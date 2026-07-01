ВАЙЯН ЭДУАР МАРИ

ВАЙЯН ЭДУАР МАРИ - деятель французского социалистического движения.

В мо­лодые го­ды сбли­зил­ся с по­сле­до­ва­те­ля­ми Л.О. Блан­ки.

Для за­вер­ше­ния выс­ше­го ин­же­нер­но­го об­ра­зо­ва­ния в 1866 году вы­ехал в Гер­ма­нию. Там примк­нул к Первому Ин­тер­на­цио­на­лу , уча­ст­во­вал в ра­бо­те его Ло­зан­нско­го кон­грес­са (1867 год).

В 1870 году вер­нул­ся во Фран­цию. По­сле па­де­ния Вто­рой им­пе­рии (4 сентября 1870 года) ак­тив­но уча­ст­во­вал в соз­да­нии национальной гвар­дии. С про­воз­гла­ше­ни­ем Па­риж­ской ком­му­ны 1871 года член её Со­ве­та, ру­ко­во­ди­тель ве­дом­ст­ва народного про­све­ще­ния. По­сле раз­гро­ма ком­му­ны эмиг­ри­ро­вал в Анг­лию, где был из­бран членом Ге­не­раль­но­го со­ве­та Первого Ин­тер­на­цио­на­ла. За­оч­но при­го­во­рён во Фран­ции к смерт­ной каз­ни. В сентябре 1872 года вы­шел из Первого Ин­тер­на­цио­на­ла. В ию­ле 1880 года по ам­ни­стии вер­нул­ся во Фран­цию. По­сле смер­ти Блан­ки в 1881 году воз­гла­вил Центральный ре­во­люционный комитет блан­ки­стов. В 1905 году вме­сте с Ж. Ге­дом и Ж. Жо­ре­сом стал од­ним из ос­но­ва­те­лей Фран­цуз­ской со­циа­ли­сти­че­ской пар­тии (СФИО), вхо­дил в ру­ко­во­дство Второго Ин­тер­на­цио­на­ла , пред­став­ляя его уме­рен­ное кры­ло. С 1893 года депутат французского пар­ла­мен­та, в 1913 году вы­дви­гал­ся кан­ди­да­том в пре­зи­ден­ты Фран­ции.

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