ВЕДЮШКИН Владимир Александрович

Родился в 1958 г. Окончил исторический факультет МГУ в 1980 г. Кандидатская диссертация : Дворянство в социальной структуре Кастилии (вторая половина XVI – первая половина XVII в. (ИВИ АН СССР, 1987).

В 2010-2014 работал доцентом кафедры истории средних веков исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

В настоящее время старший научный сотрудник Отдела западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени ИВИ РАН.

Чл.-корр. Мадридской Королевской академии геральдики и генеалогии

Область интересов : Дворянство, государство, общественная мысль в Испании XV-XVII вв. Великие геогр. открытия.

Сочинения : Экономическое положение кастильской аристократии в XVI в. // Социально-экон. проблемы генезиса капитализма. М., 1984;

Основные проблемы социально-экон. развития. Страны Пиренейского полуострова // История Европы. Т. 3. М., 1993;

Политические структуры и абсолютизм. Страны Пиренейского полуострова // История Европы. Т. 3. М., 1993;

Идальго и кабальеро: испанское дворянство в XVI-XVII вв. // Европейское дворянство XVI-XVII вв.: границы сословия / Под ред. В.А.Ведюшкина. М., 1997;

История Средних веков: Учебник для 6 класса. М., 2000;

Новая история зарубежных стран. Часть 1. Конец XV – конец XVIII в.: Учебник для 7 класса. М., 2000 (совместно с С.Н.Буриным).

«Третий король Испании»: кардинал Мендоса как политик и меценат // Испанский альманах. Вып. 1. М.: Наука, 2008