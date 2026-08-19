ВАЙНАХИ

ВАЙНАХИ - общее название чеченцев и ингушей .

К вайнахи от­но­сят­ся так­же груп­пы (аккин­цы в Да­ге­ста­не , кис­тин­цы в Гру­зии , ка­ра­бу­ла­ки, или орстхой­цы, в Ин­гу­ше­тии, мел­хин­цы, тер­ло­ев­цы, наш­хо­ев­цы в Западной Чеч­не), объ­еди­няе­мые об­щим на­ре­чи­ем (т.н. га­лан­чож­ское, за­ни­маю­щее про­ме­жу­точ­ное по­ло­же­ние меж­ду че­чен­ским и ин­гушским языками) и про­ис­хож­де­ни­ем из гор­но­го райо­на на гра­ни­це Чеч­ни и Ин­гу­ше­тии .

Кро­ме язы­ко­во­го род­ст­ва, вайнахи объ­е­ди­ня­ют об­щая ми­фо­ло­гия, пан­те­он (вер­хов­ный бог – де­ми­ург Дя­ла, бог-гро­мов­ник Се­ла, бо­ги­ня пло­до­ро­дия Ту­шо­ли и др.), часть ро­до­вых (тей­по­вых) на­зва­ний и др.

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