ВАВЕЛЬ
ВАВЕЛЬ - холм в Кракове, на левом берегу реки Висла, и находящийся на нём архитектурный комплекс.
В X веке на Вавеле была возведена деревянная крепость; в XI - начале XVII веков Вавель - резиденция польских королей, в 1320 году - середине XVIII века - место их коронации.
Фортификационные сооружения: башни - Злодзейская (XIV-XV века), Сенаторская (XV век) и Сандомежская (около 1462 года); австрийские укрепления (1790-1794 годы). Готический собор Святых Вацлава и Станислава (1320-1364 годы; фрагменты базилики Св. Гереона, 1018 год - после 1038 года; крипта Св. Леонарда, около 1100 года; капелла Св. Креста, фрески 1470 года, псковские мастера) с примыкающей ренессансной капеллой Сигизмунда I (1517-1533 годы, архитектура и скульптурная декорация Б. Берреччи и др.); в соборе - усыпальница польских королей, князей и епископов (надгробия XIV-XX веков, скульпторы Ф. Штос, С. Гуччи и др.). Замок (XIII-XIV века, ренессансная перестройка - 1502-1536 годы, архитекторы Ф. Фьорентино, Б. Берреччи, Бенедикт из Сандомежа и Н. Кастильоне; аркадный двор, 1502-1516 годы; «Посольский зал», 1529-1535 годы, с деревянными «Вавельскими головами» в кессонах потолка, 1531-1535 годы, скульптор С. Тауэрбах и др.; угловые башни - около 1600 года; в фундаментах королевских кухонь - ротондальная капелла, вторая половина XX века); в замке - Государственные художественные собрания (музей основан в 1930 году; коллекция фламандских ковров, оружия, живописи и др.). Вавель включён в список Всемирного наследия как часть исторического центра Кракова.