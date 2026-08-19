ВАСИЛИЙ III ИВАНОВИЧ

ВАСИЛИЙ III ИВАНОВИЧ - великий князь Владимирский и Московский (1505-1533).

Отец – Иван III , мать – София Палеолог. Сын – Иван IV Грозный .

Конечный успех объединения русских земель в едином государстве явился достижением великого князя Московского Василия III Ивановича (1505-1533). Не случайно австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн, дважды посетивший Россию в первой трети XVI века и оставивший знаменитые «Записки о Московии», писал, что Василий III превосходил властью «едва ли не всех монархов целого мира». Тем не менее, государю не повезло – причудливая историческая память, по заслугам отдав должное его отцу и не менее справедливо закрепив жестокий образ его сына Ивана Грозного, не оставила достаточно свободного места самому Василию III. Словно бы «зависший» между двух державных Иванов, Василий III всегда оставался в их тени. Ни его личность, ни методы правления, ни формы преемственности во власти между Иваном III и Иоанном Грозным до сих пор не изучены достаточно полно.

Детство, юность

Василий III родился 25 марта 1479 года и был наречен в честь исповедника Василия Парийского, унаследовав одно из традиционных для московского княжеского рода Даниловичей имя. Он стал первым сыном от второго брака Ивана III с Софьей Палеолог, которая происходила из морейской линии правившей до 1453 года династии в Византии. Прежде Василия у великокняжеской четы рождались только девочки. В поздние летописи даже было записано чудесное предание о том, как страдавшая от отсутствия сына Софья получила знамение от самого преподобного Сергия о рождении будущего наследника престола. Однако долгожданный первенец не был главным претендентом на престол. От первого брака Иван III имел старшего сына – Ивана Молодого, который как минимум за восемь лет до рождения Василия был объявлен соправителем Ивана III. Но в марте 1490 года Иван Молодой умер, и у Василия появился шанс. Исследователи традиционно говорят о борьбе двух придворных группировок, особенно усилившейся во второй половине 1490-х годов. Одна из них делала ставку на сына Ивана Молодого – Дмитрия Внука, другая продвигала Василия. Расклад сил и страсти этой борьбы нам неизвестны, но мы знаем ее итог. Иван III, первоначально объявивший наследником Дмитрия Внука и даже на некоторое время посадивший Василия «за приставы на его же дворе», сменил гнев на милость в марте 1499 года: Василий был провозглашен «государем великим князем».

Правление (1505-1533)

Соправительство Василия продолжалось более шести лет. 27 октября 1505 года ушел из жизни Иван III, и Василий становится самостоятельным государем.

Внутрення политика

Борьба с уделами

Большая часть владений умершего великого князя перешла именно Василию: 66 городов против 30, доставшихся остальным четырём сыновьям, причём Москва, которая прежде всегда дробилась между сыновьями, теперь целиком переходила старшему наследнику. Новые принципы передачи власти, установленные Иваном III, отражали одну из основных тенденций политической жизни страны – стремление к единовластию: удельная система являлась не только главным источником усобиц, но и серьёзным препятствием экономическому и политическому единству страны. Василий III продолжил централизаторскую политику своего отца. Около 1506 года великокняжеский наместник утвердился в Перми Великой. В 1510 году была упразднена формальная независимость Псковской земли. Поводом к этому послужило крупное столкновение между псковичами и великокняжеским наместником князем Репниным-Оболенским. Удовлетворения жалобы псковичей на самоуправство наместника не состоялось, но последовало ошеломляющее требование: «Ино бы у вас вечье не было, да и колокол есте сняли вечевой». Псков уже не имел сил его отклонить. По распоряжению Василия III из Пскова были выселены многие боярские семьи и «гости». В 1521 году к великому княжеству Московскому присоединяется и Рязанское княжество, шедшее в русле московской политики более полувека. Псковская земля и Рязанское княжество являлись стратегически важными окраинами на северо-западе и юго-востоке соответственно. Резкое усиление позиций Москвы здесь крайне осложнило бы её отношения с соседями. Василий III полагал, что существование буферных вассальных земель, находящихся на стратегически важных окраинах, целесообразнее, нежели их непосредственное включение в состав державы, пока у государства нет достаточных сил для надёжного закрепления за собой новых территорий. Борьбу с уделами великий князь вел, используя различные методы. Иногда уделы уничтожались целенаправленно (например, упразднение Новгород-Северского удела в 1522 году, где правил внук Дмитрия Шемяки князь Василий Иванович), обычно же Василий просто запрещал жениться братьям и, следовательно, иметь законнорожденных наследников. После смерти самого Василия III в 1533 году сохранялись уделы за его вторым сыном Юрием, а также братом – Андреем Старицким. Оставалось и несколько незначительных уделов Верховских князей, располагавшихся в верхнем течении Оки. Но удельная система по сути была преодолена.

Поместная система

При Василии III упрочивается поместная система – механизм, который позволял решить две насущные проблемы, стоявшие перед государством: в то время потребности обеспечения боеспособной армии тесно переплетались с необходимостью ограничений политической и экономической независимости крупной аристократии. Сущность механизма поместного землевладения заключалась в раздаче земель «помещикам»-дворянам во временное условное владение на срок несения «княжей службы». «Помещик» был должен исправно нести службу, мог лишиться земли за нарушение своих обязанностей и не имел права распоряжаться данными ему угодьями, которые оставались в верховной собственности великих князей. В то же время вводились и социальные гарантии: если «помещик»-дворянин погибал на службе, государство брало на себя заботу о его семье.

Местничество

Важнейшую роль в работе государственной машины при Василии III стал играть и принцип местничества – система иерархии, в соответствии с которой высшие должности в войске или на гражданской службе могли заниматься исключительно в соответствии с родовитостью князя или боярина. Хотя этот принцип и препятствовал доступу в администрацию талантливых управленцев, он во многом позволял избежать борьбы в верхах политической элиты страны, стремительно наводнившейся разнородными выходцами из разных русских земель в период образования единого русского государства.

" Иосифляне " и "нестяжатели"

В эпоху Василия III активно обсуждалась проблема монашеского имущества, в первую очередь, обладания землями. Многочисленные пожертвования в монастыри привели к тому, что к концу XV века значительная часть обителей стала богатыми землевладельцами. Одно решение проблемы было предложено Иосифом Волоцким : использовать средства для помощи страждущим, в самих же монастырях сделать более строгие уставы. Другое решение исходило от преподобного Нила Сорского: монастырям вовсе отказаться от имущества, а монахам жить «своим рукоделием». Великокняжеская власть, заинтересованная в земельном фонде, необходимом для раздачи в имения, также выступала за ограничение монастырских имуществ. На церковном соборе 1503 года Иван III сделал попытку провести секуляризацию, но получил отказ. Однако время шло, и позиция власти изменилась. «Иосифлянская» среда приложила много усилий для разработки концепции сильного государства, и Василий III отвернулся от «нестяжателей». Окончательная победа «иосифлян» состоялась на соборе 1531 года.

Новые политические теории

Успехи в государственном строительстве, крепнувшее московское самосознание, политическая и идеологическая необходимость дали толчок появлению в эпоху Василия III новых политических теорий, призванных объяснить и обосновать особые политические права великих князей Московских. Самыми знаменитыми являются «Сказание о князьях владимирских» и послания Василию III старца Филофея о Третьем Риме.

Внешняя политика

Русско-литовские войны (1507-1508; 1512-22)

В ходе русско-литовских войн Василию III удалось покорить в 1514 году Смоленск, один из крупнейших центров русскоязычных земель Великого княжества Литовского. Смоленские походы возглавлялись лично Василием III, а в официальном летописании триумф русского оружия будет выражен фразой об освобождении Смоленска от «злыа латыньскиа прелести и насилиа». Последовавшее за освобождением Смоленска сокрушительное поражение русских войск в битве под Оршей осенью 1514 года приостановило московское продвижение на Запад. Тем не менее, во время военных походов 1517 и 1518 годов, русским воеводам удалось нанести поражение литовским силам под Опочкой и Кревом.

Отношения с православными народами

Правление Василия III отмечено углублением контактов России с православными народами и землями, покоренными Османской империей, в том числе с Афоном. Постепенно смягчается и острота церковного раскола между митрополией всея Руси и Константинопольским патриархатом, начавшегося в середине XV века после избрания без санкции Константинополя русского митрополита Ионы. Ярким подтверждение тому служит послание патриарха Феолипта I митрополиту Варлааму, составленное в июле 1516 года, в котором патриарх ещё задолго до официального приятия русскими государями царского титула, удостаивал Василия III царским достоинством – «наивысшего и кратчайшего царя и великого краля всея православныя земли, Великия Руси».

Русско-крымские отношения

Непросто складывались русско-крымские отношения. Они достигли своего пика, когда в июле 1521 года хан Мухаммед-Гирей совершил опустошительный поход на Русь с целью «положить конец возмутительным мятежам идолопоклонников, ожесточённых против ислама». Южным и центральным волостям Московского княжества (передовые силы крымчаков дошли до окраин Москвы) был причинён огромный урон. Мухаммед-Гирей захватил огромный полон. С тех пор оборона Берега – южной границы, которая проходила по реке Оке – становится важнейшей задачей обеспечения безопасности государства.

Отношения с Западом

Начавшиеся еще во времена Ивана III попытки Священной Римской империи и папской курии добиться союза с Великим княжеством Московским против Османской империи продолжались и при Василии III. Государи неизменно подчёркивали ненависть к неверному «поганству» и «врагам Христовым», но не заключали договора. Они в равной степени отказывались становиться в подчинённое положение к «латинянам» и не желали портить ещё вполне дружественные отношения с Османской империей.

Личная жизнь

В 1505 году Василий III женился на Соломонии Сабуровой. Впервые супругой великого князя Московкого стала представительница боярского, а не княжеского рода. У прожившей в браке двадцать лет четы не рождались дети, и нуждавшийся в наследнике Василий III решил сочетаться браком вторично. Соломония была отправлена в монастырь, новой женой государя стала Елена Глинская, происходившая из рода литовских бояр, выехавших на московскую службу. От этого брака родился будущий царь всея Руси Иван Грозный.

3 декабря 1533 года Василий III умер вследствие прогрессирующей болезни, проявившейся во время охоты. Перед смертью он принял иночество с именем Варлаам. Вскоре после кончины великого князя была создана интереснейшая «Повесть о болезни и смерти Василия III» - хроника последних недель жизни государя.