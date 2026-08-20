ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941‒1945

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 годов - освободительная война народов СССР против нацистской Германии и её союзников, важнейшая и решающая часть Второй мировой войны 1939-1945 годов .

Об­ста­нов­ка на­ка­ну­не вой­ны

По­ло­же­ние в ми­ре вес­ной 1941 года ха­рак­те­ри­зо­ва­лось слож­но­стью меж­го­су­дар­ст­вен­ных от­но­ше­ний, та­ив­ших опас­ность рас­ши­ре­ния мас­шта­бов на­чав­шей­ся в сентябре 1939 года Второй ми­ро­вой вой­ны. Аг­рес­сив­ный блок Гер­ма­нии, Ита­лии и Япо­нии (смотрите Пакт трёх дер­жав 1940 года ) рас­ши­рил­ся, к не­му при­сое­ди­ни­лись Ру­мы­ния, Бол­га­рия, Сло­ва­кия. Ещё до на­ча­ла Второй ми­ро­вой вой­ны СССР пред­ла­гал соз­дать сис­те­му кол­лек­тив­ной безо­пас­но­сти в Ев­ро­пе, од­на­ко западные дер­жа­вы его не под­дер­жа­ли. В соз­дав­ших­ся ус­ло­ви­ях СССР вы­ну­ж­ден был в 1939 году за­клю­чить до­го­вор о не­на­па­де­нии с Гер­ма­ни­ей , ко­то­рый по­зво­лил ему в те­че­ние ещё поч­ти 2 лет ук­ре­п­лять обо­ро­но­спо­соб­ность. Од­но­вре­мен­но с до­го­во­ром был под­пи­сан «сек­рет­ный до­пол­ни­тель­ный про­то­кол», ко­то­рый раз­гра­ни­чил «сфе­ры обо­юд­ных ин­те­ре­сов» СССР и Гер­ма­нии и фак­ти­чес­ки на­ло­жил на по­след­нюю обя­за­тель­ст­во не рас­про­стра­нять свою во­енную и по­ли­тическую ак­тив­ность на го­су­дар­ст­ва и тер­ри­то­рии, ко­то­рые СССР счи­тал сво­ей «сфе­рой ин­те­ре­сов».

Гер­ма­ния в 1938-1941 годах ан­не­кси­ро­ва­ла Ав­стрию (смотрите Ан­шлюс), Су­дет­скую область, часть тер­ри­то­рий Поль­ши и Лит­вы, ок­ку­пи­ро­ва­ла Да­нию, Нор­ве­гию, Бель­гию, Ни­дер­лан­ды, Люк­сем­бург, зна­чительную часть Поль­ши и Фран­ции, Юго­сла­вию, Гре­цию, ус­та­но­вив в них «но­вый по­ря­док». Ми­ли­та­ри­за­ция эко­но­ми­ки и всей жиз­ни Гер­ма­нии, за­хват промышленности и за­па­сов стра­те­гического сы­рья, при­ну­ди­тель­ное ис­поль­зо­ва­ние де­шё­вой ра­бо­чей си­лы ок­ку­пи­ро­ван­ных и со­юз­ных го­су­дарств по­зво­лил на­цис­там мо­би­ли­зо­вать ог­ром­ный во­ен­но-эко­но­мический по­тен­ци­ал поч­ти всей кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пы. Во­енное про­из­вод­ст­во Гер­ма­нии с 1934 по 1940 год уве­личи­лось в 22 раза. Чис­лен­ность германских воо­руженных сил к середине 1941 года со­ста­ви­ла около 7,3 миллионов человек и пре­вос­хо­ди­ла чис­лен­ность советских воо­руженных сил поч­ти в 1,3 раза. Су­хо­пут­ные вой­ска (около 5,2 млн человек) на­счи­ты­ва­ли около 208 ди­ви­зий (169 пе­хот­ных, 21 тан­ко­вая, 14 мо­то­ри­зо­ван­ных и др.), 6 от­дель­ных бри­гад. В германскиой ар­мии име­лось свыше 5,6 тысяч тан­ков и штур­мо­вых ору­дий, свыше 71,5 тысячи ору­дий и ми­но­мё­тов, около 10 тысяч са­мо­лё­тов (в том числе 5,7 тысяч бое­вых). Военно-морской флот к ию­ню 1941 года на­счи­ты­вал 207 бое­вых ко­раб­лей основных клас­сов, в том числе 122 подводных лодки. Германская ар­мия име­ла ус­пеш­ный опыт двухлет­ней вой­ны, с мас­со­вым ис­поль­зо­ва­ни­ем тан­ков и авиа­ции. Во­енный раз­гром СССР рас­смат­ри­вал­ся гит­ле­ров­ским ру­ко­вод­ст­вом в ка­чест­ве важ­ней­ше­го эта­па на пу­ти к за­вое­ва­нию ми­ро­во­го гос­под­ства. В Гер­ма­нии ши­ро­ко про­во­ди­лась идео­ло­гическая об­ра­бот­ка на­се­ле­ния и ар­мии, про­па­ган­ди­ро­ва­лись ра­сизм, край­ний шо­ви­низм - «пре­вос­ход­ст­во» арий­ской ра­сы, «не­об­хо­ди­мость» за­вое­ва­ния для Гер­ма­нии «но­во­го жиз­нен­но­го про­стран­ст­ва на Во­сто­ке».

К 1941 году тер­ри­то­рия СССР со­став­ля­ла 22,1 миллиона км2, население 194,1 миллиона человек. Сред­не­го­до­вой вы­пуск промышленной про­дук­ции в Советском Сою­зе за 3 пред­во­ен­ных го­да вы­рос на 13%, обо­рон­ной - на 39%. По вы­пус­ку про­дук­ции ма­ши­но­строе­ния, до­бы­че неф­ти и уг­ля, про­изводству трак­то­ров, элек­тро­энер­гии, чу­гу­на, ста­ли и це­мен­та СССР во­шёл в чис­ло ве­ду­щих стран ми­ра. Советское пра­ви­тель­ст­во, учи­ты­вая осо­бен­но­сти ме­ж­ду­народной об­ста­нов­ки, при­ни­ма­ло ме­ры по ук­ре­п­ле­нию обо­ро­но­спо­соб­но­сти СССР. Вхож­де­ние в со­став СССР в 1939-1940 годах Западной Ук­ра­и­ны, Западной Бе­ло­рус­сии, Бес­са­ра­бии, Северной Бу­ко­ви­ны, При­бал­тий­ских рес­пуб­лик, при­со­е­ди­не­ние к не­му Ка­рель­ско­го пе­ре­шей­ка и не­ко­то­рых тер­ри­то­рий на се­ве­ро-за­па­де (смотрите Со­вет­ско-фин­лянд­ская вой­на 1939-1940 годов ) име­ли ис­клю­чи­тель­но важ­ное во­ен­но-стра­те­гическое зна­че­ние. Это поз­во­ли­ло зна­чи­тель­но со­кра­тить западную гра­ни­цу СССР, а сле­до­ва­тель­но, фронт ве­ро­ят­но­го втор­же­ния германских войск, ото­дви­нуть государственную гра­ни­цу от жиз­нен­но важ­ных цент­ров стра­ны (Мо­ск­вы, Ле­нин­гра­да, Ки­е­ва, Мин­ска, Одес­сы и Мур­ман­ска). СССР по­лу­чил не­за­мер­за­ю­щие пор­ты на Бал­тий­ском море, что зна­чи­тель­но улуч­ши­ло опе­ра­тив­ные воз­мож­но­сти советского военно-морского флота. К середине 1941 года Советское го­су­дар­ст­во рас­по­ла­га­ло ма­те­ри­аль­но-тех­нической ба­зой, обес­пе­чи­вав­шей мас­со­вое про­изводство во­енной тех­ни­ки и воо­ру­же­ния, осу­ще­ст­в­ля­лась пе­ре­строй­ка ра­бо­ты промышленности и транс­пор­та, соз­да­ва­лась обо­рон­ная промышленность, раз­вёр­ты­ва­лись воо­руженные си­лы, про­хо­ди­ло их тех­ническое пе­ревоо­ру­же­ние, рас­ши­ря­лась под­го­тов­ка во­енных кад­ров, уве­ли­чи­лись ас­сиг­но­ва­ния на во­енные ну­ж­ды. Бы­ст­ры­ми тем­па­ми строи­лись но­вые и рас­ши­ря­лись су­ще­ст­во­вав­шие обо­рон­ные за­во­ды. Советские Воо­руженные Си­лы к ию­ню 1941 года на­счи­ты­ва­ли около 5,7 миллионов человек и со­стоя­ли из Су­хо­пут­ных войск (СВ), ВВС, ВМФ, войск ПВО и войск НКВД (по­гра­нич­ные и внутренние вой­ска). На воо­ру­же­нии СВ на­хо­ди­лось свыше 110 тысяч ору­дий и ми­но­мё­тов, свыше 23 тысяч тан­ков, из них бое­го­то­вых - 18,7 тысяч. В вой­сках ПВО бы­ло 4,5 тысяч зе­нит­ных ору­дий, в ВВС - около 13 тысяч ис­прав­ных бое­вых са­мо­лё­тов, ВМФ имел в сво­ём со­ста­ве 276 бое­вых ко­раб­лей основных клас­сов, в том числе 211 подводных лодок. Вме­сте с тем эко­но­мические воз­мож­но­сти СССР не поз­во­ля­ли в сжа­тые сро­ки ос­на­стить воо­руженные си­лы но­вым стрелковым, артиллерийским, тан­ко­вым и авиационным ору­жи­ем и бое­вой тех­ни­кой, за­вер­шить строи­тель­ст­во обо­ро­нительных ру­бе­жей на но­вой гра­ни­це. В Крас­ной Ар­мии (РККА) по­сле по­ли­тических «чи­сток» конца 1930-х годов ост­ро ощу­щал­ся де­фи­цит опыт­ных ко­манд­ных кад­ров, осо­бен­но от ко­ман­ди­ра ди­ви­зии и вы­ше. На низ­ком уров­не на­хо­ди­лась под­го­тов­ка млад­ших ко­ман­ди­ров РККА. Что­бы воз­мес­тить по­те­ри в кад­рах и обес­пе­чить рас­ту­щую по­треб­ность в них в свя­зи с раз­вёр­ты­ва­ни­ем воо­руженных сил, в 1940-1941 годах бы­ла рас­ши­ре­на сеть во­енных ака­де­мий, учи­лищ, кур­сов. Зна­чительное ко­ли­че­ст­во ко­ман­ди­ров бы­ло при­зва­но из за­па­са, воз­вра­ще­на в строй часть ре­прес­си­ро­ван­ных. Но пол­но­стью по­пра­вить по­ло­же­ние с кад­ра­ми до начала вой­ны не уда­лось (не­ком­плект ко­манд­но-на­чаль­ст­вую­ще­го со­ста­ва со­став­лял около 20%).

Гер­ма­ния и её са­тел­ли­ты со­сре­до­то­чи­ли про­тив СССР 182 ди­ви­зии (в том числе 19 тан­ко­вых и 14 мо­то­ри­зо­ван­ных) - все­го свыше 5 миллионов человек, около 4,4 тысяч тан­ков и штур­мо­вых ору­дий, 47,2 тысяч ору­дий и ми­но­мё­тов, около 4,5 тысяч бое­вых са­мо­лё­тов и свыше 190 бое­вых ко­раб­лей. К ле­ту 1941 года германское ко­ман­до­ва­ние за­вер­ши­ло стра­те­гическое раз­вёр­ты­ва­ние войск вдоль западных гра­ниц СССР на 3 стра­те­гических на­прав­ле­ни­ях. В со­от­вет­ст­вии с пла­ном «Бар­ба­рос­са» пре­ду­смат­ри­ва­лось на­нес­ти по­ра­же­ние СССР в бы­ст­ро­теч­ной кам­па­нии: унич­то­жить основные си­лы Крас­ной Ар­мии за­пад­нее ли­нии Днепр, За­пад­ная Дви­на, не до­пус­тив их от­хо­да в глубь стра­ны. Важ­ней­ши­ми стра­те­гическими объ­ек­та­ми счи­та­лись Мо­ск­ва, Ле­нин­град, Ки­ев, Дон­басс, при этом осо­бая роль от­води­лась Мо­ск­ве. Пред­по­ла­га­лось, что её за­хват бу­дет иметь ре­шаю­щее зна­че­ние для ис­хо­да вой­ны. Бы­ли соз­да­ны 3 груп­пи­ров­ки войск. Груп­па ар­мий «Се­вер», раз­вёр­ну­тая в Восточной Прус­сии, по­лу­чи­ла за­да­чу раз­гро­мить советские вой­ска в При­бал­ти­ке и за­хва­тить пор­ты на Бал­тий­ском море, вклю­чая Ле­нин­град и Крон­штадт. Груп­па ар­мий «Центр», со­сре­до­то­чен­ная на главном (мо­с­ков­ском) на­прав­лении, долж­на бы­ла рас­сечь стра­те­гический фронт обо­ро­ны, ок­ру­жить и унич­то­жить вой­ска РККА в Бе­ло­рус­сии и раз­ви­вать на­сту­п­ле­ние на Мо­ск­ву. На ки­ев­ском на­прав­ле­нии бы­ла раз­вёр­ну­та груп­па ар­мий «Юг», имев­шая за­да­чу унич­то­жить советские вой­ска на Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­не, вый­ти на Днепр и раз­ви­вать на­сту­п­ле­ние на вос­ток. На тер­ри­то­рии Нор­ве­гии и в Фин­лян­дии бы­ли раз­вёр­ну­ты германская ар­мия «Нор­ве­гия» и 2 фин­ские ар­мии. Ар­мия «Нор­ве­гия» име­ла за­да­чу ов­ла­деть Мур­ман­ском и По­ляр­ным, фин­ские вой­ска - со­дей­ст­во­вать груп­пе ар­мий «Се­вер» в за­хва­те Ле­нин­гра­да. В ре­зер­ве главного ко­ман­до­ва­ния су­хо­пут­ных войск Гер­ма­нии на­хо­ди­лось 24 ди­ви­зии. В вой­не про­тив СССР ру­ко­во­ди­те­ли Гер­ма­нии пла­ни­ро­ва­ли по­ра­бо­тить и фи­зи­че­ски ис­тре­бить мил­лио­ны советских лю­дей, что пре­ду­смат­ри­ва­лось ге­не­раль­ным пла­ном «Ост», осу­щест­влять без­жа­лост­ную экс­плуа­та­цию уце­лев­ше­го на­се­ле­ния, при­род­ных и про­из­вод­ственных ре­сур­сов за­хва­чен­ных тер­ри­то­рий. По­сколь­ку с февраля 1941 года германские вой­ска со­сре­до­то­чи­ва­лись у западных гра­ниц СССР, в мае для до­уком­плек­то­ва­ния ря­да со­еди­не­ний РККА бы­ли при­зва­ны на учеб­ные сбо­ры 800 тысяч ре­зер­ви­стов, на­ча­лось вы­дви­же­ние войск из внутренних ок­ру­гов на за­пад. Од­на­ко к 22 июня 1941 года Крас­ная Ар­мия не ус­пе­ла за­вер­шить мо­би­ли­зационные ме­ро­прия­тия и пол­ное раз­вёр­ты­ва­ние по пла­ну при­кры­тия государственной гра­ни­цы.

Пер­вый пе­ри­од вой­ны (22 июня 1941 года - 18 ноября 1942 года)

На рас­све­те 22 июня 1941 года Гер­ма­ния, ве­ро­лом­но на­ру­шив до­го­вор 1939 года о не­на­па­де­нии, на­па­ла на СССР (на её сто­ро­не вско­ре вы­сту­пи­ли Ита­лия, Ру­мы­ния, Фин­лян­дия, Венг­рия и Сло­ва­кия). Авиа­ция про­тив­ни­ка на­нес­ла мас­си­рованные уда­ры по аэ­ро­дро­мам, железнодорожным уз­лам, во­енно-морских ба­зам, мес­там по­сто­ян­ной дис­ло­ка­ции войск и многим го­ро­дам на глу­би­ну 250-300 км от государственной гра­ни­цы. На­ча­лась Великая Отечественная война, и советско-германский фронт стал главным фрон­том Второй ми­ро­вой вой­ны. Пер­вы­ми в бой всту­пи­ли по­гра­нич­ные вой­ска и ди­ви­зии РККА, рас­по­ла­гав­шие­ся вбли­зи гра­ни­цы. Мощ­ный удар про­тив­ни­ка и бы­строе про­дви­же­ние его тан­ко­вых и мо­то­ри­зованных со­еди­не­ний на­ру­ши­ли управ­ле­ние советскими вой­ска­ми, ко­то­рые с тя­жё­лы­ми боя­ми бы­ли вы­ну­ж­де­ны от­сту­пать в глубь стра­ны. В при­гра­нич­ных сра­же­ни­ях 1941 года советские вой­ска, на­но­ся контр­уда­ры по про­тив­ни­ку и за­мед­ляя его про­дви­же­ние, не­смот­ря на мно­го­численные ок­ру­же­ния, стой­кой обо­ро­ной в смо­лен­ских ле­сах, под Ле­нин­гра­дом и Кие­вом не да­ли вер­мах­ту одер­жать ре­шаю­щие по­бе­ды.

Советское пра­ви­тель­ст­во и ЦК ВКП(б) при­ня­ли ряд чрез­вы­чай­ных мер по мо­би­лиза­ции всех ре­сур­сов го­су­дар­ст­ва для от­ра­же­ния аг­рес­сии, пе­ре­строй­ке жиз­ни и дея­тель­но­сти стра­ны на во­енный лад. Пре­зи­ди­ум Верховного Совета СССР объ­я­вил о мо­би­ли­за­ции во­ен­но­обя­зан­ных 1905-1918 го­дов ро­ж­де­ния. На ба­зе управ­ле­ний и войск при­гра­нич­ных во­енных ок­ру­гов бы­ли соз­да­ны Северный, Северо-Западный, Западный, Юго-Западный и Южный фрон­ты (в даль­ней­шем соз­да­ва­лись другие фрон­ты, их чис­ло из­ме­ня­лось). Морские ру­бе­жи за­щи­ща­ли Северный, Балтийский и Чер­но­морский фло­ты. Для стра­те­гического ру­ково­дства воо­руженными си­ла­ми 23 ию­ня соз­да­на Став­ка Глав­но­ко­ман­до­ва­ния (смотрите Став­ка Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния ). Её ра­бо­чим ор­га­ном стал Ге­не­раль­ный штаб. Ис­хо­дя из сло­жив­шей­ся об­ста­нов­ки, советское ко­ман­до­ва­ние в кон­це ию­ня при­ня­ло ре­ше­ние о пе­ре­хо­де на всём советско-германском фрон­те к стра­те­гической обо­ро­не. Пе­ред вой­ска­ми 1-го стра­те­гического эше­ло­на бы­ла по­став­ле­на за­да­ча - под­го­то­вить на на­прав­ле­ни­ях главных уда­ров про­тив­ни­ка сис­те­му эше­ло­ни­ро­ван­ных обо­ро­нительных по­лос и ру­бе­жей, опи­ра­ясь на них, ос­та­но­вить его и вы­иг­рать вре­мя для под­го­тов­ки контр­на­сту­п­ле­ния. В пер­вые дни вой­ны ру­ко­во­дство СССР вы­ра­бо­та­ло про­грам­му пе­ре­строй­ки дея­тель­но­сти партийных и государственных ор­га­нов в со­от­вет­ст­вии с за­да­ча­ми по мо­би­ли­за­ции всех сил на борь­бу с вра­гом, ко­то­рая бы­ла из­ло­же­на в Ди­рек­ти­ве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 года партийным и советским ор­га­ни­за­ци­ям приф­рон­то­вых об­лас­тей. В це­лях объ­е­ди­не­ния уси­лий фрон­та и ты­ла вся пол­но­та вла­сти в стра­не со­средо­то­чи­ва­лась в ру­ках об­ра­зо­ван­но­го 30 июня 1941 года Го­су­дар­ст­вен­но­го Ко­ми­те­та Обо­ро­ны (ГКО) в со­ста­ве: И.В. Ста­ли­на (председатель), В.М. Мо­ло­то­ва (заместитель председателя), К.Е. Во­ро­ши­ло­ва, Г.М. Ма­лен­ко­ва, Л.П. Бе­рии (в феврале 1942 года в ГКО до­пол­нительно вве­де­ны А.И. Ми­ко­ян, Н.А. Воз­не­сен­ский, Л.М. Ка­га­но­вич; в но­ябре 1944 года вме­сто Во­ро­ши­ло­ва вклю­чён Н.А. Бул­га­нин). По­ло­же­ния Ди­рек­ти­вы бы­ли из­ло­же­ны в вы­сту­п­ле­нии Ста­ли­на по ра­дио 3 июля 1941 года. По­ста­нов­ле­ния ГКО бы­ли обя­за­тель­ны­ми для партийных, советских, проф­со­юз­ных, ком­со­моль­ских ор­га­ни­за­ций и во­енных ор­га­нов, для всех гра­ж­дан СССР. 23 ию­ня был вве­дён в дей­ствие мо­би­ли­зационный план по про­из­вод­ст­ву бо­е­при­па­сов, 30 ию­ня ут­вер­ждён мо­би­ли­зационный На­род­но-хо­зяй­ст­вен­ный план на 3-й квар­тал 1941 год. В свя­зи с уг­ро­зой важ­ным эко­но­мическим рай­онам на за­па­де и юге стра­ны по­тре­бо­ва­лось не­мед­лен­но пе­ре­мес­тить промышленные пред­при­ятия на Урал, в Си­бирь, По­вол­жье, Среднюю Азию (смотрите Эва­куа­ция 1941-1942 годов). 24 ию­ня об­ра­зо­ван Со­вет по эва­куа­ции при СНК СССР во гла­ве с Н.М. Швер­ни­ком. В восточные рай­о­ны во второй половине 1941 года, по не­пол­ным дан­ным, бы­ло пе­ре­ба­зи­ро­ва­но обо­ру­до­ва­ние около 2,6 тысяч промышленных пред­при­ятий (в том числе свыше 1,5 тысяч круп­ных), эва­куи­ро­ва­но 30-40% ра­бо­чих, ин­же­не­ров и тех­ни­ков. Од­но­вре­мен­но в тыл вы­вез­ли за­па­сы зер­на и про­до­воль­ст­вия, де­сят­ки ты­сяч трак­то­ров и сельскохозяйственных ма­шин, другие ма­те­ри­аль­ные и куль­тур­ные цен­но­сти. Кол­хо­зы и сов­хо­зы восточных рай­онов стра­ны во 2-м по­лу­го­дии 1941 года при­ня­ли около 2,4 миллиона го­лов ско­та, пе­ре­ме­щён­но­го из приф­рон­то­вой по­ло­сы. В глубь стра­ны бы­ли эва­куи­рова­ны сот­ни на­учных ин­сти­ту­тов, ла­бо­ра­то­рий, школ, биб­лио­тек, а так­же уни­каль­ные про­из­ве­де­ния искусства из му­зе­ев Мо­ск­вы, Ле­нин­гра­да, Кие­ва и других го­ро­дов. Ор­га­ни­зо­вы­ва­лось на­род­ное опол­че­ние. В ты­лу раз­вер­ну­лось фор­ми­ро­ва­ние но­вых со­еди­не­ний. 10 ию­ля в це­лях при­бли­же­ния стра­те­гического ру­ко­во­дства к вой­скам бы­ли соз­да­ны Глав­но­ко­ман­до­ва­ния войск Северо-Западного, Западного и Юго-Западного на­прав­ле­ний. Для улуч­ше­ния ма­те­ри­аль­но­го обес­пе­че­ния войск дей­ст­вую­щей ар­мии ре­ше­ни­ем ГКО от 28 июля 1941 года уч­ре­ж­де­ны Главное управ­ле­ние ты­ла и долж­ность начальника ты­ла Крас­ной Ар­мии (генерал-лейтенант А.В. Хру­лёв). В кон­це ию­ня 1941 года при­ня­то ре­ше­ние о мас­со­вой мо­би­ли­за­ции ком­му­ни­стов и ком­со­моль­цев на фронт. На ос­но­ва­нии ре­ше­ния По­лит­бю­ро ЦК ВКП(б) Пре­зи­ди­ум ВС СССР 16 июля 1941 года при­нял по­ста­нов­ле­ние «О ре­ор­га­ни­за­ции ор­га­нов по­ли­ти­че­ской про­па­ган­ды и вве­де­нии ин­сти­ту­та во­ен­ных ко­мис­са­ров в Ра­бо­че-Кре­сть­ян­ской Крас­ной Ар­мии», ко­то­рое 20 ию­ля бы­ло рас­про­стра­не­но и на ВМФ. 18 ию­ля ЦК ВКП(б) при­нял по­ста­нов­ле­ние «Об ор­га­ни­за­ции борь­бы в ты­лу гер­ман­ских войск». Оно обя­зы­ва­ло рес­пуб­ли­кан­ские, об­ла­ст­ные и рай­он­ные ко­ми­те­ты пар­тии раз­вер­нуть в ты­лу вра­га сеть под­поль­ных партийных ор­га­ни­за­ций, воз­гла­вить дей­ст­вия пар­ти­зан­ских от­ря­дов, ди­вер­си­он­ных групп, бое­вых дру­жин (смотрите Пар­ти­зан­ское дви­же­ние). С 17 сентября 1941 года вве­де­но все­об­щее обя­за­тель­ное обу­че­ние на­се­ле­ния во­енному де­лу (смотрите Все­во­буч), ко­то­рым бы­ло ох­ва­че­но свыше 9,8 миллионов человек.

Ле­том и осе­нью 1941 года на фрон­тах шли ожес­то­чён­ные бои. На север-западном на­прав­ле­нии про­тив­ни­ку уда­лось вый­ти на ближ­ние под­сту­пы к Ле­нин­гра­ду и пе­ре­ре­зать су­хо­пут­ные ком­му­ни­ка­ции, свя­зы­вав­шие го­род со стра­ной. Ле­нин­град­ская бит­ва 1941-1944 годов ока­за­ла зна­чительное влия­ние на ход бое­вых дей­ст­вий на других уча­ст­ках советско-германского фрон­та, ско­ва­ла круп­ные си­лы германских войск и фин­скую ар­мию. На московском на­прав­ле­нии в Смо­лен­ском сра­же­нии 1941 года , раз­вер­нув­шем­ся на фрон­те до 650 км и в глу­би­ну до 250 км, советские вой­ска контр­уда­ра­ми вы­ну­ди­ли германские вой­ска впер­вые за вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны пе­рей­ти на главном на­прав­ле­нии к обо­ро­не. В этих бо­ях ро­ди­лась советская гвар­дия (смотрите Гвар­дия со­вет­ская). В ию­ле впер­вые бы­ло при­ме­не­но но­вое советское ору­жие - ре­ак­тив­ные ми­но­мё­ты - «Ка­тю­ши». В ию­ле - сен­тяб­ре шли ожес­то­чён­ные бои на юго-западном на­прав­ле­нии, где про­тив­ник рвал­ся к Кие­ву (смотрите Ки­ев­ская опе­ра­ция 1941 года). В ав­гу­сте советские вой­ска вы­ну­ж­де­ны бы­ли отой­ти к Одес­се (смотрите Одес­сы обо­ро­на 1941 года ), а в се­ре­ди­не сен­тяб­ря ос­та­ви­ли Ки­ев, в октябре - но­ябре 1941 года - западные рай­оны Дон­бас­са. Германские вой­ска про­рва­лись в Крым, на­ча­лась ге­ро­ическая обо­ро­на Се­ва­сто­по­ля (смотрите Се­ва­сто­поль­ская обо­ро­на 1941-1942 годов), в но­ябре 1941 года ов­ла­де­ли Рос­то­вом. В лет­не-осен­нюю кам­па­нию 1941 года Советские Воо­руженные Си­лы по­нес­ли са­мые тя­жёлые по­те­ри за всю Великую Отечественную войну (без­воз­врат­ные - свыше 2,5 миллионов человек, са­ни­тар­ные - свыше 1,1 миллиона человек, плен­ны­ми и про­пав­ши­ми без вес­ти - свыше 2,2 миллионов человек). Смо­лен­ское сра­же­ние и обо­ро­на Ле­нин­гра­да, Кие­ва, Одес­сы, Се­ва­сто­по­ля спо­соб­ст­во­ва­ли сры­ву германского пла­на «блиц­кри­га». В кон­це сен­тяб­ря - на­ча­ле ок­тяб­ря про­тив­ник во­зоб­но­вил на­сту­п­ле­ние на московском на­прав­ле­нии и вплот­ную при­бли­зил­ся к сто­ли­це, в ко­то­рой 20 октября бы­ло объ­яв­ле­но осад­ное по­ло­же­ние (смотрите Мо­с­ков­ская бит­ва 1941-1942 годов). Часть пра­ви­тельственных уч­ре­ж­де­ний бы­ла эва­куи­ро­ва­на, зда­ния в Крем­ле ук­ры­ли мас­ки­ро­воч­ной сет­кой. В обо­ро­нительном сра­же­нии под Мо­ск­вой советские вой­ска про­яви­ли ге­ро­изм и ис­клю­чительную стой­кость. Обес­кров­лен­ная удар­ная груп­пи­ров­ка германских войск в на­ча­ле де­каб­ря вы­ну­ж­де­на бы­ла пе­рей­ти к обо­ро­не. Ус­пе­ху бит­вы под Мо­ск­вой спо­соб­ст­во­ва­ли обо­ро­на Ту­лы, Тих­вин­ская на­сту­пательная опе­ра­ция 1941 года и Рос­тов­ская опе­ра­ция 1941 года. В на­ча­ле де­каб­ря на­ча­лось контр­на­сту­п­ле­ние советских войск под Мо­ск­вой, ко­то­рое пе­ре­рос­ло в об­щее на­сту­п­ле­ние, и впер­вые с начала Второй ми­ро­вой вой­ны германские вой­ска по­тер­пе­ли круп­ное по­ра­же­ние. По­бе­да Крас­ной Ар­мии под Мо­ск­вой окон­ча­тель­но со­рва­ла план «блиц­кри­га» и раз­вея­ла миф о не­по­бе­ди­мо­сти германской ар­мии. Вой­ска про­тив­ни­ка пе­ре­шли к обо­ро­не на всём советско-германском фрон­те. Это по­зво­ли­ло вы­иг­рать вре­мя для фор­ми­ро­ва­ния но­вых советских час­тей и со­еди­не­ний, пе­ре­строй­ки народного хо­зяй­ст­ва на во­енный лад. Од­на­ко во­енное ру­ко­во­дство СССР пе­ре­оце­ни­ло свои си­лы и раз­вер­ну­ло зим­нее на­сту­п­ле­ние на трёх стра­те­гических на­прав­ле­ни­ях. Не­удач­ные опе­ра­ции в Кры­му, по де­бло­ки­ро­ва­нию Ле­нин­гра­да (ок­ру­же­ние 2-й удар­ной ар­мии Вол­хов­ско­го фрон­та) и осо­бен­но под Харь­ко­вом ле­том 1942 года (смотрите Харь­ков­ская опе­ра­ция 1942 года) вновь соз­да­ли край­не тя­жё­лую об­ста­нов­ку на советско-германском фрон­те.

Уси­лия советской внеш­ней по­ли­ти­ки ле­том и осе­нью 1941 года бы­ли на­прав­ле­ны на соз­да­ние ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции. В ию­ле 1941 года советское пра­ви­тель­ст­во под­пи­са­ло со­гла­ше­ние о со­вме­ст­ных дей­ст­ви­ях в вой­не про­тив Гер­ма­нии с пра­ви­тель­ст­ва­ми Ве­ли­ко­бри­та­нии, Че­хо­сло­ва­кии и Поль­ши. Зна­чительную роль в раз­ви­тии со­юз­ни­че­ских от­но­ше­ний ме­ж­ду тре­мя дер­жа­ва­ми сыг­ра­ла Московская кон­фе­рен­ция 1941 года пред­ста­ви­те­лей СССР, Ве­ли­ко­бри­та­нии и США по во­про­су о во­енных по­став­ках СССР (так называемый ленд-лиз), со­сто­яв­шая­ся 29 сентября - 1 октября 1941 года (смотрите Мо­с­ков­ские со­ве­ща­ния 1941-1943 годов). В мае - ию­не 1942 года в хо­де пе­ре­го­во­ров ме­ж­ду СССР, США и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей бы­ло дос­тиг­ну­то ре­ше­ние о соз­да­нии вто­ро­го фрон­та в Ев­ро­пе в 1942 году.

Не­смот­ря на не­удач­ные опе­ра­ции Крас­ной Ар­мии вес­ной 1942 года, германское ко­ман­до­ва­ние уже не име­ло сил для то­го, что­бы вес­ти на­сту­пательные дей­ст­вия од­но­вре­мен­но на всём советско-германском фрон­те, и ле­том 1942 года со­сре­до­то­чи­ло основные уси­лия на юге в це­лях вы­хо­да в неф­тя­ные рай­оны Кав­ка­за и пло­до­род­ные рай­оны До­на, Ку­ба­ни, Ниж­ней Вол­ги. Ру­ко­во­дство Гер­ма­нии рас­счи­ты­ва­ло, что по­бе­до­нос­ное за­вер­ше­ние кам­па­нии по­зво­лит втя­нуть в вой­ну про­тив СССР Тур­цию и Япо­нию. Про­тив­ник сно­ва за­хва­тил стра­тегическую ини­циа­ти­ву и в кон­це ию­ня 1942 года раз­вер­нул об­щее на­сту­п­ле­ние. В се­ре­ди­не ию­ля германские вой­ска вы­шли в боль­шую из­лу­чи­ну До­на, соз­дав ре­аль­ную уг­ро­зу про­ры­ва к Вол­ге и на Кав­каз. 17 ию­ля на­ча­лась Ста­лин­град­ская бит­ва 1942-1943 годов . В хо­де обо­ро­ны Кав­ка­за (смотрите Бит­ва за Кав­каз 1942-1943 годов), про­дол­жав­шей­ся с ию­ля по де­кабрь, вой­ска РККА со­рва­ли план вра­же­ско­го ко­ман­до­ва­ния по за­хва­ту Кав­ка­за, вы­иг­ра­ли вре­мя для под­го­тов­ки на­сту­п­ле­ния. В мае - сен­тяб­ре 1942 года советское ко­ман­до­ва­ние про­ве­ло несколько на­сту­пательных опе­ра­ций на северо-западном, западном на­прав­ле­ни­ях (Де­мян­ская и Ржев­ско- Сы­чёв­ская опе­ра­ции 1942 года ) и оборо­нительную Во­ро­неж­ско-Во­ро­ши­лов­град­скую опе­ра­цию 1942 года.

В це­лом первый пе­ри­од вой­ны был са­мым тя­жё­лым для советского на­ро­да и его воо­руженных сил. Вой­ска Гер­ма­нии за­хва­ти­ли часть тер­ри­то­рии, на ко­то­рой до вой­ны про­жи­ва­ло около 42% на­се­ле­ния, про­из­во­ди­лась 1/3 ва­ло­вой про­дук­ции промышленности СССР и зна­чительная часть про­до­воль­ст­вия. Од­на­ко ру­ко­во­дство Гер­ма­нии не до­би­лось по­став­лен­ных це­лей в вой­не с СССР. Зи­мой 1941-1942 годов на советско-германском фрон­те германские вой­ска впер­вые за го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны по­тер­пе­ли по­ра­же­ние. В ре­зуль­та­те ге­ро­ических уси­лий тру­дя­щих­ся к концу 1942 года в СССР бы­ло соз­да­но сла­жен­ное во­енное хо­зяй­ст­во. К концу первого пе­рио­да вой­ны вы­рос­ло бое­вое мас­тер­ст­во ко­ман­ди­ров, все­го лич­но­го со­ста­ва Крас­ной Ар­мии, был при­об­ре­тён опыт в ор­га­ни­за­ции обо­ро­ны, на­сту­п­ле­ния и всех ви­дов обес­пе­че­ния войск и их бое­вых дей­ст­вий, ис­поль­зо­ва­нии ре­зер­вов, ор­га­ни­за­ции бое­во­го при­ме­не­ния различных ро­дов войск, а так­же ви­дов воо­руженных сил.

Вто­рой пе­ри­од вой­ны (19 ноября 1942 года - конец 1943 года)

Ко второй половине но­ября 1942 года об­ста­нов­ка на советско-германском фрон­те ос­та­ва­лась на­пря­жён­ной. Вто­рой фронт в Западной Ев­ро­пе не был от­крыт, СССР про­дол­жал один вес­ти борь­бу про­тив бло­ка го­су­дарств-аг­рес­со­ров. Про­тив­ник до­пол­ни­тель­но пе­ре­бро­сил на советско-германский фронт 67 ди­ви­зий, сфор­ми­ро­вал 16 но­вых и к но­ябрю 1942 года имел здесь 266 ди­ви­зий (свыше 6,2 млн чел.), около 52 тысяч ору­дий и ми­но­мё­тов, свыше 5 тысяч тан­ков и штур­мо­вых ору­дий, 3,5 тысяч бое­вых са­мо­лё­тов, 194 бое­вых ко­раб­ля (максимальное ко­ли­че­ст­во вра­же­ских войск на советско-германском фрон­те). Од­на­ко, не­смот­ря на слож­ные ус­ло­вия, в ко­то­рых на­хо­ди­лось советское государство, уже во 2-м по­лу­го­дии 1942 года во­енная промышленность про­из­во­ди­ла воо­ру­же­ния боль­ше, чем во­енная промышленность Гер­ма­нии. К но­ябрю 1942 года в советской дей­ст­вую­щей ар­мии на­счи­ты­ва­лось около 6,6 миллионов человек, свыше 78 тысяч ору­дий и ми­но­мё­тов (без зе­нит­ных ору­дий), свыше 7,3 тысяч тан­ков, свыше 4,5 тысяч бое­вых са­мо­лё­тов. Уве­ли­че­ние про­изводства бое­вой тех­ни­ки и воо­ру­же­ния, ос­на­ще­ние ими войск по­зво­ли­ли во второй половине 1942 года соз­дать тан­ко­вые ар­мии сме­шан­но­го со­ста­ва, тан­ко­вые и ме­ха­ни­зированные кор­пу­са, артиллерийские ди­ви­зии ре­зер­ва Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния (ВГК), сфор­ми­ро­вать воз­душ­ные ар­мии, од­но­род­ные авиационные со­еди­не­ния. Даль­ней­шее раз­ви­тие по­лу­чи­ла ор­га­ни­зационная струк­ту­ра ВМФ, войск ПВО стра­ны, специальных войск, соз­да­ва­лись стра­те­гические ре­зер­вы.

В этих ус­ло­ви­ях Став­ка Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния по­ста­ви­ла пе­ред РККА за­да­чу в те­че­ние зи­мы 1942-1943 раз­гро­мить вра­же­ские вой­ска на южном кры­ле советско-германского фрон­та и од­но­вре­мен­но улуч­шить стра­те­гическое по­ло­же­ние под Мо­ск­вой и Ле­нин­гра­дом. 19 ноября 1942 года на­ча­лось контр­на­сту­п­ле­ние советских войск под Ста­лин­гра­дом, в хо­де ко­то­ро­го бы­ли ок­ру­же­ны 22 ди­ви­зии и 160 отдельных час­тей германских войск (330 тысяч человек). Стра­те­гическая ини­циа­ти­ва окон­ча­тель­но пе­ре­шла к Крас­ной Ар­мии. Ста­лин­град­ская бит­ва 1942-1943 годов, в ко­то­рой с обе­их сто­рон од­но­вре­мен­но уча­ст­во­ва­ло свыше 3,2 миллионов человек, ста­ла ко­рен­ным пе­ре­ло­мом в вой­не. По­бе­да под Ста­лин­гра­дом ук­ре­пи­ла ан­ти­гит­ле­ров­скую коа­ли­цию, уси­ли­ла борь­бу на­ро­дов Ев­ро­пы про­тив ок­ку­пан­тов, Тур­ция и Япо­ния от­ка­за­лись от сво­его на­ме­ре­ния вы­сту­пить про­тив СССР. На кав­каз­ском на­прав­ле­нии советские вой­ска, пе­рей­дя в на­сту­п­ле­ние в ян­ва­ре, к на­ча­лу апреля 1943 года про­дви­ну­лись на 500-600 км, ос­во­бо­див большую часть Северного Кав­ка­за. В январе 1943 года советские вой­ска про­рва­ли бло­ка­ду Ле­нин­гра­да. В январе - феврале 1943 года бы­ли пол­но­стью раз­би­ты ост­ро­гож­ско-рос­со­шан­ская и во­ро­неж­ско-кас­тор­нен­ская груп­пи­ров­ки вра­га. Не­смот­ря на по­ра­же­ния зи­мой 1942-1943, Гер­ма­ния всё ещё об­ла­дала боль­шой во­енной мо­щью. Стре­мясь вер­нуть стра­те­гическую ини­циа­ти­ву, германское ру­ко­во­дство, про­ве­дя то­таль­ную мо­би­ли­за­цию в Гер­ма­нии и стра­нах-са­тел­ли­тах, ис­поль­зуя от­сут­ст­вие вто­ро­го фрон­та, ле­том 1943 года пред­при­ня­ло на­сту­п­ле­ние в рай­о­не Кур­ско­го вы­сту­па (смотрите Кур­ская бит­ва 1943 года ). В ре­зуль­та­те Кур­ской бит­вы бы­ла со­рва­на по­след­няя попыт­ка германского ко­ман­до­ва­ния за­хва­тить стра­те­гическую ини­циа­ти­ву, германские вой­ска по­нес­ли не­вос­пол­ни­мые по­те­ри (около 500 тысяч человек из 900 тысяч человек, уча­ст­во­вав­ших в бит­ве, боль­шое ко­ли­че­ст­во воо­ру­же­ния) и вы­ну­ж­де­ны бы­ли пе­рей­ти к стра­те­гической обо­ро­не на всём советско-германском фрон­те. Она ока­за­ла ре­шаю­щее воз­дей­ст­вие на раз­ви­тие Второй ми­ро­вой вой­ны. На­ча­лось об­щее стра­те­гическое на­сту­п­ле­ние Крас­ной Ар­мии на фрон­те свыше 2 тысяч км - от Ве­ли­ких Лук до Чёр­но­го мо­ря. Советские вой­ска ос­во­бо­ди­ли Смо­ленск (смотрите Смо­лен­ская опе­ра­ция 1943 года) и Брянск, стре­ми­тель­но на­сту­па­ли к сред­не­му те­че­нию Днеп­ра (смотрите Бит­ва за Днепр 1943 года), ос­во­бо­ди­ли Дон­басс, Та­ман­ский полуостров, а за­тем Ки­ев (смотрите Ки­ев­ская опе­ра­ция 1943 года). К се­ре­ди­не де­каб­ря советские вой­ска ос­во­бо­ди­ли часть Ка­ли­нин­ской, всю Смо­лен­скую об­лас­ти, часть По­лоц­кой, Ви­теб­ской, Мо­ги­лёв­ской и Го­мель­ской об­лас­тей, фор­си­ро­ва­ли ре­ки Дес­на, Сож, Днепр, При­пять, Бе­ре­зи­на и вы­шли к По­ле­сью, на­ча­лось ос­во­бо­ж­де­ние восточных рай­онов Бе­ло­рус­сии. С но­ября 1942 года по декабрь 1943 года Крас­ная Ар­мия про­дви­ну­лась на 500-1300 км и ос­во­бо­ди­ла около 50% ок­ку­пи­ро­ван­ной про­тив­ни­ком тер­ри­то­рии. На советско-германском фрон­те в этот пе­ри­од дей­ст­во­ва­ли от 236 до 266 ди­ви­зий Гер­ма­нии и её со­юз­ни­ков, мно­гие из ко­то­рых бы­ли раз­гром­ле­ны. Советскими вой­ска­ми бы­ло унич­то­же­но до 7 тысяч тан­ков, 14,3 тысяч бое­вых са­мо­лё­тов, около 50 тысяч ору­дий, по­то­п­ле­но 296 ко­раб­лей и су­дов различных клас­сов. Боль­шой урон вра­гу на­нес­ли пар­ти­за­ны. К середине 1943 года на ок­ку­пи­рованной тер­ри­то­рии сра­жа­лись около 250 тысяч пар­ти­зан и под­поль­щи­ков, соз­да­ва­лись пар­ти­зан­ские края и рай­оны. Цен­тра­ли­зо­ван­ное ру­ко­во­дство борь­бой в ты­лу вра­га осу­ще­ст­в­ля­ли рес­пуб­ли­кан­ские и об­ла­ст­ные шта­бы пар­ти­зан­ско­го дви­же­ния во гла­ве с Цен­траль­ным шта­бом пар­ти­зан­ско­го дви­же­ния. Круп­ные пар­ти­зан­ские от­ря­ды пре­об­ра­зо­вы­ва­лись в бригады и ди­ви­зии, ко­манд­но­му со­ста­ву при­сваи­ва­лись во­ин­ские зва­ния. В 1943 году пар­ти­за­ны про­ве­ли круп­ные опе­ра­ции по раз­ру­ше­нию пу­тей со­об­ще­ния с ко­до­вы­ми на­зва­ния­ми «Рель­со­вая вой­на» и «Кон­церт». Раз­гро­мом германских войск в бит­ве под Кур­ском и вы­хо­дом Крас­ной Ар­мии на Днепр за­вер­шил­ся ко­рен­ной пе­ре­лом не толь­ко в Великой Отечественной, но и в хо­де всей Второй ми­ро­вой вой­ны. Ус­пе­хи советских войск при­да­ли раз­мах Дви­же­нию Со­про­тив­ле­ния в ок­ку­пи­рованных стра­нах и в са­мой Гер­ма­нии. Ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись национально- ос­во­бо­дительное дви­же­ние в Поль­ше, Че­хо­сло­ва­кии, ге­ро­ическая борь­ба на­ро­дов Юго­сла­вии про­тив германских ок­ку­пан­тов, рос­ло пар­ти­зан­ское дви­же­ние в Бол­га­рии, Гре­ции, Ал­ба­нии, Фран­ции и других ок­ку­пи­рованных стра­нах. Эта борь­ба де­ла­ла всё бо­лее не­проч­ным ев­ропейский тыл Гер­ма­нии. По срав­не­нию с советско-германским фрон­том опе­ра­ции со­юз­ни­ков в 1943 году ве­лись ог­ра­ни­чен­ны­ми си­ла­ми и во­вле­ка­ли в ак­тив­ные во­енные дей­ст­вия не­боль­шую часть войск про­тив­ни­ка. Британско-американские вой­ска ос­во­бо­ди­ли Северную Аф­ри­ку, вы­са­ди­лись в Си­ци­лии, за­хва­ти­ли южную часть Апен­нин­ско­го полуострова, вы­ве­ли Ита­лию из вой­ны.

Для СССР вторая половина 1943 года ста­ла вре­ме­нем пе­ре­ло­ма не толь­ко на фрон­тах, но и в раз­ви­тии эко­но­ми­ки. Не­смот­ря на временную по­те­рю важ­ных эко­но­мических рай­онов, фронт обес­пе­чи­вал­ся всем не­об­хо­ди­мым. В раз­ви­тии эко­но­ми­ки в пер­вую оче­редь удов­ле­тво­ря­лись ну­ж­ды во­енной промышленности, ме­тал­лур­гии, то­п­лив­ной промышленности, элек­тро­стан­ций и же­лез­ных до­рог. В тру­до­вом под­ви­ге на­ро­да боль­шую роль сыг­ра­ли жен­щи­ны. Они вы­не­сли на сво­их пле­чах основную тя­жесть тру­да в промышленности, сельском хозяйстве, на транс­пор­те. В 1943 году по срав­не­нию с 1942 годом об­щий объ­ём промышленного про­из­вод­ст­ва уве­ли­чил­ся на 17% (в Гер­ма­нии - на 12%). Строи­лись но­вые ме­тал­лур­гические за­во­ды и рас­ши­ря­лись су­ще­ст­во­вав­шие на Ура­ле и в Си­би­ри, рез­ко уве­ли­чи­лась до­бы­ча уг­ля в Куз­бас­се, бы­ли вве­де­ны в строй но­вые элек­тро­стан­ции. На ба­зе раз­ви­тия тя­жё­лой промышленности раз­вёр­ты­ва­лось во­енное про­из­вод­ст­во, его рост по­зво­лил по­вы­сить уро­вень тех­ническо­го ос­на­ще­ния Крас­ной Ар­мии, ко­то­рая во всё боль­шем ко­ли­че­ст­ве по­лу­ча­ла бое­вую тех­ни­ку и воо­ру­же­ние, пре­вос­хо­див­шие по ря­ду по­ка­за­те­лей тех­ни­ку и воо­ру­же­ние германской ар­мии. Это пре­ж­де все­го САУ, тя­жё­лые тан­ки, ис­тре­би­те­ли, штур­мо­ви­ки и бом­бар­ди­ров­щи­ки но­вых ти­пов, а так­же артиллерийские ору­дия. Уве­ли­че­ние вы­пус­ка но­вых об­раз­цов бое­вой тех­ни­ки и воо­ру­же­ния по­зво­ли­ло в те­че­ние 2-го пе­рио­да вой­ны вос­ста­но­вить стрелковые кор­пу­са, уп­разд­нён­ные в 1941 году, соз­дать бо­лее мощ­ные тан­ко­вые и ме­ха­ни­зированные со­еди­не­ния, тан­ко­вые ар­мии од­но­род­но­го со­ста­ва, вклю­чав­шие в се­бя тан­ко­вые и ме­ха­ни­зированные кор­пу­са. Фор­ми­ро­ва­лись артиллерийские кор­пу­са и ди­ви­зии про­ры­ва, ис­тре­би­тель­но-про­ти­во­тан­ко­вые артиллерийские со­еди­не­ния и час­ти и др. В но­ябре 1942 года за­вер­ши­лось фор­ми­ро­ва­ние воз­душ­ных ар­мий в со­ста­ве фрон­тов. Вос­ста­нав­ли­ва­лось промышленное про­из­вод­ст­во в ос­во­бо­ж­дён­ных рай­онах. Сельское хозяйство, не­смот­ря на временную по­те­рю об­шир­ных тер­ри­то­рий, уход на фронт наи­бо­лее тру­до­спо­соб­ных и ква­ли­фи­цированных ра­бот­ни­ков, обес­пе­чи­ло стра­ну про­до­воль­ст­ви­ем и сырь­ём. Ог­ром­ную по­мощь в раз­ви­тии промышленности и сельского хозяйства ока­за­ли учё­ные. Боль­шая роль в пат­рио­тическом вос­пи­та­нии масс при­над­ле­жа­ла пе­ча­ти, ра­дио, литературе, искусству. Про­из­ве­де­ния К.М. Си­мо­но­ва, В.П. Со­ловь­ё­ва-Се­до­го, Д.А. Шма­ри­но­ва, М.А. Шо­ло­хо­ва, Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча, И.Г. Эрен­бур­га и др. ут­вер­жда­ли у советских лю­дей ве­ру в не­из­беж­ность окон­ча­тель­ной по­бе­ды над вра­гом. Яр­ким про­яв­ле­ни­ем пат­рио­тиз­ма яв­ля­лась доб­ро­воль­ная фи­нан­со­вая по­мощь тру­дя­щих­ся го­су­дар­ст­ву, в ре­зуль­та­те ко­то­рой до­пол­ни­тель­но бы­ли на­прав­ле­ны на фронт са­мо­лё­ты, тан­ки и другая военная тех­ни­ка. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли сбор ве­щей и по­дар­ков для вои­нов, де­неж­ных средств от на­се­ле­ния в Фонд обо­ро­ны, до­нор­ст­во, спо­соб­ст­во­вав­шее воз­вра­ще­нию в строй вои­нов по­сле ра­не­ний. Боль­шое зна­че­ние име­ла пат­рио­тическая по­зи­ция Русской Православной Церкви, ко­то­рая ока­за­ла не толь­ко мо­раль­ную, но и ма­те­ри­аль­ную по­мощь в борь­бе советского на­ро­да про­тив ино­зем­ных за­хват­чи­ков. До­стиг­ну­тый СССР пе­ре­лом в эко­но­мическом еди­но­бор­ст­ве с вра­гом стал ма­те­ри­аль­ной ос­но­вой пе­ре­ло­ма в хо­де во­енных дей­ст­вий.

Во втором пе­рио­де вой­ны даль­ней­шее раз­ви­тие по­лу­чи­ло советское во­енное ис­кус­ст­во. От­ли­чи­тель­ной чер­той советской во­енной стра­те­гии яв­ля­лось стра­те­гическое на­сту­п­ле­ние, ко­то­рое осу­ще­ст­в­ля­лось про­ве­де­ни­ем по­сле­до­вательных опе­ра­ций по фрон­ту и в глу­би­ну и, как пра­ви­ло, груп­пой фрон­тов. Советские вой­ска обо­га­ти­лись опы­том про­ры­ва вра­же­ской обо­ро­ны и ма­нёв­ра в опе­ра­тив­ной глу­би­не про­тив­ни­ка, про­ве­де­ния опе­ра­ций по ок­ру­же­нию и унич­то­же­нию груп­пи­ро­вок вра­га, фор­си­ро­ва­нию круп­ных вод­ных пре­град. В ре­зуль­та­те по­бед Крас­ной Ар­мии вы­рос­ли пре­стиж СССР на ме­ж­ду­народной аре­не и его роль в ре­ше­нии во­про­сов ми­ро­вой по­ли­ти­ки. На Те­ге­ран­ской кон­фе­рен­ции 1943 года ру­ко­во­ди­те­ли трёх дер­жав - СССР, США и Ве­ли­ко­бри­та­нии - со­гла­со­ва­ли пла­ны и сро­ки со­вме­ст­ных дей­ст­вий по раз­гро­му вра­га, во­прос об от­кры­тии в те­че­ние мая 1944 года вто­ро­го фрон­та в Ев­ро­пе.

Тре­тий пе­ри­од вой­ны (январь 1944 года - 9 мая 1945 года)

К январю 1944 германские вой­ска про­дол­жа­ли ок­ку­пи­ро­вать Эс­то­нию, Лат­вию, Лит­ву, Ка­ре­лию, зна­чительную часть Бело­рус­сии, Ук­раи­ны, Ле­нин­град­ской и Ка­ли­нин­ской об­лас­тей, Мол­да­вию и Крым. Воо­руженные си­лы про­тив­ни­ка на­счи­ты­ва­ли свыше 10 миллионов человек. Од­на­ко по­ло­же­ние Гер­ма­нии рез­ко ухуд­ши­лось. По­ра­же­ния на советско-германском фрон­те при­ве­ли к обо­ст­ре­нию внут­ри­по­ли­тической об­ста­нов­ки в са­мой Гер­ма­нии и в стра­нах-са­тел­ли­тах. Не­смот­ря на про­дол­жав­ший­ся до ию­ля 1944 года рост во­енной про­дук­ции, эко­но­ми­ка Гер­ма­нии всту­пи­ла в по­ло­су не­пре­одо­ли­мых за­труд­не­ний. Край­не обо­ст­ри­лось по­ло­же­ние с люд­ски­ми ре­зер­ва­ми. По­те­ри на советско-германском фрон­те опыт­ных кад­ров, со­ста­вив­шие свыше 1,2 миллиона человек в ию­ле - но­ябре 1943 года, к началу 1944 года бы­ли воз­ме­ще­ны но­вы­ми мо­би­ли­за­ция­ми ме­нее чем на 3/4. К началу 1944 года германская ар­мия име­ла в сво­ём со­ста­ве 314 ди­ви­зий и 17 бри­гад. На советско-германском фрон­те на­хо­ди­лись 198 ди­ви­зий и 6 бри­гад, а так­же 38 ди­ви­зий и 18 бри­гад её со­юз­ни­ков. В дей­ст­вую­щей ар­мии на­счи­ты­ва­лось около 6,7 миллионов человек, из них на советско-германском фрон­те - около 5 миллионов человек. Про­тив­ник имел около 54,6 тысяч ору­дий и ми­но­мё­тов, 5,4 тысяч тан­ков и штур­мо­вых ору­дий и свыше 3 тысяч са­мо­лё­тов. Об­щая во­енно-по­ли­тическая и стра­те­гическая об­ста­нов­ка в срав­не­нии с пер­вы­ми го­да­ми вой­ны из­ме­ни­лась в поль­зу СССР и его воо­ружённых сил. В 1944 году в СССР производство ста­ли со­ста­ви­ло 10,9 млн т, чу­гу­на - 7,3 млн т, ка­мен­но­го уг­ля - 121,5 млн т, неф­ти - 18,3 млн т. В 1942-1944 годах бы­ло по­строе­но в восточных рай­онах свыше 2,2 тысяч круп­ных промышленных пред­при­ятий и вос­ста­нов­ле­но в ос­во­бо­ж­дён­ных рай­онах свыше 6 тысяч пред­при­ятий. В 1944 году вос­ста­нов­ле­но свыше 24 тысяч км желез­ных до­рог. Обо­рон­ная промышленность в 1944 году еже­ме­сяч­но про­из­во­ди­ла тан­ков и са­мо­лётов в 5 раз боль­ше, чем в 1941 году, дос­тиг­нув максимального уров­ня за вре­мя вой­ны. Сельское хозяйство до­би­лось уве­ли­че­ния про­изводства хле­ба, жи­вот­но­водческой про­дук­ции, в 1944 году по­сев­ные пло­ща­ди стра­ны уве­ли­чи­лись по срав­не­нию с 1943 годом на 16 млн га. К началу 1944 года в дей­ст­вую­щей ар­мии СССР бы­ло свыше 6,3 млн человек, свыше 83,6 тысяч ору­дий и ми­но­мё­тов (без зе­нит­ных ору­дий и 50-мм ми­но­мё­тов), около 5,3 тысяч тан­ков и САУ, 10,2 тысяч бое­вых са­мо­лё­тов. Од­на­ко по­дав­ляю­ще­го пре­вос­ход­ст­ва над германскими вой­ска­ми в си­лах и сред­ст­вах (за ис­клю­че­ни­ем ар­тил­ле­рии и авиа­ции) ещё не бы­ло. Про­тив­ник удер­жи­вал в сво­их ру­ках ряд советских во­енно-морских баз, вслед­ст­вие че­го воз­мож­но­сти ба­зи­ро­ва­ния и опе­ра­ций Балтийского и Чер­но­мор­ско­го фло­тов бы­ли ог­ра­ни­че­ны. Пе­ред Крас­ной Ар­ми­ей стоя­ла за­да­ча за­вер­шить ос­во­бо­ж­де­ние от за­хват­чи­ков советской зем­ли, ока­зать по­мощь на­ро­дам Ев­ро­пы в ос­во­бо­ж­де­нии от германской ок­ку­па­ции, за­кон­чить вой­ну раз­гро­мом вра­га на тер­ри­то­рии Гер­ма­нии.

В декабре 1943 - апреле 1944 годов советские вой­ска в хо­де на­сту­п­ле­ния на Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­не (Жи­то­мир­ско-Бер­ди­чев­ская опе­ра­ция 1944 года, Ки­ро­во­град­ская, Кор­сунь-Шев­чен­ков­ская опе­ра­ция 1944 года, Ров­но-Луц­кая, Ни­ко­поль­ско-Кри­во­рож­ская, Про­ску­ров­ско-Чер­но­виц­кая опе­ра­ция 1944 года, Уман­ско-Бо­то­шан­ская, Бе­рез­не­го­ва­то-Сни­ги­рёв­ская опе­ра­ция 1944 года, По­лес­ская и Одес­ская опе­ра­ции), раз­вер­нув­ше­го­ся на фрон­те свыше 1,3 тысяч км, раз­гро­ми­ли про­ти­во­сто­яв­шую груп­пи­ров­ку германских войск и вы­шли на государственную гра­ни­цу, в пред­го­рья Кар­пат и на тер­ри­торию Ру­мы­нии. В ре­зуль­та­те Ле­нин­град­ско-Нов­го­род­ской опе­ра­ции 1944 года бы­ла окон­ча­тель­но сня­та бло­ка­да Ле­нин­гра­да. Вес­ной 1944 года ос­во­бо­ж­дён Крым. В со­от­вет­ст­вии с ре­ше­ния­ми Те­ге­ран­ской кон­фе­рен­ции воо­руженные си­лы США и Ве­ли­ко­бри­та­нии 6 июня 1944 года на­ча­ли втор­же­ние в Северную Фран­цию (смотрите «Овер­лорд» опе­ра­ция). Вы­сад­ке со­юз­ни­ков в Нор­ман­дии бла­го­при­ят­ст­во­ва­ла об­щая во­ен­но-стра­те­гическая об­ста­нов­ка, сло­жив­шая­ся к то­му вре­ме­ни в ре­зуль­та­те дей­ст­вий советских войск на советско-германском фрон­те. Зи­мой и вес­ной 1944 года Крас­ная Ар­мия раз­гро­ми­ла свыше 170 ди­ви­зий про­тив­ни­ка. Для вос­ста­нов­ле­ния этих по­терь германское ко­ман­до­ва­ние пе­ре­бро­си­ло на совестко-германский фронт около 40 ди­ви­зий, ос­ла­бив тем са­мым груп­пи­ров­ку сво­их войск в Западной Ев­ро­пе. К началу ию­ня 1944 года на советско-германском фрон­те дей­ст­во­ва­ли 239 ди­ви­зий про­тив­ни­ка, в том числе 181 гер­ман­ская. Во Фран­ции, Бель­гии и Ни­дер­лан­дах ос­та­ва­лось 58 германских ди­ви­зий, бо­лее по­ло­ви­ны из ко­то­рых поч­ти не име­ли ав­то­транс­пор­та, а около 20 фор­ми­ро­ва­лись и вос­ста­нав­ли­ва­лись. Вы­сад­ку и по­сле­дую­щие дей­ст­вия британско-американских войск об­лег­чи­ла Крас­ная Ар­мия, ко­то­рая, со­глас­но ре­ше­ни­ям Те­ге­ран­ской кон­фе­рен­ции, раз­вер­ну­ла ле­том 1944 года стра­те­гической на­сту­п­ле­ние в Ка­ре­лии (Вы­борг­ско-Пет­ро­за­вод­ская опе­ра­ция 1944 года), Бело­рус­сии (Бе­ло­рус­ская опе­ра­ция 1944 года), Западной Ук­раи­не (Львов­ско-Сан­до­мир­ская опе­ра­ция 1944 года) и Мол­да­вии (Яс­ско-Ки­ши­нёв­ская опе­ра­ция 1944 года). В Ка­ре­лии советские вой­ска про­дви­ну­лись на 110-250 км, что ус­ко­ри­ло вы­ход Фин­лян­дии из вой­ны. В хо­де Бе­ло­русской опе­ра­ции советские войска раз­гро­ми­ли обо­ро­няв­шую­ся в Бе­ло­русском вы­сту­пе груп­пи­ров­ку про­тив­ни­ка и ос­во­бо­ди­ли Бе­ло­рус­сию, большую часть Лит­вы и Лат­вии, восточную часть Поль­ши и по­до­шли к гра­ни­цам Восточной Прус­сии, про­дви­нув­шись на 550-600 км и рас­ши­рив фронт на­сту­п­ле­ния бо­лее чем на 1 тысяч км. По­нёс­шие серь­ёз­ные по­те­ри во вре­мя 2-ме­сяч­но­го на­ступ­ле­ния советские вой­ска не смог­ли схо­ду про­рвать германскую обо­ро­ну на р. Вис­ла и ока­зать по­мощь Вар­шав­ско­му вос­ста­нию 1944 года. В ре­зуль­та­те Львов­ско-Сан­до­мир­ской опе­ра­ции бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны западные об­лас­ти Ук­раи­ны и юго-восточная часть Поль­ши. В хо­де Яс­ско-Ки­ши­нёв­ской опе­ра­ции бы­ли унич­то­же­ны 22 германские ди­ви­зии и раз­гром­ле­ны поч­ти все румынские ди­ви­зии, на­хо­див­шие­ся на фрон­те. Это из­ме­ни­ло всю во­ен­но-по­ли­тическую об­ста­нов­ку на Бал­ка­нах и спо­соб­ст­во­ва­ло по­бе­де ан­ти­фа­ши­ст­ско­го воо­руженного вос­ста­ния в Ру­мы­нии, ко­то­рая вы­шла из вой­ны на сто­ро­не Гер­ма­нии и 24 августа объ­я­ви­ла ей вой­ну. На­сту­п­ле­ние Крас­ной Ар­мии осе­нью 1944 года на южном на­прав­ле­нии ока­за­ло не­по­средственную по­мощь болгарскому, венгерскому, чешскому, сло­вацкому на­ро­дам и на­ро­дам Юго­сла­вии в их ос­во­бо­ж­де­нии от ок­ку­па­ции и про­гер­ман­ских ре­жи­мов. Советские вой­ска в сен­тяб­ре пе­ре­сек­ли румыно-болгарскую гра­ни­цу, а 9 сентября в Со­фии под руководством Ком­муни­стической пар­тии Бол­га­рии про­изош­ло воо­руженное вос­ста­ние. К вла­сти при­шло пра­ви­тель­ст­во Отечественного фрон­та, ко­то­рое объ­я­ви­ло вой­ну Гер­ма­нии. В сентябре - октябре 1944 года советские вой­ска про­ве­ли Вос­точ­но-Кар­пат­скую опе­ра­цию 1944 года, ос­во­бо­ди­ли часть Че­хо­сло­ва­кии и ока­за­ли по­мощь Сло­вац­ко­му на­цио­наль­но­му вос­ста­нию 1944 года. В даль­ней­шем Крас­ная Ар­мия со­вме­ст­но с пе­ре­шед­ши­ми на сто­ро­ну ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции вой­ска­ми Ру­мы­нии, Бол­га­рии, а так­же со­юз­ной Юго­сла­вии про­дол­жа­ла на­сту­п­ле­ние в це­лях ос­во­бо­ж­де­ния Венг­рии (Деб­ре­цен­ская опе­ра­ция 1944 года, Бу­да­пешт­ская опе­ра­ция 1944-1945 годов) и Юго­сла­вии (смотрите Бел­град­ская опе­ра­ция 1944 года). В сен­тяб­ре - но­яб­ре советские вой­ска про­вели При­бал­тий­скую опе­ра­цию 1944 года, за­вер­шив­шую­ся ос­во­бо­ж­де­ни­ем поч­ти всей При­бал­ти­ки (29 ди­ви­зий раз­гром­ле­ны, около 33 бло­ки­ро­ва­ны в Кур­лян­дии). В ок­тяб­ре Красная Ар­мия и ВМФ ос­во­бо­ди­ли советское За­по­ля­рье, северные рай­оны Нор­ве­гии (смотрите Пет­са­мо-Кир­ке­нес­ская опе­ра­ция 1944 года). Та­ким об­ра­зом, Советские Воо­руженные Си­лы в 1944 году раз­гро­ми­ли основные груп­пи­ров­ки про­тив­ни­ка. Толь­ко за ле­то и осень про­тив­ник по­те­рял 1,6 млн человек. Гер­ма­ния ли­ши­лась поч­ти всех сво­их ев­ро­пей­ских со­юз­ни­ков, фронт при­бли­зил­ся к её гра­ни­цам, а в Восточной Прус­сии пе­ре­шаг­нул их.

С от­кры­ти­ем вто­ро­го фрон­та по­ло­жение Гер­ма­нии ухуд­ши­лось. За­жа­тая в тис­ках двух фрон­тов, она уже не мог­ла сво­бод­но пе­ре­бра­сы­вать си­лы с За­па­да на Вос­ток, ей при­шлось про­во­дить но­вую то­таль­ную мо­би­ли­за­цию, что­бы в ка­кой-то ме­ре вос­пол­нить по­те­ри на фрон­те. В то же вре­мя на­ме­ти­лась ко­ор­ди­на­ция во­енных дей­ст­вий советских войск с во­оруженными си­ла­ми со­юз­ни­ков. Зи­мой 1944-1945, ко­гда в ре­зуль­та­те на­сту­п­ле­ния германских войск в Ар­ден­нах (смотрите Ар­ден­нская опе­ра­ция 1944-1945 годов) британско-американские вой­ска по­па­ли в тя­жё­лое по­ло­же­ние, по прось­бе У. Чер­чил­ля советские вой­ска в январе 1945 годп, ра­нее за­пла­ни­ро­ван­но­го сро­ка, пе­ре­шли в на­сту­п­ле­ние от Бал­ти­ки до Кар­пат, об­лег­чив по­ло­же­ние со­юз­ни­ков, и уже в на­ча­ле фев­ра­ля вы­шли на под­сту­пы к Бер­ли­ну. В январе - 1-й половине апреля 1945 года в ре­зуль­та­те стра­те­гического на­сту­п­ле­ния Крас­ной Ар­мии на всём советско-германском фрон­те (смотрите Вос­точ­но-Прус­ская опе­ра­ция 1945 года, Вис­ло-Одер­ская опе­ра­ция 1945 года, Вен­ская опе­ра­ция 1945 года, Вос­точ­но-По­ме­ран­ская опе­ра­ция 1945 года, Ниж­не­си­лез­ская опе­ра­ция 1945 года, Верх­не­си­лез­ская опе­ра­ция 1945 года) бы­ли раз­гром­ле­ны главные груп­пи­ров­ки германских войск, ос­во­бо­ж­де­ны поч­ти вся Поль­ша, зна­чительная часть тер­ри­то­рии Че­хо­сло­ва­кии, Венг­рии, восточная часть Ав­ст­рии (с Ве­ной). Советские вой­ска вы­шли к Оде­ру и за­хва­ти­ли Кю­ст­рин­ский плац­дарм на ле­вом бе­ре­гу ре­ки. Германское ко­ман­до­ва­ние, на­хо­дясь пе­ред яв­ной уг­ро­зой по­ра­же­ния, стре­ми­лось вы­звать рас­кол в ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции и до­бить­ся се­па­рат­но­го ми­ра с США и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей (не­ко­то­рые пред­ста­ви­те­ли пра­вя­щих кру­гов этих го­су­дарств втай­не от СССР пы­тались вес­ти пе­ре­го­во­ры с Гер­ма­ни­ей; смотрите Ан­гло-аме­ри­ка­но-гер­ман­ские кон­так­ты 1943-1945) годов. По­бе­ды РККА спо­соб­ст­во­ва­ли ус­пе­ху Крым­ской (Ялтинской) кон­фе­рен­ции 1945 года глав пра­ви­тель­ств СССР, США и Ве­ли­ко­бри­та­нии, на ко­то­рой бы­ли со­гла­со­ва­ны во­про­сы, свя­зан­ные с за­вер­ше­ни­ем раз­гро­ма Гер­ма­нии и с её по­сле­во­ен­ным по­ло­же­ни­ем. Бы­ло дос­тиг­ну­то со­гла­ше­ние о всту­п­ле­нии СССР в вой­ну про­тив Япо­нии че­рез 3 месяца по­сле окон­ча­ния вой­ны в Ев­ро­пе. В хо­де Бер­лин­ской опе­ра­ции 1945 года советские вой­ска ов­ла­де­ли сто­ли­цей Гер­ма­нии, раз­гро­ми­ли 93 ди­ви­зии про­тив­ни­ка и мно­го отдельных час­тей, взя­ли в плен около 480 тысяч человек, за­хва­ти­ли боль­шое ко­ли­че­ст­во бое­вой тех­ни­ки. Про­дол­жая на­сту­п­ле­ние, час­ти РККА встре­ти­лись с вой­ска­ми со­юз­ни­ков на р. Эль­ба. Бер­лин­ская опе­ра­ция ха­рак­те­ри­зо­ва­лась ис­клю­чи­тель­но вы­со­кой на­пря­жён­но­стью борь­бы с обе­их сто­рон; бы­ла под­го­тов­ле­на и про­ве­де­на Крас­ной Ар­ми­ей на ос­но­ве все­сто­рон­не­го учё­та и творческого ис­поль­зо­ва­ния на­ко­п­лен­но­го в хо­де вой­ны опы­та. 8 мая 1945 года в Кар­лс­хор­сте (при­го­род Бер­ли­на) был под­пи­сан Акт о ка­пи­ту­ля­ции Гер­ма­нии. 6-11 мая советские вой­ска, ока­зывая по­мощь вос­став­ше­му (1-5 мая) на­се­ле­нию Пра­ги и других рай­онов Че­хо­сло­ва­кии, раз­гро­ми­ли германские вой­ска, отказав­шие­ся ка­пи­ту­ли­ро­вать (смотрите Праж­ская опе­ра­ция 1945 года).

День 9 мая стал Днём По­бе­ды над Гер­ма­ни­ей. Великая Отечественная война за­кон­чи­лась пол­ной по­бе­дой, что в зна­чительной ме­ре пре­до­пре­де­ли­ло итог Второй ми­ро­вой вой­ны. В свя­зи с окон­ча­ни­ем вой­ны в Ев­ро­пе 17 июля - 2 августа 1945 года со­стоя­лась Бер­лин­ская (Пот­с­дам­ская) кон­фе­рен­ция глав пра­ви­тельств СССР, США и Ве­ли­ко­бри­та­нии, на ко­то­рой бы­ли при­ня­ты ре­ше­ния по германскому во­про­су и про­бле­мам пос­ле­во­ен­но­го мир­но­го уре­гу­ли­ро­ва­ния в Ев­ро­пе.

Во­ен­но-по­ли­ти­че­ские ито­ги вой­ны

По­бе­да СССР в Великой Отечественной войне име­ла все­мир­но-ис­то­рическое зна­че­ние. От­ра­зив на­па­де­ние на­цист­ской Гер­ма­нии и её са­тел­ли­тов, СССР внёс ре­шаю­щий вклад в их окон­ча­тель­ный раз­гром и ос­во­бож­де­ние на­ро­дов Ев­ро­пы от германской ок­ку­па­ции и фа­шист­ских ре­жи­мов. Около 7 миллионов советских вои­нов уча­ст­во­вали в ос­во­бо­ж­де­нии 10 ев­ропейских стран. Великая Отечественная война бы­ла тя­же­лей­шей из всех войн ми­ро­вой ис­то­рии. СССР по­те­рял в ней около 27 миллионов чел. (часть из них - гражданское на­се­ле­ние, по­гиб­шее в германских ла­ге­рях смер­ти). Эти по­те­ри со­ста­ви­ли 40% всех люд­ских по­терь во Второй ми­ро­вой вой­не. Около 1 миллиона советских вои­нов от­да­ли свои жиз­ни при ос­во­бо­ж­де­нии на­ро­дов Ев­ро­пы. Со­глас­но за­клю­че­нию Чрез­вы­чай­ной государственной ко­мис­сии по ус­та­нов­ле­нию и рас­сле­до­ва­нию зло­дея­ний немецко-фашистских за­хват­чи­ков (смотрите Чрез­вы­чай­ная го­су­дар­ствен­ная ко­мис­сия 1942-1945 годов), ок­ку­пан­ты пол­но­стью или час­тич­но раз­ру­ши­ли свыше 1,7 тысячи го­ро­дов и по­сёл­ков, свыше 70 тысяч сёл и де­ре­вень СССР, толь­ко пря­мой ма­те­ри­аль­ный ущерб государству и на­се­ле­нию со­ста­вил 679 млрд рублей (в це­нах 1941 года). Ма­те­риаль­ные по­те­ри Советских Воо­руженных Сил по основным ви­дам воо­ру­же­ния дос­тиг­ли: около 96,5 тысяч тан­ков и САУ, свыше 317,5 тысяч ору­дий и ми­но­мё­тов, около 88,3 тысяч бое­вых са­мо­лё­тов. На советско-германском фрон­те бы­ли раз­гром­ле­ны и пле­не­ны 607 ди­ви­зий про­тив­ни­ка, то­гда как со­юз­ни­ки за всё вре­мя вой­ны раз­гро­ми­ли и пле­ни­ли 176 ди­ви­зий. Без­воз­врат­ные по­те­ри Гер­ма­нии и её со­юз­ни­ков на советско-германском фрон­те со­ста­ви­ли свыше 8,6 млн человек (80% об­щих по­терь). На советско-германском фрон­те бы­ла унич­то­же­на и основная часть во­енной тех­ни­ки про­тив­ни­ка - до 75% тан­ков и штур­мо­вых ору­дий, свыше 75% са­мо­лё­тов, 74% ору­дий и ми­но­мё­тов.

На про­тя­же­нии всей вой­ны фронт и тыл пред­став­ля­ли со­бой еди­ный мно­го­на­цио­наль­ный бое­вой ла­герь. По­бе­да в Великой Отечественной войне бы­ла обес­пе­че­на во­ен­но-эко­но­мическим пре­вос­ход­ст­вом СССР над Гер­ма­ни­ей и её со­юз­ни­ка­ми. За го­ды вой­ны советская промышленность про­из­ве­ла ору­жия и во­енной тех­ни­ки в 2 раза боль­ше и луч­ше­го ка­че­ст­ва, чем Гер­ма­ния. С 1 июля 1941 года по 1 сентября 1945 года в СССР бы­ло вы­пу­ще­но 112,1 тысяч бое­вых са­мо­лё­тов, около 102,8 тысяч тан­ков и САУ, свыше 830 тысяч ору­дий и ми­но­мё­тов. Боль­шой вклад в ор­га­ни­за­цию во­енной эко­но­ми­ки вне­сли нар­ко­мы Б.Л. Ван­ни­ков, В.В. Вах­ру­шев, П.Н. Го­ре­мы­кин, А.И. Еф­ре­мов, А.Г. Зве­рев, В.А. Ма­лы­шев, П.И. Пар­шин, М.Г. Пер­ву­хин, И.Ф. Те­во­сян, Д.Ф. Ус­ти­нов, А.И. Ша­ху­рин и др. Советские Воо­руженные Си­лы за 1941-1945 годы по­лу­чи­ли свыше 10 млн т про­до­воль­ст­вия и фу­ра­жа, около 13,5 млн т другого иму­ще­ст­ва. Сельское хозяйство, не­смот­ря на все труд­но­сти во­енного вре­ме­ни, за 1941-1944 годы да­ло стра­не около 70 млн т зер­на. Ко­лос­саль­ную на­груз­ку вы­нес в вой­не транс­порт. Железнодорожные пе­ре­воз­ки, на до­лю ко­то­рых при­шлось 85% все­го гру­зо­обо­ро­та, дос­та­ви­ли фрон­ту свыше 19 млн ва­го­нов гру­зов. Ре­зуль­та­ты дея­тель­но­сти АН СССР и других на­учных уч­ре­ж­де­ний по­зво­ли­ли не­пре­рыв­но рас­ши­рять про­из­водственную и сырь­е­вую ба­зу, фронт ра­бот по кон­ст­руи­ро­ва­нию и мо­дер­ни­за­ции во­енной тех­ни­ки, её мас­со­во­му про­из­вод­ст­ву. Цен­тра­ли­зо­ван­ная сис­те­ма государственного уп­рав­ле­ния под­чи­ни­ла дея­тель­ность всех партийных, советских, хо­зяй­ствен­ных ор­га­нов ре­ше­нию главной за­да­чи - за­щи­ты Оте­чест­ва и раз­гро­ма вра­га, пол­но­стью мо­би­ли­зо­ва­ла ре­сур­сы го­су­дар­ст­ва, до­би­лась обес­пе­че­ния вы­пу­ска не­об­хо­ди­мо­го ко­ли­че­ст­ва во­енной про­дук­ции, но в то же вре­мя удов­ле­тво­ре­ние нужд фрон­та при­ве­ло к рез­ко­му ухуд­ше­нию ма­те­ри­аль­но­го по­ло­же­ния внут­ри стра­ны. Несмот­ря на это, доб­ро­воль­ная фи­нан­со­вая по­мощь тру­дя­щих­ся го­су­дар­ст­ву по­зво­ли­ла до­пол­ни­тель­но на­пра­вить на фронт 2565 са­мо­лё­тов, несколько тысяч тан­ков и мно­го дру­гой во­енной тех­ни­ки. По­сту­п­ле­ния де­неж­ных средств от на­се­ле­ния в Фонд обо­ро­ны, в Фонд Крас­ной Ар­мии и др., по зай­мам и ло­те­ре­ям со­ста­ви­ли свыше 100 млрд рублей. Су­щест­вен­ный ма­те­ри­аль­ный и ду­хов­ный вклад в об­щее де­ло вне­сла РПЦ. Со­хра­нить ве­ру в по­бе­ду по­мо­га­ли на­ро­ду пи­са­те­ли, ар­ти­сты, ху­дож­ни­ки, му­зы­кан­ты. Свою леп­ту в об­щее де­ло борь­бы с на­циз­мом вне­сли и многие со­оте­чест­вен­ни­ки в эми­гра­ции, при­няв­шие уча­стие в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния. В го­ды вой­ны США (в мень­шей сте­пе­ни Ве­ли­ко­бри­та­ния и Ка­на­да) ока­зы­ва­ли СССР по­мощь по так называемой про­грам­ме ленд-лиз. Хо­тя по­став­ки основных ви­дов воо­ру­же­ния со­ста­ви­ли срав­ни­тель­но не­боль­шую до­лю об­ще­го объ­ё­ма советского во­енного про­из­вод­ст­ва (по са­мо­лё­там – 13%, по тан­кам – 7%, по зе­нит­ным ору­ди­ям – 2%), важ­ное зна­че­ние име­ли по­став­ки ав­то­мо­биль­ной тех­ни­ки (около 427 тысяч ав­то­мо­би­лей), го­рю­че­го, про­до­воль­ст­вия и тех­но­ло­гических ма­те­риа­лов (стан­ков, па­ро­во­зов, рель­сов и т. п.).

За под­ви­ги на фрон­тах Великой Отечественной войны свыше 11 тысяч советских вои­нов удо­стое­ны зва­ния Ге­роя Советского Сою­за, 104 из них по­лу­чи­ли это зва­ние два­ж­ды, а Г.К. Жу­ков, И.Н. Ко­же­дуб и А.И. По­крыш­кин – три­ж­ды. Че­ты­ре Ге­роя Советского Сою­за - ар­тил­ле­ри­сты А.В. Алё­шин, Н.И. Куз­не­цов, лёт­чик И.Г. Дра­чен­ко и командир стрел­ко­во­го взво­да П.Х. Ду­бин­да бы­ли на­гра­ж­де­ны так­же ор­де­на­ми Сла­вы трёх сте­пе­ней. Ор­де­на­ми и ме­да­ля­ми бы­ло на­гра­ж­де­но свыше 7 миллионов человек. За вре­мя вой­ны на­гра­ж­де­но ор­де­на­ми и ме­да­ля­ми свыше 204 тысяч тру­же­ни­ков ты­ла, 201 человек по­лу­чил зва­ние Ге­роя Социалистического Тру­да, свыше 16 млн тру­дя­щих­ся на­гра­ж­де­ны ме­далью «За доб­ле­ст­ный труд в Ве­ли­кой Оте­че­ст­вен­ной вой­не 1941-1945 гг.».

По­бе­да в Великой Отечественной войне бы­ла обес­пе­че­на так­же пре­вос­ход­ст­вом Советских Воо­руженных Сил над вер­мах­том в бое­вой мо­щи, мо­раль­но-по­ли­тических ка­чест­вах, ор­га­ни­зационном строи­тель­ст­ве и во­енном ис­кус­ст­ве. Не­смот­ря на тя­жё­лые по­ра­же­ния пер­вых лет, Крас­ная Ар­мия пе­ре­ло­ми­ла ход вой­ны и доби­лась по­бе­ды над вра­гом. За го­ды вой­ны вы­рос­ла бле­стя­щая плея­да пол­ко­вод­цев и фло­то­вод­цев, ко­то­рые ус­пеш­но осу­ще­ст­в­ля­ли ру­ко­во­дство круп­ны­ми опе­ра­ция­ми и бы­ли на­гра­ж­де­ны выс­шим во­енным ор­де­ном «По­бе­да» - А.М. Ва­си­лев­ский, Г.К. Жу­ков (оба - два­ж­ды), А.И. Ан­то­нов, Л.А. Го­во­ров, И.С. Ко­нев, Р.Я. Ма­ли­нов­ский, К.А. Ме­рец­ков, К.К. Ро­кос­сов­ский, С.К. Ти­мо­шен­ко и Ф.И. Тол­бу­хин. Два­ж­ды ор­де­ном «По­бе­да» был на­гра­ж­дён и И.В. Ста­лин.

В ре­зуль­та­те по­бе­ды в Великой Отечественной войне вы­рос ав­то­ри­тет СССР в ми­ре, рас­ши­ри­лись его свя­зи с другими го­су­дар­ст­ва­ми (ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с 25 го­су­дар­ст­ва­ми к на­ча­лу вой­ны, с 49 - по окон­ча­нии). Ко­рен­ным об­ра­зом из­ме­ни­лась рас­ста­нов­ка во­енно-по­ли­тических сил в ми­ре.

Великая Отечественная война ещё раз под­твер­ди­ла, что ре­шаю­щей си­лой ис­то­рии и главным твор­цом по­бе­ды в вой­не яв­ля­ет­ся на­род. Она убе­ди­тель­но по­ка­за­ла, что си­ла на­ро­да в его еди­не­нии, его ду­хов­ной спло­чён­но­сти, в спра­вед­ли­во­сти тех це­лей, во имя ко­то­рых на­род ве­дёт воо­руженную борь­бу.

Исторические источники:

1941 год: Сборник до­ку­мен­тов: В 2 кн. / Под ред. А.Н. Яков­ле­ва. М., 1998.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)