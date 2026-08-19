ВАТУТИН Николай Федорович

Советский военачальник.

Родился в селе Чепухино (ныне село Ватутино Валуйского района Белгородской области) в крестьянской семье. В 1913 г. окончил начальную школу в Чепухино, в 1915 г.— с похвальным листом Валуйское двухклассное земское училище. В 19171920 гг. работал в хозяйстве отца. В 1920 г. добровольно вступил в Красную Армию. Участвовал в Гражданской войне в боях с махновцами. Военное образование получал в Полтавской пехотной школе (1922 г.), Киевской высшей объединенной военной школе (1924 г.), Военной академии им. М. В. Фрунзе (1929 г.), на оперативном факультете той же академии (1934 г.), в Военной академии Генштаба, из которой был досрочно выпущен в 1937 г. Службу проходил на различных командных и штабных должностях в Северо-Кавказском, Сибирском и Киевском Особом военных округах. Благодаря успешной штабной работе в строевых войсках, был выдвинут на службу в Генштаб РККА. С 1940 г. — начальник Оперативного управления и 1-й заместитель начальника Генштаба. В июне 1941 г.— генерал-лейтенант. С началом Великой Отечественной войны Н. Ф. Ватутин направлен в действующую армию. Он занимал должности начальника штаба Северо-Западного фронта (с июня 1941 г.). Участвовал в подготовке и проведении Демянской наступательной операции (январь-май 1942 г.), в ходе которой была окружена немецкая группировка из шести дивизий. Впоследствии, однако, противнику удалось деблокировать кольцо. В мае 1942 г. Ватутин был возвращен в Генштаб на должность заместителя начальника (май-июль 1942 г.). Однако генерал стремился на фронт и добился направления в действующую армию. Он командовал Воронежским (июль-октябрь 1942 г. и март-октябрь 1943 г.), Юго-Западным (октябрь 1942 март 1943 гг.) и 1-м Украинским (октябрь 1943 март 1944 гг.) фронтами. Как командующий фронтами, Ватутин принимал непосредственное участие в разработке и проведении ряда наиболее выдающихся стратегических операций Красной Армии, особенно в период борьбы за достижение коренного перелома в войне. Его полководческий почерк характеризовался решительностью, знанием манеры поведения противника и умением наносить ему неожиданные удары на самых уязвимых направлениях. Ватутин вступил в командование Воронежским фронтом 14 июля 1942 г., в период, когда эти войска вели самые тяжелые оборонительные бои. Однако он сумел быстро стабилизировать ситуацию и организовать крепкую оборону. Командующим Юго-Западным фронтом Ватутин был назначен в октябре 1942 г., когда фронт создавался Ставкой ВГК фактически заново. Но уже в ноябре 1942 г. войска Юго-Западного фронта во взаимодействии с войсками Сталинградского и Донского фронтов перешли в контрнаступление под Сталинградом, в кратчайшие сроки окружив более чем 300-тысячную группировку противника. В декабре 1942 г. Юго-Западный фронт под командованием Ватутина при содействии Воронежского фронта участвовал в осуществлении Среднедонской операции (кодовое название «Малый Сатурн»), в ходе которой был окончательно похоронен план немецкого командования деблокировать окруженную армию Паулюса. В этот период были раз-громлены 5 итальянских, 5 румынских и 1 немецкая дивизии, захвачено ок. 60 тыс. пленных. В декабре 1942 г. Н. Ф. Ватутину присвоено звание генерал-полковника. В январе 1943 г. войска Юго-Западного фронта совместно с Южным фронтом развернули наступление на донбасском направлении, форсировали с ходу Северский Донец, продвинулись на 200-280 км и к 19 февраля вышли на подступы к Днепропетровску. Однако вскоре противник нанес ответный контрудар и отбросил советские войска на рубеж реки Северский Донец. В феврале 1943 г. Ватутину присвоено звание генерал армии. В марте 1943 г. он вновь был назначен командующим Воронежским фронтом, которому суждено было сыграть важную роль в Курской битве. В начале июля 1943 г. на Курской дуге войскам фронта под командованием Ватутина пришлось выдержать удар самой мощной группировки немецко-фашистских войск в ходе операции «Цитадель». В полосе действий фронта произошло знаменитое танковое сражение под Прохоровкой. В начале августа 1943 г., обескровив ударную мощь немецких соединений, войска Ватутина перешли в контрнаступление и освободили вместе с войсками Степного фронта города Белгород и Харьков. 1-й Украинский фронт (так стал именоваться Воронежский фронт с 20 октября 1943 г.) сыграл решающую роль в битве за Днепр, освободив 6 ноября 1943 г. Киев. Последней операцией, в которой принял участие Н. Ф. Ватутин, была Корсунь-Шевченковская в январе-феврале 1944 г., в ходе которой была окружена и уничтожена крупная группировка противника. Случались у Н. Ф. Ватутина и неудачи. В марте 1943 г. войска под его командованием не смогли удержать недавно освобожденные города Харьков и Белгород; советские войска понесли тогда тяжелые потери и были вынуждены перейти к стратегической обороне. В ноябре-декабре 1943 г. войскам Ватутина пришлось отражать 40-дневное контрнаступление противника в направлении Киева. В ходе боев им пришлось отступить и оставить Житомир, но врагу так и не удалось вернуть назад столицу Украины и сбросить советские части в Днепр. 29 февраля 1944 г. штабные легковые машины, в одной из которых находился Ватутин, неожиданно столкнулись с подразделением украинских националистов, совершавших диверсионные акты против частей Красной Армии. В результате разыгравшегося боя, Ватутин, принявший в нем непосредственное участие, был тяжело ранен. 15 апреля он скончался в Киевском госпитале. Похоронен в Киеве, где впоследствии ему был установлен памятник.