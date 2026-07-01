ВАЙЦМАН КУРТ

ВАЙЦМАН КУРТ (нем. Kurt Weitzmann) - историк византийского искусства.

Изучал историю искусства и археологию в университетах Мюнстера, Вюрцбурга и Вены; докторскую диссертацию защитил в Берлинском университете, где помогал А. Гольдшмидту в издании свода средневековых авориев Западной Европы и Византии (Byzantinische Elfenbeinskulpturen d. X-XIII Jh. B., 1930-1934, 1979). В нач. 30-х годов посетил Россию и Афон, где изучал византийские памятники (в особенности рукописи) по гранту Германского археологического иниверсита. Как и многие другие ученые, в годы фашизма был вынужден прервать сотрудничество с этим институтом и оставить Германию (1934 год). Переехав в США, стал членом принстонского Института развития науки и преподавателем Принстонского университета на кафедре истории искусства и археологии.

Вейцман в основном исследовал восточнохристианскую иконографию в ее связях с античностью, раннехристианским и католическим западным искусством, а также изучал духовное наследие православия в целом. Событием мирового значения в области византинистики и изучения искусства III-VII веках была выставка «Век духовности» (1977-1978 годы, Метрополитен-музей ) и приуроченный к ее открытию симпозиум в Нью-Йорке, материалы которых были изданы под редакцией Вейцмана (Age of Spirituality: Late Antique and Early Christian Art, 3th to 7th Cent. N. Y., 1977 год (Кат.); 1980 год (Материалы симпозиума).

Самым крупным исследовательским проектом Вейцмана была экспедиция в монастырь великомученницы Екатерины на Синае (1956-1965 годы). Он руководил работой по фотофиксации памятника, изучением миниатюр из собрания рукописей, реставрацией мозаик в апсиде церкви, описанием объектов изобразительного искусства и составлением каталога обширного собрания икон. Результаты экспедиций отражены в работе В. «The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai» (Princeton, 1976), касающейся вопросов о месте иконописания (с VI века) в истории искусства.

Вейцман принадлежат многочисленные публикации визант. рукописей (Byzantinische Buchmalerei d. 9. und 10. Jh. B., 1935. W., 19962), исследования по проблемам связи раннехристианского и византийского искусства с искусством классической древности, по взаимоотношению искусства латинского Запада и православного Востока, особенно Византии. Он внес огромный вклад в организацию и развитие византиноведческих исследований XX века на Западе, в утверждение ценности и важности изучения православной иконописи и миниатюры для современной культуры.

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