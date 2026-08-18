ВАЙЦЗЕККЕР РИХАРД БАРОН ФОН
ВАЙЦЗЕККЕР РИХАРД БАРОН ФОН - германский государственный деятель.
Сын германского политика и дипломата Эрнста фон Вайцзеккера, занимавшего в 1938-1943 годах пост статс-секретаря нацистского внешнеполитического ведомства. Брат известного физика и философа Карла Фридриха фон Вайцзеккера.
В 1937-1938 годах изучал право в Оксфордском и Гренобльском университетах. В 1938-1945 годах офицер вермахта. После войны получил юридическое образование в Гёттингенском универсиьете и до 1967 года работал юрисконсультом ряда крупных фирм, занимался адвокатской практикой.
В 1950 году вступил в Христианско-демократический союз (ХДС). Играл видную роль в экуменическом движении (в 1964-1970, 1979-1981 годах - президент Германского совета евангелической церквей и его представитель во Всемирном совете церквей). В 1969-1981 годах - депутат бундестага (в 1973-1979 годах - заместитель председателя фракции ХДС/ХСС, в 1979-1981 годах - вице-президент бундестага). В 1981-1984 годах - правящий бургомистр Западного Берлина. Кандидат на пост президента ФРГ на выборах 1974 году, в 1984-1994 годах - президент ФРГ.