лютни), Дж. Фарнеби, О. Гиббонс. Развившийся при дворе королевы Елизаветы «итальянский» вкус (чему немало способствовал работавший там А. Феррабоско) нашёл своё специфически национальное выражение в кон. 16 – нач. 17 вв. в англ. мадригале (Т. Морли и его последователи Дж. Уилби и Т. Уилкс; Морли – автор самого известного англ. трактата о музыке – «Простое и лёгкое введение в музыкальную практику», 1597). Придворная капелла была создана в 1501 в Эдинбурге, среди шотл. композиторов 16 в. – Р. Карвер, Дж. Фети, Р. Джонсон. О развитии инструментальной музыки в Шотландии 17 в. свидетельствуют многочисл. рукописи, в т. ч. «Скинская рукопись» (1615–35), которая содержит 114 пьес, записанных в виде лютневой табулатуры. Нач. 17 в. – время оформления англ. муз. театра с его специфич. жанром маски. Ко 2-й пол. 17 в. относится творчество Г. Пёрселла – крупнейшего в истории В. композитора, создателя первой англ. оперы «Дидона и Эней» (пост. в 1689), музыки к драматич. спектаклям (наиболее известны семи-оперы «Королева фей» и «Король Артур»), хоровых и инструментальных сочинений. Антем Т. Арна «Правь, Британия» (1740) стал нац.-патриотич. песней В. Событием, имевшим обществ. резонанс, явилась постановка пародийной «Оперы нищего» драматурга Дж. Гея и комп. И. К. Пепуша (1728). В 1725 поставлена первая шотл. балладная опера «Благородный пастух» А. Рамзея. Видные шотл. композиторы 2-й пол. 18–19 вв. – Т. Эрскин, Дж. Фергус, У. Макгиббон, Д. Доу, Н. Хоу. Большой вклад в развитие музыки В. внёс проживший в Лондоне ок. 50 лет Г. Ф. Гендель, который писал антемы и оратории («Мессия» и др.) на англ. тексты. Здесь работал И. К. Бах («лондонский» Бах). В 18 в. были заложены основы музыковедения В., важные памятники муз. культуры и науки того времени – «Музыкальные путешествия» Ч. Бёрни и «Всеобщая история музыкальной науки и практики» Дж. Хокинса. В нач. 18 в. появился интерес к шотл. традиц. культуре, среди многочисл. сб-ков нар. песен и танцев – «Шотландский музыкальный музей» (1787–1803) Дж. Джонсона, содержащий 600 мелодий. В 19–20 вв. рапространились воен. и светские оркестры из музыкантов-волынщиков (играют обычно в сопровождении 3 барабанщиков), сохранившие своё значение как своеобразная муз. эмблема Шотландии. В 19 в. Лондон – один из центров муз. жизни Европы, здесь функционировали созданные ещё в 18 в. театр «Ковент-Гарден» (1732) и Королевское муз. об-во (1762), Филармонич. об-во (1813) и Новое филармонич. об-во (1852), гастролировали Ф. Шопен, Ф. Лист, Н. Паганини, Р. Вагнер, Дж. Верди, А. Дворжак, П. И. Чайковский, А. К. Глазунов и др.
На рубеже 19–20 вв. возникло движение за возрождение англ. муз. традиций с характерным обращением к нац. фольклору и музыке 17 в., самые известные его представители – Э. Элгар, Ф. Дилиус, Г. Холст, Р. Воан-Уильямс. Крупнейший композитор В. и один из виднейших музыкантов 20 в. – Б. Бриттен, мировое признание получили его оперы, «Военный реквием» (1961) и др. сочинения. Значит. англ. композиторы 20 в. – А. Блисс, П. М. Дейвис, М. Типпетт, У. Уолтон. Основатель совр. шотл. композиторской школы – А. Маккензи (кон. 19 – нач. 20 вв.), нац. особенности шотл. музыки воплощены в хоровых сочинениях и операх Х. Макканна и Л. Драйсдейла, в 20 в. работали Э. Чисхолм, С. Дейви, Р. Кроуфорд, Я. Уайт. Наиболее известные музыковеды В. – Дж. Абрахам, Г. Дж. Фармер и Дж. Гров. В. – страна с традициями аутентичного исполнительства, начало которому положил англ. музыкант А. Долмеч. Среди исполнителей с мировым именем – дирижёры Дж. Барбиролли, Т. Бичем, А. Боулт, Дж. Э. Гардинер, К. Дейвис, Н. Мерринер, С. Реттл, М. Сарджент, Г. Шолти; пианисты Ф. Ламонд, Дж. Огдон, К. Керзон, М. Хесс; скрипач И. Менухин; альтисты У. Примроз, Л. Тертис; виолончелистка Ж. Дю Пре; клавесинисты К. Хогвуд, Т. Пиннок; певцы Дж. Бейкер, А. Деллер, Дж. Маккормак, П. Пирс, М. Тейт, Э. Тёрнер, К. Ферриер.
Крупнейшие в В. муз. театры: «Ковент-Гарден», Оперный театр в Белфасте (1895), Шотл. опера в Эдинбурге (1962), Англ. нац. опера (1974). Крупнейшие оркестры: Лондонский филармонический (с 1932), Королевский филармонический (1946), Оркестр Би-Би-Си (Лондон, 1930), Бирмингемский симфонический (1920), Королевский шотл. нац. оркестр (1891, совр. назв. с 1990), Шотл. симфонич. оркестр Би-Би-Си (1935), Ольстерский оркестр (1981, объединился с Североирландским оркестром Би-Би-Си, созданным в 1924). Аутентичные коллективы: вокальные – «Хильярд-ансамбль» (1973), «Готические голоса» (1980); инструментальные – «Лондонский консорт старинной музыки» (Early Music Consort of London, 1967–76), «Академия старинной музыки», «Английский концерт» (оба 1973).
В. – мировой центр поп- и рок-музыки. В жанре мюзикла наибольшую популярность приобрёл Э. Ллойд Уэббер. Среди многочисленных ансамблей и рок-групп наибольшим успехом пользовались «Битлз» и «Роллинг Стоунз», позднее широчайшую популярность получили «Пинк Флойд» (с 1965, расцвет в 1973–83), «Дженесис» (с 1967, лучшие альбомы в 1970–86), «Куин» (1970–91) и др., среди знаменитых эстрадных музыкантов: П. Маккартни, Дж. Леннон, М. Джаггер, Ф. Меркьюри, Элтон Джон, К. Эмерсон, П. Гейбриел, Ф. Коллинз, Р. Уэйкмен.
Междунар. муз. фестивали: «Би-Би-Си промс» (крупнейший в В., основан в 1895 как «Променад-концерты»), Эдинбургский (с 1947, ежегодный), Баховский (в Оксфорде и Лондоне) и мн. др. Междунар. конкурсы: хоров – в Лланголене (с 1947) и Мидлсборо (с 1966); музыкантов-исполнителей – им. К. Флеша в Лондоне (с 1945), в Ливерпуле (с 1958); пианистов – в Лидсе (с 1963). Крупнейший концертный зал Лондона – Альберт-холл. Муз. учебные заведения: в Лондоне – Тринити-колледж (1872), Королевский муз. колледж (1883), в Глазго – Королевская шотл. академия музыки и драмы (основана в 1890 как консерватория, с 1929 Академия музыки, с 1950 совр. название).
Дополнительная литература:
Elliott K., Rimmer F. A history of Scottish music. L., 1973;
Caldwell J. The Oxford history of English music. Oxf., 1991–1999. Vol. 1–2;
Long K. R. The music of the English church. L., 1991;
Purser J. Scotland's music: a history of the traditional and classical music of Scotland from earliest times to the present day. Edinburgh, 19.
Автор раздела: С. Н. Лебедев.
Балет
Бальные танцы в В. известны с 16 в., когда они исполнялись также в составе придворных представлений. В кон. 16 – нач. 17 вв. возник жанр маски, близкий франц. комедии-балету. Однако, достигнув расцвета в нач. 17 в., англ. балет-маска не получил дальнейшего развития. В 1-й пол. 18 в. большое значение имела деятельность Дж. Уивера, хореографа и теоретика танца, поставившего танцевально-драматич. представления («Любовные похождения Марса и Венеры» на муз. Г. Саймондса и Фэрбенкса, 1717, и др.), осуществившего переводы ряда трудов по теории танца с франц. яз. и опубликовавшего собств. книги («Трактат к вопросу об истории танца», 1712, и др.). Тогда же импресарио и актёр Дж. Рич стал вводить в свои спектакли гротесковые эпизоды в духе комедии дель арте, которые породили традицию англ. пантомимы, сохранявшуюся и на протяжении последующих столетий (особенно в рождественских представлениях). Рич ставил спектакли в театрах «Линкольнс Инн Филдс» и «Ковент-Гарден», где выступали и франц. артисты, в частности М. Салле, стремившаяся к драматизации танца и поставившая балет-пантомиму «Пигмалион» Ж. Ж. Муре (1734). Англ. пантомима оказала влияние на творчество Ж. Ж. Новерра, впервые приехавшего в В. в 1755 и поставившего в дальнейшем в Королевском театре св. 15 балетов и многочисл. дивертисменты. В кон. 18 – нач. 19 вв. спектакли также осуществляли Ж. Доберваль, Ш. Л. Дидло (первые варианты балетов «Флора и Зефир», 1796, и «Хензи и Тао», 1801, Ч. Босси) и др. В 1840-х гг. Ж. Перро создал в Лондоне свои знаменитые балеты на муз. Ч. Пуньи – «Ундина» (1843), «Эсмеральда» (1844) и «Па-де-катр» (1845), где выступали прославленные романтич. балерины М. Тальони, Ф. Эльслер и др. Наиболее значит. брит. хореографом эпохи был Дж. Г. Д’Эгвиль, сочинявший балеты на античную, а также на нац. тематику. В 1801 он открыл частную школу, где воспитывалось большинство брит. артистов балета нач. 19 в. Однако балеты в осн. ставили иностранцы, и первые роли доставались популярным франц. танцовщикам. Среди брит. артистов, достигших ведущего положения, наибольшей славой пользовалась К. Уэбстер.
Во 2-й пол. 19 в. балеты шли преим. в мюзик-холлах, из которых наиболее известны «Альгамбра» (1864–1936) и «Эмпайр» (1887–1915). Здесь выступали брит. танцовщики-мимисты и клоуны, продолжавшие нац. традицию пантомимы; балетные спектакли ставились обычно иностр. балетмейстерами. В «Эмпайр» в 1887–97 св. 30 спектаклей поставила австр. хореограф К. Ланнер («Жизель» А. Адана, «Сильвия» Л. Делиба, и др.), в 1897–1907 здесь работала балерина дат. происхождения А. Жене, сыгравшая важную роль в развитии классич. танца в В. В числе хореографов «Альгамбры» 1880–90-х гг. – Й. Хансен, ранее работавший в Москве. Среди его постановок – балет «Лебеди» (1884) под явным влиянием моск. премьеры «Лебединого озера» П. И. Чайковского (1877), но с муз. Дж. Якоби. Среди др. хореографов этого мюзик-холла – итальянцы Э. Казати, К. Коппи. Появление в 1910-х гг. в В. рус. танцовщиков оказало значит. влияние на брит. балет. В 1911 А. А. Горский поставил «Танцевальное сновидение» (на сборную музыку). Начиная с 1911 в Лондоне регулярно выступала труппа С. П. Дягилева, в которой в 1920-х гг. появились и англичане: А. Маркова (А. Маркс) и А. Долин (П. Хили-Кей). Тогда же стали открываться школы как рус. балетмейстерами (Н. Г. Легат, 1923), так и работавшими у Дягилева брит. артистами – М. Рамбер (1920) и Н. де Валуа (1926). Школа Рамбер преобразовалась в «Клуб балета» (1930), затем в труппу «Балле Рамбер» (1934). В 1930 организовано «Общество Камарго», ставившее целью демонстрировать работы отечественных хореографов на сценах ведущих театров Лондона. В 1931 были созданы балеты де Валуа («Иов» Р. Воан-Уильямса) и Ф. Аштона («Фасад» У. Уолтона). В 1931 труппа де Валуа выступала в театрах «Олд Вик» и «Сэдлерс-Уэллс» под назв. «Вик-Уэллс балле», с 1942 «Сэдлерс-Уэллс балле». С 1946 коллектив стал работать в помещении театра «Ковент-Гарден», а в 1957 был переименован в Королевский балет Великобритании. В репертуар труппы входили балеты классического наследия (в т. ч. «Жизель» А. Адана), постановки де Валуа («Карьера мота» Г. Гордона на основе картин У. Хогарта, 1935), Р. Хелпмена («Гамлет» на муз. П. И. Чайковского, 1942) и Аштона («Конькобежцы» на муз. Дж. Мейербера, 1937; «Симфонические вариации» на муз. С. Франка, 1946; «Ундина» Х. В. Хенце, 1958).
К нач. 1940-х гг. сформировался стиль брит. балета, которому, при опоре на традиции классич. танца, присущи плавность и мягкость, лиричность и музыкальность. В сер. 20 в. образованы новые балетные труппы: Бирмингемский Королевский балет (в 1945 основан в Лондоне, в Бирмингеме с 1990), Английский нац. балет (с 1949 «Фестивал балле», в 1968–89 «Лондон фестивал балле»), Шотл. балет (в 1957–69 «Уэстерн тиэтр балле») и др.; выдвинулись хореографы А. Родригес, Дж. Картер, Дж. Кранко и К. Макмиллан, работавшие не только в В., но и за рубежом. Макмиллан поставил ряд многоактных остродраматич. балетов («Анастасия» на муз. П. И. Чайковского и Б. Мартину, 1971; «Манон» на муз. Ж. Массне, 1974; «Майерлинг» на муз. Ф. Листа в обработке Дж. Ланчбери, 1978; «Иудино дерево» Б. Элиаса, 1992) с участием выдающихся артистов (Л. Сеймур, Д. Бассел, В. Дюранте, И. Д. Мухамедов). В 1980–90-х гг. были созданы новые редакции балетов П. И. Чайковского («Лебединое озеро», 1986, «Спящая красавица», 1994; оба в постановке Э. Доуэлла), Л. Ф. Минкуса («Баядерка», 1989, балетм. Н. Р. Макарова; «Дон Кихот», 1993, балетм. М. Н. Барышников). Среди артистов 2-й пол. 20 в.: М. Фонтейн, М. Ширер, П. Аргайл, Н. Нерина, С. Берёзова, Б. Грей, В. Элвин (Прохорова), А. Линден, А. Сибли, Д. Уэллс, Р. Хелпмен, М. Сомс, Х. Тёрнер, Дж. Филд, А. Грант, Д. Блэр, Д. Мак-Лири, С. Гиллем, С. Уилдор, Т. Рохо, А. Кожокару, М. Йошида, Дж. Кауп, К. Акоста, Т. Кумакава, Й. Кобборг, В. В. Самодуров.
Во 2-й пол. 20 в. развиваются разл. направления совр. танца. Танец модерн в В. основывается на традициях М. Грэхем, гастролировавшей здесь в 1950-х гг. Eё ученик Н. Моррис стал первым англ. хореографом, работавшим в этом виде танца. Постановки в стиле танца модерн входят в репертуар труппы «Рамбер данс компани» (в 1934–66 «Балле Рамбер»; автор мн. спектаклей – К. Брюс). В 1969 Р. Коэн создал Лондонский совр. танцевальный театр, где, в частности, работали балетмейстеры Р. Олстон и Ш. Дейвис, впоследствии организовавшие собств. коллективы. В 1987 в Лондоне М. Борн организовал труппу «Адвенчерс ин моушен пикчерс» («Приключения в кинокартинах»), где поставил ряд имевших большой успех авангардных спектаклей, используя музыку классич. балетов: «Щелкунчик» (1993) и «Лебединое озеро» (1995) П. И. Чайковского, «Золушка» С. С. Прокофьева (1997).
В Лондоне работают Королевская академия танца (с 1920), школа Королевского балета (с 1931), Ин-т хореологии, где готовят специалистов по системе записи танцев. В 1911 С. Шарпом было основано Общество англ. нар. танца. Проходят ежегодные фестивали нар. танца «Эйстедфодды».
Дополнительная литература:
De Valois N. Invitation to the ballet. L., 1937;
Guest I. Victorian ballet girl. L., 1957;
idem. The romantic ballet in England. L., 1972;
idem. Ballet in Leicester Square. L., 1992;
Clarke M. Dancers of Mercury. L., 1962;
Rambert M. Quicksilver: the autobiography. L., 1972;
Красовская В. М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории. От истоков до середины XVIII в. Л., 1979;
Bland A. The Royal Ballet: the first fifty years. L., 1981;
Thorpe T. K. MacMillan: the man and the ballets. L., 1985;
Jordan S. Striding out: aspects of contemporary and new dance in Britain. L., 1992.
Автор раздела: Е. Я. Суриц.
Театр
С 11 в. в англ. церквах разыгрывали литургическую драму, позднее эти представления были выведены на паперть. C нач. 13 в. организацией спектаклей занимались ремесленные цехи под рук. церковных властей, получили развитие жанры миракля, мистерии, моралите, достигшие расцвета в 14–15 вв. Бытовые сцены мистериального театра постепенно превращались в самостоят. пьесы, начал развиваться светский театр. В 16 в. возникли бродячие труппы, состоявшие из разорившегося гор. люда. К кон. 16 в. появился проф. театр. Небольшие труппы давали представления на постоялых дворах: у стены возводили помост для актёров, публика обступала его с трёх сторон, часть зрителей располагалась на галерее вдоль стены на уровне второго этажа гостиницы. Так сформировался уникальный тип англ. театрального здания эпохи Ренессанса. Театры не имели крыши над помещением для зрителей, стоявших внутри высокой ограды на земле; вдоль внутр. стороны стен располагались галереи. Сцена глубоко вдавалась в зрительный зал. Над ней был навес на двух колоннах, упиравшийся в задник, имевший двери для входа и ухода актёров; 2-й этаж задника представлял собой небольшой балкон. Занавеса не было. Актёры называли свои труппы по имени знатного господина, чьё покровительство помогало им избежать действия закона о бродяжничестве: «Слуги лорда-адмирала», «Слуги лорда-камергера» (шекспировская труппа) и др.
В 1576 в Лондоне было построено первое театральное здание – «Театр». Впоследствии появились «Куртина» (1577), «Роза» (1587), «Лебедь» (ок. 1596), «Глобус» (1599, здесь играла труппа У. Шекспира), «Фортуна» (1600) и др. С кон. 16 в. в Лондоне существовали труппы актёров-мальчиков, которые на рубеже 16–17 вв. составляли серьёзную конкуренцию взрослым актёрам. Одна из этих трупп давала представления в закрытом помещении быв. трапезной монастыря, переоборудованной в 1576 в театральный зал «Блэкфрайерс». Актёрами в В. были только мужчины, женские роли в англ. театре эпохи Возрождения исполняли юноши. Ведущие актёры рубежа 16–17 вв. – Э. Аллен и Р. Бёрбедж. В кон. 16 в. сформировалась блестящая плеяда драматургов: Дж. Лили, Р. Грин, Т. Кид, К. Марло. Творчество величайшего англ. драматурга У. Шекспира оказало влияние на развитие всего мирового театра. В 1642 парламент, где большинство составляли пуритане, издал указ о закрытии театра.
Новый этап развития англ. театра связан с эпохой Реставрации. В 1660 Карл II учредил театральную монополию и выдал патенты на создание театров в Лондоне Т. Киллигру и У. Давенанту. Изменился тип театрального здания: оно стало ярусным, со сценой-коробкой. В кон. 17 в. в Лондоне впервые появились женщины-актрисы, первые из них – Н. Гвин и М. Дейвис. В драматургии Реставрации преобладала комедия нравов, использующая традиции Б. Джонсона и Мольера. После «Славной революции» 1688 характер англ. драматургии и театра постепенно менялся: легкомысленные острословы из комедий Реставрации уступали сцену персонажам сентиментальной комедии и буржуазной драмы. Культ веселья и антипуританская направленность сохранялись только в малых жанрах, балладной опере и пародийных пьесах («репетициях»). Комедия нравов развивалась в духе идей Просвещения, достигнув наивысшего расцвета в пьесах Г. Филдинга, О. Голдсмита и Р. Б. Шеридана. В 18 в. в Лондоне работали два монопольных театра: «Друри-Лейн» (1663) и «Ковент-Гарден» (1732). Они располагались в закрытых зданиях, в партере стояли скамьи, на галереях находились ложи, на верхнем ярусе – раёк; боковые ложи для царственных особ помещались на сцене. В это же время появились декорации, которые обычно не менялись на протяжении всего действия (согласно правилу классицизма о единстве места). Постепенно организовывались «малые» демократич. театры. В Шотландии драматич. театры появились в сер. 18 в. В 1769 в Эдинбурге актёр и режиссёр Д. Росс открыл театр «Ройал», где играли преим. англ. актёры и ставились пьесы англ. авторов. В Глазго работали «Данлоп стрит тиэтр» (1782–1863), «Куин стрит тиэтр» (1805–29) и др. В актёрском иск-ве В. сосуществовали классицизм и более реалистич. манера игры. Крупнейшим актёром этой эпохи стал Д. Гаррик, прославившийся как в трагедиях, так и в комедиях (лучшие роли сыграл в пьесах У. Шекспира). Наряду с традиц. театрами строились здания для грандиозных пантомимных представлений, часто с разл. декоративными эффектами (бассейны и др.). На рубеже 18–19 вв. в Лондоне и в театрах провинции выступали знаменитая трагич. актриса С. Сиддонс и её брат Дж. Ф. Кембл – в их творчестве преобладали классицистич. тенденции.
В 1-й пол. 19 в. на сцене утвердился жанр мелодрамы. Романтизм в театре В. связан с именем Э. Кина – прославленного исполнителя ролей Гамлета, Макбета, Шейлока в произведениях У. Шекспира. Выдающимся последователем Кина в исполнении шекспировского репертуара был У. Ч. Макреди, с чьим именем связан переход к более реалистич. манере игры. В 1850 сын Э. Кина Чарлз открыл в Лондоне «Театр Принцессы», где сам ставил спектакли, выступив (наряду с Макреди) как один из первых европ. режиссёров. Его опыт создания спектаклей, отличавшихся историч. достоверностью, слаженным ансамблем и тщательной разработкой массовых сцен, развил актёр и режиссёр Г. Ирвинг, возглавлявший в 1878–98 лондонский театр «Лицеум» (его партнёршей была Э. А. Терри). На рубеже 19–20 вв. начал свою деятельность крупнейший теоретик театра, режиссёр и художник Э. Г. Крэг, разработавший основы совр. сценографии, создавший ряд классич. спектаклей мирового режиссёрского театра. Новая драма привлекла внимание Дж. Грейна, в 1891 открывшего в Лондоне «Независимый театр», и Х. Гренвилла-Баркера, в 1904–07 ставившего пьесы Б. Шоу, Г. Ибсена, Дж. Голсуорси в театре «Корт». В нач. 20 в. закончилась эпоха театральных антреприз, во главе которых стояли актёры-звёзды (Г. Ирвинг, Дж. Александер, Г. Б. Три). Уже в кон. 19 в. сложилась система коммерч. театров, сосредоточенных в лондонском районе Вест-Энд и организованных по принципу театров Бродвея. В 1-й пол. 20 в. появилось новое поколение драматургов: У. С. Моэм, Т. С. Элиот, Дж. Б. Пристли, Н. Коуард. В то же время возрос интерес к пьесам А. П. Чехова, чему, в частности, способствовала деятельность Ф. Ф. Комиссаржевского в 1920–30-х гг. После 2-й мировой войны в брит. драматургии началась эпоха социальной драмы «рассерженных молодых людей». Следующий период развития драмы в В. связан с творчеством Э. Бонда, Д. Мерсера, П. Шеффера, Т. Стоппарда, Х. Пинтера, более интересующихся психологич. и экзистенциальными, нежели политич. проблемами. Значит. вклад в театральное иск-во В. внесли актёры и режиссёры Т. Гатри, Дж. Гилгуд, В. Ли, Л. Оливье, М. Редгрейв, Р. Ричардсон, С. Торндайк, Э. Эванс, П. Эшкрофт. К сер. 20 в. в брит. театре прочно утвердился приоритет режиссёра (П. Брук, Д. Декстер, Д. Доннеллан, Т. Нанн, Т. Ричардсон, П. Холл и др.). Вместе с тем не утрачены и богатые актёрские традиции, во 2-й пол. 20 – нач. 21 вв. их развивали К. Брана, А. Гиннесс, Д. Денч, П. Скофилд, Д. Тьютин, А. Финни, Э. Шер и др.
Репертуарных театров в В. немного (в противоположность коммерческим, они имеют постоянную труппу и неск. спектаклей в афише). Самый знаменитый среди них – Бирмингемский репертуарный театр (1913). Важную роль в истории сценич. иск-ва Шотландии сыграл созданный в 1909 и существовавший до нач. 1-й мировой войны Репертуарный театр Глазго. Основанный в 1879 (Стратфорд-апон-Эйвон) Шекспировский мемориальный театр в 1961 переименован в Королевский Шекспировский театр (в Лондоне открыт его филиал). Особое место в истории брит. сцены занимает лондонский театр «Олд Вик» (хранитель англ. классич. традиций, называемый «Домом Шекспира»; основан в 1818). С 1963 на его сцене шли спектакли Национального театра, который в 1975 получил новое здание, насчитывающее несколько залов.
Театры существуют во многих городах В.: «Лицеум» (Эдинбург, 1883), Репертуарный театр г. Данди (1939), «Уотермилл» (Ньюбери, 1967), «Трон» (Глазго, 1979), «Меркьюри» (Колчестер, 1998) и мн. др. Крупнейшее театральное учебное заведение В. – Королевская академия драматич. иск-ва (1904). Проводятся междунар. театральные фестивали – в Лондоне, Стратфорде-апон-Эйвон, Эдинбурге и др.
Дополнительная литература:
Аникст А. А. Театр эпохи Шекспира. М., 1965;
он же. Шекспир. Ремесло драматурга. М., 1974;
Taylor A. The story of the English stage. L., 1967;
Rowell G. The Victorian theatre, 1792–1914. 2nd ed. Camb., 1978;
Barnes P. A companion to post- war British theatre. L., 1986;
Бартошевич А. В. «Мирозданью современный»: Шекспир в театре XX в. М., 2002;
Wickham G. Early English stages 1300–1660. 2nd ed. L., 2002. Vol. 1–4.
Автор раздела: Е. В. Кочетова.
Кино
Первый сеанс кино в В. состоялся 26.3.1896 в зале «Альгамбра» (Лондон). Существенное значение для кино В. рубежа 19–20 вв. имела т. н. Брайтонская группа, куда входили режиссёры Э. Коллинз, У. Фризе-Грин, Дж. А. Смит, Дж. Уильямсон (использовались технич. нововведения – двойная экспозиция, съёмка с движения, панорамирование и др.). В 1900 Смит ввёл чередование разных планов, что положило начало технике монтажа. Тогда же появились первые образцы киножанров – приключенческий (с погоней в качестве осн. элемента), мелодрама, экранизация классики («Ромео и Джульетта» – первая экранизация У. Шекспира, 1908). Сенсацией стал хроникальный ф. «С капитаном Скоттом к Северному полюсу» Г. Понтинга (1911). Первый звуковой фильм – «Шантаж» А. Хичкока (1929). Кинопроизводство активизировалось с появлением в 1933 ф. «Частная жизнь Генриха VIII» А. Корды, организовавшего кинокомпанию «Лондон филмс» (1932). Работы А. Корды («Частная жизнь Дон Жуана», 1934; «Рембрандт», 1936), З. Корды («Сандерс с реки», 1935, и др.), У. К. Хоуарда («Пламя над Англией», 1936) отличал модернизированный, приземлённо-бытовой подход к персонажам историч. «костюмного» фильма, что приближало их к массовому зрителю. Значит. роль в развитии кино в В. сыграла продюсерская деятельность М. Бэлкона, руководившего в 1930-х гг. производств. отделом фирмы «Gaumont- British Picture Corporation» – здесь Хичкок снял знаменитые авантюрно-детективные фильмы «Человек, который слишком много знал» (1934), «39 шагов» (1935), «Леди исчезает» (1938). В жанре муз. комедии работал режиссёр и продюсер В. Сэвилл («Добрые приятели», 1933, и др.).
К кон. 1930-х гг. наметился спад кинопроизводства. Языковая общность и отсутствие культурных барьеров затрудняли конкуренцию брит. кинематографии с американской. Постановка фильмов «из частной жизни» и привлечение крупных зарубежных режиссёров (В. Д. Шёстрёма, Р. Клера и др.) принесли кратковременный успех. Появились англо-амер. фильмы «Янки в Оксфорде» Дж. Конвея (1938), «Цитадель» К. У. Видора (1938) и др. Среди значит. брит. фильмов предвоенных лет: «Отдых банковских служащих» (1937) и «Звёзды смотрят вниз» (1939) К. Рида, «Пигмалион» А. Асквита (совм. с Л. Хоуардом, 1938). В 1930-е гг. брит. кино, следуя голливудской «системе кинозвёзд», выдвинуло таких актёров, как В. Ли, М. Локвуд, Ч. Лоутон, А. Нигл, Л. Оливье, Г. Филдс, Р. Харрисон, Л. Хоуард и др. Выразителем нац. традиции и гл. худож. завоеванием кино В. 1930-х гг. стал документальный кинематограф. Его лидер Дж. Грирсон («Рыбачьи суда», 1929, и др.) основывался на принципе «творческой интерпретации действительности» (примером «социального функционирования» кинематографа считал сов. кино). Школа Грирсона (П. Рота, Б. Райт, Э. Энстей, А. Элтон, Х. Уотт, Д. Тейлор, С. Легг, А. Кавалканти) стала самой авторитетной в Зап. Европе. Под её влиянием в некоторых работах наметилось сближение документального и игрового кино («На краю света» М. Поуэлла, 1937, и др.). В годы 2-й мировой войны выполненная в документальной манере игровая реконструкция реального эпизода стала одним из осн. новшеств брит. кино («…в котором мы служим» Н. Коуарда и Д. Лина, 1942, в отеч. прокате – «Повесть об одном корабле»; «Сан-Деметрио, Лондон» Ч. Френда, 1943). Усиление авторского эмоционального начала в организации документального материала характерно для Х. Дженнингса («Слушайте Британию», 1942, и др.), использовавшего ассоциативный монтаж, контрапункт звукового сопровождения и изображения. Воен. тема в прошлом и настоящем была одной из основных и в игровом кино 1-й пол. 1940-х гг.: «Леди Гамильтон» А. Корды, «Премьер-министр» Т. Дикинсона (оба 1941), «49-я параллель» М. Поуэлла (1941), «Молодой мистер Питт» К. Рида (1942), «Миллионы таких, как мы» Ф. Лаундера и С. Гиллиата (1943), «Дорога к звёздам» А. Асквита (1945). Симптомом усталости от войны стали мелодрамы с элементом таинственности: «Человек в сером» (1943) и «Порочная дама» (1945) Л. Арлисса, «Фанни при газовом свете» А. Асквита и «Мадонна Семи лун» А. Кребтри (оба 1944).
В первое послевоенное десятилетие кино В. завоевало междунар. признание благодаря экранизациям, созданным Л. Оливье («Генрих V», 1944; «Гамлет», 1948; «Ричард III», 1955), Д. Лином («Большие надежды», 1946; «Оливер Твист», 1947), А. Асквитом («Как важно быть серьёзным», 1952), ярким зрелищным фильмам М. Поуэлла («Дело жизни и смерти», 1945; «Красные башмачки», 1948), напряжённо-психологич. «чёрным фильмам» К. Рида («Выбывший из игры», 1947; «Третий человек», 1949). Специфически брит. явлением стала т. н. илингская комедия (т. е. снятая на студии «Илинг»), где условная или абсурдная ситуация развивалась по жизненной логике, подчёркивая парадоксальность привычного: «Паспорт в Пимлико» Г. Корнелиуса (1949), «Виски в изобилии» (1949), «Убийцы леди» (1955) А. Маккендрика, «Банковский билет в миллион фунтов стерлингов» Р. Нима (1954). В 1956 в манифесте «Свободное кино» группа кинодокументалистов (Л. Андерсон, К. Рейс, Т. Ричардсон) выступила против культурного консерватизма. Перейдя впоследствии в игровое кино, эти режиссёры определили направление кинематографа В. кон. 1950-х – нач. 1960-х гг., в котором выразился дух протеста, вызванного застоем в общественной жизни (фильмы: Дж. Клейтона – «Место наверху», 1958, в отеч. прокате «Путь в высшее общество»; Ричардсона – «Оглянись во гневе», 1958, «Вкус мёда», 1961; Рейса – «В субботу вечером, в воскресенье утром», 1960; Андерсона – «Эта спортивная жизнь», 1963, в отеч. прокате «Такова спортивная жизнь», пр. Мкф в Канне; Дж. Шлезингера – «Билли-лжец», 1963, «Дорогая», 1965). Тема социального протеста молодёжи была в дальнейшем переработана индустрией развлечений и предстала как воспевание динамизма и эмоциональной раскованности «естественного человека». Первый шаг в этом направлении был сделан в ф. «Том Джонс» Т. Ричардсона (1963, пр. «Оскар»).
Подъём в брит. кино 2-й пол. 1960-х гг. связан с финансированием от крупных амер. прокатных объединений, т. к. Лондон стал центром молодёжной моды и поп-музыки (фильмы Р. Лестера с участием «Битлз» – «Вечер трудного дня», 1964, «На помощь!», 1965). Соединение традиц. жанра шпионского фильма с технологич. фантазией сделало цикл о суперагенте 007 Джеймсе Бонде одним из самых успешных кинопроектов вплоть до нач. 21 в. В Лондоне в 1960-х гг. успешно работали выдающиеся режиссёры из разных стран – Дж. Лоузи, Р. Полански, С. Кубрик, Ф. Трюффо, М. Антониони, Ж. Л. Годар. В нач. 1970-х гг. вместе с оттоком амер. капитала резко упало кинопроизводство. В это время выделились режиссёры Н. Роуг, придающий особое значение визуальной выразительности при подходе к полумистич. сюжетам («Теперь не смотри», 1973), и К. Рассел, применивший клиповую поп-эстетику к интерпретации явлений «высокой» культуры («Малер», 1974). В нач. 1980-х гг. в связи с грандиозным мировым успехом фильмов «Огненные колесницы» Х. Хадсона (1981, пр. «Оскар») и «Ганди» Р. Аттенборо (1982, пр. «Оскар») кинопроизводство В. оживилось. Интерес к проблеме нац. культурной идентичности выразился в обращении к сюжетам из прошлого, где социальные подтексты воплотились в красочных и визуально привлекательных ритуалах; особенно примечательны работы реж. Дж. Айвори и продюсера И. Мерчанта («Комната с видом», 1986; «Морис», 1987; «На исходе дня», 1993), а также затрагивающие имперскую тематику фильмы «Жара и пыль» Дж. Айвори (1983) и «Поездка в Индию» Д. Лина (1984). Новые социальные темы (самоосознание совр. В. как многорасового общества, появление прослойки политич. приспособленцев и нуворишей и др.) отражены в фильмах «Вавилон» Ф. Россо (1980), «Завтрак пахаря» Р. Эйра (1983), «Моя чудесная прачечная» С. Фрирса (1984), «Повар, Вор, его Жена и её Любовник» П. Гринауэя (1989), «Голытьба» (1991) и «Нежные шестнадцатилетние» (2003) К. Лоуча, «Всё или ничего» М. Ли (2002) и др. В жанре жёсткой «чёрной» комедии трактует проблемы современности, в т. ч. наркомании, Д. Бойл («Неглубокая могила», 1994; «Игра на номера», 1995). Возможность неожиданной удачи – тема фильмов «Сквозь медные трубы» М. Хермана (1996) и «Полный стриптиз» П. Каттанео (1997). Тему жестокости эксплуатирует Г. Ритчи в гангстерских пародийных фильмах «Карты, деньги, два ствола» (1998) и «Куш» (2000). Успешным освоением самых разных жанров привлёк к себе внимание реж. М. Уинтерботтом: «Джуд» (1996), «Добро пожаловать в Сараево» (1997), «С тобой и без тебя», «Страна чудес» (оба 1999), «Законная претензия» (2000), «История о петушке и бычке» (2005), «Дорога на Гуантанамо» (совм. с М. Уайткроссом, 2006, пр. Мкф в Берлине).
С 1956 в Лондоне проходит ежегодный Междунар. кинофестиваль. Действуют Междунар. лондонская киношкола, Нац. киношкола. Центральным науч. учреждением по изучению кинематографа является Брит. киноинститут (с 1933). Проводится Междунар. кинофестиваль в г. Лидс.
Дополнительная литература:
Oakley C. A. Where we came in. L., 1964;
Durgnat R. A mirror for England: British movies from austerity to affluence. L., 1970;
Кино Великобритании. М., 1970;
Walker A. National heroes: British cinema in the seventies and eighties. L., 1985;
idem. Hollywood, England: the British film industry in the sixties. L., 1986;
idem. Icons in the fire: the rise and fall of practically everyone in the British film industry 1984–2000. L., 2004;
Sargeant A. British cinema: a critical history. L., 2005.
Автор раздела: А. Н. Дорошевич.
Цирк
С кон. 17 в. в В. стали популярны выступления наездников и конных акробатов. В 1768 в Лондоне отставной капрал Ф. Астлей основал цирковое предприятие «Школа верховой езды». В построенном Астлеем здании впервые был использован круглый манеж, где в дальнейшем стали выступать ярмарочные артисты (гимнасты, эквилибристы, дрессировщики). Эти представления положили начало формированию циркового иск-ва В. В 1770 Астлей построил у вокзала Ватерлоо манеж с крытыми трибунами для зрителей, в 1779 – первое стационарное крытое здание цирка под назв. «Астлея амфитеатр». В репертуаре помимо аттракционов стали демонстрироваться пантомимы («Смерть капитана Кука», «Сражение и смерть генерала Мальбрука»). Артист труппы Астлея Ч. Хьюз в 1782 построил в Лондоне свой цирк под назв. «Цирк и конная филармоническая академия», где помимо манежа имелась сцена. Действие пантомим проходило в манеже и на сцене одновременно. После смерти Ф. Астлея его лондонское предприятие возглавляли Д. Астлей и Э. Дюкроу. С сер. 19 в. в В. появились передвижные цирки-шапито, возглавляемые У. Бетти, Т. Куком, Б. Саундерсом, Д. Зенгером, в дальнейшем основавшими цирковые династии. Cоздатель ряда передвижных цирков Дж. Санджер (псевд. Лорд Санджер) стал организатором т. н. зоологич. пантомим, в которых участвовали большие группы разл. животных. В 1920 в лондонском зале «Олимпия» Б. Миллз открыл Большой междунар. цирк, где выступали артисты мирового класса, в т. ч. из России (клоун Н. П. Поляков, жонглёр А. Феррони, джигиты А. Т. Кантемирова). После 2-й мировой войны созданы цирки-шапито бр. Миллз, бр. Фоссет, династий Чипперфилд и Смарт. Среди ведущих мастеров брит. цирка: наездники Дж. Филлис, Ч. Кларк, укротитель хищников Т. Батти, клоуны Дж. Гримальди, Т. Кемп, Дж. Футит, Р. Шоколад, акробаты Р. Рисли, Э. Клишник, жонглёры Аугуст, Т. Э. Хирн, Ч. Ребл, дрессировщица лошадей Ж. Смарт. В В. также работают: «Тауэр-цирк» в Блэкпуле, «Бель-Вю» в Манчестере, рождественские цирки в Белфасте, Лестере, Кардиффе, Бирмингеме.
Дополнительная литература:
Кузнецов Е. Цирк. 2-е изд. М., 1971;
Жандо Д. История мирового цирка. М., 1984;
Кошкин В. В. Конный цирк. М., 2004.
Автор раздела: В. В. Кошкин.
Иллюстрации:
Ливерпуль. Вид города. Архив БРЭ;
«Геркулес». Меловое изображение из Серн-Аббас. Дорсет. 1–4 вв. Архив БРЭ;
Начало Евангелия от Матфея. Страница с инициалом из Евангелия, происходящего из Линдисфарнского монастыря – одного из главных центров христианства в Северной Англии. 8 в. Британский музей (Лондон). Архив БРЭ;
Н. Хиллиард. Портрет королевы Елизаветы I. Миниатюра. Ок. 1587. Национальная портретная галерея (Лондон). Архив БРЭ;
«Палата общин». Художник П. Тиллеманс. 1710. Архив БРЭ;
«Голосование». Картина У. Хогартаиз серии «Выборы». 1754–55. Музей Дж. Соуна. Лондон. Архив БРЭ;
Город Ковентри после ночного налёта германской авиации. Ноябрь 1940. Архив БРЭ;
Военно-политическое руководство Великобритании и США во время 2-й мировой войны. Сидят У. Черчилль и Ф. Д. Рузвельт. Вашингтон. Март 1943. Архив БРЭ;
Королева Елизавета II в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества. Архив БРЭ;
Смена караула у Букингемского дворца. Лондон. Архив БРЭ;
Её Величество королева Елизавета II с принцем Филиппом и премьер-министром Э. Блэром приветствует президента Российской Федерации В. В. Путина и его супругу Л. А. Путину. Июнь 2003. Лондон. Архив БРЭ;
Авианосец «Арк Ройал». Архив БРЭ;
Сборная Англии на чемпионате Европы по футболу. 2004. Архив БРЭ;
Библиотека Оксфордского университета. Архив БРЭ;
Интерьер собора в Дареме. 12 в. Архив БРЭ;
Дворец Хэмптон-корт в Лондоне. 1515–36. Архив БРЭ;
Кенвуд-хаус в Лондоне. Библиотека. 1767–69. Архитектор Р. Адам. Архив БРЭ;
Жилые дома 16 в. на Стейпл-Инн в Лондоне. Архив БРЭ;
Хрустальный дворец в Лондоне (архитектор Дж. Пакстон). 1851. Цветная литография. Архив БРЭ;
У. Тёрнер. «Парусник, приближающийся к берегу». Ок. 1840–45. Галерея Тейт (Лондон). Архив БРЭ;
Д. Г. Россетти. «Брак Святого Георгия и принцессы Сабры». Акварель. 1857. Галерея Тейт (Лондон). Архив БРЭ;
Набивная ткань по рисунку У. Морриса. 1876. Архив БРЭ;
«Купол Тысячелетия» в Лондоне. 1999–2000. Архитектор Р. Роджерс. Архив БРЭ;
Г. Сазерленд. «Снятие с креста». 1946. Музей Фицуильяма (Кембридж). Архив БРЭ;
Оркестр волынщиков. Архив БРЭ;
Сцена из балета «Глория» на музыку Ф. Пуленка. Хореограф К. Макмиллан. Королевский балет Великобритании. Архив БРЭ;
Сцена из спектакля «Гамлет» У. Шекспира. Режиссёр Г. Б. Шоу. Шекспировский мемориальный театр. Архив БРЭ;
Интерьер Шекспировского театра «Глобус» в Лондоне. Архив БРЭ;
Кадр из фильма «Частная жизнь Генриха VIII». Режиссёр А. Корда. 1933. Архив БРЭ.