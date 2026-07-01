ВАВЕЛЬ

ВАВЕЛЬ - холм в Кракове , на левом берегу реки Висла, и находящийся на нём архитектурный комплекс.

В X веке на Вавеле бы­ла воз­ве­де­на де­ревянная кре­пость; в XI - начале XVII веков Вавель - ре­зи­ден­ция польских ко­ро­лей, в 1320 году - середине XVIII века - ме­сто их ко­ро­на­ции.

Фор­ти­фи­ка­ци­он­ные со­ору­же­ния: баш­ни - Зло­дзей­ская (XIV-XV века), Се­на­тор­ская (XV век) и Сан­до­меж­ская (около 1462 года); австрийские ук­ре­п­ле­ния (1790-1794 годы). Го­тический со­бор Свя­тых Вац­ла­ва и Ста­ни­сла­ва (1320-1364 годы; фраг­мен­ты ба­зи­ли­ки Св. Ге­ре­о­на, 1018 год - по­сле 1038 года; крип­та Св. Ле­о­нар­да, около 1100 года; ка­пел­ла Св. Кре­ста, фре­ски 1470 года, псков­ские мас­те­ра) с при­мы­каю­щей ре­нес­санс­ной ка­пел­лой Си­гиз­мун­да I (1517-1533 годы, ар­хи­тек­ту­ра и скульп­тур­ная де­ко­ра­ция Б. Бер­реч­чи и др.); в со­бо­ре - усы­паль­ни­ца польских ко­ро­лей, кня­зей и епи­ско­пов (над­гро­бия XIV-XX веков, скульп­то­ры Ф. Штос, С. Гуч­чи и др.). За­мок (XIII-XIV века, ре­нес­санс­ная пе­ре­строй­ка - 1502-1536 годы, ар­хи­тек­то­ры Ф. Фьо­рен­ти­но, Б. Бер­реч­чи, Бе­не­дикт из Сан­до­ме­жа и Н. Кас­тиль­о­не; ар­кад­ный двор, 1502-1516 годы; «По­соль­ский зал», 1529-1535 годы, с де­ревянными «Ва­вель­ски­ми го­ло­ва­ми» в кес­со­нах по­тол­ка, 1531-1535 годы, скуль­п­тор С. Тау­эр­бах и др.; уг­ло­вые баш­ни - около 1600 года; в фун­да­мен­тах ко­ро­лев­ских ку­хонь - ро­тон­даль­ная ка­пел­ла, вторая половина XX века); в зам­ке - Государственные ху­дожественные со­б­ра­ния (му­зей ос­но­ван в 1930 году; кол­лек­ция фла­манд­ских ков­ров, ору­жия, жи­во­пи­си и др.). Вавель вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия как часть ис­то­рического цен­тра Кра­ко­ва.

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