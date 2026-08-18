ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Советский военачальник, генерал-лейтенант, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1943).

Биография

Родился 14 (по новому стилю — 27) июля 1900 года в деревне Скачели (ныне — Батецкий район Новгородской области). После окончания начальной школы трудился ремонтником на железной дороге. В марте 1919 года призван в РККА . Во время Гражданской войны служил в различных стрелковых частях в Новгороде, Петрограде, Твери. По окончании боевых действий проходил службу в различных подразделениях военизированной охраны речного транспорта и железной дороги. В 1927 году окончил Школу усовершенствования комсостава стрелков охраны путей сообщения, в 1935 году — Высшую пограничную школу НКВД СССР, в 1938 году — два курса Военной академии имени М. В. Фрунзе. В июне 1940 года назначен начальником штаба Управления пограничных войск Армянской ССР. Здесь его застало начало Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная война

Вскоре после начала боевых действий Васильев был направлен в город Владимир, где получил назначение на должность начальника штаба 250-й стрелковой дивизии. В августе 1941 года эта дивизия приняла своё боевое крещение в боях под Смоленском . В ноябре 1941 года окончил курсы при ВВА имени К. Е. Ворошилова, после чего командовал 298-й стрелковой дивизией, дислоцировавшейся в тыловом Барнауле.

В феврале 1942 года это соединение было переброшено в действующую армию — сначала на Западный фронт, а затем под Сталинград. Дивизия Васильева на протяжении многомесячного Сталинградского сражения держала оборону против превосходящих сил противника. Особенно она проявила себя во время операции по разгрому окружённой группировки генерала Ф. Паулюса . В районе высоты «Пять Курганов», при прорыве сильно укреплённых узлов сопротивления, при штурме станции Гумрак она нанесла гитлеровцам тяжёлые поражения, уничтожив значительное количество техники и живой силы. За массовый героизм, проявленный её личным составом, дивизия была преобразована в 80-ю гвардейскую, а её командир получил орден Суворова 2-й степени.

По завершении Сталинградского сражения Васильев занимал должность заместителя командующего 64-й армией, а в апреле 1943 года назначен командиром 24-го гвардейского стрелкового корпуса. Вверенное ему соединение отлично проявило себя в ходе оборонительного и наступательного этапом Курской битвы , при освобождении Левобережной Украины и во время битвы за Днепр . Преследуя отходящего противника, оно на его плечах прошло от Северского Донца до Днепра. Не давая гитлеровцам возможности закрепиться, части корпуса переправились через главную водную артерию Украинской ССР и создали плацдарм. В условиях отсутствия штатных переправочных средств Васильев организовал их изготовление из подручных материалов. В ночь с 23 на 24 сентября 1943 года на западный берег переправились не только стрелки, но также полковая и дивизионная артиллерия, что обеспечило возможность удержания плацдарма. За умелое руководство войсками, хорошую организацию взаимодействия между частями генерал Васильев был удостоен звания Героя Советского Союза.

Впоследствии участвовал в освобождении многих других украинских областей. В июне 1944 года Васильев принял командование над 1-м стрелковым корпусом. Во главе этого соединения он освобождал Белорусскую, Латвийскую, Литовскую ССР, громил Курляндскую группировку вермахта.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу на высоких командных должностях. На протяжении ряда лет служил на ответственных постах в КНДР, Румынии и Китае. С 1964 года возглавлял факультет подготовки офицеров стран народной демократии ВДА ГРУ ГШ ВС СССР. В октябре 1968 года вышел в отставку. Умер в Москве 27 октября 1971 года.