ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (United Kingdom, UK)

Со­еди­нён­ное Ко­ро­лев­ст­во Ве­ли­ко­бри­та­нии и Се­вер­ной Ир­лан­дии . Не­офи­ци­аль­но име­ну­ет­ся так­же Бри­та­ни­ей, Анг­ли­ей (по назв. ос­нов­ной час­ти стра­ны).

Об­щие све­де­ния

В. – го­су­дар­ст­во на се­ве­ро-за­па­де Евро­пы. Рас­по­ло­же­но на Бри­тан­ских о-вах, от­де­лён­ных от кон­ти­нен­та про­ли­ва­ми Ла-Манш (Анг­лий­ский ка­нал) и Па-де-Ка­ле (Дувр­ский прол.); за­ни­ма­ет о. Ве­ли­ко­бри­та­ния, сев.-вост. часть о. Ир­лан­дия и ряд бо­лее мел­ких ост­ров­ных групп (Геб­рид­ские о-ва, Орк­ней­ские о-ва, Шет­ланд­ские о-ва, о-ва Сил­ли и др.) и ост­ро­вов (о. Уайт, о. Анг­л­си и др.). Омы­ва­ет­ся во­да­ми Ат­лан­ти­че­ско­го ок. и его мо­рей – Се­вер­но­го (вост. по­бе­ре­жье о. Ве­ли­ко­бри­та­ния) и Ир­ланд­ско­го (рас­по­ло­же­но ме­ж­ду ост­ро­ва­ми Ве­ли­ко­бри­та­ния и Ир­лан­дия), име­ет су­хо­пут­ную гра­ни­цу с Ир­лан­ди­ей. В. осу­ще­ст­в­ля­ет опе­ку над Нор­манд­ски­ми о-ва­ми (в прол. Ла-Манш) и о. Мэн (в Ир­ланд­ском м.), ко­то­рые фор­маль­но не вхо­дят в со­став стра­ны. Под конт­ро­лем В. на­хо­дит­ся ряд за­мор­ских тер­ри­то­рий, в т. ч.: Гиб­рал­тар (в Ев­ро­пе); о. Ан­ги­лья, часть Вир­гин­ских о-вов, о-ва Кай­ман, о. Мон­т­сер­рат, о-ва Теркс и Кай­кос (в Вест-Ин­дии); Бер­муд­ские о-ва, о. Воз­не­се­ния, о. Св. Еле­ны, о-ва Трис­тан-да-Ку­нья, Фол­клен­д­ские о-ва (в Ат­лан­ти­че­ском ок.); о. Пит­кэрн (в Ти­хом ок.); о-ва Ча­гос (в Ин­дий­ском ок.).

Пл. 242,9 тыс. км2. Нас. 60,4 млн. чел. (2005; 3-я по чис­лу жи­те­лей стра­на в Зап. Ев­ро­пе по­сле Гер­ма­нии и Фран­ции). Сто­ли­ца – Лон­дон. Офиц. язык – анг­лий­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца – фунт стер­лин­гов.

Со­сто­ит из 4 адм.-по­ли­тич. час­тей (ис­то­рич. нац. про­вин­ций): Анг­лия, Уэльс, Шот­лан­дия и Сев. Ир­лан­дия, ко­то­рые име­ют соб­ст­вен­ные ор­га­ны за­ко­но­дат. вла­сти и об­ла­да­ют ши­ро­кой внутр. ав­то­но­ми­ей. В адм. от­но­ше­нии тер­ри­то­рия Анг­лии раз­де­ле­на на 34 сель­ских граф­ст­ва (non-metropolitan counties), 7 го­ро­дов-графств (metropolitan coun­ties) и 46 уни­тар­ных об­ра­зо­ва­ний (uni­tary autho­rities) – все они объ­е­ди­не­ны в 9 круп­ных рай­онов (табл. 1); Уэльс раз­де­лён на 22 уни­тар­ных об­ра­зо­ва­ния (unitary authorities), Шот­лан­дия – на 32 ком­му­ны (council areas), Сев. Ир­лан­дия – на 26 ди­ст­рик­тов (district council areas).

В. – член ООН (1945), НАТО (1949), СЕ (1949), ЕС (1973), ОБСЕ (1973), МВФ (1945), МБРР (1945), ВТО (1995).

Автор раздела: В. М. Со­коль­ский.

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

В. – слож­ное уни­тар­ное гос-во. Дей­ст­ву­ет «не­пи­са­ная кон­сти­ту­ция», со­стоя­щая из ста­ту­тов (за­ко­нов), су­деб­ных пре­це­ден­тов, кон­сти­ту­ци­он­ных обы­ча­ев и док­три­наль­ных по­ло­же­ний (об­ще­при­знан­ных вы­во­дов вы­даю­щих­ся брит. юри­стов). Фор­ма прав­ле­ния В. – пар­ла­мен­тар­ная мо­нар­хия. Пре­сто­ло­нас­ле­дие осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по кас­тиль­ской сис­те­ме: млад­ший сын име­ет пре­иму­ще­ст­во пе­ред стар­шей до­че­рью. Гла­ва гос-ва – мо­нарх, ко­то­рый цар­ст­ву­ет, но не пра­вит, осу­ще­ст­в­ля­ет в осн. пред­ста­ви­тель­ские фун­к­ции. Ак­ты мо­нар­ха не­дей­ст­ви­тель­ны без со­гла­сия пра­ви­тель­ст­ва (пре­мьер-ми­ни­ст­ра). Мо­нарх по со­ве­ту пре­мьер-ми­ни­ст­ра из­да­ёт «при­ка­зы в Со­ве­те» (Тай­ном со­ве­те), они ну­ж­да­ют­ся в ут­вер­жде­нии пар­ла­мен­та. Брит. мо­нарх воз­глав­ля­ет Со­дру­же­ст­во.

Выс­ший за­ко­но­дат. ор­ган – пар­ла­мент (мо­нарх, Па­ла­та об­щин и Па­ла­та лор­дов). Па­ла­та об­щин (679 чле­нов) из­би­ра­ет­ся гра­ж­да­на­ми по од­но­ман­дат­ным ок­ру­гам на ос­но­ве ма­жо­ри­тар­ной сис­те­мы от­но­си­тель­но­го боль­шин­ст­ва. В Па­ла­те лор­дов (св. 600 чел.) по­жиз­нен­но за­се­да­ют ли­ца, по­лу­чив­шие от мо­нар­ха ти­тул гра­фа, гер­цо­га, ба­ро­на и др. С 1999 они не пе­ре­да­ют своё дво­рян­ское зва­ние по на­след­ст­ву. Па­ла­та лор­дов име­ет пра­во ве­то (за ис­клю­че­ни­ем фи­нан­со­вых за­ко­но­про­ек­тов), но при­ме­ня­ет его очень ред­ко (тео­ре­ти­че­ски она мо­жет за­дер­жать за­ко­но­про­ект на год, т. к. её ве­то пре­одо­ле­ва­ет­ся вто­рич­ным при­ня­ти­ем за­ко­но­про­ек­та Па­ла­той об­щин про­стым боль­шин­ст­вом го­ло­сов на сле­дую­щей сес­сии пар­ла­мен­та).

Выс­ший ор­ган ис­пол­нит. вла­сти – пра­ви­тель­ст­во (95 чле­нов) фор­ми­ру­ет­ся ниж­ней па­ла­той по ре­зуль­та­там пар­ла­мент­ских вы­бо­ров; не со­би­ра­ет­ся в пол­ном со­ста­ве. Стра­ной управ­ля­ет ка­би­нет (ок. 20 ми­ни­ст­ров во гла­ве с пре­мьер-ми­ни­ст­ром).

В В. су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма; осн. по­ли­тич. пар­тии – Лей­бо­рист­ская пар­тия, Кон­сер­ва­тив­ная пар­тия, Пар­тия ли­бе­раль­ных де­мо­кра­тов, Оль­стер­ская де­мо­кра­тич. юнио­ни­ст­ская пар­тия, Шотл. нац. пар­тия, Уэль­ская нац. пар­тия Plaid Cymru.

Автор раздела: В. Е. Чир­кин.

При­ро­да

Бе­ре­го­вая ли­ния Бри­тан­ских о-вов силь­но из­ре­за­на. На се­ве­ре о. Ве­ли­ко­бри­та­ния и при­ле­гаю­щих Геб­рид­ских, Орк­ней­ских и Шет­ланд­ских о-вах пре­об­ла­да­ют фьор­до­вые бе­ре­га, рас­чле­нён­ные уз­ки­ми глу­бо­ки­ми за­ли­ва­ми Ферт-оф-Лорн, Ферт-оф-Клайд, Мо­ри-Ферт и др. На за­па­де – бе­ре­га аб­ра­зи­он­но-ак­ку­му­ля­тив­ные, с круп­ны­ми эс­ту­ар­ны­ми за­ли­ва­ми, окайм­лён­ны­ми в вер­ши­нах ши­- ро­ки­ми ват­та­ми: Бри­столь­ский за­лив, за­ли­вы Кар­ди­ган, Со­лу­эй-Ферт и др. На по­бе­ре­жье зал. Барн­стапл сфор­ми­ро­ва­лась сис­те­ма пес­ча­ных дюн выс. до 300 м. Аб­ра­зи­он­но-ак­ку­му­ля­тив­ные бе­ре­га юж. час­ти о. Ве­ли­ко­бри­та­ния пред­став­ле­ны че­ре­до­ва­ни­ем вы­со­ких кру­тых и об­ры­ви­стых мы­сов (по­бе­ре­жья Дор­сет­ши­ра и Вост. Де­вон­ши­ра, вклю­чён­ные в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия) и ши­ро­ких бухт (зал. Лайм). Вост. по­бе­ре­жье ме­нее рас­чле­не­но, рас­про­стра­не­ны низ­мен­ные ак­ку­му­ля­тив­ные бе­ре­га; вы­со­кие при­ли­вы сфор­ми­ро­ва­ли круп­ные пло­ща­ди ват­тов и мар­шей в рай­оне зал. Уош. На се­ве­ро-вос­то­ке о. Ир­лан­дия пре­об­ла­да­ют аб­ра­зи­он­но-ак­ку­му­ля­тив­ные бух­то­вые бе­ре­га с за­ли­ва­ми Лох-­Фойл, Странг­форд-Лох.

Рель­еф. Для В. ха­рак­те­рен пе­ре­се­чён­ный рель­еф с че­ре­до­ва­ни­ем пре­им. глы­бо­вых сред­не­го­рий и низ­ко­го­рий с воз­вы­шен­ны­ми хол­ми­сты­ми рав­ни­на­ми на се­ве­ре и за­па­де о. Ве­ли­ко­бри­та­ния и в Сев. Ир­лан­дии; куэ­сто­вых пла­то и гряд с ак­ку­му­ля­тив­ны­ми низ­мен­но­стя­ми на юге и вос­то­ке о. Ве­ли­ко­бри­та­ния.

Сев. часть о. Ве­ли­ко­бри­та­ния за­ни­ма­ет Се­ве­ро-Шот­ланд­ское на­го­рье, глу­бо­ко рас­чле­нён­ное се­ри­ей тро­го­вых до­лин сев.-вост. про­сти­ра­ния с по­ро­жи­сты­ми ре­ка­ми, озё­ра­ми и фьор­до­вы­ми за­ли­ва­ми. Низ­мен­ность Глен-Мор раз­де­ля­ет Се­ве­ро-Шот­ланд­ское на­го­рье на Се­ве­ро-За­пад­ное на­го­рье со сгла­жен­ны­ми вер­шин­ны­ми по­верх­но­стя­ми и Грам­пи­ан­ские го­ры выс. до 1343 м (го­ра Бен-Не­вис, выс­шая точ­ка В.) с аль­пи­но­тип­ны­ми вер­ши­на­ми, цир­ка­ми и др. С юга Се­ве­ро-­Шот­ланд­ское на­го­рье ог­ра­ни­че­но ак­ку­му­ля­тив­но-де­ну­да­ци­он­ной Сред­не­шот­ланд­ской низ­мен­но­стью. Ещё юж­нее рас­по­ла­га­ет­ся глы­бо­вая Юж­но-Шот­ланд­ская воз­вы­шен­ность выс. до 839 м (го­ра Брод-Лоу), рас­чле­нён­ная глу­бо­ки­ми до­ли­на­ми рек Клайд, Ту­ид и др. на отд. хол­ми­стые пла­то. В центр. час­ти о. Ве­ли­ко­бри­та­ния с се­ве­ра на юг про­тя­ги­ва­ют­ся по­ло­го­вер­шин­ные, час­тич­но за­кар­сто­ван­ные Пен­нин­ские го­ры выс. до 893 м (го­ра Кросс-Фелл), на се­ве­ро-за­па­де к ним при­мы­ка­ют Кам­бер­ленд­ские го­ры выс. до 978 м (го­ра Ско­фелл-Пайкс), ра­ди­аль­но рас­чле­нён­ные глу­бо­ки­ми реч­ны­ми до­ли­на­ми, с мно­го­числ. лед­ни­ко­вы­ми озё­ра­ми. На п-ове Уэльс рас­по­ло­же­ны плос­ко­вер­шин­ные Кем­брий­ские го­ры выс. до 1085 м (го­ра Сно­удон); п-ов Кор­ну­олл за­ни­ма­ют ку­по­ло­об­раз­ные ос­тан­цо­вые воз­вы­шен­но­сти Экс­мур и Дар­т­мур выс. до 621 м (го­ра Хай-Уил­хейс в Дарт­му­ре) и раз­де­ляю­щие их всхолм­лён­ные низ­мен­но­сти. К югу от Пен­нин­ских гор рас­по­ло­же­ны хол­ми­стые, силь­но рас­чле­нён­ные рав­ни­ны Мид­лен­да. За­кар­сто­ван­ные куэ­сто­вые пла­то и гря­ды (Кот­су­олд-Хилс, Чил­терн-Хилс, Норт-Да­унс, Са­ут-Да­унс) об­ра­зу­ют в пла­не ова­лы во­круг ак­ку­му­ля­тив­ной рав­ни­ны Лон­дон­ский бас­ссейн. На вос­то­ке о. Ве­ли­ко­бри­та­ния вдоль по­бе­ре­жья зал. Уош сфор­ми­ро­ва­лась пе­рио­ди­че­ски за­та­п­ли­вае­мая мо­рем низ­мен­ная рав­ни­на.

В цен­тре Сев. Ир­лан­дии рас­по­ло­же­на кот­ло­ви­на са­мо­го боль­шо­го на Бри­тан­ских о-вах оз. Лох-Ней, ок­ру­жён­ная ак­ку­му­ля­тив­ны­ми за­бо­ло­чен­ны­ми низ­мен­но­стя­ми и ос­тан­цо­вы­ми хол­ми­сты­ми воз­вы­шен­но­стя­ми и глы­бо­вы­ми низ­ко­горь­я­ми, в т. ч. го­ра­ми Спер­рин (выс. до 683 м) на се­ве­ро-за­па­де и Морн (выс. до 862 м) на юго-вос­то­ке. На се­ве­ро-вос­то­ке под­ни­ма­ет­ся ба­заль­то­вое пла­то Ан­трим выс. до 554 м с при­чуд­ли­вы­ми столб­ча­ты­ми фор­ма­ми вы­вет­ри­ва­ния, к се­ве­ру от г. Бел­фаст об­ра­зую­щи­ми уча­сток по­бе­ре­жья «Мос­то­вая ги­ган­тов», вклю­чён­ный в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. На тер­ри­то­рии В. вы­де­ля­ют об­ласть ка­ле­дон­ской склад­ча­то­сти – бри­тан­ские ка­ле­до­ни­ды (сев. часть о. Ве­ли­ко­бри­та­ния, сев. часть о. Ир­лан­дия, п-ов Уэльс) и об­ласть гер­цин­ской склад­ча­то­сти (часть ев­ро­пей­ских гер­ци­нид; в юж. час­ти о. Ве­ли­ко­бри­та­ния). Тер­ри­то­рия се­ве­ро-за­па­да о. Ве­ли­ко­бри­та­ния и Геб­рид­ских о-вов при­над­ле­жит Геб­рид­ско­му мас­си­ву, пред­став­ляю­ще­му со­бой «от­тор­же­нец» древ­не­го се­ве­ро­аме­ри­кан­ско­го кон­ти­нен­та – Лав­рен­тии. В ос­но­ва­нии мас­си­ва – ар­хей­ско-ран­не­про­те­ро­зой­ский глу­бо­ко­ме­та­мор­фи­зо­ван­ный ком­плекс, пе­ре­кры­тый об­ло­моч­ны­ми кон­ти­нен­таль­ны­ми по­ро­да­ми (воз­раст 1,2–1,0 млрд. лет), на ко­то­рых не­со­глас­но за­ле­га­ют ма­ло­мощ­ные кем­брий­ско-ор­до­вик­ские шель­фо­вые от­ло­же­ния. На Геб­рид­ский мас­сив с юго-вос­то­ка на­дви­ну­ты склад­ча­то-по­кров­ные ком­плек­сы бри­тан­ских ка­ле­до­нид (по Мойн­ско­му на­дви­гу). В их сев. час­ти вы­де­ля­ют зо­ну Ме­та­мор­фич. ка­ле­до­нид (Се­ве­ро-Шот­ланд­ское на­го­рье), в строе­нии ко­то­рой при­ни­ма­ют уча­стие два ком­плек­са: верх­не­ри­фей­ский Мойн­ский (ме­та­мор­фи­зов. об­ло­моч­ные и вул­ка­но­ген­ные об­ра­зо­ва­ния) и венд­ско-кем­брий­ский Дел­ред­ский (мел­ко­вод­но-мор­ские кар­бо­нат­но-тер­ри­ген­ные по­ро­ды с про­слоя­ми по­ду­шеч­ных ба­заль­тов и тил­ли­тов; тур­би­ди­ты). В юж. час­ти Се­ве­ро-Шот­ланд­ско­го на­го­рья име­ют­ся офио­ли­ты – ре­лик­ты ко­ры древ­не­го океа­на Япе­тус. Склад­ча­тость и ме­та­мор­физм да­ти­ру­ют­ся ран­ним ор­до­ви­ком. Зо­на на­хо­дит про­дол­же­ние в Сев. Ир­лан­дии, на Орк­ней­ских и Шет­ланд­ских о-вах. В ран­нем де­во­не в зо­не Ме­та­мор­фич. ка­ле­до­нид про­ис­хо­ди­ло сдви­го­об­ра­зо­ва­ние (сдвиг Грейт-Глен и др.), вне­дре­ние круп­ных коль­це­вых мас­си­вов ще­лоч­ных гра­ни­тов и об­ра­зова­ние риф­то­ген­ных гра­бе­нов, за­пол­нен­ных кра­сно­цвет­ной мо­лас­сой (Древ­ний Крас­ный пес­ча­ник, или Олд-Ред) с уча­сти­ем ба­заль­тов. Гра­бен Сре­дин­ной до­ли­ны, вы­пол­нен­ный де­во­н­ской мо­лас­сой и уг­ле­нос­ны­ми от­ло­же­ния­ми кар­бо­на, от­де­ля­ет зо­ну Ме­та­мор­фич. ка­ле­до­нид от Не­ме­та­мор­фич. ка­ле­до­нид (ох­ва­ты­ва­ет Юж­но-Шот­ланд­скую воз­вы­шен­ность, Кам­бер­ленд­ские го­ры, п-ов Уэльс). Воз­раст склад­ча­то­сти в зо­не Не­ме­та­мор­фич. ка­ле­до­нид – ран­ний – сред­ний де­вон. Юж­но-Шот­ланд­ская воз­вы­шен­ность сло­же­на ин­тен­сив­но де­фор­ми­ро­ван­ны­ми глу­бо­ко­вод­ны­ми от­ло­же­ния­ми кем­брия – си­лу­ра (древ­няя ак­кре­ци­он­ная приз­ма), про­рван­ными позд­не­си­лу­рий­ски­ми гра­ни­та­ми. В Кам­бер­ленд­ских го­рах в раз­ре­зе кем­брий­ско-си­лу­рий­ских от­ло­же­ний при­сут­ст­ву­ют ор­до­вик­ские вул­ка­ни­ты древ­них ост­ров­ных дуг, а п-ов Уэльс сло­жен мощ­ной тол­щей тер­ри­ген­ных ок­ра­ин­но-мор­ских от­ло­же­ний (здесь в 19 в. бы­ли впер­вые вы­де­ле­ны кем­брий­ская, ор­до­вик­ская и си­лу­рий­ская сис­те­мы палео­зоя). На юге бри­тан­ские ка­ле­до­ни­ды над­ви­ну­ты на мас­сив Мид­ленд (Уэльс) с позд­не­до­кем­брий­ским (ка­дом­ским) склад­ча­то-ме­та­мор­фич. ос­но­ва­ни­ем (гней­сы, кри­стал­лич. слан­цы), б. ч. пе­ре­кры­тым не­ме­та­мор­фи­зо­ван­ны­ми об­ло­моч­ны­ми от­ло­же­ния­ми вен­да, на ко­то­рых за­ле­га­ет не­де­фор­ми­ро­ван­ный па­лео­зой­ский че­хол. В юго-вост. час­ти о. Ве­ли­ко­бри­та­ния (ок­ре­ст­но­сти г. Лон­дон) рас­по­ло­жен по­гре­бён­ный под чех­лом мо­ло­дой плат­фор­мы ка­ле­дон­ский мас­сив, про­дол­жаю­щий­ся в Се­вер­ном м. и на тер­ри­то­рии Бель­гии (Лон­дон­ско-Бра­бант­ский мас­сив). На за­па­де этот мас­сив над­ви­нут на мас­сив Мид­ленд. Эпи­ка­ле­дон­ский плат­фор­мен­ный че­хол раз­вит фраг­мен­тар­но и об­ра­зо­ван от­ло­же­ния­ми верх­не­го де­во­на – триа­са (Но­вый Крас­ный пес­ча­ник, или Нью-Ред). Юж. часть о. Ве­ли­ко­бри­та­ния при­над­ле­жит Ре­но­гер­цин­ской склад­ча­той зо­не ев­ро­пей­ских гер­ци­нид, сло­жен­ной тол­щей чёр­ных слан­цев де­во­на (мощ­ность св. 10 км) с уча­сти­ем вул­ка­ни­тов и фли­шем ран­не­го кар­бо­на. На мы­се Ли­зард име­ют­ся де­вон­ские офио­ли­ты – ре­лик­ты ко­ры ок­ра­ин­но­го мо­ря. От­ло­же­ния смя­ты в склад­ки, на­ру­ше­ны над­ви­га­ми и про­рва­ны гра­ни­та­ми кар­бо­на. Гер­цин­ская, пре­им. кон­ти­нен­таль­ная уг­ле­нос­ная, мо­лас­са (сред­ний и верх­ний кар­бон) вы­пол­ня­ет впа­ди­ны Суб­ва­рис­ско­го пе­ре­до­во­го про­ги­ба к се­ве­ру от фрон­та гер­ци­нид. Склад­ча­тость на юге зо­ны про­яви­лась в кон­це ран­не­го кар­бо­на и миг­ри­ро­ва­ла на се­вер, дос­тиг­нув в на­ча­ле сред­не­го кар­бо­на пе­редо­во­го про­ги­ба. Эпи­гер­цин­ский плат­фор­мен­ный че­хол рас­про­стра­нён в осн. на юге о. Ве­ли­ко­бри­та­ния; сло­жен перм­ски­ми, ме­зо­зой­ски­ми и кай­но­зой­ски­ми от­ло­же­ния­ми. На всей тер­ри­то­рии В. раз­вит по­кров чет­вер­тич­ных от­ло­же­ний: лед­ни­ко­вых и вод­но-лед­ни­ко­вых (на се­ве­ре), эо­ло­во-де­лю­ви­аль­ных, ал­лю­ви­аль­ных, мор­ских и др. (на юге). На северо-востоке о. Ирландия – покровы кайнозойских базальтов.

Не­дра В. бо­га­ты неф­тью, при­род­ным го­рю­чим га­зом, ка­мен­ным уг­лем, оло­вян­ны­ми ру­да­ми, флюо­ри­том, као­ли­ном. Пром. ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти и при­род­но­го га­за рас­по­ло­же­ны на шель­фе Се­вер­но­го м. в пре­де­лах Цен­траль­но­ев­ро­пей­ско­го неф­те­га­зо­нос­но­го бас­сей­на; круп­ней­шие неф­тя­ные ме­сто­ро­ж­де­ния – Фор­тис, Брент, Най­ни­ан, Брэ и др.; га­зо­вые – Ли­мен, Брюс и др. Уголь­ные бас­сей­ны В. об­ра­зу­ют че­ты­ре груп­пы: Юж­ную (Юж­но-Уэль­ский, Со­мер­сет-Бри­столь­ский, Кент­ский), Цен­траль­ную (Йорк­шир­ский, Нот­тин­гем­шир­ский, Лан­ка­шир­ский, Уо­рик­шир­ский, Стаф­форд­шир­ский, Се­ве­ро-Уэль­ский), Се­вер­ную (Нор­там­бер­ленд-Да­рем­ский, Кам­бер­ленд­ский) и Шот­ланд­скую (Се­ве­ро- и Юж­но-Шот­ланд­ские). На п-ове Кор­ну­олл – ме­сто­ро­ж­де­ния оло­вян­ных руд (Са­ут-Кроф­ти, Ма­унт-Уэл­линг­тон, Джи­вор), ру­ды ком­плекс­ные, со­дер­жат медь, цинк, вольф­рам; на сев. по­бе­ре­жье – оло­во­руд­ные мор­ские шель­фо­вые рос­сы­пи. Ме­сто­ро­ж­де­ния флюо­ри­та, ба­ри­та в Пен­нин­ских го­рах, као­ли­на на п-ове Кор­ну­олл, ка­мен­ной со­ли в р-не Ли­вер­пу­ля, ка­лий­ной со­ли на сев.-вост. по­бе­ре­жье в рай­о­не Бил­лин­ге­ма, це­ле­сти­на в рай­о­не Бри­сто­ля.

Кли­мат. В В. кли­мат уме­рен­ный океа­ни­че­ский, фор­ми­рую­щий­ся под круг­ло­го­дич­ным воз­дей­ст­ви­ем ат­лан­тич. ци­кло­нов, при­но­ся­щих обиль­ные осад­ки и смяг­чаю­щих тем­пе­ра­ту­ру. В те­че­ние го­да по­го­да очень не­ус­той­чи­вая, час­то вет­ре­ная и дожд­ли­вая. Зи­ма тё­п­лая и влаж­ная; ср. темп-ра ян­ва­ря на вост. и юж. по­бе­режь­ях о. Ве­ли­ко­бри­та­ния и на рав­ни­нах Сев. Ир­лан­дии 4–8 °С; на рав­ни­нах в центр. и сев. час­тях о. Ве­ли­ко­бри­та­ния 3–4 °С, в го­рах – до 2 °С. Зи­мой не­ред­ко на­блю­да­ют­ся мо­ро­зы (в ср. до –5 °С), бо­лее час­тые на вос­то­ке и юго-вос­то­ке о. Ве­ли­ко­бри­та­ния, но снеж­ный по­кров фор­ми­ру­ет­ся толь­ко в го­рах. Ле­то про­хлад­ное, с час­ты­ми мо­ро­ся­щи­ми до­ж­дя­ми; ср. темп-ра ию­ля от 13–14 °С в Шот­лан­дии и Сев. Ир­лан­дии до 15–17 °С в юго-вост. час­ти о. Ве­ли­ко­бри­та­ния. Осад­ков в год от 750 мм на юго-вос­то­ке стра­ны до 850 мм на рав­ни­нах се­ве­ро-вос­то­ка; в го­рах Шот­лан­дии и Сев. Ир­лан­дии 1000–1250 мм. Осад­ки вы­па­да­ют рав­но­мер­но в те­че­ние го­да, с не­зна­чи­тель­ным мак­си­му­мом осе­нью и зи­мой. Для В. ха­рак­тер­ны зна­чи­тель­ная об­лач­ность и час­тые ту­ма­ны, спо­соб­ст­вую­щие об­ра­зо­ва­нию смо­га в круп­ных пром. цен­трах стра­ны (Лон­дон, Ман­че­стер, Нью­касл и др.). Зи­мой на по­бе­режь­ях час­ты штор­мо­вые вет­ры.

Внут­рен­ние во­ды. Реч­ная сеть В. хо­ро­шо раз­ви­та, ре­ки мно­го­чис­лен­ны, но ко­рот­кие, с не­зна­чит. ко­ле­ба­ния­ми сто­ка по се­зо­нам, пол­но­вод­ные; су­до­ход­ны круг­лый год; зи­мой не за­мер­за­ют. Пи­та­ние рек в осн. до­ж­де­вое; вес­ной на­блю­да­ет­ся не­боль­шое по­ло­во­дье из-за тая­ния сне­га в го­рах, а осе­нью – до­ж­де­вые па­вод­ки. В Кем­брий­ских го­рах бе­рёт на­ча­ло са­мая круп­ная ре­ка В. – Се­верн. Осн. ре­ки: на рав­ни­нах Анг­лии – Тем­за, в Шот­лан­дии – Клайд, Спей, в Сев. Ир­лан­дии – Банн. Со скло­нов Пен­нин­ских гор сте­ка­ют ре­ки Трент, Уз, Тис, Тайн, Иден, Ту­ид и др. Во­до­раз­де­лы рек на рав­ни­нах вы­ра­же­ны сла­бо, бас­сей­ны рек час­то со­еди­не­ны ка­на­ла­ми, ис­поль­зуе­мы­ми пре­им. в рек­реа­ци­он­ных це­лях. Мно­го озёр, в осн. лед­ни­ко­во­го про­ис­хо­ж­де­ния, осо­бен­но на се­ве­ре о. Ве­ли­ко­бри­та­ния, в Кам­бер­ленд­ских го­рах, на п-ове Уэльс и в Сев. Ир­лан­дии. Круп­ней­шие озё­ра В. име­ют тек­то­ни­че­ское и лед­нико­во-тек­то­ни­че­ское про­ис­хо­ж­де­ние: Лох-Ней в Сев. Ир­лан­дии; Лох-Несс, Лох-Ло­монд на Се­ве­ро-Шот­ланд­ском на­го­рье.

Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы В. со­став­ля­ют 147 км3, на ка­ж­дого жи­те­ля стра­ны при­хо­дит­ся ок. 2,5 тыс. м3 во­ды в год. Для хо­зяй­ст­вен­ных це­лей ис­поль­зу­ет­ся 8,3% имею­щих­ся вод­ных ре­сур­сов (из них 77% по­треб­ля­ют пром. пред­при­ятия, 20% рас­хо­ду­ет­ся на ком­му­наль­но-бы­то­вое во­до­снаб­же­ние, 3% – на ну­ж­ды с. х-ва).

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Поч­вен­ный по­кров В. раз­но­об­ра­зен и ме­ня­ет­ся в за­ви­си­мо­сти от ши­ро­ты ме­ст­но­сти, рель­е­фа и под­сти­лаю­щих по­род. На се­ве­ре, на вы­со­ком кри­стал­лич. Се­ве­ро-Шот­ланд­ском на­го­рье и на за­па­де Юж­но-Шот­ланд­ской воз­вы­шен­но­сти раз­ви­ты опод­зо­лен­ные бу­ро­зё­мы и аль­фе­гу­му­со­вые поч­вы. На Сред­не­шот­ланд­ской низ­мен­но­сти и на вос­то­ке Юж­но-Шот­ланд­ской воз­вы­шен­но­сти пре­об­ла­да­ют бу­ро­зё­мы. На пло­ских рав­ни­нах Анг­лии рас­про­стра­не­ны пе­ре­ув­лаж­нён­ные, тре­бую­щие ис­кус­ст­вен­но­го дре­ни­ро­ва­ния глее­вые поч­вы. В до­ли­нах рек, на бо­лее дре­ни­ро­ван­ных уча­ст­ках, они сме­ня­ют­ся ал­лю­ви­аль­ны­ми лу­го­вы­ми поч­ва­ми, за­ня­ты­ми в осн. улуч­шен­ны­ми па­ст­би­ща­ми. На куэ­сто­вых пла­то и гря­дах юга и юго-вос­то­ка Анг­лии раз­ви­ты наи­бо­лее пло­до­род­ные дер­но­во-кар­бо­нат­ные поч­вы, из­дав­на ис­поль­зуе­мые в с. х-ве под паш­ни и сея­ные лу­га. Вбли­зи мор. по­бе­ре­жий, в т. ч. во­круг зал. Уош, сфор­ми­ро­ва­лись мар­ше­вые поч­вы. На рав­ни­нах Сев. Ир­лан­дии рас­про­стра­не­ны влаж­ные лу­го­вые поч­вы, от­во­ди­мые под вы­пас. Для скло­нов Пен­нин­ских гор, Кем­брий­ских гор и воз­вы­шен­но­стей п-ова Кор­ну­олл ха­рак­тер­ны гор­но-лу­го­вые поч­вы и опод­зо­лен­ные бу­ро­зё­мы, ис­поль­зуе­мые пре­им. под па­ст­би­ща и сея­ные лу­га.

Рас­ти­тель­ный по­кров В. су­ще­ст­вен­но пре­об­ра­зо­ван в ре­зуль­та­те дли­тель­но­го и ин­тен­сив­но­го ос­вое­ния тер­ри­то­рии. На мес­те све­дён­ных ле­сов и осу­шен­ных бо­лот пре­об­ла­да­ют паш­ни, па­ст­би­ща и сея­ные лу­га; ха­рак­тер­но оби­лие вто­рич­ных ве­ре­ско­вых пус­то­шей, сто­ле­тия­ми ис­поль­зуе­мых для вы­па­са овец; ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны тор­фя­ни­ки. Ле­са за­ни­ма­ют ок. 10% тер­ри­то­рии стра­ны (2002). Для сев. час­ти о. Ве­ли­ко­бри­та­ния ха­рак­тер­ны сме­шан­ные ле­са из со­сны, бе­рё­зы, ино­гда – с при­ме­сью ду­ба, в го­рах сме­няю­щие­ся ве­ре­щат­ни­ка­ми и лу­га­ми. На юге В., на куэ­сто­вых пла­то и гря­дах, мес­тами про­из­ра­ста­ют вто­рич­ные бу­ко­вые и ду­бо­во-бу­ко­вые ле­са. Мас­си­вы ду­бо­вых ле­сов с при­ме­сью ши­ро­ко­ли­ст­вен­ных по­род со­хра­ни­лись в вост. час­ти о. Ве­ли­ко­бри­та­ния и в Сев. Ир­лан­дии. До 70% ле­со­по­кры­той пло­ща­ди В. за­нима­ют ис­кус­ст­вен­ные лес­ные на­са­ж­де­ния, имею­щие важ­ное про­ти­во­эро­зи­он­ное зна­че­ние; сре­до­за­щит­ные лес­ные по­ло­сы соз­да­ны вдоль до­рог, ка­на­лов, рек и др. Дре­вес­ная рас­ти­тель­ность, осо­бен­но в юго-вост. рай­онах о. Ве­ли­ко­бри­та­ния, де­гра­ди­ру­ет под воз­дей­ст­ви­ем ки­слот­ных до­ж­дей: на 2002 это­му про­цес­су в раз­ной сте­пе­ни бы­ло под­вер­жено св. 1/2 ле­сов В. Не­бла­го­при­ят­ное воз­дей­ст­вие на со­стоя­ние ок­ру­жаю­щей сре­ды в зна­чит. сте­пе­ни свя­за­но с функ­цио­ни­ро­ва­ни­ем гор. ланд­шаф­тов, за­ни­маю­щих ок. 8% тер­ри­то­рии стра­ны. Ко­рен­ные пред­ста­ви­те­ли жи­вот­но­го ми­ра в ле­сах В. прак­ти­че­ски ис­треб­ле­ны; в за­рос­лях ве­ре­ска и сре­ди лу­гов встре­ча­ют­ся ли­сы, зай­цы, ежи, зем­ле­рой­ки, гры­зу­ны. В Шот­лан­дии оби­та­ют ку­ро­пат­ки – шот­ланд­ская и тун­д­ря­ная. На вклю­чён­ных в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия о-вах Сент-Кил­да, к за­па­ду от Геб­рид­ских о-вов, – круп­ные ко­ло­нии ред­ких и на­хо­дя­щих­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния птиц, в т. ч. се­вер­ной олу­ши и др.

Сис­те­ма ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий В. вклю­ча­ет 14 нац. пар­ков об­щей пл. 1462 тыс. га, 163 вод­но-бо­лот­ных уго­дья ме­ж­ду­нар. зна­че­ния об­щей пл. 880,3 тыс. га, 9 био­сфер­ных ре­зер­ва­тов об­щей пл. 41,9 тыс. га и др. Наи­бо­лее круп­ные нац. пар­ки: Карн­горм в Грам­пи­ан­ских го­рах, Лейк-Ди­ст­рикт в Кам­бер­ленд­ских го­рах, Сно­удо­ния на се­ве­ре п-ова Уэльс.

Дополнительная литература:

Ера­мов Р. А. Фи­зи­че­ская гео­гра­фия за­ру­беж­ной Ев­ро­пы. М., 1973;

Soil map of the European Communities. Luxembourg, 1985;

Ро­ма­но­ва Э. П. Со­вре­мен­ные ланд­шаф­ты Ев­ро­пы. М., 1997;

Environment in the European Union at the turn of the century. Cph., 1999;

Karte der natürlichen Vegetation Europas. Bonn, 2000–2003. Bd 1–3;

За­щи­та ок­ру­жаю­щей сре­ды Ев­ро­пы. Люк­сем­бург, 2003.

Автор раздела: Э. П. Ро­ма­но­ва ; А. Ф. Ли­мо­нов (гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые).

На­се­ле­ние

Ко­рен­ные жи­те­ли стра­ны со­став­ля­ют 92,1% нас. В. (2001, пе­ре­пись), из них анг­ли­ча­не – 83,7%, шот­ланд­цы (в осн. в Шот­лан­дии) – 8,5%, уэльс­цы (гл. обр. в Уэль­се) – 4,9%, ир­ланд­цы (в осн. в Сев. Ир­лан­дии) – 2,9%. Им­ми­гран­ты и их де­ти (7,9% нас. стра­ны, в т. ч. вы­ход­цы из Ин­дии, Па­ки­ста­на и Банг­ла­деш – 3,6%, Ки­тая – 0,4%, стран Африки – 0,8%, вы­ход­цы с о-вов Ка­риб­ско­го м. – 1%) про­жи­ва­ют гл. обр. в ко­нур­ба­ци­ях Боль­шо­го Лон­до­на, Зап. Мид­лен­да и Мер­си­сай­да.

С 1801 (ко­гда бы­ла про­ве­де­на пер­вая пе­ре­пись) по 1901 чис­лен­ность на­се­ле­ния В. (без Ир­лан­дии) уве­ли­чи­лась с 8,9 до 37,1 млн. чел.; мак­си­мум ес­теств. при­рос­та при­шёл­ся на 1870-е гг. К 1951 чис­лен­ность на­се­ле­ния стра­ны дос­тиг­ла 50,2 млн. чел. Во 2-й пол. 20 и в нач. 21 вв. на­блю­да­ют­ся низ­кие тем­пы рос­та на­се­ле­ния (в сред­нем ок. 0,2% в год за пери­од с 1971 по 2005). Гос. по­ли­ти­ка «мяг­ко­го» сти­му­ли­ро­ва­ния ро­ж­дае­мо­сти (вы­пла­та де­неж­ных по­со­бий оди­но­ким ма­те­рям с деть­ми и др.), а так­же рост чис­ла им­ми­гран­тов (сре­ди них ро­ж­дае­мость вы­ше, чем в сред­нем по стра­не) с кон. 1990-х гг. при­ве­ли к не­ко­то­ро­му из­ме­не­нию де­мо­гра­фич. по­ка­за­те­лей. Уро­вень ро­ж­дае­мо­сти вы­рос до 12,1 на 1000 жит. в 2004 (11,7 в 2003); по­ка­затель фер­тиль­но­сти 1,77 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну. Уве­ли­чи­ва­ет­ся чис­ло де­тей, ро­див­ших­ся вне бра­ка (42% в 2004, в сред­нем по ЕС 23%). Уро­вень смерт­но­сти 9,8 на 1000 жит. (10,3 в 2003); мла­ден­че­ская смерт­ность 5,1 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. Ес­те­ст­вен­ный при­рост нас. 0,23% (0,14% в 2003). Об­щий при­рост на­се­ле­ния в зна­чит. сте­пе­ни про­ис­хо­дит за счёт им­ми­гра­ции (63% от об­ще­го при­рос­та в 2004). Ми­гра­ци­он­ное саль­до ок. 2,5 на 1000 жит. (в сред­нем за год в 1996–2003). Слож­ная де­мо­гра­фич. про­бле­ма В. – ста­ре­ние на­се­ле­ния. До­ля де­тей до 16 лет 19,7% (2003), лиц пен­си­он­но­го воз­рас­та (65 лет для муж­чин и 60 лет для жен­щин) – 18,5%, зна­чи­тель­но вы­ше сред­неев­ро­пей­ско­го по­ка­за­теля; до­ля лиц тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (16–65 лет для муж­чин и 16–60 лет для жен­щин) 61,8%. В сред­нем на 100 жен­щин при­хо­дит­ся 95 муж­чин (2004). Сред­няя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 78,2 го­да (муж­чи­ны – 75,9, жен­щи­ны – 80,5 го­да).

Сред­няя плот­ность на­се­ле­ния В. ок. 250 чел./км2 (2005) – 3-е ме­сто в Ев­ро­пе по­сле Ни­дер­лан­дов и Бель­гии (не счи­тая кар­ли­ко­вых го­су­дарств). Наи­более плот­но на­се­лён гл. про­мыш­лен­но-го­род­ской по­яс стра­ны, про­сти­раю­щий­ся от Лон­до­на на юго-вос­то­ке до Ли­вер­пу­ля на се­ве­ро-за­па­де, где плот­ность на­се­ле­ния дос­ти­га­ет 1000 чел./км2 и вы­ше.

До­ля гор. на­се­ле­ния св. 90% (3-е ме­сто в Ев­ро­пе по­сле Бель­гии и Люк­сем­бур­га). Круп­ные го­ро­да – Лон­дон, Бир­мин­гем, Ман­че­стер, Ли­вер­пуль, Лидс, Брад­форд, Шеф­филд, Нью­касл-апон-Тайн, Глаз­го и др. об­ра­зу­ют ко­нур­ба­ции (гор. аг­ло­ме­ра­ции). Вы­де­ля­ет­ся 8 ко­нур­ба­ций с нас. св. 1 млн. чел.: Боль­шо­го Лон­до­на (7388 тыс. чел., 2003), Зап. Мид­лен­да (2578 тыс. чел.; центр – Бир­мин­гем), Боль­шо­го Ман­че­сте­ра (2531 тыс. чел.), Зап. Йорк­шира (2096 тыс. чел.; цен­тры – Лидс и Брад­форд), Мер­си­сай­да (1364 тыс. чел.; центр – Ли­вер­пуль), Юж. Йорк­шира (1273 тыс. чел.; цен­тры – Шеф­филд и Ро­те­рем), Клайд­сайда (св. 1600 тыс. чел.; центр – Глаз­го), Тайн­сай­да (1083 тыс. чел.; центр – Нью­касл-апон-Тайн). Гра­ни­цы не­ко­то­рых ко­нур­ба­ций со­при­ка­са­ют­ся, об­ра­зу­ют гор. аг­ло­ме­ра­ции бо­лее вы­со­ко­го по­ряд­ка – «двой­ные ко­нур­ба­ции» Боль­шо­го Ман­че­сте­ра – Мер­си­сай­да (3895 тыс. чел.) и Зап. Йорк­шира – Юж. Йорк­шира (3369 тыс. чел.). Ин­тен­сив­но раз­ви­ва­ют­ся про­цес­сы суб­ур­ба­ни­за­ции и рур­ба­ни­за­ции. Св. 80% нас. В. про­жи­ва­ет в соб­ст­вен­ных до­мах (один из са­мых вы­со­ких в ми­ре по­ка­за­те­лей; во Фран­ции – 55%, в Гер­ма­нии, Ита­лии и Ис­па­нии – 32–38%).

Все­го в эко­но­ми­ке В. за­ня­то 28,3 млн. чел. (2004), из них 26% тру­дят­ся не­пол­ный ра­бо­чий день, 4% име­ют ра­бо­ту по со­вмес­ти­тель­ст­ву. Об­щее чис­ло ра­бо­чих мест 30,3 млн., в т. ч. в сфе­ре ус­луг 79,5% (вклю­чая за­ня­тых на пред­при­яти­ях транс­пор­та и свя­зи – ок. 6%), в пром-сти и строи­тель­ст­ве 19,1% (в т. ч. в строи­тель­ст­ве ок. 7%), в сель­ском, лес­ном хо­зяй­ст­ве и ры­бо­лов­ст­ве св. 1,4%. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы (4,8% эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го на­се­ле­ния, 2004) один из са­мых низ­ких в ЕС. С 1984 по 2004 чис­ло без­ра­бот­ных в стра­не со­кра­ти­лось в 2,3 раза.

Автор раздела: В. М. Со­коль­ский.

Ре­ли­гия

Во­прос о ре­лиг. при­над­леж­но­сти впер­вые был по­став­лен в В. в хо­де пе­ре­пи­си 2001. Ве­рую­щи­ми на­зва­ли се­бя 77% опро­шен­ных, не­ве­рую­щи­ми 15%, 8% не да­ли от­ве­та. Сре­ди ве­рую­щих 93% – хри­стиа­не, из них ок. 50% свя­зы­ва­ют се­бя с Анг­ли­кан­ской цер­ко­вью . Её при­хо­ды (ок. 16 тыс.) объ­е­ди­не­ны в гра­ницах епи­скопств, ко­то­рые со­став­ля­ют 2 цер­ков­ные про­вин­ции: Юж­ную (Кен­тер­бе­рий­скую, 40 дио­це­зов) и Се­вер­ную (Йорк­скую, 14 дио­це­зов). В стра­не ок. 16 тыс. анг­ли­кан­ских хра­мов, 42 со­бо­ра. В нач. 21 в. чис­ло свя­щен­ни­ков и хра­мов со­кра­ща­ет­ся. 13,6% ве­рую­щих – при­вер­жен­цы Рим­ско-ка­то­лич. церк­ви. В В. 23 ка­то­лич. дио­це­за, 1 во­ен­ный ор­ди­на­ри­ат, 1 апос­толь­ский Эк­зар­хат (для ук­ра­ин­цев ви­зант. об­ря­да). Ка­то­лич. церк­ви при­над­ле­жит ок. 4500 хра­мов. Пра­во­слав­ные церк­ви пред­став­ле­ны в В. Су­рож­ской епар­хи­ей Рус. пра­во­слав­ной церк­ви Мос­ков­ско­го пат­ри­ар­ха­та (объ­еди­ня­ет 32 при­хо­да), Ве­ли­ко­бри­тан­ской епар­хи­ей Рус. пра­во­слав­ной церк­ви за гра­ни­цей (объ­еди­ня­ет 6 при­хо­дов), 66 при­хо­да­ми Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха­та и при­хо­да­ми Ан­тио­хий­ско­го пат­ри­ар­ха­та, при­хо­да­ми Серб. пра­во­слав­ной церк­ви (в В. и Скан­ди­на­вии – 22 при­хо­да), нем­но­го­числ. при­хо­да­ми Рум. и Болг. пра­во­слав­ных церк­вей. На тер­ри­то­рии В. дей­ст­ву­ют так­же при­хо­ды не­ка­но­нич. де­но­ми­на­ций: Бе­ло­рус. пра­во­слав­ной ав­то­ке­фаль­ной церк­ви, Укр. пра­во­слав­ной ав­то­ке­фаль­ной церк­ви, Польск. пра­во­слав­ной церк­ви за гра­ни­цей, Укр. пра­во­слав­ной церк­ви. Цер­ковь Шот­лан­дии объ­е­ди­ня­ет бо­лее 1500 кон­гре­га­ций, ок. 25% нас. дан­ной тер­ри­то­рии. В чис­ло т. н. Сво­бод­ных церк­вей вхо­дят ме­то­ди­сты, бап­ти­сты, пре­сви­те­риа­не, Ар­мия Спа­се­ния и пред­ста­ви­те­ли др. про­тес­тант­ских ис­по­ве­да­ний. В Оль­сте­ре ок. 50% нас. – пре­сви­те­риа­не, 35% – анг­ли­ка­не, 8% – ме­то­ди­сты и 2% – бап­ти­сты. Сре­ди про­чих кон­фес­сий – му­суль­ма­не (2,7%), ин­дуи­сты (1%), сик­хи (0,6%), а так­же буд­ди­сты, иу­деи. В В. ок. 1000 ме­че­тей, ок. 300 си­на­гог, 143 ин­дуи­ст­ских хра­ма.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Бри­та­ния в древ­но­сти. Древ­ней­шие сви­де­тель­ст­ва при­сут­ст­вия че­ло­ве­ка на Бри­тан­ских о-вах от­но­сят­ся при­бли­зи­тель­но к 40–35-му тыс. до н. э., ко­гда они бы­ли ещё ча­стью Ев­ро­пей­ско­го кон­ти­нен­та, из­ред­ка по­се­щав­шей­ся охот­ника­ми и со­би­ра­те­ля­ми. Ме­ж­ду 8-м и 6-м тыс. до н. э. Бри­тан­ские о-ва на­ча­ли от­де­лять­ся от кон­ти­нен­та, хо­тя не ис­клю­че­но, что ещё в 3-м тыс. ме­ж­ду ни­ми су­ще­ст­во­вал су­хо­пут­ный пе­ре­ход. В эпо­ху ран­не­го не­оли­та (3500–2500) на тер­ри­то­рии В. бы­ли рас­про­стра­не­ны зем­ле­дельч. куль­ту­ры Уин­дмилл­хилл (юж. и юго-вост. Анг­лия) и Клайд-Кар­лин­горд (юго-зап. Шот­лан­дия и сев. Ир­лан­дия), схо­жие с куль­ту­ра­ми сев. Фран­ции и Бель­гии. В эпо­ху позд­не­го не­оли­та (ок. 2500–1700) по всей тер­рито­рии Бри­та­нии офор­ми­лась ме­ст­ная куль­ту­ра Рай­нио-Клек­тон, с ко­то­рой свя­за­ны ри­ту­аль­ные по­строй­ки – «хен­джи». Наи­бо­лее из­вест­ны Эйвбе­ри (сев. Уилт­шир) и Сто­нхендж. В ран­нем брон­зо­вом ве­ке (ок. 2000–1200) в Ир­лан­дии, Шот­лан­дии и сев. Анг­лии рас­про­стра­ни­лась куль­ту­ра куб­ков, пред­по­ло­жи­тель­но при­не­сён­ная пе­ре­се­лив­ши­ми­ся с кон­ти­нен­та ибе­ра­ми. То­гда же поя­ви­лись ме­тал­лич. из­де­лия. К нач. 16 в. в Уэс­сек­се сло­жи­лась куль­ту­ра Уэс­секс, с ко­то­рой, воз­мож­но, свя­за­ны позд­ние эта­пы строи­тель­ст­ва Сто­нхенд­жа. В позд­нем брон­зо­вом ве­ке (1400–500) в юж. Анг­лии рас­про­стра­ни­лась куль­ту­ра Де­ве­рел-Рим­бе­ри, в ме­тал­лич. из­де­ли­ях ко­то­рой про­сле­жи­ва­ют­ся кон­ти­нен­таль­ные влия­ния.

Ок. 8–7 вв. на­чи­на­лась ко­ло­ни­за­ция Бри­та­нии кимвр­ски­ми кель­та­ми, со­би­ра­тель­ное назв. ко­то­рых – брит­ты – за­кре­пи­лось за на­се­ле­ни­ем зна­чит. час­ти ост­ро­ва. Пер­вы­ми про­ник­ли на Бри­тан­ские о-ва но­си­те­ли позд­ней фа­зы куль­ту­ры Галь­штат (по мне­нию ря­да ис­сле­до­ва­те­лей, гэ­лы или гой­де­лы), в 3 в. – но­си­те­ли куль­ту­ры Ла­тен. По­след­няя фа­за ко­ло­ни­за­ции Бри­та­нии кель­та­ми от­но­сит­ся к 1 в., ко­гда поя­ви­лись бел­ги. В этот пе­ри­од воз­ник­ли го­ро­да, на­ча­лась че­кан­ка зо­ло­той мо­не­ты по об­раз­цу гре­че­ской, сфор­ми­ро­вал­ся ин­сти­тут жре­цов-друи­дов.

В 55 и 54 до н. э. два по­хо­да на Бри­та­нию пред­при­нял Юлий Це­зарь. Од­на­ко за­вое­ва­ние ост­ро­ва рим­ля­на­ми на­ча­лось поч­ти век спус­тя – при Клав­дии в 43 н. э. Сев. гра­ни­цей рим. Бри­та­нии ста­ла по­стро­ен­ная в 122–128 Ад­риа­но­ва сте­на, ок. 140 бы­ла при­сое­ди­не­на часть Шот­лан­дии до ли­нии Форт – Клайд, но­вая гра­ни­ца так­же бы­ла ук­ре­п­ле­на ва­лом и ря­дом фор­тов. К югу от гра­ни­цы рас­про­стра­ни­лись рим. куль­ту­ра и сис­те­ма ве­де­ния с. х-ва, строи­лись вил­лы, до­ро­ги, пор­ты. К 3 в. от­но­сит­ся на­ча­ло хри­стиа­ни­за­ции. В кон. 4 – нач. 5 вв. из Бри­та­нии бы­ли вы­ве­де­ны рим. вой­ска, хо­тя цер­ков­ные и др. свя­зи с им­пе­ри­ей со­хра­ня­лись.

Скла­ды­ва­ние еди­но­го анг­лий­ско­го го­су­дар­ст­ва. Сло­жив­шая­ся си­туа­ция спо­соб­ст­во­ва­ла пе­ре­се­ле­нию в Бри­та­нию вар­вар­ских груп­пи­ро­вок с кон­ти­нен­та (см. Анг­ло­сак­сы). В те­че­ние 5 в. юж. и центр. час­ти ост­ро­ва за­хва­ти­ли анг­лы, сак­сы, юты и фри­зы. В хо­де анг­ло­сак­сон­ско­го за­вое­ва­ния часть брит­тов бы­ла ис­треб­ле­на или от­тес­не­на в Ка­ле­до­нию, Уэльс и Кор­ну­олл, часть пе­ре­се­ли­лась в Ар­мо­ри­ку (см. Бре­тань); ос­тав­шие­ся по­па­ли в за­ви­си­мость от за­вое­ва­те­лей и в даль­ней­шем в ка­че­ст­ве од­но­го из ком­по­нен­тов при­ня­ли уча­стие в фор­ми­ро­ва­нии осн. на­ро­да В. – анг­ли­чан.

На ру­бе­же 5–6 вв. на тер­ри­то­рии Бри­та­нии об­ра­зо­ва­лось неск. анг­ло­сак­сон­ских ко­ро­левств – Нор­тум­брия, Мер­сия, Кент, Уэс­секс, Сус­секс, Эс­секс, Вос­точ­ная Анг­лия. Сло­жи­лась ме­ст­ная ари­сто­кра­тия, раз­ви­лись свя­зи с Сев. Ев­ро­пой (см. Сат­тон-Ху). Важ­ную роль иг­рал Кент, став­ший ме­стом пре­бы­ва­ния св. Ав­гу­сти­на Кен­тер­бе­рий­ско­го (в 597 он кре­стил ко­ро­ля Кен­та Этель­бер­та и ок. 10 тыс. его под­дан­ных) и опор­ным рай­оном для хри­стиа­ни­за­ции анг­ло­сак­сов, ко­то­рая за­вер­ши­лась к кон. 7 в. В Нор­тум­брии жил и ра­бо­тал св. Бе­да Дос­то­поч­тен­ный, твор­че­ст­во ко­то­ро­го ока­за­ло боль­шое влия­ние на ду­хов­ную жизнь Зап. Ев­ро­пы пе­рио­да ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья

Ве­ду­щую роль в со­ци­аль­ной струк­ту­ре анг­ло­сак­сон­ских ко­ро­левств на на­чаль­ном эта­пе их раз­ви­тия иг­ра­ли сво­бод­ные об­щин­ни­ки (кер­лы) и знат­ные лю­ди (эр­лы). Боль­шое влия­ние на гос. де­ла ока­зы­вал со­вет зна­ти (уи­те­на­ге­мот). В 8 в. на­ча­лось раз­ло­же­ние сво­бод­ной сель­ской об­щи­ны; ста­рая ро­до­вая знать ста­ла вы­тес­нять­ся во­ен­но-слу­жи­лой, вы­шед­шей из чис­ла ко­ро­лев­ских дру­жин­ни­ков. Эр­лы по­сте­пен­но пре­вра­ща­лись в круп­ных зем­ле­вла­дель­цев. Это­му спо­соб­ст­во­ва­ла по­ли­ти­ка ко­ро­лей, ко­то­рые щед­ро жа­ло­ва­ли зем­ли зна­ти и церк­ви (см. Бок­ленд).

Серь­ёз­ное влия­ние на раз­ви­тие анг­ло­сак­сон­ских ко­ро­левств ока­за­ли на­чав­шие­ся в кон. 8 в. втор­же­ния ви­кин­гов, ко­то­рых в тот пе­ри­од в Бри­та­нии на­зыва­ли дат­ча­на­ми. Ви­кин­ги за­хва­ти­ли сев.-вост. часть Бри­та­нии (в 9–10 вв. она име­но­ва­лась «об­ла­стью дат­ско­го пра­ва» – Ден­ло) и ус­та­но­ви­ли там свои обы­чаи и по­ряд­ки. Ра­зо­ри­тель­ные на­бе­ги дат­чан сти­му­ли­ро­ва­ли про­цесс гос. объ­е­ди­не­ния анг­ло­сак­сов. В 1-й тре­ти 9 в. при ко­ро­ле Уэс­сек­са Эг­бер­те (802–839) на­ча­лось объ­еди­не­ние ко­ро­левств на тер­ри­то­рии Бри­та­нии в од­но гос-во, ко­то­рое ста­ло на­зы­вать­ся Анг­ли­ей. При ко­ро­ле Альф­ре­де Ве­ли­ком и его бли­жай­ших пре­ем­ни­ках этот про­цесс за­вер­шил­ся, был со­став­лен пер­вый об­ще­анг­лий­ский свод за­ко­нов, вклю­чив­ший по­ло­же­ния бо­лее ран­них анг­ло­сак­сон­ских правд. В даль­ней­шем (вплоть до сер. 11 в.) англ. ко­ро­на при­над­ле­жа­ла по­пе­ре­мен­но пред­ста­ви­те­лям уэс­секс­ской и дат­ской ди­на­стий.

Нор­манд­ское за­вое­ва­ние. Оформ­ле­ние фео­даль­ных от­но­ше­ний. В ре­зуль­та­те нор­манд­ско­го за­вое­ва­ния Анг­лии 1066 на англ. пре­стол взо­шёл гер­цог Нор­ман­дии Виль­гельм (см. Виль­гельм За­вое­ва­тель), ко­то­рый стал ос­но­ва­те­лем Нор­манд­ской ди­на­стии, пра­вив­шей в Анг­лии до 1154. Но­вый ко­роль, под вла­стью ко­то­ро­го бы­ли объ­е­ди­не­ны Анг­лия и ряд об­лас­тей Фран­ции (Нор­ман­дия, Мен), рас­про­стра­нил на всё ко­ро­лев­ст­во франц. во­ен­но-лен­ную сис­те­му, что спо­соб­ст­во­ва­ло за­вер­ше­нию про­цес­са фео­да­ли­за­ции Анг­лии и соз­да­нию спе­ци­фич. англ. сис­те­мы вас­саль­но-лен­ных от­но­ше­ний, при ко­то­рой все фео­далы ока­за­лись в не­по­средств. за­ви­си­мо­сти от ко­ро­ля. Зем­ля в Анг­лии бы­ла объ­яв­ле­на соб­ст­вен­но­стью ко­ро­ны; фео­да­лы мог­ли быть толь­ко дер­жа­те­ля­ми зем­ли, по­лу­чая её от ко­ро­ля. Раз­да­ча фео­дов спод­виж­ни­кам Виль­гель­ма, со­ста­вив­шим ос­но­ву но­во­го гос­под­ствую­ще­го клас­са, осу­ще­ст­в­ля­лась за счёт кон­фи­ска­ции зе­мель анг­ло­сак­сон­ской зна­ти. При этом вла­де­ния но­вых хо­зя­ев бы­ли рас­сре­до­то­че­ны по разл. граф­ст­вам, что долж­но бы­ло за­труд­нить раз­ви­тие цен­тро­беж­ных тен­ден­ций в ко­ро­лев­ст­ве и об­ра­зо­ва­ние не­за­ви­си­мых тер­ри­то­ри­аль­ных кня­жеств. Кро­ме то­го, за ко­ро­ной со­хра­ня­лась при­бли­зи­тель­но 1/7 часть всех зе­мель, что обес­пе­чи­ло ей ус­той­чи­вые по­зи­ции и уп­ро­чи­ло её влия­ние. Ко­ро­лём был соз­дан силь­ный ап­па­рат центр. управ­ле­ния, во гла­ве графств по­став­ле­ны ше­ри­фы, ве­дав­шие ад­ми­ни­стра­ци­ей, су­дом, сбо­ром на­ло­гов и по­да­тей в ко­ро­лев­скую каз­ну. В 1086 по ука­зу ко­ро­ля бы­ла про­ве­де­на все­об­щая по­зе­мель­ная пе­ре­пись, по­лу­чив­шая в на­ро­де назв. Кни­га Страш­но­го су­да. По её ито­гам за ка­ж­дым фео­да­лом бы­ло за­кре­п­ле­но зе­мель­ное вла­де­ние оп­ре­де­лён­но­го раз­ме­ра и ме­сто в сис­те­ме феод. ие­рар­хии, а мн. сво­бод­ные кре­сть­я­не пе­ре­ве­де­ны в ка­те­го­рию за­ви­си­мых – вил­ла­нов. Хо­тя сво­бод­ное кре­сть­ян­ст­во в Анг­лии (фри­голь­де­ры) не ис­чез­ло пол­но­стью, его чис­лен­ность со­кра­ти­лась, а пра­во­вое по­ло­же­ние ухуд­ши­лось. Феод. вот­чи­на (ма­нор), су­ще­ст­во­вав­шая гл. обр. за счёт от­ра­бо­точ­ной по­вин­но­сти за­ви­си­мых кре­сть­ян, ста­ла ос­но­вой хо­зяй­ст­ва на боль­шей час­ти тер­ри­то­рии Анг­лии.

Ук­ре­п­ле­ние фео­даль­ной мо­нар­хии . Анг­лия при План­та­ге­не­тах, Лан­ка­сте­рах и Йор­ках. В 1130–50-х гг. Анг­лия пе­ре­жи­ла пе­ри­од феод. усо­биц, соз­дав­ших уг­ро­зу её един­ст­ву. В ре­зуль­та­те по­ли­тич. ком­про­мис­са, дос­тиг­ну­то­го круп­ны­ми фео­да­ла­ми (ба­ро­на­ми), в 1154 англ. пре­стол пе­ре­шёл к гра­фу Ан­жуй­ско­му Ген­ри­ху План­та­ге­не­ту, ко­то­рый был ко­ро­но­ван под име­нем Ген­ри­ха II и стал ро­до­на­чаль­ни­ком но­вой пра­вя­щей ди­на­стии (см. План­та­ге­не­ты, Ан­жуй­ская ди­на­стия). Вла­де­ния англ. ко­ро­ны зна­чи­тель­но рас­ши­ри­лись, под её власть пе­ре­шёл ещё це­лый ряд франц. об­лас­тей – Ан­жу, Пуа­ту, Бре­тань, Овернь, а так­же Ак­ви­та­ния (в ре­зуль­та­те бра­ка Ген­ри­ха II с Алие­но­рой Ак­ви­тан­ской). Анг­лия ста­ла мощ­ной ев­роп. дер­жа­вой.

На про­тя­же­нии 12–13 вв. про­ис­хо­ди­ли цен­тра­ли­за­ция и ук­ре­п­ле­ние феод. мо­нар­хии в Анг­лии. Это­му во мно­гом спо­соб­ст­во­вали бы­ст­рый рост го­ро­дов как цен­тров ре­мес­ла и тор­гов­ли, раз­ви­тие то­вар­но-де­неж­ных от­но­ше­ний и ры­ноч­ных свя­зей. На­ря­ду с Лон­до­ном, яв­ляв­шим­ся эко­но­мич. и по­ли­тич. цен­тром стра­ны, важ­ную роль иг­ра­ли Уин­че­стер, Кен­тер­бе­ри, Йорк, Дувр и др. го­ро­да. Го­ро­жа­не, фри­голь­де­ры и мел­кие фео­да­лы (ры­ца­ри) ну­ж­да­лись в силь­ной ко­ро­лев­ской вла­сти как сред­ст­ве за­щи­ты от про­из­во­ла ба­ро­нов и под­дер­жи­ва­ли ко­ро­ля, уси­ли­вая тем са­мым его по­зи­ции. В Анг­лии воз­рос­ла роль центр. фи­нан­со­вых и су­деб­ных уч­ре­ж­де­ний, бы­ло вве­де­но еди­ное для всей стра­ны «об­щее пра­во».

Рас­по­ла­гая проч­ны­ми по­зи­ция­ми, ко­ро­ли ста­ли зло­упот­реб­лять вла­стью и про­во­дить по­ли­ти­ку, про­ти­во­ре­чив­шую ин­те­ре­сам как феодальной зна­ти, так и боль­шин­ст­ва на­се­ле­ния, на ко­то­рое воз­ла­гались всё но­вые де­неж­ные по­бо­ры и по­вин­но­сти. В пе­ри­од прав­ле­ния Иоан­на Без­зе­мель­но­го дей­ст­вия ко­ро­лев­ской вла­сти при­ве­ли к вос­ста­нию ба­ро­нов, ко­то­рое под­дер­жа­ли ры­ца­ри и го­ро­жа­не. В 1215 ко­роль был вы­ну­ж­ден под­пи­сать Ве­ли­кую хар­тию воль­но­стей, со­дер­жав­шую зна­чит. ус­туп­ки ба­ро­нам и став­шую на дол­гое вре­мя крае­уголь­ным кам­нем англ. пра­ва. Но­вый кон­фликт воз­ник в 1258, ко­гда по тре­бо­ва­нию круп­ных фео­да­лов Ген­рих III ут­вер­дил т. н. Окс­форд­ские про­ви­зии, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­ры­ми соз­да­вал­ся ре­жим ба­рон­ской оли­гар­хии. Не­до­воль­ные этим ры­ца­ри в 1259 пред­ста­ви­ли ко­ро­лю Вест­мин­стер­ские про­ви­зии, на­прав­лен­ные на за­щи­ту прав ры­цар­ст­ва и сво­бод­ных кре­сть­ян от про­из­во­ла круп­ных фео­да­лов и ко­ро­лев­ской ад­ми­ни­ст­ра­ции. Ры­ца­рей под­дер­жа­ли го­ро­жа­не и часть ба­ро­нов во гла­ве с С. де Мон­фо­ром. От­каз Ген­ри­ха III от со­блю­де­ния Окс­форд­ских про­ви­зий при­вёл к гражд. вой­не 1263–67. В 1265 воз­ник англ. пар­ла­мент, ко­то­рый при Эду­ар­де I ут­вер­дил­ся как ин­сти­тут со­слов­ного пред­ста­ви­тель­ст­ва. В 14 в. пар­ла­мент стал двух­па­лат­ным. В верх­ней па­ла­те (Па­ла­те лор­дов) за­се­да­ли ба­ро­ны и пре­ла­ты. В ниж­ней (Па­ла­те об­щин) – ры­ца­ри и гор. вер­хуш­ка.

Уве­ли­че­ние круп­ны­ми фео­да­ла­ми в 14 в. от­ра­бо­точ­ной по­вин­но­сти не­од­но­крат­но вы­зы­ва­ло вол­не­ния сре­ди ма­ло­зе­мель­ных кре­сть­ян. Про­яв­ле­ни­ем кре­сть­ян­ско­го про­тес­та ста­ло Уо­та Тай­ле­ра вос­ста­ние 1381, ох­ва­тив­шее боль­шую часть Анг­лии. Зна­чит. роль в его под­го­тов­ке сыг­ра­ло пле­бей­ско-кре­сть­ян­ское дви­же­ние лол­лар­дов. Хо­тя вос­ста­ние по­тер­пе­ло по­ра­же­ние, оно ока­за­ло боль­шое влия­ние на раз­ви­тие по­зе­мель­ных от­но­ше­ний в англ. ко­ро­лев­ст­ве. С кон. 14 в. на­чал­ись пе­ре­ход от от­ра­бо­точ­ной по­вин­но­сти к де­неж­ной рен­те, пе­ре­да­ча фео­да­ла­ми зем­ли в арен­ду кре­сть­я­нам и пре­вра­ще­ние за­ви­си­мых кре­сть­ян в ко­пи­голь­де­ров.

Во 2-й пол. 11 – нач. 14 вв. Анг­лия ве­ла вой­ны с це­лью по­ко­ре­ния Ир­лан­дии. К 1282–83 ею был за­воё­ван Уэльс. По­пыт­ки под­чи­нить Шот­лан­дию (см. Анг­ло-шот­ланд­ские вой­ны) в 1286–1314 за­кон­чи­лись для англ. ко­ро­ны не­уда­чей. Стрем­ле­ние Фран­ции ус­та­но­вить свой су­ве­ре­ни­тет над франц. зем­ля­ми, на­хо­див­ши­ми­ся под вла­стью англ. ко­ро­лей, а так­же анг­ло-франц. со­пер­ни­чест­во из-за бо­га­той Флан­д­рии при­ве­ли к Сто­лет­ней вой­не 1337–1453. До­бив­шись оп­ре­де­лён­ных ус­пе­хов на на­чаль­ном эта­пе вой­ны, Анг­лия в ито­ге по­тер­пе­ла в ней по­ра­же­ние и по­те­ря­ла вла­дения на кон­ти­нен­те (за ис­клю­че­ни­ем г. Ка­ле).

В пе­ри­од Сто­лет­ней вой­ны в Анг­лии обо­ст­ри­лась борь­ба ме­ж­ду круп­ны­ми феод. груп­пи­ров­ка­ми. В 1399 ко­роль Ри­чард II План­та­ге­нет был сверг­нут, на пре­стол взо­шёл Ген­рих IV из ди­на­стии Лан­ка­сте­ров. Сме­на пра­вя­щей ди­на­стии не спо­соб­ст­во­ва­ла ста­би­ли­за­ции об­ста­нов­ки в стра­не. Ба­рон­ские мя­те­жи про­дол­жа­лись, вспы­хи­ва­ли вос­ста­ния про­тив англ. за­вое­ва­те­лей в Уэль­се и Ир­лан­дии. Про­из­вол круп­ных фео­да­лов и во­ен. не­уда­чи вы­зва­ли в сер. 15 в. подъ­ём нар. дви­же­ния (см. Джэ­ка Кэ­да вос­ста­ние 1450), ко­то­рое бы­ло ис­поль­зо­ва­но гер­цо­га­ми Йор­ка­ми, вы­сту­пив­ши­ми с пре­тен­зи­ей на англ. пре­стол. В 1455 на­ча­лось от­кры­тое во­ен. про­ти­во­бор­ст­во Лан­ка­сте­ров и Йор­ков, по­лу­чив­шее назв. Алой и Бе­лой Ро­зы войн. В этих вой­нах по­гиб­ла поч­ти вся феод. знать из обе­их груп­пи­ро­вок. В 1461 англ. ко­ро­на пе­ре­шла к Йор­кам. В 1485 по­сле по­ра­же­ния вой­ска Йор­ков при Бос­вор­те на англ. пре­стол взо­шёл род­ст­вен­ник Лан­ка­сте­ров Ген­рих Рич­монд из ро­да Тю­до­ров, ко­то­рый ко­ро­но­вал­ся как Ген­рих VII и стал ро­до­на­чаль­ни­ком ди­на­стии Тю­до­ров.

Кри­зис фео­даль­ных от­но­ше­ний. Прав­ле­ние Тю­до­ров и Стю­ар­тов . В те­че­ние 15 в. круп­ное феод. хо­зяй­ст­во в Анг­лии при­шло в упа­док, его до­хо­ды со­кра­ти­лись. Во­вле­че­ние кре­сть­ян­ст­ва в то­вар­но-де­неж­ные от­но­ше­ния ве­ло к его иму­ще­ст­вен­но­му рас­слое­нию. За­жи­точ­ная часть кре­сть­ян ста­ла вы­сту­пать в ро­ли круп­ных арен­да­то­ров и ис­поль­зо­вать на­ём­ный труд ма­ло­зе­мель­ных и без­зе­мель­ных кре­сть­ян, чис­ло ко­то­рых не­ук­лон­но уве­ли­чи­ва­лось. К кон. 15 – нач. 16 вв. из­ме­нил­ся и об­лик англ. дво­рян­ст­ва: оно су­ще­ст­во­ва­ло уже не столь­ко за счёт феод. рен­ты, сколь­ко за счёт ис­поль­зо­ва­ния на­ём­но­го тру­да; его ря­ды по­пол­ня­лись вы­ход­ца­ми из сре­ды раз­бо­га­тев­ше­го кре­сть­ян­ст­ва и бо­га­тых го­ро­жан, по­ку­пав­ших зем­лю. Но­вое дво­рян­ст­во бы­ло тес­но свя­за­но с рын­ком и по сво­им ин­те­ре­сам близ­ко стоя­ло к на­ро­ж­дав­шей­ся бур­жуа­зии.

В 16 в. ор­га­ни­за­ция шер­стя­ной про­мышленности ста­ла при­ни­мать фор­му ка­пи­та­ли­стич. ма­ну­фак­ту­ры. Ма­ну­фак­тур­ное про­из-во раз­ви­ва­лось и в хлоп­ча­то­бу­маж­ной, ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей, гор­ной пром-сти. Скла­ды­вал­ся нац. ры­нок. Бы­строе раз­ви­тие сук­но­де­лия, став­ше­го осн. от­рас­лью англ. пром-сти, соз­да­ва­ло по­вы­шен­ный спрос на шерсть и вы­зы­ва­ло у но­вых дво­рян стрем­ле­ние рас­ши­рять па­ст­би­ща для овец. В Анг­лии на­чал­ся аг­рар­ный пе­ре­во­рот, в хо­де ко­то­ро­го круп­ные зем­ле­вла­дель­цы, не до­воль­ст­ву­ясь за­хва­том об­щин­ных по­лей, ста­ли сго­нять кре­сть­ян с зем­ли, унич­то­жать их до­ма и де­рев­ни. Ого­ра­жи­ва­ние по­лу­чи­ло но­вый им­пульс при Ген­ри­хе VIII. В со­от­вет­ст­вии с при­ня­ты­ми в го­ды его прав­ле­ния за­ко­на­ми ли­ца, ли­шён­ные средств к су­ще­ст­во­ва­нию и бро­див­шие по стра­не в по­ис­ках за­ра­бот­ка или по­дая­ния, на­ча­ли под­вер­гать­ся жес­то­ким пре­сле­до­ва­ни­ям. Кре­сть­я­не со­про­тив­ля­лись сго­ну с зем­ли (см. Ро­бер­та Ке­та вос­ста­ние 1549). В Анг­лии бы­ст­рее, чем в др. стра­нах Ев­ро­пы, скла­ды­ва­лись ка­пи­та­ли­стич. от­но­ше­ния. Наи­бо­лее ин­тен­сив­но они раз­ви­ва­лись в юго-вост., центр. и юго-зап. граф­ст­вах. Од­на­ко в 16 – нач. 17 вв. в стра­не про­дол­жа­ло гос­под­ство­вать мел­кое про­из-во кре­сть­ян­ско­го и ре­мес­лен­но­го ти­па. Бы­ст­рее все­го на­ко­п­ле­ние ка­пи­та­ла шло в тор­гов­ле, ори­ен­ти­ро­ван­ной на внеш­ний ры­нок. Её раз­ви­тию содей­ст­во­ва­ло пе­ре­ме­ще­ние (по­сле от­кры­тия Аме­ри­ки) гл. тор­го­вых пу­тей в Ат­лан­ти­че­ский ок. В 16 в. воз­ник­ли анг­лий­ские Мо­с­ков­ская, Во­сточ­ная, Ост-Инд­ская и др. тор­го­вые ком­па­нии.

При Тю­до­рах про­дол­жа­лось ук­ре­п­ле­ние по­зи­ций центр. вла­сти. Но­во­му дво­рян­ст­ву и не­ок­реп­шей бур­жуа­зии тре­бо­ва­лась силь­ная ко­ро­лев­ская власть, спо­соб­ная за­щи­тить их эко­но­мич. ин­те­ре­сы. Феод. мо­нар­хия, в свою оче­редь, ну­ж­да­лась в их под­держ­ке, пре­ж­де все­го фи­нан­со­вой. Пре­кра­ще­ние феод. усо­биц, по­ли­тич. объ­е­ди­не­ние стра­ны, ук­ре­п­ле­ние эко­но­мич. свя­зей ме­ж­ду её отд. час­тя­ми, скла­ды­ва­ние об­ще­на­цио­наль­но­го рын­ка спо­соб­ст­во­ва­ли кон­со­ли­да­ции англ. на­ро­да, соз­да­ли пред­по­сыл­ки для воз­ник­но­ве­ния англ. аб­со­лю­тиз­ма.

В пе­ри­од прав­ле­ния Ген­ри­ха VIII про­изо­шёл раз­рыв ко­ро­лев­ской вла­сти с Рим­ско-ка­то­лич. цер­ко­вью, ко­то­рый был вы­зван в пер­вую оче­редь эко­но­мич. и фи­нан­со­вы­ми со­об­ра­же­ния­ми. За­кры­тие мо­на­сты­рей и за­хват цер­ков­но­го иму­ще­ст­ва бы­ли вы­год­ны ко­ро­лю и но­вым дво­ря­нам. Ре­фор­ма­ция ли­к­види­ро­ва­ла власть па­пы над цер­ко­вью в Анг­лии; ко­роль стал гла­вой церк­ви (Акт о суп­ре­ма­тии, 1534), что по­ло­жи­ло на­ча­ло фор­ми­ро­ва­нию ин­сти­ту­та гос. Анг­ли­кан­ской церк­ви. На про­тя­же­нии все­го 16 в. в Анг­лии про­дол­жа­лись ре­фор­мац. про­цес­сы

Вре­мя прав­ле­ния Ели­за­ве­ты I Тю­дор, взо­шед­шей на прес­тол в 1558, ха­рак­те­ри­зо­ва­лось ук­ре­п­ле­ни­ем англ. аб­со­лю­тиз­ма, свое­об­ра­зие ко­то­ро­го за­клю­ча­лось в от­сут­ст­вии силь­но­го и раз­ви­то­го бю­ро­кра­тич. ап­па­ра­та, со­хра­не­нии ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния и пар­ла­мен­та, от­сут­ст­вии ре­гу­ляр­ной ар­мии. В си­лу ост­ров­но­го по­ло­же­ния Анг­лии её во­ен. мощь со­сре­до­то­чи­ва­лась гл. обр. на мо­ре. Рас­ши­ре­ние мор. тор­гов­ли со­про­во­ж­да­лось тер­ри­то­ри­аль­ны­ми за­хва­та­ми, пи­рат­ст­вом. Анг­лия всту­пи­ла в со­пер­ни­че­ст­во с мо­гу­ще­ст­вен­ной ко­ло­ни­аль­ной дер­жа­вой то­го вре­ме­ни – Ис­па­ни­ей (см. Анг­ло-ис­пан­ские вой­ны 16–18 вв.). По­сле ги­бе­ли в 1588 исп. «Не­по­бе­ди­мой ар­ма­ды» Анг­лия ста­ла од­ной из ве­ду­щих мор. дер­жав, что по­зво­ли­ло ей пе­рей­ти к ак­тив­ной ко­ло­ни­аль­ной по­ли­ти­ке. В 1607 бы­ла ос­но­ва­на пер­вая англ. ко­ло­ния в Сев. Аме­ри­ке (см. Вир­ги­ния), в 1609 поя­вил­ся пер­вый опор­ный пункт в Ин­дии; в 17 в. Анг­лия по­ста­ви­ла под свой кон­троль Бер­муд­ские о-ва, о. Бар­ба­дос, о. Ан­ти­гуа и ряд др. тер­ри­то­рий (см. Бри­тан­ская им­перия).

По­сле смер­ти Ели­за­ве­ты, не ос­та­вив­шей пря­мых на­след­ни­ков, ме­ж­ду Анг­ли­ей и Шот­лан­ди­ей бы­ла за­клю­че­на лич­ная уния. Но­вым ко­ро­лём Анг­лии стал сын Ма­рии Стю­арт, ко­роль Шот­лан­дии Яков VI, ко­то­рый взо­шёл в 1609 на пре­стол под име­нем Яко­ва I Стю­ар­та.

Борь­ба ме­ж­ду ко­ро­ной и пар­ла­мен­том, на­чав­шая­ся ещё в пе­ри­од прав­ле­ния Ели­за­ве­ты, при Стю­ар­тах обо­ст­ри­лась. Кон­фликт был вы­зван стрем­ле­ни­ем ко­ро­лев­ской вла­сти са­мо­стоя­тель­но, без санк­ции пар­ла­мен­та, вво­дить на­ло­ги и оп­ре­де­лять внеш­не­по­ли­тич. курс стра­ны. Во­круг ко­ро­ля объ­е­ди­ни­лись си­лы, вы­сту­пав­шие за со­хра­не­ние феод. по­ряд­ков. Им про­ти­во­стоя­ли бур­жуа­зия и но­вое дво­рян­ст­во, ко­то­рые стре­ми­лись ли­к­ви­ди­ро­вать феод. ог­ра­ни­че­ния и на­прав­лять по­ли­ти­ку гос-ва в сво­их ин­те­ре­сах. Идео­ло­гич. зна­ме­нем оп­по­зи­ции аб­со­лю­тиз­му стал пу­ри­та­низм (см. Пу­ри­та­не), а её ин­те­ре­сы вы­ра­жа­ла ниж­няя па­ла­та пар­ла­мен­та.

Анг­лий­ская ре­во­лю­ция 17 в. Рес­тав­ра­ция. «Слав­ная ре­во­лю­ция» 1688–89. Во вре­мя прав­ле­ния Кар­ла I Стю­ар­та кон­фликт ме­ж­ду ко­ро­лев­ской вла­стью и пар­ла­мен­том дос­тиг апо­гея. В 1628 пар­ла­мент­ская оп­по­зи­ция по­да­ла «Пе­ти­цию о пра­ве», ко­то­рая со­дер­жа­ла про­тест про­тив зло­упот­реб­ле­ний ко­ро­ны. В 1629 ко­роль рас­пус­тил пар­ла­мент и в те­че­ние 11 лет пра­вил, не со­зы­вая его. Вос­ста­ние в Шот­лан­дии 1639–40 за­ста­ви­ло ко­ро­ля, ну­ж­дав­ше­го­ся в день­гах для его по­дав­ле­ния, со­звать пар­ла­мент: 13 апр. – 5 мая 1640 дей­ст­во­вал Ко­рот­кий пар­ла­мент; с но­яб. 1640 по апр. 1653 – пар­ла­мент, по­лу­чив­ший назв. Дол­го­го (см. Анг­лий­ская ре­во­лю­ция 17 в.).

Зи­мой 1641–42 про­ти­во­стоя­ние ко­ро­ля и пар­ла­мен­та пе­ре­шло в фа­зу во­ен. про­ти­во­бор­ст­ва. В двух гражд. вой­нах (1642–46 и 1648) ре­во­люц. ар­мия во гла­ве с О. Кром­ве­лем раз­гро­ми­ла вой­ско ко­ро­ля. 30.1.1649 ко­роль был каз­нён. Но­вой фор­мой прав­ле­ния в Анг­лии ста­ла рес­пуб­ли­ка. Власть пе­ре­шла в ру­ки ин­де­пен­ден­тов – ре­лиг.-по­ли­тич. груп­пи­ров­ки, пред­став­ляв­шей ин­те­ре­сы ра­ди­каль­ных бур­жу­аз­ных кру­гов и но­во­го дво­рян­ст­ва. Ин­де­пен­ден­ты ли­к­ви­ди­ро­ва­ли феод. соб­ст­вен­ность, но вы­сту­пи­ли про­тив ра­ди­каль­но­го ре­ше­ния аг­рар­но­го во­про­са. Они раз­гро­ми­ли ле­вел­ле­ров (Дж. Лил­берн и др.), тре­бо­вав­ших обес­пе­че­ния по­ли­тич. ра­вен­ст­ва, и диг­ге­ров (Дж. Уин­стэн­ли и др.), от­стаи­вав­ших пра­во сво­бод­но­го поль­зо­ва­ния зем­лёй. В ре­зуль­та­те ре­во­лю­ции бур­жуа­зия и но­вое дво­рян­ст­во по­лу­чи­ли зем­ли, ра­нее при­над­ле­жав­шие фео­да­лам, под­дер­жи­вав­шим ко­ро­ля. Круп­ные зем­ле­вла­дель­цы (ленд­лор­ды) бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны от феод. пла­те­жей, зем­ля ста­ла их ча­ст­ной соб­ст­вен­но­стью. В то же вре­мя за б. ч. кре­сть­ян не бы­ло при­зна­но ни­ка­ких прав на зем­лю. Ре­во­лю­ция да­ла но­вый сти­мул аг­рар­но­му пе­ре­во­ро­ту и ус­ко­ри­ла об­ра­зо­ва­ние об­ще­анг­лий­ско­го рын­ка. В го­ды рес­пуб­ли­ки бы­ла по­ко­ре­на Ир­лан­дия (1649–1652), вре­мен­но при­сое­ди­не­на Шот­лан­дия (1652).

Не­ус­той­чи­вость по­ли­тич. ре­жи­ма рес­пуб­ли­ки (в 1653–58 он при­нял фор­му про­тек­то­ра­та – во­ен. дик­та­ту­ры О. Кром­ве­ля) и нар. вы­сту­п­ле­ния по­буди­ли бур­жуа­зию и но­вое дво­рян­ст­во по­сле смер­ти Кром­ве­ля вос­ста­но­вить мо­нар­хию. По­сле дли­тель­ных пе­ре­го­во­ров и про­воз­гла­ше­ния Бред­ской дек­ла­ра­ции 1660 на англ. пре­стол взо­шёл Карл II Стю­арт. Пе­ри­од прав­ле­ния вос­ста­нов­лен­ной ди­на­стии, по­лу­чив­ший назв. Ре­став­ра­ции, ха­рак­те­ри­зо­вал­ся стрем­ле­нием Стю­ар­тов воз­ро­дить в Анг­лии аб­со­лю­ти­ст­ские по­ряд­ки. Это при­ве­ло к фор­ми­ро­ва­нию в сре­де бур­жуа­зии и но­во­го дво­рян­ст­ва оп­по­зи­ции, ко­то­рая ста­ла име­но­вать­ся ви­га­ми (сто­рон­ни­ки ко­ро­ля по­лу­чи­ли назв. то­ри). Что­бы ис­клю­чить воз­мож­ность пре­сле­до­ва­ния со сто­ро­ны ко­ро­лев­ской вла­сти, ви­ги до­би­лись при­ня­тия спец. за­ко­на (см. Ха­бе­ас кор­пус акт 1679), ко­то­рый га­ран­ти­ро­вал не­при­кос­но­вен­ность лич­но­сти и ус­та­нав­ли­вал по­ря­док рас­смот­ре­ния дел в су­дах.

В пе­ри­од Рес­тав­ра­ции обо­ст­ри­лись про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду Анг­ли­ей и Ни­дер­лан­да­ми, вы­зван­ные их эко­но­мич. кон­ку­рен­ци­ей в Ев­ро­пе и борь­бой за ко­ло­нии в Аме­ри­ке и Ин­дии (см. Анг­ло-гол­ланд­ские вой­ны 17–18 вв.).

В 1685 по­сле смер­ти Кар­ла II англ. пре­стол за­нял его брат Яков II, ко­то­рый по­пы­тал­ся вер­нуть­ся к аб­со­лю­ти­ст­ской фор­ме прав­ле­ния и вос­ста­но­вить в стра­не ка­то­ли­цизм. Это вы­звало рез­кие про­тес­ты, и в 1688 Яков II был низ­ло­жен. По­пыт­ки сто­рон­ни­ков Стю­ар­тов за­ру­чить­ся по­ли­тич. под­держ­кой в Шот­лан­дии не увен­ча­лись ус­пе­хом. В 1688 пар­ла­мент при­гла­сил на англ. пре­стол ни­дерл. стат­хау­де­ра Виль­гель­ма III Оран­ско­го, же­на­то­го на до­че­ри Яко­ва II Ма­рии. Этот бес­кров­ный гос. пе­ре­во­рот по­лу­чил назв. «Слав­ная ре­во­лю­ция». Пар­ла­мент при­нял Билль о пра­вах 1689, ко­то­рый со­дер­жал кон­сти­туц. га­ран­тии про­тив вос­ста­нов­ле­ния аб­со­лю­тиз­ма, ог­ра­ни­чил власть ко­ро­ля и га­ран­ти­ро­вал пра­ва и сво­бо­ды пар­ла­мен­та.

Ве­ли­ко­бри­та­ния в 18 – нач. 19 вв. Про­мыш­лен­ный пе­ре­во­рот. В 1702 по­сле смер­ти Виль­гель­ма III Оран­ско­го англ. пре­стол пе­ре­шёл к др. до­че­ри Яко­ва II – Ан­не Стю­арт. В го­ды её прав­ле­ния за­вер­шил­ся про­цесс по­ли­тич. объ­е­ди­не­ния Анг­лии и Шот­лан­дии. В 1707 бы­ла при­ня­та анг­ло-шотл. уния пар­ла­мен­тов, за объ­е­ди­нён­ным ко­ро­лев­ст­вом ут­вер­ди­лось его офиц. назв. – Ве­ли­ко­бри­та­ния.

Ве­ду­щую роль в по­ли­тич. жиз­ни стра­ны иг­ра­ли пар­тии то­ри и ви­гов. Ес­ли Ан­на Стю­арт пра­ви­ла, опи­ра­ясь на то­ри, то при на­сле­до­вав­шем ей в 1714 Ге­ор­ге I – пер­вом ко­ро­ле Ган­но­вер­ской ди­на­стии, при его пре­ем­ни­ке Ге­ор­ге II и в на­чаль­ный пе­ри­од прав­ле­ния (до 1770) Геор­га III пра­ви­тель­ст­вен­ные ка­би­не­ты фор­ми­ро­ва­ли ви­ги (с пе­ре­ры­вом в 1762–63). Роль пар­ла­мен­та зна­чи­тель­но воз­рос­ла, пра­ви­тель­ст­во ста­но­ви­лось всё бо­лее под­кон­троль­ным пар­ла­мен­ту и не­за­ви­си­мым от ко­ро­ля. В по­ли­тич. прак­ти­ку во­шло на­зна­че­ние пре­мьер-ми­ни­ст­ром ли­де­ра пар­тии, имев­шей боль­шин­ст­во в Па­ла­те об­щин. Че­ре­до­ва­ние у вла­сти со­пер­ни­чав­ших пар­ла­мент­ских груп­пи­ро­вок за­ло­жи­ло ос­но­ву двух­пар­тий­ной сис­те­мы. Вы­бо­ры в пар­ла­мент про­во­ди­лись на ос­но­ве сло­жив­шей­ся ещё в Сред­не­ве­ко­вье из­би­рат. сис­те­мы. В нач. 18 в. пра­вом го­ло­са об­ла­да­ла лишь не­зна­чит. часть на­се­ле­ния. Око­ло по­ло­ви­ны пар­ла­мен­та­ри­ев пред­став­ля­ли т. н. гни­лые мес­теч­ки, где де­пу­та­ты не из­би­ра­лись, а фак­ти­че­ски на­зна­ча­лись ме­ст­ны­ми ленд­лор­да­ми. В этих ус­ло­ви­ях в 1760–70-х гг. сфор­ми­ро­вал­ся ра­ди­ка­лизм – по­ли­тич. те­че­ние, сто­рон­ни­ки ко­то­ро­го вы­сту­па­ли с тре­бо­ва­ни­ем из­ме­не­ния сис­те­мы пар­ла­мент­ско­го пред­ста­ви­тель­ст­ва.

На ме­ж­ду­нар. аре­не в 18 в. В. про­во­ди­ла по­ли­ти­ку, це­лью ко­то­рой яв­лял­ся за­хват но­вых ко­ло­ний и ут­вер­жде­ние брит. ли­дер­ст­ва в ми­ро­вой тор­гов­ле. Гл. со­пер­ни­ком В. в этот пе­ри­од бы­ла Фран­ция. В. при­ня­ла ак­тив­ное уча­стие в вой­не за Ис­пан­ское на­след­ст­во, Ав­ст­рий­ское на­след­ст­во, а так­же в Се­милет­ней вой­не 1756–63. В ре­зуль­та­те этих войн (см. так­же Анг­ло-фран­цуз­ские вой­ны в Ка­на­де 17–18 вв.) она смог­ла зна­чи­тель­но рас­ши­рить свои ко­ло­ни­аль­ные вла­де­ния. По Ут­рехт­ско­му ми­ру 1713 под власть В. пе­ре­шёл Гиб­рал­тар (за­хва­чен анг­ли­ча­на­ми ещё в 1704), а так­же ряд тер­ри­то­рий в Сев. Аме­рике, при­над­ле­жав­ших ра­нее Фран­ции (Но­вая Шот­лан­дия, о. Нью­фа­унд­ленд и др.). В. по­лу­чи­ла пра­во в те­че­ние 30 лет по­став­лять ра­бов в исп. ко­ло­нии в Аме­ри­ке (ась­ен­то). По ус­ло­ви­ям Па­риж­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1763 в со­став Брит. им­пе­рии во­шли от­воё­ван­ные у Фран­ции Ка­на­да и зем­ли к вос­то­ку от р. Мис­си­си­пи; Ис­па­ния ус­ту­пи­ла В. Фло­ри­ду; в Ин­дии бы­ло фак­ти­че­ски по­кон­че­но с влия­ни­ем Фран­ции. Но ко­ло­ни­аль­ная по­ли­ти­ка В. бы­ла от­ме­че­на не толь­ко ус­пе­ха­ми. В нач. 1770-х гг. уси­ли­лось ос­во­бо­дит. дви­же­ние в брит. ко­ло­ни­ях в Сев. Аме­ри­ке (см. Вой­на за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775–83). Не су­мев раз­гро­мить его с по­мо­щью во­ен. си­лы, брит. пра­ви­тель­ст­во в 1783 бы­ло вы­нуж­де­но при­знать не­за­ви­си­мость США. В 1798 вла­сти В. жес­то­ко по­да­ви­ли вос­стание в Ир­лан­дии. В 1801 всту­пи­ла в си­лу анг­ло-ирл. уния, ко­то­рая ли­к­ви­ди­ро­ва­ла ос­тат­ки са­мо­стоя­тель­но­сти Ир­лан­дии. С это­го вре­ме­ни и до 1922 брит. гос-во ста­ло име­но­вать­ся Со­еди­нён­ным Ко­ро­лев­ст­вом Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ир­лан­дии.

В В. рань­ше, чем в др. стра­нах, на­чал­ся пром. пе­ре­во­рот. Англ. ре­во­лю­ция 16 в. уст­ра­ни­ла боль­шин­ст­во пре­пят­ст­вий для раз­ви­тия ка­пи­та­ли­стич. от­но­ше­ний, от­кры­ла путь для бы­ст­ро­го рос­та про­из­во­дит. сил и пе­ре­хо­да от ма­ну­фак­тур­ной к фаб­рич­ной сис­те­ме про­из-ва. В 1733 в В. был изо­бре­тён т. н. ле­ту­чий чел­нок для вы­дел­ки сук­на, ко­то­рый в 2–2,5 раза уве­ли­чил про­из­во­ди­тель­ность тру­да тка­ча. В 1765 Дж. Хар­гривс соз­дал ме­ха­нич. прял­ку «Джен­ни», а в 1785 Э. Кар­трайт изо­брёл ме­ха­нич. ткац­кий ста­нок, про­из­во­ди­тель­ность ко­то­ро­го в 40 раз пре­вы­ша­ла про­из­во­ди­тель­ность тру­да тка­ча, ра­бо­тав­ше­го вруч­ную. В 1771 Р. Арк­райт от­крыл пер­вую пря­диль­ную фаб­ри­ку, в 1780 в В. дей­ст­во­ва­ло уже 20 пря­диль­ных фаб­рик, а в 1790 – 150. В 1782 Дж. Уатт за­ре­ги­ст­ри­ро­вал па­тент на уни­вер­саль­ный па­ро­вой дви­га­тель. Это изо­бре­те­ние про­из­ве­ло пе­ре­во­рот в пром-сти и спо­соб­ст­во­ва­ло бы­ст­ро­му рос­ту фаб­рич­но­го про­из-ва. К 1800 в В. ис­поль­зо­ва­лось уже 320 па­ро­вых дви­га­те­лей, ко­то­рые при­ме­ня­лись в разл. от­рас­лях хо­зяй­ст­ва. В стра­не поя­ви­лись но­вые пром. цен­тры – Бир­мин­гем, Ман­че­стер и др., рос­ла чис­лен­ность фаб­рич­ных ра­бо­чих. Раз­ви­тие пром-сти спо­соб­ст­во­ва­ло по­вы­ше­нию об­ществ. ста­ту­са пром. бур­жуа­зии и её ро­ли в по­ли­тич. жиз­ни В. Пе­ре­ход к ма­шин­но­му про­из-ву стал при­чи­ной мас­со­вых уволь­не­ний ра­бо­чих, что, в свою оче­редь, при­ве­ло во 2-й пол. 18 – нач. 19 вв. к воз­ник­но­ве­нию дви­же­ния раз­ру­ши­те­лей ма­шин – луд­ди­тов.

В 1815–16 и в 1819 В. по­тряс­ли эко­но­мич. кри­зи­сы, в 1825 раз­ра­зил­ся пер­вый ми­ро­вой цик­лич. кри­зис, на­нёс­ший удар по всем от­рас­лям брит. эко­но­ми­ки.

В 1790-х гг. под влия­ни­ем Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции 18 в. в В. ак­ти­ви­зи­ро­ва­лось де­мо­кра­тич. дви­же­ние, воз­ник­ли ор­га­ни­за­ции, вы­сту­пав­шие за из­ме­не­ние сис­те­мы пар­ла­мент­ско­го пред­ста­ви­тель­ст­ва. Пра­ви­тель­ст­во В. при­бег­ло к ре­прес­си­ям: в 1794 бы­ло при­ос­та­нов­ле­но дей­ст­вие Ха­бе­ас кор­пус ак­та (во­зоб­нов­ле­но в 1801), на­ча­лись аре­сты уча­ст­ни­ков де­мо­кра­тич. дви­же­ния, в 1799 вве­дён за­прет на соз­да­ние ра­бо­чих сою­зов.

Глав­ной це­лью внеш­ней по­ли­ти­ки брит. пра­ви­тель­ст­ва на ру­бе­же 18–19 вв. яв­лял­ся раз­гром Фран­ции, от ко­то­рой ис­хо­ди­ла ре­во­люц. опас­ность, а так­же уг­ро­за по­зи­ци­ям В. как ко­ло­ни­аль­ной дер­жа­вы. Анг­ли­ча­не ве­ли вой­ну про­тив Фран­ции св. 20 лет – с февр. 1793 по апр. 1814 (с пе­ре­ры­вом в 1802–03) и в пе­ри­од «Ста дней» – с мар­та по июнь 1815. В. иг­ра­ла важ­ную роль в ор­га­ни­за­ции ан­ти­фран­цуз­ских коа­ли­ций, од­на­ко её пра­вя­щие кру­ги стре­ми­лись ог­ра­ни­чить брит. уча­стие в вой­не пре­до­став­ле­ни­ем зай­мов и суб­си­дий со­юз­ни­кам, а так­же опе­ра­ция­ми на мо­ре. В Тра­фаль­гар­ском сра­же­нии 1805 брит. флот под ко­манд. адм. Г. Нель­со­на раз­гро­мил франц. и исп. фло­ты. На су­ше брит. вой­ска уча­ст­во­ва­ли в бое­вых дей­ст­ви­ях гл. обр. в Пор­ту­га­лии и Ис­па­нии. На Пи­ре­ней­ском п-ове и в бит­ве при Ва­тер­лоо ими ко­ман­до­вал А. Вел­линг­тон.

С по­ра­же­ни­ем на­по­ле­о­нов­ской Фран­ции роль В. в ев­роп. и ми­ро­вой по­ли­ти­ке ещё боль­ше воз­рос­ла. Вен­ский кон­гресс 1814–15 за­кре­пил за В. б. ч. тер­ри­то­рий, за­хва­чен­ных ею во вре­мя вой­ны, в т. ч. Кап­скую ко­ло­нию, ост­ро­ва Маль­та, Цей­лон, Мав­ри­кий, То­ба­го. Зна­чи­тель­но рас­ши­ри­лись брит. вла­де­ния в Ин­дии. В. ста­ла круп­ней­шей ко­ло­ни­аль­ной им­пе­ри­ей, ве­ду­щей мор. дер­жа­вой, за­ня­ла ли­ди­рую­щие по­зи­ции в ми­ро­вой тор­гов­ле.

Ве­ли­ко­бри­та­ния в зе­ни­те мо­гу­ще­ст­ва (Вик­то­ри­ан­ская эпо­ха). По­сле окон­ча­ния на­по­ле­о­нов­ских войн про­дол­жа­лось бур­ное раз­ви­тие брит. пром-сти. Ещё в 1814 Дж. Сте­фен­сон по­стро­ил па­ро­воз, в 1825 в В. от­кры­лась пер­вая же­лез­ная до­ро­га, а к 1850 бы­ли про­ло­же­ны уже ты­ся­чи ки­ло­мет­ров ж.-д. пу­тей. Ж.-д. строи­тель­ст­во да­ло мощ­ный тол­чок раз­ви­тию ме­тал­лур­гии, ма­ши­но­строе­ния, гор­но­руд­ной пром-сти. К сер. 19 в. ма­шин­ное про­из-во по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ние во всех осн. от­рас­лях брит. эко­но­ми­ки. В. ста­ла не­ос­по­ри­мым ми­ро­вым эко­но­мич. ли­де­ром, «мас­тер­ской ми­ра». Она за­ни­ма­ла 1-е ме­сто по уров­ню раз­ви­тия и тем­пам рос­та пром. про­из-ва. До­бы­ча ка­мен­но­го уг­ля в стра­не со­став­ля­ла бо­лее по­ло­ви­ны ми­ро­вой, вы­плав­ка чу­гу­на – по­ло­ви­ну ми­ро­во­го про­из-ва. На до­лю В. при­хо­ди­лось 35–40% всей ме­ж­ду­нар. тор­гов­ли. Лон­дон пре­вра­тил­ся в ми­ро­вой фи­нан­со­вый центр, а фунт стер­лин­гов – в гл. рас­чёт­ную еди­ни­цу ме­ж­ду­нар. тор­го­вых опе­ра­ций.

Пром. рост обу­сло­вил из­ме­не­ние прин­ци­пов эко­но­мич. по­ли­ти­ки. В 1846 пра­ви­тель­ст­во Р. Пи­ля от­ме­ни­ло вве­дён­ные в 1815 по­шли­ны на им­порт хле­ба и зер­на. Бы­ли зна­чи­тель­но сни­же­ны ввоз­ные по­шли­ны на мн. ви­ды про­до­воль­ст­вия и сы­рья. В 1849 ка­би­нет Дж. Рас­се­ла пре­кра­тил дей­ст­вие На­ви­га­ци­он­ных ак­тов 1650, 1651, 1660. В стра­не в пол­ной ме­ре вос­тор­же­ст­во­ва­ли прин­ци­пы эко­но­мич. ли­бе­ра­лиз­ма.

Цен­траль­ное ме­сто в по­ли­тич. жиз­ни В. в 19 в., как и в пред­ше­ст­вую­щий пе­ри­од, за­ни­ма­ли во­про­сы, свя­зан­ные с раз­ви­ти­ем пар­ла­мен­та­риз­ма, де­мо­кра­тии и рас­ши­ре­ни­ем из­би­рат. прав гра­ж­дан. В 1810-х гг. в разл. рай­онах В. воз­ник­ли клу­бы и сою­зы для борь­бы за изме­не­ние сис­те­мы пред­ста­ви­тель­ст­ва. Важ­ную роль в про­па­ган­де идей из­би­рат. ре­фор­мы иг­рал ра­ди­кал У. Коб­бет (1763–1835). С рез­кой кри­ти­кой брит. об­ще­ст­ва вы­сту­пал Р. Оу­эн. Пра­вя­щие кру­ги пы­та­лись про­ти­во­дей­ст­во­вать де­мо­кра­тич. дви­же­нию. 16.8.1819 вла­сти ис­поль­зо­ва­ли вой­ска для раз­го­на мно­го­ты­сяч­но­го ми­тин­га в под­держ­ку из­бират. ре­фор­мы, про­хо­див­ше­го на По­ле Св. Пет­ра в Ман­че­сте­ре. В хо­де «побои­ща при Пи­тер­лоо» 11 чел. бы­ли уби­ты, неск. со­тен ра­не­ны. В 1819 пра­ви­тель­ст­во ут­вер­ди­ло за­ко­ны, уже­сто­чив­шие пра­ви­ла про­ве­де­ния со­б­ра­ний, уве­ли­чи­ло на­ло­ги на пе­чать, мн. ра­ди­ка­лы бы­ли пре­да­ны су­ду.

В нач. 1820-х гг., с при­хо­дом в ка­би­нет ми­ни­ст­ров сто­рон­ни­ков Дж. Кан­нин­га («ли­бе­раль­ные то­ри»), был взят курс на уме­рен­ные пре­об­ра­зо­ва­ния. В 1824 пра­ви­тель­ст­во от­ме­ни­ло за­прет на соз­да­ние ра­бо­чих сою­зов, что по­зво­ли­ло ра­бо­чим (пер­во­на­чаль­но – в осн. ква­ли­фи­ци­ро­ван­ным) объ­е­ди­нить­ся в тред-юнио­ны. В 1832 под дав­ле­ни­ем сто­рон­ни­ков де­мо­кра­тич. ре­форм пра­ви­тель­ст­во Ч. Грея про­ве­ло пер­вую из­би­рат. ре­фор­му. 56 «гни­лых мес­те­чек» ли­ши­лись пра­ва по­сы­лать пред­ста­ви­те­лей в пар­ла­мент, со­кра­ти­лось чис­ло пар­ла­мен­та­ри­ев от мел­ких ок­ру­гов. 143 ос­во­бо­див­ших­ся мес­та бы­ли рас­пре­де­ле­ны ме­ж­ду граф­ст­ва­ми и круп­ны­ми тор­го­во-пром. цен­тра­ми. Не­смот­ря на то что чис­ло из­би­ра­те­лей не­сколь­ко воз­рос­ло, пра­вом го­ло­са по­сле этой ре­фор­мы рас­по­ла­га­ли лишь ок. 16% взрос­ло­го муж­ско­го на­се­ле­ния. Ра­бо­чие и гор. сред­ние слои по-преж­не­му не име­ли воз­мож­но­сти уча­ст­во­вать в вы­бо­рах, со­хра­ня­лось от­кры­тое го­ло­со­ва­ние и раз­де­ле­ние стра­ны на раз­ные по чис­лен­но­сти из­би­рат. ок­ру­га.

В 1830-х гг. пра­ви­тель­ст­во при­ня­ло ряд за­ко­нов, имев­ших важ­ное зна­че­ние для даль­ней­ше­го раз­ви­тия стра­ны. В 1833 бы­ла за­пре­ще­на ра­бо­тор­гов­ля в ко­ло­ни­ях; вво­ди­лись фаб­рич­ные ин­спек­ции, ог­ра­ни­че­ния на ис­поль­зо­ва­ние дет­ско­го тру­да на фаб­ри­ках, гор. са­мо­управ­ле­ние и гражд. ре­ги­ст­ра­ция бра­ков; в це­лях ока­за­ния по­мо­щи бед­ня­кам соз­да­ва­лись ра­бот­ные до­ма.

По­сле вос­ше­ст­вия на пре­стол в 1837 ко­ро­ле­вы Вик­то­рии внут­ри­по­ли­тич. пре­об­ра­зо­ва­ния в В. про­дол­жа­лись. Со 2-й пол. 1830-х гг. под ло­зун­гом борь­бы за «На­род­ную хар­тию» в стра­не раз­вер­ну­лось чар­ти­ст­ское дви­же­ние (см. Чар­тизм), в ко­то­ром уча­ст­во­ва­ли ра­бо­чие и пред­ста­ви­те­ли сред­них сло­ёв. Они вы­дви­га­ли тре­бо­ва­ния вве­де­ния все­об­ще­го из­би­рат. пра­ва для муж­чин стар­ше 21 го­да, от­ме­ны иму­ще­ст­вен­но­го цен­за для кан­ди­да­тов в де­пу­та­ты, тай­но­го го­ло­со­ва­ния на вы­бо­рах в пар­ла­мент и др. Гл. цен­тра­ми чар­ти­ст­ско­го дви­же­ния ста­ли пром. рай­оны сев. и зап. Анг­лии, а так­же ряд об­лас­тей Шот­лан­дии и Уэль­са. Сре­ди чар­ти­стов не бы­ло един­ст­ва. Пред­ста­ви­те­ли пра­во­го кры­ла (У. Ло­ветт, Ф. Плейс и др.) вы­сту­па­ли за мир­ную про­па­ган­ду сво­их идей. Ф. Э. О’Коннор, Дж. О’Брайен счи­та­ли воз­мож­ным ис­поль­зо­ва­ние на­си­лия лишь в це­лях са­мо­обо­ро­ны. Ле­вые чар­ти­сты Дж. Гар­ни и Э. Джонс, на­обо­рот, по­ла­га­ли, что по­бе­ды мож­но до­бить­ся, лишь при­бег­нув к ре­во­люц. ме­то­дам борь­бы. По­сле 1837 ло­зун­ги чар­ти­ст­ско­го дви­же­ния на­шли ши­ро­кий от­клик в брит. об­ще­ст­ве, од­на­ко от­сут­ст­вие един­ст­ва в ря­дах чар­ти­стов и от­каз пар­ла­мен­та под­дер­жать «На­род­ную хар­тию» обу­сло­ви­ли спад дви­же­ния по­сле 1848.

В по­ли­тич. жиз­ни В. в кон. 1850-х – 1-й пол. 1860-х гг. ве­ду­щую роль иг­ра­ла Ли­бе­раль­ная пар­тия, ко­то­рая бы­ла об­ра­зо­ва­на в ре­зуль­та­те объ­е­ди­не­ния ви­гов, ра­ди­ка­лов и пи­ли­тов (по­сле­до­вате­лей Р. Пи­ля) и от­ра­жа­ла ин­те­ре­сы тор­го­во-пром. бур­жуа­зии. Соз­дан­ная в сер. 19 в. Кон­сер­ва­тив­ная пар­тия, пре­ем­ни­ца то­ри, пред­став­ляв­шая ин­те­ре­сы круп­ных зем­ле­вла­дель­цев и бан­ков­ских кру­гов, пе­ре­жи­ва­ла кри­зис, её влия­ние па­да­ло. В 1867 под дав­ле­ни­ем де­мо­кра­тич. дви­же­ния пра­ви­тель­ст­во Э. Дж. С. Дер­би про­ве­ло вто­рую изби­рат. ре­фор­му, в ре­зуль­та­те ко­то­рой воз­мож­ность уча­ст­во­вать в вы­бо­рах полу­чи­ли пред­ста­ви­те­ли сред­них сло­ёв и вы­со­ко­оп­ла­чи­вае­мые ра­бо­чие. В 1872 ка­би­нет У. Ю. Глад­сто­на при­нял за­кон о тай­ном го­ло­со­ва­нии на вы­бо­рах в пар­ла­мент. В 1884 бы­ла про­ве­де­на тре­тья из­би­рат. ре­фор­ма, пра­во го­ло­са по­лу­чи­ли 58% взрос­ло­го муж­ско­го на­се­ле­ния стра­ны. В со­от­вет­ст­вии с за­ко­ном, при­ня­тым в 1885, В. бы­ла раз­де­ле­на на ок­ру­га с рав­ным чис­лом из­би­ра­те­лей. По­пыт­ки Глад­сто­на про­вес­ти че­рез пар­ла­мент за­кон о са­мо­управ­ле­нии Ир­лан­дии (см. Гом­руль) за­кон­чи­лись не­уда­чей и при­ве­ли в 1886 к рас­ко­лу Ли­бе­раль­ной пар­тии, вы­хо­ду из неё сто­рон­ни­ков со­хра­не­ния унии с Ир­лан­ди­ей, т. н. ли­бе­рал-юнио­ни­стов (зна­чи­тель­ная их часть впо­след­ст­вии сли­лась с кон­сер­ва­то­ра­ми).

По­сле 1815 внеш­няя по­ли­ти­ка В., на­прав­ляе­мая мин. ин. дел Р. С. Кас­лри, бы­ла ори­ен­ти­ро­ва­на на под­держ­ку Свя­щен­но­го сою­за и пре­сле­до­ва­ла цель обес­пе­чить по­сле­до­ва­тель­ное вы­пол­не­ние ре­ше­ний Вен­ско­го кон­грес­са. При сме­нив­шем Кас­лри на этом по­сту в 1822 Дж. Кан­нин­ге уси­ли­лось брит. влия­ние в Лат. Аме­ри­ке. В. не под­дер­жа­ла пла­ны Свя­щен­но­го сою­за по­да­вить ос­во­бо­дит. дви­же­ние в амер. ко­ло­ни­ях Ис­па­нии и со­ли­да­ри­зо­ва­лась с Гре­ци­ей, где в 1821–29 раз­вер­ну­лась нац.-ос­во­бо­дит. борь­ба про­тив тур. вла­ды­че­ст­ва. Внеш­няя по­ли­ти­ка В. в 1830–65, в фор­ми­рова­нии ко­то­рой важ­ную роль иг­рал Г. Дж. Т. Паль­мер­стон, бы­ла на­прав­ле­на на даль­ней­шее рас­ши­ре­ние Брит. им­пе­рии. В 1839 ко­ло­ни­ей В. стал Аден, в 1840 – Но­вая Зе­лан­дия. В 1838–42 В. ве­ла вой­ну с це­лью по­ко­ре­ния Аф­га­ни­ста­на (см. Анг­ло-аф­ган­ские вой­ны), в 1840–42 – вой­ну про­тив Ки­тая, в ре­зуль­та­те ко­то­рой ов­ла­де­ла Сян­га­ном (Гон­кон­гом) и до­би­лась от­кры­тия ря­да кит. пор­тов для брит. тор­гов­ли. В 1850–1860-х гг. она вновь раз­вя­за­ла вой­ну про­тив Ки­тая (см. Анг­ло-фран­ко-ки­тай­ская вой­на 1856–60) и при­ня­ла ак­тив­ное уча­стие в раз­гро­ме Тай­пин­ско­го вос­ста­ния 1851–64. В 1852 к брит. вла­де­ни­ям бы­ла при­сое­ди­не­на часть Бир­мы. К сер. 1850-х гг. бы­ло за­вер­ше­но за­вое­ва­ние Ин­дии. В 1858 Брит. Ост-Инд­ская ком­па­ния бы­ла рас­пу­ще­на, управ­ле­ние её вла­де­ния­ми пе­ре­шло к пра­ви­тель­ст­ву В. (в 1876 ко­ро­ле­ва Вик­то­рия про­возгла­ше­на им­пе­рат­ри­цей Ин­дии). В 1860–1890-х гг. ка­би­не­ты У. Ю. Глад­сто­на, Б. Диз­ра­эли и Р. А. Т. Сол­сбе­ри ак­тивно про­дол­жа­ли курс на ук­ре­п­ле­ние ко­ло­ни­аль­но­го мо­гу­ще­ст­ва В. В 1879 был фак­ти­че­ски ус­та­нов­лен брит. про­тек­то­рат над Аф­га­ни­ста­ном, в 1882 под­чи­нён Еги­пет, в 1886 за­вер­ше­но по­ко­ре­ние Бир­мы (см. Анг­ло-бир­ман­ские вой­ны), за­воё­ван ряд ко­ло­ний в Тро­пич. и Юж. Аф­ри­ке. По­сле анг­ло-бур­ской вой­ны 1899–1902 В. взя­ла под кон­троль го­су­дар­ст­ва на юге Аф­ри­ки – Транс­ва­аль и Оран­же­вое сво­бод­ное го­су­дар­ст­во (ан­нек­си­ро­ва­но как ко­ло­ния Оран­же­вой Ре­ки).

По­ли­ти­ка ко­ло­ни­аль­ных за­хва­тов, про­во­див­шая­ся В., ос­лож­ни­ла её от­но­ше­ния с ев­роп. дер­жа­ва­ми. Ост­рое рос.- брит. со­пер­ни­че­ст­во раз­вер­ну­лось в Ср. Азии, на Даль­нем и Ближ­нем Вос­то­ке. В. при­ни­ма­ла ак­тив­ное уча­стие в Крым­ской вой­не 1853–56, вы­сту­пив про­тив Рос­сии в сою­зе с Тур­ци­ей, Фран­ци­ей и Сар­дин­ским ко­ро­лев­ст­вом. В по­сле­дую­щие го­ды она ак­тив­но про­ти­во­дей­ст­во­ва­ла уси­ле­нию рос. влия­ния на Бал­ка­нах. В свя­зи с на­чав­шим­ся в 1880-х гг. герм. про­ник­но­ве­ни­ем в Аф­ри­ку и на Ближ­ний Вос­ток обо­ст­ри­лись гер­ма­но-брит. про­ти­во­ре­чия.

Ха­рак­тер­ной чер­той брит. внеш­ней по­ли­ти­ки во 2-й пол. 19 в. яв­лял­ся от­каз от всту­п­ле­ния в дли­тель­ные со­юз­нич. от­но­ше­ния с др. го­су­дар­ст­ва­ми. В. ак­тив­но ис­поль­зо­ва­ла в сво­их ин­те­ре­сах про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду ев­роп. дер­жа­ва­ми и за­клю­ча­ла с ни­ми лишь врем. со­гла­ше­ния для дос­ти­же­ния кон­крет­ных внеш­не­по­ли­тич. це­лей (см. «Бле­стя­щая изо­ля­ция»).

Ве­ли­ко­бри­та­ния на­ка­ну­не и в го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны. В 1901 по­сле смер­ти ко­ро­ле­вы Вик­то­рии брит. трон за­нял её сын Эду­ард VII, в 1910 ему на­сле­до­вал Ге­орг V.

С кон. 19 в. В. по­сте­пен­но на­ча­ла те­рять ста­тус ми­ро­во­го пром. ли­де­ра. В 1870–1913 объ­ём её пром. про­из-ва уве­ли­чил­ся в 2,2 раза, в то вре­мя как в США – в 9 раз, в Гер­ма­нии – поч­ти в 6 раз, во Фран­ции – в 3 раза. До­ля В. в ми­ро­вом про­из-ве со­кра­ти­лась с 32 до 13,6%. По это­му по­ка­за­те­лю В. к 1913 обо­гна­ли США (35,8%) и Гер­ма­ния (15,7%). С сер. 1880-х гг. в В. ста­ли скла­ды­вать­ся круп­ные мо­но­по­ли­стич. объ­е­ди­не­ния, ко­то­рые осо­бен­но бы­ст­ро раз­ви­ва­лись в бан­ков­ской сфе­ре.

В кон. 1890-х гг. в стра­не на­чал­ся подъ­ём ра­бо­че­го дви­же­ния, важ­ную роль в ор­га­ни­за­ции ко­то­ро­го иг­рал ос­но­ван­ный в 1868 Бри­тан­ский кон­гресс тред-юнио­нов (БКТ). В 1900 по ини­циа­ти­ве БКТ и ря­да со­циа­ли­стич. ор­га­ни­за­ций был об­ра­зо­ван К-т ра­бо­че­го пред­ста­ви­тель­ст­ва, ко­то­рый с 1906 стал име­но­вать­ся Лей­бо­ри­ст­ской пар­ти­ей.

Ак­ти­ви­за­ция ра­бо­че­го и со­циа­ли­стич. дви­же­ния за­ста­ви­ла брит. пра­ви­тель­ст­во пред­при­нять ша­ги, на­прав­лен­ные на ре­ше­ние наи­бо­лее ост­рых со­ци­аль­ных и по­ли­тич. во­про­сов. Ли­бе­раль­ные ка­би­не­ты Г. Кэм­пбелл-Бан­нер­ма­на и Г. Г. Ас­к­ви­та про­ве­ли че­рез пар­ла­мент ряд за­ко­нов, за­ло­жив­ших ос­но­вы сис­те­мы со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния в В. Бы­ли при­ня­ты за­ко­ны о пен­си­ях (с 70-лет­не­го воз­рас­та), ус­та­нов­лен 8-ча­со­вой ра­бо­чий день для гор­ня­ков, вве­де­но со­ци­аль­ное стра­хо­ва­ние по бо­лез­ни, ин­ва­лид­но­сти и в слу­чае по­те­ри ра­бо­ты, уч­ре­ж­де­ны бир­жи тру­да. В 1911 бы­ла про­ве­де­на пар­ла­мент­ская ре­фор­ма (срок пол­но­мо­чий пар­ла­мен­та со­кра­щён с 7 до 5 лет, де­пу­та­ты ста­ли по­лу­чать жа­ло­ва­нье). В том же го­ду бы­ли ог­ра­ни­че­ны пра­ва Па­ла­ты лор­дов в ре­ше­нии во­про­сов, свя­зан­ных с фор­ми­ро­ва­ни­ем бюд­же­та и ис­поль­зо­ва­ни­ем бюд­жет­ных средств. В це­лях ук­ре­п­ле­ния Брит. им­пе­рии и ос­лаб­ле­ния про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду мет­ро­по­ли­ей и наи­бо­лее раз­ви­ты­ми ко­ло­ния­ми по­след­ним бы­ло пре­дос­тав­ле­но внутр. са­мо­управ­ле­ние.

Из­ме­не­ние со­от­но­ше­ния сил на ми­ро­вой аре­не в кон. 19 – нач. 20 вв. в свя­зи с бы­ст­рым эко­но­мич. раз­ви­ти­ем и уси­ле­ни­ем во­ен. мо­щи др. го­су­дарств, рез­кое обо­ст­ре­ние гер­ма­но-брит. со­пер­ни­че­ст­ва в ко­ло­ни­аль­ной, тор­го­во-пром. и воен.- мор. сфе­рах за­ста­ви­ли пра­ви­тель­ст­во В. от­ка­зать­ся от по­ли­ти­ки «бле­стя­щей изо­ля­ции» и взять курс на за­клю­че­ние во­ен.-по­ли­тич. сою­зов в це­лях под­го­тов­ки к вой­не. Дос­тиг­ну­тые В. до­го­во­рён­но­сти с Фран­ци­ей (см. Анг­ло-фран­цуз­ское со­гла­ше­ние 1904) и Рос­сией (Рус­ско-анг­лий­ское со­гла­ше­ние 1907) за­ло­жи­ли ос­но­вы Ан­тан­ты – воен. бло­ка, про­ти­во­сто­яв­ше­го гер­ма­но-ав­ст­ро-итал. Трой­ст­вен­но­му сою­зу 1882. На Даль­нем Вос­то­ке В. за­клю­чи­ла со­юз с Япо­ни­ей (см. Анг­ло-япон­ский со­юз 1902–21). Ост­рые про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду стра­на­ми Ан­тан­ты и Трой­ст­вен­но­го сою­за сыг­ра­ли пер­во­сте­пен­ную роль в воз­ник­но­ве­нии 1-й ми­ро­вой вой­ны, на­чав­шей­ся 1.8.1914.

В. всту­пи­ла в вой­ну 4.8.1914. Её це­лью был раз­гром Гер­ма­нии, за­хват герм. ко­ло­ний, а так­же ря­да вла­де­ний Тур­ции. Ве­ду­щие по­ли­тич. пар­тии В. под­дер­жа­ли ре­ше­ние пра­ви­тель­ст­ва об объ­яв­ле­нии вой­ны Гер­ма­нии. Для кон­со­ли­да­ции брит. об­ще­ст­ва и мо­би­ли­за­ции ре­сур­сов стра­ны на во­ен. ну­ж­ды в мае 1915 Г. Г. Ас­к­вит рас­пус­тил свой од­но­пар­тий­ный ли­бе­раль­ный ка­би­нет и сфор­ми­ро­вал коа­лиц. пра­ви­тель­ст­во, в ко­то­рое во­шли ли­бе­ра­лы, кон­сер­ва­то­ры и лей­бо­ри­сты. В дек. 1916 но­вое коа­лиц. пра­ви­тель­ст­во воз­гла­вил Д. Ллойд Джордж. В ус­ло­ви­ях вой­ны про­изош­ли зна­чит. из­ме­не­ния в брит. об­ще­ст­ве. Бы­ли рас­ши­ре­ны пол­но­мо­чия ис­пол­нит. вла­сти, вве­де­на цен­зу­ра, сни­зи­лись роль и зна­че­ние пар­ла­мен­та; гос. ор­га­ны на­ча­ли ак­тив­но вме­ши­вать­ся в эко­но­ми­ку, рег­ла­мен­ти­ро­вать рас­пре­де­ле­ние, внеш­нюю тор­гов­лю, ре­гу­ли­ро­вать про­из­водств. от­но­ше­ния. При ве­де­нии во­ен. дей­ст­вий брит. пра­ви­тель­ст­во ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ло ре­сур­сы сво­их ко­ло­ни­аль­ных вла­де­ний.

В. за­вер­ши­ла вой­ну в ла­ге­ре по­бе­ди­те­лей и в со­от­вет­ст­вии с ре­ше­ния­ми Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919–20 по­лу­чи­ла ман­дат на управ­ле­ние зна­чит. ча­стью герм. ко­ло­ний в Аф­ри­ке и не­ко­то­ры­ми тер­ри­то­рия­ми на Ближ­нем Вос­то­ке, на­хо­див­ши­ми­ся ра­нее в за­ви­си­мости от Тур­ции. По­сле 1918 В. про­дол­жа­ла ос­та­вать­ся од­ной из ве­ду­щих пром. и тор­го­вых дер­жав ми­ра, од­на­ко её фи­нан­со­во-эко­но­мич. по­зи­ции за го­ды вой­ны ока­за­лись за­мет­но ос­лаб­лен­ны­ми. По­бе­да да­лась В. до­ро­гой це­ной: её люд­ские по­те­ри со­ста­ви­ли св. 720 тыс. уби­тых и ок. 2 млн. ра­не­ных, внеш­ний долг уве­ли­чил­ся в 12 раз и до­стиг 7,8 млpд. ф. ст., вы­пуск пром. про­дук­ции со­кра­тил­ся на 20%, В. ли­ши­лась тре­ти нац. бо­гат­ст­ва.

Ве­ли­ко­бри­та­ния в 1918–45. В 1919 брит. эко­но­ми­ка пе­ре­жи­ла пе­ри­од крат­ко­го ожив­ле­ния, по­сле че­го с кон. 1920 до кон. 1921 бы­ла ох­ва­че­на кри­зи­сом, вы­звав­шим зна­чит. рост без­ра­бо­ти­цы. По­сле за­вер­ше­ния кри­зи­са пол­но­цен­но­го эко­но­мич. подъ­ё­ма не на­сту­пи­ло. До кон. 1920-х гг. брит. эко­но­ми­ка на­хо­ди­лась в со­стоя­нии хро­нич. за­стоя, уро­вень без­ра­бо­ти­цы не опус­кал­ся ни­же 10% от об­ще­го чис­ла за­ня­тых. До­ля В. в об­ще­ми­ро­вом пром. про­из-ве к 1928 сни­зи­лась до 9,9%. Толь­ко к 1929 (зна­чи­тель­но поз­же, чем Фран­ция и Гер­ма­ния) В. вы­шла по по­ка­за­те­лям пром. раз­ви­тия на уро­вень 1913. Ми­ро­вой эко­но­мич. кри­зис 1929–33 серь­ёз­но за­тро­нул все от­рас­ли эко­но­ми­ки и фи­нан­сы стра­ны. В 1932 пром. про­из-во по срав­не­нию с 1929 со­кра­ти­лось на 23%; к нач. 1930-х гг. в В. на­счи­ты­ва­лось 3 млн. без­ра­бот­ных (22% от об­ще­го чис­ла за­ня­тых). Вы­хо­дить из кри­зис­но­го со­стоя­ния брит. эко­но­ми­ка на­ча­ла с сер. 1933. К 1937 объ­ём пром. про­из-ва в В. пре­вы­сил уро­вень 1929 поч­ти на 25%. Од­на­ко в 1937 брит. эко­но­ми­ку вновь по­ра­зил кри­зис, и лишь с рас­ши­ре­ни­ем вы­пус­ка во­ен. про­дук­ции на­ка­ну­не и в на­чаль­ный пе­ри­од 2-й ми­ро­вой вой­ны на­чал­ся её бы­ст­рый рост.

Су­ще­ст­вен­ное влия­ние на внут­ри­по­ли­тич. раз­ви­тие В. в пер­вые по­сле­во­ен­ные го­ды ока­за­ли ре­во­люц. со­бы­тия в Ев­ро­пе и ак­ти­ви­за­ция борь­бы брит. ра­бо­чих за свои эко­но­мич. и по­ли­тич. пра­ва. В 1918 в В. бас­то­ва­ло св. 900 тыс. ра­бо­чих, в 1919 – 2,4 млн., в 1920 – 1,7 млн. В 1920 об­ра­зо­ва­лась Ком­му­нистич. пар­тия В. В мае 1926 про­шла круп­ней­шая в брит. ис­то­рии об­ще­на­цио­наль­ная стач­ка (5 млн. уча­ст­ни­ков; см. Все­об­щая за­бас­тов­ка 1926 в Ве­ли­ко­бри­та­нии), вы­звав­шая дви­же­ние со­ли­дар­но­сти во всём ми­ре. Др. важ­ным фак­то­ром, по­вли­яв­шим на внут­ри­по­ли­тич. про­цес­сы в В., ста­ла нац.-ос­во­бо­дит. борь­ба ирл. на­ро­да, раз­вер­нув­шая­ся в 1919–21, в ре­зуль­та­те ко­то­рой Ир­лан­дия (без сев. графств) до­би­лась са­мо­управ­ле­ния (с 1922 в до­ку­мен­тах В. ста­ла име­но­вать­ся Со­еди­нён­ным Ко­ро­лев­ст­вом Ве­ли­ко­бри­та­нии и Сев. Ир­лан­дии; офи­ци­аль­но с 1953).

Слож­ная внут­ри­по­ли­тич. об­ста­нов­ка по­бу­ди­ла коа­лиц. пра­ви­тель­ст­во Д. Ллойд Джорд­жа, на­хо­див­шее­ся у вла­сти до 1922, про­вес­ти серь­ёз­ные ре­фор­мы. В 1918 был при­нят но­вый из­би­рат. за­кон, по ко­то­ро­му пра­во го­ло­са по­лу­чи­ли все муж­чи­ны стар­ше 21 го­да и жен­щи­ны стар­ше 30 лет (в 1928 воз­рас­тной ценз для жен­щин был сни­жен до 21 го­да). Чис­ло из­би­ра­те­лей в В. уве­ли­чи­лось поч­ти в 3 раза, пра­вом го­ло­са ста­ли об­ла­дать бо­лее 21 млн. гра­ж­дан. В 1919–20 брит. пар­ла­мент при­нял ряд за­ко­нов, по ко­то­рым сис­те­ма гос. со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния рас­про­стра­ня­лась на ши­ро­кие слои на­се­ле­ния; гос-во при­сту­пи­ло к осу­ще­ст­в­ле­нию ши­ро­кой про­грам­мы жи­лищ­но­го строи­тель­ст­ва; бы­ло соз­да­но Мин-во здра­во­охра­не­ния. В то же вре­мя в це­лях борь­бы с ра­бо­чим дви­же­ни­ем и для пре­дот­вра­ще­ния воз­мож­ных ре­во­люц. вы­сту­п­ле­ний в 1920 был при­нят За­кон о чрез­вы­чай­ных пол­но­мо­чи­ях, по­зво­лив­ший пра­ви­тель­ст­ву в мир­ное вре­мя вво­дить в стра­не чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние и ис­поль­зо­вать для вос­ста­нов­ле­ния об­ществ. по­ряд­ка по­ли­цию и вой­ска. По­сле по­ра­же­ния все­об­щей за­бас­тов­ки 1926 пра­ви­тель­ст­во кон­сер­ва­то­ров, воз­глав­ляе­мое С. Бол­дуи­ном, ини­ции­ро­ва­ло при­ня­тие за­ко­на, за­мет­но ог­ра­ни­чив­ше­го пра­ва проф­сою­зов и за­пре­тив­ше­го про­ве­де­ние ста­чек со­ли­дар­но­сти и мас­со­вое пи­ке­ти­ро­ва­ние.

В пар­тий­но-по­ли­тич. сис­те­ме В. в 1920–30-х гг. про­изош­ли зна­чит. пе­ре­ме­ны. Ли­бе­раль­ная пар­тия ут­ра­ти­ла по­ло­же­ние од­ной из ве­ду­щих по­ли­тич. сил. Её ме­сто за­ня­ла Лей­бо­ри­ст­ская пар­тия, про­воз­гла­сив­шая в 1918 од­ной из сво­их це­лей «обоб­ще­ст­в­ле­ние средств про­из­вод­ст­ва, рас­пре­де­ле­ния и об­ме­на». В 1924 лей­бо­ри­сты под рук. Дж. Р. Мак­до­наль­да впер­вые сфор­ми­ро­ва­ли пра­ви­тель­ст­во, ко­то­рое управ­ля­ло стра­ной в те­че­ние не­сколь­ких ме­ся­цев. В 1929–1931 они вновь на­хо­ди­лись у вла­сти. Пра­ви­тель­ст­ва лей­бо­ри­стов при­ня­ли ряд ре­ше­ний, ко­то­рые улуч­ши­ли по­ло­же­ние в об­лас­ти жи­лищ­но­го строи­тель­ст­ва и со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния. В 1924 лей­бо­ри­ст­ский ка­би­нет де-юре при­знал СССР. В во­про­сах ко­ло­ни­аль­ной по­лити­ки по­зи­ция лей­бо­ри­стов прак­ти­че­ски не от­ли­ча­лась от по­ли­ти­ки кон­сер­ва­то­ров. На­хо­дясь у вла­сти, они про­во­ди­ли курс на ук­ре­п­ле­ние Британской им­пе­рии.

Гл. си­лой на по­ли­тической сце­не В. в 1920-х – сер. 1940-х гг. ос­та­ва­лись кон­сер­ва­то­ры, воз­глав­ляв­шие в этот пе­ри­од боль­шин­ст­во ка­би­не­тов (А. Бо­нар Лоу, 1922–23; С. Бол­ду­ин, 1923–24, 1924–1929, 1935–37; Н. Чем­бер­лен, 1937–40; У. Л. С. Чер­чилль, 1940–45). Они иг­ра­ли ве­ду­щую роль и в коа­лиц. пра­ви­тель­ст­ве, ру­ко­во­ди­мом в 1931–35 Дж. Р. Мак­до­наль­дом, ко­то­рый вме­сте с груп­пой сво­их сто­рон­ни­ков вы­шел из Лей­бо­ри­ст­ской пар­тии.

Роль брит. пра­вя­щей ди­на­стии (с 1917 она ста­ла име­но­вать­ся Винд­зор­ской ди­на­сти­ей) в по­ли­тич. жиз­ни В. и ре­ше­нии гос. дел бы­ла не­зна­чи­тель­ной и огра­ни­чи­ва­лась пред­ста­ви­тель­ски­ми и це­ре­мо­ни­аль­ны­ми функ­ция­ми. По­сле смер­ти Ге­ор­га V в нач. 1936 брит. ко­ро­лём стал Эду­ард VIII. В кон. 1936 по при­чи­нам лич­но­го ха­рак­те­ра он был вы­ну­ж­ден от­речь­ся от пре­сто­ла. На трон взо­шёл Ге­орг VI.

По окон­ча­нии 1-й ми­ро­вой вой­ны В. про­дол­жа­ла иг­рать важ­ную роль в ми­ро­вой по­ли­ти­ке. Вме­сте с Фран­ци­ей она за­ня­ла ли­ди­рую­щие по­зи­ции в ос­но­ванной в 1919 Ли­ге На­ций. В. бы­ла од­ним из гл. вдох­но­ви­те­лей и ор­га­ни­за­торов за­кон­чив­ших­ся про­ва­лом иностр. во­ен. ин­тер­вен­ции про­тив Сов. Рос­сии (1918–22) и разл. ро­да ан­ти­со­вет­ских ак­ций, имев­ших ме­сто в 1920-х гг. Од­на­ко в це­лом по­зи­ции В. как ве­ду­щей ми­ро­вой дер­жа­вы в этот пе­ри­од ока­за­лись по­дор­ва­ны. На Ва­шинг­тон­ской кон­фе­рен­ции 1921–22 В. бы­ла вы­ну­ж­де­на согла­сить­ся на па­ри­тет по чис­лен­но­сти ли­ней­ных ко­раб­лей с США, что ста­ло пер­вым ша­гом на пу­ти к ут­ра­те ею ли­дер­ст­ва в во­ен.-мор. сфе­ре.

Брит. им­пе­рия в 1918–45 всё яв­ст­вен­нее де­мон­ст­ри­ро­ва­ла при­зна­ки уг­луб­ляю­ще­го­ся кри­зи­са. В Ин­дии и ря­де др. ко­ло­ний уси­ли­лась борь­ба про­тив брит. гос­под­ства. В 1919 В. бы­ла вы­ну­ж­де­на при­знать не­за­ви­си­мость Аф­га­ни­ста­на, в 1922 – Егип­та. В 1937 пар­ла­мент Ир­лан­дии при­нял но­вую кон­сти­ту­цию, объ­я­вив­шую стра­ну су­ве­рен­ным и не­за­ви­си­мым гос-вом. Стре­мясь удер­жать под кон­тро­лем за­мор­ские вла­де­ния, пра­ви­тель­ст­во В. на им­пер­ской кон­фе­рен­ции 1926 (см. Им­пер­ские кон­фе­рен­ции) при­зна­ло са­мо­стоя­тель­ность до­ми­нио­нов во внутр. и внеш­них де­лах (на де­ле влия­ние Лон­до­на на внеш­нюю по­ли­ти­ку до­ми­нио­нов со­хра­ня­лось). Вест­мин­стер­ский ста­тут 1931, при­ня­тый брит. пар­ла­мен­том, под­твер­дил ре­ше­ния им­пер­ской кон­фе­рен­ции и про­воз­гла­сил об­ра­зо­ва­ние Брит. Со­дру­же­ст­ва на­ций (по­сле 1947 – Со­дру­же­ст­во на­ций, или Со­дру­же­ст­во) – доб­ро­воль­но­го объ­е­ди­не­ния В. и её до­ми­нио­нов. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны нац.-ос­во­бо­дит. борь­ба в брит. ко­ло­ни­ях в Юж­ной, Юго-Вост. Азии и на Ближ­нем Вос­то­ке ис­пы­та­ла но­вый подъ­ём.

Вос­ста­нов­ле­ние во­ен.-пром. по­тен­циа­ла Гер­ма­нии и её от­кры­тый от­каз по­сле ус­та­нов­ле­ния в 1933 гит­ле­ров­ской дик­та­ту­ры от вы­пол­не­ния ус­ло­вий Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 соз­да­ли пря­мую уг­ро­зу В. Пре­дот­вра­тить во­ен. кон­фликт с Гер­ма­ни­ей ка­би­не­ты С. Бол­дуи­на и Н. Чем­бер­ле­на по­пы­та­лись с по­мо­щью по­ли­ти­ки «уми­ро­тво­ре­ния», на­де­ясь, что пу­тём ус­ту­пок и дос­ти­же­ния до­го­во­рён­но­стей с А. Гит­ле­ром по по­ли­тич., во­ен. и тер­ри­то­ри­аль­ным во­про­сам им уда­ст­ся на­пра­вить герм. экс­пан­сию на вос­ток, в ко­неч­ном счё­те – про­тив СССР. Куль­ми­на­ци­ей этой по­ли­ти­ки ста­ло Мюн­хен­ское со­гла­ше­ние 1938. Ле­том 1939 в зна­чит. ме­ре по ви­не брит. сто­ро­ны без­ре­зуль­тат­но за­вер­ши­лись пе­ре­го­во­ры В., Фран­ции и СССР о со­вме­ст­ном про­ти­во­дей­ст­вии аг­рес­сии.

1.9.1939 с втор­же­ния герм. войск в Поль­шу на­ча­лась 2-я ми­ро­вая вой­на. 3.9.1939 В. объ­я­ви­ла вой­ну Гер­ма­нии. До вес­ны 1940 В. и её со­юз­ни­ца Фран­ция не ве­ли про­тив Гер­ма­нии ак­тив­ных бое­вых дей­ст­вий (см. «Стран­ная вой­на») в на­де­ж­де на во­ен. столк­но­вение ме­ж­ду Гер­ма­ни­ей и СССР. Осе­нью 1939 – вес­ной 1940 брит. и франц. во­енные раз­ра­ба­ты­ва­ли пла­ны на­не­се­ния уда­ров по Сов. Сою­зу с тер­ри­то­рии Фин­лян­дии и с Ближ­не­го Вос­то­ка. 10.5.1940 с на­ча­лом на­сту­п­ле­ния герм. ар­мии в Зап. Ев­ро­пе, за­кон­чив­ше­го­ся раз­гро­мом и ок­ку­па­ци­ей Фран­ции и др. стран, на­де­ж­ды брит. пра­вя­щих кру­гов на то, что им уда­ст­ся из­бе­жать пол­но­мас­штаб­ной вой­ны с Гер­ма­ни­ей, окон­ча­тель­но рух­ну­ли. Ка­би­нет «ми­ро­твор­ца» Н. Чем­бер­ле­на был от­прав­лен в от­став­ку и сфор­ми­ро­ва­но коа­лиц. пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с У. Чер­чил­лем, ко­то­рое при­ня­ло чрез­вы­чай­ные ме­ры по пе­ре­во­ду эко­но­ми­ки стра­ны на во­ен. рель­сы, уси­ле­нию ар­мии и ук­ре­п­ле­нию обо­ро­ны Бри­тан­ских о-вов с це­лью пре­дот­вра­ще­ния воз­мож­ной вы­сад­ки на них герм. войск. С авг. 1940 по май 1941 тер­ри­то­рия В. под­вер­глась ин­тен­сив­ным бом­бар­ди­ров­кам герм. авиа­ции (см. Бит­ва за Анг­лию 1940–41).

По­сле на­па­де­ния Гер­ма­нии на СССР брит. пра­ви­тель­ст­во зая­ви­ло о го­тов­ности со­труд­ни­чать с Сов. Сою­зом в де­ле борь­бы с герм. аг­рес­си­ей. 12.7.1941 бы­ло под­пи­са­но сов.-брит. со­гла­ше­ние о со­вме­ст­ных дей­ст­ви­ях в вой­не про­тив Гер­ма­нии. 8.12.1941, по­сле на­па­де­ния Япо­нии на брит. и амер. вла­де­ния в Ти­хом ок., В. вме­сте с США объ­я­ви­ла ей вой­ну. В нач. 1942 был об­ра­зо­ван Объ­е­ди­нён­ный к-т на­чаль­ни­ков шта­бов амер. и брит. воо­руж. сил. 26.5.1942 пред­ста­ви­те­ли В. и СССР под­пи­са­ли До­го­вор о сою­зе в вой­не про­тив Гер­ма­нии и её со­общ­ни­ков в Ев­ро­пе и о со­труд­ни­че­стве и вза­им­ной по­мо­щи по­сле вой­ны, од­на­ко сов.-брит. во­ен. со­труд­ни­че­ст­во раз­ви­ва­лось не­про­сто. Ли­де­ры В. и США обя­за­лись ещё в 1942 от­крыть вто­рой фронт в Ев­ро­пе, од­на­ко до сер. 1944 это­го сде­ла­но не бы­ло. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны брит. вой­ска про­ве­ли ряд круп­ных во­ен. опе­ра­ций, в т. ч. в Сев. Аф­ри­ке (1942) и совм. с США в Юж. Ита­лии (1943). 6.6.1944 аме­ри­ка­но-брит. вой­ска с тер­ри­то­рии В. вы­са­ди­лись во Фран­ции. Тем са­мым был от­крыт вто­рой фронт в Ев­ро­пе, что при­бли­зи­ло по­бе­ду стран ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции над на­ци­ст­ской Гер­ма­ни­ей и её са­тел­ли­та­ми. В пе­ри­од вой­ны в В. по ме­ре рас­ши­ре­ния во­ен. про­из-ва на­блю­дал­ся рост ма­ши­но­стро­ит., ави­ац., су­до­стро­ит., хи­мич. пром-сти. В 1939–45 бы­ло вы­пу­ще­но: 131 тыс. са­мо­лё­тов, 25 тыс. тан­ков, св. 300 тыс. пу­ле­мё­тов, 160 млн. арт. сна­ря­дов, ок. 1 млн. авиа­бомб. В го­ды вой­ны в стра­не ши­ро­ко при­ме­ня­лось гос. ре­гули­ро­ва­ние рын­ка тру­да, про­во­ди­лась при­ну­ди­тель­ная кон­цент­ра­ция пром-сти, ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лись люд­ские и ма­те­ри­аль­ные ре­сур­сы ко­ло­ний.

Ве­ли­ко­бри­та­ния по­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны. В. вы­шла из вой­ны по­бе­ди­тель­ни­цей. Яв­ля­ясь уча­ст­ни­ком «боль­шой трой­ки» ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции, од­ним из уч­ре­ди­те­лей ООН и по­сто­ян­ным чл. Со­ве­та Безо­пас­но­сти этой ор­га­ни­за­ции, она про­дол­жа­ла иг­рать за­мет­ную роль в ми­ро­вой по­ли­ти­ке. Люд­ские и ма­те­ри­аль­ные по­те­ри, по­не­сён­ные В. за го­ды вой­ны, по срав­не­нию с по­те­ря­ми мн. др. го­су­дарств бы­ли не столь ве­ли­ки. В. по­те­ря­ла уби­ты­ми 245 тыс. чел., 278 тыс. чел. бы­ли ра­не­ны. На ну­ж­ды вой­ны В. из­рас­хо­до­ва­ла св. 25 млрд. ф. ст.; её гос. долг к 1946 дос­ти­гал 23,7 млрд. ф. ст.; про­из-во мир­ной про­дук­ции и внеш­няя тор­гов­ля со­кра­ти­лись; уси­ли­лась эко­но­мич. и по­ли­тич. за­ви­си­мость В. от США.

В по­сле­дую­щие го­ды в ус­ло­ви­ях раз­вер­нув­шей­ся на­уч.-тех­нич. ре­во­лю­ции В. об­на­ру­жи­ла яв­ное от­ста­ва­ние от ве­ду­щих стран по тем­пам рос­та пром. про­из-ва. В 1950–68 его объ­ём в В. уве­ли­чил­ся на 68%, в то вре­мя как в Япо­нии – на 1068%, в Ита­лии – на 319%, в ФРГ – на 256%, во Фран­ции – на 156%. До­ля В. в со­во­куп­ном объ­ё­ме про­дук­ции, про­из­во­ди­мой пром-стью ка­пи­та­ли­стич. стран, не­ук­лон­но сни­жа­лась. Ес­ли в 1947 она со­став­ля­ла 9,8%, то в 1960 – 8,3%, в 1965 – 7,2%, в 1972 – 5,8%.

В по­сле­во­ен­ные го­ды в ре­зуль­та­те подъ­ё­ма ан­ти­ко­ло­ни­аль­но­го дви­же­ния на­чал­ся рас­пад Брит. им­пе­рии. В 1947 В. бы­ла вы­ну­ж­де­на пре­дос­та­вить не­за­ви­си­мость Ин­дии, в 1948 – Бир­ме и Цей­ло­ну, в 1957 – Ма­лайе. К сер. 1960-х гг. Брит. им­пе­рия пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние. Од­на­ко боль­шин­ст­во быв. брит. вла­де­ний ос­та­лись в со­ста­ве Со­дру­же­ст­ва. Бла­го­да­ря свое­вре­мен­ным кон­сти­туц. ус­туп­кам, тех­нич. и оп­ре­де­лён­ной фи­нан­со­вой по­мо­щи В. су­ме­ла со­хра­нить в этом объ­е­ди­не­нии клю­че­вые по­ли­тич. и эко­но­мич. по­зи­ции.

В ию­ле 1945 в В. бы­ли про­ве­де­ны пар­ла­мент­ские вы­бо­ры. По­бе­ду на них одер­жа­ла Лей­бо­ри­ст­ская пар­тия, воз­глав­ляв­шая­ся К. Р. Этт­ли (в апр. 1950 лей­бо­ри­сты вновь вы­иг­ра­ли вы­бо­ры и ру­ко­во­ди­ли стра­ной до окт. 1951). В 1948 пра­ви­тель­ст­во Этт­ли при­сое­ди­ни­лось к Мар­шал­ла пла­ну, по ко­то­ро­му В. получи­ла от США по­став­ки на сум­му 2 млрд. 351 млн. долл. и зай­мы в раз­ме­ре 337 млн. долл. К 1948 брит. пром-сть дос­тиг­ла до­во­ен­но­го уров­ня про­из-ва. Лей­бо­ри­ст­ское пра­ви­тель­ст­во на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ло центр. эмис­си­он­ный банк В. – Bank of England, а так­же (в це­лях са­на­ции, пе­ре­строй­ки и мо­дер­ни­за­ции) пе­ре­жи­вав­шие кри­зис ма­ло­рен­та­бель­ные уголь­ную и га­зо­вую пром-сть, же­лез­ные до­ро­ги, внутр. вод­ный транс­порт, часть ста­ле­ли­тей­ных, ав­то­транс­порт­ных и авиац. ком­па­ний. Их преж­ние вла­дель­цы по­лу­чи­ли де­неж­ную ком­пен­са­цию. К 1951 в гос. сек­то­ре бы­ло со­сре­до­то­че­но от 20 до 25% пром. по­тен­циа­ла стра­ны.

Су­ще­ст­вен­ные из­ме­не­ния про­изош­ли в со­ци­аль­ной сфе­ре. В 1946 бы­ла ос­но­ва­на Нац. служ­ба здра­во­охра­не­ния В., в рам­ках ко­то­рой пре­ду­смат­ри­ва­лось бес­плат­ное пре­дос­тав­ле­ние ря­да мед. ус­луг на­се­ле­нию. В 1948 бы­ли объ­е­ди­не­ны и рас­ши­ре­ны все ви­ды со­ци­аль­ного обес­пе­че­ния. Вы­пла­чи­ва­лись по­со­бия по без­ра­бо­ти­це, бо­лез­ни, в слу­чае ут­ра­ты тру­до­спо­соб­но­сти, по ро­ж­де­нию ре­бён­ка, а так­же пен­сии по ста­рос­ти, пен­сии вдо­вам и ин­ва­ли­дам с дет­ст­ва. Стра­хо­вые фон­ды бо­лее чем на треть фор­ми­ро­ва­лись из взно­сов лиц на­ём­но­го тру­да, ос­таль­ные сред­ст­ва вно­си­лись пред­при­ни­ма­те­ля­ми и гос-вом. Сис­те­ма со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния ох­ва­ти­ла ок. 23 млн. бри­тан­цев (из 50 млн. чел., про­жи­вав­ших в В. в 1951). Пред­при­ни­ма­лись по­пыт­ки ре­гу­ли­ро­вать внеш­нюю тор­гов­лю, ры­нок ра­бо­чей си­лы, а так­же пла­ни­ро­вать раз­ви­тие про­из-ва. Лей­бо­ри­сты зна­чи­тель­но рас­ши­ри­ли строи­тель­ст­во му­ни­ци­паль­но­го жи­лья, от­ме­ни­ли за­кон 1927, ог­ра­ни­чи­вав­ший пра­ва тред-юнио­нов. В це­лом ре­фор­мы, про­ве­дён­ные ими, спо­соб­ст­во­ва­ли по­вы­ше­нию уров­ня жиз­ни ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния стра­ны.

Пре­тво­ре­ние в жизнь про­грам­мы на­цио­на­ли­за­ции и со­ци­аль­ных ре­форм по­тре­бо­ва­ло круп­ных за­трат, что за­ста­ви­ло лей­бо­ри­стов уве­ли­чить на­ло­ги, при­бег­нуть к внеш­ним зай­мам, а в 1947 про­вес­ти де­валь­ва­цию фун­та стер­лин­гов. При­ори­тет­ным на­прав­ле­ни­ем внеш­ней по­ли­ти­ки лей­бо­ри­ст­ских пра­ви­тельств яв­ля­лось ук­ре­п­ле­ние от­но­ше­ний с США. В. ак­тив­но вклю­чи­лась в «хо­лод­ную вой­ну» про­тив Сов. Сою­за. Сов.-брит. пе­ре­го­во­ры 1947 о про­дле­нии сро­ка дей­ст­вия до­го­во­ра от 26.5.1942 за­кон­чи­лись без­ре­зуль­тат­но. В 1948 лей­бо­ри­сты под­пи­са­ли Брюс­сель­ский пакт, а в 1949 при­ня­ли ак­тив­ное уча­стие в соз­да­нии Орг-ции Се­ве­ро­ат­лан­тич. до­го­во­ра (НАТО). Брит. пра­ви­тель­ст­во под­дер­жа­ло Тру­мэ­на док­три­ну и курс США на рас­кол Гер­ма­нии, на­пра­ви­ло вой­ска в Ко­рею для уча­стия в во­ен. дей­ст­ви­ях (см. Ко­рей­ская вой­на 1950–53).

В окт. 1951 в ре­зуль­та­те дос­роч­ных вы­бо­ров к вла­сти в В. при­шли кон­сер­ва­то­ры. В 1952 по­сле смер­ти Ге­ор­га VI ко­ро­ле­вой В. ста­ла Ели­за­ве­та II. Кон­сер­ва­тив­ные ка­би­не­ты, воз­глав­ляв­шие­ся У. Чер­чил­лем (1951–55), А. Иде­ном (1955–57), Г. Мак­мил­ла­ном (1957–63), А. Ду­глас-Хью­мом (1963–64), не от­ме­ни­ли про­ве­дён­ные лей­бо­ри­ста­ми ре­фор­мы. Бы­ли ре­при­ва­ти­зи­ро­ва­ны лишь ста­ле­ли­тей­ная пром-сть и гру­зо­вой ав­то­транс­порт. Про­дол­жа­лась реа­ли­за­ция со­ци­аль­ных про­грамм.

1950-е гг. бы­ли вре­ме­нем от­но­си­тель­но мед­лен­но­го, но ста­биль­но­го рос­та брит. эко­но­ми­ки. Объ­ём пром. про­из-ва за 10 лет уве­ли­чил­ся на 18%. Од­но­вре­мен­но уве­ли­чи­ва­лись и по­тре­би­тель­ские це­ны. Их сред­не­го­до­вой рост в В. в этот пе­ри­од был вы­ше, чем в др. раз­ви­тых стра­нах Ев­ро­пы.

На ме­ж­ду­нар. аре­не кон­сер­ва­то­ры сле­до­ва­ли в фар­ва­те­ре по­ли­ти­ки США. Па­риж­ские со­гла­ше­ния 1954, за­клю­чён­ные при ак­тив­ном уча­стии В., ле­га­ли­зо­ва­ли пе­ре­воо­ру­же­ние ФРГ и её во­вле­че­ние в НАТО. Эти дей­ст­вия про­ти­воре­чи­ли сов.-брит. до­го­во­ру 1942, и в 1955 СССР де­нон­си­ро­вал его.

В. ак­тив­но вклю­чи­лась в гон­ку воо­ру­же­ний. Её пря­мые во­ен. ас­сиг­но­ва­ния со­став­ля­ли в 1950-х гг. в сред­нем око­ло тре­ти гос. рас­хо­дов. В 1952 В. раз­ра­бо­та­ла атом­ное ору­жие, в 1957 – во­до­род­ное. В 1957 бы­ла про­воз­гла­ше­на док­три­на «взаи­мо­за­ви­си­мо­сти» В. и США, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой ядер­ные си­лы обе­их дер­жав объ­е­ди­ня­лись для ре­шения во­ен.-стра­те­гич. за­дач. На Бри­тан­ских о-вах ста­ли раз­ме­щать­ся во­ен. ба­зы США. В. уча­ст­во­ва­ла в соз­да­нии во­ен.-по­ли­тич. бло­ков СЕАТО (1954) и Орг-ции Центр. до­го­во­ра (СЕНТО, 1955). В 1956 В. вме­сте с Фран­ци­ей и Из­раи­лем со­вер­ши­ла воо­руж. на­па­де­ние на Еги­пет, ко­то­рое за­кон­чи­лось про­ва­лом, как и брит. ин­тер­вен­ция в Иор­данию в 1958. В 1963 В. под­пи­са­ла До­го­вор о за­пре­ще­нии ис­пы­та­ний ядер­но­го ору­жия.

Бо­рясь за ли­ди­рую­щее по­ло­же­ние в Зап. Ев­ро­пе, В. в про­ти­во­вес Ев­ро­пейско­му эко­но­ми­че­ско­му со­об­ще­ст­ву (ЕЭС), ко­то­рое объ­е­ди­ни­ло в 1957 6 стран, в т. ч. Фран­цию и ФРГ, ос­но­ва­ла в 1960 Ев­ро­пей­скую ас­со­циа­цию сво­бод­ной тор­гов­ли (ЕАСТ) в со­ста­ве 7 стран. ЕАСТ не вы­дер­жа­ла кон­ку­рен­ции с ЕЭС, и в 1961 и 1967 В. по­пы­та­лась при­сое­ди­нить­ся к ЕЭС. Из-за про­ти­во­дей­ст­вия Фран­ции ей в тот мо­мент не уда­лось сде­лать это­го.

На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1964 с неболь­шим пе­ре­ве­сом по­бе­ди­ли лей­бо­ри­сты, воз­глав­ляе­мые Г. Виль­со­ном. В 1966 на вне­оче­ред­ных вы­бо­рах они рас­ши­ри­ли своё пред­ста­ви­тель­ст­во в пар­ла­мен­те. Пра­ви­тель­ст­во Виль­со­на осу­ще­ст­ви­ло по­втор­ную на­цио­на­ли­за­цию чёр­ной ме­тал­лур­гии, на 20% по­вы­си­ло пен­сии по ста­рос­ти, по­пы­та­лось пла­ни­ро­вать эко­но­мич. раз­ви­тие. Лей­бо­ри­сты по­ощ­ря­ли кон­цен­тра­цию пром. и бан­ков­ско­го ка­пи­та­ла (круп­ным ком­па­ни­ям пре­дос­тав­ля­лись на­ло­го­вые льго­ты, де­шё­вые кре­ди­ты, суб­си­дии), ока­зы­ва­ли со­дей­ст­вие ус­ко­рен­но­му раз­ви­тию вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных от­рас­лей (авиа­строе­ния, элек­трон­ной и хи­мич. пром-сти, атом­ной энер­ге­ти­ки). Од­на­ко тем­пы рос­та брит. эко­но­ми­ки ос­та­ва­лись низ­ки­ми. Сред­не­го­до­вой при­рост на­цио­наль­но­го про­дук­та в В. в 1961–70 со­ста­вил 2,9%, в то вре­мя как в Япо­нии – 11,1%, во Фран­ции – 5,8%, в ФРГ – 4,8%. В эко­но­ми­ку В. ак­тив­но вне­дрял­ся аме­ри­кан­ский ка­пи­тал, уве­ли­чи­ва­лась внеш­няя за­дол­жен­ность стра­ны. В 1967 пра­ви­тель­ст­во де­валь­ви­ро­ва­ло фунт стер­лин­гов на 14,3%.

В 1968 ка­би­нет Г. Виль­со­на про­вёл из­би­рательную ре­фор­му, в ре­зуль­та­те ко­то­рой воз­рас­тной ценз был сни­жен с 21 го­да до 18 лет (ре­фор­ма всту­пи­ла в си­лу в 1969).

В кон. 1960-х гг. обо­ст­рил­ся ре­лиг.-эт­нич. кон­фликт в Сев. Ир­лан­дии. Ка­то­ли­ки до­би­ва­лись при­сое­ди­не­ния Сев. Ир­лан­дии к Ир­ланд­ской Рес­пуб­ли­ке, про­тес­тан­ты вы­сту­па­ли за то, что­бы она ос­та­ва­лась в со­ста­ве В. В 1969 брит. пра­ви­тель­ст­во вве­ло в Сев. Ир­лан­дию вой­ска, что ещё боль­ше ос­лож­ни­ло си­туа­цию.

В от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду В. и США в этот пе­ри­од на­ме­ти­лось не­ко­то­рое ох­ла­ж­де­ние. Пра­ви­тель­ст­во Г. Виль­со­на вы­ска­за­лось в под­держ­ку вой­ны США во Вьет­на­ме, но от­ка­за­лось на­пра­вить во Вьет­нам свои вой­ска. Оно со­кра­ти­ло так­же брит. во­ен. при­сут­ст­вие в стра­нах Ближ­не­го Вос­то­ка и Юго-Вост. Азии. В. под­пи­са­ла До­го­вор о кос­мо­се 1967, а в 1968 До­го­вор о не­рас­про­стра­не­нии ядер­но­го ору­жия.

В ре­зуль­та­те дос­роч­ных пар­ла­мент­ских вы­бо­ров в ию­не 1970 к вла­сти при­шла Кон­сер­ва­тив­ная пар­тия. Ка­би­нет воз­гла­вил Э. Хит. Кон­сер­ва­то­ры по­пы­та­лись ог­ра­ни­чить гос. вме­ша­тель­ст­во в эко­но­ми­ку, со­кра­ти­ли ка­пи­та­ло­вло­же­ния в её на­цио­на­ли­зи­ро­ван­ный сек­тор, умень­ши­ли рас­хо­ды на со­ци­аль­ные ну­ж­ды, «за­мо­ро­зи­ли» за­ра­бот­ную пла­ту ра­бо­чих и слу­жа­щих. В 1971 был при­нят за­кон «Об от­но­ше­ни­ях в про­мыш­лен­но­сти», ко­то­рый ог­ра­ни­чил пра­ва проф­сою­зов, что вы­зва­ло про­тес­ты с их сто­ро­ны. Ка­би­нет Хи­та про­вёл так­же ряд за­ко­нов, на­прав­лен­ных на ог­ра­ни­че­ние въез­да в В. вы­ход­цев из её быв. ко­ло­ний. В 1972 в ус­ло­ви­ях уг­луб­ляв­ше­го­ся кри­зи­са в Сев. Ир­лан­дии брит. вла­сти при­ос­та­но­ви­ли дея­тель­ность сев.-ирл. пар­ла­мен­та (сто­рмон­та) и вве­ли пря­мое управ­ле­ние этой про­вин­ци­ей из Лон­до­на.

По­ли­ти­ка кон­сер­ва­то­ров в во­про­сах нац. обо­ро­ны бы­ла на­прав­ле­на на ук­ре­п­ле­ние НАТО и на­ра­щи­ва­ние во­ен. по­тен­циа­ла стра­ны. В пе­ри­од на­хо­ж­де­ния у вла­сти ка­би­не­та Э. Хи­та В. за­ни­ма­ла 1-е ме­сто сре­ди стран Зап. Ев­ро­пы по рас­хо­дам на воо­ру­же­ние.

В 1971 В. под­пи­са­ла До­го­вор о за­пре­ще­нии раз­ме­ще­ния на дне мо­рей и океа­нов и в их не­драх ядер­но­го и др. ви­дов ору­жия мас­со­во­го по­ра­же­ния. В 1973 она всту­пи­ла в ЕЭС (член­ст­во В. в этой орг-ции бы­ло одоб­ре­но на об­ще­на­цио­наль­ном ре­фе­рен­ду­ме 1975).

Со­ци­аль­но-эко­но­мич. по­ли­ти­ка кон­сер­ва­то­ров при­ве­ла к сни­же­нию жиз­нен­но­го уров­ня на­се­ле­ния и рос­ту ин­фля­ции. Воз­рос­ло чис­ло за­бас­то­вок, круп­ней­шей из ко­то­рых ста­ла стач­ка шах­тё­ров в нач. 1974.

По ре­зуль­та­там пар­ла­мент­ских вы­боров, со­сто­яв­ших­ся в февр. 1974, был сфор­ми­ро­ван лей­бо­ри­ст­ский ка­би­нет во гла­ве с Г. Виль­со­ном (в мар­те 1976 Виль­со­на сме­нил на по­сту пре­мьер-ми­ни­ст­ра Дж. Кал­ла­гэн). Лей­бо­ри­сты от­ме­ни­ли за­кон «Об от­но­ше­ни­ях в про­мыш­лен­но­сти», уре­гу­ли­ро­ва­ли кон­фликт с шах­тё­ра­ми, уве­ли­чи­ли со­ци­аль­ные по­со­бия и пен­сии. По ито­гам вне­оче­ред­ных вы­бо­ров, про­ве­дён­ных в окт. 1974, они ук­ре­пи­ли свои по­зи­ции в пар­ла­мен­те, од­на­ко по­сле до­пол­ни­тель­ных вы­бо­ров 1977 ли­ши­лись пар­ла­мент­ско­го боль­шин­ст­ва. Стре­мясь удер­жать­ся у вла­сти, лей­бо­ри­сты бло­ки­ро­ва­лись в Па­ла­те об­щин с ли­бе­ра­ла­ми, а по­сле раз­ры­ва с ни­ми со­труд­ни­ча­ли с де­пу­та­та­ми от Шотл. нац. пар­тии (с окт. 1978 до вес­ны 1979).

Центр. про­бле­мой, сто­яв­шей пе­ред лей­бо­ри­ст­ски­ми ка­би­не­та­ми, яв­ля­лось пре­одо­ле­ние эко­но­мич. кри­зи­са 1974–75. За го­ды кри­зи­са пром. про­из­вод­ст­во В. со­кра­ти­лось бо­лее чем на 10%, чис­ло без­ра­бот­ных уве­ли­чи­лось в два раза – с 700 тыс. до 1 млн. 400 тыс. чел. По тем­пам ин­фля­ции В. обо­гна­ла боль­шин­ст­во ве­ду­щих зап. стран. Ос­та­но­вить ин­фля­цию лей­бо­ри­сты по­пы­та­лись пу­тём сдер­жи­ва­ния рос­та за­ра­бот­ной пла­ты и за­клю­че­ния со­гла­ше­ний с проф­сою­за­ми. К маю 1977 им уда­лось вос­ста­но­вить пред­кри­зис­ный уро­вень про­из-ва и сни­зить ин­фля­цию до 16% (в 1978 до 8%).

По­сле ви­зи­та Г. Виль­со­на в СССР в февр. 1975 на­ме­ти­лось ожив­ле­ние в сов.-брит. от­но­ше­ни­ях. Пред­ста­ви­те­ли В. при­ня­ли ак­тив­ное уча­стие в Со­ве­ща­нии по безо­пас­но­сти и со­труд­ни­че­ст­ву в Ев­ро­пе. В авг. 1975 Виль­сон вме­сте с гла­ва­ми др. ев­роп. го­су­дарств, а так­же США и Ка­на­ды под­пи­сал За­клю­чи­тель­ный акт это­го со­ве­ща­ния.

В 1979, в ус­ло­ви­ях стаг­на­ции брит. эко­но­ми­ки, к вла­сти при­шли кон­сер­ва­то­ры во гла­ве с М. Тэт­чер (в 1983 и 1987 она вновь при­ве­ла пар­тию к по­бе­де на вы­бо­рах). Эко­но­мич. стра­те­гия ка­би­нетов, ру­ко­во­ди­мых Тэт­чер, по­лу­чи­ла назв. не­окон­сер­ва­тиз­ма. Од­ним из гл. её эле­мен­тов ста­ла при­ва­ти­за­ция на­цио­на­ли­зир. сек­то­ра эко­но­ми­ки. В 1983–90 в ча­ст­ное вла­де­ние пе­ре­шли ста­ле­ли­тей­ные, авиац., неф­тя­ные и га­зо­вые кор­пора­ции, элек­тро­энер­ге­ти­ка, су­до­строе­ние, ав­то­мо­би­ле­строе­ние, те­ле­фон­ная и те­ле­граф­ная связь, те­ле­ком­му­ни­ка­ции, гру­зо­вые пе­ре­воз­ки и др. Бы­ли при­ня­ты ме­ры по под­дер­жа­нию брит. транс­на­цио­наль­ных кор­по­ра­ций и при­вле­че­нию в стра­ну иностр. ин­ве­сти­ций. Про­из­во­ди­лась рас­про­да­жа му­ни­ци­паль­но­го жи­лья. Мел­кий биз­нес по­лу­чил на­ло­го­вые льго­ты. К кон. 1980-х гг. в сфе­ре мел­ко­го и сред­не­го биз­не­са бы­ла за­ня­та чет­вёр­тая часть са­мо­де­ятель­но­го на­се­ле­ния стра­ны. В рам­ках ре­жи­ма эко­но­мии со­кра­ща­лись рас­хо­ды на со­ци­аль­ные ну­ж­ды и со­дер­жа­ние гос. ап­па­ра­та. За­ко­ны 1980, 1982, 1984 зна­чи­тель­но ог­ра­ни­чи­ли пра­ва проф­сою­зов, что по­зво­ли­ло пра­ви­тель­ст­ву вый­ти по­бе­ди­те­лем в борь­бе с за­бас­то­воч­ным дви­же­ни­ем.

По­ли­ти­ка кон­сер­ва­то­ров спо­соб­ст­во­ва­ла струк­тур­но-от­рас­ле­вой пе­ре­строй­ке и оп­ре­де­лён­но­му ожив­ле­нию брит. эко­но­ми­ки. На­ря­ду с раз­ви­ти­ем но­вых нау­ко­ём­ких от­рас­лей пром-сти (атом­ная, элек­трон­ная, неф­те­га­зо­до­бы­ваю­щая, неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая, неф­те­хи­мич. и др.) осу­ще­ст­в­ля­лись мо­дер­ни­за­ция про­из-ва и соз­да­ние но­вых совр. пред­при­ятий в тра­диц. от­рас­лях (ма­ши­но­строе­ние, ме­тал­лур­гия и др.). Ко­рен­ным об­ра­зом был пре­об­ра­зо­ван то­п­лив­но-энер­ге­тич. ком­плекс, бы­строе раз­ви­тие по­лу­чи­ла сфе­ра ус­луг. С нач. 1980-х гг. по тем­пам эко­но­мич. рос­та (2,3%) В. опе­ре­ди­ла др. стра­ны ЕС (в ср. 2,2%). Эта тен­ден­ция со­хра­ни­лась и в 1990-е гг. (В. – 2,1%, ЕС – в ср. 2,0%). В 2000–03 сред­не­го­до­вой при­рост брит. ВВП дос­тиг уров­ня 2,9–3,0%.

В ре­зуль­та­те ре­форм, про­ве­дён­ных кон­сер­ва­то­ра­ми, пе­ре­строй­ки эко­но­ми­ки, а так­же раз­во­ра­чи­вав­ше­го­ся па­рал­лель­но с этим про­цес­са ав­то­ма­ти­за­ции и ком­пь­ю­те­ри­за­ции про­из-ва про­изо­шли из­ме­не­ния в со­ци­аль­ной струк­ту­ре брит. об­ще­ст­ва – со­кра­ти­лось чис­ло лиц, за­ня­тых фи­зич. тру­дом, уве­ли­чи­лась чис­лен­ность ра­бот­ни­ков не­про­из­водств. сфе­ры и лиц, от­но­ся­щих се­бя к т. н. сред­не­му клас­су. Од­но­вре­мен­но уве­ли­чил­ся раз­рыв ме­ж­ду бо­га­той и бед­ной час­тя­ми брит. об­ще­ст­ва.

На ме­ж­ду­нар. аре­не пра­ви­тель­ст­во М. Тэт­чер про­во­ди­ло ли­нию на жё­ст­кое от­стаи­ва­ние брит. ин­те­ре­сов, ук­ре­п­ля­ло воо­руж. си­лы, пре­ж­де все­го их ядер­ный по­тен­ци­ал. В 1980–86 во­ен. рас­хо­ды В. уве­ли­чи­лись с 10,7 млрд. до 18,5 млрд. ф. ст. Зна­чит. часть этих средств по­шла на воо­ру­же­ние брит. под­вод­ных ло­док амер. ра­ке­та­ми «Трай­дент-2». В 1982 В. взя­ла верх в воо­руж. кон­флик­те с Ар­ген­ти­ной из-за Фолк­ленд­ских (Маль­вин­ских) о-вов. В ре­гио­наль­ных кон­флик­тах пра­ви­тель­ст­ва кон­сер­ва­то­ров не­из­мен­но ока­зы­ва­ли под­держ­ку США. В Сев. Ир­лан­дии по­сле про­ва­ла пред­при­ня­той в 1982 по­пыт­ки сфор­ми­ро­вать ре­гио­наль­ную ас­самб­лею кон­сер­ва­то­ры уси­ли­ли ре­жим пря­мо­го управ­ле­ния и уд­вои­ли чис­лен­ность брит. войск.

В 1990 в рам­ках ев­роп. ин­те­гра­ции В. при­сое­ди­ни­лась к Ев­роп. ва­лют­ной сис­те­ме. Во 2-й пол. 1980-х гг., с на­ча­лом по­ли­тич. из­ме­не­ний в СССР, су­ще­ст­вен­но улуч­ши­лись сов.-брит. от­но­ше­ния, что при­ве­ло к рас­ши­ре­нию свя­зей ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми во всех сфе­рах.

В пе­ри­од на­хо­ж­де­ния у вла­сти ка­би­не­тов М. Тэт­чер на по­ли­тич. сце­не В. по­яви­лась но­вая си­ла. В 1983 в Па­ла­ту об­щин по ре­зуль­та­там вы­бо­ров про­шли 23 де­пу­та­та от бло­ка Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­ческой (от­ко­ло­лась от лей­бо­ри­стов в 1981) и Ли­бе­раль­ной пар­тий. В 1988 эти пар­тии объ­е­ди­ни­лись в Со­ци­аль­но-ли­бе­раль­ную де­мо­кра­тич. пар­тию (с 1989 Пар­тия ли­бе­раль­ных де­мо­кра­тов), ко­то­рая в по­сле­дую­щие го­ды за­ня­ла проч­ное ме­сто в пар­тий­но-по­ли­тич. сис­те­ме стра­ны.

В нач. 1990 кон­сер­ва­то­ры про­ве­ли ре­фор­му ме­ст­но­го на­ло­го­об­ло­же­ния. Вме­сто на­ло­га, раз­мер ко­то­ро­го ис­чис­лял­ся на ос­но­ва­нии стои­мо­сти не­дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва гра­ж­дан, был вве­дён еди­ный «по­душ­ный на­лог», что вы­зва­ло не­до­воль­ст­во мн. бри­тан­цев. Од­но­вре­мен­но в Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии обо­ст­ри­лись раз­но­гла­сия по во­про­су о сте­пе­ни уча­стия В. в ев­роп. ин­те­грац. про­цес­сах. В кон­це но­яб. 1990 но­вым ли­де­ром кон­сер­ва­то­ров и пре­мьер-ми­ни­ст­ром стал Дж. Мей­джор. Под его ру­ко­во­дством Кон­сер­ва­тив­ная пар­тия по­бе­ди­ла на вы­бо­рах в 1992. Мей­джор от­ме­нил «по­душ­ный на­лог», но в це­лом в со­ци­аль­но-эко­но­мич. во­про­сах про­дол­жал сле­до­вать кур­сом, на­ме­чен­ным ка­би­не­та­ми М. Тэт­чер. Бы­ла за­вер­ше­на при­ва­ти­за­ция элек­тро­энер­ге­ти­ки, про­дол­жа­лась де­на­цио­на­ли­за­ция уг­ле­до­бы­ваю­щей пром-сти и ж.-д. транс­пор­та, ока­зы­ва­лась под­держ­ка ма­ло­му биз­не­су. В ре­ше­нии сев.-ирл. во­про­са пра­ви­тель­ст­во Мей­джо­ра дос­тиг­ло оп­ре­де­лён­но­го про­грес­са – в 1995 уча­ст­ни­ки кон­флик­та под­пи­са­ли со­гла­ше­ние о пре­кра­ще­нии ог­ня.

Внеш­не­по­ли­тич. при­ори­те­та­ми брит. пра­ви­тель­ст­ва по-преж­не­му яв­ля­лись раз­ви­тие со­юз­нич. от­но­ше­ний с США и ин­те­гра­ция В. в ев­роп. эко­но­мич., по­ли­тич. и во­ен. струк­ту­ры. В 1991 В. при­ня­ла ак­тив­ное уча­стие в опе­ра­ции «Бу­ря в пус­ты­не»; в 1992 при­сое­ди­ни­лась к Маа­ст­рихт­ско­му до­го­во­ру. Встре­чи Дж. Мей­джо­ра с рос. ли­де­ра­ми, а так­же ви­зит в Рос­сию в 1994 Ели­за­ве­ты II спо­соб­ст­во­ва­ли на­ла­жи­ва­нию кон­ст­рук­тив­ных от­но­ше­ний ме­ж­ду дву­мя го­су­дар­ст­ва­ми.

В 1990-х гг. серь­ёз­ные из­ме­не­ния про­изош­ли в Лей­бо­ри­ст­ской пар­тии, ко­торую в 1994 воз­гла­вил Э. Ч. Л. Блэр. Влия­ние тред-юнио­нов на вы­ра­бот­ку стра­те­гии пар­тии зна­чи­тель­но умень­ши­лось. В 1995 Блэр до­бил­ся от­ка­за лей­бо­ри­стов от ря­да про­грамм­ных ус­та­но­вок, в т. ч. от тре­бо­ва­ния обоб­ще­ст­в­ле­ния средств про­из­вод­ст­ва, вне­сён­но­го в парт. до­ку­мен­ты в 1918. Лей­бо­ри­ст­ская пар­тия взя­ла курс на пред­ста­ви­тель­ст­во ин­те­ре­сов всех сло­ёв брит. об­ще­ст­ва.

В 1997, 2001 и 2005 ру­ко­во­ди­мые Э. Ч. Л. Блэ­ром лей­бо­ри­сты вы­иг­ра­ли пар­ла­мент­ские вы­бо­ры. Лей­бо­ри­ст­ские пра­ви­тель­ст­ва про­дол­жи­ли ре­фор­мы, на­прав­лен­ные на рас­ши­ре­ние сфе­ры ры­ноч­ных от­но­ше­ний, ко­то­рые бы­ли на­ча­ты М. Тэт­чер, по­ощ­ря­ли сво­бод­ную кон­ку­рен­цию и раз­ви­тие ча­ст­ной ини­циа­ти­вы. Од­но­вре­мен­но лей­бо­ри­сты по­пы­та­лись улуч­шить ма­те­ри­аль­ное по­ло­же­ние бед­ных сло­ёв на­се­ле­ния. В це­лях борь­бы с без­ра­бо­ти­цей бы­ли при­ня­ты ме­ры по раз­ви­тию сис­те­мы проф. под­го­тов­ки и пе­ре­обу­че­ния лиц на­ём­но­го тру­да, соз­да­ны ок. 100 цен­тров за­ня­то­сти. При их со­дей­ст­вии ра­бо­чие мес­та по­лу­чи­ли ок. 1,3 млн. чел. Пред­при­ни­ма­лись ша­ги по ор­га­ни­за­ции по­мо­щи де­тям из ма­ло­обес­пе­чен­ных се­мей, ли­к­ви­да­ции без­гра­мот­но­сти сре­ди под­ро­ст­ков и взрос­ло­го на­се­ле­ния, тех­нич. мо­дер­ни­за­ции школ и др. Боль­шое вни­ма­ние уде­ля­лось про­ве­де­нию кон­сти­туц. ре­форм. В 1997 со­стоя­лись ре­фе­рен­ду­мы в Шот­лан­дии и Уэль­се, по ре­зуль­та­там ко­то­рых бы­ли соз­да­ны ор­га­ны са­мо­управ­ле­ния этих про­вин­ций – Шотл. пар­ла­мент и Ас­самб­лея Уэль­са. В со­от­вет­ст­вии с за­ко­ном 1999 о Па­ла­те лор­дов был от­ме­нён (за ря­дом ис­клю­чений) на­следств. прин­цип её фор­ми­ро­ва­ния.

Ка­би­не­ты Э. Ч. Л. Блэ­ра, по­доб­но сво­им пред­ше­ст­вен­ни­кам-кон­сер­ва­то­рам, про­во­ди­ли курс на ук­ре­п­ле­ние НАТО и раз­ви­тие во­ен.-по­ли­тич. со­труд­ни­че­ст­ва с США. Они со­ли­да­ри­зо­ва­лись с амер. пра­ви­тель­ст­вом по клю­че­вым во­про­сам ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ний. В 1999 В. уча­ст­во­вала в вой­не, ко­то­рую на­ча­ли США и НАТО про­тив Юго­сла­вии. В 2001 вой­ска В. вклю­чи­лись в во­ен. опе­ра­цию, на­прав­лен­ную на свер­же­ние ре­жи­ма та­ли­бов в Аф­га­ни­ста­не, а с 2003 уча­ст­ву­ют в во­ен. ак­ции и в Ира­ке. В. ак­тив­но под­дер­жа­ла про­цесс «рас­ши­ре­ния НАТО на Вос­ток». Лей­бо­ри­сты при­сое­ди­ни­лись к Со­ци­аль­ной хар­тии ЕС, но про­дол­жа­ют от­стаи­вать пра­во на со­хра­не­ние фун­та стер­лин­гов в ка­че­ст­ве нац. ва­лю­ты. В от­но­ше­ни­ях с Рос­си­ей пра­ви­тель­ст­во Блэ­ра вы­сту­па­ет за раз­ви­тие диа­ло­га по осн. ме­ж­ду­нар. про­бле­мам, ока­зы­ва­ет со­дей­ст­вие ин­те­гра­ции Рос­сии в ми­ро­вые и ре­гио­наль­ные эко­но­мич. струк­ту­ры.

Дополнительная литература:

Тре­вель­ян Дж. М. Со­ци­аль­ная ис­то­рия Анг­лии. М., 1959;

Гут­но­ва Е. В. Воз­ник­но­ве­ние анг­лий­ско­го пар­ла­мен­та. М., 1960;

Jacob E. F. The fif­teenth century, 1399–1485. Oxf., 1961;

Wood­ward E. L. The age of reform, 1815–1870. 2nd ed. Oxf., 1962;

Seton-Watson R. W. Britain in Europe, 1789–1914: a survey of foreign po­licy. N. Y., 1968;

Мон­гайт А. Л. Ар­хео­ло­гия За­пад­ной Ев­ро­пы. Ка­мен­ный век. М., 1973;

он же. Ар­хео­ло­гия За­пад­ной Ев­ро­пы. Брон­зо­вый и же­лез­ный ве­ка. М., 1974;

Bartlett C. J. A history of postwar Britain, 1945–1974. L., 1977;

Elton G. R. Reform and Reforma­tion: England, 1509–1558. L., 1977;

Megaw J. V. S., Simpson D. D. A. Introduction to British prehistory. L., 1979;

Williams P. The Tudor regime. Oxf., 1979;

Webb R. Modern England: from the eighteenth century to the present. 2nd ed. L., 1980;

По­ля­ко­ва Е. А. Оль­стер: ис­то­ки тра­ге­дии. М., 1982;

Mor­gan P., Thomas D. Wales: the shaping of a nation. Newton Abbot, 1984;

Havighurst A. F. Britain in transition: The twentieth century. 4th ed. Chi., 1985;

Kenyon J. P. Stuart Eng­land. 2nd ed. Harmondsworth, 1985;

Шер­вуд Е. А. От анг­ло­сак­сов к анг­ли­ча­нам. М., 1988;

Jenner M. Scotland through the ages. L., 1989;

Stenton F. Anglo-Saxon England. 3rd ed. Oxf., 1989;

Frere S. Britannia: a history of Roman Britain. 3rd ed. L., 1991;

Барг М. А. Ве­ли­кая анг­лий­ская ре­во­лю­ция в порт­ре­тах ее дея­те­лей. М., 1991;

Ви­но­ку­ро­ва М. В. Анг­лий­ское кре­сть­ян­ст­во в ка­нун бур­жу­аз­ной ре­во­лю­ции се­ре­ди­ны XVII в. М., 1992;

Taylor A. J. P. English history, 1914–1945. Oxf., 1992;

Ос­та­пен­ко Г. С. Бри­тан­ские кон­сер­ва­то­ры и де­ко­ло­ни­за­ция. М., 1995;

Пе­ре­гу­дов С. Тэт­чер и тэт­че­ризм. М., 1996;

Ashton R. The English Civil War: conservatism and revolu­tion, 1603–1649. 2nd ed. L., 1997;

Barlow F. The feudal kindom of England, 1042–1216. 5th ed. L.; N. Y., 1999;

Stone L. The causes of the English Revolution 1529–1642. L.; N. Y., 2002;

Чер­чилль У. Ро­ж­де­ние Бри­та­нии. Смо­ленск, 2002;

Keen M. H. England in the later middle ages: a political history. 2nd ed. L., 2003;

Тру­ха­нов­ский В. Г. Уин­стон Чер­чилль. 5-е изд. М., 2003;

Шток­мар В. В. Ис­то­рия Анг­лии в сред­ние ве­ка. 2-е изд. СПб., 2003;

Douglas D. C. William the Conqueror: the Norman impact upon England. 2nd ed. L., 2004.

Автор(ы) раздела: Л. А. Га­ло­фаст, Г. А. Зве­ре­ва, М. П. Ай­зен­штат, А. Ю. Про­ко­пов, Г. С. Ос­та­пен­ко.

Хо­зяй­ст­во

В. вхо­дит в груп­пу ве­ду­щих эко­но­ми­че­ски раз­ви­тых стран ми­ра. По объ­ё­му ВВП (1826 млрд. долл. по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти, 2005) за­ни­ма­ет 6-е ме­сто в ми­ре (по­сле США, Ки­тая, Япо­нии, Ин­дии и Гер­ма­нии), в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния (св. 30 тыс. долл.) – 16-е ме­сто (11-е в Ев­ро­пе). Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,939 (2003; 15-е ме­сто сре­ди 177 стран ми­ра).

Струк­ту­ра эко­но­ми­ки В. ха­рак­тер­на для са­мых пе­ре­до­вых по­стин­ду­ст­ри­аль­ных го­су­дарств: 72,7% ВВП соз­да­ёт­ся в сфе­ре ус­луг, 26,3% – в пром-сти и строи­тель­ст­ве, ок. 1% – в сель­ском, лес­ном хо­зяй­ст­ве и ры­бо­лов­ст­ве (2004). В. за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в ми­ре (по­сле США) по ве­ли­чи­не на­ко­п­лен­ных за­ру­беж­ных пря­мых ин­ве­сти­ций, 3-е ме­сто (по­сле США и Япо­нии) по ко­ли­че­ст­ву ком­па­ний в спи­ске 500 круп­ней­ших ТНК ми­ра.

В нач. 21 в. важ­ное ме­сто в эко­но­ми­ке В. за­ни­ма­ют пред­при­ятия ма­ло­го и сред­не­го биз­не­са. Из об­ще­го чис­ла ча­ст­ных брит. ком­па­ний (ок. 4 млн. в 2003) ок. 90% – фир­мы без на­ём­ных ра­бот­ников или с пер­со­на­лом от 1 до 4 чел., на их до­лю при­хо­дит­ся ок. 1/4 за­ня­тых и 17% стои­мо­сти про­даж в не­го­су­дар­ст­вен­ном сек­то­ре эко­но­ми­ки; в ком­па­ни­ях с пер­со­на­лом ме­нее 50 чел. со­сре­до­то­че­но ок. 1/2 всех за­ня­тых. Роль гос. сек­то­ра не­зна­чи­тель­на; в ве­де­нии го­су­дар­ст­ва ос­та­ют­ся Bank of England (центр. банк стра­ны), те­ле­ра­дио­ве­ща­тель­ная кор­по­ра­ция Би-Би-Си, Нац. служ­ба здра­во­охра­не­ния, Поч­то­вая служ­ба (в 2005 раз­ра­бо­тан план её час­тич­ной при­ва­ти­за­ции) и др.

Про­мыш­лен­ность – один из клю­че­вых сек­то­ров брит. эко­но­ми­ки. На её до­лю при­хо­дит­ся 20% ВВП стра­ны (2003). По стои­мо­сти про­даж (367 млрд. долл., 2002) пром-сть В. за­ни­ма­ет 5-е ме­сто в ми­ре (по­сле США, Япо­нии, Гер­ма­нии, Фран­ции). В нач. 21 в. по срав­не­нию с др. сек­то­ра­ми эко­но­ми­ки раз­ви­ва­ет­ся за­мед­лен­ны­ми тем­па­ми (в 2004 рост пром. про­из-ва со­ста­вил 0,9%).

Важ­ней­шие от­рас­ли брит. пром-сти: неф­те­га­зо­вая и неф­те­хи­мич., ма­ши­но­строе­ние (осо­бен­но об­щее ма­ши­но­строе­ние, авиа­ра­ке­то­строе­ние, элек­тро­тех­нич. и элек­трон­ная пром-сть); сре­ди ста­рых от­рас­лей вы­де­ля­ют­ся пи­ще­вая (вклю­ча­ет про­из-во на­пит­ков, пря­но­стей, спе­ций и др.) и та­бач­ная, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная и по­ли­гра­фи­че­ская. Для от­рас­лей пром-сти ха­рак­тер­ны зна­чит. раз­ли­чия в сте­пе­ни тех­нич. ос­на­щён­но­сти.

С нач. 1990-х гг. энер­го­по­треб­ле­ние в стра­не не уве­ли­чи­ва­ет­ся (ок. 220–230 млн. т в год в неф­тя­ном эк­ви­ва­лен­те), но его струк­ту­ра из­ме­ни­лась: за счёт сни­же­ния ис­поль­зо­ва­ния ка­мен­но­го уг­ля и неф­ти воз­рос­ла до­ля при­род­но­го га­за и атом­ной энер­гии. В струк­ту­ре то­п­лив­но-энер­ге­тич. ба­лан­са (2003) на при­род­ный газ при­хо­дит­ся 40,6% (23% в 1984), нефть и неф­те­про­дук­ты – 31,8% (36%), ка­мен­ный уголь – 17,4% (35%), на атом­ную энер­гию – 8,6% (6%), во­зоб­нов­ляе­мые ви­ды энер­гии (в т. ч. на энер­гию вет­ра и гид­ро­энер­гию) – 1,6%. В нач. 21 в. В. (на­ря­ду с Нор­ве­ги­ей и Ни­дер­лан­да­ми) – од­на из не­мно­гих стран Зап. Ев­ро­пы, поч­ти пол­но­стью по­кры­ваю­щих по­треб­но­сти в энер­го­но­си­те­лях за счёт собств. ре­сур­сов. В 2004 впер­вые за мно­го лет ба­ланс брит. внеш­ней тор­гов­ли энер­го­но­си­те­ля­ми стал от­ри­ца­тель­ным (ба­ланс тор­гов­ли неф­тью и неф­те­про­дук­та­ми ос­та­ёт­ся по­ло­жи­тель­ным со­от­вет­ст­вен­но на 2 млн. и 14 млн. т в неф­тя­ном эк­ви­ва­лен­те; ба­ланс тор­гов­ли при­род­ным га­зом и уг­лем от­ри­ца­тель­ный – на 2 млн. и 24 млн. т). До­бы­ча неф­ти (95,4 млн. т в 2004; 2-е ме­сто в Зап. Ев­ро­пе по­сле Нор­ве­гии) с 1998 не­ук­лон­но сни­жа­ет­ся (на нач. 2005 раз­ве­дан­ные за­па­сы неф­ти в брит. сек­то­ре Се­вер­но­го м. 600,8 млн. т). Раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся ок. 25 ме­сто­ро­ж­де­ний (из 131), круп­ней­шие: Фор­тис (до 1/3 до­бы­чи), Брент и др. Нефть по под­вод­ным тру­бо­про­во­дам по­сту­па­ет на по­бе­ре­жье Анг­лии (Порт-Кла­ренс в Тис­сай­де, сю­да так­же по­да­ёт­ся нефть с норв. ме­сто­ро­ж­де­ния Эко­фиск), Шот­лан­дии (Кру­ден-Бей), Шет­ланд­ских (Сал­лом-Во) и Орк­ней­ских (Флот­та) о-вов. Га­зо­вый кон­ден­сат по­сту­па­ет на по­бе­ре­жье Шот­лан­дии (Сент-Фер­гус) и Се­ве­ро-Вос­то­ка Анг­лии (Ко­утэм-Сэндс, Тис­сайд). Св. 80% до­бы­вае­мой неф­ти идёт на экс­порт (79 млн. т в 2003). Вво­зит­ся бо­лее де­шё­вая нефть из стран Ближ­не­го Вос­то­ка (54 млн. т в 2003), яв­ляю­щая­ся осн. сырь­ём 12 брит. НПЗ (об­щая мощ­ность пе­ре­ра­бот­ки сы­рой неф­ти в год ок. 90 млн. т), сгруп­пи­ро­ван­ных в 7 при­мор­ских уз­лах: близ Лон­до­на и Са­ут­гем­пто­на на Юго-Вос­токе Анг­лии (в сум­ме – ок. 25 млн. т в год), в Хам­бер­сай­де (21 млн. т), на юге Уэль­са, на Се­ве­ро-За­па­де и Се­ве­ро-Вос­то­ке Анг­лии, в Шот­лан­дии. До­бы­ча при­род­но­го га­за (100,5 млрд. м3 в 2004) в нач. 21 в. так­же сни­жа­ет­ся (на нач. 2005 раз­ве­дан­ные за­па­сы 630,7 млрд. м3). Раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся неск. де­сят­ков ме­сто­ро­ж­де­ний на шель­фе Се­вер­но­го м., круп­ней­шие: Мор­кам, Бри­та­ния, Ли­мен, Брюс, Брей, Брент и др. Осн. часть до­бы­вае­мо­го при­род­но­го га­за по под­вод­ным га­зо­про­во­дам по­да­ёт­ся в 3 пунк­та на по­бе­ре­жье – Бэк­тон (Вост. Анг­лия), Тедд­л­торп (Вост. Мид­ленд) и Изинг­тон (Хам­бер­сайд). С 1982 до­бы­ча га­за ве­дёт­ся так­же в Ир­ланд­ском м. (для нужд Сев. Ир­лан­дии). Кро­ме брит. ком­па­ний в раз­ра­бот­ке неф­тя­ных и га­зо­вых ме­сто­ро­ж­де­ний уча­ст­ву­ют иностр. ТНК – амер. «ExxonMobil Cor­po­ra­ti­on», «Co­no­coPhillips», франц. «Total», итал. «ENI» и др. До­бы­ча уг­ля 25 млн. т (2004). Осн. рай­оны до­бы­чи – Йорк­шир­ский (ок. 2/3 до­бы­чи), Юж­но-Уэль­ский (ок. 1/5) и Нор­там­бер­ленд-Да­рем­ский бас­сей­ны, в др. бас­сей­нах до­бы­ча пре­кра­ще­на. Им­порт уг­ля (из США, Поль­ши и ЮАР) 36 млн. т (2004).

Ус­та­нов­лен­ная мощ­ность элек­тро­стан­ций 80,4 тыс. МВт (2004). Про­из-во элек­тро­энер­гии 395,6 млрд. кВт·ч, по­треб­ле­ние 401,8 млрд. кВт·ч; 74% про­из-ва при­хо­дит­ся на ТЭС, 20% – на АЭС, 2% – на ГЭС, 4% – на др. ис­точ­ни­ки (гл. обр. на вет­ро­вые энер­го­ус­та­нов­ки). Все элек­тро­стан­ции В. объ­е­ди­не­ны в еди­ную энер­го­сис­те­му, ко­то­рая че­рез прол. Ла-Манш под­вод­ны­ми ка­бе­ля­ми свя­за­на с энер­го­сис­те­ма­ми кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пы. Св. 25 ТЭС – на при­род­ном га­зе, в осн. у по­бе­ре­жья Се­вер­но­го м., вбли­зи га­зо­вых тер­ми­на­лов Хам­бер­сай­да и Вост. Анг­лии (ок. 40% все­го про­из-ва элек­тро­энер­гии в стра­не), 18 ТЭС – на ка­мен­ном уг­ле (ок. 33%). Чис­ло ТЭС, ра­бо­таю­щих на при­род­ном га­зе (в т. ч. га­зо­тур­бин­ных), и их удель­ный вес в про­из-ве элек­тро­энер­гии по­сто­ян­но рас­тут. В В. (в Кол­дер-Хол­ле, граф­ст­во Кам­бер­ленд) в 1956 бы­ла по­строе­на од­на из пер­вых в ми­ре АЭС пром. на­зна­че­ния (ны­не за­кон­сер­ви­ро­ва­на). 12 дей­ст­вую­щих АЭС (на юге и се­ве­ре Анг­лии, в Шот­лан­дии и Уэль­се). Ура­но­вые кон­цен­тра­ты вво­зят из Ка­на­ды и ЮАР (че­рез порт Пре­стон). В г. Ол­дер­ма­стон (Юго-Вос­ток Анг­лии) рас­по­ло­жен Нац. центр ядер­ных ис­сле­до­ва­ний.

Чёр­ная ме­тал­лур­гия В. в осн. ба­зи­ру­ет­ся на им­порт­ном сы­рье (в 2003 вве­зе­но 0,6 млн. т кок­са, 6 млн. т кок­сую­ще­го­ся уг­ля, 16,5 млн. т же­лез­ной ру­ды); еже­год­но ис­поль­зу­ет­ся ок. 3 млн. т ме­ст­но­го ме­тал­ло­ло­ма. Про­из-во чу­гу­на 10,3 млн. т, ста­ли 13,3 млн. т (2003; 5-е ме­сто в Зап. Ев­ро­пе по­сле Гер­ма­нии, Ита­лии, Фран­ции и Ис­па­нии). Ок. 3/4 ста­ли про­из­во­дит­ся ки­сло­род­но-кон­вер­тер­ным спо­со­бом. Вы­пус­ка­ют­ся ав­то­мо­биль­ный про­кат, не­ржа­вею­щая сталь, за­го­тов­ки, про­во­ло­ка и др. го­то­вая сталь­ная про­дук­ция. Ве­ду­щий про­из­во­ди­тель чу­гу­на и ста­ли – ком­па­ния «Corus» (ок. 90% все­го объ­ё­ма про­из-ва в В.), по про­из-ву ста­ли за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в Зап. Ев­ро­пе. Ме­тал­лур­гич. за­во­ды пол­но­го цик­ла с про­из-вом кон­вер­тер­ной ста­ли рас­по­ло­же­ны вбли­зи мор. по­бе­ре­жья в Юж. Уэль­се (Порт-Тол­бот), на Се­ве­ро-Вос­то­ке Анг­лии (Тис­сайд) и в Хам­бер­сай­де (Скан­торп); элек­тро­стале­пла­виль­ные про­из-ва раз­ме­ща­ют­ся в ко­нур­ба­ции Юж. Йорк­шира (в Шеф­фил­де и Ро­те­ре­ме).

Цвет­ная ме­тал­лур­гия В. су­ще­ст­ву­ет в ус­ло­ви­ях ост­рой кон­ку­рен­ции с им­порт­ной про­дук­ци­ей: в стра­ну вво­зят­ся все ви­ды цвет­ных ме­тал­лов (кро­ме свин­ца). В 1998 ли­к­ви­ди­ро­ва­но про­из-во оло­ва, в 1999 – ме­ди, прак­ти­че­ски свёр­ну­то про­из-во цин­ка (17 тыс. т в 2003). За ис­клю­че­ни­ем алю­ми­ния от­расль про­из­во­дит толь­ко вто­рич­ные ме­тал­лы (из им­порт­ных и отеч. ло­ма и от­хо­дов). Про­из-во алю­ми­ния (из им­порт­но­го гли­но­зё­ма) 343 тыс. т (2003); гл. за­во­ды – в Хо­ли­хе­де на о. Хо­ли-Ай­ленд в Сев. Уэль­се (вбли­зи АЭС на со­сед­нем о. Англ­си), в Лайн­му­те (Се­ве­ро-Вос­ток Анг­лии); неск. не­боль­ших за­во­дов дей­ст­ву­ют в Шот­лан­дии (на ба­зе элек­тро­энер­гии ме­ст­ных ГЭС). Про­из-во свин­ца 356 тыс. т (2003; 2-е ме­сто в Зап. Ев­ропе по­сле Гер­ма­нии), ни­ке­ля 27 тыс. т (3-е ме­сто по­сле Нор­ве­гии и Фин­лян­дии); осн. цен­тры – Боль­шой Лон­дон, Ли­вер­пуль, Бри­столь, Су­он­си (на юге Уэль­са).

Ма­ши­но­строе­ние – ве­ду­щая от­расль брит. пром-сти (ок. 1/3 об­ще­го чис­ла за­ня­тых в пром. про­из-ве); по объ­ё­му про­даж за­ни­ма­ет 5-е ме­сто в ми­ре (по­сле США, Япо­нии, Гер­ма­нии и Фран­ции). Для ма­ши­но­строе­ния ха­рак­те­рен вы­пуск тех­ни­че­ски слож­ной, не­стан­дарт­ной про­дук­ции, для про­из-ва ко­то­рой тре­бу­ет­ся вы­со­кая ква­ли­фи­ка­ция ра­бот­ни­ков. По раз­но­об­ра­зию но­менк­ла­ту­ры из­де­лий ма­ши­но­строе­ние В. ус­ту­па­ет толь­ко США и Гер­ма­нии.

Об­щее ма­ши­но­строе­ние пред­став­ле­но про­из-вом стан­ков и обо­ру­до­ва­ния для разл. от­рас­лей хо­зяй­ст­ва. В. – один из ми­ро­вых ли­де­ров по про­из-ву ме­тал­ло­ре­жу­щих стан­ков, обо­ру­до­ва­ния для хи­мич., тек­стиль­ной и пи­ще­вой пром-сти. Раз­ви­то про­из-во с.-х. (в т. ч. ко­лёс­ных трак­то­ров) и до­рож­ных ма­шин, ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций и др. Осн. пред­при­ятия под­от­рас­ли рас­по­ло­же­ны на Юго-Вос­то­ке, в Зап. Мид­лен­де и на Се­ве­ро-За­па­де Анг­лии.

Элек­тро­тех­нич. и элек­трон­ная пром-сть (ЭЭП) – наи­бо­лее важ­ная от­расль брит. ма­ши­но­строе­ния (св. 1/3 всех за­ня­тых и св. 1/3 об­ще­го объ­ё­ма про­даж про­дук­ции ма­ши­но­строе­ния, 2003), по мас­шта­бам про­из-ва за­ни­ма­ет 5-е ме­сто в ми­ре по­сле США, Япо­нии, Ки­тая и Гер­ма­нии. В струк­ту­ре ЭЭП 74% стои­мо­сти про­даж при­хо­дит­ся на про­дук­цию элек­трон­ной пром-сти, из них 29% – пром. элек­тро­ни­ка (ра­да­ры, ра­дио­пе­ре­даю­щие уст­рой­ст­ва, те­ле­ком­му­ни­кац. обо­ру­до­ва­ние и др.), 23% – про­дук­ция при­бо­ро­строе­ния (мед. обо­ру­до­ва­ние, при­бо­ры вы­со­кой точ­но­сти, оп­тич. при­бо­ры), 22% – офис­ная и бы­то­вая элек­тро­ни­ка. По объ­ё­му про­из-ва брит. элек­трон­ная пром-сть за­ни­ма­ет 6-е ме­сто в ми­ре. Элек­тро­тех­нич. пром-сть да­ёт 26% стои­мо­сти про­даж ЭЭП; осн. про­дук­ция – тур­би­ны, ге­не­ра­то­ры, элек­тро­дви­га­те­ли, бы­то­вые элек­тро­при­бо­ры и др. В ЭЭП около 10 тыс. ком­па­ний, сре­ди ко­то­рых пре­об­ла­да­ют за­ру­беж­ные фир­мы. Амер. ТНК («IBM», «Hewlett Packard» и др.) спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся на про­из-ве элек­трон­но-вы­чис­лит. тех­ни­ки; япон­ские («Sony», «Sharp», «Toshiba» и др.), юж.-кор. («Samsung») и зап.-ев­роп. («Phillips», «Siemens» и др.) – на про­из-ве бы­то­вой тех­ни­ки. Брит. фир­мы дей­ст­ву­ют гл. обр. в сфе­ре НИОКР (В. – ев­роп. ли­дер в об­лас­ти на­уч. ис­сле­до­ва­ний в элек­тро­ни­ке, в т. ч. в раз­ра­бот­ке ин­те­граль­ных схем и по­лу­про­вод­ни­ко­вых при­бо­ров). Пред­при­ятия ЭЭП, как пра­ви­ло, не­ве­ли­ки по раз­ме­рам, боль­ши­ми груп­па­ми раз­ме­ща­ют­ся вбли­зи круп­ных го­ро­дов, ву­зов­ских и гос. н.-и. цен­тров. Осн. часть пред­при­ятий со­сре­до­то­че­на на юге Анг­лии, где вы­де­ля­ют­ся рай­он Боль­шо­го Лон­до­на, а так­же ареа­лы вдоль ав­то­ма­ги­ст­ра­ли Лон­дон – Бри­столь и во­круг Кем­брид­жа («Си­ли­ко­но­вые фе­ны»); в нач. 21 в. пред­при­ятия от­рас­ли соз­да­ют­ся и в пе­ри­фе­рий­ных рай­онах Анг­лии. Ок. 1/4 стои­мо­сти про­дук­ции ЭЭП при­хо­дит­ся на Шот­лан­дию; здесь в рай­оне центр. ча­сти Шот­лан­дии воз­ник круп­ный аре­ал пред­при­ятий элек­трон­ной пром-сти («Си­ли­ко­но­вый глен») – ок. 30% об­щеев­ро­пей­ско­го про­из-ва пер­со­наль­ных ком­пь­ю­те­ров и но­ут­бу­ков, ок. 80% – ком­пь­ю­тер­ных ра­бо­чих стан­ций, 65% – ав­то­от­вет­чи­ков, 15% – по­лу­про­вод­ни­ков. На пред­при­яти­ях Уэль­са (ок. 6–8% стои­мо­сти про­дук­ции ЭЭП), гл. обр. рас­по­ло­жен­ных на юге про­вин­ции, в осн. про­из­во­дит­ся бы­то­вая элек­тро­тех­ни­ка и элек­тро­ни­ка (те­ле­ви­зо­ры, хо­ло­диль­ни­ки, сти­раль­ные ма­ши­ны и др.).

Авиа­ра­ке­то­строе­ние (ок. 15% за­ня­тых в ма­ши­но­строе­нии, 2003) – од­на из от­рас­лей ме­ж­ду­нар. спе­циа­ли­за­ции В. В нач. 21 в. ок. 60% про­дук­ции от­рас­ли экс­пор­ти­ру­ет­ся (2-е ме­сто в ми­ре по объ­ё­му экс­пор­та авиац. и ра­кет­но-кос­мич. тех­ни­ки по­сле США). По объ­ё­му про­даж (св. 20 млрд. ф. ст. в 2003) от­расль за­ни­ма­ет 1-е ме­сто в Зап. Ев­ро­пе и 2-е – сре­ди стран НАТО (по­сле США). Струк­ту­ра про­из-ва ха­рак­те­ри­зу­ет­ся вы­со­кой до­лей во­ен. про­дук­ции (ок. 45% стои­мо­сти в 2000). В. – 2-й сре­ди стран НАТО про­из­во­ди­тель бое­вых са­мо­лё­тов (ок. 25% вы­пус­ка), авиа­дви­га­те­лей (18%), авио­ни­ки (13%), 4-й – гражд. са­мо­лё­тов (по­сле США, Фран­ции и Ка­на­ды) и 5-й – кос­мич. ап­па­ра­тов (по­сле США, Фран­ции, Гер­ма­нии и Ита­лии). В но­менк­ла­ту­ре из­де­лий – пас­са­жир­ский са­мо­лёт-аэ­ро­бус «Эр­бас», пас­са­жир­ский са­мо­лёт «ВАE-146» (ана­лог «Бо­ин­га-737»), мно­го­це­ле­вой бое­вой са­мо­лёт «Тор­на­до», ис­тре­би­те­ли «Хок» и «Ев­ро­фай­тер» («Тай­фун»), ис­тре­би­тель с вер­ти­каль­ным взлё­том «Хар­ри­ер», во­ен­но-транс­порт­ные са­мо­лё­ты, вер­то­лё­ты, ра­ке­ты, кос­мич. ап­па­ра­ты, авиа­дви­га­те­ли и др. Зна­чит. часть про­дук­ции про­из­во­дит­ся в рам­ках ме­ж­ду­нар. коо­пе­ра­ции: аэ­ро­бу­сы «Эр­бас» – совм. с Фран­ци­ей, Гер­мани­ей и Ис­па­ни­ей, са­мо­лё­ты «Тор­на­до» – с Гер­ма­ни­ей и Ита­ли­ей, «Ев­ро­фай­тер» – с Гер­ма­ни­ей, Ита­ли­ей и Ис­па­нией. В от­рас­ли дей­ст­ву­ет боль­шое чис­ло фирм (гл. обр. бри­тан­ских), осн. часть ко­то­рых спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на про­из-ве ком­плек­тую­щих де­та­лей, уз­лов и аг­рега­тов. Ве­ду­щие фир­мы: «BAE Sys­tems», «Rolls-Royce» и «West­land». «BAE Systems» за­ни­ма­ет 4-е ме­сто в мире по объ­ё­му про­даж авиац. и ра­кет­но-кос­мич. тех­ни­ки (ок. 20 млрд. долл. в 2002); вы­пус­ка­ет разл. ти­пы са­мо­лё­- тов, вер­то­лё­тов и ра­кет. «Rolls-Royсе» (объ­ём про­даж ок. 10 млрд. долл. в 2003) – один из ми­ро­вых ли­де­ров по про­из-ву авиа­дви­га­те­лей, «West­land» – по про­из-ву вер­то­лё­тов. Ок. 37% всех за­ня­тых в от­рас­ли со­сре­до­то­че­но на юге Анг­лии, 20% – в Мид­лен­де, 22% – на се­ве­ре Анг­лии (2003). Про­из-во и ис­пы­та­ние ле­та­тель­ных ап­па­ра­тов – в осн. на юге Анг­лии (рай­оны Боль­шо­го Лон­до­на, Бри­сто­ля, по­бе­ре­жья про­ли­ва Ла-Манш). Сбор­ка са­мо­лё­тов «Тор­на­до» ве­дёт­ся в граф­ст­ве Лан­ка­шир на Се­ве­ро-За­па­де Анг­лии (Ман­че­стер, Пре­стон, Уор­тон). Авиа­дви­га­те­ли про­из­во­дят на за­во­дах «Rolls-Royce» в Вост. Мид­лен­де (Дер­би) и Зап. Мид­лен­де (Ко­вен­три, Со­ли­халл), а так­же в Шот­лан­дии (Глаз­го), ком­плек­тую­щие – на боль­шом чис­ле мел­ких спе­циа­ли­зир. пред­при­ятий, тя­го­тею­щих к круп­ным го­ро­дам (Лон­дон, Бир­мин­гем, Ли­вер­пуль и др.).

По про­из-ву ав­то­мо­би­лей (1,7 млн. шт. в 2003) В. за­ни­ма­ет 4-е ме­сто в Зап. Евро­пе (по­сле Гер­ма­нии, Фран­ции и Ис­па­нии) и 10-е ме­сто в ми­ре (по вы­пус­ку лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей – 7-е). Им­порт ав­то­мо­би­лей тра­ди­ци­он­но пре­вы­ша­ет экс­порт. Экс­пор­ти­ру­ют­ся гл. обр. ав­то­мо­биль­ные дви­га­те­ли (про­из-во ок. 3 млн. шт. в 2003), а так­же лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли пре­стиж­ных ма­рок («Роллс-Ройс», «Бент­ли», «Ягу­ар», «Ас­тон Мар­тин», «Ро­вер» и др.). По­сле спа­да 1970-х гг. брит. ав­то­строе­ние в осн. раз­ви­ва­ет­ся за счёт ин­ве­сти­ций фирм США, Япо­нии и стран Зап. Ев­ро­пы. Япон. ав­то­мо­биль­ные фир­мы вне­дря­лись на брит. ры­нок, соз­да­вая но­вые за­во­ды, амер. и ев­ро­пей­ские – ску­пая дей­ст­вую­щие брит. пред­при­ятия. В нач. 21 в. на до­лю иностр. фирм при­хо­дит­ся св. 95% объ­ё­ма про­даж брит. ав­то­строе­ния, в т. ч. ком­па­ний США – 44%, Япо­нии – 30%, стран Зап. Ев­ро­пы – 20%. Ок. 2/3 объ­ё­ма про­из-ва от­рас­ли при­хо­дит­ся на ста­рые пром. цен­тры: Бир­мин­гем и Ко­вен­три (Зап. Мид­ленд), Лон­дон, Лу­тон, Окс­форд, Са­ут­гемп­тон (Юго-Вос­ток Анг­лии), Эл­смир-Порт, Кру, Хейл­вуд, Лей­ланд (Се­ве­ро-За­пад Анг­лии). Рас­тёт зна­че­ние но­вых цен­тров ав­то­мо­би­ле­строе­ния: Сан­дер­ленд на Се­ве­ро-Вос­то­ке Анг­лии (но­вый за­вод фир­мы «Nis­san» мощ­но­стью 350 тыс. ав­то­мо­билей в год), рай­он г. Дер­би в Вост. Мид­лен­де (за­вод фир­мы «Toyo­ta» мощ­но­стью 180 тыс. ав­то­мо­би­лей в год), Су­ин­дон на Юго-За­па­де Анг­лии (за­вод фир­мы «Hon­da» мощ­но­стью 75 тыс. ав­то­мо­би­лей в год). В Уэль­се дей­ст­ву­ют но­вые круп­ные мо­тор­ные за­во­ды ком­па­ний «Toyo­ta» (в Шот­то­не) и «Ford» (в Брид­жен­де).

Су­до­строе­ние (ок. 25 тыс. за­ня­тых в 2003) – тра­диц. от­расль брит. ма­ши­но­строе­ния – пе­ре­жи­ва­ет струк­тур­ный кри­зис, мн. вер­фи за­кры­ты. В. ос­та­ёт­ся од­ним из ми­ро­вых ли­де­ров во­ен. ко­раб­ле­строе­ния (про­из-во авиа­нос­цев, эс­мин­цев, под­ло­док и др.), круп­ным экс­пор­тё­ром во­ен. ко­раб­лей. Про­из-во ком­мерч. су­дов 28 тыс. рег. бр.-т в 2002 (ме­нее 1% об­ще­го объ­ё­ма про­из-ва стран Зап. Ев­ро­пы). Ком­мерч. су­до­строе­ние В. пы­та­ет­ся вы­жить за счёт вы­пус­ка тех­ни­че­ски слож­ных су­дов (кон­тей­не­ро­во­зов, па­ро­мов, в т. ч. су­дов клас­са «ро-ро», мно­го­це­ле­вых тан­ке­ров и т. д.). Бы­ст­ро рас­тёт про­из-во ма­ло­мер­ных су­дов – про­гу­лоч­ных яхт, ка­те­ров, ло­док и др. на экс­порт. В стра­не дей­ст­ву­ют ок. 10 фирм по строи­тель­ст­ву гражд. су­дов, круп­ней­шая – «BAE Sys­tems», а так­же «Harland and Wolff» (на её вер­фи в Бел­фа­сте в 1911 был спу­щен на во­ду «Ти­та­ник»), «Swan Hunter», «App­le­do­re», «Cam­mell Laird». Про­из-вом во­ен. ко­раб­лей за­ни­ма­ют­ся так­же ком­па­нии «Vosper Thor­nycroft», «Yarrows», «Kvaerner-Govan»; круп­ней­ший про­из­во­ди­тель су­до­вых дви­га­те­лей – «Rolls-Roy­ce». Осн. цен­тры су­до­строе­ния: Са­ут­гемп­тон и Порт­смут (Юго-Вос­ток Анг­лии), Бар­роу-ин-Фернесс и Бер­кен­хед (Се­ве­ро-За­пад), Тайн­сайд и Тис­сайд (Се­ве­ро-Вос­ток), Клайд­сайд (Шот­лан­дия), Бел­фаст (Сев. Ирлан­дия). В Де­вон­пор­те (при­го­род Пли­му­та, Юго-За­пад Анг­лии) рас­по­ло­же­на са­мая круп­ная и совр. в Зап. Ев­ро­пе су­до­ре­монт­ная верфь.

Хи­мич. пром-сть – важ­ная от­расль ме­ж­ду­нар. спе­циа­ли­за­ции В. (по объ­ё­му про­даж ус­ту­па­ет толь­ко ма­ши­но­строе­нию и пи­ще­вой пром-сти). Опи­ра­ет­ся пре­им. на раз­но­об­раз­ные про­из-ва ор­га­нич. син­те­за, ос­но­ван­ные на пе­ре­ра­бот­ке неф­ти и га­за. По объ­ё­му про­из-ва за­ни­ма­ет 4-е ме­сто в Зап. Ев­ро­пе и 7-е – в ми­ре; име­ет ог­ром­ное по­ло­жи­тель­ное саль­до в ме­ж­ду­нар. тор­гов­ле хи­мич. про­дук­ци­ей (8 млрд. долл. в 2003). В струк­ту­ре про­из-ва до­ми­ни­ру­ют под­от­рас­ли т. н. тон­кой хи­мии – фар­ма­цев­тич., пар­фю­мер­но-кос­ме­тич. пром-сть, про­из-во мою­щих средств, ла­ко­кра­соч­ных ма­те­риа­лов, кра­си­те­лей, хи­мич. средств за­щи­ты рас­те­ний. По уров­ню раз­ви­тия био­тех­но­ло­гий, в т. ч. по раз­ра­бот­ке но­вых ле­кар­ст­вен­ных пре­па­ра­тов, В. ус­ту­па­ет толь­ко США (в нач. 21 в. 10 из 50 наи­бо­лее про­да­вае­мых в ми­ре фар­ма­цев­тич. пре­па­ра­тов – брит. про­ис­хо­ж­де­ния). Про­из-во по­ли­ме­ров и ми­нер. удоб­ре­ний иг­ра­ет вспо­мо­гат. роль. В от­рас­ли дей­ст­ву­ют круп­ные фир­мы как ши­ро­ко­го про­фи­ля («ICI», «Dow» и др.), так и уз­ко­спе­циа­ли­зир., осо­бен­но фар­ма­цев­тич. и неф­те­хи­ми­че­ские. Иностр. фир­мам (амер. и зап.-ев­роп.) при­над­ле­жит св. 50% всех хи­мич. пред­при­ятий в стра­не. Ок. 1/3 все­го объ­ё­ма про­из-ва брит. хи­мич. пром-сти со­сре­до­то­че­но на Юго-Вос­то­ке Анг­лии; в рай­оне Боль­шо­го Лон­до­на пре­об­ла­да­ют пред­при­ятия фар­ма­цев­тич. и пар­фю­мер­но-кос­ме­тич. пром-сти; в Фо­ли, при­го­ро­де Са­ут­гем­пто­на на по­бе­ре­жье прол. Ла-Манш, – круп­ный неф­те­хи­мич. ком­плекс. Се­ве­ро-За­пад Анг­лии – ста­рей­ший (с сер. 19 в.) рай­он брит. хи­мич. пром-сти; здесь, в ко­нур­ба­ци­ях Боль­шо­го Ман­честе­ра и Мер­си­сай­да, а так­же в зо­не Ман­че­стер­ско­го ка­на­ла, рас­по­ло­же­ны пред­при­ятия по про­из-ву про­дук­тов не­ор­га­нич. хи­мии (хлор, каль­ци­ни­ро­ван­ная со­да и др.), а так­же ко­неч­ной хи­мич. про­дук­ции на их ос­но­ве (гл. обр. мою­щие сред­ст­ва). На Се­ве­ро-Вос­то­ке Анг­лии – раз­ви­тая неф­те­хи­мич. пром-сть (про­из-во пла­ст­масс, син­те­тич. во­ло­кон и кау­чу­ка); рай­он Тис­сайда – круп­ней­шее сре­до­то­чие хи­мич. про­из­водств в стра­не. Круп­ные уз­лы неф­те­хи­мич. пром-сти – Кил­линг­холм-Им­мин­гем-Гримс­би (в Хам­бер­сай­де), а так­же Грейн­джмут и Мосс­мо­ран (в Шот­лан­дии). Сто­ли­ца Шот­лан­дии Эдин­бург – круп­ный центр фар­ма­цев­тической пром-сти. В Зап. и Вост. Мид­лен­де вы­пус­ка­ет­ся ши­ро­кая но­мен­кла­ту­ра по­ли­мер­ных ма­те­риа­лов и из­де­лий из них (хи­мич. во­лок­на, ре­зи­но­тех­нич. из­де­лия, ав­то­по­крыш­ки, из­де­лия из пла­ст­масс и др.) для ме­ст­ных пред­при­ятий ав­то- и авиа­строе­ния, а так­же лёг­кой (в т. ч. тек­стиль­ной) пром-сти.

Цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная, по­ли­гра­фич. пром-сть и из­да­тель­ское де­ло вы­де­ля­ют­ся брит. ста­ти­сти­кой как еди­ная от­расль. Об­щий объ­ём её про­даж ок. 45 млрд. ф. ст. (2003), в т. ч. цел­лю­лозно-бу­маж­ной пром-сти 11 млрд. (ок. 25%), по­ли­гра­фич. пром-сти 14 млрд. (30%), из­да­тель­ско­го де­ла 20 млрд. (45%). Про­изводство бу­ма­ги и кар­то­на 6,2 млн. т (2003; экс­порт 1,3 млн. т, им­порт св. 7 млн. т). В цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной пром-сти В. на­счи­ты­ва­ет­ся ок. 80 пред­при­ятий с об­щим чис­лом за­ня­тых 15,8 тыс. чел. Как пра­ви­ло, это круп­ные фаб­ри­ки, ра­бо­таю­щие на им­порт­ном сы­рье и рас­по­ло­жен­ные вбли­зи мор. пор­тов (в сев. час­ти граф­ст­ва Кент, в рай­оне Боль­шо­го Лон­до­на; в граф­ст­ве Лан­ка­шир, вбли­зи Бри­сто­ля; на по­бе­ре­жье Шот­лан­дии и др.). Зна­чит. часть сы­рья – ма­ку­ла­ту­ра (в т. ч. им­порт­ная), из неё, в ча­ст­но­сти, про­изво­дит­ся ок. 65% га­зет­ной бу­ма­ги. Важ­ней­шие про­из­во­ди­те­ли цел­лю­ло­зы, бу­ма­ги и кар­то­на: «Unilever», «Bunzl», «Kim­berly-Clark», «Iggesund Paperboard», «Unique Images», «Inveresk», «Proc­ter & Gamble» и др. Еже­год­но в В. из­да­ёт­ся ок. 150 тыс. на­име­но­ва­ний разл. ви­дов пе­чат­ной про­дук­ции. Экс­порт пе­чат­ной про­дук­ции 2,8 млрд. ф. ст. (2003), в т. ч. в США (ок. 1/6 обще­го объ­ё­ма), Ир­лан­дию, Ка­на­ду и др.; экс­порт книг, га­зет и жур­на­лов 2,0 млрд. ф. ст., про­чей пе­чат­ной про­дук­ции и ус­луг 0,8 млрд. ф. ст. В брит. по­ли­гра­фич. пром-сти и из­да­тель­ском де­ле ок. 32 тыс. пред­при­ятий (в т. ч. 17 тыс. – по­ли­гра­фич. про­фи­ля) с об­щим чис­лом за­ня­тых ок. 190 тыс. чел. (2003). Св. 1/2 всех из­да­тельств и ти­по­гра­фий со­сре­до­то­че­но на Юго-Вос­то­ке Анг­лии, гл. обр. в пре­де­лах Боль­шо­го Лон­до­на. Из­да­тель­ская груп­па «Pear­son» за­ни­ма­ет 1-е ме­сто на рын­ке мас­со­вой пе­чат­ной про­дук­ции В., Ав­ст­ра­лии, Но­вой Зе­лан­дии, Ин­дии и 2-е ме­сто на рын­ке США и Ка­на­ды (объ­ём про­даж 4,0 млрд. ф. ст. в 2003); в со­став груп­пы вхо­дят изд-ва: «Penguin» (ми­ро­вой ли­дер по вы­пус­ку книг для мас­со­во­го чи­та­те­ля в бу­маж­ных пе­ре­плё­тах), «Фай­нан­шел таймс» (из­да­тель од­но­им. га­зе­ты и ря­да др. пе­рио­дич. из­да­ний), «Dorling Kindersley» (ил­лю­ст­рир. и спра­воч­ные из­да­ния, в т. ч. эн­цик­ло­пе­дии, гео­гра­фич. ат­ла­сы и др.), «Long­man», «Allen Lane» и др. Анг­ло-голл. из­да­тель­ская груп­па «Reed Elsevier» – ми­ро­вой ли­дер в об­лас­ти изда­ния лит-ры по об­ра­зо­ва­нию, ме­ди­ци­не, пра­ву и биз­не­су (объ­ём про­даж 4,9 млрд. ф. ст. в 2003). Ши­ро­ко из­вест­ны уни­вер­си­тет­ские на­уч. изд-ва «Cam­bridge Univer­sity Press» и «Oxford Uni­versity Press». Изд-во «Haymarket Pub­lish­ing» – ли­дер брит. де­ло­вой жур­на­ли­сти­ки, круп­ней­ше­го сег­мен­та на жур­наль­ном рын­ке стра­ны.

Тек­стиль­ная пром-сть – тра­диц. от­расль лёг­кой пром-сти В.; брит. шер­стя­ные (в т. ч. твид), льня­ные и хлоп­ча­то­бу­маж­ные тка­ни, мохер и кру­же­ва с 18 в. поль­зо­ва­лись ши­ро­кой из­вест­но­стью в ми­ре. В 20 в. от­расль ут­ра­ти­ла своё зна­че­ние как экс­порт­ная. Осо­бен­но со­кра­ти­лось хлоп­ча­то­бу­маж­ное про­из-во (пре­об­ла­да­ет вы­пуск сме­со­вых тка­ней с ис­поль­зо­ва­ни­ем хи­мич. во­ло­кон); шер­стя­ная и льня­ная пром-сть, ори­ен­ти­ро­вав­шие­ся в осн. на внутр. ры­нок, пе­ре­жи­ли мень­ший спад; по­лу­чи­ло раз­ви­тие три­ко­таж­ное про­из-во. В нач. 21 в. по об­ще­му объ­ё­му про­из-ва тек­стиль­ная пром-сть В. за­ни­ма­ет 3-е ме­сто в Зап. Ев­ро­пе (по­сле Ита­лии и Гер­ма­нии), од­на­ко им­порт тек­сти­ля пре­вы­ша­ет экс­порт. В. име­ет ак­тив­ное саль­до во внеш­ней тор­гов­ле тка­ня­ми из шер­сти и льна, отд. ви­да­ми тех­нич. тек­сти­ля, три­ко­та­жа, а так­же кру­же­ва­ми. Ве­ду­щие фир­мы – «Coats Viyella» и «Sara Lee Cour­taulds». Осн. рай­он хлоп­ча­то­бу­маж­ной пром-сти – ко­нур­ба­ция Боль­шо­го Ман­че­сте­ра, шер­стя­ной – ко­нур­ба­ция Зап. Йорк­шира (Лидс и Брад­форд); льня­ная пром-сть наи­бо­лее раз­ви­та в Сев. Ир­лан­дии; пред­при­ятия разл. от­рас­лей тек­стиль­ной пром-сти со­хра­ни­лись в Шот­лан­дии. Гл. центр про­из-ва три­ко­та­жа – Нот­тин­гем (Вост. Мид­ленд).

Швей­ная пром-сть в 20 в. так­же ис­пы­та­ла спад; им­порт швей­ных из­де­лий зна­чи­тель­но пре­вы­ша­ет экс­порт. По об­ще­му объ­ё­му про­из-ва оде­ж­ды в Зап. Ев­ро­пе В. ус­ту­па­ет толь­ко Ита­лии; в ас­сор­ти­мен­те из­де­лий пре­об­ла­да­ет мод­ная и до­ро­гая оде­ж­да, ко­то­рую про­из­во­дят ком­па­нии «Burberry», «Paul Smith», «Aquascutum» и др. Гл. цен­тры от­рас­ли – ко­нур­ба­ции Боль­шо­го Лон­до­на и Зап. Йорк­шира (Лидс). Швей­ная пром-сть раз­ви­ва­ет­ся в Сев. Ир­лан­дии (Бел­фаст, Лон­дон­дер­ри), на Се­ве­ро-Вос­то­ке Анг­лии (Тис­сайд) и в ря­де др. рай­онов стра­ны с от­но­си­тель­но бо­лее де­шё­вой ра­бо­чей си­лой.

Обув­ная пром-сть В. в нач. 21 в. по об­ще­му объ­ё­му про­из-ва на­хо­дит­ся в кон­це пер­вой де­сят­ки сре­ди стран Зап. Ев­ро­пы. Экс­порт мод­ной и ка­че­ст­вен­ной обу­ви не­ве­лик (по стои­мо­сти при­мер­но в 6 раз мень­ше им­пор­та). В от­рас­ли ос­та­ют­ся лишь 2 круп­ные фир­мы – «Clark» и «R. Griggs». Осн. цен­тры про­из-ва обу­ви – Норт­гемп­тон и Лес­тер в Вост. Мид­лен­де (ок. 1/2 все­го про­из-ва), Лон­дон (гл. центр про­из-ва элит­ной обу­ви), а так­же рай­он Бри­сто­ля на Юго-За­па­де Анг­лии.

Пи­ще­вая и та­бач­ная пром-сть по мас­шта­бам про­из-ва сре­ди от­рас­лей брит. пром-сти за­ни­ма­ет 2-е ме­сто по­сле ма­ши­но­строе­ния (объ­ём про­даж 76,7 млрд. ф. ст., 527 тыс. за­ня­тых, 7560 пред­при­ятий в 2003); сре­ди стран Зап. Ев­ро­пы – 3-е ме­сто (по­сле Гер­ма­нии и Фран­ции). Брит. экс­порт про­до­воль­ст­вен­ных то­ва­ров тра­ди­ци­он­но мень­ше им­пор­та, важ­ное ис­клю­че­ние со­став­ля­ют ал­ко­голь­ные на­пит­ки (ок. 1/3 стои­мо­сти экс­пор­та про­дук­ции от­рас­ли). Про­из-во вис­ки 3,9 млн. гл (2003), джи­на и вод­ки ок. 0,6 млн. гл, пи­ва 58 млн. гл. Экс­пор­ти­ру­ют­ся св. 90% все­го объ­ё­ма про­из-ва вис­ки, 80% джи­на, 20% вод­ки, до 10% пи­ва, а так­же яч­мен­ный со­лод. Гл. рай­он про­из-ва вис­ки – Шот­лан­дия (ок. 90%; в Спей­сай­де и в гор­ных рай­онах; 90 пред­при­ятий, ок. 40 тыс. за­ня­тых), вис­ки из­го­тав­ли­ва­ют так­же в Сев. Ир­лан­дии и Уэль­се. На Шот­лан­дию при­хо­дит­ся ок. 70% про­из-ва джи­на и вод­ки (16 за­во­дов). Пи­во­ва­ре­ние раз­ме­ще­но по тер­ри­то­рии стра­ны бо­лее рав­но­мер­но. В про­из-ве ал­ко­голь­ных на­пит­ков до­ми­ни­ру­ют брит. ком­па­нии: «Diageo» (осн. брен­ды – «Смир­нофф», «Джон­ни Уо­кер», «Гор­дон», «Гин­нес», «Бей­лис» и др.) и «Al­lied Domecq» (осн. брен­ды – «Бал­лан­тайн», «Би­фи­тер» и др.). В. – круп­ней­ший в ми­ре им­пор­тёр чёр­но­го чая, за­ни­ма­ет ве­ду­щее ме­сто в ми­ре по про­из-ву и экс­пор­ту фа­со­ван­но­го чая – до 30 тыс. т в год; осн. про­из­во­ди­те­ли: «Lipton» (до­чер­няя ком­па­ния кор­по­ра­ции «Unilever») с ши­ро­ким на­бо­ром брен­дов и «Twinings» (до­чер­няя фир­ма кор­по­ра­ции «Associated British Foods»). В. – один из круп­ней­ших в ми­ре про­из­во­ди­те­лей и экс­пор­тё­ров го­то­вых та­бач­ных из­де­лий; та­бач­ные ком­па­нии: «Bri­tish American Tobacco», «Imperial Tobac­co», «Gallaher». В. – круп­ный экс­пор­тёр сы­ров (св. 400 сор­тов, в т. ч. «чед­дер», «кэр­фил­ли», «че­шир», «гло­стер», «стил­тон», «уэнс­ли­дэйл») и шо­ко­лад­ных из­де­лий – брит. ком­па­ния «Cadbury- Schwep­pes» и др. Пред­при­ятия са­хар­ной, му­ко­моль­ной, мас­ло­бой­ной пром-сти рас­по­ло­же­ны пре­им. в пре­де­лах с.-х. рай­онов – на Юго-Вос­то­ке, в Вост. Анг­лии, в Вост. Мид­лен­де; пред­при­ятия ры­бо­кон­серв­ной пром-сти – в пор­тах Хам­бер­сай­да (Гримс­би) и Шот­лан­дии (Абер­дин); чай­ная, шо­ко­лад­ная, та­бач­ная и др. от­рас­ли, ис­поль­зую­щие им­порт­ное сы­рьё, тя­го­те­ют к пор­то­вым го­ро­дам (Лон­дон, Бри­столь, Ли­вер­пуль, Кинг­стон-апон-Халл и др.). Пред­при­ятия кон­ди­тер­ской, хле­бо­пе­кар­ной, мо­лоч­ной пром-сти раз­ме­ща­ют­ся пре­им. в круп­ных го­ро­дах.

Сель­ское хо­зяй­ст­во от­ли­ча­ет­ся вы­со­кой ин­тен­сив­но­стью; во 2-й пол. 20 в. при под­держ­ке гос-ва вы­рос­ло в круп­ную от­расль хо­зяй­ст­ва. До­ля с.-х. про­из-ва в струк­ту­ре ВВП са­мая низ­кая сре­ди стран ЕС (0,8% в 2003). При этом брит. с. х-во обес­пе­чи­ва­ет ок. 2/3 (63% в 2003) по­треб­но­стей В. в про­до­воль­ст­вии (до 1939 ме­нее 1/3), в т. ч. в зер­не – на 120%, в мо­ло­ке – на 102%, в мя­се пти­цы – на 91%, в ба­ра­ни­не – на 87%, в го­вя­ди­не и сви­ни­не – бо­лее чем на 70%, в ку­ри­ных яй­цах – на 87%, в кар­то­фе­ле – бо­лее чем на 80%, в ово­щах – на 63%. Не­дос­таю­щие ви­ды с.-х. про­дук­ции (гл. обр. фрук­ты и ово­щи) им­пор­ти­ру­ют­ся. По объ­ё­му с.-х. про­из-ва В. за­ни­ма­ет 5-е ме­сто в ЕС (по­сле Фран­ции, Гер­ма­нии, Ита­лии и Ис­па­нии), а по объ­ё­му экс­пор­та с.-х. про­дук­ции – 4-е (по­сле Фран­ции, Гер­ма­нии и Ни­дер­лан­дов).

С.-х. уго­дья за­ни­ма­ют ок. 70% тер­ри­то­рии, из них под куль­тур­ны­ми лу­га­ми и ес­теств. па­ст­би­ща­ми – 61%, под паш­ней – 39%. Пре­об­ла­да­ют фер­мер­ские хо­зяй­ст­ва (304 тыс. в 2003), ок. 2/3 фер­ме­ров – соб­ст­вен­ни­ки, ос­таль­ные – арен­да­то­ры. По ср. раз­ме­ру ферм (56,4 га) В. за­ни­ма­ет 1-е ме­сто в ЕС. Ши­ро­ко ис­поль­зу­ет­ся совр. с.-х. тех­ни­ка (в ср. 1 трак­тор на 12 га паш­ни), ми­нер. удоб­ре­ния (480 кг на 1 га).

Ве­ду­щая от­расль – жи­вот­но­вод­ст­во (ок. 60% стои­мо­сти с.-х. про­дук­ции в 2003), в т. ч. мо­лоч­но-мяс­ное ско­то­вод­ст­во (35%), пти­це­вод­ст­во (10%) и сви­но­вод­ст­во со спе­циа­ли­за­ци­ей на бе­кон­ном от­кор­ме (7%); раз­ви­то ов­це­вод­ст­во. По­го­ло­вье (млн. го­лов, 2003): круп­но­го ро­га­то­го ско­та 10,5, cвиней 5, до­маш­ней пти­цы 167, овец 36. Про­из-во (тыс. т, 2003): цель­но­го ко­ровь­е­го мо­ло­ка 14370, го­вя­ди­ны 687, ба­ра­ни­ны 316, сви­ни­ны 577, мя­са пти­цы 1566. В. – ро­ди­на мно­гих из­вест­ных по­род круп­но­го ро­га­то­го ско­та (мяс­ные по­ро­ды: ге­ре­форд­ская, абер­дин-ан­гус­ская и др.; мо­лоч­ные по­ро­ды: джер­сей­ская, айр­шир­ская и др.), овец (ок. 60 по­род, в т. ч. суф­фолк­ская, ром­ни-марш и др.) и сви­ней (в т. ч. круп­ная бе­лая по­ро­да). Про­дук­тив­ность жи­вот­но­вод­ст­ва вы­со­кая (напр., ср. удой мо­ло­ка на 1 ко­ро­ву в год 6620 л, ср. яйце­нос­кость кур св. 300 шт., 2003). Мо­лоч­ное ско­то­вод­ст­во ха­рак­тер­но для бо­лее влаж­ной зап. по­ло­сы Анг­лии и юго-за­пад­ной Шот­лан­дии с их ес­теств. па­ст­би­ща­ми. Бла­го­да­ря ор­га­ни­за­ции бы­ст­рой дос­тав­ки мо­ло­ка в круп­ные го­ро­да эти рай­оны ус­пеш­но кон­ку­ри­ру­ют с мо­лоч­ным хо­зяй­ст­вом при­го­род­ных зон. Осо­бен­ность брит. мяс­но­го ско­то­вод­ст­ва – раз­ве­де­ние мо­лод­ня­ка в пред­горь­ях и на воз­вы­шен­но­стях (Пен­ни­ны, Юго-За­пад Анг­лии, Уэльс, Шот­лан­дия, Сев. Ир­лан­дия) и его спе­циа­ли­зир. от­корм на куль­тур­ных лу­гах в вост. по­ло­се Анг­лии (Вост. Мид­ленд, Се­ве­ро-Вос­ток, Юго-Вос­ток) и Шот­лан­дии. Ов­це­вод­ст­во, в про­шлом рас­про­стра­нён­ное поч­ти по­все­ме­ст­но, те­перь вы­тес­не­но с низ­мен­но­стей на гор­ные па­ст­би­ща Уэль­са, Пен­нин, Кам­бер­лен­да, Шот­лан­дии и Сев. Ир­лан­дии. Пти­це­вод­ст­во и сви­но­вод­ст­во пре­им. со­сре­до­то­че­ны в круп­ных спе­циа­ли­зир. хо­зяй­ст­вах, раз­ви­ва­ют­ся на ин­ду­ст­ри­аль­ной ос­но­ве; гл. рай­оны – Юго-Вос­ток, Юго-За­пад и Се­ве­ро-За­пад Анг­лии (в т. ч. граф­ст­ва Лан­ка­шир и Че­шир).

На рас­те­ние­вод­ст­во при­хо­дит­ся ок. 40% стои­мо­сти аг­рар­ной про­дук­ции (на по­ле­вод­ст­во – 28%, ово­ще­вод­ст­во и са­до­вод­ст­во – 12%). Струк­ту­ра об­ра­ба­ты­вае­мых уго­дий (2003): зер­но­бо­бо­вые куль­ту­ры за­ни­ма­ют 74% пло­ща­ди (в т. ч. пше­ни­ца – 41%, яч­мень – 24%, овёс – 3%, го­рох и фа­соль – 5%), тех­нич. куль­ту­ры – 15% (в т. ч. рапс – 10%, са­хар­ная свёк­ла – 4%, хмель, лён и др. – 1%), кар­то­фель – 3%, ово­щи – 3%, пло­до­во-ягод­ные куль­ту­ры – 1%, про­чие – 4%. Пше­ни­цу, са­хар­ную свёк­лу, рапс, фа­соль и го­рох вы­се­ва­ют пре­им. в вост. час­ти стра­ны, осо­бен­но на Юго-Вос­то­ке Анг­лии, где кли­мат те­п­лее и су­ше. Яч­мень и кар­то­фель воз­де­лы­ва­ют по­все­ме­ст­но, овёс (как пи­ще­вую куль­ту­ру) и лён – пре­им. в бо­лее влаж­ных гор­ных рай­онах на за­па­де стра­ны. Сбор (млн. т, 2003): зер­но­вые 21,5, кар­то­фель 5,9, са­хар­ная свёк­ла 9,3, рапс 1,8; сбор льна 28 тыс. т, хме­ля 3 тыс. т. Ср. уро­жай­ность (ц с 1 га, 2003): пше­ни­цы 78, яч­ме­ня 54, ов­са 52, са­хар­ной свёк­лы 573, кар­то­фе­ля 407. Фрук­ты и ово­щи, а так­же хмель вы­ра­щи­ва­ют пре­им. на Юго-Вос­то­ке Анг­лии, в т. ч. в граф­ст­ве Кент («сад Анг­лии»), а так­же в Зап. Мид­лен­де (до­ли­на р. Ив­шем). Раз­ви­то при­го­род­ное ово­ще­вод­ст­во и са­до­вод­ст­во. Сбор (тыс. т, 2004): мор­ко­ви 650, ка­пус­ты 233, то­ма­тов 80, огур­цов 63, яб­лок 125, груш 30, клуб­ни­ки 42, сли­вы 15 и др. Вы­ра­щи­ва­ют цве­ты и де­ко­ра­тив­ные рас­те­ния (осо­бен­но на Юго-Вос­то­ке Анг­лии).

Сфе­ра ус­луг – круп­ней­ший сек­тор эко­но­ми­ки; по об­ще­му объ­ё­му ус­луг (1,1 трлн. долл. в 2003) В. за­ни­ма­ет 4-е ме­сто в ми­ре (по­сле США, Япо­нии и Гер­ма­нии), а по их экс­пор­ту (130 млрд. долл.) – 2-е ме­сто (по­сле США). В сфе­ре ус­луг вы­де­ля­ют­ся: фи­нан­со­вые, де­ло­вые и проф. ус­лу­ги (30,2% ВВП стра­ны в 2003), оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля (12,7%), гос­ти­нич­ный биз­нес и об­ществ. пи­та­ние (3,4%), об­ра­зо­ва­ние и здра­во­охра­не­ние (13,0%), транс­порт и связь (7,7%), адм. ус­лу­ги, вклю­чая обо­ро­ну (5,2%), про­чие ус­лу­ги (ок. 0,5%).

Фи­нан­со­вые ус­лу­ги (5,3% ВВП) во мно­гом оп­ре­де­ля­ют ме­ж­ду­нар. спе­циа­ли­за­цию стра­ны; вклю­ча­ют бан­ков­ско-кре­дит­ный сек­тор, стра­хо­вой биз­нес, бир­же­вую дея­тель­ность. Бан­ков­ско-кре­дит­ный сек­тор эко­но­ми­ки В. по мас­шта­бам со­пос­та­вим толь­ко с амер. и япон­ским. В не­го вхо­дят ок. 600 брит. бан­ков с об­щим объ­ё­мом ак­ти­вов ок. 7 трлн. долл. (2003), а так­же св. 550 ме­ж­ду­нар. и иностр. бан­ков, вклю­чая Ев­ро­пей­ский банк ре­кон­ст­рук­ции и раз­ви­тия (ЕБРР). В. – один из круп­ней­ших в ми­ре рын­ков ссуд­но­го ка­пи­та­ла, ус­луг по управ­ле­нию фи­нан­со­вы­ми фон­да­ми, фью­чер­са­ми и др. Ча­стью сек­то­ра яв­ля­ет­ся сис­те­ма оф­шор­ных кре­дит­ных ор­га­ни­за­ций, кон­тро­ли­руе­мых брит. бан­ков­ским ка­пи­та­лом (в Гиб­рал­та­ре, на Бер­муд­ских и Кай­ма­но­вых о-вах, о. Мэн, о. Герн­си и др.). Стра­хо­вой биз­нес В. – один из ве­ду­щих в ми­ре, осу­ще­ст­в­ля­ет ог­ром­ный объ­ём стра­хо­вых опе­ра­ций и ме­ж­ду­нар. опе­ра­ций пе­ре­стра­хо­ва­ния. Вы­де­ля­ют­ся брит. стра­хо­вые ком­па­нии: «Lloyds TSB Bank» (ры­нок «Lloyds» – круп­ней­ший в ми­ре в об­лас­ти мор. и авиац. стра­хо­ва­ния), «AVIVA» (ли­дер ев­роп. рын­ка лич­но­го стра­хо­ва­ния), «Prudential», «Royal Exchange» и др., а так­же ок. 170 иностр. фирм. Сре­ди бирж В. – ряд ве­ду­щих в ми­ре уч­ре­ж­де­ний. Лон­дон­ская фон­до­вая бир­жа за­ни­ма­ет 3-е ме­сто в ми­ре по объ­ё­му опе­ра­ций по­сле То­кий­ской и Нью-Йорк­ской (обо­рот ок. 7 трлн. долл. в 2005). В от­ли­чие от рын­ков ак­ций др. ев­роп. стран, ко­то­рые в осн. на­цио­наль­но ори­ен­ти­ро­ва­ны, здесь ко­ти­ру­ют­ся цен­ные бу­ма­ги св. 500 ТНК (св. 1/2 ми­ро­вой тор­гов­ли иностр. ак­ция­ми). Лон­дон­ская бир­жа об­ме­на ва­лют – круп­ней­ший ми­ро­вой ва­лют­ный ры­нок (объ­ём опе­ра­ций ок. 750 млрд. долл. в день, или ок. 1/3 ва­лют­ных опе­ра­ций в ми­ре). Ме­ж­ду­нар. неф­тя­ная бир­жа ус­та­нав­ли­ва­ет ко­ти­ров­ки ми­ро­вых цен на нефть; Лон­дон­ская бир­жа ме­тал­лов оп­ре­де­ля­ет ми­ро­вые це­ны на цвет­ные ме­тал­лы, че­рез неё осу­ще­ст­в­ля­ет­ся про­да­жа св. 60% до­бы­вае­мых в ми­ре ал­ма­зов; Лон­дон­ский ры­нок дра­го­цен­ных ме­тал­лов ус­та­нав­ли­ва­ет ми­ро­вые це­ны, в т. ч. на зо­ло­то; бир­жи по про­да­же ме­хов, разл. ви­дов с.-х. сы­рья и др. К бир­же­вой дея­тель­но­сти мож­но от­не­сти спе­циа­ли­за­цию все­мир­но из­вест­ных брит. фирм «Baltic Exchange» – мор. фрахт, «Sotheby’s» и «Cristie’s» – тор­гов­ля пред­ме­та­ми иск-ва. По­дав­ляю­щая часть фи­нан­со­вых ус­луг со­сре­до­то­че­на в Лон­до­не – круп­ней­шем в ми­ре (на­ря­ду с Нью-Йор­ком и То­кио) фи­нан­со­вом цен­тре. Круп­ные фи­нан­со­вые цен­тры в мас­шта­бе стра­ны – Эдин­бург и Глаз­го (осн. спе­циа­ли­за­ция – управ­ле­ние фи­нан­со­вы­ми фон­да­ми), а так­же Бир­мин­гем, Бри­столь, Лидс, Ман­че­стер.

Де­ло­вые, или биз­нес-ус­лу­ги (24,9% ВВП), – чрез­вы­чай­но раз­но­об­раз­ный по со­ста­ву сег­мент брит. сфе­ры ус­луг, вклю­ча­ет: сбор и рас­про­стра­не­ние де­ло­вой ин­фор­ма­ции, в т. ч. об­ще­эко­но­ми­че­ской и по фон­до­вым рын­кам (ве­ду­щая фир­ма – Рей­тер), ко­ти­ро­вок цен на нефть и др. ви­ды то­п­ли­ва («Platts»), на хи­ми­ка­ты («ICIS» и др.); ус­лу­ги биз­нес-кон­сал­тин­га, в т. ч. от­рас­ле­во­го («Chem Systems»), юри­дич. («Allen and Overy»), эко­ло­гич. («Da­mes and Moore» и др.); ус­лу­ги ме­недж­мент-кон­сал­тин­га (ок. 70 тыс. фирм с объ­ё­мом про­даж ок. 10 млрд. ф. ст.; св. 50% все­го объ­ё­ма про­даж при­хо­дит­ся на 40 круп­ней­ших ком­па­ний, в т. ч. «Price Waterhouse Coopers»); ры­ноч­ные ис­сле­до­ва­ния (ок. 300 фирм с объ­ё­мом про­даж 1,2 млрд. ф. ст., в т. ч. 10 круп­ней­ших, обес­пе­чи­ваю­щих 40% про­даж); ус­лу­ги в сфе­ре тор­гов­ли не­дви­жи­мо­стью и арен­ды; ин­жи­ни­рин­го­вые, ли­зин­го­вые, ау­ди­тор­ско-бух­гал­тер­ские и про­чие де­ло­вые и проф. ус­лу­ги.

Тор­гов­ля, гос­ти­нич­ный биз­нес и об­ще­ст­вен­ное пи­та­ние (в сум­ме 16,1% ВВП) – со­во­куп­ность от­рас­лей ме­ж­ду­нар. спе­циа­ли­за­ции В. Дей­ст­ву­ют св. 106 тыс. пред­при­ятий оп­то­вой тор­гов­ли (объ­ём про­даж 383 млрд. ф. ст. в 2003), 189 тыс. пред­при­ятий роз­нич­ной тор­гов­ли (236 млрд. ф. ст.), а так­же мно­же­ст­во гос­ти­ниц, рес­то­ра­нов, ка­фе и па­бов (62 млрд. ф. ст.). Ве­ду­щие брит. тор­го­вые ком­па­нии с се­тя­ми су­пер­мар­ке­тов вхо­дят в чис­ло круп­ней­ших в ми­ре: «Tesco» (круп­ней­ший ча­ст­ный ра­бо­то­да­тель в стра­не с пер­со­на­лом ок. 200 тыс. чел.), «Sainsbury», «Morrison’s». Сре­ди фирм, за­ня­тых в гос­ти­нич­ном биз­не­се, вы­де­ля­ет­ся ком­па­ния «In­tercontinental Hotels» (1-е мес­то в ми­ре по чис­лу гос­ти­нич­ных но­ме­ров и 4-е по объ­ё­му про­даж в от­рас­ли).

Министерство куль­ту­ры, ин­фор­ма­ции и спор­та В. в рам­ках сфе­ры ус­луг вы­де­ля­ет «креа­тив­ные от­рас­ли», а так­же рек­реа­ци­он­ные ус­лу­ги. «Креа­тив­ные от­рас­ли» – но­вый, ди­на­мич­ный сек­тор эко­но­ми­ки В. (ок. 5% ВВП в 2003; в нач. 21 в. ср.-го­до­вые тем­пы рос­та ок. 8%), вклю­ча­ют (объ­ё­мы про­даж в 2003/04 фи­нан­со­вом го­ду, млрд. ф. ст.): кни­го­из­да­тель­ское де­ло (34), рек­лам­ный биз­нес (17), ки­но- и те­ле­ви­зи­он­ный биз­нес (12), те­ат­раль­ный и шоу-биз­нес (св. 10), муз. биз­нес (ок. 6), дея­тель­ность в об­лас­ти ар­хи­тек­ту­ры (ок. 10), ди­зай­на (ок. 10), вы­со­кой мо­ды (ок. 1), соз­да­ние раз­вле­кат. и об­ра­зо­ват. ком­пь­ю­тер­ных про­грамм и т. п., а так­же плат­ные ус­лу­ги в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния. Толь­ко еже­год­ные за­ру­беж­ные по­сту­п­ле­ния за ус­лу­ги об­ра­зо­ва­ния оце­ни­ва­ют­ся бо­лее чем в 6 млрд. долл., в т. ч. 1 млрд. долл. за обу­че­ние ино­стран­цев англ. язы­ку и св. 5 млрд. долл. за их обу­че­ние в брит. университетах. Об­щий объ­ём про­даж сек­то­ра «креа­тив­ных от­рас­лей» св. 100 млрд. ф. ст. (2003; в т. ч. экс­порт ок. 10 млрд. ф. ст.).

Рек­реа­ци­он­ные ус­лу­ги (ок. 3% ВВП в 2003). Об­щий объ­ём до­хо­дов от ту­риз­ма оце­ни­ва­ет­ся в 70 млрд. ф. ст., в т. ч. от ино­стран­но­го – 12 млрд. ф. ст. (2003). По чис­лу по­се­щаю­щих стра­ну иностр. ту­ри­стов (25 млн. чел. в 2003) В. за­ни­ма­ет 4-е ме­сто в Ев­ро­пе (по­сле Фран­ции, Ис­па­нии и Ита­лии). Ок. 30% всех по­ез­док в В. – ту­ризм с де­ло­вы­ми це­ля­ми, 29% – для от­ды­ха, 26% – для по­се­ще­ния дру­зей и род­ст­вен­ни­ков, 15% – для учё­бы и др. Наи­бо­лее бы­ст­ры­ми тем­па­ми раз­ви­ва­ет­ся де­ло­вой ту­ризм, в т. ч. по­се­ще­ние ме­ж­ду­нар. кон­фе­рен­ций (Лон­дон – 4-й в ми­ре центр их про­ве­де­ния по­сле Па­ри­жа, Ве­ны и Брюс­се­ля).

Транс­порт. В. име­ет од­ну из са­мых гус­тых в ми­ре се­тей внутр. транс­порт­ных ком­му­ни­ка­ций. Из об­ще­го объ­ё­ма внутр. гру­зо­пе­ре­во­зок (св. 250 млрд. т6 км в 2003) 64% при­хо­дит­ся на ав­то­мо­биль­ный транс­порт, 24% – на мор. ка­бо­таж, 8% – на ж.-д. транс­порт, 4% – на тру­бо­про­вод­ный транс­порт. Из об­ще­го объ­ё­ма внутр. пе­ре­во­зок пас­са­жи­ров (793 млрд. пас­са­жи­ро-км) на ав­то­мо­биль­ный транс­порт при­хо­дит­ся 92% (в т. ч. 85% пас­са­жи­ров пе­ре­ве­зе­но лег­ко­вы­ми ав­то­мо­би­ля­ми, 6% – ав­то­бу­са­ми, ок. 1% – мо­то­цик­ла­ми и мо­пе­да­ми), ж.-д. транс­порт – 6%, авиац. транс­порт – ок. 1%, др. ви­ды – ок. 1%.

Дли­на ав­то­до­рог 392,3 тыс. км (2003; все до­ро­ги име­ют твёр­дое по­кры­тие), в т. ч. ско­ро­ст­ных ав­то­ма­ги­ст­ра­лей – 9340 км, из них по­вы­шен­ной класс­но­сти – 3476 км. По плот­но­сти ав­то­до­рож­ной се­ти (1708 км на 1000 км2) В. ус­ту­па­ет в ЕС толь­ко стра­нам Бе­ни­люк­са. Обес­пе­чен­ность на­се­ле­ния ав­то­мо­би­ля­ми 464 шт. на 1000 чел. (2003). В гор. ко­нур­ба­ци­ях ост­ро сто­ит про­бле­ма транс­порт­ной за­гру­жен­но­сти ав­то­до­рог, что сти­му­ли­ру­ет строи­тель­ст­во плат­ных ма­ги­ст­ра­лей.

Дли­на же­лез­ных до­рог 17274 км (2004), из них 16814 км со стан­дарт­ной ши­ри­ной ко­леи (1435 мм), 460 км с ши­ро­кой ко­ле­ёй (1600 мм) – в Сев. Ир­лан­дии; элек­три­фи­цир. же­лез­ных до­рог – 5296 тыс. км. По гус­то­те ж.-д. се­ти В. за­ни­ма­ет 4-е ме­сто в ЕС (по­сле Бель­гии, Люк­сем­бур­га и Гер­ма­нии). Ско­рост­ные пас­са­жир­ские по­ез­да по ж.-д. тон­не­лю под Ла-Ман­шем (дей­ст­ву­ет с 1993) кур­си­ру­ют из Лон­до­на в Па­риж (про­дол­жи­тель­ность по­езд­ки 2 ч 35 мин) и Брюс­сель (2 ч 15 мин); пе­ре­во­зят­ся так­же гру­зы и ав­то­транс­порт (3,6 млн. лег­ко­вых и гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей, 72 тыс. ав­то­бу­сов в 2003). Мет­ро­по­ли­тен в Лон­до­не (с 1863, ста­рей­ший в ми­ре; в 2005 дли­на ли­ний 408 км, 275 стан­ций) и Глаз­го (с 1896; 10 км, 15 стан­ций); ли­нии лёг­ко­го на­зем­но­го мет­ро (ско­ро­ст­ных трам­ва­ев) в Тайн­сай­де, Ман­че­сте­ре, ко­нур­ба­ции Зап. Мид­лен­да, Шеф­фил­де, Нот­тин­ге­ме и в при­го­ро­дах Лон­до­на (Крой­до­не и Док­лен­де).

Авиа­ци­он­ный транс­порт пе­ре­во­зит до 200 млн. пас­са­жи­ров (вклю­чая тран­зит­ных) и св. 2 млн. т гру­зов (без учё­та поч­ты и ба­га­жа, 2003), на его до­лю при­хо­дит­ся ок. 3/4 всех ме­ж­ду­нар. пас­са­жир­ских пе­ре­во­зок. В стра­не 140 аэ­ро­пор­тов, в т. ч. 35 с обо­ро­том св. 100 тыс. чел. в год ка­ж­дый. Аэ­ро­пор­ты Лон­до­на в 2003 об­слу­жи­ли св. 120 млн. чел. (ок. 60% всех авиа­пас­са­жи­ров), в т. ч. аэ­ро­порт «Хит­роу» (круп­ней­ший ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт ми­ра) – 63 млн. чел., «Га­т­уик» – 30 млн. чел., «Стан­стед» – 19 млн. чел., «Си­ти-оф-Лон­дон» – ок. 10 млн. чел. Др. круп­ные аэ­ро­пор­ты (млн. чел., 2003): Ман­че­стер (19), Бир­мин­гем (9), Глаз­го (8), Эдин­бург (7). Ве­ду­щая брит. авиа­ком­па­ния и круп­ней­ший в ми­ре меж­ду­нар. авиа­пе­ре­воз­чик – «British airways» (в 2002 пе­ре­вез­ла св. 40 млн. чел.).

Мор­ской транс­порт осу­ще­ст­в­ля­ет осн. часть внеш­не­тор­го­вых гру­зо­пе­ре­во­зок (ок. 95% по ве­су и 75% по стои­мо­сти гру­зов) и ок. 1/4 внут­рен­них. В стра­не св. 100 мор. пор­тов, ко­то­рые об­ра­ба­ты­ва­ют (2004) 573,1 млн. т гру­зов, из них 47% (по мас­се) – на­лив­ные, 26% – кон­тей­нер­ные, 21% – су­хие на­ва­лоч­ные и на­сып­ные, ок. 6% – про­чие гру­зы. Ок. 97% все­го объ­ё­ма гру­зов пе­ре­ва­ле­но в 52 пор­тах с гру­зо­обо­ро­том св. 1 млн. т ка­ж­дый, в т. ч. 2/3 – в 10 круп­ней­ших пор­тах: Гримс­би-Им­мин­гем в Хам­бер­сай­де (гру­зо­обо­рот 57,6 млн. т), Тис-Харт­л­пул на Се­ве­ро-Вос­то­ке Анг­лии (53,8 млн. т), Лон­дон (53,3 млн. т), Мил­форд-Хей­вен в Юж. Уэль­се (38,5 млн. т), Са­ут­гемп­тон (38,4 млн. т), пор­ты эс­туа­рия р. Форт в Шот­лан­дии (34,9 млн. т), Ли­вер­пуль (32,2 млн. т), Сал­лом-Во на Шет­ланд­ских о-вах (23,9 млн. т), Фи­лик­стоу в Вост. Анг­лии (23,4 млн. т, в т. ч. 19,6 млн. т – кон­тей­нер­ные гру­зы; круп­ней­ший кон­тей­нер­ный порт стра­ны, ок. 40% нац. гру­зо­обо­ро­та мор. кон­тей­не­ров), Дувр (20,8 млн. т; круп­ней­ший порт по пе­ре­вал­ке гру­зов спо­со­бом «ро-ро», а так­же осн. мор. пас­са­жир­ский порт стра­ны). В соб­ст­вен­но­сти брит. фирм на­хо­дит­ся 671 мор. тор­го­вое суд­но (св. 100 рег.-бр. т ка­ж­дое; все­го 16305 тыс. т дед­вей­та, 2004), из них 628 гру­зо­вых (16240 тыс. т) и 43 пас­са­жир­ских (65 тыс. т). Ок. 72% тор­го­вых су­дов хо­дят под фла­гом В. и её тер­ри­то­рий. С учё­том кос­вен­но­го вла­де­ния (че­рез за­ру­беж­ные фи­лиа­лы) под кон­тро­лем брит. ком­па­ний на­хо­дит­ся 913 мор. тор­го­вых су­дов (24,9 млн. т дед­вей­та), а с учё­том су­дов, на­хо­дя­щих­ся в их опе­ра­тив­ном управ­ле­нии, – 1417 (52,9 млн. т дед­вей­та).

Про­тя­жён­ность внутр. вод­ных пу­тей 3,2 тыс. км (2004; ис­поль­зу­ют­ся гл. обр. в рек­реа­ци­он­ных це­лях). Для пе­ре­воз­ки гру­зов ис­поль­зу­ет­ся 620 км вод­ных пу­тей (7540 км в 1839); 45% пе­ре­во­зок осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по р. Тем­за, 12% – по р. Хам­бер.

Про­тя­жён­ность ма­ги­ст­раль­ных тру­бо­про­во­дов св. 20 тыс. км (2005), в т. ч. под­вод­ных 10,9 тыс. км (из них неф­те­про­во­ды 38%, га­зо­про­во­ды 62%), про­хо­дя­щих по су­ше св. 9,5 тыс. км (из них неф­те­про­дук­то­про­во­ды 4,2 тыс. км, га­зо­про­во­ды ок. 4 тыс. км, эти­ле­но­про­во­ды 825 км, неф­те­про­во­ды 500 км). Сис­те­ма тру­бо­про­во­дов вклю­ча­ет так­же под­вод­ный ма­ги­ст­раль­ный га­зо­про­вод от Бэк­то­на до Зеб­рюг­ге (Бель­гия) дли­ной 232 км (с 1998).

Внеш­не­эко­но­ми­че­ские свя­зи. В. за­ни­ма­ет 6-е ме­сто в ми­ре по экс­пор­ту то­ва­ров и 2-е – по экс­пор­ту ка­пи­та­лов и ус­луг. На В. при­хо­дит­ся св. 4% ми­ро­во­го то­ва­ро­обо­ро­та. С сер. 1980-х гг. ба­ланс внеш­ней тор­гов­ли от­ри­ца­тель­ный (по­ло­жи­тель­ное саль­до ха­рак­тер­но толь­ко для тор­гов­ли про­дук­ци­ей хи­мич. и неф­те­хи­мич. пром-сти, неф­тью и неф­те­про­дук­та­ми). Стои­мость то­вар­но­го экс­пор­та 347,2 млрд. долл., им­пор­та – 439,4 млрд. долл. (2004). Не­мно­гим ме­нее по­ло­ви­ны стои­мо­сти экс­пор­та (46,2% в 2003) при­хо­дит­ся на про­дук­цию от­рас­лей ма­ши­но­строе­ния. Гл. то­вар­ные груп­пы экс­пор­та: про­дук­ция элек­трон­ной и элек­тро­тех­нич. пром-сти 19,5%, транс­порт­ные сред­ст­ва 17,2% (в т. ч. лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли 10,6%, авиац. тех­ни­ка 6,6%), про­дук­ция об­ще­го ма­ши­но­строе­ния 8,9%, хи­мич. и неф­те­хи­мич. пром-сти 19,1% (в т. ч. фар­ма­цев­тич. пре­па­ра­ты 6,6%), нефть и неф­те­про­дук­ты 9,0%, про­до­воль­ст­вие и на­пит­ки 4,8%, тка­ни, оде­ж­да и обувь 3,2%. В струк­ту­ре брит. им­пор­та на про­дук­цию от­рас­лей ма­ши­но­строе­ния так­же при­хо­дит­ся не­мно­гим ме­нее по­ло­ви­ны стои­мо­сти (46,9% в 2003). Важ­ней­шие ста­тьи им­пор­та: из­де­лия элек­трон­ной и элек­тро­тех­нич. пром-сти 20,8%, транс­порт­ные сред­ст­ва 18,8%, про­дук­ция об­ще­го ма­ши­но­строе­ния 7,3%, хи­мич. и неф­те­хи­мич. пром-сти 13,5% (в т. ч. фар­ма­цев­тич. пре­па­ра­ты 3,9%), оде­ж­да, тка­ни и обувь 7,3%, про­до­воль­ст­вие и на­пит­ки 6,8%, ме­тал­лы и ме­ти­зы 5,5%, нефть и др. ми­нер. сы­рьё 4,5%, с.-х. сы­рьё 2,4%. Ок. 56% внеш­не­тор­го­во­го обо­ро­та В. при­хо­дит­ся на 15 стран Зап. Ев­ро­пы – чле­нов ЕС (2003), гл. обр. Гер­ма­нию (11,0% экс­пор­та и 14,2% им­пор­та), Фран­цию (10,0% и 8,6%), Ни­дер­лан­ды (7,2% и 7,0%), Бель­гию (6,0% и 5,6%), Ир­лан­дию (6,5% и 4,2%), Ита­лию (4,7% и 4,8%) и Ис­па­нию (4,5% и 3,9%). Вид­ное ме­сто во внеш­ней тор­гов­ле В. за­ни­ма­ют США (15,4% экс­пор­та и 9,7% им­пор­та) и стра­ны Со­дру­же­ст­ва (7,3% и 6,8%), сре­ди ко­то­рых вы­де­ля­ют­ся Ка­на­да, Ин­дия, ЮАР, Ав­ст­ра­лия, Син­га­пур.

Боль­шое зна­че­ние для В. име­ет внеш­няя тор­гов­ля ус­лу­га­ми, в ко­то­рой она тра­ди­ци­он­но име­ет по­ло­жи­тель­ное саль­до. Об­щая стои­мость экс­пор­та ус­луг 89,7 млрд. ф. ст., им­пор­та 75,1 млрд. ф. ст. (2003). В струк­ту­ре экс­пор­та ус­луг гл. ме­сто за­ни­ма­ют де­ло­вые (31%), фи­нан­со­вые (15%), стра­хо­вые (7%), ин­фор­ма­ци­он­ные (5%) ус­лу­ги. В им­пор­те вы­де­ля­ют­ся рек­реа­ци­он­ные ус­лу­ги.

В це­лом пла­тёж­ный ба­ланс В. скла­ды­ва­ет­ся с рав­но­ве­си­ем, что обес­пе­чи­ва­ет­ся по­ло­жи­тель­ным саль­до от внеш­ней тор­гов­ли ус­лу­га­ми (14,6 млрд. ф. ст.), при­то­ка за­ру­беж­ных ин­ве­сти­ций (22,1 млрд. ф. ст.), дви­же­ния ка­пи­та­лов (17,5 млрд. ф. ст.) и не­фи­нан­со­вых ак­ти­вов (пла­те­жи за ис­поль­зо­ва­ние ав­тор­ских прав и др. – 1,2 млрд. ф. ст.).

В. иг­ра­ет ог­ром­ную роль в ме­ж­ду­нар. дви­же­нии ка­пи­та­лов. Объ­ём брит. на­ко­п­лен­ных пря­мых ин­ве­сти­ций за ру­бе­жом 337 млрд. ф. ст. (547 млрд. долл., 2003), об­щая стои­мость иностр. пря­мых ка­пи­та­ло­вло­же­ний в эко­но­ми­ку стра­ны 354 млрд. ф. ст. (574 млрд. долл.). Боль­ше все­го средств вкла­ды­ва­ют в эко­но­ми­ку В. фир­мы США (39% сум­мы всех ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов в 2003/04 фи­нан­со­вом го­ду), стран Ев­ро­пы (24%), Ка­на­ды и Япо­нии (по 6%).

Дополнительная литература:

Поль­ская Н. М. Ве­ли­ко­бри­та­ния. Эко­но­ми­че­ские рай­оны и го­ро­да. М., 1974;

The changing geography of United Kingdom. 3rd ed. L.; N. Y., 2000; . [Раз­дел] 4.3. Гл. 1;

The UK economy / Ed. M. Sa­wyer. 16th ed. Oxf., 2005.

Автор раздела: В. М. Со­коль­ский.

Воо­ру­жён­ные си­лы

Воо­руж. си­лы (ВС) В. со­сто­ят из стра­те­гич. сил, Су­хо­пут­ных войск (СВ), ВВС, ВМС и ре­зер­ва; об­щая чис­лен­ность ре­гу­ляр­ных ВС 212,7 тыс. чел., ре­зер­ва 312,9 тыс. чел. (2004). Во­ен. го­до­вой бюд­жет 43 млрд. долл. (2004).

Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим ВС но­ми­наль­но яв­ля­ет­ся мо­нарх В., от­вет­ст­вен­ность за обес­пе­че­ние обо­ро­но­спо­соб­но­сти В. воз­ло­же­на на К-т обо­ро­ны в со­ста­ве: пре­мьер-ми­ни­ст­ра (пред.), ря­да ми­ни­ст­ров и пред­седа­те­лей обе­их па­лат пар­ла­мен­та. Все ме­ро­прия­тия по ру­ко­во­дству ВС К-т обо­ро­ны осу­ще­ст­в­ля­ет че­рез Мин-во обо­ро­ны. Мин. обо­ро­ны (гражд. ли­цо) не­по­сред­ст­вен­но ру­ко­во­дит ВС че­рез нач. шта­ба обо­ро­ны. Выс­шим кол­ле­ги­аль­ным ор­га­ном ру­ко­вод­ства ВС в мир­ное вре­мя яв­ля­ет­ся Со­вет обо­ро­ны, ко­то­рый ре­ша­ет все во­про­сы строи­тель­ст­ва ВС, оп­ре­де­ля­ет на­прав­ле­ния раз­ви­тия ВС и кон­тро­ли­ру­ет их дея­тель­ность. В его со­став на по­сто­ян­ной ос­но­ве вхо­дят: мин. обо­ро­ны (пред.), его за­мес­ти­те­ли, нач. шта­ба обо­ро­ны, на­чаль­ни­ки шта­бов СВ, ВВС и ВМС. Нач. шта­ба обо­ро­ны яв­ля­ет­ся гл. во­ен. со­вет­ни­ком Мин-ва обо­ро­ны. На эту долж­ность по­оче­рёд­но сро­ком на 3 го­да на­зна­ча­ют­ся пред­ста­ви­те­ли раз­ных ви­дов ВС. Нач. шта­ба обо­ро­ны осу­ще­ст­вля­ет ру­ко­во­дство ВС че­рез штаб обо­ро­ны, на­чаль­ни­ков шта­бов ви­дов ВС, объ­е­ди­нён­ный опе­ра­тив­ный штаб и объ­е­ди­нён­ное ко­ман­до­ва­ние ты­ла. Объ­е­ди­нён­ный опе­ра­тив­ный штаб пред­на­зна­чен для пла­ни­ро­ва­ния опе­ра­ций и управ­ле­ния вой­ска­ми (си­ла­ми), дей­ст­вую­щи­ми на уда­лён­ных ТВД, а так­же для по­все­днев­но­го ру­ко­во­дства кон­тин­ген­та­ми брит. войск на о. Кипр, Фолк­ленд­ских о-вах, в Бру­нее, Бе­ли­зе и на п-ове Гиб­рал­тар. Объ­е­ди­нён­ное ко­ман­до­ва­ние ты­ла – еди­ный ор­ган, осу­ще­ст­в­ляю­щий ты­ло­вое обес­пе­че­ние СВ, ВВС и ВМС.

Строи­тель­ст­во ВС осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в со­от­вет­ст­вии с дол­го­сроч­ной пра­ви­тельств. про­грам­мой «Ос­но­вы во­ен­ной по­ли­ти­ки Ве­ли­ко­бри­та­нии», рас­счи­тан­ной на пе­ри­од до 2015. Про­грам­ма раз­ви­тия ВС раз­ра­бо­та­на в со­от­вет­ст­вии с во­ен. док­три­ной В., пре­ду­смат­ри­ваю­щей воз­мож­ность на­не­се­ния пре­вен­тив­ных уда­ров. ВС долж­ны быть спо­соб­ны про­ти­во­дей­ст­во­вать лю­бым уг­ро­зам, ре­шать ши­ро­кий спектр за­дач, в т. ч. за пре­де­ла­ми стра­ны.

В во­ен.-адм. от­но­ше­нии тер­ри­то­рия стра­ны раз­де­ле­на на 3 зо­ны. От­вет­ст­вен­ность за их обо­ро­ну не­сут мо­то­пе­хот­ные ди­ви­зии: 2-я – в Сев. зо­не, 5-я – в Зап. зо­не и 4-я – в Юж. зо­не.

Стра­те­гич. си­лы вклю­ча­ют 4 ПЛАРБ ти­па «Вэн­гард». Ка­ж­дая спо­соб­на не­сти 16 амер. БРПЛ сис­те­мы «Трай­дент-2» с раз­де­ляю­щи­ми­ся го­лов­ны­ми час­тя­ми ин­ди­ви­ду­аль­но­го на­ве­де­ния брит. про­из-ва (8 бое­го­ло­вок на БРПЛ). СВ (116,7 тыс. чел.) со­сто­ят из ре­гу­ляр­ных и тер­ри­то­ри­аль­ных войск. В со­ста­ве ре­гу­ляр­ных войск 5 ди­ви­зий (3 мо­то­пе­хот­ные, ме­ха­ни­зир. и бро­не­тан­ко­вая) и 5 отд. бри­гад. Од­на ди­ви­зия по­сто­ян­но дис­ло­ци­ру­ет­ся на тер­ри­то­рии Гер­ма­нии. На воо­ру­же­нии СВ име­ет­ся: 543 тан­ка («Че­ленд­жер-2» и «Че­ленд­жер-1»); св. 1 тыс. ору­дий по­ле­вой ар­тил­ле­рии, ми­но­мё­тов и РСЗО; ок. 3 тыс. бое­вых бро­ни­ров. ма­шин и БТР; 1,1 тыс. ПТРК; 150 ПУ ЗУР; 400 ПЗРК; 274 бое­вых вер­то­лё­та; 8 бес­пи­лот­ных ле­тат. ап­па­ра­тов «Фе­никс». ВВС (св. 43,6 тыс. чел.) в бое­вом со­ста­ве име­ют: 26 эс­кад­ри­лий са­мо­лё­тов бое­вой авиа­ции, в т. ч. 7 эс­кад­ри­лий са­мо­лё­тов-но­си­те­лей ядер­но­го ору­жия, 16 эс­кад­ри­лий вспо­мо­гат. авиа­ции, 14 вер­то­лёт­ных эс­кад­ри­лий и 4 ба­та­реи ЗУР «Ра­пи­ра». На воо­ру­же­нии ВВС со­сто­ит ок. 350 бое­вых са­мо­лё­тов в со­ста­ве ре­гу­ляр­ных войск и 150 – в ре­зер­ве, св. 500 са­мо­лё­тов вспо­мо­гат. авиа­ции и 175 вер­то­лё­тов, 30 ПУ ЗУР ма­лой даль­но­сти. Осн. во­ен.-возд. ба­зы – Хай-Уи­ком (рай­он Лон­до­на), Ма­рем, Лим­пинг, Лос­си­мут, Котт­с­мор. ВМС (42,4 тыс. чел.) вклю­ча­ют флот, авиа­цию ВМС и мор. пе­хо­ту. В бое­вом со­ста­ве ВМС: 78 бое­вых ко­раб­лей, в т. ч. 16 атом­ных ПЛ, 8 ди­зель­ных ПЛ, 3 лёг­ких авиа­нос­ца, 11 эс­мин­цев УРО, 40 фре­га­тов; 70 бое­вых ка­те­ров; ок. 200 вспо­мо­гат. су­дов; 32 са­мо­лё­та-но­си­те­ля ядер­но­го ору­жия и 130 бое­вых вер­то­лё­тов. Осн. во­ен.-мор. ба­зы – Пли­мут, Порт­смут, Де­вон­порт, Норт­вуд, Фас­лейн, Ро­сайт.

ВС ком­плек­ту­ют­ся по кон­тракт­но­му прин­ци­пу доб­ро­воль­ца­ми в воз­рас­те от 17 до 30 лет. Ли­ца, по­сту­паю­щие на во­ен. служ­бу, за­клю­ча­ют осн. кон­тракт на 22 го­да или крат­ко­сроч­ный до 12 лет в СВ и ВВС и до 16 лет в ВМС. Под­го­тов­ка офи­цер­ско­го со­ста­ва осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в во­ен. учи­ли­щах и кол­лед­жах, млад­ше­го ко­манд­но­го со­ста­ва – в шко­лах и на кур­сах сер­жан­тов.

Автор раздела: В. В. Гор­ба­чёв.

Здра­во­охра­не­ние

В В. на 100 тыс. жит. при­хо­дит­ся: вра­чей 166,4, лиц ср. мед. пер­со­на­ла 539,8, сто­ма­то­ло­гов 40,3, фар­ма­ко­ло­гов 58,9; боль­нич­ных ко­ек – 390 (2004). Рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 7,7% ВВП (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние – 83,4%, ча­ст­ный сек­тор – 16,6%) (2003). Сис­те­ма здра­во­охра­не­ния го­су­дар­ст­вен­ная, фи­нан­си­ро­ва­ние осу­ще­ст­в­ля­ет­ся за счёт до­хо­дов от на­ло­го­об­ло­же­ния и час­тич­но – стра­хо­ва­ния здо­ро­вья. Пер­вич­ная мед. по­мощь оп­ла­чи­ва­ет­ся ме­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей. Всё на­се­ле­ние по­лу­ча­ет бес­плат­ную, т. н. ба­зо­вую, мед. по­мощь, ча­ст­ное мед. стра­хо­ва­ние раз­ви­то сла­бо. Пре­об­ла­да­ют вра­чи об­щей прак­ти­ки, ко­то­рые ока­зы­ва­ют пер­вич­ную мед. по­мощь по кон­трак­ту – ин­ди­ви­ду­аль­но или в рам­ках груп­по­вой вра­чеб­ной прак­ти­ки; в боль­ни­цах мед. пер­со­нал ра­бо­та­ет на фик­си­ро­ван­ной став­ке. Дей­ст­ву­ет план раз­ви­тия нац. сис­те­мы здра­во­охра­не­ния, ко­то­рый пред­ла­га­ет па­ци­ен­там ши­ро­кий вы­бор мед. уч­ре­ж­де­ний, но ог­ра­ни­чен­ный вы­бор ви­дов ле­че­ния. Мед. об­слу­жи­ва­ние в ча­ст­ном сек­то­ре про­во­дит­ся на до­го­вор­ной ос­но­ве. Дея­тель­ность тра­сто­вых мед. служб по­сте­пен­но пе­ре­во­дит­ся в ка­те­го­рию фон­дов и кон­тро­ли­ру­ет­ся не­за­ви­си­мой ко­мис­си­ей по здра­во­охра­не­нию. За­бо­ле­вае­мость на 100 тыс. жит. со­ста­вля­ет: ту­бер­ку­лё­зом 10,8, ви­рус­ным ге­па­ти­том 15,2 (2003), си­фи­ли­сом 2,6 (2004), ра­ком 458,2 (в т. ч. рак гру­ди 134,7) (2001) слу­ча­ев. Осн. при­чи­ны смер­ти взрос­ло­го на­се­ле­ния – сер­деч­но-со­су­ди­стые за­бо­ле­ва­ния, рак и трав­мы. Ку­рор­ты: Бат, Блэк­пул, Борн­мут, Брай­тон, Гас­тингс, Дувр, Мэн, Уайт, Хар­ро­гит и др.

Автор раздела: В. С. Не­ча­ев.

Спорт

В. не­ред­ко на­зы­ва­ют ро­ди­ной совр. спор­та. Сре­ди ви­дов спор­та, за­ро­див­ших­ся в В., – гольф (Шот­лан­дия, сер. 18 в.), ака­де­мич. греб­ля (Анг­лия, 18 в.), рег­би (г. Рег­би, Анг­лия, 1823), лёг­кая ат­ле­ти­ка (Анг­лия, 1830–40-е гг.), фут­бол (сер. 19 в.), бокс (Анг­лия, 1865), бад­мин­тон (г. Бад­мин­тон, 1873), ро­ли­ко­беж­ный спорт (Анг­лия, на ру­бе­же 19–20 вв.) и др.

В В. ос­но­ва­ны мно­гие пер­вые спор­тив­ные ор­га­ни­за­ции: ип­по­дром (Нью­мар­кет, нач. 17 в.), жо­кей­ский клуб (Нью­мар­кет, 1750), ста­рей­ший гольф-клуб (Сент-Эн­д­рюс, Шот­лан­дия, 1754), клуб по хок­кею с мя­чом – «Бе­ри-Фен Бен­ди Клаб» (г. Бе­ри-Фен, 18 в.), спор­тив­ная ас­со­циа­ция по пла­ва­нию (Лон­дон, 1837), клу­бы по конь­ко­беж­но­му спор­ту (Эдин­бург, 1742) и по фи­гур­но­му ка­та­нию (Лон­дон, 1842), фут­боль­ный клуб (Анг­лия, 1863); со­стоя­лись пер­вые со­рев­но­ва­ния по ря­ду ви­дов спор­та: ре­га­та с уча­сти­ем гра­фа Йорк­ско­го и Кар­ла II (1660), матч по кри­ке­ту ме­ж­ду граф­ст­ва­ми Кент и Сур­рей (1709), меж­ду­нар. шах­мат­ный тур­нир (Лон­дон, 1851), фут­боль­ный тур­нир (Ку­бок Англ. ас­со­циа­ции, 1871–72); раз­ра­бо­та­ны и ут­вер­жде­ны пра­ви­ла иг­ры в тен­нис (Анг­лия, 1875) и со­сто­ял­ся Уимб­л­дон­ский тур­нир (1877) и др.

Раз­ви­ти­ем лю­би­тель­ско­го спор­та и фи­зич. от­ды­ха за­ни­ма­ет­ся Спор­тив­ный со­вет (с 1965). В Анг­лии су­ще­ст­ву­ет 10 ре­гио­наль­ных спор­тив­ных со­ве­тов, в Шот­лан­дии и Уэль­се – по од­но­му, в Сев. Ир­лан­дии – Со­вет по де­лам мо­ло­дё­жи и спор­та. Наи­бо­лее по­пу­ляр­ные ви­ды спор­та: фут­бол, рег­би, тен­нис, пла­ва­ние, ры­бо­лов­ст­во, гольф, кри­кет, кег­ли, па­рус­ный, кон­ный спорт, шах­ма­ты.

Как пра­ви­ло, в боль­шин­ст­ве офиц. со­рев­но­ва­ний Анг­лия, Уэльс, Сев. Ир­лан­дия и Шот­лан­дия вы­сту­па­ют са­мо­стоя­тель­ны­ми ко­ман­да­ми, но на Олим­пий­ских иг­рах они объ­е­ди­не­ны под фла­гом Ве­ли­ко­бри­та­нии. Брит. олим­пий­ская ас­со­циа­ция соз­да­на в 1905. Пред­ста­ви­те­ли В. уча­ст­во­ва­ли во всех лет­них (с 1896) и зим­них (с 1924) Олим­пий­ских иг­рах. В В. два­ж­ды про­во­ди­лись Олим­пиа­ды – в 1908 и 1948 (обе – в Лон­до­не); сто­ли­ца В. вновь из­бра­на ме­стом про­ве­де­ния Олим­пий­ских игр (2012).

Все­го на сче­ту брит. спорт­сме­нов 189 зо­ло­тых, 242 се­реб­ря­ные, 237 брон­зо­вых медалей, по­лу­чен­ных на лет­них Олим­пий­ских иг­рах и, со­от­вет­ст­вен­но, 7, 2, 10 – на Олим­пий­ских зим­них иг­рах.

На I Олим­пий­ских иг­рах (1896) пред­ста­ви­те­ли Ве­ли­ко­бри­та­нии за­вое­ва­ли 3 зо­ло­тые ме­да­ли (2 – тен­ни­сист Дж. Бо­ленд, 1 – штан­гист Л. Эл­ли­от в уп­раж­не­нии од­ной ру­кой). На IV Олим­пий­ских иг­рах 1908 спорт­сме­ны В. удо­стое­ны наи­боль­ше­го чис­ла на­град и за­ня­ли 1-е ме­сто в не­офиц. ко­манд­ном за­чё­те (56 зо­ло­тых, 51 се­реб­ря­ная, 38 брон­зо­вых ме­да­лей).

Круп­ных ус­пе­хов на Олим­пиа­дах до­би­ва­лись: гре­бец Дж. Бе­рес­форд, за­вое­вав­ший 3 зо­ло­тые и 2 се­реб­ря­ные ме­да­ли (1920, 1924, 1928, 1932 и 1936), пло­вец Х. Тэй­лор – 3 зо­ло­тые и 2 брон­зо­вые ме­да­ли (1908, 1912 и 1920), ва­тер­по­лист и пло­вец П. Рад­ми­ло­вич – 4 зо­ло­тые ме­да­ли (1908, 1912 и 1920), кон­ник Р. Мид – 3 зо­ло­тые ме­да­ли (1968 и 1972), лег­ко­ат­лет С. Коэ – 2 зо­ло­тые ме­да­ли (1980 и 1984) в бе­ге на 1500 м, гре­бец С. Ред­грейв – 5 зо­ло­тых ме­да­лей на Олим­пий­ских иг­рах (1984–2000) и 9 – на чем­пио­на­тах ми­ра (1986–99).

На Олим­пий­ских зим­них иг­рах наи­бо­лее ус­пеш­но вы­сту­пал тан­це­валь­ный ду­эт Дж. Тор­вилл и К. Дин – по­бе­ди­те­ли со­рев­но­ва­ний по фигурному ката­нию в г. Са­рае­во (1984) и 4-крат­ные чем­пио­ны ми­ра (1981–84).

Фут­бо­ли­сты сбор­ной Анг­лии – чем­пио­ны ми­ра 1966, а силь­ней­шие клу­бы «Ар­се­нал» (Лон­дон), «Ман­че­стер Юнай­тед», «Ли­вер­пуль», «Чел­си» (Лон­дон) – не­од­но­крат­ные по­бе­ди­те­ли раз­л. ев­ро­п. тур­ни­ров. Луч­шие фут­боль­ные клу­бы Шот­лан­дии – «Сел­тик» и «Глаз­го Рейнд­жерс». Зна­ме­ни­тые фут­бо­ли­сты и тре­не­ры В.: С. Мэть­юз, бра­тья Р. и Дж. Чар­лтон, Дж. Бест, М. Хьюз, И. Раш, П. Джен­нигс, Д. Ри­ви, П. Шил­тон, Г. Ли­не­кер, Д. Си­мен, М. Оу­эн, Д. Бек­хэм, А. Ши­рер, А. Рам­сей, Г. Чеп­мен, Б. Шенк­ли, М. Бас­би, А. Фер­гю­сон.

В стра­не бо­га­тые шах­мат­ные тра­ди­ции. В сер. 19 в. Г. Ста­ун­тон счи­тал­ся силь­ней­шим шах­ма­ти­стом ми­ра, в кон. 19 в. ус­пеш­но вы­сту­пал маэ­ст­ро Дж. Блэк­берн, во 2-й пол. 20 в. – гросс­мей­сте­ры А. Майлс, Дж. Спил­мен, М. Адамс, Н. Шорт, участ­во­вав­ший в мат­че (1993) на пер­вен­ст­во ми­ра с Г. К. Кас­па­ро­вым. Наи­бо­лее из­вест­ные со­рев­но­ва­ния – мат­чи на пер­вен­ст­во ми­ра Г. К. Кас­па­ров – А. Е. Кар­пов (1986), Г. К. Кас­па­ров – В. Б. Крам­ник (2000); в ис­то­рию шах­мат во­шли тур­ни­ры в Гас­тинг­се (1895), Лон­до­не (1883, 1899, 1922), Нот­тин­ге­ме (1936) и др.

Еже­год­ный Уимб­л­дон­ский тен­нис­ный тур­нир на­зы­ва­ют не­офиц. чем­пио­на­том ми­ра на тра­вя­ных кор­тах. Муж­ская сбор­ная Анг­лии по тен­ни­су 9 раз (в 1903–1936) вы­иг­ры­ва­ла Ку­бок Дэ­ви­са (все­го иг­ра­ла в фи­на­лах 17 раз в 1900–78).

Бок­сёр Л. Лью­ис – не­од­но­крат­ный чем­пи­он ми­ра сре­ди про­фес­сио­на­лов (в 1992–2003) в су­пер­тя­жё­лом ве­се.

На ав­то­дро­ме в Сил­вер­сто­не еже­год­но про­во­дит­ся этап чем­пио­на­та ми­ра «Фор­му­ла-1», од­ним из ли­де­ров ко­то­ро­го яв­ля­ет­ся брит. ко­ман­да «Мак­ла­рен» (ру­ко­во­ди­те­ли М. Джаг­гер и Р. Ден­нис).

От­кры­тый чем­пио­нат В. («Бри­тиш опен») по голь­фу счи­та­ет­ся ста­рей­шим проф. тур­ни­ром в ми­ре; впер­вые про­ве­дён в окт. 1860 в шотл. гольф-клу­бе Пре­ствик. Наи­бо­лее из­вест­ные по­ля: Сент-Эн­д­рюс, Рой­ал-Трун, Рой­ал-Бёрк­дейл и др. Луч­шие голь­фи­сты в ис­то­рии В. – Г. Вар­дон, Н. Фал­до, К. Монт­го­ме­ри.

В В. ра­бо­та­ют 400 кон­но­спор­тив­ных школ; 17,3 млн. лю­би­те­лей кон­но­го спор­та, из них 2,4 млн. чел. ак­тив­но за­ни­ма­ют­ся этим ви­дом спор­та. В Анг­лии и Сев. Ир­лан­дии 17 ип­по­дро­мов для глад­ких ска­чек, 24 – для ска­чек с пре­пят­ст­вия­ми, 18 – для сме­шан­ных ска­чек, в проф. спор­те св. 65 тыс. ло­ша­дей. Са­мые из­вест­ные тра­диц. со­рев­но­ва­ния: дер­би в Эп­со­ме, ко­ро­лев­ские скач­ки в Эс­ко­те, ли­вер­пуль­ский стипл-чейз. Сре­ди зна­ме­ни­тых жо­ке­ев – по­бе­ди­те­ли мн. при­зо­вых ска­чек – К. Фэ­лон, М. Ки­нейн (глад­кие скач­ки), Т. Мак­кой, Р. Джон­сон (скач­ки с пре­пят­ст­вия­ми).

Дополнительная литература:

Все о спор­те: Спра­воч­ник. М., 1976. Ч. 3;

Шах­ма­ты: Эн­ци­кло­пе­ди­че­ский сло­варь. М., 1990;

Фо­мен­ко Б. Ф. Ку­бок Дэ­ви­са: 99 сту­пе­ней к вер­ши­не. М., 2003;

Яки­мо­вич В. С. Куль­ту­ра в ми­ре спор­та. М., 2006.

Автор раздела: В. И. Линдер.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­кии куль­ту­ры

В со­от­вет­ст­вии с адм. де­ле­ни­ем и сло­жив­ши­ми­ся тра­ди­ция­ми сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния В. под­раз­де­ля­ет­ся на три под­сис­те­мы: Анг­лия и Уэльс; Сев. Ир­лан­дия; Шот­лан­дия. Управ­ле­ние об­ра­зо­ват. уч­ре­ж­де­ния­ми осу­ще­ст­в­ля­ют че­ты­ре пра­ви­тельств. де­пар­та­мен­та: Деп-т об­ра­зо­ва­ния и за­ня­то­сти в Анг­лии, Деп-ты об­ра­зо­ва­ния в Уэль­се и Сев. Ир­лан­дии; Деп-т об­ра­зо­ва­ния и про­мыш­лен­но­сти в Шот­лан­дии. Осн. рег­ла­мен­ти­рую­щи­ми до­ку­мен­та­ми яв­ля­ют­ся: за­ко­ны Анг­лии и Уэль­са – «О даль­ней­шем и выс­шем об­ра­зо­ва­нии» (1992), «О школь­ных стан­дар­тах и ог­ра­ни­че­ни­ях» (1998), «Об обу­че­нии и на­вы­ках» (2000), «Об об­ра­зо­ва­нии» (2002); при­ка­зы Сев. Ир­лан­дии – «Об об­ра­зо­ва­тель­ной ре­фор­ме» (1989), «О даль­ней­шем об­ра­зо­ва­нии» (1997); за­ко­ны Шот­лан­дии – «Об об­ра­зо­ва­нии» (1980), «О даль­ней­шем и выс­шем об­ра­зо­ва­нии» (1992). Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния В. вклю­ча­ет: до­шко­ль­ное вос­пи­та­ние, на­чаль­ное, об­щее сред­нее, дальней­шее и выс­шее об­ра­зо­ва­ние. В неё вхо­дят: уч­ре­ж­де­ния до­шко­ль­но­го обу­че­ния и вос­пи­та­ния (для де­тей 3–5 лет), 2- и 4-лет­ние на­чаль­ные шко­лы (1–6-е клас­сы) для де­тей 5–11 лет (в Сев. Ир­лан­дии – для де­тей 4–11 лет; в Шот­лан­дии – для де­тей 5–12 лет); не­пол­ные сред­ние шко­лы (7–11-е клас­сы) – объ­е­ди­нён­ные, грам­ма­тич., тех­нич., со­вре­мен­ные, спец. и ча­ст­ные шко­лы, сре­ди ко­то­рых осо­бо вы­де­ля­ют­ся эли­тар­ные паб­лик скулз (Итон, Хар­роу, Вин­че­стер и др.). Наи­бо­лее ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ный тип школ – объ­еди­нён­ные шко­лы, в них обу­ча­ет­ся ок. 90% уч-ся Анг­лии и Уэль­са. 11-лет­нее об­ра­зо­ва­ние за­вер­ша­ет­ся в 16 лет. Окон­чив­шие 11 клас­сов грам­ма­тич. шко­лы про­дол­жа­ют обу­че­ние в 12–13-х клас­сах, по­сле окон­ча­ния ко­то­рых по­сту­па­ют в уни­вер­си­тет или кол­ледж выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния. В 2003 в Анг­лии и Уэль­се на­счи­ты­ва­лось ок. 30 тыс. гос. школ (8,5 млн. уч-ся), в Шот­лан­дии – св. 2,7 тыс. школ (ок. 780 тыс. уч-ся), в Сев. Ир­лан­дии – 1300 школ (св. 300 тыс. уч-ся). В ча­ст­ных шко­лах В. обу­ча­лись св. 500 тыс. де­тей.

Даль­ней­шее (по­сле­шко­ль­ное) об­ра­зо­ва­ние В. пред­став­ле­но раз­но­об­раз­ны­ми кол­лед­жа­ми, учеб­ны­ми цен­тра­ми, ин­сти­ту­та­ми (ок. 700), а так­же ве­чер­ни­ми цен­тра­ми обу­че­ния взрос­лых (св. 7 тыс.), ко­то­рые осу­ще­ст­в­ля­ют под­го­тов­ку на разл. уров­нях – от проф.-тех­ни­че­ско­го до выс­ше­го.

В сис­те­му выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния вхо­дят уни­вер­си­те­ты, по­ли­тех­нич. кол­ле­джи и др. Обу­че­ние в уни­вер­си­те­тах ве­дёт­ся как по об­ра­зо­ва­тель­ным, так и по ис­сле­до­ва­тель­ским про­грам­мам с при­свое­ни­ем учё­ных сте­пе­ней. В со­от­вет­ст­вии с за­ко­ном «О даль­ней­шем и выс­шем об­ра­зо­ва­нии» (1992) все по­ли­тех­нич. кол­лед­жи и не­ко­то­рые др. выс­шие учеб­ные за­ве­де­ния по­лу­чи­ли уни­вер­си­тет­ский ста­тус и ста­ли на­зы­вать­ся «но­вы­ми» уни­вер­си­те­та­ми. В Анг­лии функ­цио­ни­ру­ют (2005) 144 ву­за (св. 1,7 млн. сту­ден­тов), в Шот­лан­дии – 22 ву­за (89 тыс.), в Уэль­се – 14 ву­зов (89 тыс.), в Сев. Ир­лан­дии – 2 ун-та (38 тыс. сту­ден­тов). Ста­рей­шие уни­вер­си­те­ты: Окс­форд­ский уни­вер­си­тет (ос­но­ван в 1167), Кем­бридж­ский уни­вер­си­тет (1209), Абер­дин­ский (1495), Эдин­бург­ский уни­вер­си­тет (1583), Лон­дон­ский уни­вер­си­тет (1836), ун-т Уэль­са в Кар­диф­фе (1893), ун-т Бел­фа­ста (1908) и др.

Круп­ней­шие на­уч. уч­ре­ж­де­ния В.: Лон­дон­ское ко­ро­лев­ское об­ще­ст­во (ос­но­ва­но в 1660), Ко­ро­лев­ская ака­де­мия ис­кусств в Лон­до­не (1768), Ко­ро­лев­ское об-во в Эдин­бур­ге (1783), Ко­ро­лев­ская шотл. ака­де­мия в Эдин­бур­ге (1826), Бри­тан­ская ака­де­мия (1901), Брит. со­вет (1934), Ко­ро­лев­ская инж. ака­де­мия (1976). В В. св. 600 на­уч. об­ществ, ас­со­циа­ций, цен­тров, н.-и. ин-тов, в т. ч. ста­рей­шие на­уч. об­ще­ст­ва: ма­те­ма­тич. (1707), бо­та­нич. (1721), Лин­не­ев­ское (1788), бир­мин­гем­ское «Лун­ное об­щест­во» (1775), Лон­дон­ское об-во ес­теств. ис­то­рии (1858).

Глав­ные му­зеи: Бри­тан­ский му­зей (1753), На­цио­наль­ная га­ле­рея (1824), Му­зей Вик­то­рии и Аль­бер­та (1852), Нац. порт­рет­ная га­ле­рея (1856), На­уч. му­зей (1857; со­дер­жит уни­каль­ную кол­лек­цию ма­шин), га­ле­рея Тейт (1897) – все в Лон­до­не; Нац. му­зей шотл. ред­ко­стей (1780), Шотл. ко­ро­лев­ский му­зей, Нац. га­ле­рея Шот­лан­дии – все в Эдин­бур­ге; Нац. му­зей Уэль­са в Кар­диф­фе (1907), Дом-му­зей У. Шек­спи­ра в г. Страт­форд-апон-Эй­вон и др.

Круп­ней­шие биб­лио­те­ки: Б-ка Брит. му­зея в Лон­до­не (1753; с 1972 вхо­дит в со­став Брит. б-ки), б-ка Окс­форд­ско­го ун-та (б-ка Бод­ли, 1602), Нац. б-ка Шот­лан­дии в Эдин­бур­ге (1680), Нац. б-ка Уэль­са в Абе­ри­стуи­те (1907), Бри­тан­ская биб­лио­те­ка (1972) и др.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Ин­фор­ма­ци­он­ные агент­ст­ва. Круп­ней­шее ин­фор­мац. агент­ст­во, ра­бо­таю­щее ис­клю­чи­тель­но на тер­ри­то­рии В., – Press Association, ос­но­ва­но в 1868. Оно яв­ля­ет­ся коо­пе­ра­тив­ным объ­е­ди­не­ни­ем 120 про­винц. га­зет и име­ет свои пред­ста­ви­тель­ст­ва в Лон­до­не и 12 др. го­ро­дах В.; за­ни­ма­ет­ся сбо­ром и рас­про­стра­не­ни­ем ин­фор­ма­ции, обес­пе­чи­вая ею все сто­лич­ные и про­винц. еже­днев­ные и вос­крес­ные га­зе­ты и др. пе­рио­дич. из­да­ния. Ак­цио­нер­ное ин­фор­мац. агент­ст­во Exchange Tele­graph ос­но­ва­но в 1872, со­би­ра­ет и рас­про­стра­ня­ет эко­но­мич., фи­нан­со­вую, спор­тив­ную ин­фор­ма­цию, пар­ла­мент­ские, су­деб­ные но­во­сти. Ме­ж­ду­нар. про­бле­мы ос­ве­ща­ет агент­ст­во Рей­тер – од­но из пя­ти ве­ду­щих ми­ро­вых ин­фор­мац. агентств, ос­но­ван­ное П. Дж. Рей­те­ром в 1851 (штаб-квар­ти­ра – в Лон­до­не).

Прес­са. Пер­вое пе­рио­дич. из­да­ние – «English Mercu­ry» – вы­шло в Бри­та­нии в 1588, пер­вая еже­днев­ная газ. «Dai­ly Courant» – в 1702. В по­сле­дую­щие три сто­ле­тия брит. га­зет­ный ры­нок бы­ст­ро раз­ви­вал­ся. В 1785 поя­ви­лась газ. «Таймс», в 1821 – «Manchester Guardi­an», в 1822 – «Сан­ди таймс». В 1829 в В. на­счи­ты­ва­лось уже 308 га­зет, в 1891 – 2263.

В В. вы­хо­ди­т (2005) св. 1,4 тыс. га­зет, из них 29 об­ще­на­цио­наль­ных (14 еже­днев­ных и 15 вос­крес­ных). Наи­бо­лее по­пу­ляр­ные об­ще­на­цио­наль­ные еже­днев­ные га­зе­ты – «Sun» (3,5 млн. экз., 2001), «Daily Mirror» (1,7 млн. экз., 2005), «Дей­ли те­ле­граф» (1,01 млн. экз., 2000), «Таймс» (712 тыс. экз., 2000), «Гар­ди­ан» (398 тыс. экз., 2000), «Фай­нан­шел таймс» (483 тыс. экз., 2000), «Ин­де­пен­дент» (240 тыс. экз., 2000) и др. Наи­бо­лее по­пу­ляр­ная вос­крес­ная га­зе­та – «News of the World» (4 млн. экз., 2001). Об­щий ти­раж об­ще­на­цио­наль­ных еже­днев­ных га­зет 14 млн. экз.; вос­крес­ных – 15 млн. экз. (2001). В В. из­да­ёт­ся св. 1,3 тыс. ме­ст­ных га­зет (в осн. еже­не­дель­ных), ко­то­рые ос­ве­ща­ют гл. обр. со­бы­тия сво­его ре­гио­на. Еже­не­дель­ный ти­раж брит. ме­ст­ной прес­сы со­став­ля­ет св. 32,5 млн. экз. Поч­ти 90% ре­гио­наль­но­го га­зет­но­го биз­не­са при­над­ле­жит 20 ком­па­ни­ям, сре­ди ко­то­рых од­но из ве­ду­щих мест за­ни­ма­ет «Trinity Mirror».

Тра­ди­ци­он­но га­зе­ты В. де­лят­ся на «ка­че­ст­вен­ные» (ши­ро­ко­фор­мат­ные) и мас­со­вые (час­то ма­ло­фор­мат­ные – таб­лои­ды). Для «ка­че­ст­вен­ных» из­да­ний ха­рак­те­рен глу­бо­кий ана­лиз во­про­сов по­ли­ти­ки, фи­нан­сов, ме­ж­ду­нар. по­ло­же­ния. Та­ки­ми га­зе­та­ми яв­ля­ют­ся «Таймс», «Фай­нан­шел таймс», «Гар­ди­ан», «Дей­ли те­ле­граф» и др. Мас­со­вая (или по­пу­ляр­ная) прес­са ори­ен­ти­ро­ва­на на ши­ро­кий круг чи­та­те­лей, в ней пре­об­ла­да­ют раз­вле­ка­тель­ные ма­те­риа­лы, пуб­ли­ка­ции, по­свя­щён­ные жиз­ни из­вест­ных лю­дей, звёзд шоу-биз­не­са и пр. К та­ко­го ро­да га­зе­там от­но­сят­ся «Sun», «Mail of Sunday» (2,3 млн. экз., 2005), «Daily Ma­il» (2,4 млн. экз., 2005), «News of the World», «Daily Mirror» и др.

В В. из­да­ёт­ся св. 8 тыс. жур­на­лов (2001), из ко­то­рых 6 тыс. при­над­ле­жат к ка­те­го­рии «де­ло­вых и про­фес­сио­наль­ных». Са­мый боль­шой ти­раж име­ют ж. «Sky Cus­to­mer Magazine» (св. 4,75 млн. под­пис­чи­ков), ж. «What’s on TV» (1,7 млн. экз.), «Ra­dio Times» (1,2 млн. экз.).

Брит. га­зе­ты фор­маль­но не свя­за­ны с кон­крет­ны­ми по­ли­тич. пар­тия­ми. Од­на­ко боль­шин­ст­во из­да­ний сто­ит на оп­ре­де­лён­ных по­ли­тич. по­зи­ци­ях, ко­то­рые за­час­тую от­ра­жа­ют взгля­ды их вла­дель­цев. Рес­пек­та­бель­ная газ. «Дей­ли те­ле­граф» и мас­со­вая газ. «Daily Mail» под­дер­жи­ва­ют кон­сер­ва­то­ров, ши­ро­ко­фор­мат­ная «Гар­ди­ан» и таб­ло­ид «Mirror» за­ни­ма­ют про­лей­бо­ри­ст­ские по­зи­ции. Не­ред­ко га­зе­ты ме­ня­ют свои по­ли­тич. при­стра­стия. В 2004 газ. «Daily Ex­press» пе­ре­ста­ла ока­зы­вать под­держ­ку лей­бо­ри­стам и вста­ла на сто­ро­ну кон­сер­ва­то­ров. Газ. «Sun» в нач. 1970-х гг. вы­сту­па­ла на сто­ро­не лей­бо­ри­стов, с при­хо­дом к вла­сти в 1979 М. Тэт­чер на­ча­ла под­дер­жи­вать кон­сер­ва­то­ров, с 1997 вновь вста­ла на сто­ро­ну лей­бо­ри­стов.

Брит. пра­ви­тель­ст­во не вла­де­ет ни од­ним га­зет­ным из­да­ни­ем, од­на­ко рас­по­ла­га­ет эф­фек­тив­ны­ми ин­ст­ру­мен­та­ми воз­дей­ст­вия на прес­су (бри­фин­ги, пресс-кон­фе­рен­ции, пре­дос­тав­ле­ние ма­те­риа­лов и др.). Кро­ме то­го, че­рез К-т по мо­но­по­ли­ям оно кон­тро­ли­ру­ет со­вер­ше­ние сде­лок по ку­п­ле-про­да­же га­зет.

Боль­шин­ст­во брит. га­зет на­хо­дит­ся в соб­ст­вен­но­сти се­ми ком­па­ний. Че­ты­рём из них при­над­ле­жит 90% про­даж пе­рио­дич. из­да­ний: «News International», вла­де­лец Ру­перт Мёр­док; «Таймс», «Сан­ди таймс», «Sun», «News of the World» и др.; «Daily Mail and General Trust», вла­де­лец ви­конт Ро­тер­мир; «Daily Mail», «Mail of Sunday» и др.; «Trinity Mirror»; ок. 250 га­зет, из них 240 ме­ст­ных; сре­ди об­ще­на­цио­наль­ных из­да­ний – «Daily Mirror», «Sunday Mirror», «People», «Da­ily Record», «Sun­day Mail» и др.; «Northern and Shell», вла­де­лец Ри­чард К. Дез­монд; «Daily Ex- press», «Sunday Express», «Dai­ly Star». Боль­шин­ст­во га­зет, в т. ч. 85% ме­ст­ных, име­ют свои сай­ты в Ин­тер­не­те.

Ра­дио и те­ле­ви­де­ние. В 1922 в В. вы­шла в эфир пер­вая ра­дио­пе­ре­да­ча Брит. ве­ща­тель­ной кор­по­ра­ции – Би-Би-Си (ВВС). В 1936 на­ча­лась ре­гу­ляр­ная транс­ля­ция те­ле­ви­зи­он­ных про­грамм. До 1954 Би-Би-Си име­ла мо­но­по­лию на ра­дио- и теле­ве­ща­ние. В В. дей­ст­ву­ют 5 ка­на­лов эфир­но­го те­ле­ви­де­ния, неск. со­тен ра­дио­стан­ций и ка­на­лов спут­ни­ко­во­го и ка­бель­но­го те­ле­ви­де­ния (2005). Ра­дио­ор­га­ни­за­ция (Radio Authority) от­ве­ча­ет за ком­мерч. ра­дио, а Не­за­ви­си­мая те­ле­ви­зи­он­ная ко­мис­сия (Indepen­dent Tele­vision Commission – ITC), со­стоя­щая из на­зна­чае­мых мин. внутр. дел 10 чле­нов, осу­ще­ст­в­ля­ет кон­троль за дея­тель­но­стью ком­мерч. те­ле­ви­де­ния, вклю­чая спут­ни­ко­вое и ка­бель­ное.

Са­мая круп­ная брит. те­ле- и ра­дио­ве­ща­тель­ная ком­па­ния – Би-Би-Си [52% ра­дио­слу­ша­те­лей и 40% те­ле­зри­те­лей В. (2001)]. В стра­не дей­ст­ву­ют 3 ком­мерч. нац. ра­дио­стан­ции. 15 ком­па­ний кон­тро­ли­ру­ют прак­ти­че­ски всё ком­мерч. ра­дио в стра­не.

Один из гл. кон­ку­рен­тов Би-Би-Си – ком­па­ния «Inde­pen­dent Television – ITV», на­чав­шая свою дея­тель­ность в 1955 и ве­щаю­щая на 3-м ка­на­ле брит. нац. те­ле­ви­де­ния. Пре­об­ла­даю­щее влия­ние в ITV име­ют ком­па­нии «Carl­ton» и «Granada». Про­грам­мы ITV смот­рят ок. 29% брит. те­ле­зри­те­лей (2001).

С 1982 вы­хо­дят в эфир про­грам­мы 4-го ка­на­ла (Channel 4) и с 1997 – 5-го ка­на­ла (Channel 5), яв­ляю­щие­ся, как и 3-й ка­нал, об­ще­на­цио­наль­ны­ми ком­мерч. ка­на­ла­ми, фи­нан­си­ро­ва­ние ко­то­рых осу­ще­ст­в­ля­ет­ся от про­да­жи рек­ла­мы. С 1982 ра­бо­та­ет спут­ни­ко­вое те­ле­ве­ща­ние. На этом рын­ке ли­ди­ру­ет «Bri­tish Sky Broadcasting» – ВSkyB, пре­дос­тав­ляю­щая дос­туп по­тре­би­те­лей к 200 ка­на­лам. BSkyB кон­тро­ли­ру­ет­ся ком­па­ни­ей «News International» Р. Мёр­до­ка. В 2001 бо­лее 5,5 млн. до­маш­них те­ле­при­ём­ни­ков при­ни­ма­ли спут­ни­ко­вые про­грам­мы. К ка­бель­но­му те­ле­ви­де­нию (на­ча­ло раз­ви­вать­ся с сер. 1980-х гг.) под­клю­че­ны св. 2 млн. те­ле­при­ём­ни­ков; на этом рын­ке до­ми­ни­ро­ва­ли «National Transcommu­nications Limited – NTL» и Telewest, ко­то­рые в мар­те 2006 объ­еди­ни­лись в ком­па­нию «NTL Incorpora­ted», став­шую ве­ду­щим ка­бель­ным опе­ра­то­ром в Ве­ли­ко­бри­та­нии. В 1998 по­яви­лось циф­ро­вое те­ле­ви­де­ние, пе­ре­да­чи ко­то­ро­го в 2000 мог­ли смот­реть 20–25% брит. те­ле­зри­те­лей, а с 1999 на­ча­ло раз­ви­вать­ся циф­ро­вое ра­дио. Циф­ро­вые служ­бы име­ют Би-Би-Си, ком­па­нии ITV, BSkyB, опе­ра­то­ры ка­бель­но­го те­ле­ви­де­ния.

Фи­ло­со­фия

Для англ. фи­ло­со­фии на всём про­тя­же­нии её раз­ви­тия ха­рак­тер­но пре­об­ла­да­ние эм­пи­рич. и сен­суа­ли­стич. тен­ден­ций, ори­ен­та­ция на прак­тич. опыт – на­уч­ный, со­ци­аль­ный, пси­хо­ло­ги­чес­кий (от­сю­да боль­шое вни­ма­ние к про­бле­мам эти­ки), тес­ная связь с экс­пе­рим. ес­те­ст­во­зна­ни­ем и ма­те­ма­ти­кой. В от­ли­чие от кон­ти­нен­таль­ной (пре­ж­де все­го не­мец­кой) фи­ло­со­фии, англ. мыс­ли­те­ли не бы­ли склон­ны к все­ох­ва­ты­ваю­щим де­дук­тив­ным кон­ст­рук­ци­ям и по­строе­нию уни­вер­саль­ных фи­лос. сис­тем, пред­по­чи­тая ин­дук­тив­ную ме­то­до­ло­гию и уг­луб­лён­ное ана­ли­тич. ис­сле­до­ва­ние отд. про­блем. Но при об­щем пре­об­ла­да­нии эм­пи­риз­ма су­ще­ст­во­ва­ли и ме­нее влия­тель­ные ра­цио­на­ли­стич. на­прав­ле­ния, со­став­ляв­шие не­ма­ло­важ­ный фон для фи­лос. дис­кус­сий в разл. ис­то­рич. пе­рио­ды.

Англ., шотл. и ирл. фи­ло­со­фы и бо­го­сло­вы уча­ст­во­ва­ли в фор­ми­ро­ва­нии и раз­ви­тии об­ще­ев­ро­пей­ской схо­ла­стич. тра­ди­ции (см. Схо­ла­сти­ка). В пе­ри­од ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья в ев­роп. шко­лах под­ви­за­лись мн. вы­ход­цы из Бри­та­нии (Ал­ку­ин, Ио­анн Скот Эриу­ге­на, Аде­лард Бат­ский, Ио­анн Сол­сбе­рий­ский и др.). Од­ним из наи­бо­лее яр­ких пред­ста­ви­те­лей ср.-век. реа­лиз­ма явил­ся Ан­сельм Кен­тер­бе­рий­ский, впер­вые сфор­му­ли­ро­вав­ший он­то­ло­гич. до­ка­за­тель­ст­во бы­тия Бо­га и не­ред­ко на­зы­вае­мый «от­цом схо­ла­сти­ки». Алек­сандр Гэль­ский впер­вые за­дал фор­му схо­ла­стич. из­ло­же­ния об­су­ж­дае­мо­го во­про­са. В ра­бо­тах пред­ста­ви­те­лей окс­форд­ской шко­лы ав­гу­сти­ни­ан­ский пла­то­низм со­че­та­ет­ся с по­вы­шен­ным ин­те­ре­сом к ма­те­ма­ти­ке и нау­кам о при­ро­де. Ро­берт Грос­се­тест раз­ра­бо­тал ме­та­фи­зи­ку све­та как тон­чай­шей суб­стан­ции, ле­жа­щей в ос­но­ве всех ве­щей, так что гео­мет­рич. за­ко­ны рас­про­стра­не­ния све­та об­ре­та­ют у не­го ста­тус все­об­щих за­ко­нов ес­те­ст­во­зна­ния. Его уче­ник Р. Бэ­кон счи­тал опыт – как внеш­ний (на­уч. экс­пе­ри­мент), так и внут­рен­ний (мис­тич. «оза­ре­ние») – ос­но­вой вся­ко­го по­зна­ния, а ма­те­ма­ти­ку – «вра­та­ми и клю­чом» ко всем ос­таль­ным нау­кам. Ма­те­ма­тич. опи­са­ние фи­зич. про­цес­сов раз­ра­ба­ты­ва­лось Ф. Брад­вар­ди­ном и его уче­ни­ка­ми из Мер­тон­ско­го кол­лед­жа в Окс­фор­де.

Тру­ды Р. Бэ­ко­на, Дун­са Ско­та и У. Ок­ка­ма по­ло­жи­ли на­ча­ло са­мо­быт­ной англ. фи­ло­со­фии. Дунс Скот, ут­вер­ждав­ший при­мат во­ли над ин­тел­лек­том и при­мат еди­нич­но-кон­крет­но­го над аб­ст­ракт­но-все­об­щим, явил­ся ос­но­во­по­лож­ни­ком це­ло­го на­прав­ле­ния фран­ци­скан­ской схо­ла­сти­ки (ско­тизм), про­ти­во­стоя­ще­го схо­ла­сти­ке до­ми­ни­кан­ско­го ор­де­на – то­миз­му. Ок­кам, круп­ней­ший пред­ста­ви­тель но­ми­на­лиз­ма 14 в., счи­тал, что ре­аль­ным су­ще­ст­во­ва­ни­ем об­ла­да­ют толь­ко еди­нич­ные ве­щи и их свой­ст­ва, и ве­ду­щую роль в по­зна­нии от­во­дил ин­туи­ции. Со­глас­но сфор­му­ли­ро­ван­но­му им прин­ци­пу «брит­вы Ок­ка­ма», по­ня­тия, не­сво­ди­мые к ин­туи­тив­но­му и опыт­но­му по­зна­нию, долж­ны уда­лять­ся из нау­ки. Док­три­ны и ме­то­ды Ок­ка­ма, под­верг­ше­го ра­ди­каль­но­му пе­ре­смот­ру осн. пред­по­сыл­ки схо­ла­стич. фи­ло­со­фии, ещё при его жиз­ни бы­ст­ро рас­про­стра­ни­лись сре­ди тео­ло­гов и фи­ло­со­фов в Па­ри­же и Окс­фор­де. Кри­ти­ка ес­теств. тео­ло­гии и тра­диц. ме­та­фи­зи­ки со­дер­жит­ся в со­чи­не­ни­ях мн. по­сле­до­ва­те­лей Ок­ка­ма, в т. ч. у окс­форд­ских схо­ла­стов – фран­ци­скан­ца А. Уод­хе­ма (ум. 1349) и тео­ло­га-до­ми­ни­кан­ца Р. Хол­ко­та (ум. 1349).

На­чи­ная с эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния англ. уни­вер­си­те­ты, в ко­то­рых (осо­бен­но в Окс­фор­де) пре­по­да­ва­ние всё ещё ве­лось в ду­хе схо­ла­стич. ари­сто­те­лиз­ма, ут­ра­чи­ва­ют ве­ду­щую роль в раз­ви­тии фи­лос. мыс­ли. В 1-й пол. 16 в. соз­да­ёт свою со­ци­аль­ную уто­пию Т. Мор, тес­но свя­зан­ный с круж­ком англ. гу­ма­ни­стов во гла­ве с Дж. Ко­ле­том (1466–1519), в ко­то­ром за­кла­ды­ва­лись прин­ци­пы гу­ма­ни­стич. сис­те­мы школь­но­го об­ра­зо­ва­ния. Один из про­воз­ве­ст­ни­ков ев­роп. фи­ло­со­фии Но­во­го вре­ме­ни – Ф. Бэ­кон вы­дви­нул про­ект «ве­ли­ко­го вос­ста­нов­ле­ния на­ук», ос­но­ван­но­го на экс­пе­ри­мен­те и ме­то­де ин­дук­ции, и вы­сту­пил с кри­ти­кой «идо­лов» (лож­ных об­ра­зов и ус­та­но­вок) че­ло­ве­че­ско­го ра­зу­ма, пре­пят­ст­вую­щих опыт­но­му по­зна­нию. Его тех­но­кра­тич. уто­пия «Но­вая Ат­лан­ти­да» как бы про­ти­во­стоя­ла со­ци­аль­ной уто­пии Т. Мо­ра. Ин­дук­ти­визм и экс­пе­рим. под­ход Ф. Бэ­ко­на был вос­при­нят Р. Бой­лем, ко­то­рый в по­ле­ми­ке со схо­ла­стич. уче­ни­ем о «скры­тых ка­че­ст­вах» ввёл раз­ли­че­ние пер­вич­ных и вто­рич­ных ка­честв, раз­ви­тое за­тем Дж. Лок­ком.

Соз­да­те­лем пер­вой фи­лос. сис­те­мы, ос­но­ван­ной на прин­ци­пах ме­ха­ни­ко-ма­те­ма­тич. ес­те­ст­во­зна­ния 17 в., явил­ся Т. Гоббс. Вслед за Г. Га­ли­ле­ем он счи­тал гео­мет­рию един­ст­вен­но воз­мож­ной ос­но­вой по­зна­ния при­ро­ды, по­ни­мае­мой как со­во­куп­ность ес­теств. и «ис­кус­ст­вен­ных» (го­су­дар­ст­во) тел. Уче­ние Гоб­бса о го­су­дар­ст­ве, при­зван­ном обуз­дать эгои­стич. при­ро­ду че­ло­ве­ка и воз­ни­каю­щем на ос­но­ве «об­ществ. до­го­во­ра» из ес­теств. со­стоя­ния «вой­ны всех про­тив всех», вы­зва­ло бур­ную по­ле­ми­ку и ока­за­ло боль­шое влия­ние на по­сле­дую­щее раз­ви­тие со­ци­аль­ной фи­ло­со­фии. На­ту­ра­ли­стич. и ути­ли­та­ри­ст­ской кон­цеп­ции Гоб­бса про­ти­во­стоя­ло уче­ние ре­лиг.-фи­лос. шко­лы кем­бридж­ских пла­то­ни­ков (Р. Кед­ворт, Г. Мор и др.).

Дж. Локк в по­ле­ми­ке с тео­ри­ей вро­ж­дён­ных идей Р. Де­кар­та раз­ра­ба­ты­вал эм­пи­рич. тео­рию по­зна­ния, обос­но­вы­вая про­ис­хо­ж­де­ние всех идей из опы­та – внеш­не­го (ощу­ще­ния) и внут­рен­не­го (реф­лек­сия). Со­ци­аль­но-по­ли­тич. кон­цеп­ции Лок­ка, пре­ж­де все­го его уче­ние о раз­де­ле­нии вла­стей и су­ве­ре­ни­те­те на­ро­да, про­ти­во­стоя­щее аб­со­лю­ти­ст­ской кон­цеп­ции го­су­дар­ст­ва Т. Гоб­бса, ста­ли идей­ной ос­но­вой брит. де­мо­кра­тии и ока­за­ли боль­шое влия­ние на франц. про­све­ти­те­лей 18 в.

С ра­цио­на­ли­стич. обос­но­ва­ни­ем «ес­те­ст­вен­ной ре­ли­гии» как «ре­ли­гии ра­зу­ма» вы­сту­пи­ли в 17–18 вв. пред­ста­ви­те­ли де­из­ма – Э. Чер­бе­ри, Дж. То­ланд, А. Кол­линз (1676–1729), М. Тин­даль (ок. 1655–1733), Г. С. Дж. Бо­лин­гб­рок, А. Шеф­тс­бе­ри и др. Влия­тель­ная в 18 в. фи­ло­со­фия «мо­раль­но­го чув­ст­ва», из­на­чаль­но при­су­ще­го че­ло­ве­ку в не­раз­рыв­ной свя­зи с его внутр. чув­ст­вом кра­со­ты, раз­ви­ва­лась Шеф­тс­бе­ри и Ф. Хат­че­со­ном, за­тем Д. Юмом и А. Смитом. Б. Ман­де­виль в сво­ей по­ле­ми­ке с Шефтс­бе­ри вслед за Т. Гоб­бсом счи­тал гл. по­бу­ди­тель­ным мо­ти­вом че­ло­ве­че­ско­го по­ве­де­ния эгои­стич. рас­чёт, при­том что «ча­ст­ные по­ро­ки» отд. лиц обес­пе­чи­ва­ют бла­го об­ще­ст­вен­но­го це­ло­го.

Дж. Берк­ли в сво­ей кри­ти­ке ра­цио­на­лиз­ма при­дал ра­ди­каль­ный ха­рак­тер сен­суа­ли­стич. ус­та­нов­кам Дж. Лок­ка, по­ла­гая, что «быть» оз­на­ча­ет «быть вос­при­ни­мае­мым» («esse est percipi»). В рус­ле идей Лок­ка и Берк­ли с эм­пи­ри­ко-пси­хо­ло­гич. обос­но­ва­ни­ем сво­ей аг­но­стич. кон­цеп­ции вы­сту­пил Юм, счи­тав­ший про­бле­ма­тич­ны­ми все че­ло­ве­че­ские пред­став­ле­ния («идеи»), в т. ч. по­ня­тия суб­стан­ции и при­чин­но­сти, сво­дя их к при­выч­ным ас­со­циа­тив­ным свя­зям чув­ст­вен­ных «впе­чат­ле­ний». Юм и Д. Гарт­ли (1705–57) яви­лись ос­но­во­по­лож­ни­ка­ми ас­со­циа­тив­ной пси­хо­ло­гии, раз­ра­ба­ты­вав­шей­ся в 19 в. Т. Брау­ном (1778–1820), Джейм­сом Мил­лем и др.

Скла­ды­ваю­щая­ся с сер. 18 в. шот­ланд­ская шко­ла [Т. Рид, Д. Стю­арт (1753–1828), У. Га­миль­тон (1788–1856)] раз­ви­ва­ла в про­ти­во­вес уче­ни­ям Дж. Берк­ли и Д. Юма реа­ли­стич. фи­ло­со­фию «здра­во­го смыс­ла», по­ни­мае­мо­го как со­во­куп­ность ин­туи­тив­но вос­при­ни­мае­мых прин­ци­пов, за­ло­жен­ных в че­ло­ве­че­ском уме Бо­гом. В кон. 18 – нач. 19 вв. фи­ло­со­фия «здра­во­го смыс­ла» ут­вер­ди­лась в ун-тах Глаз­го, Эдин­бур­га, Абер­ди­на – ве­ду­щих брит. уни­вер­си­те­тах это­го вре­ме­ни.

В 19 в. тра­ди­ция брит. эм­пи­риз­ма по­лу­чи­ла даль­ней­шее раз­ви­тие в этич. и со­ци­аль­но-ре­фор­ми­ст­ской док­три­нах ути­ли­та­риз­ма (И. Бен­там, Джеймс Милль), в по­зи­ти­виз­ме Джо­на Стю­ар­та Мил­ля (его ин­дук­тив­ная ло­ги­ка, по­ни­мае­мая как об­щая ме­то­до­ло­гия нау­ки, вос­хо­дит к иде­ям Ф. Бэ­ко­на), в эво­люцио­низ­ме Ч. Дар­ви­на и Г. Спен­се­ра, в фе­но­ме­на­лиз­ме К. Пир­со­на, близ­ком фи­ло­со­фии Э. Ма­ха. Од­ним из ос­но­во­по­лож­ни­ков ма­те­ма­тич. ло­ги­ки явил­ся Дж. Буль, раз­ра­бо­тав­ший ал­геб­ру ло­ги­ки. Влия­ние нем. клас­сич. идеа­лиз­ма ис­пы­та­ли в 19 в. пред­ста­ви­те­ли шотл. шко­лы (У. Га­миль­тон), англ. ро­ман­тиз­ма (С. Т. Кол­ридж, Т. Кар­лейль) и нео­ге­гель­ян­ст­ва (Дж. Х. Стир­линг, Э. Керд, Т. Х. Грин), куль­ми­на­ци­ей ко­то­ро­го яви­лась кон­цеп­ция аб­со­лют­но­го идеа­лиз­ма в ра­бо­тах Ф. Г. Брэд­ли, Б. Бо­зан­ке­та и Дж. Э. Мак-Таг­гар­та, ис­тол­ко­вы­вав­ше­го ге­ге­лев­ский Аб­со­лют с по­зи­ций ра­ди­каль­но­го пер­со­на­лиз­ма как «ду­хов­ное со­об­ще­ст­во» лич­но­стей. Аб­со­лют­ный идеа­лизм стал до­ми­ни­рую­щим на­прав­ле­ни­ем в брит. уни­вер­си­те­тах в кон. 19 в. Прин­ци­пы сво­бод­ной от схо­ла­стич. ра­мок «от­кры­той тео­ло­гии» за­щи­щал Дж. Г. Нью­мен. Свое­об­раз­ный ва­ри­ант нео­ге­гель­ян­ской фи­ло­со­фии куль­ту­ры был пред­ло­жен в 20 в. ис­то­ри­ком Р. Дж. Кол­лин­гву­дом. В кон­цеп­ции Ф. К. Шил­ле­ра (1864–1937) праг­ма­тизм со­че­тал­ся с пер­со­на­ли­стич. трак­тов­кой опы­та и те­лео­ло­гич. эво­лю­цио­низ­мом.

В про­ти­во­стоя­нии как аб­со­лют­но­му идеа­лиз­му, так и праг­ма­тиз­му на ру­бе­же 19–20 вв. воз­ник­ло на­прав­ле­ние нео­реа­лиз­ма. Пред­ста­ви­те­ля­ми его бы­ли Дж. Э. Мур, Б. Рас­сел, А. Н. Уайт­хед, Ч. Д. Бро­уд (1887–1971), С. Алек­сан­дер (1859–1938), раз­ра­ба­ты­вав­ший на­ря­ду с К. Л. Мор­га­ном (1852–1936) кон­цеп­цию «эмерд­жент­ной эво­лю­ции», и др. Фун­дам. труд Рас­се­ла и Уайт­хе­да «Prin­cipia Mathematica» (vol. 1–3, 1910–1913) во мно­гом оп­ре­де­лил даль­ней­шее раз­ви­тие ма­те­ма­тич. ло­ги­ки. Рас­сел и Мур стоя­ли у ис­то­ков ло­гич. ато­миз­ма – на­чаль­но­го эта­па ана­ли­ти­че­ской фи­ло­со­фии, в фор­му­ли­ро­ва­нии и раз­ви­тии ко­то­рой вид­ную роль сыг­рал Л. Вит­ген­штейн. Ло­гич. ана­лиз язы­ко­вых вы­ска­зы­ва­ний, став­ший центр. те­мой ана­ли­тич. фи­ло­со­фии, со­про­во­ж­дал­ся от­ка­зом от тра­диц. «ме­та­фи­зи­че­ских» про­блем как ли­шён­ных к.-л. науч. смыс­ла (док­три­на ло­гич. по­зи­ти­виз­ма, клас­сич. вы­ра­же­ние ко­то­рой дал А. Ай­ер). Под влия­ни­ем позд­них ра­бот Вит­ген­штей­на в 1930–60-х гг. cло­жи­лась фи­ло­со­фия лин­гвис­тич. ана­ли­за, ори­ен­ти­ро­ван­ная не на по­строе­ние фор­ма­ли­зо­ван­ных язы­ков нау­ки, а на ана­лиз ес­теств. язы­ка, – в Кем­брид­же [Дж. Уиз­дом (1904–93) и др.] и с кон. 1940-х гг. в Окс­фор­де (шко­ла фи­ло­со­фии «обы­ден­но­го язы­ка» – Г. Райл, Дж. Ос­тин, П. Стро­сон, Р. Хе­ар). К. Поп­пер, ис­пы­тав­ший влия­ние ло­гич. по­зи­ти­виз­ма, в даль­ней­шем под­верг его кри­ти­ке в сво­их ра­бо­тах по фи­ло­со­фии нау­ки. Его кон­цеп­ция, по­лу­чив­шая назв. кри­ти­че­ско­го ра­цио­на­лиз­ма, раз­ви­ва­лась его уче­ни­ка­ми и по­сле­до­ва­те­ля­ми И. Ла­ка­то­сом и Дж. Уот­кин­сом. От­тал­ки­ва­ясь от О. Шпенг­ле­ра, все­объ­ем­лю­щую фи­лос.- ис­то­рич. кон­цеп­цию кру­го­во­ро­та ло­каль­ных ци­ви­ли­за­ций соз­дал А. Дж. Тойн­би. На­прав­ле­ние «ис­то­рии идей» пред­став­ле­но мно­го­числ. ра­бо­та­ми И. Бер­ли­на по ис­то­рии об­ществ. мыс­ли.

Гл. цен­тры фи­лос. об­ра­зо­ва­ния в В.: Ко­ро­лев­ский фи­лос. ин-т, Окс­форд­ский, Кем­бридж­ский и Лон­дон­ский ун-ты. Ос­нов­ные фи­лос. об­щест­ва: Фи­лос. об-во Анг­лии, Ари­сто­те­лев­ское об-во, Майнд, Фи­лос. об-во при Кем­бридж­ском ун-те, Окс­форд­ское фи­лос. об-во, Бри­тан­ское об-во фи­ло­со­фии нау­ки. Ве­ду­щие фи­лос. жур­на­лы – «Mind» (с 1876) и «Phi­losophy» (с 1926).

Дополнительная литература:

Sorley W. R. A history of british philo­sophy to 1900. Camb., 1965;

Бо­го­мо­лов А. С. Анг­лий­ская бур­жу­аз­ная фи­ло­со­фия XX в. М., 1973;

Stephen L. History of English thought in the eighteenth century. Bristol, 1991. Vol. 1–2;

Aster E. von. Geschichte der engli­schen Phi­losophie. 18. Aufl. Stuttg., 1998;

Пас­смор Д. Сто лет фи­ло­со­фии. М., 1998;

он же. Со­времен­ные фи­ло­со­фы. М., 2002;

Ни­ко­нен­ко С. В. Ан­глий­ская фи­ло­со­фия XX в. СПб., 2003 (библ.).

Автор раздела: Ю. Н. По­пов.

Ли­те­ра­ту­ра

Ли­те­ра­ту­ра В. раз­ви­ва­ет­ся гл. обр. на англ. яз. При­шед­шие с кон­ти­нен­та пред­ки анг­ли­чан – анг­ло­сак­сы, от­тес­нив­шие кель­тов на за­пад и се­вер стра­ны, при­нес­ли с со­бой герм. ми­фы и ле­ген­ды. Ос­но­вой ран­ней по­эзии на анг­ло­сак­сон­ском (древ­не­ан­глий­ском) яз. слу­жил ал­ли­те­ра­ци­он­ный стих; сре­ди её об­раз­цов (7–11 вв.) – ге­ро­ич. эпос («Бе­о­вульф»), хри­сти­ан­ский эпос («Еле­на» Кю­не­вуль­фа, по­этич. пе­ре­ло­же­ния биб­лей­ских книг и др.), не­боль­шие по­эмы («Вид­сид», «Жа­ло­ба Де­о­ра», «Мо­ре­пла­ва­тель», «Стран­ник»), пес­ни на ис­то­рич. те­мы («Бит­ва при Маль­до­не», по­сле 991), гим­ны (древ­ней­ший соз­дан Кед­мо­ном, кон. 7 в.). По­яв­ля­ют­ся ис­то­рич. со­чи­не­ния – сна­ча­ла на лат. яз. («Цер­ков­ная ис­то­рия анг­лов» Бе­ды Дос­то­поч­тен­но­го, 8 в.), позд­нее – на анг­ло­сак­сон­ском яз. («Анг­ло­сак­сон­ская хро­ни­ка»). Импульс к созданию про­зы дал Альф­ред Ве­ли­кий, по ука­за­нию и при уча­стии ко­то­ро­го в кон. 9 в. бы­ли пе­ре­ве­де­ны про­из­ве­де­ния Ав­гу­сти­на, Бо­эция, Гри­го­рия I Ве­ли­ко­го, псал­мы и др. Ран­няя ори­ги­наль­ная лит. про­за (кон. 10 – нач. 11 вв.) пред­став­ле­на про­по­ве­дя­ми мо­на­ха Эльф­ри­ка Грам­ма­ти­ка и епи­ско­па Вульф­ста­на.

В 12–13 вв. лит-ра су­щест­во­ва­ла на трёх язы­ках. На ла­ты­ни со­зда­ва­лась учё­ная поэ­зия, а так­же ис­то­рич. со­чи­не­ния, сре­ди ко­то­рых вы­де­ля­ет­ся «Ис­то­рия брит­тов» Галь­фри­да Мон­мут­ско­го (1135), спо­соб­ство­вав­шая рас­про­стра­не­нию ар­ту­ров­ских ле­генд в ев­роп. лит-ре. Фран­цуз­ский был язы­ком сти­хотв. хро­ник и ро­ма­нов, об­ра­бо­ток бре­тон­ских ле. Под франц. влия­ни­ем (ис­поль­зо­ва­ние риф­мо­ван­но­го сти­ха, за­им­ство­ва­ние сю­же­тов) воз­ник­ла англ. свет­ская поэ­зия (поэ­ма «Со­ва и со­ло­вей», нач. 13 в.). Лайа­мон в эпич. поэ­ме на ис­то­рич. сю­жет «Брут» (ок. 1205) со­че­тал тра­ди­ции ан­гло­сак­сон­ской и франц. кур­ту­аз­ной лит-ры. Древ­ней­ший из со­хра­нив­ших­ся ры­цар­ских ро­ма­нов на англ. яз. – «Ко­роль Хорн» (ок. 1225). По­яв­ля­ют­ся «дву­я­зыч­ные» ан­гло-нор­манд­ские ме­не­стре­ли, лю­бов­ная ли­ри­ка. 14 в. – пе­ри­од воз­рож­де­ния ал­ли­те­рац. сти­ха: в ано­ним­ном ры­цар­ском ро­ма­не «Сэр Га­вейн и Зе­лё­ный ры­царь» (2-я пол. 14 в.), ал­ле­го­рич. по­эме «Ви­де­ние о Пет­ре Па­ха­ре» У. Ленг­лен­да (ок. 1367–70). Дж. Гау­эр в лю­бо­вно-ал­ле­го­рич. поэ­ме «Ис­по­ведь влю­блён­но­го» (1390-е гг.) ввёл в англ. сло­вес­ность мо­ти­вы ан­тич­ной ми­фо­ло­гии. «Кен­тер­бе­рий­ские рас­ска­зы» Дж. Чо­се­ра (кон. 14 в.) ста­ли по­этич. эн­цик­ло­пе­ди­ей эпо­хи, пред­вос­хи­тив вме­сте с тем умо­на­строе­ния ре­нес­санс­но­го гу­ма­низ­ма. Вы­брав для сво­его про­из­ве­де­ния лон­дон­ский диа­лект, Чо­сер за­ло­жил ос­но­ву совр. англ. лит. язы­ка. В 14 в. по­яв­ля­ет­ся пер­вое зна­чит. про­из­ве­де­ние шотл. лит-ры (раз­ви­ва­лась на англ. и гэль­ском язы­ках; cм. так­же Гэль­ская ли­те­ра­ту­ра) – по­эма-хро­ни­ка «Брюс» Дж. Бар­бо­ра (ок. 1375), по­свя­щён­ная борь­бе шот­ланд­цев за свою не­за­ви­си­мость. В 1-й четв. 15 в. сти­хотв. «Хро­ни­ку Шот­лан­дии» соз­дал Эн­д­рю из Уин­то­на.

Сто­лет­няя вой­на 1337–1453, вой­ны Алой и Бе­лой Ро­зы за­дер­жа­ли раз­ви­тие лит-ры. Сре­ди лит. па­мят­ни­ков 14–15 вв.: ре­ли­ги­оз­но-мис­тич. про­из­ве­де­ния Юлиа­ны Нор­вич­ской и Мард­же­ри Кемп; «Смерть Ар­ту­ра» Т. Мэ­ло­ри (1469, опубл. в 1485) – из­ло­же­ние в про­зе ар­ту­ров­ских ле­генд; пер­вые зна­чит. па­мят­ни­ки дра­ма­тур­гии – мис­те­рии из т. н. Йорк­ско­го и Уэйк­филд­ско­го цик­лов, мо­ра­ли­те («Вся­кий че­ло­век» и др.). Круп­ные шотл. по­эты 15 – нач. 16 вв.: Гар­ри Сле­пой, или Гар­ри Ме­не­ст­рель (по­эма «Уол­лес»); Р. Хен­ри­сон, по­сле­до­ва­тель Дж. Чо­се­ра (по­эма «За­ве­ща­ние Крес­си­ды», бас­ни); У. Дан­бар (ал­ле­го­рич. по­эма «Зо­ло­той щит», са­ти­ры и др.), Г. Ду­глас (по­эмы «Дво­рец чес­ти», «Ко­роль Серд­це»).

С ус­та­нов­ле­ни­ем аб­со­лю­тиз­ма Тю­до­ров на­чи­на­ет­ся эпо­ха англ. Воз­ро­ж­де­ния. В англ. куль­ту­ру про­ни­ка­ют идеи гу­ма­низ­ма, на­шед­шие от­ра­же­ние в «Уто­пии» Т. Мо­ра (1516). По­сле­до­ва­те­ли Ф. Пет­рар­ки – по­эты Т. Уай­ет и Г. Х. Сар­ри вво­дят в англ. по­эзию фор­му со­не­та; на нац. тра­ди­цию (в т. ч. фольк­лор­ную по­эзию) ори­ен­ти­ру­ет­ся Дж. Скел­тон, соз­да­тель т. н. скел­то­нов­ско­го сти­ха. Со 2-й пол. 16 в. ут­вер­жда­ет­ся гу­ма­ни­стич. ми­ро­воз­зре­ние. Лю­бов­ная ли­ри­ка, вслед за по­эта­ми-пет­рар­ки­ста­ми, пред­став­ле­на твор­чест­вом Дж. Гас­койна, Т. Кэм­пи­она. «По­этом по­этов» был при­знан Э. Спен­сер: к слож­но­му ал­ле­го­ри­ко-ме­та­фо­рич. язы­ку его по­эзии (по­эма «Ко­ро­ле­ва фей», 1590–96) и разрабо­тан­ной им спен­се­ро­вой стро­фе англ. по­эты бу­дут об­ра­щать­ся вплоть до эпо­хи ро­ман­тиз­ма. Ф. Сид­ни создал ма­ни­фе­ст англ. гу­ма­ни­стич. лит-ры – трак­тат «За­щи­та по­эзии» (1583), пас­то­раль­ный сти­хотв. ро­ман «Ар­ка­дия» (1590) и со­не­ты, ока­зав­шие влия­ние на раз­ви­тие со­нет­ной ли­ри­ки С. Дэ­ние­ла, Г. Кон­стеб­ла, М. Дрей­то­на, У. Шек­спи­ра. Фун­да­мен­тальный трак­тат по по­эти­ке был на­пи­сан Дж. Пат­не­мом («Ис­кус­ст­во анг­лий­ской по­эзии», 1589). На­чи­на­ет­ся бур­ный рас­цвет дра­ма­тур­гии, со­еди­нив­шей две тра­ди­ции – учё­но-гу­ма­ни­стич. и на­род­но-сред­не­веко­вую: твор­че­ст­во Р. Гри­на, Т. Ки­да, Дж. Ли­ли, а так­же ре­фор­ма­то­ра англ. дра­мы К. Мар­ло – пер­во­го ве­ли­ко­го англ. тра­ги­ка, за­ме­нив­ше­го риф­мо­ван­ный стих бе­лым, а рых­лую ком­по­зиц. струк­ту­ру – кон­цен­тра­ци­ей дей­ст­вия во­круг судь­бы ти­та­нич. лич­но­сти.

Кон. 16 – нач. 17 вв. – вер­шин­ный этап в раз­ви­тии англ. дра­мы. Он пред­став­лен пре­ж­де все­го про­из­ве­де­ния­ми У. Шек­спи­ра, вы­ра­зив­ше­го осн. тен­ден­цию ре­нес­санс­ной лит-ры – ин­те­рес к че­ло­ве­че­ской лич­но­сти, ис­пол­нен­ной про­ти­во­ре­чи­вых стра­стей; соз­дав­ше­го но­вый тип реф­лек­ти­рую­ще­го ге­роя («Гам­лет», 1601). Дра­ма­тур­гия Шек­спи­ра, син­те­зи­ро­вав­шая тра­ди­ции ан­тич­но­го, нар. сред­не­ве­ко­во­го и ре­нес­санс­но­го те­ат­ра, рас­ши­ри­ла об­раз­ный диа­па­зон дра­мы, сме­ло со­еди­нив ко­мич. сти­хию и тра­ге­дий­ный па­фос, ари­сто­кра­тизм и гру­бо­ва­тый нар. юмор, со­ци­аль­но-по­ли­тич., фи­лос. про­бле­ма­ти­ку и про­ник­но­вен­ный ли­ризм. Сре­ди круп­ных дра­ма­тур­гов этой эпо­хи – Дж. Уэб­стер, Т. Дек­кер, Т. Хей­вуд, Ф. Бо­монт и Дж. Флет­чер, а так­же мас­тер со­ци­аль­ной са­ти­ры Б. Джон­сон. Кри­зис гу­ма­низ­ма, пе­ре­ро­ж­де­ние гу­ма­ни­стич. идеа­лов в мо­раль ге­до­низ­ма и эпи­ку­рей­ст­ва ощу­ти­мы в дра­ма­тур­гии Ф. Мес­син­дже­ра, Дж. Шер­ли, У. Ро­ули. С за­кры­ти­ем те­ат­ров по на­стоя­нию пу­ри­тан (1642) за­вер­шил­ся зо­ло­той век англ. дра­ма­тур­гии.

В 17 в. стиль ба­рок­ко на­шёл наи­бо­лее пол­ное вы­ра­же­ние в твор­че­ст­ве по­этов ме­та­фи­зи­че­ской шко­лы (Дж. Донн, Дж. Хер­берт, Р. Крэ­шо, Г. Во­эн, Э. Мар­велл, А. Кау­ли и др.) с их склон­но­стью к при­чуд­ли­вым ме­та­фо­рам, иро­ни­ей, ми­сти­ко-ре­лиг. те­ма­ти­кой. Но­вый взлёт по­этич. эпо­са – твор­че­ст­во Дж. Миль­то­на, ис­поль­зо­вав­ше­го бе­лый стих, ти­пич­ный для дра­ма­тур­гии У. Шек­спи­ра, в гран­ди­оз­ной по­эме на биб­лей­ский сю­жет «По­те­рян­ный рай» (1667). Ирои­ко­ми­че­ская по­эма «Гу­диб­рас» С. Бат­ле­ра (1663–78) вы­смеи­ва­ет хан­же­ские нра­вы пу­ри­тан. Про­за 2-й пол. 17 в. пред­став­ле­на ро­ма­ном – ре­ли­ги­оз­но-ал­ле­го­ри­че­ским («Путь па­лом­ни­ка» Дж. Бень­я­на, 1678–84), фи­ло­соф­ским, пре­ци­оз­но-га­лант­ным («Ору­но­ко, или Цар­ствен­ный раб» А. Бен, 1688). Прин­ци­пы клас­си­циз­ма ут­вер­жда­ют­ся в твор­че­ст­ве по­эта, дра­ма­тур­га, ав­то­ра тео­ре­тич. трак­та­тов Дж. Драй­де­на. В дра­ма­тур­гии вы­со­кий об­ра­зец ге­ро­ич. тра­ге­дии соз­дал Дж. Миль­тон («Сам­сон-бо­рец», 1671), од­на­ко пре­об­ла­да­ет ко­ме­дия, вид­ные мас­те­ра ко­то­рой – У. Уи­чер­ли и У. Кон­грив; их по­сле­до­ва­те­ли Дж. Ван­бру и Дж. Фар­кер – ав­то­ры клас­сич. англ. ко­ме­дии нра­вов.

Ру­беж 17–18 вв. – на­ча­ло эпо­хи англ. Про­све­ще­ния. Ма­ни­фе­стом англ. про­све­ти­тель­ско­го клас­си­циз­ма ста­ло «Эс­се о кри­ти­ке» (1711) А. По­па – ав­то­ра по­эм и са­тир, сти­хотворных трак­та­тов о по­ли­ти­ке, мо­ра­ли, эс­те­ти­ке. Фор­ми­ро­вал­ся жанр бы­то­во­го нра­во­учитель­ского очер­ка (Дж. Ад­ди­сон, Р. Стил). Соз­да­те­лем про­све­ти­тель­ско­го ро­ма­на стал Д. Де­фо («Ро­бин­зон Кру­зо», 1719). Дра­ма­тур­гия пред­став­ле­на тра­ге­дия­ми Дж. Ад­ди­со­на («Ка­тон», 1713) и С. Джон­со­на («Ире­на», 1749), вы­сту­пив­ше­го так­же ав­то­ром кри­тич. ра­бот, тео­ре­тическая ос­нова ко­то­рых – прин­цип «здра­во­го смыс­ла». За­мет­ное влия­ние на ев­роп. дра­му ока­зал Дж. Лил­ло, сде­лав­ший объ­ек­том тра­ге­дии по­все­днев­ный быт «сред­не­го клас­са» («Лон­дон­ский ку­пец», 1731). Раз­ви­ва­лась са­ти­рич. дра­ма­тур­гия: «Опе­ра ни­щих» Дж. Гея (1728), ко­ме­дии Г. Фил­дин­га; «Шко­ла зло­сло­вия» Р. Б. Ше­ри­да­на (1777) – вы­даю­щий­ся об­ра­зец ко­ме­дии нра­вов. В про­зе са­ти­рич. тен­ден­ции про­яви­лись в твор­че­ст­ве Дж. Свиф­та, ос­но­во­по­лож­ни­ка англ. ан­ти­уто­пии (ро­ман «Пу­те­ше­ст­вия Гул­ли­ве­ра», 1726), ро­ма­нах Т. Смол­лет­та. «Ко­ми­че­ский эпос в про­зе» соз­дал Г. Фил­динг («Ис­то­рия То­ма Джон­са, най­дё­ны­ша», 1749). Чер­ты сен­ти­мен­та­лиз­ма на­шли вы­ра­же­ние в се­мей­но-бы­то­вых и пси­хо­ло­гич. эпи­сто­ляр­ных ро­ма­нах С. Ри­чард­со­на, по­вес­ти «Век­фильд­ский свя­щен­ник» О. Голд­сми­та (1766). Тон­кий пси­хо­ло­гизм, но­ва­тор­ские по­ве­ст­во­ва­тель­ные при­ё­мы, пред­вос­хи­тившие тех­ни­ку по­то­ка соз­на­ния, при­су­щи про­из­ве­де­ни­ям Л. Стер­на («Жизнь и мне­ния Три­ст­ра­ма Шен­ди», 1759–67; «Сен­ти­мен­таль­ное пу­те­ше­ст­вие», 1768). В по­эзии сен­ти­мен­та­лиз­ма (Т. Грей, У. Кау­пер, О. Голд­смит, Дж. Крабб, Дж. Том­сон, Э. Юнг) пре­об­ла­да­ют опи­са­ния при­ро­ды и сель­ской жиз­ни, про­ник­ну­тые ме­лан­хо­лич. раз­мыш­ле­ния­ми о жиз­ни и смер­ти; пред­ро­ман­тич. тен­ден­ции про­яви­лись в ли­рич. одах У. Кол­лин­за, псев­до­сред­не­ве­ко­вых по­этич. мис­ти­фи­ка­ци­ях Т. Чат­тер­то­на. Осо­бое ме­сто за­ни­ма­ют про­из­ве­де­ния шотландских по­этов – по­эмы Дж. Мак­фер­со­на («Со­чи­не­ния Ос­сиа­на», 1765), от­ра­зив­шие ув­ле­че­ние на­цио­нальным фольк­ло­ром и ста­ри­ной, фольк­лор­ная по ду­ху по­эзия Р. Бёрн­са. В рус­ле пред­ро­ман­тиз­ма воз­ник жанр го­ти­ческо­го ро­ма­на «ужа­сов и тайн» (Х. Уол­пол, А. Рад­клиф, У. Бек­форд, М. Г. Льюис), позд­нее свое­об­раз­но пре­тво­рён­ный ро­ман­тика­ми («Фран­кен­штейн» М. Шел­ли, 1818; «Мель­мот-ски­та­лец» Ч. Мэть­ю­ри­на, 1820, и др.). Со­ци­аль­но-по­ли­ти­че­ский ро­ман («Ка­леб Виль­ямс», 1794) соз­дал У. Го­двин – про­све­ти­тель-уто­пист, ве­рив­ший в ес­тест­венное «при­род­ное» ра­вен­ст­во лю­дей.

В 1790-е гг. в лит-ре В. за­ро­ж­да­ет­ся ро­ман­тизм. Пер­вое по­ко­ле­ние англ. ро­ман­ти­ков – по­эты «озёр­ной шко­лы» («лей­ки­сты») У. Вор­дс­ворт и С. Т. Кол­ридж; ма­ни­фе­стом англ. ро­ман­тиз­ма ста­ло пре­ди­сло­вие У. Вор­дс­вор­та ко 2-му изданию их сб. «Ли­ри­че­ские бал­ла­ды» (1800). В по­эзии «лей­ки­стов», про­ни­зан­ной иде­ей един­ст­ва че­ло­ве­ка и при­ро­ды, был раз­ра­бо­тан гиб­кий, близ­кий к раз­го­вор­но­му по­этич. язык, пе­ре­даю­щий ши­ро­кую гам­му чувств. Ро­ман­тич. культ во­об­ра­же­ния как выс­шей творч. си­лы, свой­ст­вен­ный по­этам «озёр­ной шко­лы», ха­рак­те­рен и для У. Блей­ка, соз­дав­ше­го гран­ди­оз­ный цикл мис­ти­ко-ви­зио­нер­ских по­эм – «про­ро­че­ских книг». Ко вто­ро­му по­ко­ле­нию англ. ро­ман­ти­ков, во мно­гом не при­няв­ше­му пат­ри­ар­халь­ную уми­ро­тво­рён­ность «лей­ки­стов», при­над­ле­жат П. Б. Шел­ли и Дж. Г. Бай­рон – по­эты-бун­та­ри, пе­ре­дав­шие в ли­ри­ке и по­эмах ощу­ще­ние не­со­вер­шен­ст­ва ми­ро­по­ряд­ка; Дж. Китс, утон­чён­ный пе­вец кра­со­ты и ра­до­стей жиз­ни; ир­лан­дец Т. Мур. В про­зе кон. 18 – 1-й тре­ти 19 вв. раз­ви­ва­ет­ся тра­ди­ция се­мей­но-бы­то­во­го и пси­хо­ло­гич. ро­ма­на, пред­став­лен­ная в твор­чест­ве жен­щин-ро­ма­ни­сток – Ф. Бёр­ни, Дж. Ос­тин, ир­ланд­ки М. Эд­жу­орт. Жанр ис­то­рич. ро­ма­на, сво­бод­но со­еди­няю­ще­го прав­ду и ро­ман­тич. вы­мы­сел, соз­дал шот­лан­дец В. Скотт, ко­то­рый в шотл. цик­ле («Пу­ри­та­не», 1816; «Эдин­бург­ская тем­ни­ца», 1818, и др.) от­ра­зил му­чи­тель­ный про­цесс объ­еди­не­ния Анг­лии и Шот­лан­дии.

Ро­ман – ве­ду­щий жанр лит-ры Вик­то­ри­ан­ской эпо­хи (го­ды прав­ле­ния ко­ро­ле­вы Вик­то­рии, 1837–1901). Ши­ро­кая па­но­ра­ма жиз­ни об­ще­ст­ва В. пред­став­ле­на в ро­ма­нах од­но­го из круп­ней­ших пи­са­те­лей-реа­ли­стов Ч. Дик­кен­са, рас­крыв­ше­го ха­рак­тер­ные чер­ты англ. нац. ха­рак­те­ра («По­смерт­ные за­пис­ки Пи­к­вик­ско­го клу­ба», 1837, и др.). Са­ти­ру на выс­шие кру­ги англ. об­ще­ст­ва соз­дал У. Тек­ке­рей, ав­тор ро­ма­на «Яр­мар­ка тще­сла­вия» (1847–48). В рус­ле реа­ли­стич. ма­не­ры – за­тра­ги­ваю­щие ост­рые со­ци­аль­ные про­бле­мы эпо­хи ро­ма­ны сес­тёр Брон­те и Э. Гас­келл. Ав­тор пер­во­го англ. де­тек­тив­но­го ро­ма­на – У. Кол­линз («Лун­ный ка­мень», 1868). Ро­ма­ни­сты-вик­то­ри­ан­цы «вто­рой вол­ны» – Дж. Ме­ре­дит, Дж. Эли­от, со­еди­нив­шие со­ци­аль­ную про­бле­ма­ти­ку с пси­хо­ло­гич. ана­ли­зом; А. Трол­лоп – соз­да­тель со­ци­аль­но-кри­тич. ро­ма­нов о про­винц. жиз­ни. В про­зе Э. Дж. Бул­вер-Лит­то­на ро­ман­тич. чер­ты со­че­та­ют­ся с влия­ни­ем про­све­ти­тель­ской про­зы 18 в.

С сер. 19 в. в лит-ре В. за­мет­но уси­ли­ва­ет­ся ув­ле­че­ние иде­ей «чис­то­го ис­кус­ст­ва». В 1848 под влия­ни­ем ра­бот Дж. Рёс­ки­на воз­ник­ло объ­е­ди­нив­шее пи­са­те­лей и ху­дож­ни­ков со­дру­же­ст­во пре­ра­фа­эли­тов (Д. Г. Рос­сет­ти и др.). К ним был бли­зок У. Мор­рис. Позд­не­ро­ман­тич. по­эзия пред­став­ле­на твор­че­ст­вом А. Тен­ни­со­на, ав­то­ра цик­ла по­эм «Ко­ро­лев­ские идил­лии» (1859), Р. Брау­нин­га и его же­ны Э. Б. Брау­нинг, а так­же близ­ко­го к пре­ра­фа­эли­там А. Ч. Су­ин­бер­на, в вир­ту­оз­ных по фор­ме сти­хах про­слав­ляв­ше­го чув­ст­вен­ность и ге­до­низм. Спе­ци­фич. ме­сто в по­эзии сер. 19 в. за­ни­ма­ет твор­че­ст­во Э. Ли­ра, из­вест­ность ко­то­ро­му при­нес­ли на­пи­сан­ные в ду­хе лит. экс­цен­триа­ды и ил­лю­ст­ри­ро­ван­ные им са­мим кни­ги «не­ле­пиц»; эту тра­ди­цию в даль­ней­шем продол­жи­ли ска­зоч­ные по­вес­ти Л. Кэр­рол­ла. Круп­ное яв­ле­ние в по­эзии В. 2-й пол. 19 в. – фи­лос. ли­ри­ка Дж. М. Хоп­кин­са, от­ме­чен­ная сме­лым экс­пе­ри­мен­та­тор­ст­вом в об­лас­ти по­этич. фор­мы. Сим­во­лизм кон. 19 в. пред­став­лен в твор­че­ст­ве ир­ланд­ца У. Б. Йейт­са, вид­ней­ше­го по­эта Ир­ланд­ско­го воз­ро­ж­де­ния. Пре­ра­фа­эли­ты ока­за­ли су­ще­ст­вен­ное влия­ние на эс­те­тизм – на­прав­ле­ние в иск-ве и лит-ре В. (пи­са­тель, тео­ре­тик и ис­то­рик иск-ва У. Па­тер и груп­па по­этов и ху­дож­ни­ков – А. Сай­монс, О. Бёр­дс­ли, О. Уайльд и др.). На­ту­ра­ли­стич. тен­ден­ции про­яви­лись в про­зе Дж. Му­ра, Дж. Гис­син­га. Как про­ти­во­вес на­ту­ра­ли­сти­че­ско­му ро­ма­ну воз­ник при­клю­чен­ческий ро­ман Т. М. Ри­да, Р. Л. Сти­вен­со­на. Ро­до­на­чаль­ни­ком жан­ра на­уч.- фан­та­стич. ро­ма­на, про­слав­ляю­ще­го тех­нич. про­гресс, стал Г. Уэллс («Ма­ши­на вре­ме­ни», 1895, и др.). Ма­лый жанр де­тек­тив­но­го рас­ска­за раз­ра­ба­ты­вал А. К. Дойл. Эпич. кар­ти­на нра­вов В. кон. 19 – нач. 20 вв. пред­став­ле­на в со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гич. ро­ма­нах Дж. Гол­су­ор­си («Са­га о Фор­сай­тах», 1906–21), а так­же Т. Хар­ди, в цен­тре твор­че­ст­ва ко­торо­го – тра­гизм че­ло­ве­че­ской жиз­ни, под­вла­ст­ной не­умо­ли­мо­му ро­ку. Па­фо­сом про­слав­ле­ния ко­ло­ни­за­тор­ской по­ли­ти­ки В. как ци­ви­ли­за­ци­он­ной мис­сии про­ник­ну­ты по­эзия и про­за Р. Ки­п­лин­га. Миф о мис­сии бе­ло­го че­ло­ве­ка раз­вен­чи­ва­ет Дж. Кон­рад – пред­те­ча англ. мо­дер­низ­ма. Яр­кое яв­ле­ние в дра­ма­тур­гии кон. 19 – 1-й пол. 20 вв. – ин­тел­лек­ту­аль­ные дра­мы-дис­кус­сии Б. Шоу, в ко­то­рых кон­фликт стро­ит­ся во­круг столк­но­ве­ния фи­лос. идей. Его по­сто­ян­ный оп­по­нент – пи­са­тель-ка­то­лик Г. К. Че­стер­тон, во­пло­тив­ший свои фи­лос. идеи в кни­гах с де­тек­тив­ны­ми сю­же­та­ми.

Сме­на ве­ков оз­на­ме­но­ва­на в англ. ли­тературе воз­ник­но­ве­ни­ем мо­дер­низ­ма. Один из ос­нов­ных его идео­ло­гов – фи­ло­соф и по­эт, тео­ре­тик има­жиз­ма Т. Э. Хьюм. Цель воз­ник­ших в 1910–20-х гг. раз­но­об­раз­ных ху­дож. на­прав­ле­ний и лит. групп – ге­ор­ги­ан­цев (Р. Брук, Э. Марш, Х. Мон­ро, Дж. Мейс­филд и др.), «Блумс­бе­ри» (В. Вулф, Л. Вулф, Э. М. Фор­стер и др.), има­жиз­ма, вор­ти­циз­ма (его ос­но­ва­те­ли – пи­са­тель и ху­дож­ник У. Лью­ис, по­эт Э. Па­унд) – пе­ре­смотр ви­кто­ри­ан­ских эс­те­тич. ка­но­нов, об­но­вле­ние форм ху­дож. вы­ра­же­ния в поэ­зии и про­зе. 1-я ми­ро­вая вой­на, ка­та­ли­за­тор сме­ны эпох и ми­ро­ощу­ще­ний, по­ро­ди­ла «во­ен­ную поэ­зию» (З. Сас­сун, У. Оу­эн, Р. Брук и др.). Выс­шие до­сти­же­ния англ. мо­дер­низ­ма – ро­ман «Улисс» ир­ланд­ца Дж. Джой­са (1922), дав­ший мощ­ный им­пульс лит-ре по­то­ка со­зна­ния; твор­чест­во Т. С. Элио­та (поэ­ма «Бес­плод­ная зем­ля», 1922, и др.), пе­ре­дав­ше­го ми­ро­ощу­ще­ние «го­род­ско­го че­ло­ве­ка», ут­ра­тив­ше­го ро­ман­тич. ил­лю­зии прош­ло­го, язы­ком, адек­ват­ным но­вой эпо­хе; но­ва­тор­ская пси­хо­ло­гич. про­за В. Вулф и Д. Г. Лоу­рен­са, твор­чест­во Р. Грейв­са. Эли­от так­же стал, на­ря­ду с А. Ри­чар­дсом и У. Эмп­со­ном, од­ним из ос­но­во­по­лож­ни­ков но­вой кри­ти­ки – на­прав­ле­ния в ли­те­ра­ту­ро­ве­дении В., по­лу­чив­ше­го все­мир­ную из­вест­ность. На­строе­ния «по­те­рян­но­го по­ко­ле­ния», пе­ре­жив­ше­го вой­ну, на­шли от­ра­же­ние в ан­ти­во­ен­ной про­зе Р. Ол­динг­то­на (ро­ман «Смерть ге­роя», 1929, и др.). 1920-е гг. от­ме­че­ны рас­цве­том шотл. по­эзии на род­ном язы­ке (Х. Мак­ди­ар­мид, Э. Мьюр, Э. Янг, Р. Га­ри­ок и др.).

В 1920–40-х гг. при­об­ре­ла по­пу­ляр­ность но­вел­ли­сти­ка К. Мэнс­филд и А. Э. Коп­пар­да – бы­то­пи­са­те­ля жиз­ни ма­лень­ких лю­дей; дра­ма­тур­гия Н. Коу­ар­да, Дж. Бар­ри, Дж. Б. При­стли. Пе­ре­жи­ва­ют рас­цвет жан­ры де­тек­ти­ва (Э. Берк­ли, Д. Сей­ерс, А. Кри­сти), а так­же ан­ти­уто­пии, пред­став­лен­ной ро­ма­на­ми О. Хакс­ли («О див­ный но­вый мир», 1932), Дж. Ору­эл­ла («1984», 1949) и др. За­мет­ные яв­ле­ния по­эзии – твор­че­ст­во «окс­форд­ских по­этов» (У. Х. Оден, С. Дей-Льюис, С. Спен­дер) с их кри­ти­кой зап. ци­ви­ли­за­ции, не­при­яти­ем пес­си­миз­ма и эли­тар­но­сти мо­дер­низ­ма; нео­ро­ман­ти­че­ская по ду­ху ли­ри­ка Д. То­ма­са.

«Но­вую вол­ну» в лит-ре 1950-х гг. пред­став­ля­ли «рас­сер­жен­ные мо­ло­дые лю­ди» – дра­ма­тур­ги и про­заи­ки (К. Эмис, Дж. Ос­борн, А. Сил­ли­тоу, Дж. Уэйн и др.). Пье­са Ос­бор­на «Ог­ля­нись во гне­ве» (1956) по­ло­жи­ла на­ча­ло ожив­ле­нию дра­мы (Ш. Ди­ле­ни, А. Уэ­скер, Р. Болт). Ощу­ще­ние бес­смыс­лен­но­сти су­щест­во­ва­ния, бес­си­лия пе­ред объек­тив­ны­ми об­стоя­тель­ства­ми и оди­но­чест­ва че­ло­ве­ка вы­ра­зил в 1950–60-х гг. аб­сур­да те­атр (ир­лан­дец С. Бек­кет, Х. Пин­тер и Н. Ф. Симп­сон, позд­нее – Т. Стоп­пард). С име­на­ми Дж. Р. Тол­ки­на, К. С. Льюи­са, Ч. Уиль­ям­са свя­зан зо­ло­той век жан­ра фэн­те­зи. Клас­сич. тип де­тек­ти­ва в 1960-е гг. воз­ро­ди­ли Ф. Д. Джеймс, склон­ная к этич. про­бле­ма­ти­ке, и Р. Рен­делл, со­сре­до­то­чен­ная на пси­хо­ло­гии пре­сту­п­ле­ния. Фи­ло­со­фия эк­зи­стен­циа­лиз­ма в зна­чит. ме­ре по­влия­ла на про­зу У. Гол­дин­га и А. Мёр­док. Экс­цен­триа­да, иро­ния, са­ти­ра и вме­сте с тем глу­бо­кие раз­мыш­ле­ния о ве­ре, ис­ку­п­ле­нии, вы­бо­ре ме­ж­ду доб­ром и злом сбли­жа­ют про­зу пи­са­те­лей-ка­то­ли­ков И. Во, М. Спарк и Грэма Гри­на. Свое­об­раз­ная нос­таль­гия по «ве­ли­ко­му про­шло­му» оп­ре­де­ли­ла об­ра­ще­ние к вик­то­ри­ан­ским об­раз­цам про­зы, к соз­да­нию эпич. цик­лов (Ч. П. Сноу, О. Мэн­нинг, Д. Лес­синг). 1950–60-е гг. – вре­мя лит. объ­еди­не­ний, рас­цве­та поп-куль­ту­ры, раз­мы­ва­ния гра­ниц ме­ж­ду ли­ри­кой и др. ви­да­ми иск-ва, сво­бо­ды по­этич. са­мо­вы­ра­же­ния. «Груп­па» во гла­ве с Ф. Хоб­сбау­мом (за­тем Э. Лю­си-Сми­том) вы­сту­па­ла за эс­те­тич. плю­ра­лизм; не­бы­ва­лым ус­пе­хом поль­зо­ва­лась му­зы­ка и по­эзия груп­пы «Битлз»; «ли­вер­пуль­ские по­эты» (Б. Пэт­тен, А. Ген­ри, Р. Макгаф) пред­ста­ви­ли твор­че­ст­во мо­ло­дёж­но­го ан­дер­гра­ун­да, мир контр­куль­ту­ры.

В про­зе 2-й пол. 20 в. важ­ное ме­сто за­ни­ма­ла те­ма кри­ти­ки тех­но­кра­тич. ци­ви­ли­за­ции, от­ра­жён­ная в ан­ти­уто­пии «За­вод­ной апель­син» (1962) и ро­ма­не-эс­се «1985» (1978) А. Бёрд­жес­са, а так­же в ро­ма­нах Дж. Бал­лар­да («Бе­тон­ный ост­ров», 1974), в ко­то­рых приё­мы на­уч. фан­та­сти­ки со­че­та­ют­ся с ино­ска­за­тель­ным изо­бра­же­ни­ем по­ли­тич. реа­лий совр. ми­ра. Иро­ни­ей и ин­тел­лек­ту­аль­ной иг­рой в ду­хе по­стмо­дер­низ­ма от­ме­че­ны ро­ма­ны П. Ак­рой­да («Про­цесс Эли­за­бет Кри», 1994), Дж. Барн­са («Ис­то­рия ми­ра в 101/2 гла­вах», 1989), Дж. Уин­тер­сон («Кни­га вла­сти, или Но­ут­бук», 2000), Дж. Фа­ул­за, М. Эми­са («Ноч­ной по­езд», 1997), а так­же ро­ма­ны из жиз­ни ин­тел­лек­ту­аль­ной эли­ты – т. н. уни­вер­си­тет­ская про­за М. Брэд­бе­ри, Д. Лод­жа. Cреди круп­ней­ших по­этов 2-й пол. 20 в. – Т. Хьюз, в рам­ках на­тур­фи­ло­соф­ской те­мы вос­соз­дав­ший бес­по­щад­ную, не­бы­ва­ло­го мас­шта­ба кар­ти­ну «по­след­не­го кри­зи­са» совр. ци­ви­ли­за­ции. Особ­ня­ком сто­ит мно­го­жан­ро­вое твор­че­ст­во К. Уил­со­на, соз­да­те­ля фи­ло­со­фии «но­во­го эк­зи­стен­циа­лиз­ма». На ру­бе­же 20–21 вв. за­мет­ным яв­ле­ни­ем ста­ло твор­че­ст­во пи­са­те­лей из быв. ко­ло­ний В.: ро­ма­ны Т. Мо, Б. Ок­ри («Стра­ж­ду­щая до­ро­га», 1991), С. Руш­ди («Са­та­нин­ские сти­хи», 1988; «Про­щаль­ный вздох мав­ра», 1995) и др.

Издания:

The new Oxford book of English verse, 1250–1950. Oxf., 1973;

Анг­лий­ские и шот­ланд­ские бал­ла­ды. М., 1973;

По­эзия анг­лий­ско­го ро­ман­тиз­ма. М., 1975; Анг­лий­ская но­вел­ла ХХ в. М., 1981;

Анг­лий­ская по­эзия в рус­ских пе­ре­во­дах. ХIV–ХIХ вв. М., 1981;

Анг­лий­ская по­эзия в рус­ских пе­ре­во­дах. ХХ в. М., 1984;

Со­вре­мен­ная анг­лий­ская дра­ма. М., 1984;

Пре­крас­ное пле­ня­ет на­все­гда: Из анг­лий­ской по­эзии XVIII–XIX вв. М., 1988;

Анг­лий­ский со­нет XVI–XIX вв. М., 1990;

О див­ный но­вый мир: Анг­лий­ская ан­ти­уто­пия. М., 1990;

Ан­то­логия имажизма. М., 2001;

The new Oxford book of eighteenth century verse. Oxf., 2003.

Дополнительная литература:

The Cambridge his­to­ry of English literature. Camb., 1949–1953. Vol. 1–15;

Daiches D. A critical history of English litera­ture. 2nd ed. N. Y., 1970;

A dic­tionary of literature in the English language. Oxf., 1978–1980. Vol. 1–3;

The new Pelican guide to English litera­ture. [L.], 1982–1988. Vol. 1–9;

Watson R. The literature of Scot­land. Basingstoke, 1984;

A new critical history of old English literature. N. Y., 1986;

Peterson D. L. The English lyric from Wyatt to Donne. 2nd ed. N. Y., 1990;

Hume R. D. The develop­ment of English dra­ma in the late seventeenth century. L., 1990;

Алек­се­ев М. П. Анг­лий­ская ли­те­ра­ту­ра. Очер­ки и ис­сле­до­ва­ния. Л., 1991;

Modernism: 1890–1930. L., 1991;

English dra­ma to 1710. L., 1993;

English poetry and pro­se, 1540–1674. L., 1993;

The Victorians. L., 1993;

Tay­lor D. J. After the war: the novel and English society since 1945. L., 1993;

Cor­co­ran N. Eng­lish poetry since 1940. L., 1993;

Wandor M. Drama today: a critical guide to British drama, 1970–1990. L., 1993;

Кра­сав­чен­ко Т. Н. Ан­глий­ская ли­те­ра­тур­ная кри­ти­ка XX в. М., 1994;

Bradbury M. The mo­dern British novel. L., 1994;

Thwaite A. Poetry to­day: a critical guide to British poetry, 1960–1995. L., 1996;

The Oxford companion to Eng­lish literature. 6th ed. Oxf., 2000;

Conrad P. Cassell’s history of English literature. L., 2003;

Эн­цик­ло­пе­ди­че­ский сло­варь анг­лий­ской ли­те­ра­ту­ры ХХ в. М., 2005;

The new Cambridge bibliography of English litera­ture. L., 1969–1974. Vol. 1–5.

Автор раздела: Т. Н. Кра­сав­чен­ко.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

На тер­ри­то­рии В. со­хра­ни­лись круп­ней­шие ме­га­ли­тич. ком­плек­сы эпо­хи энео­ли­та и брон­зо­во­го ве­ка (Сто­нхендж, Эйв­бе­ри), ос­тат­ки рим. по­стро­ек 1–5 вв. (в т. ч. Ад­риа­но­ва сте­на, тер­мы в Ба­те и Лон­до­не), па­мят­ни­ки иск-ва кель­тов, анг­ло­сак­сов, пик­тов («бро­хи» – ци­лин­д­рич. баш­ни в Шот­лан­дии). К 7–10 вв. от­но­сят­ся церк­ви в т. н. анг­ло­сак­сон­ском сти­ле, вос­хо­дя­щие к нар. кар­касным по­строй­кам (в Бра­ду­эл­ле, Брик­су­ор­те, Брад­фор­де-он-Эй­вон, Грин­сте­де, Бар­то­не-он-Хам­бер, Эрлс-Бар­то­не). В 7–8 вв. в мо­на­сты­рях раз­ви­ва­лись книж­ная ми­ниа­тю­ра с при­чуд­ли­вым пле­тёным ор­на­мен­том, вклю­чав­шим сти­ли­зо­ван­ные фи­гу­ры жи­вот­ных, и де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное иск-во (из­де­лия из ме­тал­ла, де­ре­ва, дра­го­цен­ных кам­ней). Об­раз­ца­ми до­ро­ман­ско­го иск-ва яв­ля­ют­ся ми­ниа­тю­ры сер. 10–12 вв. (в т. ч. уин­че­стер­ской шко­лы) с энер­гич­ны­ми кри­во­ли­ней­ны­ми узо­ра­ми, вы­пол­нен­ные лёг­ким штри­хом. В 11–12 вв. раз­ви­вал­ся ро­ман­ский стиль: хра­мы в Но­ри­дже, Уин­че­сте­ре с вы­тя­ну­ты­ми в дли­ну не­фом, хо­ром и тран­сеп­том и мощ­ны­ми квад­рат­ны­ми баш­ня­ми; ро­ман­ско-го­тич. со­бо­ры в Уэль­се (Сент-Дей­видс, Кар­дифф); кре­по­ст­ная ар­хи­тек­ту­ра – баш­не­об­раз­ные зам­ки в Лон­до­не (Тау­эр), Уэль­се (Кар­дифф, Кар­нар­вон), Шот­лан­дии (Дерл­тон, Бо­ту­элл, Тан­тал­лон и др.). В ми­ниа­тю­рах и мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си это­го вре­ме­ни ста­но­вят­ся за­мет­ны ви­зант. влия­ния. С 12 в. по­лучи­ла раз­ви­тие го­ти­ка (пер­вые в В. нер­вюр­ные кре­сто­вые сво­ды центр. не­фа со­бо­ра в Да­ре­ме, ок. 1130–33, пред­вос­хи­ти­ли прин­ци­пы го­тич. ар­хи­тек­ту­ры); го­тич. де­кор час­то по­кры­вал ро­ман­ское яд­ро (хор со­бо­ра в Гло­сте­ре, со­бор в Уин­че­сте­ре). Для го­тич. по­стро­ек В. (со­бо­ры в Кен­тер­бе­ри, Лин­коль­не, Сол­сбе­ри, Эк­се­те­ре, Гло­сте­ре, Йор­ке, г. Уэльс, Вест­мин­стер­ское аб­бат­ст­во в Лон­до­не и др.) ха­рак­тер­но со­че­та­ние про­стых и мас­сив­ных вы­тя­ну­тых объ­ё­мов со всё воз­рас­таю­щим оби­ли­ем де­ко­ра­тив­ной резь­бы на фа­са­дах, слож­ны­ми узо­ра­ми нер­вюр­ных сво­дов, сме­лы­ми де­ко­ра­тив­ны­ми и кон­ст­рук­тив­ны­ми эф­фек­та­ми («ран­не­анг­лий­ская» го­ти­ка, до 2-й пол. 13 в.; «ук­ра­шен­ная» го­ти­ка, до 2-й пол. 14 в.; см. так­же Нор­манн­ский стиль). В цер­ков­ном зод­че­ст­ве Шот­лан­дии от­да­ва­лось пред­поч­те­ние де­рев. пе­ре­кры­ти­ям над центр. не­фом (со­бо­ры в Абер­дине, стро­ил­ся с 1164, и Глаз­го, с 1181). В эпо­ху позд­ней го­ти­ки (см. Пер­пен­ди­ку­ляр­ный стиль) ус­лож­нён­ное пе­ре­пле­те­ние вее­ро­об­раз­ных, сет­ча­тых и звезд­ча­тых сво­дов в со­че­та­нии с при­ме­не­ни­ем уп­ло­щён­ной «ар­ки Тю­до­ров» при­да­ёт празд­нич­ность про­сто­рным ин­терь­е­рам с боль­ши­ми ок­на­ми как в цер­ков­ных, так и свет­ских зда­ни­ях (ка­пел­лы Кингс-кол­лед­жа в Кем­брид­же, 1446–1515, Сент-Джордж в Винд­зо­ре, 1474–1528, Ген­ри­ха VII в Вест­мин­стер­ском аб­бат­ст­ве в Лон­до­не, 1503–19; бан­кет­ные за­лы, кол­лед­жи; см. так­же Тю­до­ров­ский стиль). В кон. 14 в. по­яв­ля­ет­ся стан­ко­вая жи­вопись (в т. ч. порт­рет). Де­ко­ра­тив­ное изя­ще­ст­во от­ли­ча­ет рос­пи­си, ми­ниа­тю­ру, скульп­ту­ру, над­гро­бия с ка­мен­ны­ми и гра­ви­ро­ван­ны­ми на мед­ных пли­тах фи­гу­ра­ми. Тон­ко­стью и изы­скан­но­стью от­ме­че­ны ср.-век. тка­че­ст­во, вы­шив­ка (т. н. opus anglicanum), ков­ро­де­лие, резь­ба по де­ре­ву и кос­ти, юве­лир­ное дело.

По­сле раз­ры­ва с Рим. цер­ко­вью (1534) мн. мо­на­сты­ри бы­ли раз­ру­ше­ны, пре­кра­ти­ли су­ще­ст­во­ва­ние их ху­дож. мас­тер­ские. Вплоть до 17 в. не ве­лось строи­тель­ст­во куль­то­вых зда­ний. Свет­ская ар­хи­тек­ту­ра эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния раз­ви­ва­лась под влия­ни­ем зод­че­ст­ва Ита­лии, Гер­ма­нии, Ни­дер­лан­дов и Фран­ции: ка­пел­ла зам­ка Стер­линг в Шот­лан­дии (кон. 15 в.; счи­та­ет­ся пер­вой ре­нес­санс­ной по­строй­кой в В.), дво­рец Хэмп­тон-корт в граф­ст­ве Мид­лсекс (ны­не – в Лон­до­не; 1515–36), не­со­хра­нив­шая­ся рос­кош­ная ко­ро­лев­ская ре­зи­ден­ция Нон­сач в Сур­рее (строи­лась с 1538). В строи­тель­ст­ве и бы­то­вом ук­ла­де ут­вер­ди­лось стрем­ле­ние к ра­цио­наль­но­сти и ком­фор­ту. В это вре­мя сло­жил­ся тип цен­трич. до­ма-усадь­бы (за­го­род­но­го двор­ца) с его гиб­кой сво­бо­дой ком­по­зи­ции, при­стра­сти­ем к боль­шим ок­нам и эр­ке­рам, ор­га­нич. свя­зью с при­ро­дой, ис­кус­ным при­ме­не­ни­ем в строи­тель­ст­ве и от­дел­ке де­ре­ва, кам­ня: двор­цы в ели­заве­тин­ском сти­ле – Лонг­лит-ха­ус в Уилт­шире (1568–80), Уол­ла­тон-холл в Нот­тин­гем­ши­ре (ок. 1580–88; оба – арх. Р. Смит­сон), Хар­ду­ик-холл в Дер­би­ши­ре (1590–97) и др. В Шот­лан­дии в 16–17 вв. воз­во­дят­ся ба­шен­ные зам­ки в т. н. ба­рон­ском сти­ле (Кел­берн, 1581; Фрей­зер, 1576–1617; Стю­арт, 1625, и др.). Во мно­гих по­строй­ках 16 в., осо­бен­но на за­па­де и юге В., ис­поль­зо­вал­ся фах­верк.

В жи­во­пи­си 16–17 вв. гл. роль иг­рал порт­рет. Тра­ди­ции порт­рет­но­го иск-ва Сев. Воз­ро­ж­де­ния бы­ли при­не­се­ны на Бри­тан­ские о-ва в 16 в. нем. ху­дож­ни­ком Х. Холь­бей­ном Млад­шим, ра­бо­тав­шим при англ. дво­ре в 1520–40-х гг.; поя­ви­лись англ. мас­те­ра порт­ре­та-ми­ниа­тю­ры – Н. Хил­ли­ард, А. Оли­вер, С. Ку­пер. Их про­из­ве­де­ния со­еди­ня­ли тон­кость тех­ни­ки с ин­ди­ви­дуа­ли­зи­ро­ван­ной ха­рак­те­ри­сти­кой, по­этич­но­стью и изы­скан­ной де­ко­ра­тив­но­стью изо­бра­же­ний. Тип па­рад­но­го ари­сто­кра­тич. порт­ре­та 17 в., прив­не­сён­ный ра­бо­тав­ши­ми в В. иностр. жи­во­пис­ца­ми А. ван Дей­ком, П. Ле­ли и Г. Нел­ле­ром, при­об­рёл у их по­сле­до­ва­те­лей (У. Доб­со­на, Р. Уо­ке­ра, Дж. Рай­ли) бóльшую объ­ек­тив­ность, стро­гость и про­сто­ту. В об­лас­ти скульп­ту­ры пред­став­ля­ет ин­те­рес ме­мо­ри­аль­ная пла­сти­ка Э. Эве­ше­ма (нач. 17 в.).

В ар­хи­тек­ту­ре В. с нач. 17 в. по­лу­чил рас­про­стра­не­ние клас­си­цизм , од­ним из пер­вых мас­те­ров ко­то­ро­го был И. Джонс: его по­строй­ки в ду­хе пал­ла­ди­ан­ст­ва опе­ре­ди­ли зод­че­ст­во др. ев­роп. стран (Бан­кет­ный зал не­осу­ще­ст­в­лён­но­го двор­ца Уайт­холл в Лон­до­не, 1619–22; Ку­инс-ха­ус в Грин­ви­че, 1616–35, и др.). В ар­хи­тек­ту­ре клас­си­циз­ма прак­тич­ность и удоб­ст­во со­че­та­лись с им­по­зант­но­стью и стро­гой сдер­жан­но­стью форм; вы­со­ко­го уров­ня дос­тиг­ли пла­ни­ров­ка и уб­ран­ст­во ин­терь­е­ров. Гор. ан­самб­ли, соз­дан­ные в Рес­тав­ра­ции сти­ле и т. н. сти­ле Яко­ва I (Грин­вич­ский гос­пи­таль, 1696–1728, ар­хи­тек­то­ры К. Рен, Дж. Ван­бру; за­строй­ка Ба­та в 18 в., ар­хи­тек­то­ры Дж. Вуд Стар­ший и его сын), уса­деб­ные двор­цы, по­стро­ен­ные Ван­бру (Хоу­ард в Йорк­шире, 1701–24; Бле­нейм в Окс­форд­шире, 1705–25), Н. Хокс­мо­ром и др., от­ли­ча­лись стро­гой тор­же­ст­вен­но­стью и ком­по­зиц. ло­ги­кой. Ве­ли­че­ст­вен­ной строй­но­стью, раз­но­об­ра­зи­ем про­стран­ст­вен­ных ре­ше­ний и бо­гат­ст­вом клас­сич. ар­хит. мо­ти­вов от­ли­ча­лись цер­ков­ная ар­хи­тек­ту­ра (со­бор Св. Пав­ла, 1675–1710, и 52 др. церк­ви, по­стро­ен­ные К. Ре­ном по­сле по­жа­ра 1666 в Лон­до­не; по­строй­ки Дж. Гиб­бса), об­ществ. зда­ния (б-ка Рэдк­лиф­фа в Окс­фор­де, 1737–49, арх. Гиббс; Со­мер­сет-ха­ус в Лон­до­не, 1776–86, арх. У. Чейм­берс), ряд уса­деб­ных и гор. до­мов (Кен­вуд-ха­ус, 1767–69, арх. Р. Адам; Фиц­рой-сквер, ок. 1790–1800, ар­хи­тек­то­ры бр. Р. и Дж. Адам – в Лон­до­не; пл. Шар­лот­ты в Эдин­бур­ге, 1792–1807, по про­ек­ту арх. Р. Ада­ма). По­ми­мо бр. Адам, Ван­бру, Гиб­бса, пред­ста­ви­те­ля­ми клас­си­циз­ма бы­ли др. шотл. ар­хи­тек­то­ры – У. Брюс, Р. Рид, У. Плей­фер и Ч. Ка­ме­рон (соз­дав­ший свои луч­шие про­из­ве­де­ния в Рос­сии). С эпо­хой пред­ро­ман­тиз­ма свя­за­но за­ро­ж­де­ние псев­до­го­тики в англ. ар­хи­тек­ту­ре (Дж. Уай­ет, Г. Грэм, Т. Ха­мил­тон и др.) и фор­ми­рова­ние пей­заж­ных «анг­лий­ских» пар­ков (У. Кент, Чейм­берс), ес­теств. жи­во­пис­ность ко­то­рых от­ве­ча­ла ха­рак­тер­ной для эпо­хи сен­ти­мен­та­лиз­ма тя­ге к при­ро­де.

В изо­бра­зит. иск-ве 18 в. от­ра­зи­лось воз­дей­ст­вие идей Про­све­ще­ния, про­явив­ших­ся наи­бо­лее пол­но в твор­че­ст­ве У. Хо­гар­та – в его жиз­не­ут­вер­ждаю­щих порт­ре­тах и в цик­лах са­ти­рич. кар­- тин и гра­вюр на совр. те­мы. Вы­со­ко­го рас­цве­та дос­тиг­ло в 18 – нач. 19 вв. иск-во порт­ре­та (Дж. Рей­нолдс, Т. Гейнс­бо­ро, Дж. Опи, Дж. Ром­ни, А. Рэм­зи, Г. Ре­бёрн, Т. Ло­уренс), в ко­то­ром ба­роч­ные тра­ди­ции, тен­ден­ции клас­си­циз­ма и пред­ро­ман­тиз­ма со­че­та­лись с ес­те­ст­вен­но­стью и оду­хо­тво­рён­но­стью об­ра­зов, точ­но­стью ин­ди­ви­ду­аль­ной ха­рак­те­ри­сти­ки, вир­ту­оз­ной лёг­ко­стью и сво­бо­дой жи­во­пи­си. Во 2-й пол. 18 в. сложи­лись нац. шко­ла пей­за­жа (по­этич. ра­бо­ты Гейн­с­бо­ро, пей­за­жи Р. Уил­со­на, Дж. Кро­ма, ак­ва­ре­ли­стов Дж. Р. Ко­зен­са, Т. Гёр­ти­на и др.) и про­ник­ну­тая идил­ли­че­ски­ми, а по­рой и ро­ман­тич. но­та­ми жан­ро­вая жи­во­пись (Дж. Мор­ленд, Дж. Райт). В иск-ве это­го вре­ме­ни важ­ная роль при­над­ле­жа­ла по­ли­тич. и бы­то­вой ка­ри­ка­ту­ре (Дж. Гил­рей, Т. Ро­уленд­сон) и ре­про­дук­ци­он­ной гра­вю­ре (Т. Бьюик). Ев­роп. из­вест­но­стью в 17–18 вв. поль­зо­ва­лось брит. де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное иск-во: от­ли­чав­шая­ся изя­ще­ст­вом и удоб­ст­вом ме­бель Т. Чип­пен­дей­ла, Т. Ше­ра­то­на, стро­гие и изы­скан­ные фа­ян­со­вые из­де­лия ма­ну­фак­ту­ры Дж. Уэд­жву­да с рель­е­фа­ми Дж. Флак­сме­на в ан­тич­ном ду­хе, шпа­ле­ры ма­ну­фак­ту­ры в Морт­лей­ке, из­де­лия фар­фо­ро­вых за­во­дов (в Боу, Чел­си, Вус­те­ре, Дер­би) и др.

В ар­хи­тек­ту­ре 1-й пол. – сер. 19 в. позд­не­ро­ман­тич. ув­ле­че­ние эк­зо­ти­кой (Дж. Нэш, соз­да­тель Ко­ро­лев­ско­го па­виль­о­на в Брай­то­не, 1815–23, и др.; Э. Блор, один из ар­хи­тек­то­ров Бу­кин­гем­ско­го двор­ца, 1825–37, так­же ав­тор про­ек­та Во­рон­цов­ско­го двор­ца в Алуп­ке в Кры­му) со­су­ще­ст­во­ва­ло со сти­ли­за­тор­ски­ми на­прав­ле­ния­ми – позд­ним клас­си­циз­мом, при­ме­ра­ми ко­то­ро­го яв­ля­ют­ся зда­ния Анг­лий­ско­го бан­ка (1788–1833, арх. Дж. Со­ун) и Бри­тан­ско­го му­зея (1823–52, арх. Р. Смёрк; чи­таль­ный зал – 1854–57, арх. С. Смёрк) в Лон­до­не, твор­че­ст­во У. Ин­ву­да, Ч. Кок­ке­рел­ла, Х. Эл­мса, и нео­го­ти­кой [Пар­ла­мент (1840–68, ар­хи­тек­то­ры Ч. и Э. Бэр­ри, О. Пьюд­жин) и Ме­мо­ри­ал Аль­бер­та (1872, арх. Дж. Г. Скотт Стар­ший) близ Аль­берт-хол­ла в Лон­до­не]. Мас­те­ра­ми ис­то­ри­че­ских сти­лей бы­ли так­же У. Бат­тер­филд, Дж. Брукс, А. Уо­тер­ха­ус, Р. Шоу, Дж. Бент­ли (Вест­мин­стер­ский со­бор в Лон­до­не, 1895–1903) и др. Раз­ра­бот­ка слож­ных ме­тал­лич. кон­ст­рук­ций для мос­тов и пе­ре­кры­тий (ин­же­не­ры Т. Тел­форд, Р. Сти­вен­сон), сбор­ный ме­тал­лич. кар­кас со стек­лян­ным за­пол­не­ни­ем в т. н. Хру­сталь­ном двор­це на Все­мир­ной вы­став­ке в Лон­до­не (1851, арх. Дж. Пак­стон) под­го­тав­ли­ва­ли ра­цио­наль­ные стро­ит. ме­то­ды но­вой ар­хи­тек­ту­ры. Од­на­ко гл. вни­ма­ние уде­ля­лось па­рад­ной за­строй­ке гор. цен­тров и бур­жу­аз­ных квар­та­лов (см. так­же Вик­то­ри­ан­ский стиль). Од­но­вре­мен­но ве­лись по­ис­ки ра­цио­наль­ной про­сто­ты и ую­та в ар­хи­тек­ту­ре жи­ли­ща, гл. обр. за­го­род­ных до­мов (Р. Шоу, Ч. Вой­зи, Б. Скотт).

В изо­бра­зит. иск-ве 1-й пол. 19 в. на­ря­ду с ро­ман­ти­ка­ми – гра­фи­ком У. Блей­ком и жи­во­пис­цем У. Тёр­не­ром, пей­за­жи ко­то­ро­го от­ме­че­ны но­ва­тор­ски сме­лы­ми ко­ло­ри­стич. ис­ка­ния­ми, вы­де­ля­ют­ся ро­до­на­чаль­ни­ки пле­нэр­но­го пей­за­жа – Дж. Кон­стебл и Р. Бо­нинг­тон, мас­тер жан­ро­вой жи­во­пи­си Д. Уил­ки, порт­ре­ти­сты Э. Гед­дес и ра­бо­тав­ший в Рос­сии Дж. Доу, клас­си­ци­зи­рую­щий скульп­тор и ил­лю­ст­ра­тор Дж. Флак­смен. В сер. 19 в., в пе­ри­од гос­под­ства са­лон­но-ака­де­мич. иск-ва, Ф. М. Бра­ун и пре­ра­фа­эли­ты (Д. Г. Рос­сет­ти, Дж. Мил­лес, У. X. Хант) стре­ми­лись вер­нуть­ся к ис­крен­но­сти и ду­хов­но­сти ср.-век. и ран­не­ре­нес­санс­но­го иск-ва. Ха­рак­тер­ная для пре­ра­фа­эли­тов утон­чён­ная де­ко­ра­тив­ная сти­ли­за­ция при­об­ре­ла у их по­сле­до­ва­те­лей чер­ты де­ка­дент­ст­ва (О. Бёр­дс­ли). Вме­сте с тем позд­ние пре­ра­фа­эли­ты (У. Мор­рис, Э. Бёрн-Джонс) пы­та­лись вне­сти эс­те­тич. на­ча­ло в совр. быт, про­ти­во­пос­та­вить обез­ли­чен­ной ма­шин­ной про­дук­ции руч­ное ре­мес­ло (ме­бель, тка­ни, вит­ра­жи, оформ­ле­ние кни­г и ин­терь­е­ров, вы­пол­нен­ные в мас­тер­ских Мор­ри­са; воз­ник­но­ве­ние вы­ста­воч­но­го об-ва «Ис­кус­ст­ва и ре­мёс­ла», пер­вым пре­зи­ден­том ко­то­ро­го был У. Крейн). Жан­ро­вая жи­во­пись во 2-й пол. 19 в. от­ме­че­на сен­ти­мен­таль­но­стью и сю­жет­ной за­ни­ма­тель­но­стью (Л. Аль­ма-Та­де­ма, У. Фрит, X. Хер­ко­мер, Ф. Лей­тон). Бо­лее жи­вое чув­ст­во со­вре­мен­но­сти при­су­ще твор­че­ст­ву офор­ти­ста С. Хей­де­на, а так­же шотл. ху­дож­ни­ков (мас­те­ров «шко­лы Глаз­го») У. Мак­гре­го­ра и У. Мак-Таг­гар­та. Близ­кий к им­прес­сио­низ­му амер. жи­во­пи­сец Дж. Уи­ст­лер, ра­бо­тав­ший в В., прив­нёс в брит. жи­во­пись 2-й пол. 19 в. ост­рую реа­ли­стич. на­блю­да­тель­ность, изы­скан­ную цве­то­вую гар­мо­нию. К им­прес­сио­ни­стической тех­ни­ке об­ра­ща­лись в сво­их жан­ро­вых ком­по­зи­ци­ях Дж. Клау­зен, У. Сик­керт и У. Стир.

В 20 в. хао­тич. рост го­ро­дов по­ро­дил но­вые тен­ден­ции в гра­до­строи­тель­ст­ве: Э. Хоу­ард и Р. Ану­ин впер­вые вы­сту­пи­ли с идея­ми го­ро­дов-са­дов (Ле­чу­орт, стро­ил­ся с 1902) и го­ро­дов-спут­ни­ков, П. Гед­дес и Л. П. Абер­кром­би соз­да­ли про­ек­ты ком­плекс­ной за­строй­ки пром. рай­онов. В нач. 20 в. на­ря­ду с пред­ста­ви­те­ля­ми не­оклас­си­циз­ма (Э. Ла­ченс, Р. Блом­филд) и нео­го­ти­ки (Дж. Г. Скотт Млад­ший) вы­сту­па­ли ини­циа­то­ры сти­ля мо­дерн и ра­цио­на­лиз­ма (Ч. Р. Ма­кин­тош), в 1920–30-е гг. – функ­цио­на­лиз­ма (М. Фрай, О. Уиль­ямс). По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны раз­ру­шен­ные гор. рай­оны (центр Ко­вен­три, с 1946, ар­хи­тек­то­ры Д. Гиб­сон, А. Линг). Прин­цип мик­ро­рай­они­ро­ва­ния ис­поль­зо­вал­ся до сер. 1960-х гг. при соз­да­нии сво­бод­ных и раз­но­об­раз­ных по пла­ни­ров­ке жи­лых ком­плек­сов (Холл­филд в Лон­до­не, 1949–56) и го­ро­дов-спут­ни­ков (с 1946 – Хар­лоу, близ Лон­до­на, арх. Ф. Гиб­берд, и др.), ор­га­ни­че­ски впи­сан­ных в при­род­ную сре­ду. Сре­ди по­стро­ек вы­де­ля­ют­ся Ко­ро­лев­ский кон­церт­ный зал в Лон­до­не (1949–1951, ар­хи­тек­то­ры Р. Мэ­тью, Л. Мар­тин), со­бор в Ко­вен­три (1954–62, арх. Б. Спенс). В нач. 1950-х гг. в В. за­ро­ди­лось на­прав­ле­ние ар­хит. бру­та­лиз­ма (А. и П. Смит­со­ны). С 1960–70-х гг. в ар­хи­тек­ту­ре В. раз­ви­ва­лись тен­ден­ции по­стмо­дер­низ­ма, сфор­му­ли­ро­ван­ные тео­ре­ти­ком Ч. Джен­ксом и про­явив­шие­ся в твор­че­ст­ве та­ких мас­те­ров, как Дж. Стер­линг, К. Тер­ри и др. То­гда же В. ста­ла цен­тром фор­ми­ро­ва­ния ар­хи­тек­ту­ры хай-тек, по­лу­чив­шей впо­след­ст­вии ми­ро­вое рас­про­стра­не­ние. К нач. 21 в. на­ря­ду с про­ек­та­ми, изящ­но трак­тую­щи­ми сти­ли­сти­ку хай-тек [ти­по­гра­фия «Фай­нан­шел таймс» в Лон­до­не, 1987–88; па­виль­он В. на Экспо’92 в Бар­се­ло­не, арх. Н. Грим­шоу], поя­ви­лись мо­ну­мен­таль­ные со­ору­же­ния с дра­ма­ти­зи­ро­ван­ны­ми ар­хитектурными фор­ма­ми, рас­счи­тан­ны­ми на зре­лищ­ный эф­фект [«Купол Ты­ся­че­ле­тия» (1999–2000, арх. Р. Род­жерс), вы­сот­ное зда­ние ком­па­нии «Swiss Re»; 1997–2004, ар­хит. фир­ма Н. Фос­те­ра, оба – в Лон­до­не, и др.]. К уча­стию в совр. строи­тель­ст­ве В. при­вле­ка­ют­ся иностр. ар­хи­тек­то­ры, в т. ч. при­вер­же­нец по­стмо­дер­низ­ма Р. Вен­ту­ри и пред­ста­ви­тель де­кон­ст­рук­ти­виз­ма Д. Либ­скинд (оба – из США).

В изо­бра­зит. иск-ве В. 20 в. рас­цвет порт­рет­ной и жан­ро­вой жи­во­пи­си и гра­фи­ки (О. Джон, У. Ор­пен, Ф. Брэн­гвин) со­че­тал­ся с влия­ни­ем разл. те­че­ний ев­роп. аван­гар­диз­ма – фо­виз­ма (М. Смит, А. Хит­ченс), фу­ту­риз­ма и ку­биз­ма (У. Льюис), тя­го­тею­щих к изо­щрён­но-утон­чён­ной фан­та­сти­ке (С. Спен­сер, Г. Са­зер­ленд, П. Нэш) или аб­ст­рак­цио­низ­му (Б. Ни­кол­сон). К сюр­реа­лиз­му и аб­ст­рак­ции эво­лю­цио­ни­ро­вал скульп­тор Г. Мур, соз­дав­ший ряд пла­сти­че­ски це­ло­ст­ных сим­во­лич. об­ра­зов. В 1950-х гг. сфор­ми­ро­ва­лась груп­па «со­ци­аль­ных реа­ли­стов» (гра­фи­ки А. П. Хо­гарт, Э. Ар­ди­зон; жи­во­пис­цы Л. Лау­ри, Д. Гривс, Э. Мид­лдич; скульп­то­ры Л. Брэд­шо, Б. Ри и др.). Совр. иск-во В. от­да­ло дань поп-ар­ту (П. Блейк), пер­фор­ман­су (Гил­берт и Джордж), фи­гу­ра­тив­ной жи­во­пи­си с эле­мен­та­ми экс­прес­сио­низ­ма (Ф. Бэ­кон).

Дополнительная литература:

Вип­пер Б. Р. Анг­лий­ское ис­кус­ст­во. Крат­кий ис­то­ри­че­ский очерк. М., 1945;

Cur­siter S. Scottish art to the close of the nine­teenth century. L., 1949;

Ba­ker J. English stained glass. L., 1960;

Tay­lor H., Taylor J. Anglo-Saxon architecture. Camb., 1965–1978. Vol. 1–3;

Willis R. The architec­tural history of some English cathe­drals. New­port Pagnell, 1972–1973. Vol. 1–2;

Caw J. L. Scottish painting past and present, 1620–1908. Bath, 1975;

Не­кра­со­ва Е. А. Ро­ман­тизм в анг­лий­ском ис­кус­ст­ве. М., 1975;

Pride G. Glossary of Scottish bu­il­ding. Glas­gow, 1977;

The century of change: British painting since 1900. Oxf., 1977;

Pa­in­ters in Scotland, 1301–1700. A biographical dictio­nary. Edinburgh, 1978;

Dunbar J. G. The ar­chitecture of Scotland. 2nd ed. L., 1978;

Kid­son P., Murray P., Thompson P. A history of English architecture. Harmondsworth, 1979;

Wilson S. British art: from Holbein to the present day. L., 1979;

Bony J. The English decorated style. Oxf., 1979;

Morris R. Cathe­drals and abbeys of England and Wales. L., 1979;

Contemporary British artists. L., 1979;

Garner P. Twentieth-century furniture. Oxf., 1980;

Ritchie J., Ritchie A. Scotland: archaeo­logy and early history. L., 1981;

Fernie E. The architecture of the Anglo-Saxons. L., 1983;

Farr D. English art, 1870–1940. Oxf., 1984;

Rothenstein J. Modern English painters. L., 1984. Vol. 1–3;

English Romanesque art, 1066–1200. (Cat.). L., 1984;

Clifton-Taylor A. The pattern of English building. 4th ed. L., 1987;

Colchester L. S. Wells Cathedral. L., 1987;

British art in the 20th century. (Cat.). L., 1987;

Calloway S. Twentieth-century decora­tion. L., 1988;

The Cambridge guide to the arts in Britain / Ed. by B. Ford. Camb., 1988–1991. Vol. 1–9;

Platt C. The architecture of medieval Britain. L., 1990;

Massey A. Interior design of the 20th century. L., 1990;

Spal­ding F. 20th century painters and sculptors. Woodbridge, 1991.

Му­зы­ка

Муз. куль­ту­ра В. вос­хо­дит к куль­ту­ре кель­тов и гер­ман­цев. Один из ста­рей­ших па­мят­ни­ков (и од­на из ста­рей­ших в Сев. Ев­ро­пе ар­хео­ло­гич. на­хо­док струн­ных ин­ст­ру­мен­тов) – кро­та из ком­плек­са Сат­тон-Ху в Юж. Анг­лии – да­ти­ру­ет­ся сер. 7 в. При­бли­зи­тель­но в 8 в. у кельт. на­се­ле­ния Бри­тан­ских о-вов поя­ви­лась ар­фа. Оба ин­ст­ру­мен­та бы­ли свя­за­ны с иск-вом кельт­ских проф. по­этов-пев­цов – бар­дов. Тра­ди­ция иг­ры на кельт­ской ар­фе не пре­ры­ва­лась до кон. 18 в. С 15 в. из­вест­на во­лын­ка – ха­рак­тер­ный шотл. ин­ст­ру­мент. К 12 в. вос­хо­дят пер­вые об­раз­цы англ. ро­ж­де­ст­вен­ских пе­сен (гим­нов) – кэ­рол.

В Сред­не­ве­ко­вье цен­тра­ми проф. анг­лий­ской муз. куль­ту­ры бы­ли ка­то­лич. хра­мы и мо­на­сты­ри в Уин­че­сте­ре (Вин­че­сте­ре), Са­ру­ме (Сол­сбе­ри), Вус­те­ре. В рам­ках бо­го­слу­же­ния рас­цве­ли нац. тра­ди­ции гри­го­ри­ан­ско­го хо­ра­ла (важ­ней­шие па­мят­ни­ки – Са­рум­ский гра­ду­ал и Са­рум­ский ан­ти­фо­на­рий 13 в., Вус­тер­ский ан­ти­фо­на­рий 13 в.) и мно­го­го­ло­сия: ор­га­нум, дис­кант (Вин­че­стер­ский тро­парь кон. 10 – 1-й пол. 11 вв.), ги­мель, фо­бур­дон (с ха­рак­тер­ным «анг­лий­ским» тер­цо­во-сек­сто­вым па­рал­ле­лиз­мом со­зву­чий), мо­тет (Вус­тер, 13 в.). Яр­ким при­ме­ром ран­ней англ. по­ли­фо­нии яв­ля­ет­ся т. н. Лет­ний ка­нон («Su­mer is icumen in», 2-я пол. 13 в.) – бес­ко­неч­ный ка­нон в уни­сон. В 1-й пол. 15 в. вы­дви­ну­лась шко­ла по­ли­фо­ни­стов во гла­ве с Дж. Дан­стейб­лом. Име­на Л. Пау­эра, Пи­кар­да со­дер­жит важ­ней­шая англ. муз. ру­ко­пись кон. 14 – нач. 15 вв. (Ко­декс Олд-Холл). Мн. со­чи­не­ния сред­них ве­ков и ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния, пред­став­ляю­щие ху­дож. цен­ность (напр., мес­са «Caput», при­пи­сы­вав­шая­ся Г. Дю­фаи), бы­ли ано­ним­ны­ми. Со 2-й пол. 16 в. в анг­ли­кан­ском бо­го­слу­же­нии при­ня­то пе­ние псал­мов и гим­нов – т. н. анг­ли­кан­ское пе­ние. Цен­тра­ми шотл. муз. куль­ту­ры Сред­не­ве­ко­вья бы­ли Абер­дин и Стер­линг, где воз­ник­ли пер­вые проф. хо­ры.

Cо 2-й пол. 16 в. в Анг­лии пе­ре­жи­ва­ет рас­цвет свет­ская ин­ст­ру­мен­таль­ная (для вирд­жи­на­ла, лют­ни, кон­сор­та) и во­каль­ная му­зы­ка. Наи­бо­лее зна­чит. ком­по­зи­то­ры это­го пе­рио­да: Дж. Та­вер­нер, К. Тай, Т. Тал­лис; позд­нее У. Бёрд, Дж. Булл (ав­тор уни­каль­ной Гек­са­хор­до­вой фан­та­зии, с об­хо­дом всех то­наль­но­стей квин­то­во­го кру­га), Дж. Дау­ленд (про­сла­вил­ся собств. со­чи­не­ния­ми и мн. об­ра­бот­ка­ми пе­сен для лют­ни), Дж. Фар­не­би, О. Гиб­бонс. Раз­вив­ший­ся при дво­ре ко­ро­ле­вы Ели­за­ве­ты «италь­ян­ский» вкус (че­му не­ма­ло спо­соб­ст­во­вал ра­бо­тав­ший там А. Фер­ра­бо­ско) на­шёл своё спе­ци­фи­че­ски на­цио­наль­ное вы­ра­же­ние в кон. 16 – нач. 17 вв. в англ. мад­ри­га­ле (Т. Мор­ли и его по­сле­до­ва­те­ли Дж. Уил­би и Т. Уилкс; Мор­ли – ав­тор са­мо­го из­вест­но­го англ. трак­та­та о му­зы­ке – «Про­стое и лёг­кое вве­де­ние в му­зы­каль­ную прак­ти­ку», 1597). При­двор­ная ка­пел­ла бы­ла соз­да­на в 1501 в Эдин­бур­ге, сре­ди шотл. ком­по­зи­то­ров 16 в. – Р. Кар­вер, Дж. Фе­ти, Р. Джон­сон. О раз­ви­тии ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ки в Шот­лан­дии 17 в. сви­де­тель­ст­ву­ют мно­го­числ. ру­ко­пи­си, в т. ч. «Скин­ская ру­ко­пись» (1615–35), ко­то­рая со­дер­жит 114 пьес, за­пи­сан­ных в ви­де лют­не­вой та­бу­ла­ту­ры. Нач. 17 в. – вре­мя оформ­ле­ния англ. муз. те­ат­ра с его спе­ци­фич. жан­ром мас­ки. Ко 2-й пол. 17 в. от­но­сит­ся твор­че­ст­во Г. Пёр­сел­ла – круп­ней­ше­го в ис­то­рии В. ком­по­зи­то­ра, соз­да­те­ля пер­вой англ. опе­ры «Ди­до­на и Эней» (пост. в 1689), му­зы­ки к дра­ма­тич. спек­так­лям (наи­бо­лее из­вест­ны се­ми-опе­ры «Ко­ро­ле­ва фей» и «Ко­роль Ар­тур»), хо­ро­вых и ин­ст­ру­мен­таль­ных со­чи­не­ний. Ан­тем Т. Ар­на «Правь, Бри­та­ния» (1740) стал нац.-пат­рио­тич. пес­ней В. Со­бы­ти­ем, имев­шим об­ществ. ре­зо­нанс, яви­лась по­ста­нов­ка па­ро­дий­ной «Опе­ры ни­ще­го» дра­ма­тур­га Дж. Гея и комп. И. К. Пе­пу­ша (1728). В 1725 по­став­ле­на пер­вая шотл. бал­лад­ная опе­ра «Бла­го­род­ный пас­тух» А. Рам­зея. Вид­ные шотл. ком­по­зи­то­ры 2-й пол. 18–19 вв. – Т. Эр­скин, Дж. Фер­гус, У. Мак­гиб­бон, Д. Доу, Н. Хоу. Боль­шой вклад в раз­ви­тие му­зы­ки В. внёс про­жив­ший в Лон­до­не ок. 50 лет Г. Ф. Ген­дель, ко­то­рый пи­сал ан­те­мы и ора­то­рии («Мес­сия» и др.) на англ. тек­сты. Здесь ра­ботал И. К. Бах («лон­дон­ский» Бах). В 18 в. бы­ли за­ло­же­ны ос­но­вы му­зы­ко­ве­де­ния В., важ­ные па­мят­ни­ки муз. куль­ту­ры и нау­ки то­го вре­ме­ни – «Му­зы­каль­ные пу­те­ше­ст­вия» Ч. Бёр­ни и «Все­об­щая ис­то­рия му­зы­каль­ной нау­ки и прак­ти­ки» Дж. Хо­кин­са. В нач. 18 в. поя­вил­ся ин­те­рес к шотл. тра­диц. куль­ту­ре, сре­ди мно­го­числ. сб-ков нар. пе­сен и тан­цев – «Шот­ланд­ский му­зы­каль­ный му­зей» (1787–1803) Дж. Джон­со­на, со­дер­жа­щий 600 ме­ло­дий. В 19–20 вв. ра­про­ст­ра­ни­лись во­ен. и свет­ские ор­ке­ст­ры из му­зы­кан­тов-во­лын­щи­ков (иг­ра­ют обыч­но в со­про­во­ж­де­нии 3 ба­ра­бан­щи­ков), со­хра­нив­шие своё зна­че­ние как свое­об­раз­ная муз. эмб­ле­ма Шот­лан­дии. В 19 в. Лон­дон – один из цен­тров муз. жиз­ни Ев­ро­пы, здесь функ­цио­ни­ро­ва­ли соз­дан­ные ещё в 18 в. те­атр «Ко­вент-Гар­ден» (1732) и Ко­ро­лев­ское муз. об-во (1762), Фи­лар­мо­нич. об-во (1813) и Но­вое фи­лар­мо­нич. об-во (1852), га­ст­ро­ли­ро­ва­ли Ф. Шо­пен, Ф. Лист, Н. Па­га­ни­ни, Р. Ваг­нер, Дж. Вер­ди, А. Двор­жак, П. И. Чай­ков­ский, А. К. Гла­зу­нов и др.

На ру­бе­же 19–20 вв. воз­ник­ло дви­же­ние за воз­ро­ж­де­ние англ. муз. тра­ди­ций с ха­рак­тер­ным об­ра­ще­ни­ем к нац. фольк­ло­ру и му­зы­ке 17 в., са­мые из­вест­ные его пред­ста­ви­те­ли – Э. Эл­гар, Ф. Ди­ли­ус, Г. Холст, Р. Во­ан-Уиль­ямс. Круп­ней­ший ком­по­зи­тор В. и один из вид­ней­ших му­зы­кан­тов 20 в. – Б. Брит­тен, ми­ро­вое при­зна­ние по­лу­чи­ли его опе­ры, «Во­ен­ный ре­к­ви­ем» (1961) и др. со­чи­не­ния. Зна­чит. англ. ком­по­зи­то­ры 20 в. – А. Блисс, П. М. Дей­вис, М. Тип­петт, У. Уол­тон. Ос­но­ва­тель совр. шотл. ком­по­зи­тор­ской шко­лы – А. Мак­кен­зи (кон. 19 – нач. 20 вв.), нац. осо­бен­но­сти шотл. му­зы­ки во­пло­ще­ны в хо­ро­вых со­чи­не­ни­ях и опе­рах Х. Мак­кан­на и Л. Драйс­дей­ла, в 20 в. ра­бо­та­ли Э. Чис­холм, С. Дей­ви, Р. Кроу­форд, Я. Уайт. Наи­бо­лее из­вест­ные му­зы­ко­ве­ды В. – Дж. Аб­ра­хам, Г. Дж. Фар­мер и Дж. Гров. В. – стра­на с тра­ди­ция­ми ау­тен­тич­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва, на­ча­ло ко­то­ро­му по­ло­жил англ. му­зы­кант А. Дол­меч. Сре­ди ис­пол­ни­те­лей с ми­ро­вым име­нем – ди­ри­жё­ры Дж. Бар­би­рол­ли, Т. Би­чем, А. Бо­улт, Дж. Э. Гар­ди­нер, К. Дей­вис, Н. Мер­ри­нер, С. Реттл, М. Сард­жент, Г. Шол­ти; пиа­ни­сты Ф. Ла­монд, Дж. Огдон, К. Кер­зон, М. Хесс; скри­пач И. Ме­ну­хин; аль­ти­сты У. Прим­роз, Л. Тер­тис; вио­лон­че­ли­ст­ка Ж. Дю Пре; кла­ве­си­ни­сты К. Хог­вуд, Т. Пин­нок; пев­цы Дж. Бей­кер, А. Дел­лер, Дж. Мак­кор­мак, П. Пирс, М. Тейт, Э. Тёр­нер, К. Фер­ри­ер.

Круп­ней­шие в В. муз. те­ат­ры: «Ко­вент-Гар­ден», Опер­ный те­атр в Бел­фа­с­те (1895), Шотл. опе­ра в Эдин­бур­ге (1962), Англ. нац. опе­ра (1974). Круп­ней­шие ор­ке­ст­ры: Лон­дон­ский фи­лар­мо­ни­че­ский (с 1932), Ко­ро­лев­ский фи­лар­мо­ни­че­ский (1946), Ор­кестр Би-Би-Си (Лон­дон, 1930), Бир­мин­гем­ский сим­фо­ни­че­ский (1920), Ко­ро­лев­ский шотл. нац. ор­кестр (1891, совр. назв. с 1990), Шотл. сим­фо­нич. ор­кестр Би-Би-Си (1935), Оль­стер­ский ор­кестр (1981, объ­е­ди­нил­ся с Се­ве­ро­ир­ланд­ским ор­ке­ст­ром Би-Би-Си, соз­дан­ным в 1924). Ау­тен­тич­ные кол­лек­ти­вы: во­каль­ные – «Хиль­ярд-ан­самбль» (1973), «Го­ти­че­ские го­ло­са» (1980); ин­ст­ру­мен­таль­ные – «Лон­дон­ский кон­сорт ста­рин­ной му­зы­ки» (Early Music Consort of Lon­don, 1967–76), «Ака­де­мия ста­рин­ной му­зы­ки», «Анг­лий­ский кон­церт» (оба 1973).

В. – ми­ро­вой центр поп- и рок-му­зы­ки. В жан­ре мю­зик­ла наи­боль­шую по­пу­ляр­ность при­об­рёл Э. Ллойд Уэб­бер. Сре­ди мно­го­численных ан­самб­лей и рок-групп наи­боль­шим ус­пе­хом поль­зо­ва­лись «Битлз» и «Рол­линг Сто­унз», позд­нее ши­ро­чай­шую по­пу­ляр­ность по­лу­чи­ли «Пинк Флойд» (с 1965, рас­цвет в 1973–83), «Дже­не­сис» (с 1967, луч­шие аль­бо­мы в 1970–86), «Ку­ин» (1970–91) и др., сре­ди зна­ме­ни­тых эс­т­рад­ных му­зы­кан­тов: П. Мак­карт­ни, Дж. Лен­нон, М. Джаг­гер, Ф. Мер­кь­ю­ри, Эл­тон Джон, К. Эмер­сон, П. Гейб­ри­ел, Ф. Кол­линз, Р. Уэйк­мен.

Ме­ж­ду­нар. муз. фес­ти­ва­ли: «Би-Би-Си промс» (круп­ней­ший в В., ос­но­ван в 1895 как «Про­ме­над-кон­цер­ты»), Эдин­бург­ский (с 1947, еже­год­ный), Ба­хов­ский (в Окс­фор­де и Лон­до­не) и мн. др. Ме­ж­ду­нар. кон­кур­сы: хо­ров – в Ллан­го­ле­не (с 1947) и Мидлс­бо­ро (с 1966); му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей – им. К. Фле­ша в Лон­до­не (с 1945), в Ли­вер­пу­ле (с 1958); пиа­ни­стов – в Лид­се (с 1963). Круп­ней­ший кон­церт­ный зал Лон­до­на – Аль­берт-холл. Муз. учеб­ные за­ве­де­ния: в Лон­до­не – Три­ни­ти-кол­ледж (1872), Ко­ро­лев­ский муз. кол­ледж (1883), в Глаз­го – Ко­ро­лев­ская шотл. ака­де­мия му­зы­ки и дра­мы (ос­но­ва­на в 1890 как кон­сер­ва­то­рия, с 1929 Ака­де­мия му­зы­ки, с 1950 совр. наз­ва­ние).

Дополнительная литература:

Elliott K., Rimmer F. A history of Scot­tish music. L., 1973;

Caldwell J. The Oxford history of English music. Oxf., 1991–1999. Vol. 1–2;

Long K. R. The music of the English church. L., 1991;

Purser J. Scotland's music: a history of the traditional and classical music of Scotland from earliest times to the present day. Edinburgh, 19.

Автор раздела: С. Н. Ле­бе­дев.

Ба­лет

Баль­ные тан­цы в В. из­вест­ны с 16 в., ко­гда они ис­пол­ня­лись так­же в со­ста­ве при­двор­ных пред­став­ле­ний. В кон. 16 – нач. 17 вв. воз­ник жанр мас­ки, близ­кий франц. ко­ме­дии-ба­ле­ту. Од­на­ко, дос­тиг­нув рас­цве­та в нач. 17 в., англ. ба­лет-мас­ка не по­лу­чил даль­ней­ше­го раз­ви­тия. В 1-й пол. 18 в. боль­шое зна­че­ние име­ла дея­тель­ность Дж. Уи­ве­ра, хо­рео­гра­фа и тео­ре­ти­ка тан­ца, по­ста­вив­ше­го тан­це­валь­но-дра­ма­тич. пред­став­ле­ния («Лю­бов­ные по­хо­ж­де­ния Мар­са и Ве­не­ры» на муз. Г. Сай­мон­дса и Фэр­бен­кса, 1717, и др.), осу­ще­ст­вив­ше­го пе­ре­во­ды ря­да тру­дов по тео­рии тан­ца с франц. яз. и опуб­ли­ко­вав­ше­го собств. кни­ги («Трак­тат к во­про­су об ис­то­рии тан­ца», 1712, и др.). То­гда же им­пре­са­рио и ак­тёр Дж. Рич стал вво­дить в свои спек­так­ли гро­те­ско­вые эпи­зо­ды в ду­хе ко­ме­дии дель ар­те, ко­то­рые по­ро­ди­ли тра­ди­цию англ. пан­то­ми­мы, со­хра­няв­шую­ся и на про­тя­же­нии по­сле­дую­щих сто­ле­тий (осо­бен­но в ро­ж­де­ст­вен­ских пред­став­ле­ни­ях). Рич ста­вил спек­так­ли в те­ат­рах «Лин­кольнс Инн Филдс» и «Ко­вент-Гар­ден», где вы­сту­па­ли и франц. ар­ти­сты, в ча­ст­но­сти М. Сал­ле, стре­мив­шая­ся к дра­ма­ти­за­ции тан­ца и по­ста­вив­шая ба­лет-пан­то­ми­му «Пиг­ма­ли­он» Ж. Ж. Му­ре (1734). Англ. пан­то­ми­ма ока­за­ла влия­ние на твор­че­ст­во Ж. Ж. Но­вер­ра, впер­вые прие­хав­ше­го в В. в 1755 и по­ста­вив­ше­го в даль­ней­шем в Ко­ро­лев­ском те­ат­ре св. 15 ба­ле­тов и мно­го­числ. ди­вер­тис­мен­ты. В кон. 18 – нач. 19 вв. спек­так­ли так­же осу­ще­ст­в­ля­ли Ж. До­бер­валь, Ш. Л. Дид­ло (пер­вые ва­ри­ан­ты ба­ле­тов «Фло­ра и Зе­фир», 1796, и «Хен­зи и Тао», 1801, Ч. Бос­си) и др. В 1840-х гг. Ж. Пер­ро соз­дал в Лон­до­не свои зна­ме­ни­тые ба­ле­ты на муз. Ч. Пу­ньи – «Ун­ди­на» (1843), «Эс­ме­раль­да» (1844) и «Па-де-катр» (1845), где вы­сту­па­ли про­слав­лен­ные ро­ман­тич. ба­ле­ри­ны М. Таль­о­ни, Ф. Эльс­лер и др. Наи­бо­лее зна­чит. брит. хо­рео­гра­фом эпо­хи был Дж. Г. Д’Эгвиль, со­чи­няв­ший ба­ле­ты на ан­тич­ную, а так­же на нац. те­ма­ти­ку. В 1801 он от­крыл ча­ст­ную шко­лу, где вос­пи­ты­ва­лось боль­шин­ст­во брит. ар­ти­стов ба­ле­та нач. 19 в. Од­на­ко ба­ле­ты в осн. ста­ви­ли ино­стран­цы, и пер­вые ро­ли до­с­та­ва­лись по­пу­ляр­ным франц. тан­цов­щи­кам. Сре­ди брит. ар­ти­стов, дос­тиг­ших ве­ду­ще­го по­ло­же­ния, наи­боль­шей сла­вой поль­зо­ва­лась К. Уэб­стер.

Во 2-й пол. 19 в. ба­ле­ты шли пре­им. в мю­зик-хол­лах, из ко­то­рых наи­бо­лее из­вест­ны «Аль­гам­бра» (1864–1936) и «Эм­пайр» (1887–1915). Здесь вы­сту­па­ли брит. тан­цов­щи­ки-ми­ми­сты и кло­уны, про­дол­жав­шие нац. тра­ди­цию пан­то­ми­мы; ба­лет­ные спек­так­ли ста­ви­лись обыч­но иностр. ба­лет­мей­сте­ра­ми. В «Эм­пайр» в 1887–97 св. 30 спек­так­лей по­ста­ви­ла австр. хо­рео­граф К. Лан­нер («Жи­зель» А. Ада­на, «Силь­вия» Л. Де­ли­ба, и др.), в 1897–1907 здесь ра­бо­та­ла ба­ле­ри­на дат. про­ис­хо­ж­де­ния А. Же­не, сыг­рав­шая важ­ную роль в раз­ви­тии клас­сич. тан­ца в В. В чис­ле хо­рео­гра­фов «Аль­гам­бры» 1880–90-х гг. – Й. Хан­сен, ра­нее ра­бо­тав­ший в Мо­ск­ве. Сре­ди его по­ста­но­вок – ба­лет «Ле­бе­ди» (1884) под яв­ным влия­ни­ем моск. премьеры «Ле­бе­ди­но­го озе­ра» П. И. Чайковского (1877), но с муз. Дж. Яко­би. Сре­ди др. хо­рео­гра­фов это­го мю­зик-хол­ла – италь­ян­цы Э. Ка­за­ти, К. Коп­пи. По­яв­ле­ние в 1910-х гг. в В. рус. тан­цов­щи­ков ока­зало зна­чит. влия­ние на брит. ба­лет. В 1911 А. А. Гор­ский по­ста­вил «Тан­це­валь­ное сно­ви­де­ние» (на сбор­ную му­зы­ку). На­чи­ная с 1911 в Лон­до­не ре­гу­ляр­но вы­сту­па­ла труп­па С. П. Дя­ги­ле­ва, в ко­то­рой в 1920-х гг. поя­ви­лись и анг­ли­ча­не: А. Мар­ко­ва (А. Маркс) и А. До­лин (П. Хи­ли-Кей). То­гда же ста­ли от­кры­вать­ся шко­лы как рус. ба­лет­мей­сте­ра­ми (Н. Г. Ле­гат, 1923), так и ра­бо­тав­ши­ми у Дя­ги­ле­ва брит. ар­ти­ста­ми – М. Рам­бер (1920) и Н. де Ва­луа (1926). Шко­ла Рам­бер пре­об­ра­зо­ва­лась в «Клуб ба­ле­та» (1930), за­тем в труп­пу «Бал­ле Рам­бер» (1934). В 1930 ор­га­ни­зо­ва­но «Об­ще­ст­во Ка­мар­го», ста­вив­шее це­лью де­мон­ст­ри­ро­вать ра­бо­ты отечественных хо­рео­гра­фов на сце­нах ве­ду­щих те­ат­ров Лон­до­на. В 1931 бы­ли соз­да­ны ба­ле­ты де Ва­луа («Иов» Р. Во­ан-Уиль­ям­са) и Ф. Аш­то­на («Фа­сад» У. Уол­то­на). В 1931 труп­па де Ва­луа вы­сту­па­ла в те­ат­рах «Олд Вик» и «Сэд­лерс-Уэллс» под назв. «Вик-Уэллс бал­ле», с 1942 «Сэд­лерс-Уэллс бал­ле». С 1946 кол­лек­тив стал ра­бо­тать в по­ме­ще­нии те­ат­ра «Ко­вент-Гар­ден», а в 1957 был пе­ре­име­но­ван в Ко­ро­лев­ский ба­лет Ве­ли­ко­бри­та­нии. В ре­пер­ту­ар труп­пы вхо­дили ба­ле­ты клас­сического на­сле­дия (в т. ч. «Жи­зель» А. Ада­на), по­ста­нов­ки де Ва­луа («Карь­е­ра мо­та» Г. Гор­до­на на ос­но­ве кар­тин У. Хо­гар­та, 1935), Р. Хелп­ме­на («Гам­лет» на муз. П. И. Чай­ков­ско­го, 1942) и Аш­то­на («Конь­ко­беж­цы» на муз. Дж. Мей­ер­бе­ра, 1937; «Сим­фо­ни­че­ские ва­риа­ции» на муз. С. Фран­ка, 1946; «Ун­ди­на» Х. В. Хен­це, 1958).

К нач. 1940-х гг. сфор­ми­ро­вал­ся стиль брит. ба­ле­та, ко­то­ро­му, при опо­ре на тра­ди­ции клас­сич. тан­ца, при­су­щи плав­ность и мяг­кость, ли­рич­ность и му­зы­каль­ность. В сер. 20 в. об­ра­зо­ва­ны но­вые ба­лет­ные труп­пы: Бир­мин­гем­ский Ко­ро­лев­ский ба­лет (в 1945 ос­но­ван в Лон­до­не, в Бир­мин­ге­ме с 1990), Анг­лий­ский нац. ба­лет (с 1949 «Фес­ти­вал бал­ле», в 1968–89 «Лон­дон фес­ти­вал бал­ле»), Шотл. ба­лет (в 1957–69 «Уэ­стерн ти­этр бал­ле») и др.; вы­дви­ну­лись хо­рео­гра­фы А. Род­ри­гес, Дж. Кар­тер, Дж. Кран­ко и К. Мак­мил­лан, ра­бо­тав­шие не толь­ко в В., но и за ру­бе­жом. Мак­мил­лан по­ста­вил ряд мно­го­акт­ных ост­род­ра­ма­тич. ба­ле­тов («Ана­ста­сия» на муз. П. И. Чай­ков­ско­го и Б. Мар­ти­ну, 1971; «Ма­нон» на муз. Ж. Масс­не, 1974; «Май­ер­линг» на муз. Ф. Лис­та в об­ра­бот­ке Дж. Лан­чбе­ри, 1978; «Иу­ди­но де­ре­во» Б. Элиа­са, 1992) с уча­сти­ем вы­даю­щих­ся ар­ти­стов (Л. Сей­мур, Д. Бас­сел, В. Дю­ран­те, И. Д. Му­ха­ме­дов). В 1980–90-х гг. бы­ли соз­да­ны но­вые ре­дак­ции ба­ле­тов П. И. Чай­ков­ско­го («Ле­бе­ди­ное озе­ро», 1986, «Спя­щая кра­са­ви­ца», 1994; оба в по­ста­нов­ке Э. Доу­эл­ла), Л. Ф. Мин­ку­са («Бая­дер­ка», 1989, ба­летм. Н. Р. Ма­ка­ро­ва; «Дон Ки­хот», 1993, ба­летм. М. Н. Ба­рыш­ни­ков). Сре­ди ар­ти­стов 2-й пол. 20 в.: М. Фон­тейн, М. Ши­рер, П. Ар­гайл, Н. Не­ри­на, С. Бе­рё­зо­ва, Б. Грей, В. Эл­вин (Про­хо­ро­ва), А. Лин­ден, А. Сиб­ли, Д. Уэллс, Р. Хелпмен, М. Сомс, Х. Тёр­нер, Дж. Филд, А. Грант, Д. Блэр, Д. Мак-Ли­ри, С. Ги­ллем, С. Уил­дор, Т. Ро­хо, А. Ко­жо­ка­ру, М. Йо­ши­да, Дж. Ка­уп, К. Ако­ста, Т. Ку­ма­ка­ва, Й. Коб­борг, В. В. Са­мо­ду­ров.

Во 2-й пол. 20 в. раз­ви­ва­ют­ся разл. на­прав­ле­ния совр. тан­ца. Та­нец мо­дерн в В. ос­но­вы­ва­ет­ся на тра­ди­ци­ях М. Грэ­хем, га­ст­ро­ли­ро­вав­шей здесь в 1950-х гг. Eё уче­ник Н. Мор­рис стал пер­вым англ. хо­рео­гра­фом, ра­бо­тав­шим в этом ви­де тан­ца. По­ста­нов­ки в сти­ле тан­ца мо­дерн вхо­дят в ре­пер­ту­ар труп­пы «Рам­бер данс ком­па­ни» (в 1934–66 «Бал­ле Рам­бер»; ав­тор мн. спек­так­лей – К. Брюс). В 1969 Р. Ко­эн соз­дал Лон­дон­ский совр. тан­це­валь­ный те­атр, где, в част­но­сти, ра­бо­та­ли ба­лет­мей­сте­ры Р. Ол­стон и Ш. Дей­вис, впо­след­ст­вии ор­га­ни­зо­вав­шие собств. кол­лек­ти­вы. В 1987 в Лон­до­не М. Борн ор­га­ни­зо­вал труп­пу «Ад­вен­черс ин мо­ушен пик­черс» («При­клю­че­ния в ки­но­кар­ти­нах»), где по­ста­вил ряд имев­ших боль­шой ус­пех аван­гард­ных спек­так­лей, ис­поль­зуя му­зы­ку клас­сич. ба­ле­тов: «Щел­кун­чик» (1993) и «Ле­бе­ди­ное озе­ро» (1995) П. И. Чай­ков­ско­го, «Зо­луш­ка» С. С. Про­кофь­е­ва (1997).

В Лон­до­не ра­бо­та­ют Ко­ро­лев­ская ака­де­мия тан­ца (с 1920), шко­ла Ко­ро­лев­ско­го ба­ле­та (с 1931), Ин-т хо­рео­ло­гии, где го­то­вят спе­циа­ли­стов по сис­те­ме за­пи­си тан­цев. В 1911 С. Шар­пом бы­ло ос­но­ва­но Об­ще­ст­во англ. нар. тан­ца. Про­хо­дят еже­год­ные фес­ти­ва­ли нар. тан­ца «Эй­стед­фод­ды».

Дополнительная литература:

De Valois N. Invitation to the ballet. L., 1937;

Guest I. Victorian ballet girl. L., 1957;

idem. The romantic ballet in England. L., 1972;

idem. Ballet in Leicester Square. L., 1992;

Clarke M. Dancers of Mercury. L., 1962;

Rambert M. Quicksilver: the autobio­graphy. L., 1972;

Кра­сов­ская В. М. За­пад­но­ев­ро­пей­ский ба­лет­ный те­атр: Очер­ки ис­то­рии. От ис­то­ков до се­ре­ди­ны XVIII в. Л., 1979;

Bland A. The Royal Ballet: the first fifty years. L., 1981;

Thorpe T. K. MacMil­lan: the man and the ballets. L., 1985;

Jor­dan S. Striding out: aspects of contemporary and new dance in Britain. L., 1992.

Автор раздела: Е. Я. Су­риц.

Те­атр

С 11 в. в англ. церк­вах ра­зыг­ры­ва­ли ли­тур­ги­че­скую дра­му, позд­нее эти пред­став­ле­ния бы­ли вы­ве­де­ны на па­перть. C нач. 13 в. ор­га­ни­за­ци­ей спек­так­лей за­ни­ма­лись ре­мес­лен­ные це­хи под рук. цер­ков­ных вла­стей, по­лу­чи­ли раз­ви­тие жан­ры ми­ракля, мис­те­рии, мо­ра­ли­те, дос­тиг­шие рас­цве­та в 14–15 вв. Бы­то­вые сце­ны мис­те­ри­аль­но­го те­ат­ра по­сте­пен­но пре­вра­ща­лись в са­мо­сто­ят. пье­сы, на­чал раз­ви­вать­ся свет­ский те­атр. В 16 в. воз­ник­ли бро­дя­чие труп­пы, со­сто­яв­шие из ра­зо­рив­ше­го­ся гор. лю­да. К кон. 16 в. поя­вил­ся проф. те­атр. Не­боль­шие труп­пы да­ва­ли пред­став­ле­ния на по­стоя­лых дво­рах: у сте­ны воз­во­ди­ли по­мост для ак­тё­ров, пуб­ли­ка об­сту­па­ла его с трёх сто­рон, часть зри­те­лей рас­по­ла­га­лась на га­ле­рее вдоль сте­ны на уров­не вто­ро­го эта­жа гос­ти­ни­цы. Так сфор­ми­ро­вал­ся уни­каль­ный тип англ. те­ат­раль­но­го зда­ния эпо­хи Ре­нес­сан­са. Те­ат­ры не име­ли кры­ши над по­ме­ще­ни­ем для зри­те­лей, сто­яв­ших внут­ри вы­со­кой ог­ра­ды на зем­ле; вдоль внутр. сто­ро­ны стен рас­по­ла­га­лись га­ле­реи. Сце­на глу­бо­ко вда­ва­лась в зри­тель­ный зал. Над ней был на­вес на двух ко­лон­нах, упи­рав­ший­ся в зад­ник, имев­ший две­ри для вхо­да и ухо­да ак­тё­ров; 2-й этаж зад­ни­ка пред­став­лял со­бой не­боль­шой бал­кон. За­на­ве­са не бы­ло. Ак­тё­ры на­зы­ва­ли свои труп­пы по име­ни знат­но­го гос­по­ди­на, чьё по­кро­ви­тель­ст­во по­мо­га­ло им из­бе­жать дей­ст­вия за­ко­на о бро­дяж­ни­че­ст­ве: «Слу­ги лор­да-ад­ми­ра­ла», «Слу­ги лор­да-ка­мер­ге­ра» (шек­спи­ров­ская труп­па) и др.

В 1576 в Лон­до­не бы­ло по­строе­но пер­вое те­ат­раль­ное зда­ние – «Те­атр». Впо­след­ст­вии поя­ви­лись «Кур­ти­на» (1577), «Ро­за» (1587), «Ле­бедь» (ок. 1596), «Гло­бус» (1599, здесь иг­ра­ла труп­па У. Шек­спи­ра), «Фор­ту­на» (1600) и др. С кон. 16 в. в Лон­до­не су­ще­ст­во­ва­ли труп­пы ак­тё­ров-маль­чи­ков, ко­то­рые на ру­бе­же 16–17 вв. со­став­ля­ли серь­ёз­ную кон­ку­рен­цию взрос­лым ак­тё­рам. Од­на из этих трупп да­ва­ла пред­став­ле­ния в за­кры­том по­ме­ще­нии быв. тра­пез­ной мо­на­сты­ря, пе­ре­обо­ру­до­ван­ной в 1576 в те­ат­раль­ный зал «Блэк­фрай­ерс». Ак­тё­ра­ми в В. бы­ли толь­ко муж­чи­ны, жен­ские ро­ли в англ. те­ат­ре эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния ис­пол­ня­ли юно­ши. Ве­ду­щие ак­тё­ры ру­бе­жа 16–17 вв. – Э. Ал­лен и Р. Бёр­бедж. В кон. 16 в. сфор­ми­ро­ва­лась бле­стя­щая плея­да дра­ма­тур­гов: Дж. Ли­ли, Р. Грин, Т. Кид, К. Мар­ло. Твор­че­ст­во ве­ли­чай­ше­го англ. дра­ма­турга У. Шек­спи­ра ока­за­ло влия­ние на раз­ви­тие все­го ми­ро­во­го те­ат­ра. В 1642 пар­ла­мент, где боль­шин­ст­во со­став­ля­ли пу­ри­та­не, из­дал указ о за­кры­тии те­ат­ра.

Но­вый этап раз­ви­тия англ. те­ат­ра свя­зан с эпо­хой Рес­тав­ра­ции. В 1660 Карл II уч­ре­дил те­ат­раль­ную мо­но­по­лию и вы­дал па­тен­ты на соз­да­ние те­ат­ров в Лон­до­не Т. Кил­лиг­ру и У. Да­ве­нан­ту. Из­ме­нил­ся тип те­ат­раль­но­го зда­ния: оно ста­ло ярус­ным, со сце­ной-ко­роб­кой. В кон. 17 в. в Лон­до­не впер­вые поя­ви­лись жен­щи­ны-ак­три­сы, пер­вые из них – Н. Гвин и М. Дей­вис. В дра­ма­тур­гии Рес­тав­ра­ции пре­об­ла­да­ла ко­ме­дия нра­вов, ис­поль­зую­щая тра­ди­ции Б. Джон­со­на и Моль­е­ра. По­сле «Слав­ной ре­во­лю­ции» 1688 ха­рак­тер англ. дра­ма­тур­гии и те­ат­ра по­сте­пен­но ме­нял­ся: лег­ко­мыс­лен­ные ост­ро­сло­вы из ко­ме­дий Рес­тав­ра­ции ус­ту­па­ли сце­ну пер­со­на­жам сен­ти­мен­таль­ной ко­ме­дии и бур­жу­аз­ной дра­мы. Культ ве­се­лья и ан­ти­пу­ри­тан­ская на­прав­лен­ность со­хра­ня­лись толь­ко в ма­лых жан­рах, бал­лад­ной опе­ре и па­ро­дий­ных пье­сах («ре­пе­ти­ци­ях»). Ко­ме­дия нра­вов раз­ви­ва­лась в ду­хе идей Про­све­ще­ния, дос­тиг­нув наи­выс­ше­го рас­цве­та в пье­сах Г. Фил­дин­га, О. Голд­сми­та и Р. Б. Ше­ри­да­на. В 18 в. в Лон­до­не ра­бо­та­ли два мо­но­поль­ных те­ат­ра: «Дру­ри-Лейн» (1663) и «Ко­вент-Гар­ден» (1732). Они рас­по­ла­га­лись в за­кры­тых зда­ни­ях, в пар­те­ре стоя­ли ска­мьи, на га­ле­ре­ях на­хо­ди­лись ло­жи, на верх­нем яру­се – ра­ёк; бо­ко­вые ло­жи для цар­ст­вен­ных особ по­ме­ща­лись на сце­не. В это же вре­мя поя­ви­лись де­ко­ра­ции, ко­то­рые обыч­но не ме­ня­лись на про­тя­же­нии все­го дей­ст­вия (со­глас­но пра­ви­лу клас­си­циз­ма о един­ст­ве мес­та). По­сте­пен­но ор­га­ни­зо­вы­ва­лись «ма­лые» де­мо­кра­тич. те­ат­ры. В Шот­лан­дии дра­ма­тич. те­ат­ры поя­ви­лись в сер. 18 в. В 1769 в Эдин­бур­ге ак­тёр и ре­жис­сёр Д. Росс от­крыл те­атр «Рой­ал», где иг­ра­ли пре­им. англ. ак­тё­ры и ста­ви­лись пье­сы англ. ав­то­ров. В Глаз­го ра­бо­та­ли «Дан­лоп стрит ти­этр» (1782–1863), «Ку­ин стрит ти­этр» (1805–29) и др. В ак­тёр­ском иск-ве В. со­су­ще­ст­во­ва­ли клас­си­цизм и бо­лее реа­ли­стич. ма­не­ра иг­ры. Крупнейшим ак­тё­ром этой эпо­хи стал Д. Гар­рик, про­сла­вив­ший­ся как в тра­ге­ди­ях, так и в ко­ме­ди­ях (луч­шие ро­ли сыг­рал в пье­сах У. Шек­спи­ра). На­ря­ду с тра­диц. те­ат­ра­ми строи­лись зда­ния для гран­ди­оз­ных пан­то­мим­ных пред­став­ле­ний, час­то с разл. де­ко­ра­тив­ны­ми эф­фек­та­ми (бас­сей­ны и др.). На ру­бе­же 18–19 вв. в Лон­до­не и в те­ат­рах про­вин­ции вы­сту­па­ли знаменитая тра­гич. ак­три­са С. Сид­донс и её брат Дж. Ф. Кембл – в их твор­че­ст­ве пре­об­ла­да­ли клас­си­ци­стич. тен­ден­ции.

В 1-й пол. 19 в. на сце­не ут­вер­дил­ся жанр ме­ло­дра­мы. Ро­ман­тизм в те­ат­ре В. свя­зан с име­нем Э. Ки­на – про­слав­лен­но­го ис­пол­ни­те­ля ро­лей Гам­ле­та, Мак­бе­та, Шей­ло­ка в про­из­ве­де­ни­ях У. Шек­спи­ра. Вы­даю­щим­ся по­сле­до­ва­те­лем Ки­на в ис­пол­не­нии шек­спи­ров­ско­го ре­пер­ту­ара был У. Ч. Мак­ре­ди, с чьим име­нем свя­зан пе­ре­ход к бо­лее реа­ли­стич. ма­не­ре иг­ры. В 1850 сын Э. Ки­на Чарлз от­крыл в Лон­до­не «Те­атр Прин­цес­сы», где сам ста­вил спек­так­ли, вы­сту­пив (на­ря­ду с Мак­ре­ди) как один из пер­вых ев­роп. ре­жис­сё­ров. Его опыт соз­да­ния спек­так­лей, от­ли­чав­ших­ся ис­то­рич. дос­то­вер­но­стью, сла­жен­ным ан­самб­лем и тща­тель­ной раз­ра­бот­кой мас­со­вых сцен, раз­вил ак­тёр и ре­жис­сёр Г. Ир­винг, воз­глав­ляв­ший в 1878–98 лон­дон­ский те­атр «Ли­це­ум» (его парт­нёр­шей бы­ла Э. А. Тер­ри). На ру­бе­же 19–20 вв. на­чал свою дея­тель­ность круп­ней­ший тео­ре­тик те­ат­ра, ре­жис­сёр и ху­дож­ник Э. Г. Крэг, раз­ра­бо­тав­ший ос­но­вы совр. сце­но­гра­фии, соз­дав­ший ряд клас­сич. спек­так­лей ми­ро­во­го ре­жис­сёр­ско­го те­ат­ра. Но­вая дра­ма при­влек­ла вни­ма­ние Дж. Грей­на, в 1891 от­крыв­ше­го в Лон­до­не «Не­за­ви­си­мый те­атр», и Х. Грен­вил­ла-Бар­ке­ра, в 1904–07 ста­вив­ше­го пье­сы Б. Шоу, Г. Иб­се­на, Дж. Гол­су­ор­си в те­ат­ре «Корт». В нач. 20 в. за­кон­чи­лась эпо­ха те­ат­раль­ных ан­тре­приз, во гла­ве ко­то­рых стоя­ли ак­тё­ры-звёз­ды (Г. Ир­винг, Дж. Алек­сан­дер, Г. Б. Три). Уже в кон. 19 в. сло­жи­лась сис­те­ма ком­мерч. те­ат­ров, со­сре­до­то­чен­ных в лон­дон­ском рай­оне Вест-Энд и ор­га­ни­зо­ван­ных по прин­ци­пу те­ат­ров Брод­вея. В 1-й пол. 20 в. поя­ви­лось но­вое по­ко­ле­ние дра­ма­тур­гов: У. С. Мо­эм, Т. С. Эли­от, Дж. Б. При­стли, Н. Коу­ард. В то же вре­мя воз­рос ин­те­рес к пье­сам А. П. Че­хо­ва, че­му, в ча­ст­но­сти, спо­соб­ст­во­ва­ла дея­тель­ность Ф. Ф. Ко­мис­сар­жев­ско­го в 1920–30-х гг. По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны в брит. дра­ма­тур­гии на­ча­лась эпо­ха со­ци­аль­ной дра­мы «рас­сер­жен­ных мо­ло­дых лю­дей». Сле­дую­щий пе­ри­од раз­ви­тия дра­мы в В. свя­зан с твор­че­ст­вом Э. Бон­да, Д. Мер­се­ра, П. Шеф­фе­ра, Т. Стоп­пар­да, Х. Пин­те­ра, бо­лее ин­те­ре­сую­щих­ся пси­хо­ло­гич. и эк­зи­стен­ци­аль­ны­ми, не­же­ли по­ли­тич. про­бле­ма­ми. Зна­чит. вклад в те­ат­раль­ное иск-во В. вне­сли ак­тё­ры и ре­жис­сёры Т. Гат­ри, Дж. Гил­гуд, В. Ли, Л. Оли­вье, М. Ред­грейв, Р. Ри­чард­сон, С. Торн­дайк, Э. Эванс, П. Эш­крофт. К сер. 20 в. в брит. те­ат­ре проч­но ут­вер­дил­ся при­ори­тет ре­жис­сё­ра (П. Брук, Д. Дек­стер, Д. Дон­нел­лан, Т. Нанн, Т. Ри­чард­сон, П. Холл и др.). Вме­сте с тем не ут­ра­че­ны и бо­га­тые ак­тёр­ские тра­ди­ции, во 2-й пол. 20 – нач. 21 вв. их раз­ви­ва­ли К. Бра­на, А. Гин­несс, Д. Денч, П. Ско­филд, Д. Тью­тин, А. Фин­ни, Э. Шер и др.

Ре­пер­ту­ар­ных те­ат­ров в В. не­мно­го (в про­ти­во­по­лож­ность ком­мер­че­ским, они име­ют по­сто­ян­ную труп­пу и неск. спек­так­лей в афи­ше). Са­мый зна­ме­ни­тый сре­ди них – Бир­мин­гем­ский ре­пер­ту­ар­ный те­атр (1913). Важ­ную роль в ис­то­рии сце­нич. иск-ва Шот­лан­дии сыг­рал соз­дан­ный в 1909 и су­ще­ст­во­вав­ший до нач. 1-й ми­ро­вой вой­ны Ре­пер­ту­ар­ный те­атр Глаз­го. Ос­но­ван­ный в 1879 (Страт­форд-апон-Эй­вон) Шек­спи­ров­ский ме­мо­ри­аль­ный те­атр в 1961 пе­ре­име­но­ван в Ко­ро­лев­ский Шек­спи­ров­ский те­атр (в Лон­до­не от­крыт его фи­ли­ал). Осо­бое ме­сто в ис­то­рии брит. сце­ны за­ни­ма­ет лон­дон­ский те­атр «Олд Вик» (хра­ни­тель англ. клас­сич. тра­ди­ций, на­зы­вае­мый «До­мом Шек­спи­ра»; ос­но­ван в 1818). С 1963 на его сце­не шли спек­так­ли На­цио­наль­но­го те­ат­ра, ко­то­рый в 1975 по­лу­чил но­вое зда­ние, на­счи­ты­ваю­щее не­сколь­ко за­лов.

Те­ат­ры су­ще­ст­ву­ют во мно­гих го­ро­дах В.: «Ли­це­ум» (Эдин­бург, 1883), Ре­пер­ту­ар­ный те­атр г. Дан­ди (1939), «Уо­тер­милл» (Нью­бе­ри, 1967), «Трон» (Глаз­го, 1979), «Мер­кь­ю­ри» (Кол­че­стер, 1998) и мн. др. Круп­ней­шее те­ат­раль­ное учеб­ное за­ве­де­ние В. – Ко­ро­лев­ская ака­де­мия дра­ма­тич. иск-ва (1904). Про­во­дят­ся ме­ж­ду­нар. те­ат­раль­ные фес­ти­ва­ли – в Лон­до­не, Страт­фор­де-апон-Эй­вон, Эдин­бур­ге и др.

Дополнительная литература:

Аникст А. А. Те­атр эпо­хи Шек­спи­ра. М., 1965;

он же. Шек­спир. Ре­мес­ло дра­ма­тур­га. М., 1974;

Taylor A. The story of the English stage. L., 1967;

Rowell G. The Victorian theatre, 1792–1914. 2nd ed. Camb., 1978;

Barnes P. A companion to post- war British theatre. L., 1986;

Бар­то­ше­вич А. В. «Ми­ро­зда­нью со­вре­мен­ный»: Шек­спир в те­ат­ре XX в. М., 2002;

Wickham G. Early English stages 1300–1660. 2nd ed. L., 2002. Vol. 1–4.

Автор раздела: Е. В. Ко­че­то­ва.

Ки­но

Пер­вый се­анс ки­но в В. со­сто­ял­ся 26.3.1896 в за­ле «Аль­гам­бра» (Лон­дон). Су­ще­ст­вен­ное зна­че­ние для ки­но В. ру­бе­жа 19–20 вв. име­ла т. н. Брай­тон­ская груп­па, ку­да вхо­ди­ли ре­жис­сё­ры Э. Кол­линз, У. Фри­зе-Грин, Дж. А. Смит, Дж. Уиль­ям­сон (ис­поль­зо­ва­лись тех­нич. но­во­вве­де­ния – двой­ная экс­по­зи­ция, съём­ка с дви­же­ния, па­но­ра­ми­ро­ва­ние и др.). В 1900 Смит ввёл че­ре­до­ва­ние раз­ных пла­нов, что по­ло­жи­ло на­ча­ло тех­ни­ке мон­та­жа. То­гда же поя­ви­лись пер­вые об­раз­цы ки­но­жан­ров – при­клю­чен­че­ский (с по­го­ней в ка­че­ст­ве осн. эле­мен­та), ме­ло­дра­ма, эк­ра­ни­за­ция клас­си­ки («Ро­мео и Джуль­ет­та» – пер­вая эк­ра­ни­за­ция У. Шек­спи­ра, 1908). Сен­са­ци­ей стал хро­ни­каль­ный ф. «С ка­пи­та­ном Скот­том к Се­вер­но­му по­лю­су» Г. Пон­тин­га (1911). Пер­вый зву­ко­вой фильм – «Шан­таж» А. Хич­ко­ка (1929). Ки­но­про­из­вод­ст­во ак­ти­ви­зи­ро­ва­лось с по­яв­ле­ни­ем в 1933 ф. «Ча­ст­ная жизнь Ген­ри­ха VIII» А. Кор­ды, ор­га­ни­зо­вав­ше­го ки­но­ком­па­нию «Лон­дон филмс» (1932). Ра­бо­ты А. Кор­ды («Ча­ст­ная жизнь Дон Жуа­на», 1934; «Рем­брандт», 1936), З. Кор­ды («Сан­дерс с ре­ки», 1935, и др.), У. К. Хоу­ар­да («Пла­мя над Анг­ли­ей», 1936) от­ли­чал мо­дер­ни­зи­ро­ван­ный, при­зем­лён­но-бы­то­вой под­ход к пер­со­на­жам ис­то­рич. «кос­тюм­но­го» филь­ма, что при­бли­жа­ло их к мас­со­во­му зри­те­лю. Зна­чит. роль в раз­ви­тии ки­но в В. сыг­ра­ла про­дю­сер­ская дея­тель­ность М. Бэл­ко­на, ру­ко­во­див­ше­го в 1930-х гг. про­из­водств. от­де­лом фир­мы «Gaumont- British Picture Corporation» – здесь Хич­кок снял зна­ме­ни­тые аван­тюр­но-де­тек­тив­ные филь­мы «Че­ло­век, ко­то­рый слиш­ком мно­го знал» (1934), «39 ша­гов» (1935), «Ле­ди ис­че­за­ет» (1938). В жан­ре муз. ко­ме­дии ра­бо­тал ре­жис­сёр и про­дю­сер В. Сэ­вилл («До­б­рые при­яте­ли», 1933, и др.).

К кон. 1930-х гг. на­ме­тил­ся спад ки­но­про­из­вод­ст­ва. Язы­ко­вая общ­ность и от­сут­ст­вие куль­тур­ных барь­е­ров за­труд­ня­ли кон­ку­рен­цию брит. ки­не­ма­то­гра­фии с аме­ри­кан­ской. По­ста­нов­ка филь­мов «из ча­ст­ной жиз­ни» и при­вле­че­ние круп­ных за­ру­беж­ных ре­жис­сё­ров (В. Д. Шё­ст­рё­ма, Р. Кле­ра и др.) при­нес­ли крат­ко­вре­мен­ный ус­пех. Поя­ви­лись анг­ло-амер. филь­мы «Ян­ки в Окс­фор­де» Дж. Кон­вея (1938), «Ци­та­дель» К. У. Ви­до­ра (1938) и др. Сре­ди зна­чит. брит. филь­мов пред­во­ен­ных лет: «От­дых бан­ков­ских слу­жа­щих» (1937) и «Звёз­ды смот­рят вниз» (1939) К. Ри­да, «Пиг­ма­ли­он» А. Ас­к­ви­та (совм. с Л. Хоу­ар­дом, 1938). В 1930-е гг. брит. ки­но, сле­дуя гол­ли­вуд­ской «сис­те­ме ки­но­звёзд», вы­дви­ну­ло та­ких ак­тё­ров, как В. Ли, М. Ло­к­вуд, Ч. Ло­утон, А. Нигл, Л. Оли­вье, Г. Филдс, Р. Хар­ри­сон, Л. Хоу­ард и др. Вы­ра­зи­те­лем нац. тра­ди­ции и гл. ху­дож. за­вое­ва­ни­ем ки­но В. 1930-х гг. стал до­ку­мен­таль­ный ки­не­ма­то­граф. Его ли­дер Дж. Грир­сон («Ры­ба­чьи су­да», 1929, и др.) ос­но­вы­вал­ся на прин­ци­пе «твор­че­ской ин­тер­пре­та­ции дей­ст­ви­тель­но­сти» (при­ме­ром «со­ци­аль­но­го функ­цио­ни­ро­ва­ния» ки­не­ма­то­гра­фа счи­тал сов. ки­но). Шко­ла Грир­со­на (П. Ро­та, Б. Райт, Э. Эн­стей, А. Эл­тон, Х. Уотт, Д. Тей­лор, С. Легг, А. Ка­вал­кан­ти) ста­ла са­мой ав­то­ри­тет­ной в Зап. Ев­ро­пе. Под её влия­ни­ем в не­ко­то­рых ра­бо­тах на­ме­ти­лось сбли­же­ние до­ку­мен­таль­но­го и иг­ро­во­го ки­но («На краю све­та» М. По­уэл­ла, 1937, и др.). В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны вы­пол­нен­ная в до­ку­мен­таль­ной ма­не­ре иг­ро­вая ре­кон­ст­рук­ция ре­аль­но­го эпи­зо­да ста­ла од­ним из осн. нов­шеств брит. ки­но («…в ко­то­ром мы слу­жим» Н. Коу­ар­да и Д. Ли­на, 1942, в отеч. про­ка­те – «По­весть об од­ном ко­раб­ле»; «Сан-Де­мет­рио, Лон­дон» Ч. Френ­да, 1943). Уси­ле­ние ав­тор­ско­го эмо­цио­наль­но­го на­ча­ла в ор­га­ни­за­ции до­ку­мен­таль­но­го ма­те­риа­ла ха­рак­тер­но для Х. Джен­нинг­са («Слу­шай­те Бри­та­нию», 1942, и др.), ис­поль­зо­вав­ше­го ас­со­циа­тив­ный мон­таж, кон­тра­пункт зву­ко­во­го со­про­во­ж­де­ния и изо­бра­же­ния. Во­ен. те­ма в про­шлом и на­стоя­щем бы­ла од­ной из ос­нов­ных и в иг­ро­вом ки­но 1-й пол. 1940-х гг.: «Ле­ди Га­миль­тон» А. Кор­ды, «Пре­мьер-ми­нистр» Т. Ди­кин­со­на (оба 1941), «49-я па­рал­лель» М. По­уэл­ла (1941), «Мо­ло­дой мис­тер Питт» К. Ри­да (1942), «Мил­лио­ны та­ких, как мы» Ф. Ла­ун­де­ра и С. Гил­лиа­та (1943), «До­ро­га к звёз­дам» А. Ас­к­ви­та (1945). Сим­пто­мом ус­та­ло­сти от вой­ны ста­ли ме­ло­дра­мы с эле­мен­том та­ин­ст­вен­но­сти: «Че­ло­век в се­ром» (1943) и «По­роч­ная да­ма» (1945) Л. Ар­лис­са, «Фан­ни при га­зо­вом све­те» А. Ас­к­ви­та и «Ма­дон­на Се­ми лун» А. Креб­три (оба 1944).

В пер­вое по­сле­во­ен­ное де­ся­ти­ле­тие ки­но В. за­вое­ва­ло ме­ж­ду­нар. при­зна­ние бла­го­да­ря эк­ра­ни­за­ци­ям, соз­дан­ным Л. Оли­вье («Ген­рих V», 1944; «Гам­лет», 1948; «Ри­чард III», 1955), Д. Ли­ном («Боль­шие на­де­ж­ды», 1946; «Оли­вер Твист», 1947), А. Ас­к­ви­том («Как важ­но быть серь­ёз­ным», 1952), яр­ким зре­лищ­ным филь­мам М. По­уэл­ла («Де­ло жиз­ни и смер­ти», 1945; «Крас­ные баш­мач­ки», 1948), на­пря­жён­но-пси­хо­ло­гич. «чёр­ным филь­мам» К. Ри­да («Вы­быв­ший из иг­ры», 1947; «Тре­тий че­ло­век», 1949). Спе­ци­фи­че­ски брит. яв­ле­ни­ем ста­ла т. н. илинг­ская ко­ме­дия (т. е. сня­тая на сту­дии «Илинг»), где ус­лов­ная или аб­сурд­ная си­туа­ция раз­ви­ва­лась по жиз­нен­ной ло­ги­ке, под­чёр­ки­вая па­ра­док­саль­ность при­выч­но­го: «Пас­порт в Пим­ли­ко» Г. Кор­не­лиу­са (1949), «Вис­ки в изо­би­лии» (1949), «Убий­цы ле­ди» (1955) А. Мак­кен­д­ри­ка, «Бан­ков­ский би­лет в мил­ли­он фун­тов стер­лин­гов» Р. Ни­ма (1954). В 1956 в ма­ни­фе­сте «Сво­бод­ное ки­но» груп­па ки­но­до­ку­мен­та­ли­стов (Л. Ан­дер­сон, К. Рейс, Т. Ри­чард­сон) вы­сту­пи­ла про­тив куль­тур­но­го кон­сер­ва­тиз­ма. Пе­рей­дя впо­след­ст­вии в иг­ро­вое ки­но, эти ре­жис­сё­ры оп­ре­де­ли­ли на­прав­ле­ние ки­не­ма­то­гра­фа В. кон. 1950-х – нач. 1960-х гг., в ко­то­ром выра­зил­ся дух про­тес­та, вы­зван­но­го за­сто­ем в об­щественной жиз­ни (филь­мы: Дж. Клей­то­на – «Ме­сто на­вер­ху», 1958, в отеч. про­ка­те «Путь в выс­шее об­ще­ст­во»; Ри­чард­со­на – «Ог­ля­нись во гне­ве», 1958, «Вкус мё­да», 1961; Рей­са – «В суб­бо­ту ве­че­ром, в вос­кре­се­нье ут­ром», 1960; Ан­дер­со­на – «Эта спор­тив­ная жизнь», 1963, в отеч. про­ка­те «Та­ко­ва спор­тив­ная жизнь», пр. Мкф в Кан­не; Дж. Шле­зин­ге­ра – «Бил­ли-лжец», 1963, «До­ро­гая», 1965). Те­ма со­ци­аль­но­го про­тес­та мо­ло­дё­жи бы­ла в даль­ней­шем пе­ре­ра­бо­та­на ин­ду­ст­ри­ей раз­вле­че­ний и пред­ста­ла как вос­пе­ва­ние ди­на­миз­ма и эмо­ци­о­наль­ной рас­ко­ван­но­сти «ес­те­ст­вен­но­го че­ло­ве­ка». Пер­вый шаг в этом на­прав­ле­нии был сде­лан в ф. «Том Джонс» Т. Ри­чард­со­на (1963, пр. «Ос­кар»).

Подъ­ём в брит. ки­но 2-й пол. 1960-х гг. свя­зан с фи­нан­си­ро­ва­ни­ем от круп­ных амер. про­кат­ных объ­е­ди­не­ний, т. к. Лон­дон стал цен­тром мо­ло­дёж­ной мо­ды и поп-му­зы­ки (филь­мы Р. Лес­те­ра с уча­сти­ем «Битлз» – «Ве­чер труд­но­го дня», 1964, «На по­мощь!», 1965). Со­еди­не­ние тра­диц. жан­ра шпи­он­ско­го филь­ма с тех­но­ло­гич. фан­та­зи­ей сде­ла­ло цикл о су­пер­аген­те 007 Джейм­се Бон­де од­ним из са­мых ус­пеш­ных ки­но­про­ек­тов вплоть до нач. 21 в. В Лон­до­не в 1960-х гг. ус­пеш­но ра­бо­та­ли вы­даю­щие­ся ре­жис­сё­ры из раз­ных стран – Дж. Ло­узи, Р. По­лан­ски, С. Куб­рик, Ф. Трюф­фо, М. Ан­то­нио­ни, Ж. Л. Го­дар. В нач. 1970-х гг. вме­сте с от­то­ком амер. ка­пи­та­ла рез­ко упа­ло ки­но­про­из­вод­ст­во. В это вре­мя вы­де­ли­лись ре­жис­сё­ры Н. Ро­уг, при­даю­щий осо­бое зна­че­ние ви­зу­аль­ной вы­ра­зи­тель­но­сти при под­хо­де к по­лу­мис­тич. сю­же­там («Те­перь не смот­ри», 1973), и К. Рас­сел, при­ме­нив­ший кли­по­вую поп-эс­те­ти­ку к ин­тер­пре­та­ции яв­ле­ний «вы­со­кой» куль­ту­ры («Ма­лер», 1974). В нач. 1980-х гг. в свя­зи с гран­ди­оз­ным ми­ро­вым ус­пе­хом филь­мов «Ог­нен­ные ко­лес­ни­цы» Х. Хад­со­на (1981, пр. «Ос­кар») и «Ган­ди» Р. Ат­тен­бо­ро (1982, пр. «Ос­кар») ки­но­про­из­вод­ст­во В. ожи­ви­лось. Ин­те­рес к про­бле­ме нац. куль­тур­ной иден­тич­но­сти вы­ра­зил­ся в об­раще­нии к сю­же­там из про­шло­го, где со­ци­аль­ные под­тек­сты во­пло­ти­лись в кра­соч­ных и ви­зу­аль­но при­вле­ка­тель­ных ри­туа­лах; осо­бен­но при­ме­ча­тель­ны ра­бо­ты реж. Дж. Ай­во­ри и про­дю­се­ра И. Мер­чан­та («Ком­на­та с ви­дом», 1986; «Мо­рис», 1987; «На ис­хо­де дня», 1993), а так­же за­тра­ги­ваю­щие им­пер­скую те­ма­ти­ку филь­мы «Жа­ра и пыль» Дж. Ай­во­ри (1983) и «По­езд­ка в Ин­дию» Д. Ли­на (1984). Но­вые со­ци­аль­ные те­мы (са­мо­осоз­на­ние совр. В. как мно­го­ра­со­во­го об­ще­ст­ва, по­яв­ле­ние про­слой­ки по­ли­тич. при­спо­соб­лен­цев и ну­во­ри­шей и др.) от­ра­же­ны в филь­мах «Ва­ви­лон» Ф. Рос­со (1980), «Зав­трак па­ха­ря» Р. Эй­ра (1983), «Моя чу­дес­ная пра­чеч­ная» С. Фрир­са (1984), «По­вар, Вор, его Же­на и её Лю­бов­ник» П. Гри­нау­эя (1989), «Го­лыть­ба» (1991) и «Неж­ные ше­ст­на­дца­ти­лет­ние» (2003) К. Ло­уча, «Всё или ни­че­го» М. Ли (2002) и др. В жан­ре жё­ст­кой «чёр­ной» ко­ме­дии трак­ту­ет про­бле­мы со­вре­мен­но­сти, в т. ч. нар­ко­ма­нии, Д. Бойл («Не­глу­бо­кая мо­ги­ла», 1994; «Иг­ра на но­ме­ра», 1995). Воз­мож­ность не­ожи­дан­ной уда­чи – те­ма филь­мов «Сквозь мед­ные тру­бы» М. Хер­ма­на (1996) и «Пол­ный стрип­тиз» П. Кат­та­нео (1997). Те­му жес­то­ко­сти экс­плуа­ти­ру­ет Г. Рит­чи в ган­г­стер­ских па­ро­дий­ных филь­мах «Кар­ты, день­ги, два ство­ла» (1998) и «Куш» (2000). Ус­пеш­ным ос­вое­ни­ем са­мых раз­ных жан­ров при­влёк к се­бе вни­ма­ние реж. М. Уин­тер­бот­том: «Джуд» (1996), «Доб­ро по­жа­ло­вать в Са­рае­во» (1997), «С то­бой и без те­бя», «Стра­на чу­дес» (оба 1999), «За­кон­ная пре­тен­зия» (2000), «Ис­то­рия о пе­туш­ке и быч­ке» (2005), «До­ро­га на Гу­ан­та­на­мо» (совм. с М. Уайт­крос­сом, 2006, пр. Мкф в Бер­ли­не).

С 1956 в Лон­до­не про­хо­дит еже­год­ный Ме­ж­ду­нар. ки­но­фес­ти­валь. Дей­ст­ву­ют Ме­ж­ду­нар. лон­дон­ская ки­но­шко­ла, Нац. ки­но­шко­ла. Цен­траль­ным на­уч. уч­ре­ж­де­ни­ем по изу­че­нию ки­не­ма­то­гра­фа яв­ля­ет­ся Брит. ки­но­ин­сти­тут (с 1933). Про­во­дит­ся Ме­ж­ду­нар. ки­но­фес­ти­валь в г. Лидс.

Дополнительная литература:

Oakley C. A. Where we came in. L., 1964;

Durgnat R. A mirror for England: Bri­tish movies from austerity to affluence. L., 1970;

Ки­но Ве­ли­ко­бри­та­нии. М., 1970;

Wal­ker A. National heroes: British cinema in the seventies and eighties. L., 1985;

idem. Holly­wood, England: the British film industry in the sixties. L., 1986;

idem. Icons in the fire: the rise and fall of practically everyone in the Bri­tish film industry 1984–2000. L., 2004;

Sar­geant A. British cinema: a critical history. L., 2005.

Автор раздела: А. Н. До­ро­ше­вич.

Цирк

С кон. 17 в. в В. ста­ли по­пу­ляр­ны вы­сту­п­ле­ния на­езд­ни­ков и кон­ных ак­ро­ба­тов. В 1768 в Лон­до­не от­став­ной кап­рал Ф. Ас­т­лей ос­но­вал цир­ко­вое пред­при­ятие «Шко­ла вер­хо­вой ез­ды». В по­стро­ен­ном Ас­т­ле­ем зда­нии впер­вые был ис­поль­зо­ван круг­лый ма­неж, где в даль­ней­шем ста­ли вы­сту­пать яр­ма­роч­ные ар­ти­сты (гим­на­сты, эк­ви­либ­ри­сты, дрес­си­ров­щи­ки). Эти пред­став­ле­ния по­ло­жи­ли на­ча­ло фор­ми­ро­ва­нию цир­ко­во­го иск-ва В. В 1770 Ас­т­лей по­стро­ил у во­кза­ла Ва­тер­лоо ма­неж с кры­ты­ми три­бу­на­ми для зри­те­лей, в 1779 – пер­вое ста­цио­нар­ное кры­тое зда­ние цир­ка под назв. «Ас­т­лея ам­фи­те­атр». В ре­пер­туа­ре по­ми­мо ат­трак­цио­нов ста­ли де­мон­ст­ри­ро­вать­ся пан­то­ми­мы («Смерть ка­пи­та­на Ку­ка», «Сра­же­ние и смерть ге­не­ра­ла Мальб­ру­ка»). Ар­тист труп­пы Ас­т­лея Ч. Хьюз в 1782 по­стро­ил в Лон­до­не свой цирк под назв. «Цирк и кон­ная фи­лар­мо­ни­че­ская ака­де­мия», где по­ми­мо ма­не­жа име­лась сце­на. Дей­ст­вие пан­то­мим про­хо­ди­ло в ма­не­же и на сце­не од­но­вре­мен­но. По­сле смер­ти Ф. Ас­т­лея его лон­дон­ское пред­при­ятие воз­глав­ля­ли Д. Ас­т­лей и Э. Дюк­роу. С сер. 19 в. в В. поя­ви­лись пе­ре­движ­ные цир­ки-ша­пи­то, воз­глав­ляе­мые У. Бет­ти, Т. Ку­ком, Б. Са­ун­дер­сом, Д. Зен­ге­ром, в даль­ней­шем ос­но­вав­ши­ми цир­ко­вые ди­на­стии. Cоздатель ря­да пе­ре­движ­ных цир­ков Дж. Санд­жер (псевд. Лорд Санд­жер) стал ор­га­ни­за­то­ром т. н. зоо­ло­гич. пан­то­мим, в ко­то­рых уча­ст­во­ва­ли боль­шие груп­пы разл. жи­вот­ных. В 1920 в лон­дон­ском за­ле «Олим­пия» Б. Миллз от­крыл Боль­шой ме­ж­ду­нар. цирк, где вы­сту­па­ли ар­ти­сты ми­ро­во­го клас­са, в т. ч. из Рос­сии (кло­ун Н. П. По­ля­ков, жонг­лёр А. Фер­ро­ни, джи­ги­ты А. Т. Кан­те­ми­ро­ва). По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны соз­да­ны цир­ки-ша­пи­то бр. Миллз, бр. Фос­сет, ди­на­стий Чип­пер­филд и Смарт. Сре­ди ве­ду­щих мас­те­ров брит. цир­ка: на­езд­ни­ки Дж. Фил­лис, Ч. Кларк, ук­ро­ти­тель хищ­ни­ков Т. Бат­ти, кло­уны Дж. Гри­маль­ди, Т. Кемп, Дж. Фу­тит, Р. Шо­ко­лад, ак­ро­ба­ты Р. Рис­ли, Э. Клиш­ник, жонг­лё­ры Ау­густ, Т. Э. Хирн, Ч. Ребл, дрес­си­ров­щи­ца ло­ша­дей Ж. Смарт. В В. так­же ра­бо­та­ют: «Тау­эр-цирк» в Блэк­пу­ле, «Бель-Вю» в Ман­че­сте­ре, ро­ж­де­ст­вен­ские цир­ки в Бел­фа­сте, Лес­те­ре, Кар­диф­фе, Бир­мин­ге­ме.

Дополнительная литература:

Куз­не­цов Е. Цирк. 2-е изд. М., 1971;

Жан­до Д. Ис­то­рия ми­ро­во­го цир­ка. М., 1984;

Кош­кин В. В. Кон­ный цирк. М., 2004.

Автор раздела: В. В. Кош­кин.

Иллюстрации:

Ли­вер­пуль. Вид го­ро­да. Архив БРЭ;

«Гер­ку­лес». Ме­ло­вое изо­бра­же­ние из Серн-Аб­бас. Дор­сет. 1–4 вв. Архив БРЭ;

На­ча­ло Еван­ге­лия от Мат­фея. Стра­ни­ца с ини­циа­лом из Еван­ге­лия, про­ис­хо­дя­ще­го из Лин­дис­фарн­ско­го мо­на­сты­ря – од­но­го из глав­ных цен­тров хри­сти­ан­ст­ва в Се­вер­ной Анг­лии. 8 в. Бри­тан­ский му­зей (Лон­дон). Архив БРЭ;

Н. Хил­ли­ард. Порт­рет ко­ро­ле­вы Ели­за­ве­ты I. Ми­ниа­тю­ра. Ок. 1587. На­цио­наль­ная порт­рет­ная га­ле­рея (Лон­дон). Архив БРЭ;

«Па­ла­та об­щин». Ху­дож­ник П. Тил­ле­манс. 1710. Архив БРЭ;

«Го­ло­со­ва­ние». Картина У. Хо­гартаиз серии «Выборы». 1754–55. Музей Дж. Соуна. Лондон. Архив БРЭ;

Город Ко­вен­три пос­ле ноч­но­го на­лё­та гер­ман­ской авиа­ции. Но­ябрь 1940. Архив БРЭ;

Во­ен­но-по­ли­ти­чес­кое ру­ко­вод­ст­во Ве­ли­ко­бри­та­нии и США во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны. Си­дят У. Чер­чилль и Ф. Д. Руз­вельт. Ва­шинг­тон. Март 1943. Архив БРЭ;

Ко­ро­ле­ва Ели­за­ве­та II в Вест­мин­стер­ском аб­бат­ст­ве по слу­чаю Дня Со­дру­жест­ва. Архив БРЭ;

Сме­на ка­рау­ла у Бу­кин­гем­ско­го двор­ца. Лон­дон. Архив БРЭ;

Её Ве­ли­чест­во ко­ро­ле­ва Ели­за­ве­та II с прин­цем Фи­лип­пом и премь­ер-ми­нист­ром Э. Блэ­ром при­вет­ству­ет пре­зи­ден­та Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции В. В. Пу­ти­на и его суп­ру­гу Л. А. Пу­ти­ну. Июнь 2003. Лон­дон. Архив БРЭ;

Авиа­но­сец «Арк Рой­ал». Архив БРЭ;

Сбор­ная Анг­лии на чем­пио­на­те Ев­ро­пы по фут­бо­лу. 2004. Архив БРЭ;

Биб­лио­те­ка Окс­форд­ско­го уни­вер­си­те­та. Архив БРЭ;

Ин­терь­ер со­бо­ра в Да­ре­ме. 12 в. Архив БРЭ;

Дво­рец Хэмп­тон-корт в Лон­до­не. 1515–36. Архив БРЭ;

Кен­вуд-ха­ус в Лон­до­не. Биб­лио­те­ка. 1767–69. Ар­хи­тек­тор Р. Адам. Архив БРЭ;

Жи­лые до­ма 16 в. на Стейпл-Инн в Лон­до­не. Архив БРЭ;

Хру­сталь­ный дво­рец в Лон­до­не (ар­хи­тек­тор Дж. Пак­стон). 1851. Цвет­ная ли­то­гра­фия. Архив БРЭ;

У. Тёр­нер. «Па­рус­ник, при­бли­жаю­щий­ся к бе­ре­гу». Ок. 1840–45. Га­ле­рея Тейт (Лон­дон). Архив БРЭ;

Д. Г. Рос­сет­ти. «Брак Свя­то­го Ге­ор­гия и прин­цес­сы Саб­ры». Ак­ва­рель. 1857. Га­ле­рея Тейт (Лон­дон). Архив БРЭ;

На­бив­ная ткань по ри­сун­ку У. Мор­ри­са. 1876. Архив БРЭ;

«Ку­пол Ты­ся­че­ле­тия» в Лон­до­не. 1999–2000. Ар­хи­тек­тор Р. Род­жерс. Архив БРЭ;

Г. Са­зер­ленд. «Сня­тие с кре­ста». 1946. Му­зей Фи­цу­иль­я­ма (Кем­бридж). Архив БРЭ;

Ор­кестр во­лын­щи­ков. Архив БРЭ;

Сце­на из ба­ле­та «Гло­рия» на му­зы­ку Ф. Пу­лен­ка. Хо­рео­граф К. Мак­мил­лан. Ко­ро­лев­ский ба­лет Ве­ли­ко­бри­та­нии. Архив БРЭ;

Сце­на из спе­ктак­ля «Гам­лет» У. Шек­спи­ра. Ре­жис­сёр Г. Б. Шоу. Шек­спи­ров­ский ме­мо­ри­аль­ный те­атр. Архив БРЭ;

Ин­терь­ер Шек­спи­ров­ско­го те­ат­ра «Гло­бус» в Лон­до­не. Архив БРЭ;

Кадр из филь­ма «Част­ная жизнь Ген­ри­ха VIII». Ре­жис­сёр А. Кор­да. 1933. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)