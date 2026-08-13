ВАСИЛИЙ I

Византийский император 867-86 гг., основатель Македонской династии .

Василий I родился в крестьянской семье армян-переселенцев из Македонии, за что и получил прозвище «Македонянин». Отправившись за «лучшей долей» в Константинополь, он вошел в околопридворные круги благодаря природной рослости и физической силе. Замеченный императором Михаилом III, Василий Македонянин быстро завоевал его доверие, а после устранения кесаря Варды стал соправителем василевса (26 мая 866 г.). Однако вскоре переменчивому Михаилу приглянулся новый фаворит – патрикий Василикин, – что вызвало у Василия серьезные сомнения в сохранении собственного статуса. Непредсказуемость и капризность молодого царя спровоцировала государственный переворот: в ночь на 24 сентября 867 г. очередная попойка завершилась зверским убийством Михаила III группой заговорщиков во главе с Василием Македонянином, немедленно объявленным императором.

Осознавая шаткость положения, Василий I надеялся заручиться поддержкой константинопольской бюрократии. Чиновная знать добилась низложения патриарха Фотия I – выдвиженца ненавистного ей кесаря Варды, – а 23 ноября 867 г. кафедру принял возвращенный из ссылки святитель Игнатий (см. Михаил III). Больше того, рассчитывая на союз с папством против южно-итальянских арабов, император поспешил замириться с Римом и на VIII Вселенском (по счету западно-христианской церкви) соборе, заседавшем в Константинополе в 869-70 гг., Фотий был официально осужден. Впрочем, результаты «процесса» над Фотием I оказались неокончательными. В 870 г. Василий I вступил с папством в спор по вопросу о церковной юрисдикции недавно созданной болгарской епископии и прекратил заигрывание с Римом. Косвенным следствием из этого стало снятие с Фотия опалы (ок. 875 г.) и назначение его воспитателем царского сына Льва (VI), а прямым – восстановление Фотия I на патриаршестве по смерти Игнатия 23 октября 877 г. Фотий поспешил взять реванш, и в ноябре 879 г. на поместном соборе в Константинополе «новый старый» предстоятель торжественно аннулировал акты, провозгласившие его отлучение 10-летием ранее.

Будучи ставленником столичной бюрократии и дворцовой знати, Василий I опирался и на некоторых представителей армейской аристократии Востока. Так, одним из приближенных василевса являлся видный военачальник Никифор Фока-старший – стратиг в феме Харсиан, в 885 г. командированный в Южную Италию в ранге моностратига.

Жгучей внешнеполитической проблемой оставалось существование на восточной границе Византии павликианского района, находившегося под арабским протекторатом (см. Михаил III). Постепенное проникновение еретиков на Запад, вглубь ромейской территории прямо угрожало господству империи в Малой Азии: еще в 867 г. павликиане со своим вождем Хрисохиром совершили рейд сквозь всю Анатолию и взяли Эфес. Несмотря на то, что инициированная почти сразу по воцарении Василия I кампания против павликиан была неудачна (868/71 г.), уже в 872 г. наступление византийцев увенчалось падением столицы еретиков Тефрики (Дивриги), гибелью Хрисохира и разгромом самого движения. Этот крупный успех обеспечил возможность дальнейшего натиска империи на Восток: в 873 г. лично предводительствуя войсками, Василий I занял важные крепости в верховьях Евфрата Самосату (Самсат) и Запетру (Зибатру), но не смог захватить ключевой город региона – Мелитину (Малатью), – покорившийся ромеям позже, в 876/77 гг.

Чуть ранее Василий I обратился к западным, изолированным от основной части Византии областям. В 868/78 г. имперские владения вдоль восточного побережья Адриатики были реорганизованы в фему Далмация с городами Задар, Сплит, Дубровник, Трогир и Котор. Позиции Константинополя в балканском регионе также упрочило крещение ромейскими миссионерами сербов (ок. 869 г.). Между тем в Италии ситуация оставалась нестабильной, но в целом благоприятной для Константинополя. К началу 870-х гг. был оформлен альянс Византии и императора Запада Людовика II, направленный против арабов, которым удалось утвердиться на юго-востоке Апеннин. 2 февраля 871 г. войска Людовика II, ромейский флот и вспомогательные отряды новых союзников Византии – сербов и хорватов – отбили у сарацин их цитадель – Бари. Впрочем, активность Людовика в Южной Италии вызвала опасения и среди местных лангобардских княжеств, и в Константинополе, что привело к сворачиванию партнерства между Людовиком II и Василием I. В продолжавшейся борьбе с мусульманами они теперь действовали порознь, но Людовик вскоре был вынужден покинуть Италию, а ромеи, напротив, расширили здесь свое присутствие: 873-76 гг. Бари, освободившийся из-под опеки Людовика, перешел под контроль Византии. Усилению власти Константинополя над южными Апеннинами способствовало и то, что в Италию прибыл талантливый военачальник Никифор Фока-старший, одержавший в 885-86 гг. ряд побед над сарацинами в Апулии и Калабрии. В Сицилии же положение ромеев резко ухудшилось: 21 мая 878 г. арабы подчинили ее столицу – Сиракузы.

Стремясь закрепить императорский престол за своим родом, Василий Македонянин 6 января 869 г. сделал соправителем старшего сына Константина, а год спустя этого удостоился и второй сын Лев (VI). Константин – любимый сын Василия I от первой жены Марии – скоропостижно скончался в 879 г. в ходе совместной с отцом экспедиции в Киликию. Теперь преференцию в наследовании переняло потомство от второй супруги василевса – Евдокии Ингерины, любовницы Михаила III, выданной им замуж за Василия в 865 г. Со смертью Константина другой сын Евдокии Ингерины – Александр – также был провозглашен соимператором (ок. 879 г.), а младший сын Василия I Стефан подготовлен для церковной карьеры и 886 г. стал константинопольским патриархом. Хотя преемником Василия считался Лев, его отношения с отцом не сложились: царь до конца жизни так и не оправился от потери первенца Константина и постоянно конфликтовал со вторым сыном.

Получив тяжелую травму на охоте, Василий I умер 29 августа 886 г.

Исторические источники:

Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей / Изд. подг. Я.Н. Любарский. 2-е изд. СПб., 2009;

John Skylitzes. A Synopsis of Byzantine History, 811-1057 / Transl. by J. Wortley with Introductions by J.-C. Cheynet and B. Flusin and Notes by J.-C. Cheynet. Cambridge, 2010.

Иллюстрации:

Император Василий I (солид, 867-79);

Император Василий I с чиновниками своего двора («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Сербско-хорватская делегация перед императором Василием I («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Взятие арабами Сиракуз в 878 г. («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид).

Автор статьи: А. Н. Слядзь