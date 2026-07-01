ВАЙЯН ЭДУАР МАРИ
ВАЙЯН ЭДУАР МАРИ - деятель французского социалистического движения.
В молодые годы сблизился с последователями Л.О. Бланки.
Для завершения высшего инженерного образования в 1866 году выехал в Германию. Там примкнул к Первому Интернационалу, участвовал в работе его Лозаннского конгресса (1867 год).
В 1870 году вернулся во Францию. После падения Второй империи (4 сентября 1870 года) активно участвовал в создании национальной гвардии. С провозглашением Парижской коммуны 1871 года член её Совета, руководитель ведомства народного просвещения. После разгрома коммуны эмигрировал в Англию, где был избран членом Генерального совета Первого Интернационала. Заочно приговорён во Франции к смертной казни. В сентябре 1872 года вышел из Первого Интернационала. В июле 1880 года по амнистии вернулся во Францию. После смерти Бланки в 1881 году возглавил Центральный революционный комитет бланкистов. В 1905 году вместе с Ж. Гедом и Ж. Жоресом стал одним из основателей Французской социалистической партии (СФИО), входил в руководство Второго Интернационала, представляя его умеренное крыло. С 1893 года депутат французского парламента, в 1913 году выдвигался кандидатом в президенты Франции.