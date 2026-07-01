ВАВИЛОН
ВАВИЛОН - крупнейший город на древнем Ближнем Востоке (вторая половина III тысячелетия - IV век до н.э.).
Находился в Месопотамии, на берегу реки Евфрат; развалины Вавилона - близ современного г. Эль-Хилла, в 80 км к югу от Багдада (Ирак). Впервые в клинописных текстах упоминается в правление царей аккадской династии (XXIV-XXIII века до н.э.). В конце III тысячелетия, при царях III династии Ура, Вавилон был небольшим провинциальным центром, в котором находился царский наместник, собиравший подати.
В начале II тысячелетия Вавилон, как и большинство городов Месопотамии, оказался под контролем амореев, один из вождей которых (Сумуабум) основал здесь свою династию (I Вавилонская династия, 1894-1595 годы до н.э.). В правление её шестого представителя Хаммурапи (1792-1750 годы), который сумел объединить всю территорию Месопотамии в единое государство, Вавилон впервые стал политическим центром страны и оставался им более 1000 лет. Город был провозглашён «вечным обиталищем царственности», а его бог-покровитель Мардук занял одно из центральных мест в общемесопотамском пантеоне.
Во второй половине II тысячелетия, с воцарением в Южной Месопотамии новых правящих династий, Вавилон оставался столицей Южной Месопотамии. Город богател, в нём успешно развивались ремёсла и торговля, стремительно увеличивалось население. Экономический рост отразился и на внешнем облике Вавилона: был разработан и осуществлён новый план городской застройки, возведены новые стены и городские ворота, проложены широкие улицы в центр города для прохождения храмовых процессий. В XIV веке Вавилону было предоставлено право самоуправления, его жители были освобождены от государственных повинностей и военного призыва.
Вавилонская школа - «э-дубба» («дом табличек»), занимала ведущее место в системе образования и сохранения писцовых традиций. Созданный здесь новый культовый эпос о Сотворении мира («Энума элиш») закрепил представление о Мардуке как изначально главном мировом божестве и о городе Вавилоне как космологическом и теологическом центре мира. В самом названии города [слово «Вавилон» означает «Врата бога»] отражена его роль как центра мира, места соединения земного и небесного. Эта концепция нашла воплощение в так называемой вавилонской карте мира. Земля представлена на ней как круглый диск, плавающий в океане. В центре - город Вавилон в виде прямоугольника. Река Евфрат, пересекающая круг сверху вниз, разделяет город на две части.
На протяжении своей длительной истории Вавилон перенёс много тяжёлых испытаний. В 1595 году до н.э. Вавилон был захвачен хеттами, около 1518 года попал под власть касситов. В начале I тысячелетия борьба за Вавилон шла между Ассирией и арамейскими племенами халдеев. С 732 года Вавилон входил в состав Ассирийской державы. Наиболее трагические для города события произошли в 689 году , когда ассирийский царь Синаххериб, разгневанный неповиновением вавилонян, приказал разрушить город и стереть его с лица земли.
В ходе длительного процесса строительства и реконструкции, начавшегося после смерти Синаххериба и достигшего своей кульминации в правление вавилонского царя Набушаднеццара II (библейского Навуходоносора II), Вавилон был заново отстроен. Царствование Навуходоносора II (605-562 годы до н.э.) было временем величайшего экономического и культурного подъёма страны. Военные успехи Вавилонии, границы которой простирались в это время от Египта до Ирана, обеспечили ей политическую стабильность и способствовали постоянному притоку в столицу огромных богатств. Это позволило осуществить грандиозную программу по реконструкции Вавилона, превратившегося в самый большой и богатый город на Ближнем Востоке.
Облик Вавилона известен по многочисленным клинописным документам, описанию Геродота, археологическим раскопкам, проводившимся с середине XIX века, но особенно плодотворным под руководством Р. Кольдвея (в 1899-1917 годах). Все эти источники касаются преимущественно Вавилона VII-IV веков до н.э. (более ранние слои оказались недоступными из-за высокого уровня воды в Евфрате).
Город, выстроенный с использованием регулярной планировки, был разделён Евфратом на две части (Старый и Новый город) и представлял собой вытянутый в плане прямоугольник (площадью около 10 квадратных километров), окружённый 2-3 рядами крепостных стен из кирпича с массивными зубчатыми башнями, подземными ходами и 8 воротами, названными именами богов вавилонского пантеона. Через ворота богини Иштар (реконструкция представлена в Государственных музеях, Берлин), облицованные глазурованным кирпичом с рельефными фигурами священных животных (львов, быков, драконов), проходила основная ось Старого города - Дорога процессий. Центр Старого города занимал сакральный участок с семиярусным, так называемым зиккуратом Этеменанки (архитектор Арадаххешу, середина VII века до н.э.), который связывается с библейской легендой о Вавилонской башне, и Эсагила (главный храм Вавилон, посвящённый богу Мардуку); там же находился самый большой рынок.
Старый город был застроен храмами (богинь Нинмах, Иштар и др.), богатыми частными и общественными зданиями. В северо-западной части Старого города располагался Большой, или Южный, дворец Навуходоносора II (начало строительства - при Набопаласаре) - гигантский комплекс из пяти дворов включал служебные помещения чиновников, резиденцию главного чиновника, большой тронный зал (в третьем, главном дворе) со стенами, декорированными рельефами из цветного кирпича с изображением «древа жизни» и шагающих львов; с северо-востока к дворцу примыкали так называемые Висячие сады Семирамиды. Новый город, соединённый со Старым городом каменным мостом длиной 123 м, в основном был застроен жилыми кварталами. Вне кольца городских стен - главный дворец-резиденция Навуходоносора II (на берегу Евфрата) с музеем трофеев из Мари, Ассирии, Сирии и других стран и Дворец новогодних праздников. За пределами Вавилона - летний дворец Навуходоносора II.
Вавилон был огромным городом с населением около 200 тысяч человек. Вместе с вавилонянами мирно уживались люди разных языков и культур. Многие из них приехали сюда или были привезены как пленники со всех концов огромной Вавилонской империи и даже из-за её пределов (мидийцы, эламитяне, египтяне, иудеи). Они продолжали говорить на своих родных языках (библейское «смешение языков») и носили свою традиционную одежду. Отзывы о Вавилоне в Библии далеки от восторгов, поскольку они связаны с воспоминаниями о конфликтах Израиля и Иудеи с Вавилонией, гибелью Иудейского царства и вавилонским пленом иудеев.
После завоевания Вавилона персами в 539 году до н.э. город продолжал сохранять статус столицы. Только в 479 году, после подавления очередного восстания вавилонян против персов, персидский царь Ксеркс лишил город самостоятельности. С этого времени Вавилон утратил значение важнейшего культового центра, хотя хозяйственная жизнь в городе продолжалась. Между 470 и 460 годами Вавилон посетил Геродот, который оставил подробное описание его достопримечательностей, назвав его «не только очень большим, но и самым красивым» из всех известных ему городов. В 331 году Вавилоном овладел Александр Македонский. В 312 году Вавилон перешёл к Селевку I Никатору (одному из полководцев Александра Македонского), при котором большая часть жителей Вавилона была переселена в новую столицу - Селевкию-на-Тигре, построенную неподалёку от Вавилона.
Среди построек эллинистического времени - театр (IV век до н.э., близ храма Мардука). На месте огромного города осталось небольшое поселение. После завоевания области Двуречья арабами в 624 году н.э. исчезло и оно. Вскоре и само место, где находился древний Вавилон, было забыто.