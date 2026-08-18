ВАЙЦЗЕККЕР РИХАРД БАРОН ФОН

ВАЙЦЗЕККЕР РИХАРД БАРОН ФОН - германский государственный деятель.

Сын германского по­ли­ти­ка и ди­пло­ма­та Эрн­ста фон Вай­цзек­ке­ра, за­ни­мав­ше­го в 1938-1943 годах пост статс-сек­ре­та­ря на­ци­ст­ско­го внеш­не­по­ли­тического ве­дом­ст­ва. Брат из­вест­но­го фи­зи­ка и фи­ло­со­фа Кар­ла Фрид­ри­ха фон Вайц­зек­ке­ра.

В 1937-1938 годах изу­чал пра­во в Окс­форд­ском и Гре­нобль­ском университетах. В 1938-1945 годах офи­цер вер­мах­та . По­сле вой­ны по­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние в Гёт­тин­ген­ском универсиьете и до 1967 года ра­бо­тал юрис­кон­суль­том ря­да круп­ных фирм, за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой.

В 1950 году всту­пил в Хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­ти­че­ский со­юз (ХДС). Иг­рал вид­ную роль в эку­ме­ническом дви­же­нии (в 1964-1970, 1979-1981 годах - пре­зи­дент Германского со­ве­та еван­ге­лической церк­вей и его пред­ста­ви­тель во Все­мир­ном со­ве­те церк­вей). В 1969-1981 годах - депутат бун­дес­та­га (в 1973-1979 годах - заместитель председателя фрак­ции ХДС/ХСС, в 1979-1981 годах - ви­це-пре­зи­дент бун­дес­та­га). В 1981-1984 годах - пра­вя­щий бур­го­мистр Западного Бер­ли­на. Кан­ди­дат на пост пре­зи­ден­та ФРГ на вы­бо­рах 1974 году, в 1984-1994 годах - пре­зи­дент ФРГ.

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