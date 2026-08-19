ВЕЛИКАЯ ХАРТИЯ ВОЛЬНОСТЕЙ

Предпосылки принятия Хартии

Великая Хартия вольностей – компромисс роялистов и повстанцев в ходе противостояния, приведшего к началу Первой Баронской войны в 1215 г.

Английские короли стремились укрепить систему государственного управления, в то время как знать были вассалами короля, земли которых формально принадлежали Короне.

Короли Генрих I и Стефан Блуаский получили трон, нарушив наследственный порядок престолонаследия. Ими были изданы специальные прокламации – Хартии вольностей, в которых закреплялось обещание ликвидировать злоупотребления предыдущего правителя и гарантии прав своих подданных. Король Генрих II, получив трон законным путем, не стремился выполнять данные предками обещания, приступив к ограничению дарованных привилегий. В итоге уже при Иоанне Безземельном власть короля практически ничем не ограничивалась.

Длительная война Иоанна Безземельного с королем Филиппом II и потеря многих французских земель привели к увеличению налогового бремени на вассалов и города. Ростом налогов были недовольны купцы, простолюдины и бароны. Кроме того, король посягал на права и имущество церкви, что обусловило противостояние с Римом. В итоге папа Иннокентий III отлучил Иоанна от церкви и наложил на Англию интердикт.

В 1213 г. король Иоанн признал себя вассалом церковки. Но это не добавило ему популярности в народе. В 1214 г. английские войска были разгромлены в сражении при Бувине. Иоанн запросил перемирие, потеряв тем самым право на земли на континенте. Началось противостояние баронов на севере и востоке страны и короля. Мятежники требовали от короля восстановления Хартии вольностей Генриха I, закреплявшей привилегии баронов. В начале 1215 г. Иоанн попросил помощи у папы Римского, не пойдя на выполнение требований баронов. В итоге он оказался один. Жители Лондона поддержали повстанцев. В мае Лондон заняли восставшие. По поручению короля архиепископ Кентерберийский начал переговоры о мире.

Подписание Хартии

В июне 1215 г. на берегу Темзы состоялась встреча короля и баронов. Последние подготовили проект реформ – «Баронские статьи», которые были дополнены и получили наименование «Великая Хартия вольностей». 19 июня 1215 г. мятежники вновь присягнули королю, и статут был официально обнародован.

В Хартии закреплялись права на защиту церкви, защиту от незаконного тюремного заключения, доступ к скорому и справедливому правосудию. Организовывался совет из 25 баронов для наблюдения за выполнением королем положений Хартии с правом захвата замков и земель короля в случае неисполнения королем обязательств.

В июле 1215 г. Иоанн обратился к папе Иннокентию III, заявив о нарушении прав самого папы. А бароны не исполнили обещание покинуть Лондон к 15 августа. Папа потребовал от короля не исполнять положения статута. В итоге бароны обратились за помощью к сыну французского короля Филиппа II принцу Луи, предложив трон Англии взамен на помощь. В ноябре 1215 г. французы направились оборонять Лондон, затем началось открытое вторжение. Бои продолжались до октября 1216 г. и прекратились со смертью короля Иоанна.

Последствия

Бароны и епископ Винчестерский возвели на престол малолетнего сына Иоанна Генриха III. В 1216 г. была принята Хартия, подвергшаяся определенной редакции, из которой исчезли статьи о совете баронов, контролировавшем действия короля. Часть статута 1215 г. была сокращена.

Окончательный вариант Хартии был принят в ноябре 1217 г. с заключением мира. Вместе с ней приняли Лесную хартию, согласно которой вводились границы королевских лесов и регламентировалось наказание за их нарушение. Отменялась смертная казнь за убийство оленей в королевских лесах, но нарушители платили штрафы или подвергались тюремному заключению.