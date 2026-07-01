ВАВИЛОН

ВАВИЛОН - крупнейший город на древнем Ближнем Востоке (вторая половина III тысячелетия - IV век до н.э.).

На­хо­дил­ся в Ме­со­по­та­мии , на бе­ре­гу реки Ев­фрат; раз­ва­ли­ны Вавилона - близ современного г. Эль-Хил­ла, в 80 км к югу от Ба­гда­да (Ирак). Впер­вые в кли­но­пис­ных тек­стах упо­ми­на­ет­ся в прав­ле­ние ца­рей ак­кад­ской ди­на­стии (XXIV-XXIII века до н.э.). В конце III тысячелетия, при ца­рях III ди­на­стии Ура, Вавилон был не­боль­шим про­винциальным цен­тром, в ко­то­ром на­хо­дил­ся цар­ский на­ме­ст­ник, со­би­рав­ший по­да­ти.

В начале II тысячелетия Вавилон, как и боль­шин­ст­во го­ро­дов Ме­со­по­та­мии, ока­зал­ся под кон­тро­лем амо­ре­ев, один из во­ж­дей ко­то­рых (Су­муа­бум) ос­но­вал здесь свою ди­на­стию (I Ва­ви­лон­ская ди­на­стия, 1894-1595 годы до н.э.). В прав­ле­ние её шес­то­го пред­ста­ви­те­ля Хам­му­ра­пи (1792-1750 годы), ко­то­рый су­мел объ­е­ди­нить всю тер­ри­то­рию Ме­со­по­та­мии в еди­ное го­су­дар­ст­во, Вавилон впер­вые стал по­ли­тическим цен­тром стра­ны и ос­та­вал­ся им бо­лее 1000 лет. Го­род был про­воз­гла­шён «веч­ным оби­та­ли­щем цар­ст­вен­но­сти», а его бог-по­кро­ви­тель Мар­дук за­нял од­но из центральных мест в об­ще­ме­со­по­там­ском пан­те­о­не.

Во второй половине II тысячелетия, с во­ца­ре­ни­ем в Южной Ме­со­по­та­мии но­вых пра­вя­щих ди­на­стий, Вавилон ос­та­вал­ся сто­ли­цей Южной Ме­со­по­та­мии. Го­род бо­га­тел, в нём ус­пеш­но раз­ви­ва­лись ре­мёс­ла и тор­гов­ля, стре­ми­тель­но уве­ли­чи­ва­лось на­се­ле­ние. Эко­но­мический рост от­ра­зил­ся и на внеш­нем об­ли­ке Вавилона: был раз­ра­бо­тан и осу­ще­ст­в­лён но­вый план городской за­строй­ки, воз­ве­де­ны но­вые сте­ны и городские во­ро­та, про­ло­же­ны ши­ро­кие ули­цы в центр го­ро­да для про­хо­ж­де­ния хра­мо­вых про­цес­сий. В XIV веке Вавилону бы­ло пре­дос­тав­ле­но пра­во са­мо­управ­ле­ния, его жи­те­ли бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны от государственных по­вин­но­стей и во­енного при­зы­ва.

Ва­ви­лон­ская шко­ла - «э-дуб­ба» («дом таб­ли­чек»), за­ни­ма­ла ве­ду­щее ме­сто в сис­те­ме об­ра­зо­ва­ния и со­хра­не­ния пис­цо­вых тра­ди­ций. Соз­дан­ный здесь но­вый куль­то­вый эпос о Со­тво­ре­нии ми­ра («Эну­ма элиш») за­кре­пил пред­став­ле­ние о Мар­ду­ке как из­на­чаль­но глав­ном ми­ро­вом бо­же­ст­ве и о го­ро­де Вавилоне как кос­мо­ло­гическом и тео­ло­гическом цен­тре ми­ра. В са­мом названии го­ро­да [сло­во «Ва­ви­лон» оз­на­ча­ет «Вра­та бо­га»] от­ра­же­на его роль как цен­тра ми­ра, мес­та со­еди­не­ния зем­но­го и не­бес­но­го. Эта кон­цеп­ция на­шла во­пло­ще­ние в так называемой ва­ви­лон­ской кар­те ми­ра. Зем­ля пред­став­ле­на на ней как круг­лый диск, пла­ваю­щий в океа­не. В цен­тре - го­род Вавилон в ви­де пря­мо­уголь­ни­ка. Ре­ка Ев­фрат, пе­ре­се­каю­щая круг свер­ху вниз, раз­де­ля­ет го­род на две час­ти.

На про­тя­же­нии сво­ей дли­тель­ной ис­то­рии Вавилон пе­ре­нёс мно­го тя­жё­лых ис­пы­та­ний. В 1595 году до н.э. Вавилон был за­хва­чен хет­та­ми, около 1518 года по­пал под власть кас­си­тов. В начале I тысячелетия борь­ба за Вавилон шла ме­ж­ду Ас­си­ри­ей и ара­мей­ски­ми пле­ме­на­ми хал­де­ев . С 732 года Вавилон вхо­дил в со­став Ас­си­рий­ской дер­жа­вы. Наи­бо­лее тра­ги­че­ские для го­ро­да со­бы­тия про­изош­ли в 689 году , ко­гда ас­си­рий­ский царь Си­наххе­риб, раз­гне­ван­ный не­по­ви­но­ве­ни­ем ва­ви­ло­нян, при­ка­зал раз­ру­шить го­род и сте­реть его с ли­ца зем­ли.

В хо­де дли­тель­но­го про­цес­са строи­тель­ст­ва и ре­кон­ст­рук­ции, на­чав­ше­го­ся по­сле смер­ти Си­наххе­ри­ба и дос­тиг­шего сво­ей куль­ми­на­ции в прав­ле­ние ва­ви­лон­ско­го ца­ря На­бу­шад­нец­ца­ра II (биб­лей­ско­го На­ву­хо­до­но­со­ра II), Вавилон был за­но­во от­стро­ен. Цар­ст­во­ва­ние На­ву­хо­до­но­со­ра II (605-562 годы до н.э.) бы­ло вре­ме­нем ве­ли­чай­ше­го эко­но­мического и куль­тур­но­го подъ­ё­ма стра­ны. Во­енные ус­пе­хи Ва­ви­ло­нии, гра­ни­цы которой про­сти­ра­лись в это вре­мя от Егип­та до Ира­на, обес­пе­чи­ли ей по­ли­тическую ста­биль­ность и спо­соб­ст­во­ва­ли по­сто­ян­но­му при­то­ку в сто­ли­цу ог­ром­ных бо­гатств. Это по­зво­ли­ло осу­ще­ст­вить гран­ди­оз­ную про­грам­му по ре­кон­ст­рук­ции Вавилона, пре­вра­тив­ше­го­ся в са­мый боль­шой и бо­га­тый го­род на Ближ­нем Вос­то­ке.

Об­лик Вавилона из­вес­тен по мно­го­численным кли­но­пис­ным до­ку­мен­там, опи­са­нию Ге­ро­до­та, ар­хео­ло­гическим рас­коп­кам, про­во­див­шим­ся с середине XIX века, но осо­бен­но пло­до­твор­ным под руководством Р. Кольд­вея (в 1899-1917 годах). Все эти ис­точ­ни­ки ка­са­ют­ся преимущественно Вавилона VII-IV веков до н.э. (бо­лее ран­ние слои ока­за­лись не­дос­туп­ны­ми из-за вы­со­ко­го уров­ня во­ды в Ев­фра­те).

Го­род, вы­стро­ен­ный с ис­поль­зо­ва­ни­ем ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­ки, был раз­де­лён Ев­фра­том на две час­ти (Ста­рый и Но­вый го­род) и пред­став­лял со­бой вы­тя­ну­тый в пла­не пря­мо­уголь­ник (площадью около 10 квадратных километров), ок­ру­жён­ный 2-3 ря­да­ми кре­по­ст­ных стен из кир­пи­ча с мас­сив­ны­ми зуб­ча­ты­ми баш­ня­ми, под­зем­ны­ми хо­да­ми и 8 во­ро­та­ми, на­зван­ны­ми име­на­ми бо­гов ва­ви­лон­ско­го пан­те­о­на. Че­рез во­ро­та бо­ги­ни Иш­тар (ре­кон­ст­рук­ция пред­став­ле­на в Государственных му­зе­ях, Бер­лин), об­ли­цо­ван­ные гла­зу­ро­ван­ным кир­пи­чом с рель­еф­ны­ми фи­гу­ра­ми свя­щен­ных жи­вот­ных (львов, бы­ков, дра­ко­нов), про­хо­ди­ла основная ось Ста­ро­го го­ро­да - До­ро­га про­цес­сий. Центр Ста­ро­го го­ро­да за­ни­мал са­краль­ный уча­сток с семиярус­ным, так называемым зик­ку­ра­том Эте­ме­нан­ки (архитектор Ара­дах­хе­шу, середина VII века до н.э.), который свя­зы­ва­ет­ся с биб­лей­ской ле­ген­дой о Ва­ви­лон­ской баш­не, и Эса­ги­ла (главный храм Вавилон, по­свя­щён­ный бо­гу Мар­ду­ку); там же на­хо­дил­ся са­мый большой ры­нок.

Ста­рый го­род был за­стро­ен хра­ма­ми (бо­гинь Нин­мах, Иш­тар и др.), бо­га­ты­ми ча­ст­ны­ми и об­ще­ст­вен­ны­ми зда­ния­ми. В северо-западной час­ти Ста­ро­го го­ро­да рас­по­ла­гал­ся Боль­шой, или Юж­ный, дво­рец На­ву­хо­до­но­со­ра II (на­ча­ло строи­тель­ст­ва - при На­бо­па­ла­са­ре) - ги­гант­ский ком­плекс из пя­ти дво­ров вклю­чал слу­жеб­ные по­ме­ще­ния чи­нов­ни­ков, ре­зи­ден­цию главного чи­нов­ни­ка, боль­шой трон­ный зал (в треть­ем, главном дво­ре) со сте­на­ми, де­ко­ри­ро­ван­ны­ми рель­е­фа­ми из цвет­но­го кир­пи­ча с изо­бра­же­ни­ем «дре­ва жиз­ни» и ша­гаю­щих львов; с се­ве­ро-вос­тока к двор­цу при­мы­ка­ли так называемые Ви­ся­чие са­ды Се­ми­ра­ми­ды . Но­вый го­род, со­еди­нён­ный со Ста­рым го­ро­дом ка­менным мос­том дли­ной 123 м, в основном был за­стро­ен жи­лы­ми квар­та­ла­ми. Вне коль­ца городских стен - главный дво­рец-ре­зи­ден­ция На­ву­хо­до­но­со­ра II (на бе­ре­гу Ев­фра­та) с му­зе­ем тро­фе­ев из Ма­ри, Ас­си­рии, Си­рии и других стран и Дво­рец ново­год­них празд­ни­ков. За пре­де­ла­ми Вавилона - лет­ний дво­рец На­ву­хо­до­но­со­ра II.

Вавилон был ог­ром­ным го­ро­дом с на­се­ле­ни­ем около 200 тысяч человек. Вме­сте с ва­ви­ло­ня­на­ми мир­но ужи­ва­лись лю­ди раз­ных язы­ков и куль­тур. Мно­гие из них прие­ха­ли сю­да или бы­ли при­ве­зе­ны как плен­ни­ки со всех кон­цов ог­ром­ной Ва­ви­лон­ской им­пе­рии и да­же из-за её пре­де­лов (мидий­цы, эла­ми­тя­не, егип­тя­не, иу­деи). Они про­дол­жа­ли го­во­рить на сво­их род­ных язы­ках (биб­лей­ское «сме­ше­ние язы­ков») и но­си­ли свою тра­диционную оде­ж­ду. От­зы­вы о Вавилоне в Биб­лии да­ле­ки от вос­тор­гов, по­сколь­ку они свя­за­ны с вос­по­ми­на­ния­ми о кон­флик­тах Из­раи­ля и Иу­деи с Ва­ви­ло­ни­ей, ги­бе­лью Иу­дей­ско­го цар­ст­ва и ва­ви­лон­ским пле­ном иу­де­ев.

По­сле за­вое­ва­ния Вавилона пер­са­ми в 539 году до н.э. го­род про­дол­жал со­хра­нять ста­тус сто­ли­цы. Толь­ко в 479 году, по­сле по­дав­ле­ния оче­ред­но­го вос­ста­ния ва­ви­ло­нян про­тив пер­сов, персидский царь Ксеркс ли­шил го­род са­мо­стоя­тель­но­сти. С это­го вре­ме­ни Вавилон ут­ра­тил зна­че­ние важ­ней­ше­го куль­то­во­го цен­тра, хо­тя хо­зяйственная жизнь в го­ро­де про­дол­жа­лась. Ме­ж­ду 470 и 460 годами Вавилон по­се­тил Ге­ро­дот, который ос­та­вил под­роб­ное опи­са­ние его дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей, на­звав его «не толь­ко очень боль­шим, но и са­мым кра­си­вым» из всех из­вест­ных ему го­ро­дов. В 331 году Вавилоном ов­ла­дел Алек­сандр Ма­ке­дон­ский . В 312 году Вавилон пе­ре­шёл к Се­лев­ку I Ни­ка­то­ру (од­но­му из пол­ко­вод­цев Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го), при котором большая часть жи­те­лей Вавилона бы­ла пе­ре­се­ле­на в но­вую сто­ли­цу - Се­лев­кию-на-Тиг­ре, по­стро­ен­ную не­по­да­лё­ку от Вавилона.

Среди по­строек эл­ли­ни­сти­че­ско­го вре­ме­ни - те­атр (IV век до н.э., близ хра­ма Мар­ду­ка). На мес­те ог­ром­но­го го­ро­да ос­та­лось не­боль­шое по­се­ле­ние. По­сле за­вое­ва­ния области Двуречья ара­ба­ми в 624 году н.э. ис­чез­ло и оно. Вско­ре и са­мо ме­сто, где на­хо­дил­ся древ­ний Вавилон, бы­ло за­бы­то.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)