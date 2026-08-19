ВАСИЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Военачальник и государственный деятель, один из наиболее выдающихся полководцев 2-й мировой войны.

Родился в селе Новая Гольчиха Кинешемского уезда Костромской губернии (ныне Кинешемский район Ивановской области) в семье священника. Окончил в Кинешме духовное училище (1909) и экстерном духовную семинарию в Костроме (1914). В годы 1-й мировой войны окончил Алексеевское военное училище в Москве (1915), командовал ротой, батальоном; дослужился до звания штабс-капитана. В период Гражданской войны — в Красной Армии, вырос до командира полка. В межвоенный период занимал командные и штабные должности. Окончил Военную академию Генштаба (1937).

С 1940 года — заместитель начальника Оперативного управления Генштаба. Один из непосредственных участников разработки предвоенных оперативных планов. В июне 1941 года— генерал-майор. С августа 1941 года — заместитель начальника Генштаба, начальник Оперативного управления. С июня 1942 года — начальник Генштаба, одновременно с октября 1942 года — заместитель наркома обороны СССР. Принимал участие в подготовке и осуществлении всех крупнейших стратегических операций Великой Отечественной войны. Совместно с И. В. Сталиным и Г. К. Жуковым Василевский стоял у истоков замысла по окружению и разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом. Активно участвовал в подготовке и осуществлении планов разгрома противника на Курской дуге. Вместе с Жуковым отстоял замысел проведения Курско-Орловской битвы на основе варианта преднамеренной обороны с последующим переходом в контрнаступление. Координировал действия войск во время знаменитого танкового сражения под Прохоровкой. Маршал Советского Союза (1943). В январе-феврале 1944 года А. М. Василевский координировал действия фронтов в Криворожско-Никопольской операции, в апреле-мае — в операции по освобождению Крыма, летом — по освобождению Белоруссии (операция «Багратион»). После гибели И. Д. Черняховского был назначен командующим 3-м Белорусским фронтом (февраль 1945 года). Тогда же стал членом Ставки ВГК. Великую Отечественную войну завершил взятием Кенигсберга (апрель 1945 года). Был направлен Ставкой ВГК на Дальний Восток главнокомандующим советскими войсками. Планировал и возглавлял Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию (9 августа - 2 сентября 1945 года), в ходе которой была разгромлена японская Квантунская армия.

По свидетельствам всех, кто его знал, А. М. Василевский отличался самообладанием, целеустремленностью, сильной волей и другими качествами, необходимыми для полководца, и вместе с тем корректностью, большим тактом, доверием к подчиненным и уважением к их достоинству. Не терпел приблизительных данных и непрофессионального подхода, обладал глубокими профессиональными знаниями, умением быстро разбираться в сложной оперативно-стратегической обстановке и принимать оптимальное решение. Пользовался уважением И. В. Сталина. Свою позицию по конкретным оперативно-стратегическим вопросам, если она расходилась с мнением Сталина, Василевский отстаивал с достоинством, вескими аргументами и нередко достигал успеха. Так было, например, с перенацеливанием 2-й гвардейской армии в Сталинградской наступательной операции на отражение возможного прорыва войск Манштейна к окруженному противнику. Помог некоторым репрессированным военным вернуться из тюрем и лагерей. Был самокритичным: считал своей ошибкой как начальника Генштаба запоздалую организацию Воронежского фронта в 1942 голу.

После войны — начальник Генштаба, заместитель, 1-й заместитель министра Вооруженных Сил СССР. В 1949-1953 годах - министр Вооруженных Сил СССР (военный министр). В 1953-1956 годах— 1-й заместитель министра обороны СССР, в 1956-1957 годах — заместитель министра обороны СССР. В 1957 году по настоянию Н. С. Хрущева отправлен в отставку. С 1959 года в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны. Скончался в Москве. Урна с его прахом захоронена в Кремлевской стене на Красной площади.