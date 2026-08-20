ВАЙНШТЕЙН Григорий Ильич

Родился в 1938 г. Окончил филологический факультет МГУ в 1965 г. Кандидатская диссертация : Роль массовых средств информации в формировании общественного мнения США по вьетнамской проблеме (1972).

Доктор исторических наук . В настоящее время работает ведущим научным сотрудником Центра сравнительных социально-экономических и социально-политических исследований Института мировой экономики и международных отношений Академии наук. Ведущий эксперт Центра политических технологий (г. Москва) с ноября 2002 г.,

Область интересов : сравнительный анализ политических процессов в западных странах, вопросы эволюции современной демократии, проблемы политических трансформаций в России и пост-авторитарных странах, экономические, культурологические и политические аспекты демографических изменений в мире, социально-политические аспекты развития информационного общества.

Сочинения: Американские рабочие: сдвиги в общественном сознании. М., 1977;

Управляющий и собственник: автономия или зависимость? // МэиМО. 1973. №5; «Гуманизация» труда: политика предпринимателей и рабочее движение // РК и СМ. 1976. № 6;

Изменения общественного сознания рабочего класса в процессе его воспроизводства / Пути формирования и источники пополнения рабочего класса развитых капиталистических стран. Киев, 1980.

Евроскептицизм: новый фактор европейской политики // Мировая экономика и международные отношения № 8. 2015.

Популизм в современной Европе: новые тенденции // Мировая экономика и международные отношения № 12. 2013.

Ислам в городском пространстве и в общественном сознании Европы // Мировая экономика и международные отношения № 6. 2013.

Идентичность инокультурных меньшинств и будущее европейской политики // Мировая экономика и международные отношения № 4. 2011.