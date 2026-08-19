ВЕДРОШСКАЯ БИТВА

Важнейшее сражение русско-литовской войны 1500-1503 годов, завершившееся поражением литовских войск.

Обстановка на начало сражения и диспозиция противоборствующих сил

Война между Русским государством и польско-литовской коалицией была спровоцирована переходом со всеми своими владениями нескольких удельных князей на службу к московскому князю Ивану III . Таким образом, литовский князь Александр терял контроль над значительными территориями, среди которых такие важнейшие центры, как Гомель, Чернигов, Карачев, Мценск и т. д. В условиях назревшей опасности вторжения литовских войск в земли князей-перебежчиков Иван III решил ударить первым. Боевые действия начались в мае 1500 года.

В преддверии боёв было сформировано четыре группы войск. Одна из них, которую возглавлял Ю. З. Кошкин-Захарьев, вела наступление на Дорогобуж , другая, под командованием Д. В. Щени , дислоцировалась в Твери и предназначалась для оказания поддержки на направлении основного противодействия врага. Когда пал Дорогобуж, литовцы направили против войск Кошкина-Захарьева армию под командованием гетмана К. Острожского . О её маршруте московиты были своевременно извещены, благодаря чему Щеня смог своевременно соединиться с Кошкиным-Захарьевым, причём последний по распоряжению Ивана III становился его подчинённым. В то же время, дойдя до Ельни, Острожский получил информацию о соединении армий, но не придал ей должного значения и продолжил движение к реке Ведроши (ныне — территория Дорогобужского района Смоленской области), где стояли русские войска.

Ввиду разногласий в исторических источниках и многочисленным топонимическим изменениям исследователи затрудняются с точным определением места сражения и численности противоборствующих сил. По наиболее распространённым версиям, битва состоялась либо в нескольких километрах к западу от Дорогобужа, у впадения Ведроши в Днепр, либо к юго-востоку от города, в районе сёл Алексино и Еловка. Сторонники последней версии считают, что река Ведрошь из летописей в настоящее время носит название Сельня. Численность войск в различных исследованиях варьируется от 4 до 40 тысяч с каждой из сторон.

Ход боевых действий

Первый удар литовцев принял на себя передовой отряд Щени. Не выдержав натиска Острожского, авангард был вынужден отступить к основным силам. По одним данным, литовские войска сходу переправились через реку, по другим — противники стояли на противоположных берегах, и лишь по прошествии определённого времени стали форсировать водную преграду. В ходе ожесточённой шестичасовой схватки литовцы были обращены в бегство. В это же время находившийся в засаде русский полк разрушил мост через реку, из-за чего многие враги, в том числе и сам гетман Острожский, попали в плен, были захвачены большие трофеи, в том числе весь обоз и все пушки.

Итоги сражения и его значение

Литовские потери, по оценкам различных исследователей, варьируются от 5 до 30 тысяч убитыми и пленными. В одночасье князь Александр лишился наиболее боеспособного своего соединения, стратегическая инициатива оказалась в руках русских, продемонстрировавших высокое боевое искусство. Во многом именно Ведрошская битва повлияла на исход всей войны — в 1503 году был подписан мир, в результате которого Литва была вынуждена уступить около трети своей территории Москве.